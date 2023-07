Przegląd prasy 27.07.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak teraz wygląda Alicja Walczak z Big Brother. Ma już 55 lat - mamy zdjęcia! [27.07.23]”?

Prasówka 27.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak teraz wygląda Alicja Walczak z Big Brother. Ma już 55 lat - mamy zdjęcia! [27.07.23] Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Na te znaki zodiaku czeka wielka miłość. Oto horoskop miłosny na sierpień 2023 [27.07.23] Los bywa przewrotny. Dla niektórych sierpień będzie miesiącem pełnym rozstań i rozczarowań miłosnych. Przekonają się o tym chociażby Ryby, które nareszcie zdecydują się zakończyć toksyczną relację. Na szczęście znajdą się i takie znaki zodiaku, które trafi strzała amora. Zobaczcie horoskop miłosny na sierpień 2023. Na te znaki zodiaku czeka wielka miłość.

📢 Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Taką podwyżkę możesz dostać [27.07.23] Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

Prasówka 27.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy tabelę wyliczeń czternastej emerytury. Takie przelewy dostaną emeryci [27.07.23] W życie weszła ustawa wprowadzająca czternastą emeryturę na stałe. Pieniądze w ramach czternastki trafią na konta świadczeniobiorców w sierpniu i we wrześniu. Od czternastki potrącony zostanie podatek oraz składka zdrowotna, a ponadto nie wszyscy otrzymają pełną kwotę. Wyjaśniamy zasady wypłat czternastej emerytury.

📢 Te produkty pomogą zbić wysoki poziom cukru we krwi. Wiele z nich masz u siebie w domu [27.07.23] Nie bez powodu nazywany jest "białą śmiercią". Nadmiar cukru (hiperglikemia) szkodzi, wywołuje choroby, prowadzi do uszkodzeń narządów wewnętrznych i wiąże się z ryzykiem wystąpienia bardzo groźnych dla zdrowia powikłań. Są jednak produkty, które pomogą uregulować poziom cukru we krwi. Większość z nich masz w domu. 📢 Taka może być waloryzacja emerytur 2024 - zobacz najnowsze wyliczenia. Taką podwyżkę możesz dostać [27.07.23] W tym roku emerytury wzrosły o rekordowe 14,8 procent, a powodem tak dużej podwyżki była bardzo wysoka inflacja, która jest jednym z głównych czynników przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Piękna Kajra zachwyca urodą. Zobacz na zdjęciach, jak na co dzień wygląda żona Sławomira [27.07.23] Magdalena Kajrowicz to polska aktorka i piosenkarka, znana przede wszystkim jako Kajra. Prywatnie jest żoną muzyka Sławomira Zapały. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna Kajra. W galerii przedstawiamy jej prywatne zdjęcia. 📢 Tak wygląda dziś Dariusz z serialu Siedem życzeń, czyli Daniel Kozakiewicz. Zobaczcie zdjęcia! "Siedem życzeń" to kultowy serial, który w latach 80. XX wieku przyciągał przed telewizory niemal całą młodzieżową widownię w Polsce. Któż bowiem nie pamięta czarnego kota Ramenedesa i jego słów wypowiadanych głosem Macieja Zembatego: "Hator, hator, hator!". Główną rolę w filmie zagrał Daniel Kozakiewicz. Zobaczcie, jak dziś wygląda Darek z serialu "Siedem życzeń". Wkrótce skończy 53 lata.

📢 Tak wygląda ogród Kamila Stocha we wsi Ząb - zobaczcie zdjęcia Kamil Stoch ma przepiękny dom we wsi Ząb na Pogórzu Gubałowskim, na Podhalu. Ma niecodzienne hobby. Jeśli tylko ma na to czas, uwielbia kosić trawę w swoim ogrodzie. A że ogród jest sporych rozmiarów, więc pracy ma sporo. W trakcie jazdy kosiarka może podziwiać przepiękne tatrzańskie widok. Zresztą przekonajcie się sami i zobaczcie te zdjęcia.

📢 Tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Joseph Baena jest łudząco podobny do ojca. Zobaczcie zdjęcia! [27.07.2023] Joseph Baena to nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera. Podobnie jak ojciec jest kulturystą i gra w filmach. Jest do niego łudząco podobny. Jego profil na Instagramie obserwuje już prawie pół miliona osób. Zobaczcie, jak wygląda Joseph Baena, syn Arnolda Schwarzeneggera. 📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu [27.07.23] Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington.

📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem alarmowym [27.07.23] Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić Twoje zdrowie i życie. Co powinno Cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę?

📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? [27.07.23] Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska? 📢 Grała córkę Halita w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda 24-letnia aktorka [27.07.23] Ayşegül Çınar występowała w serialu "Zakazany owoc" w dwóch pierwszych sezonach. Piękna 24-latka w tureckiej produkcji wcielała się w rolę Lili, córki Halita Arguna. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u pięknej aktorki. Ayşegül Çınar zachwyca urodą nie tylko na planie, ale również w życiu prywatnym. Zobacz, jak wygląda na co dzień! Mamy prywatne zdjęcia gwiazdy tureckiego kina!

📢 To się wydarzy w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Sahika, Ender i Yildiz za kratami! [27.07.23] Tego jeszcze nie było! Sahika, Ender i Yildiz trafią do aresztu i będę siedzieć... w jednej celi! Czy grozi im dożywocie za nieszczęśliwy wypadek, wskutek którego Halit umiera? Wcześniej zobaczymy romantyczne chwilę między Yildiz i Cagatayem. Para pobierze się już w najbliższych odcinkach! Zobaczcie w naszej galerii streszczenia najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc". To wydarzy się po weekendzie! 📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Bogactwo w najwyższym tego słowa znaczeniu [27.07.23] Ekskluzywna posiadłość na przedmieściach Krakowa. Tak mieszka Sylwia Peretti. Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia".

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie w serialu. Ender jedzie do rzekomej kryjówki Halita [27.07.23] W tej galerii przeczytasz streszczenia najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc", który można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku. Sprawdź, co wydarzy się w ciągu dwóch najbliższych tygodni, począwszy od poniedziałku, 24 lipca. Yildiz przesyła Feride kompromitujące zdjęcia Sahiki. Po śmierci Halita Ender odkrywa, że założono konto na jego nazwisko. Chce się wybrać w miejsce jego domniemanej kryjówki.

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [27.07.23] Większość sejmowa opowiedziała się za wprowadzeniem tzw. czternastej emerytury na stałe. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 na przełomie lipca i sierpnia. Celia rzuca się na Manuelę z nożem! [27.07.23] "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Telenowela stała się prawdziwym hitem, a widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki "Akacjowej 38". Wiemy już, co wydarzy się w serialu na przełomie lipca i sierpnia. Kolejne osoby chorują na tyfus, a Celia spróbuje zabić Manuelę! Przygotowaliśmy streszczenia kolejnych odcinków, które zostaną wyemitowane w najbliższych dniach. 📢 Horoskop miłosny na sierpień. Te znaki zodiaku czeka wielka miłość, albo gorący romans [27.07.23] Zbliżamy się do połowy wakacji, a wiele osób wciąż marzy o znalezieniu tego lata swojej drugiej połówki. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień!

📢 Taki prywatnie jest German z serialu Akacjowa 38. Roger Berruezo wygląda już inaczej [27.07.23] "Akacjowa 38" to produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskiej publiczności. Jednym z głównych bohaterów hiszpańskiej telenoweli jest German, w rolę którego wciela się Roger Berruezo. Aktor jest ulubieńcem żeńskiej części publiczności, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda na co dzień. Serialowy German mocno się zmienił i nie przypomina siebie z planu "Akacjowej 38".

📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [27.07.23] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 Patrycja Tuchlińska chwalona na wyborach Miss Supranational 2023. "Z taką urodą sama zdobyłabyś tytuł!" Nowy Sącz był gospodarzem finałowej gali Miss Supranational 2023. Jedną z jurorek, która oceniała kandydatki, była Patrycja Tuchlińska. Reprezentowała firmę partnera Józefa Wojciechowskiego, sponsorującą wydarzenie. W jury zasiadła jako członek Rady Nadzorczej JW Construction. Fani nie szczędzili komplementów sporo młodszej ukochanej milionera pod zdjęciem ze zwyciężczynią konkursu, które zamieściła w mediach społecznościowych. - Z taką urodą sama zdobyłabyś ten tytuł! - ocenili internauci. 📢 Wojtuś Berka jest już po delfinoterapii w Turcji. Rodzina nie ustaje w walce o jego lepsze życie! O Wojtusiu Berce pisaliśmy już w październiku 2022 roku. Wówczas jego mama Justyna wraz z siostrą Wiktorią organizowały kiermasz podczas "Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego". Zbiórka zakończyła się sukcesem, a pieniądze pomogły w dalszej rehabilitacji chłopca. Ostatnio Wojtuś był nawet w Turcji na delfinoterapii! Rodzina nie ustaje w walce o jego lepsze jutro.

📢 Kajakarze z Bydgoszczy i Gdańska w palącym słońcu opłynęli kajakami półwysep Istria na Adriatyku Bydgosko-gdańska ekipa kajakarzy wylądowała na plaży w Opatji, kończąc ponad tygodniową wyprawę kajakową wokół Istrii - największego półwyspu na Adriatyku. 📢 Policjantka z Bydgoszczy podczas wakacji w Turcji wraz z mężem uratowała dziecko Bydgoska policjantka komisarz Mariola Zdunek wraz z mężem, emerytowanym policjantem Jarosławem Zdunkiem, podczas wakacji w Turcji, uratowali dziecko. Chłopiec topił się w hotelowym basenie. Konieczna była resuscytacja.

📢 Nie żyje Pamela Blair. Gwiazda serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica" zmarła po długiej chorobie [26.07.23 r.] Nie żyje Pamela Blair. Amerykańska aktorka, piosenkarka i tancerka zmarła w wieku 73 lat. Polskiej publiczności znana była dzięki roli w popularnym przed laty serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica". 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie lipca 2023. Koniec poszukiwań Inocencji! [26.07.23 r.] "Akacjowa 38" stała się prawdziwym hitem wśród polskich widzów. Każdy odcinek hiszpańskiej telenoweli przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy osób. Wiemy już, co wydarzy się w serialu w drugiej połowie lipca. Z powodu epidemii tyfusu wprowadzona zostanie kwarantanna, a Manuela i Justo nie będą mogli odebrać swojej córki. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków "Akacjowej 38", które zostaną wyemitowane w dniach 17-28 lipca.

📢 To wydarzy się w serialu Zakazany owoc po weekendzie. Nieżyjący Halit otworzył konto w banku?! Ender chce odkryć prawdę! [26.07.23 r.] "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany w Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromnym zainteresowaniem polskich widzów, którzy z uwagą śledzą kolejne losy bohaterów. Wiemy już, co wydarzy się w "Zakazanym owocu" po weekendzie. Ender odkryje, że w banku otwarto konto na nazwisko Halita. Kobieta chce się dowiedzieć, kto za tym stoi. Zobacz, co jeszcze będzie się działo w tureckim serialu! 📢 Serial "Dziedzictwo" - czas na duży zwrot akcji! Yaman przeciw Seher [26.07.23 r.] W najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo": Yaman, widząc jak bardzo Yusuf tęskni za Seher, postanowi zostać i legalnie zawalczyć o prawo do opieki nad chłopcem. Na wezwanie Yamana opieka społeczna ponownie zabierze Yusufa do domu dziecka. Seher zostanie wezwana przez dyrektorkę domu dziecka i dowie się, że otrzymała wyłączne prawo do opieki nad Yusufem. To doprowadzi do konfliktu z Yamanem. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie i do końca miesiąca? W galerii zamieszczamy streszczenia na całe dwa tygodnie.

📢 Grała Ligię Kallinę w Quo vadis. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Mielcarz [zdjęcia - 26.07.23 r.] Od premiery filmu "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza mijają już blisko dwadzieścia dwa lata. Jedną z głównych ról w ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza zagrała Magdalena Mielcarz, która wcieliła się w rolę Ligii Kalliny. Aktorka i modelka wygląda dzisiaj zupełnie inaczej niż na planie "Quo vadis". Zobaczcie, jak Magdalena Mielcarz zmieniła się w tym czasie! 📢 Takie mogą być emerytury KRUS po waloryzacji. Będzie dwucyfrowa podwyżka - mamy wyliczenia [26.07.23 r.] Rząd rozpoczął już prace nad ustaleniem wysokości waloryzacji emerytur i rent, które będą obowiązywały w 2024 roku. Na podstawie obecnych prognoz świadczenia emerytalne i rentowe wzrosną od 1 marca o 12,3 proc. Więcej pieniędzy otrzymają również emeryci rolnicy pobierający świadczenia z KRUS. "Fakt" przedstawił wyliczenia dotyczące waloryzacji emerytur. Zobacz, o ile wzrosną emerytury od 1 marca 2024 r.

📢 W Żninie pijana nastolatka bez prawa jazdy prowadziła skradziony samochód. Rozbiła auto 18-letnia mieszkanka Żnina pod wpływem alkoholu i bez prawa jazdy wsiadła za kierownicę. Rozbiła pojazd na barierach. Okazało się, że go ukradła. 📢 Znamy datę otwarcia Hali Targowej w Bydgoszczy. Wiemy, jakie lokale czekają na klientów Operator Hali Targowej w Bydgoszczy w środę 26 lipca ogłosił oficjalnie datę otwarcia. Klienci będą mogli skorzystać z przygotowanej oferty gastronomicznej w piątek 4 sierpnia. 📢 Uważaj na te numery telefonów. Nigdy ich nie odbieraj - to może być próba oszustwa Oszuści cały czas szukają nowych sposobów na kradzież pieniędzy. W ostatnich miesiącach ataki oszustów coraz częściej skierowane są na użytkowników telefonów komórkowych. Odbieranie połączeń z niektórych numerów lub próba oddzwonienia na te numery może się skończyć utratą pieniędzy. Sprawdźcie, na które numery telefonów należy uważać!

📢 Horoskop miłosny na sierpień 2023. Te znaki zodiaku mogą mieć problemy w związku... Jak twierdzą naukowcy, ból związany ze złamanym sercem objawia się w podobny sposób jak zawał serca jego ostra niewydolność czy choroba wieńcowa... Pamiętajmy jednak, że zawsze po burzy wychodzi słońce. Jak wskazuje Wróżka Roma, sierpień 2023 będzie przełomowy dla wielu relacji. Te znaki zodiaku rozstaną się w tegoroczne wakacje. 📢 Wysoki mandat za suszenie prania. Tego nie wolno robić na balkonie - mamy listę zakazanych czynności Wysoki mandat za suszenie prania na balkonie? Wydawać by się mogło to nieprawdopodobne, jednak to możliwe. Przekonała się o tym mieszkanka naszego regionu, która została ukarana mandatem w wysokości 300 zł. To nie jedyna rzecz, której nie można robić na balkonie. Za co jeszcze grozi mandat?

📢 Yildiz z serialu "Zakazany owoc" prywatnie. Taka jest na co dzień piękna Eda Ece Eda Ece to niekwestionowana gwiazda tureckich seriali. Ukochana przez Polaków aktorka niedawno wzięła ślub. Także jej postać z serialu "Zakazany owoc" - Yildiz, zaczyna budować swoje szczęście u boku Cagataya. Jak wiele łączy ją z bohaterką, w którą się wciela? Taka jest prywatnie Eda Ece, czyli serialowa Yildiz z "Zakazanego owocu". 📢 Tak zmieniła się Natalia z serialu Ojciec Mateusz. Kinga Preis miała kiedyś rude włosy Kinga Preis zagrała w wielu polskich filmach i serialach i aż sześciokrotnie została nagrodzona Orłem. Aktorka od piętnastu lat wciela się w postać zrzędliwej gospodyni na plebanii księdza Mateusza w "Ojcu Mateuszu". Widzowie pokochali serialową Natalię od pierwszego odcinka i dziś nikt sobie nie wyobraża, by mogło jej zabraknąć w popularnej produkcji. Przypominamy, jak Kinga Preis zmieniała się przez lata. Zobacz archiwalne zdjęcia!

📢 Kolejny grób antywampiryczny pod Bydgoszczą? Pochowali dziecko z zamkniętą kłódką „Wampirkę z Pnia”, by nie powstała z grobu, pochowano z sierpem na szyi i z kłódką na palcu stopy. Teraz odkryto grób dziecka, które także pochowano z kłódką, i to twarzą do ziemi. 📢 Grała Michałową w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Marta Lipińska Serial "Ranczo" był prawdziwym hitem, a każdy odcinek oglądało średnio ponad 6 milionów widzów. W uwielbianej produkcji zagrało wielu znakomitych aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Jedną z nich była postać Michałowej, gospodyni na plebanii, w którą wcielała się Marta Lipińska. Aktorka w tym roku skończyła 83 lata, ale nadal znajduje się w dobrej formie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Michałowa z serialu "Ranczo". 📢 Nawiedzone miejsca na Pomorzu i Kujawach. Tu lepiej się nie zapuszczać po zmroku! Duchy na Pomorzu i Kujawach? W naszym regionie są miejsca, które miejscowi opuszczają szerokim łukiem. Tajemnicze hałasy, zamglone postaci, niepokojące trzaski, a czasami i widma - oto dziesięć miejsc na Pomorzu i Kujawach, w których straszy. Tak przynajmniej twierdzą świadkowie niezwykłych zdarzeń.

📢 Dziewczyna Arkadiusza Milika pozuje topless. Boska figura i sześciopak na brzuchu! Zobacz zdjęcia Arkadiusz Milik od blisko dwóch lat tworzy szczęśliwy związek z Agatą Sieramską, znaną również jako Agatycze. Partnerka napastnika Juventusu Turyn jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej konto na Instagramie obserwuje niespełna 180 tysięcy osób. Ukochana reprezentanta Polski zachwyca figurą i chętnie pokazuje swoje wyrzeźbione ciało. Uwagę zwraca przede wszystkim sześciopak na brzuchu. Zobacz, jak wygląda piękna dziewczyna Arka Milika!

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Halit chce zniszczyć Yildiz i odebrać jej dziecko! Ślub Yildiz i Halita staje się jedną wielką tragedią. Zamiast trzech panien młodych, w bieli stają przed Halitem trzy kobiety - Yildiz, Sahika i Ender. To właśnie ostatnia z nich zostaje żoną żądnego zemsty Halita, który myśli, że Yildiz go zdradza. To nie koniec intryg biznesmena. Czy mężczyzna poprzestanie na zemście? 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirem Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Takie są oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! Toksyczny związek niektóre osoby definiują jako ten, w którym jedna lub dwie osoby odczuwają więcej cierpienia niż radości lub taki, w którym pojawia się rutyna i mniej czasu na podzielenie się swoimi emocjami i uczuciami. Należy jednak pamiętać, że w każdym związku bywają trudniejsze momenty i warto sprawdzić, czy relacja już z pewnością spisana jest na straty. W naszej galerii dowiesz się, jak rozpoznać, czy twój związek jest toksyczny!

📢 Tak wyglądają teraz uczestnicy Big Brother. Niektórzy bardzo się zmienili! [zdjęcia] Big Brother to show, które cieszyło się przed laty niesamowitą popularnością. W 2001 roku niemal każdy Polak znał bohaterów pierwszej edycji programu. Zobacz, jak teraz wyglądają niektórzy z nich. Przypominamy też zdjęcia z pierwszej edycji programu.

📢 Nowa wyspa na bydgoskim Balatonie stała się bezpiecznym azylem dla ptaków [zdjęcia] Na Balatonie powstała nowa wyspa. Jest niewielka, ale dodaje uroku akwenowi na bydgoskich Bartodziejach. Najważniejsze jednak, że stanowi bezpieczny azyl dla ptaków. Inwestycję w BBO wskazali do realizacji mieszkańcy. 📢 Budowa wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy. Wiemy, kiedy koniec prac [zdjęcia] Na zachodnim wiadukcie Jana Nowaka Jeziorańskiego, w ciągu ul. Armii Krajowej, rozpoczęło się układanie nawierzchni. To jeden z ostatnich etapów prac przy budowie nowego obiektu. Niebawem wykonawca ma udostępnić go kierowcom.

📢 Lider Abramczyk Polonii Bydgoszcz w ostatnim meczu o swojej formie. Zobacz wideo! Wygraliśmy i to jest najważniejsze - mówił Mateusz Szczepaniak po meczu z Devils Landshut. Lider Abramczyk Polonii Bydgoszcz w tym spotkaniu nie był jednak w pełni zadowolony ze swojej postawy.

📢 Była piękna, popularna i przebojowa. Zmarła po użądleniu osy. Tragiczna śmierć Ewy Sałackiej „To był ktoś. Ona jest przykładem niewykorzystanej osobowości” – powiedział o niej reżyser Jerzy Gruza. Ewa Sałacka wyróżniała się nie tylko osobowością i temperamentem, ale także nieprzeciętną urodą. Widzowie uwielbiali aktorkę, a jej popularność nie zmalała nawet podczas zawodowej przerwy po urodzeniu dziecka. Niestety, Sałacka zmarła tragicznie 23 lipca 2006 roku, mając zaledwie 49 lat.

📢 Policjanci z Bydgoszczy zabezpieczyli ponad 150 kg narkotyków. Towar magazynowano we Włocławku Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zabezpieczyli we Włocławku ponad 150 kg różnego rodzaju narkotyków. Do sprawy zatrzymano 32-letniego mężczyznę, przyłapanego na gorącym uczynku. 📢 Policja z Bydgoszczy poszukuje sprawcy kradzieży. Rozpoznajesz mężczyznę na zdjęciu? Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby widocznej na zdjęciu. Mężczyzna podejrzewany jest o dokonanie kradzieży.

📢 Milionowa klientka NFZ zgłosiła się do oddziału w Bydgoszczy. Czekała na nią niespodzianka Bukiet kwiatów, drobny upominek i karnet zdrowia zachęcający do skorzystania z Kiosku Profilaktycznego i wykonania w nim badań - taka niespodzianka czekała w bydgoskim oddziale NFZ na kobietę, która okazała się milionową klientkę NFZ w skali kraju.

📢 Nabór do szkół średnich w Bydgoszczy. Po potwierdzeniu woli są jeszcze wolne miejsca W poniedziałek (24 lipca) w liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia, prowadzonych przez bydgoski ratusz, ogłoszone zostały listy przyjętych i nieprzyjętych. Zaczęła się też rekrutacja uzupełniająca. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Wypadek na DK10 na trasie Bydgoszcz - Toruń. Kobieta i dwoje dzieci trafiły do szpitala Przy wjeździe do Parku Przemysłowego w Bydgoszczy na DK 10, doszło do wypadku osobowego volkswagena i TIR-a.

📢 MISTRZOWIE SMAKU Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023! 📢 Takie są korzyści z pilatesu. Te proste ćwiczenia czynią cuda. Wystarczy mata i dobre chęci Pilates to system ćwiczeń fizycznych opracowany przez Josepha Pilatesa w pierwszej połowie XX wieku. Pilates bardzo się u nas przyjął. Mnóstwo osób lubi ćwiczenia pilatesu nawet w domu. Nawet prosty trening pilatesu dla początkujących daje efekty. Jakie? Podajemy korzyści ćwiczenia pilatesu. 📢 Z diety, emerytury, umowy zlecenia i od ojca. Sprawdziliśmy skąd bydgoscy posłowie mają pieniądze Ile zarobili w 2022 roku kujawsko-pomorscy posłowie na Sejm pochodzący z okręgu bydgoskiego? Jakie samochody mają w swoich garażach? Jakie spłacają kredyty? Ile są warte ich domy i mieszkania? Przejrzeliśmy oświadczenia majątkowe Krzysztofa Gawkowskiego, Bartosza Kownackiego, Ewy Kozaneckiej, Iwony Kozłowskiej, Piotra Króla, Dariusza Kurzawy, Tomasza Latosa, Magdaleny Łośko, Pawła Olszewskiego, Łukasza Schreibera, Jana Szopińskiego i Tadeusza Zwiefki.

📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z Landshut Devils. Mamy dużo zdjęć z trybun Abramczyk Polonia po raz ostatni w rundzie zasadniczej zaprezentowała się swojej publiczności. Zobaczcie, co działo się na trybunach w meczu z Landshut Devils. 📢 Narzeczona zastrzelonego w Poznaniu Konrada też jest ofiarą. Julię zalała fala hejtu Ubiegłotygodniowa tragedia w centrum Poznania wstrząsnęła całą Polską. Fala komentarzy zalała media społecznościowe. Wielu z internautów współczuło Julii, narzeczonej zastrzelonego Kordiana, który zginął na jej oczach. Nie zabrakło również hejtu wymierzonego w stronę dziewczyny. 📢 Tak wyglądają kultowe zabawki PRL. Oto dzieciństwo z dawnych lat na zdjęciach W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej królowały w każdym dziecięcym pokoju. Szanowało i kochało je każde dziecko. Zabawki PRL były plastikowe, drewniane, blaszane i nie miały tylu funkcji co dzisiejsze. Poznajecie je? Zobaczcie zabawki PRL w galerii zdjęć.

📢 Te znaki zodiaku to najwięksi egoiści. Oni nie robią niczego bezinteresownie - oto lista Horoskop prawdę ci powie. Szczególnie o rzeczach, o których niekoniecznie chciałbyś rozmawiać na pierwszej randce! Tym razem zapytaliśmy Wróżkę Romę, które znaki zodiaku są najbardziej egoistyczne. Jej zestawienie spowodowało małe zamieszanie! 📢 To dzieje się z organizmem, gdy jemy por. Oto skutki jedzenia pora Por jest warzywem, który ma wiele zastosowań. My znamy go przede wszystkim jako konieczny składnik każdego rosołu. W ostatnich latach na szczęście por zyskał wielu sympatyków, którzy znajdują zastosowanie dla tego smacznego warzywa. A możliwości jest naprawdę wiele. Zobaczcie, jakie zalety ma jedzenie pora i dołączanie go do potraw.

📢 Tak mieszka Artur Szpilka z narzeczoną Kamilą. Są parą od ponad 10 lat - zobacz zdjęcie wnętrz Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są parą od około 10 lat. Szpilka - były bokser, a obecnie zakontraktowany przez KSW zawodnik MMA. Wybrańczyk - fotomodelka, która ma swoją markę kosmetyczną i również próbuje sił w sztukach walki (kontrakt z federacją Fame MMA). Jak wygląda ich życie na co dzień? Zobaczcie, jak mieszkają i podróżują Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Więcej zdjęć w galerii.

📢 Czternasta emerytura. Takie pieniądze dostaną emeryci w sierpniu Czternasta emerytura 2023. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Komu nie przysługuje świadczenie? Kiedy będzie wypłacana czternasta emerytura? Dodatkowe pieniądze wpłyną na konto seniorów już w sierpniu. Niestety nie każdy może liczyć na czternastą emerytur. 📢 To się wydarzy w serialu Zakazany Owoc w tym tygodniu. Halit żyje i planuje zemstę? Prawdziwa bomba dla fanów serialu "Zakazany owoc". Ender, Sahika i Yildiz są szantażowane. Podejrzewają, że... Halit żyje i planuje zemstę! Jaka jest prawda? Czy biznesmen faktycznie oszukał wszystkich? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc". 📢 Marcelina z Bydgoszczy straciła rodziców. Szpital stał się drugim domem 25-latki Marcelina z Bydgoszczy ma 25 lat i nikogo bliskiego, kto mógłby jej pomóc. W 2020 roku straciła rodziców. Młodej kobiecie trudno stanąć na nogi po ich śmierci, a jeszcze pojawiła się depresja.

📢 Sprawdź, która rasa psa najlepiej pasuje do Twojego znaku zodiaku Każdej rasie psa można przypisać konkretne cechy charakteru. Niektóre są bardziej wierne i oddane, inne charakteryzują się indywidualizmem. Mamy psy ceniące spokojny tryb życia, inne uwielbiają wieczne zabawy i są w ciągłym ruchu. Zastanawialiście się kiedyś, które rasy będą najlepiej pasować do cech przypisywanych znakom zodiaku? Oto zestawienie 10 takich ras.

📢 Policjanci z Białych Błot szukają tego mężczyzny. Rozpoznajesz go? Zobacz zdjęcia! 25 maja 2023 w drogerii przy ulicy Szubińskiej w Białych Błotach skradziono perfumy. Policjanci zabezpieczyli monitoring ze sklepu i wytypowali podejrzanego. Szukają mężczyzny, którego widać na zamieszczonych zdjęciach. 📢 Tak prywatnie wygląda piękna Leonor z serialu Akacjowa 38. Mamy zdjęcia hiszpańskiej aktorki! "Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, którą od kilku miesięcy możemy oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Serial cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów, a jedną z głównych ról odgrywa Alba Brunet. Piękna aktorka w kostiumowej telenoweli wciela się w rolę Leonor. Zobacz, jak hiszpańska aktorka wygląda na co dzień!

📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Zobacz wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne. 📢 Tak wygląda Trini z serialu Akacjowa 38. Aktorka to prawdziwa piękność! [zdjęcia] "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskich widzów. Telenowela zadebiutowała w ramówce Telewizji Polskiej na początku roku i z miejsca stała się prawdziwym hitem. Jedną z głównych bohaterek serialu jest piękna Trini, w rolę której wciela się Ana del Rey. Zobacz, jaka na co dzień jest hiszpańska aktorka. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Trinidad!

📢 Rekordowe emerytury - tyle dostają emeryci. Najwyższe świadczenie wypłacane jest w Bydgoszczy, najniższe we Wrocławiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy opublikował informację o rekordowych emeryturach, jakie wypłacane są Polakom. Niemal 31 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura w Polsce pobierana przez kobietę. Wypłaca ją bydgoski oddział ZUS. Szczęśliwa emerytka na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat. Zobacz w galerii więcej informacji o najwyższych i najniższych emeryturach w Polsce. 📢 Taka ma być czternasta emerytura 2023 - oto wyliczenia netto. Ile ZUS wypłaci na konto emerytom? W 2023 r. zostanie wypłacona 14. emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastej emerytury trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Taki prywatnie jest Felipe z serialu Akacjowa 38. Hiszpański aktor już tak nie wygląda [zdjęcia] "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która podbija serca widzów w Polsce. Serial cieszy się na tyle dużą popularnością, że wiele osób zastanawia się, jak na co dzień wyglądają aktorzy występujący w "Akacjowej 38". W serialu jednym z głównych bohaterów jest Felipe, w rolę którego wciela się hiszpański aktor Marc Parejo. Wielu widzów będzie zaskoczonych, ponieważ prywatnie aktor wygląda zupełnie inaczej niż w serialu. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Aleksandra Szafrańska z show "Królowe życia" - tak wygląda po zabiegach medycyny estetycznej w Turcji Aleksandra Szafrańska to jedna z bohaterek 11. sezonu hitu TTV pt. "Królowe życia". Chociaż pojawiła się na dość krótki czas - pod koniec emisji programu, to jednak szybko stała się bardzo popularna. Niedawno gwiazda telewizyjnego show pochwaliła się zdjęciami po przejściu zabiegów korekty urody w Turcji.

📢 Nowa aktorka w serialu Zakazany owoc. Tak na co dzień wygląda córka Halita [zdjęcia] "Zakazany owoc" to uwielbiany przez polskich widzów serial. Niedawno w tureckiej produkcji doszło do sporych zmian. W telenoweli pojawiła się nowa aktorka. W rolę serialowej Lili, czyli córki Halita, wciela się teraz 27-letnia Buçe Buse Kahraman. Zobacz, jak na co dzień wygląda aktorka, która niedawno dołączyła do obsady "Zakazanego owocu". Mamy prywatne zdjęcia nowej Lili! 📢 Taki na co dzień jest Halit z serialu Zakazany owoc. Mamy prywatne zdjęcia popularnego aktora Halit Argun to jeden z głównych bohaterów tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". W 3. sezonie serialu biznesmen wpadł w poważne kłopoty. Testy DNA wykazują, że Halit nie ojcem dziecka Yildiz, a na dodatek mężczyzna ma również ogromne problemy finansowe. Zajrzeliśmy, jak wygląda codzienne życie Talata Buluta, który wciela się w rolę Halita. Zobacz, jaki prywatnie jest turecki aktor!

📢 Imieniny Grażyny. Oto najlepsze życzenia, rymowanki, wierszyki i życzenia SMS dla Grażynki [1.04.2023] 1 kwietnia oraz 26 lipca imieniny obchodzą panie o imieniu Grażyna. Nie zapomnij o jej święcie i złóż Grażynie życzenia. Skorzystaj z tych, które znajdziesz poniżej! Jeśli chcesz, skorzystaj z którejś z bezpłatnych grafik i zdjęć. 📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 Tak na co dzień wygląda Ender z serialu Zakazany owoc. Piękna aktorka zachwyca urodą! [zdjęcia] Sevval Sam to turecka aktorka, która w serialu "Zakazany owoc" wciela się w postać Ender Argun. Piękna i przebiegła kobieta zatrudnia w domu kelnerkę, która ma zadanie uwieść jej męża. W ten sposób chce zdobyć dowody, że jest przez niego zdradzana. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowa Ender.

📢 Nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera idzie w ślady ojca. Na razie w siłowni Nie ma chyba człowieka na tym świecie, który nie zna Arnolda Schwarzeneggera - aktora (znanego nie tylko z kultowego już "Terminatora"), polityka (był gubernatorem Kalifornii w latach 2003–2011). Przede wszystkim jednak (bo od tego zaczynał) sportowca i to wybitnego, bo w latach 70. aż siedem razy zdobywał tytuł Mr Olympia - najbardziej prestiżowe zawody kulturystyczne na świecie.

W ślady sławnego ojca próbuje pójść teraz jego nieślubny syn (inna historia na inną okazję) Joseph Baena. "Terminator" junior ma 24 lata, jest modelem fitness, a muskulaturą prawie dorównał Arnoldowi, z którego porad notabene regularnie korzysta. Nie wiemy, czy Joseph ma również ambicje aktorskie, albo polityczne, ale póki co... Sami zobaczcie... Uruchom galerię klikając w ikonę "następne zdjęcie", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu

📢 Handel w Bydgoszczy na archiwalnych zdjęciach [galeria] Bydgoskie sklepy zlokalizowane przy głównych ulicach i na osiedlach. Bazary, targowiska, domy towarowe. To w tych miejscach toczył się handel w Bydgoszczy. A później nastała era hipermarketów i wielkich galerii handlowych... Zapraszamy w podróż w przeszłość. Zobaczcie archiwalne zdjęciach, zrobione jeszcze przed rozwojem wielkich sieci handlowych w mieście i tuż po ich nadejściu. 📢 Imieniny Ani. Zobacz najpiękniejsze życzenia, wierszyki i rymowanki dla Ani Imieniny Anny wypadają kilka razy w roku. Anie i Anny świętują 10 stycznia, 27 lutego, 7 czerwca, 9 czerwca, 23 czerwca, 15 lipca, 26 lipca i 1 września. Te najbardziej popularne Anny obchodzą 26 lipca. Nie zapomnij o jej święcie i złóż Annie życzenia. Skorzystaj z tych, które znajdziesz poniżej! Jeśli chcesz, skorzystaj z którejś z bezpłatnych grafik i zdjęć.

📢 Matalmara (Willa pod Złotym Ziemniakiem), Goczałkowice Zdrój. KUCHENNE REWOLUCJE się nie udały W tym odcinku Kuchennych Rewolucji kontrowersji nie zabraknie, a finał całej sprawy ma przykre zakończenie. Restaurację zamknięto, a właściciele lokalu wnieśli pozew przeciwko producentom programu. 📢 U Jędzy pod Krakowem nie zmieniła się w Edelweiss. Dziś za to w tym miejscu działa Karczma Mario. Menu, ceny, opinie [KUCHENNE REWOLUCJE] Tym razem Magda Gessler odwiedza obrzeża Krakowa, gdzie przeprowadzi kuchenne rewolucje w restauracji pod nazwą "U Jędzy". U Jędzy niestety nie uda się uratować. Obecnie w tym miejscu działa Karczma Mario, a tę restaurację prowadzą zupełnie inni przedsiębiorcy niż bohaterowie Kuchennych Rewolucji i robią to skutecznie i z sukcesem (więcej szczegółów poniżej). 📢 Imieniny Anny. Rymowanki, wierszyki, życzenia SMS dla Ani [Anna, imieniny 26 lipca] Imieniny Anny wypadają kilka razy w roku. Anie i Anny świętują 10 stycznia, 27 lutego, 7 czerwca, 9 czerwca, 23 czerwca, 15 lipca, 26 lipca i 1 września. Te najbardziej popularne Anny obchodzą 26 lipca. Nie zapomnij o jej święcie i złóż Annie życzenia. Skorzystaj z tych, które znajdziesz poniżej! Jeśli chcesz, skorzystaj z którejś z bezpłatnych grafik i zdjęć.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN