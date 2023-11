Przegląd prasy 26.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Basket 25 Bydgoszcz - MKS Pruszków. Drugie zwycięstwo z rzędu [zdjęcia kibice + mecz]”?

📢 Emerytura wojskowa robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Które roczniki emerytów dostaną 5540 zł? Pod jednym warunkiem. Sprawdź, jakim! Dla części seniorów są przygotowane specjalne dodatki. To nie tylko tzw. trzynastka i czternastka, ale również potężny zastrzyk gotówki w kwocie 5540 zł. Środki te wypłacane są do końca życia i to z minimum wymogów formalnych. Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium wieku.

Prasówka 26.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sean Penn - tak zmienił się aktor przez 39 lat. Niedawno był gościem ENERGACAMERIMAGE w Polsce [zdjęcia - 26.11.2023 r.] Sean Penn odwiedził Polskę. Aktor przyleciał na Kujawy i Pomorze z USA, lądował na lotnisku w Bydgoszczy i był gościem festiwalu filmowego ENERGACAMERIMAGE w Toruniu. Sean Penn ma 63 lata, ale imponuje swoją formą i tężyzną fizyczną. Zobaczcie, jak wygląda teraz Sean Penn i jak wyglądał u progu swojej kariery wielkiego aktora, 39 lat temu.

📢 61-letnia Demi Moore zachwyca wysportowanym ciałem, pozując nad wodospadem [26.11.2023 r.] 11 listopada 2023 roku Demi Moore skończy 61 lat. Patrząc na zdjęcia publikowane przez hollywoodzką gwiazdę aż trudno w to uwierzyć... Demi Moore pochwaliła się niedawno zdjęciami z wycieczki po rzece Kolorado. Fotka w bikini nad wodospadem wywołała sporo komentarzy. "O mój Boże, cały czas wyglądasz pięknie", "Jesteś niesamowita" - piszą fani. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [26.11.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Zobacz zdjęcia z uroczystości! [26.11.2023 r.] "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana! 📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu [26.11.2023 r.] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 Kalendarz dni wolnych w 2024 roku. To będzie rok długich weekendów! Zobacz listę [26.11.2023 r.] Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych. 📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się w serialu do końca listopada. Królowa upokarza Cayetanę! [26.11.2023 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po weekendzie w drugiej połowie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Mieszkańcy Akacjowej świętują Nowy Rok w ciastkarni La Deliciosa. Justo zapowiada, że zabije Germana. Leonor i Pablo potajemnie biorą ślub. Ulica Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Pensja minimalna 2024 netto - podwyżka już za kilka tygodni. Ile na rękę musi ci zapłacić pracodawca? [26.11.2023 r.] Od stycznia 2024 roku rośnie minimalne wynagrodzenie. Nie będzie to jedyna podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę? 📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia [26.11.2023 r.] Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [26.11.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 Taki kot pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz, z którą rasą kota najbardziej się dogadasz [26.11.2023 r.] Pers, kot syjamski, sfinks, a może kot norweski leśny... Który najlepiej będzie pasował do cech charakteru danego znaku zodiaku? Poszczególne rasy kotów charakteryzuje odmienna natura. Wróżka Nadya przygotowała specjalne zestawienie ras kotów z dwunastoma znakami zodiaku. Która rasa najlepiej będzie pasować do Wodnika, Strzelca, Ryb, Skorpiona, Wagi, Koziorożca i innych znaków? Sprawdźcie!

📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate - zdjęcia wnętrz. Tak mieszka następca brytyjskiego tronu [26.11.2023 r.] Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington. 📢 Choroba Alzheimera - koniecznie zwróć uwagę na te symptomy! Takie są pierwsze objawy tej choroby [26.11.2023 r.] Alzheimer wbrew obiegowej opinii, nie jest naturalnym skutkiem starzenia się człowieka i degradacji mózgu związanej z wiekiem. Uważa się jednak, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. Alzheimer to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia i może wystąpić już u osób po 60. roku życia. Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że Alzheimer rozwija się u chorego. Jak rozpoznać chorobę i co zrobić, jeśli podejrzewamy rozwój Alzheimera?

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin [26.11.2023 r.] Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną! 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się pod koniec listopada. Zuhal wysyła przelew z konta Seher [26.11.2023 r.] "Dziedzictwo" to jedna z trzech tureckich produkcji, które można obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Serial znad Bosforu stał się absolutnym hitem, a widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki telenoweli. Wiemy już, co wydarzy się w życiu Seher i Yamana pod koniec listopada. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 21-30 listopada.

📢 Takie są ceny w stołówce sejmowej - jest dużo taniej niż w bydgoskich barach mlecznych [26.11.2023 r.] Sprawdziliśmy, co można zjeść w sejmowej stołówce i ile kosztują posiłki. Dla porównania podajemy ceny podobnych dań, które serwowane są w bydgoskich barach mlecznych (a te - pamiętajmy - są tańsze niż stołeczne). W Sejmie sporo się zmienia, ale nie jedno - parlamentarzyści nadal stołują się w gmachu przy ul. Wiejskiej, wydając przy tym mniej niż "zwykli" obywatele, odwiedzający niewyszukane lokale gastronomiczne. 📢 Telenowela "Zakazany owoc". Cagatay zarzuca Yildiz zdradę! Nowe streszczenia telenoweli [26.11.2023 r.] Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" pod koniec listopada i na początku grudnia. Streszczenia tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" zamieszczamy w galerii. Kumru podpuszcza Cagataya mówiąc, że jej ojciec ma romans z Yildiz... Cagatay, podjudzony przez Kumru, w sądzie zarzuca Yildiz zdradę! Serial można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15.

📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się w serialu na przełomie listopada i grudnia. Guadalupe śmiertelnie chory! [26.11.2023 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można na przełomie listopada i grudnia. Wkrótce w serialu: Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Wszyscy przygotowują się do wizyty królowej regentki, która ma odwiedzić ulicę Akacjową i Cayetanę. Maximiliano chce sprzedać wszystkie posiadane kamienice, by uwolnić się od długu wobec Cayetany. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu na przełomie listopada i grudnia. Noc poślubna Seher i Yamana kończy się zaskakująco [26.11.2023 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje na przełomie listopada i grudnia: Ibrahim, chcąc zaimponować Czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Zuhal wpada we wściekłość na widok nowej bransoletki Seher, prezentu od Yamana. Zuhal i Ikbal udaje się zgromadzić spreparowany materiał udowadniający, że Seher jest łowczynią majątku. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane na przełomie ostatnich miesięcy 2023 roku.

📢 [Tak na co dzień wygląda Anna Popek. Trudno uwierzyć, że gwiazda ma już 55 lat [zobacz zdjęcia - 26.11.2023 r.]]](https://expressbydgoski.pl/tak-na-co-dzien-wyglada-anna-popek-trudno-uwierzyc-ze-gwiazda-ma-juz-55-lat-zobacz-zdjecia-26112023-r/ar/c11-18097573) Anna Popek z Telewizją Polską związana jest od ponad dwudziestu lat, a widzowie kojarzą ją przede wszystkim jako prowadzącą Pytanie na śniadanie oraz Wielkie testy TVP. Aż trudno uwierzyć, że popularna prezenterka skończyła w tym roku 55 lat. Przypominamy, jak dziennikarka zmieniała się przez lata. Zobacz zdjęcia!

📢 Oto odważne zdjęcia plus size gwiazdy Top Model. Martyna Kaczmarek nie wstydzi się swoich fałdek [26.11.2023 r.] Co wyróżnia Martynę Kaczmarek spośród innych modelek i influencerek? Walka z niezdrowymi standardami piękna. Martyna odważnie występuje publicznie i pokazuje swoje ciało bez poprawek, makijażu czy retuszu. Modelka stała się wzorem i inspiracją dla wielu osób. Dużo mówi o akceptacji siebie takim, jakim się jest.

📢 Syn Krzysztofa Rutkowskiego świętował 10 urodziny. Zobacz, jak wygląda Krzysztof Rutkowski junior [zdjęcia - 26.11.2023 r.] Krzysztof Rutkowski to bardzo znana postać medialna. Urodził się w 1960 roku w Teresinie na Mazowszu. Jest polskim detektywem, przedsiębiorcą, był posłem Sejmu IV kadencji (2001-2005), a w 2004 r, był deputowany do Parlamentu Europejskiego do V kadencji. Prywatnie jest mężem Mai Pilch, z którą ma syna Krzysztofa Jerzego. Chłopiec skończył właśnie 10 lat i z tej okazji pan Krzysztof wyprawił mu urodziny. Zobaczcie, jak było na przyjęciu pełnym atrakcji - tak wygląda Krzysztof Rutkowski junior. 📢 Skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem, gdy jemy nać pietruszki [26.11.2023 r.] Niepozorna natka pietruszki to prawdziwa bomba witaminowa. Nać pietruszki nie pozostaje bez wpływu na naszą urodę. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet natki. Wiemy co się dzieje z organizmem gdy jemy natkę pietruszki, kto powinien ją jeść, a kto jej unikać.

📢 Focus Ice Swimming Bydgoszcz Festival. Woda zimna, ale atmosfera gorąca. Zobaczcie zdjęcia Kolejna edycja Focus Ice Swimming Bydgoszcz Festival odbyła się na Wyspie Młyńskiej.

📢 Sobota i niedziela w Bydgoszczy pełne atrakcji. Sprawdź, co się będzie działo 25-26 listopada Koncerty, warsztaty, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący długi weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 25-26 listopada w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 W Bydgoszczy trwają poszukiwania Karoliny Sikory. 19-latka zaginęła 6 listopada Policjanci z komisariatu w bydgoskim Fordonie prowadzą poszukiwania 19-latki, która wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje związane z tą sprawą, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon przy ulicy Wyzwolenia 122 w Bydgoszczy lub pod nr. tel. 47 751 58 59 lub 112.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się do końca listopada. İbrahim wyzna Czarnej miłość! [streszczenia] To wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie listopada: Data ślubu coraz bliżej. Seher jest u Kiraz na ostatniej przymiarce sukni ślubnej. Neslihan podarowuje Seher album ze zdjęciami jej i Yamana. Ibrahim, chcąc zaimponować Czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane będą po weekendzie w drugiej połowie listopada. 📢 Serial "Złoty chłopak". Słowa Halisa będą wstrząsem dla rodziny. Wiemy, co wydarzy się w serialu po weekendzie W tej galerii przeczytasz streszczenia wszystkich odcinków serialu "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını"), które będą wyemitowane na antenie TVP 1 do piątku 8 grudnia 2023 roku. Po przemówieniu, które wygłosi Halis wszyscy będą w szoku. W rezydencji zapanują nowe porządki. Seyran cały czas nie ufa Feritowi. Po tym, co zobaczy w jego pracy będzie załamana. Przeczytaj w galerii, co wydarzy się niebawem w telenoweli "Złoty chłopak".

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się do końca listopada. Dogan zaprosi Yildiz na kolację Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie w drugiej połowie listopada. Wkrótce w serialu: Ender postanawia odzyskać Dogana. Omer popisuje się przed Kumru. Dogan zaprasza Yildiz na kolację. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Imieniny Katarzyny - poważne i szczere życzenia. Najpiękniejsze i wesołe życzenia dla Kasi Imieniny Katarzyny wypadają kilka razy w roku. Nie zapomnij o jej święcie i złóż Kasi życzenia. Skorzystaj z tych, które znajdziesz poniżej! Jeśli chcesz, skorzystaj również z którejś z bezpłatnych grafik i zdjęć i dołącz je do życzeń, które możesz wysłać SMS-em, przez Messengera czy e-mailem.

📢 Czy w Wigilię 2023 r. sklepy będą otwarte? Dwie niedziele handlowe w grudniu i propozycja zmiany W grudniu 2023 roku niedziele handlowe przypadają 17 i 24 grudnia. Sieci handlowe od dawna wskazywały, że data drugiej handlowej niedzieli jest niefortunna. Odchodzący rząd dość późno zabrał się za przepisy, które mają pozwolić przenieść niedzielę handlową z Wigilii na 10 grudnia. Nie wystarczy jednak zwykłe rozporządzenie - potrzebna jest ustawa. Pracownicy handlu muszą mieć ustalone grafiki na kolejny miesiąc, czasu jest coraz mniej. 📢 Wrocławska restauracja najpiękniejsza na świecie! Wnętrze zachwyca tak jak menu. Zobaczcie zdjęcia Restauracja La Maddalena nagrodzona w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie przyznano "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak najpiękniejsza restauracja na świecie wygląda w środku!

📢 Jak z miasta-gąbki wyciśniemy wodę do podlewania? Minął tydzień [felieton Jarosława Reszki] Jak woda ze zbiornika retencyjnego z jednej strony podleje zabytkową lipę w parku Kochanowskiego, a z drugiej – przepłynie do kolektora na deszczówkę. Do tego potrzebny jest system pomp, rur rozprowadzających wodę i przyłączy w parkach i na skwerach. Nie zauważyłem ani też nie przeczytałem nigdzie informacji, by taka maszyneria była zakładana razem ze zbiornikami retencyjnymi. 📢 W Bydgoszczy przywłaszczyli sobie torebki, kurtkę i telefon. Rozpoznajesz ich? Policja prosi o pomoc w ustaleniu ich danych Kryminalni z bydgoskiego Szwederowa prowadzą postępowanie w sprawie przywłaszczenia dwóch torebek (damskiej i męskiej), telefonu komórkowego oraz kurtki męskiej. Wizerunki podejrzanych zarejestrował monitoring. Jeśli rozpoznajesz ich skontaktuj się z policjantami.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żyje na co dzień marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Zmiany w e-receptach. Takie są teraz terminy wykupienia leków Ważna zmiana w e-receptach. Na raz możemy wykupić leki na 120 dni niezależnie od tego, jaką mamy wystawioną e-receptę. Od 1 listopada br. po 90 dniach otrzymamy leki na następny okres. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz z piękną żoną. Zobacz, jak żyje na co dzień z dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i wyjątkowe bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 O ile wzrosną wynagrodzenia po podwyżkach kwoty wolnej od podatku? Nie wszyscy zyskają na zmianach w PIT Kwota wolna od podatku obecnie wynosi 30 tys. zł. Jedna z obietnic wyborczych nowego rządu zakłada jednak dwukrotne podniesienie tej kwoty. Eksperci Grant Thornton sprawdzili, jak mogą zmienić się wynagrodzenia, jeśli te zapowiedzi wejdą w życie. Wzrosty mogą być zuważalne. 📢 Najpiękniejsze bombki choinkowe na 2023. Wyjątkowe ozdoby świąteczne zobacz w naszej galerii. Modne dekoracje na choinkę na Boże Narodzenie Bombki choinkowe i modne ozdoby na choinkę to istotny element świątecznych dekoracji. Elegancko przystrojone świąteczne drzewko to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pięknie możemy ubrać iglaste drzewko, żeby prezentowało się wyjątkowo i stylowo. Zobaczcie w galerii, jakie bombki choinkowe i świąteczne ozdoby są w tym roku najmodniejsze.

📢 Gra Seyran w serialu Złoty chłopak. Mamy prywatne zdjęcia Afry Saraçoğlu "Złoty chłopak" to najnowszy turecki serial, który można obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Jedną z głównych postaci w popularnej telenoweli jest Seyran. W rolę żony Ferita wciela się 26-letnia Afra Saraçoğlu. Co jeszcze wiemy o pięknej aktorce? Zajrzeliśmy, jak serialowa Seryan żyje i wygląda na co dzień. Zobacz jej prywatne zdjęcia. 📢 Już nie tylko autobusy. Auta pojadą mostem Pomorskim w Bydgoszczy po torowisku tramwajowym W piątek (24 listopada) Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłosił, że od soboty od godzin popołudniowo-wieczornych ruch wszystkich pojazdów zostanie przeniesiony z jezdni zachodniej na torowisku mostu Pomorskiego. 📢 "Córka zaszła w ciążę przez plemniki w basenie". Absurdalne reklamacje w biurach podróży - czasem aż trudno uwierzyć! Zbyt mały pokój, brudna łazienka, monotonne jedzenie. Na to najczęściej skarżą się klienci wracający z zagranicznych wczasów. Są też absurdalne reklamacje, np. za ciepłe morze czy... za słaby alkohol.

📢 Jaka rasa psa pasuje do twojego znaku zodiaku? Oto 12 par, które połączyła wróżka Zastanawialiście się kiedyś, która rasa psa najlepiej będzie pasowała do waszego znaku zodiaku? Każdemu znakowi zodiaku można przypisać typowe cechy charakteru. Panny uchodzą za pracowite i skrupulatne, Ryby za wrażliwe i kreatywne, a Koziorożce za ambitne i praktyczne. Jaki pies będzie odpowiedni dla ciebie? Wróżka Nadya przeanalizowała cechy poszczególnych ras i dobrała je w pary ze wszystkimi znakami zodiaku. Sprawdźcie w galerii! 📢 Ola i Michał Żebrowscy - tak mieszkają z czwórką dzieci. Góralska chata z widokiem na Tatry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikują zdjęcia i filmy ze swojego życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszkają Ola i Michał Żebrowscy. Ich góralska chata z widokiem na Tatry robi duże wrażenie!

📢 Clint Eastwood - tak wygląda dziś 93-letni aktor. Mamy jego zdjęcie z Arnoldem Schwarzennegerem! Clint Eastwood to wielki amerykański aktor, który na swoim koncie ma wiele kultowych ról. Widzowie na całym świecie uwielbiają go za jego grę w westernach i filmach sensacyjnych. Wspaniale wcielał się w role twardnieli. Na swoim koncie ma już cztery Oscary oraz cztery Złote Globy. Niedawno skończył 93 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Clint Eastwood. 📢 Budynek VII LO przechodzi kompleksową termomodernizację. Eko-inwestycja przyniesie duże oszczędności Uczniowie VII LO w Bydgoszczy ten rok szkolny rozpoczęli w tymczasowej lokalizacji. W ich stałej siedzibie przy ul. 11 Listopada na osiedlu Leśnym od lipca br. trwa kompleksowa termomodernizacja. Prace na budowie idą pełną parą.

📢 Jak bydgoszczanie oceniają komunikację miejską? Badanie IBRiS i ankieta na Facebooku Urząd Miasta Bydgoszczy zlecił przeprowadzenie ankiety, w której poproszono mieszkańców między innymi o ocenę funkcjonowania komunikacji publicznej. Podobne pytanie zadali internautom autorzy profilu na Facebooku „Awaria Bydgoskiego Tramwaju”. Wyniki obu ankiet znacznie się od siebie różnią. Co bydgoszczanie myślą o komunikacji miejskiej?

📢 Kujawsko-Pomorskie. Dom zły w Szabdzie. Maja uciszona na śmierć... "Rodzice zaklejali jej buzię taśmą" Aby 3-letnia Maja nie krzyczała, rodzice zaklejali jej buzię taśmą. Matka podawała jej niedozwolone leki, które ostatecznie ją zabiły. Ale w domu w Szabdzie pod Brodnicą cierpiała cała gromadka dzieci - dowodzi prokuratura. 📢 Serial Złoty chłopak - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Awantura w restauracji. Ferit wpadnie w szał! Nadchodzące odcinki serialu "Złoty chłopak" zapowiadają się bardzo ciekawie. Ferit nadal dziwnie się zachowuje, a Seyran jest załamana zachowaniem swojego męża, który w restauracji zrobi jej wielką awanturę. Seyran będzie zazdrosna o Pelin i wyrzuci ją z domu. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej części listopada? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 16-30 listopada.

📢 Katarzyna Sokołowska - tak ubiera się jurorka z programu Top Model. Klasa, elegancja, szyk [zdjęcia] Katarzyna Sokołowska to polska reżyserka pokazów mody, osobowość telewizyjna. Widzowie znają ją m.in. od tego, że od 2013 roku jest jurorką popularnego programu "Top Model". Panią Katarzynę uznaje się za kobietę, która zawsze jest odpowiednio ubrana, emanującą klasą i zadającą szyk. Jej kreacje robią duże wrażenie.

📢 Praca na święta w Poczcie Polskiej. Spółka poszukuje setek pracowników. Dołączysz bez CV czy doświadczenia Szukasz pracy sezonowej bez CV? Poczta Polska ogłosiła kolejną edycję przedświątecznej rekrutacji pracowników. Poszukiwane są zarówno osoby z doświadczeniem, jak i te, które dopiero chcą zdobyć nowe umiejętności. Ile może zarobić kierowca, listonosz czy pracownik sortowni w Poczcie Polskiej? 📢 Targi Pracy Offerty w hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy. Moc atrakcji dla uczestników [zdjęcia] Ponad 60 wystawców, duży wybór ofert pracy, ciekawe warsztaty oraz debata "Kariera jest kobietą" - w czwartek (23 listopada) w hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy odbyły się 17. Targi Pracy Offerty.

📢 Trwają trzcinowe żniwa na Noteci. Do akcji ruszył kombajn wodny Na Noteci, kanałach Górnonoteckim i Bydgoskim trwa koszenie przybrzeżnych trzcin. To jeden wielu tzw. zabiegów utrzymaniowych szlaku żeglownego przed zimą. 📢 Koniec telenoweli "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć. 📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w serialu do końca listopada. Wściekła Seyran wyrzuca Pelin z domu [streszczenia] Za nami już blisko trzy miesiące emisji tureckiego serialu "Złoty chłopak". Telenowela znad Bosforu rozkręca się z odcinka na odcinek, a w najbliższych tygodniach widzowie będą świadkami wielu nieoczekiwanych sytuacji. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane do końca listopada. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak"!

📢 Studiowała fizykę, żyła kulturą. Elżbieta Penderecka miała 8 lat, gdy poznała swojego męża. Jak wyglądało życie z wybitnym kompozytorem? Elżbieta Penderecka przez 55 lat była żoną wybitnego polskiego kompozytora, Krzysztofa Pendereckiego. Choć studiowała fizykę, swoje życie poświęciła kulturze. Mąż był kompozytorem, ale to Elżbieta Penderecka była kobietą orkiestrą: dzieliła pasje męża, prowadziła jego sekretariat, organizowała festiwale, dbała o dom, przyjmowała gości. Poznaj historię najważniejszej kobiety w życiu Krzysztofa Pendereckiego. 📢 Niewiarygodny rekord w „Jeden z dziesięciu”. Artur Baranowski znał wszystkie odpowiedzi. Jedno z pytań dotyczyło znanej lektury szkolnej W finale „Jeden z dziesięciu” padł prawdziwy rekord. Jeden z uczestników nie pozwolił dojść do głosu swoim konkurentom i zdobył maksymalną liczbę punktów, zachowując wszystkie szanse. Artur Baranowski bezbłędnie odpowiedział na wszystkie czterdzieści pytań. Pojawiły się też takie dotyczące nauki, literatury i języka. Jedno z nich związane było z lekturą szkolną. Sprawdźcie, czy wy wiedzielibyście jak na nie odpowiedzieć.

📢 Magdalena Lamparska - tak mieszka aktorka. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej. 📢 Nad Brdą w Bydgoszczy powstaje nowe osiedle. Do 2030 roku będzie 7 budynków Na Bartodziejach w Bydgoszczy przy ulicach Małej i Fordońskiej powstaje osiedle mieszkaniowe. Nowe Horyzonty to inwestycja realizowana przez Grupę Deweloperską PRES z Torunia. Na razie realizowany jest jeden obiekt, ale tych w najbliższych latach nad brzegiem Brdy ma być znacznie więcej.

📢 W lasach śnieg i grzyby. Wiadra wypełnione podgrzybkami z Borów Tucholskich - zobacz zdjęcia Powoli wkraczamy w trzecią dekadę listopada, za oknami aura iście zimowa. Nie przeszkadza to grzybiarzom, którzy podczas leśnych wypadów nadal znajdują spore ilości podgrzybków. Natrafić można też na kurki czy piękne borowiki. 📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka. Wiejski dom u podnóża Gór Świętokrzyskich [zdjęcia] Andrzej Piaseczny to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej. Rozpoznawalność zdobył w formacji "Mafia", jednak prawdziwą sławę przyniosła mu rola Kacpra Złotopolskiego w serialu "Złotopolscy". Następnie przyszedł czas na karierę solową. Na wielkiej scenie jest od blisko 25 lat! 📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Leszek Lichota - profesor Rafał Wilczur ze Znachora - tak wyglądał aktor niemal 20 lat temu [zdjęcia] Leszek Lichota to popularny 46-letni polski aktor, pochodzący z Dolnego Śląska (urodził się w Wałbrzychu), którego niedawno mogliśmy oglądać jako profesora Rafała Wilczur w filmie "Znachor" z 2023 roku na podstawie powieści o tym samym tytule Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Zobaczcie w galerii zdjęć artykułu, jak pan Leszek wyglądał około 20 lat temu! 📢 Oto szczęśliwe liczby każdego znaku zodiaku. Oto nowa lista stworzona przez astrologów Każdy znak zodiaku ma przypisane szczęśliwe liczby. Zdaniem astrologów, charakter oraz losy każdej osoby są zapisane w niebie, gwiazdach i... liczbach. Czy wiesz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Okazuje się bowiem, że do każdego znaku zodiaku przypisane są również szczęśliwe liczby. Poznaj teraz swoje szczęśliwe liczby w naszej galerii.

📢 Tym osobom ZUS może pomniejszyć emeryturę - nowe limity od grudnia Zarówno emeryci, jak i renciści mogą dorabiać, ale niektóre osoby pobierające takie świadczenia obowiązują limity zarobkowe. Od grudnia zostaną one zmienione - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znane są już nowe stawki. Ile będzie można dorobić do emerytury i renty, by nie była ona pomniejszana? Od jakiego pułapu emerytura zostanie zawieszona? Kogo dokładnie obowiązują limity? Przeczytaj. 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie?

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Onur Tuna i jego urocza partnerka. Alihan z serialu "Zakazany owoc" się zakochał Turecki aktor Onur Tuna zyskał sporą popularność dzięki roli w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"). Pojawiał się tam do drugiej serii (w sumie nakręcono ich sześć). Co słychać u serialowego Alihana? Media donoszą, że znalazł nową miłość - to urocza aktorka Yasemin Yazici. Zobaczcie w naszej GALERII zdjęcia, które para tureckich aktorów zamieszcza w mediach społecznościowych. 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Tak żyje i podróżuje Klaudia Nieścior, zwyciężczyni Top Model 2022. Wychowywała się w rodzinie zastępczej Klaudia Nieścior zdobyła serca widzów i jurorów i zwyciężyła w 11. edycji show Top Model. Wygrała 100 tys. zł, sesję okładkową w magazynie Glamour i kontrakt w międzynarodowej agencji modeli i modelek. Jak żyje zwyciężczyni Top Model 2022? Zobacz jej prywatne zdjęcia z instagrama!

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Ocet jabłkowy - takie są skutki picia tego napoju. To się dzieje z twoim organizmem, gdy pijesz ocet z jabłek Ocet jabłkowy to popularny produkt stosowany przy dietach odchudzających. Powstaje w procesie fermentacji jabłek. W wyniku fermentacji powstaje kwas octowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, aminokwasy oraz witaminy, głównie z grupy B. Jak działa na organizm picie octu jabłkowego? Czy rzeczywiście spożywanie octu jabłkowego pomaga schudnąć? Jak stosować ocet jabłkowy na odchudzanie? Zobacz.

📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki. 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox. Góralski dom robi wrażenie! [17.10.23 r.] Kasia i Jędrek Gąsienicowie są znani z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowe małżeństwo mieszka z dwójką dzieci w Zakopanem. Zobaczcie, jak wygląda ich dom! W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia domu, w którym mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox.

📢 Serialowa Elif ma już 14 lat! Tak zmieniała się Isabella Damla Güvenilir z tureckiego serialu "Elif" Isabella Damla Güvenilir urodziła się 18 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku. Jako 5-latka odwiedzała rodzinę w Turcji i to właśnie wtedy została zauważona przez twórców serialu "Elif". Mała Isabella dostała tytułową rolę 6-latki, która przeżywa różne trudne chwile. Mała aktorka zrobiła furorę w serialu i stała się ulubienica i twórców telenoweli, i publiczności. Obecnie skończyła 14 lat, ale wygląda na dużo starszą. Zobaczcie zdjęcia - tak zmieniła się serialowa Elif. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Ekskluzywna willa kosztowała fortunę! - zobacz zdjęcia Justyna Steczkowska to niekwestionowana diva polskiej sceny muzycznej. Jej głosem, urodą, talentem, a także klasą zachwycają się wszyscy od lat. Zawsze jest nienagannie ubrana i do wszystkich wyraża się z odpowiednim szacunkiem. Instagram jest miejscem, na którym dzieli się prywatnymi zdjęciami ze swoimi obserwującymi. To tam można zobaczyć, w jakich warunkach mieszka "Dziewczyna Szamana". Willa Justyny Steczkowskiej kosztowała fortunę!

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Piosenkarka ma piękną willę pod Warszawą - zdjęcia Justyna Steczkowska mieszka wraz z mężem i dziećmi w Radziejowicach pod Warszawą. Dom piosenkarki z zewnątrz wykończony jest drewnem. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza luksusowej willi Justyny Steczkowskiej. 📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 Özge Yağız (Reyhan z serialu Przysięga) stanęła na ślubnym kobiercu. Tak aktorka wyglądała w sukni ślubnej [zdjęcia] Özge Yağız to jedna z najpopularniejszych w Polsce (ale nie tylko) aktorek, która zdobyła serca widzów rolą Reyhan w serialu "Przysięga". O jej związku z partnerem z planu filmowego, serialowym Emirem (Gökberk Demirci) mówi się od dłuższego czasu. Özge Yağız w nowym serialu "Baba" wzięła ślub. Zobaczcie, jak wyglądała jako panna młoda. Sprawdzamy również najnowsze wieści na temat relacji ślicznej aktorki z Gökberk Demirci.

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

