Przegląd prasy 24.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 24.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak na co dzień wygląda Anna Popek. Trudno uwierzyć, że ma już 55 lat [zdjęcia] Anna Popek z Telewizją Polską związana jest od ponad dwudziestu lat, a widzowie kojarzą ją przede wszystkim jako prowadzącą Pytanie na śniadanie oraz Wielkie testy TVP. Aż trudno uwierzyć, że popularna prezenterka skończyła w tym roku 55 lat. Przypominamy, jak dziennikarka zmieniała się przez lata. Zobacz zdjęcia!

📢 Serial "Zakazany owoc". Cagatay zarzuca Yildiz zdradę! Mamy nowe streszczenia Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" pod koniec listopada i na początku grudnia. Streszczenia tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" zamieszczamy w galerii. Kumru podpuszcza Cagataya mówiąc, że jej ojciec ma romans z Yildiz... Cagatay, podjudzony przez Kumru, w sądzie zarzuca Yildiz zdradę! Serial można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15.

📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się w serialu do końca listopada. Królowa upokarza Cayetanę! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po weekendzie w drugiej połowie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Mieszkańcy Akacjowej świętują Nowy Rok w ciastkarni La Deliciosa. Justo zapowiada, że zabije Germana. Leonor i Pablo potajemnie biorą ślub. Ulica Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Waloryzacja emerytur 2024 r. - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu do końca listopada. İbrahim wyzna Czarnej miłość! [nowe streszczenia] To wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie listopada: Data ślubu coraz bliżej. Seher jest u Kiraz na ostatniej przymiarce sukni ślubnej. Neslihan podarowuje Seher album ze zdjęciami jej i Yamana. Ibrahim, chcąc zaimponować Czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane będą po weekendzie w drugiej połowie listopada. 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się pod koniec listopada. Zuhal wysyła przelew z konta Seher! [nowe streszczenia] "Dziedzictwo" to jedna z trzech tureckich produkcji, które można obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Serial znad Bosforu stał się absolutnym hitem, a widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki telenoweli. Wiemy już, co wydarzy się w życiu Seher i Yamana pod koniec listopada. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 21-30 listopada. 📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu - zdjęcia Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin [zobacz zdjęcia] Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną! 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu do końca listopada. Dogan zaprosi Yildiz na kolację [nowe streszczenia] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie w drugiej połowie listopada. Wkrótce w serialu: Ender postanawia odzyskać Dogana. Omer popisuje się przed Kumru. Dogan zaprasza Yildiz na kolację. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Serial Złoty chłopak - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Awantura w restauracji. Ferit wpadnie w szał! Nadchodzące odcinki serialu "Złoty chłopak" zapowiadają się bardzo ciekawie. Ferit nadal dziwnie się zachowuje, a Seyran jest załamana zachowaniem swojego męża, który w restauracji zrobi jej wielką awanturę. Seyran będzie zazdrosna o Pelin i wyrzuci ją z domu. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej części listopada? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 16-30 listopada. 📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Oto zdjęcia z uroczystości! "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana!

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem, gdy jemy nać pietruszki Niepozorna natka pietruszki to prawdziwa bomba witaminowa. Nać pietruszki nie pozostaje bez wpływu na naszą urodę. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet natki. Wiemy co się dzieje z organizmem gdy jemy natkę pietruszki, kto powinien ją jeść, a kto jej unikać.

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Mamy informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne. 📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate - zobacz zdjęcia wnętrz. Tak mieszka następca brytyjskiego tronu Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington.

📢 Takie są ceny w stołówce sejmowej - jest dużo taniej niż w bydgoskich barach mlecznych Sprawdziliśmy, co można zjeść w sejmowej stołówce i ile kosztują posiłki. Dla porównania podajemy ceny podobnych dań, które serwowane są w bydgoskich barach mlecznych (a te - pamiętajmy - są tańsze niż stołeczne). W Sejmie sporo się zmienia, ale nie jedno - parlamentarzyści nadal stołują się w gmachu przy ul. Wiejskiej, wydając przy tym mniej niż "zwykli" obywatele, odwiedzający niewyszukane lokale gastronomiczne. 📢 Katarzyna Sokołowska - tak ubiera się jurorka z programu Top Model. Klasa, elegancja, szyk [zdjęcia] Katarzyna Sokołowska to polska reżyserka pokazów mody, osobowość telewizyjna. Widzowie znają ją m.in. od tego, że od 2013 roku jest jurorką popularnego programu "Top Model". Panią Katarzynę uznaje się za kobietę, która zawsze jest odpowiednio ubrana, emanującą klasą i zadającą szyk. Jej kreacje robią duże wrażenie.

📢 Choroba Alzheimera - zwróć uwagę na te symptomy! Takie są pierwsze objawy tej bardzo groźnej choroby Alzheimer wbrew obiegowej opinii, nie jest naturalnym skutkiem starzenia się człowieka i degradacji mózgu związanej z wiekiem. Uważa się jednak, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. Alzheimer to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia i może wystąpić już u osób po 60. roku życia. Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że Alzheimer rozwija się u chorego. Jak rozpoznać chorobę i co zrobić, jeśli podejrzewamy rozwój Alzheimera? 📢 Czy w Wigilię 2023 sklepy będą otwarte? Dwie niedziele handlowe w grudniu i propozycja zmiany W grudniu 2023 roku niedziele handlowe przypadają 17 i 24 grudnia. Sieci handlowe od dawna wskazywały, że data drugiej handlowej niedzieli jest niefortunna. Odchodzący rząd dość późno zabrał się za przepisy, które mają pozwolić przenieść niedzielę handlową z Wigilii na 10 grudnia. Nie wystarczy jednak zwykłe rozporządzenie - potrzebna jest ustawa. Pracownicy handlu muszą mieć ustalone grafiki na kolejny miesiąc, czasu jest coraz mniej.

📢 Targi Pracy Offerty w hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy. Moc atrakcji dla uczestników [zdjęcia] Ponad 60 wystawców, duży wybór ofert pracy, ciekawe warsztaty oraz debata "Kariera jest kobietą" - w czwartek (23 listopada) w hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy odbyły się 17. Targi Pracy Offerty. 📢 Trwają trzcinowe żniwa na Noteci. Do akcji ruszył kombajn wodny Na Noteci, kanałach Górnonoteckim i Bydgoskim trwa koszenie przybrzeżnych trzcin. To jeden wielu tzw. zabiegów utrzymaniowych szlaku żeglownego przed zimą. 📢 Koniec telenoweli "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w serialu do końca listopada. Wściekła Seyran wyrzuca Pelin z domu [streszczenia] Za nami już blisko trzy miesiące emisji tureckiego serialu "Złoty chłopak". Telenowela znad Bosforu rozkręca się z odcinka na odcinek, a w najbliższych tygodniach widzowie będą świadkami wielu nieoczekiwanych sytuacji. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane do końca listopada. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak"! 📢 Pensja minimalna 2024 netto - podwyżka już za kilka tygodni. Ile na rękę musi ci zapłacić pracodawca? Od stycznia 2024 roku rośnie minimalne wynagrodzenie. Nie będzie to jedyna podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę?

📢 Gra Seyran w serialu Złoty chłopak. Mamy prywatne zdjęcia Afry Saraçoğlu "Złoty chłopak" to najnowszy turecki serial, który można obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Jedną z głównych postaci w popularnej telenoweli jest Seyran. W rolę żony Ferita wciela się 26-letnia Afra Saraçoğlu. Co jeszcze wiemy o pięknej aktorce? Zajrzeliśmy, jak serialowa Seryan żyje i wygląda na co dzień. Zobacz jej prywatne zdjęcia. 📢 Studiowała fizykę, żyła kulturą. Elżbieta Penderecka miała 8 lat, gdy poznała swojego męża. Jak wyglądało życie z wybitnym kompozytorem? Elżbieta Penderecka przez 55 lat była żoną wybitnego polskiego kompozytora, Krzysztofa Pendereckiego. Choć studiowała fizykę, swoje życie poświęciła kulturze. Mąż był kompozytorem, ale to Elżbieta Penderecka była kobietą orkiestrą: dzieliła pasje męża, prowadziła jego sekretariat, organizowała festiwale, dbała o dom, przyjmowała gości. Poznaj historię najważniejszej kobiety w życiu Krzysztofa Pendereckiego.

📢 Grażyna Szapołowska na dawnych zdjęciach. Tak aktorka wyglądała kiedyś [zdjęcia] Grażyna Szapołowska jest jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek. Grała m.in. w filmach Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego czy Jerzego Hoffmana. We wrześniu obchodziła 70. urodziny, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka zmieniała się przez lata. Zobacz, jak Grażyna Szapołowska zmieniała się przez lata! 📢 Napad w centrum Bydgoszczy. Dwóch mężczyzn okradło 15-latka na ul. Kujawskiej 19 i 25-letni mieszkańcy Bydgoszczy pobili i okradli nastolatka w poniedziałek, 20 listopada. Jeszcze tego samego dnia trafili w ręce policji. Wkrótce odpowiedzą za rozbój przed sądem. 📢 Bydgoszcz. Policja zatrzymała 44-latka podejrzanego o sharing. Grożą mu 3 lata więzienia Policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej zwalczający przestępczość gospodarczą i korupcyjną zatrzymali 44-latka prowadzącego proceder związany z nielegalnym udostępnianiem sygnału telewizyjnego. Mężczyzna już usłyszał zarzut, policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

📢 Potrawy na Wigilię, których nie może zabraknąć. Oto lista 12 najpopularniejszych potraw na świąteczny stół Za około miesiąc usiądziemy z bliskimi do wigilijnej kolacji. Tradycja nakazuje, by na stole podczas Wigilii znalazło się dwanaście potraw. Wśród nich nie zabraknie z pewnością karpia, pierogów, czy czerwonego barszczu z uszkami (w niektórych rejonach Polski będzie to inna zupa, np. biały żur). Jakie jeszcze potrawy - zgodnie z polską tradycją - powinny pojawić się na stole 24 grudnia? Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Droga ekspresowa S10 przetnie na odcinku Bydgoszcz - Toruń źródliska Rudy W pasie przyszłej trasy S10 między Bydgoszczą a Toruniem rozpoczęły się wycinki drzew. W dolinie źródlisk Rudy na wysokości Solca Kujawskiego pojawiły się geodezyjne paliki.

📢 Clint Eastwood - tak wygląda dziś 93-letni aktor. Mamy jego zdjęcie z Arnoldem Schwarzennegerem! Clint Eastwood to wielki amerykański aktor, który na swoim koncie ma wiele kultowych ról. Widzowie na całym świecie uwielbiają go za jego grę w westernach i filmach sensacyjnych. Wspaniale wcielał się w role twardnieli. Na swoim koncie ma już cztery Oscary oraz cztery Złote Globy. Niedawno skończył 93 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Clint Eastwood.

📢 Naturalne antybiotyki - te rośliny i zioła pomogą zwalczyć jesienne i zimowe infekcje Jesień i zima to czas, kiedy nasz organizm narażony jest na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Niewiele słońca i niskie temperatury nie pomagają w utrzymaniu dobrego zdrowia. To okres, kiedy łapiemy infekcje związane z wyższą aktywnością wirusów (sezony grypowy trwa od października do maja ze szczytem w miesiącach zimowych). W walce z infekcjami warto postawić na naturalne metody. W ten sposób budujemy odporność naszego organizmu. Które zioła i rośliny pomogą nam zwalczyć infekcje? Informacje o tym znajdziesz w galerii artykułu. 📢 61-letnia Demi Moore zachwyca wysportowanym ciałem, pozując nad wodospadem - zobacz zdjęcia 11 listopada 2023 roku Demi Moore skończy 61 lat. Patrząc na zdjęcia publikowane przez hollywoodzką gwiazdę aż trudno w to uwierzyć... Demi Moore pochwaliła się niedawno zdjęciami z wycieczki po rzece Kolorado. Fotka w bikini nad wodospadem wywołała sporo komentarzy. "O mój Boże, cały czas wyglądasz pięknie", "Jesteś niesamowita" - piszą fani.

📢 Koniec modernizacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy w drugiej połowie 2024 roku. Sprawdzamy postęp prac Od ponad roku trwają prace remontowe przy budynku Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Sprawdzamy, jak przebiegają roboty przy modernizacji kulturalnego gmachu przy al. Mickiewicza.

📢 Mural Andrzeja Szwalbego w Bydgoszczy oknem podzielony. Nowa praca budzi kontrowersje Od początku listopada na ścianie kamienicy przy ul. Dworcowej 89 w Bydgoszczy widnieje nowy mural, przestawiający wizerunek Andrzeja Szwalbego. Artystyczna wizja już na etapie przedstawienia zwycięskiego projektu w konkursie wzbudziła dużo kontrowersji. 📢 Mikołajkowa zbiórka w SP nr 64. Upominki trafią do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 64 na Osowej Górze mają wielkie serca i postanowili z okazji mikołajek zrobić prezent podopiecznym Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. Organizują dla nich zbiórkę darów.

📢 Z Bydgoszczy do Warszawy w trzy godziny! Z tych stacji w woj. kujawsko-pomorskim dojedziemy szybciej Podróżujący koleją z Kujaw i Pomorza narzekali na remonty na torach i nadal będą narzekać. Znamy jednak trasy, gdzie, jeśli jeszcze nie jeżdżą szybciej pociągiem to na pewno pojadą. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Wyróżniający się w nauce uczniowie odebrali w Bydgoszczy prestiżowe stypendia Są zdolni, mają pasję i osiągają znakomite wyniki w nauce. Wyróżniający się uczniowie szkół ponadpodstawowych z Bydgoszczy i rejonu bydgoskiego odebrali w środę (22 listopada) dyplomy potwierdzające przyznanie im stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki. 📢 W Bydgoszczy podatek od nieruchomości w górę. Do maksymalnych stawek Podatek od nieruchomości w Bydgoszczy w przyszłym roku pójdzie w górę, do maksymalnych stawek ustalonych przez ministra finansów. Władze miasta podkreślają, że takie decyzje podejmuje większość samorządów w kraju. Budżet będzie miał z tego tytułu 41 mln zł więcej. Opozycyjny klub PiS był przeciwny. 📢 Agata Kornhauser-Duda uwielbia tę bluzkę. To idealny wybór dla eleganckich dojrzałych kobiet. Zobacz oryginalną stylizację pierwszej damy Agata Kornhauser-Duda często stawia na oryginalne i nietypowe stylizacje, ale zawsze odpowiednio dobrane do wydarzenia. Pierwsza dama odwiedza wiele miejsc i gości wiele ważnych osób, a jej ubiór jest elegancki i pasujący do jej sylwetki. Żona Andrzeja Dudy uwielbia garnitury. Ostatnio również go założyła, ale pod nim nie było obcisłej bluzki, którą do tej pory zawsze zakładała pod marynarki. Zobacz, czym ją zastąpiła.

📢 Co zrobić w przypadku kradzieży telefonu? 7 kroków, o których warto pamiętać. Przydadzą się też w przypadku zgubienia Nikt nie planuje, że zgubi telefon, lub że zostanie on mu skradziony. Przypadki chodzą po ludziach, więc warto wiedzieć, co zrobić w takiej niecodziennej sytuacji. W ten sposób nie tylko upewnimy się, że nasze dane są bezpieczne, ale również ułatwimy sobie odzyskanie swojej własności. Zobacz 7 kroków, o których warto pamiętać w przypadku kradzieży lub zgubienia telefonu. 📢 Ola i Michał Żebrowscy - tak mieszkają z czwórką dzieci. Góralska chata z widokiem na Tatry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikują zdjęcia i filmy ze swojego życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszkają Ola i Michał Żebrowscy. Ich góralska chata z widokiem na Tatry robi duże wrażenie!

📢 Katarzyna Paskuda - tak się zmieniła. Grała w "Złotopolskich", była na okładkach "Playboya" Katarzyna Paskuda, polska modelka, fotografka i aktora. Zyskała szerszą popularność dzięki sesjom dla "Playboya", widzowie zapamiętali też jej rolę w serialu "Złotopolscy". Jak przyznaje po latach, zaszufladkowanie jej jako dziewczyny z "Playboya" bardzo jej się nie podobało. Postanowiła pójść własną drogą - ukończyła studia aktorskie oraz fotograficzne. Jak teraz wygląda piękna Płocczanka? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać!

📢 Tak mieszka Rafał Maślak z rodziną. Dębowe podłogi i salon gier w nowoczesnym apartamencie Blisko dziesięć lat temu Rafał Maślak został Misterem Polski, a potem jego kariera potoczyła się błyskawicznie. Dziś spełnia się jako aktor oraz twórca zabawnych filmików na Instagramie, w których z przymrużeniem oka pokazuje, jak wygląda życie rodzinne milionów Polaków. Wraz z żoną i dziećmi mieszka w dwupoziomowym apartamencie w Warszawie. Zobacz, jak wyglądają nowoczesne wnętrza domu Rafała Maślaka. 📢 Tak kiedyś wyglądała Marzena Rogalska. Zobacz, jak zmieniła się znana dziennikarka Marzena Rogalska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek radiowych i telewizyjnych ostatnich lat. Miliony Polaków kojarzą jej głos nie tylko z audycji radiowych czy programów rozrywkowych, ale również z filmów i seriali animowanych z dubbingiem. Postanowiliśmy przypomnieć, jak popularna dziennikarka zmieniała się przez lata. Dziś nosi długie blond włosy, ale nie zawsze tak było. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Marzena Rogalska.

📢 Podejrzane numery telefonów - lista. Nigdy nie odbieraj tych połączeń - to może być próba oszustwa W dzisiejszych czasach potrzeba naprawdę niewiele, by stać się ofiarą oszustów i stracić duże pieniądze. Do najbardziej popularnych metod, którymi posługują się oszuści, należą obecnie phishing, vishing oraz spoofing. Czasami wystarczy kliknąć w link lub odebrać połączenie z nieznanego numeru, by próba wyłudzenia pieniędzy okazała się skuteczna. Sprawdziliśmy, na które numery telefonów warto uważać. 📢 Jaka rasa psa pasuje do twojego znaku zodiaku? Oto 12 par, które połączyła wróżka Zastanawialiście się kiedyś, która rasa psa najlepiej będzie pasowała do waszego znaku zodiaku? Każdemu znakowi zodiaku można przypisać typowe cechy charakteru. Panny uchodzą za pracowite i skrupulatne, Ryby za wrażliwe i kreatywne, a Koziorożce za ambitne i praktyczne. Jaki pies będzie odpowiedni dla ciebie? Wróżka Nadya przeanalizowała cechy poszczególnych ras i dobrała je w pary ze wszystkimi znakami zodiaku. Sprawdźcie w galerii!

📢 Magdalena Lamparska - tak mieszka aktorka. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej. 📢 Mariolka z serialu Świat Według Kiepskich. Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia Widzowie pamiętają Barbarę Mularczyk jako Mariolkę z serialu komediowego "Świat według Kiepskich", który kiedyś przyciągał tłumy telewidzów przed ekrany. Zobaczcie, jak zmieniła się od kilkunastoletniej dziewczyny do dojrzałej kobiety. 📢 Jak zrobić świąteczny stroik w szkle? Pomysły na piękne dekoracje na Boże Narodzenie. Wyjątkowe ozdoby świąteczne za grosze – zobacz zdjęcia Stroiki świąteczne w szkle to pomysł na wyjątkową dekorację na adwent i Boże Narodzenie. Te modne ozdoby bez problemu samodzielnie wykonamy w domu. Dlatego warto już teraz przystroić dom bożonarodzeniowymi dekoracjami w szkle. Zobacz, jak możesz pięknie ozdobić salon, sypialnię i kuchnię w świątecznym klimacie, nie wydając na dekoracje ani grosza.

📢 Zderzenie na Szpitalnej w Bydgoszczy. Kierowca opla wymusił pierwszeństwo [zdjęcia] W środę (22.11.2023) około godz. 07:20 Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy otrzymała zgłoszenie dotyczące zderzenia pojazdów na ul. Szpitalnej. 📢 Nad Brdą w Bydgoszczy powstaje nowe osiedle. Do 2030 roku będzie 7 budynków Na Bartodziejach w Bydgoszczy przy ulicach Małej i Fordońskiej powstaje osiedle mieszkaniowe. Nowe Horyzonty to inwestycja realizowana przez Grupę Deweloperską PRES z Torunia. Na razie realizowany jest jeden obiekt, ale tych w najbliższych latach nad brzegiem Brdy ma być znacznie więcej.

📢 Kiedy podwykonawca przejmie część kursów autobusów MZK w Bydgoszczy? Rozmowy jeszcze trwają Choć była szansa na rozwiązanie problemu wypadających kursów autobusów w Bydgoszczy, jeszcze w listopadzie, to sprawa się przedłuża. MZK nadal prowadzi rozmowy dotyczące podwykonawstwa.

📢 Leją asfalt w deszczu. Pośpiech na budowie kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy Zaczyna się pośpiech przy kończeniu inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. - Dochodzi do tego, że ekipy wylewają na jezdniach asfalt w deszczu, to chyba nie będzie trwałe - alarmuje Czytelnik. Miejskie Wodociągi uspokajają, że prace są na gwarancji. 📢 Kalendarz dni wolnych w 2024 roku. To będzie rok długich weekendów! Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych. 📢 W ogrzewalni "U Miecia" w bydgoskiej bazylice pomaga się z głową. Na co mogą liczyć tu bezdomni? Za oknem coraz chłodniej. W ogrzewalni "U Miecia" w bydgoskiej bazylice w ostatnich dniach ruch coraz większy. Przybywa osób bezdomnych, które szukają schronienia. W tym miejscu dostaną nie tylko wyżywienie i dach nad głową, ale coś więcej. Nadzieję na lepsze życie.

📢 Memy po meczu Polska - Łotwa. Internauci skomentowali postawę polskich piłkarzy W ostatnim meczu w tym roku reprezentacja Polski w piłce nożnej podejmowała na PGE Narodowym w Warszawie Łotwę. To było towarzyskie spotkanie, w którym selekcjoner Michał Probierz mógł sprawdzić swoich wybrańców.

📢 Tragiczny wypadek na S5 w Trzeciewcu pod Bydgoszczą. Zobacz zdjęcia i wideo Bydgoscy policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło w poniedziałek (20 listopada) na drodze S5 w Trzeciewcu, w powiecie bydgoskim. Śmierć na miejscu poniosła 41-letnia pasażerka citroena xsary. 39-letni kierujący nie ucierpiał w tym zdarzeniu. 📢 Iga Baumgart-Witan zachęcała dzieci i młodzież do uprawiania sportu. Mamy zdjęcia Iga Baumgart-Witan, mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej z Tokio spotkała się z dziećmi i młodzieżą podczas specjalnego treningu, w którym zachęcała do uprawiania sportu. Impreza miała miejsce w hali sportowej Zawiszy Bydgoszcz.

📢 W lasach śnieg i grzyby. Wiadra wypełnione podgrzybkami z Borów Tucholskich - zobacz zdjęcia Powoli wkraczamy w trzecią dekadę listopada, za oknami aura iście zimowa. Nie przeszkadza to grzybiarzom, którzy podczas leśnych wypadów nadal znajdują spore ilości podgrzybków. Natrafić można też na kurki czy piękne borowiki. 📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka. Wiejski dom u podnóża Gór Świętokrzyskich [zdjęcia] Andrzej Piaseczny to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej. Rozpoznawalność zdobył w formacji "Mafia", jednak prawdziwą sławę przyniosła mu rola Kacpra Złotopolskiego w serialu "Złotopolscy". Następnie przyszedł czas na karierę solową. Na wielkiej scenie jest od blisko 25 lat! 📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [zdjęcia] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka!

📢 Leszek Lichota - profesor Rafał Wilczur ze Znachora - tak wyglądał aktor niemal 20 lat temu [zdjęcia] Leszek Lichota to popularny 46-letni polski aktor, pochodzący z Dolnego Śląska (urodził się w Wałbrzychu), którego niedawno mogliśmy oglądać jako profesora Rafała Wilczur w filmie "Znachor" z 2023 roku na podstawie powieści o tym samym tytule Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Zobaczcie w galerii zdjęć artykułu, jak pan Leszek wyglądał około 20 lat temu! 📢 Przechwycono 3 transporty marihuany z Hiszpanii. Przemytnicy działali też w Kujawsko-Pomorskiem Policjanci z Centralnego Biura Śledczego zatrzymali kolejne cztery osoby zajmujące się przemytem i handlem narkotykami. Przechwycono 3 transporty z Hiszpanii do Polski. W sumie zatrzymano 9 osób, wśród których mogą być kurierzy narkotykowi, dilerzy czy osoby odpowiedzialne za logistykę tego przedsięwzięcia.

📢 To ona uwiodła Cagataya w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda piękna Kumru - zdjęcia "Zakazany owoc" cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Widzowie w Polsce od kilku tygodni oglądają piąty sezon tureckiego serialu, w którym do obsady produkcji dołączyła Biran Damla Yılmaz, która wciela się w rolę Kumru. Kobieta szybko wdała się w romans z Cagatayem i rozbiła jego małżeństwo z Yildiz. Na co dzień aktorka jest jednak zupełnie inna niż grana przez nią bohaterka. Zobacz, jak serialowa Kumru wygląda prywatnie! 📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w drugiej połowie listopada. Justo zabije Germana? [streszczenia] Manuela odrywa, że Justo więzi Germana. Za wszelką cenę próbuje pomóc ukochanemu. Servando i Paciencia przygarniają bezdomną kobietę z noworodkiem. Leandro i Manuela ruszają uwolnić lekarza. Wszystko wskazuje jednak na to, że German nie żyje...

📢 Te osoby nie dostaną ślubu cywilnego. Wyjaśniamy zasady - w tych sytuacjach małżeństwa nie będzie Ślub cywilny to małżeństwo, które zawieramy przed urzędnikiem państwowym. To związek cywilny sankcjonowany prawem związek dwóch osób legalizujący ich wspólne życie, wiążąc je emocjonalnie i ekonomicznie. Taki ślub możemy wziąć w urzędzie lub w dowolnym wyznaczonym przez nas miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. A zobaczcie, komu ślub w urzędzie nie zostanie udzielony. 📢 Autobusy przez most Pomorski w Bydgoszczy jeżdżą torowiskiem tramwajowym. Mamy zdjęcia Od poniedziałku (20 listopada) linie autobusowe, które pokonują trasę od ronda Fordońskiego do ronda Toruńskiego przez most Pomorski poruszają się torowiskiem tramwajowym. Zmiana spowodowana jest uszkodzeniem nasypu drogowego zachodniej jezdni przy wjeździe na przeprawę. 📢 Nowe imię w Polsce - głos musiała zabrać Rada Języka Polskiego. Jak jest w Bydgoszczy? Zosie, Zuzie oraz Laury wśród dziewczynek oraz Nikodem, Antek i Janek wśród chłopców – te imiona dominują w tym roku w Polsce. Zdarzają się jednak takie, które mocno wyróżniają się spośród innych noworodków.

📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem ostrzegawczym - nie lekceważ ich [20.11.2023] Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić twoje zdrowie i życie. Co powinno cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę?

📢 Tramwaje na innych trasach, autobusy pojadą po torowisku - przypominamy o zmianach w bydgoskiej komunikacji W związku z uszkodzeniem nasypu mostu Pomorskiego w Bydgoszczy trzeba było wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu komunikacji publicznej. Tramwaje 7 i 8 jeżdżą od czwartku na innych trasach. Z kolei od poniedziałku środkiem mostu Pomorskiego - po torowisku - mają jeździć autobusy. Przypominamy o najważniejszych zmianach.

📢 Sanatorium 2023. Te osoby nie mogą pojechać do sanatorium - mamy listę Leczenie uzdrowiskowe to wsparcie leczenia wielu schorzeń. Do sanatorium można pojechać prywatnie lub na koszt ubezpieczyciela. Wyjazd do uzdrowiska może opłacić nie tylko NFZ ale także KRUS czy ZUS. Niestety w kilkudziesięciu przypadkach nie będziemy mogli pojechać na leczenie sanatoryjne. Zobaczcie, kto nie może pojechać na leczenie do uzdrowiska. 📢 Oto szczęśliwe liczby każdego znaku zodiaku. Oto nowa lista stworzona przez astrologów Każdy znak zodiaku ma przypisane szczęśliwe liczby. Zdaniem astrologów, charakter oraz losy każdej osoby są zapisane w niebie, gwiazdach i... liczbach. Czy wiesz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Okazuje się bowiem, że do każdego znaku zodiaku przypisane są również szczęśliwe liczby. Poznaj teraz swoje szczęśliwe liczby w naszej galerii.

📢 Lekko przymroziło, morsy się cieszą. Zajrzeliśmy na plażę w Pieckach [zdjęcia] Kolejną niedzielę morsy z Bydgoszczy i okolic spędziły na hartowaniu organizmów. 📢 Bydgoszcz. Za nami XIX Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Musicalową „Szlagier 2023” [zdjęcia] Przesłuchania finałowe w ramach tegorocznej, XIX edycji Ogólnopolskich Spotkań z Muzyką Filmową i Musicalową "Szlagier 2023" miały miejsce w sobotę, 18 listopada, od godz. 9. Spośród 45 wokalistów jurorzy wyłonili 9 osób, których wysłuchaliśmy tego samego dnia o godz. 18 podczas Koncertu Laureatów.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Onur Tuna i jego urocza partnerka. Alihan z serialu "Zakazany owoc" się zakochał Turecki aktor Onur Tuna zyskał sporą popularność dzięki roli w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"). Pojawiał się tam do drugiej serii (w sumie nakręcono ich sześć). Co słychać u serialowego Alihana? Media donoszą, że znalazł nową miłość - to urocza aktorka Yasemin Yazici. Zobaczcie w naszej GALERII zdjęcia, które para tureckich aktorów zamieszcza w mediach społecznościowych. 📢 Justyna Kowalczyk - tak mieszka. Na zdjęciach widać dom z widokiem na góry Justyna Kowalczyk to najbardziej zasłużona polska biegaczka narciarska. Jest jedną z dwóch biegaczek w historii, które aż trzykrotnie zdobyły Puchar Świata w biegach narciarskich. Na co dzień mieszka w pięknym domu z widokiem na góry! 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Ocet jabłkowy - takie są skutki picia tego napoju. To się dzieje z twoim organizmem, gdy pijesz ocet z jabłek Ocet jabłkowy to popularny produkt stosowany przy dietach odchudzających. Powstaje w procesie fermentacji jabłek. W wyniku fermentacji powstaje kwas octowy, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, aminokwasy oraz witaminy, głównie z grupy B. Jak działa na organizm picie octu jabłkowego? Czy rzeczywiście spożywanie octu jabłkowego pomaga schudnąć? Jak stosować ocet jabłkowy na odchudzanie? Zobacz. 📢 Nieznane numery - uważaj na te numery telefonów. To może być próba oszustwa Oszuści cały czas szukają nowych sposobów na kradzież pieniędzy. W ostatnich miesiącach ataki oszustów coraz częściej skierowane są na użytkowników telefonów komórkowych. Odbieranie połączeń z niektórych numerów lub próba oddzwonienia na te numery może się skończyć utratą pieniędzy. Sprawdźcie, na które numery telefonów należy uważać!

📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki. 📢 Taki kot pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz, z którą rasą kota się dogadasz Pers, kot syjamski, sfinks, a może kot norweski leśny... Który najlepiej będzie pasował do cech charakteru danego znaku zodiaku? Poszczególne rasy kotów charakteryzuje odmienna natura. Wróżka Nadya przygotowała specjalne zestawienie ras kotów z dwunastoma znakami zodiaku. Która rasa najlepiej będzie pasować do Wodnika, Strzelca, Ryb, Skorpiona, Wagi, Koziorożca i innych znaków? Sprawdźcie!

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje. 📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa".

📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman.

