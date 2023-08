Przegląd prasy (24.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak podróżują Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki - szczęśliwa para polskich lekkoatletów [prywatne zdjęcia]”?

Prasówka 24.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak podróżują Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki - szczęśliwa para polskich lekkoatletów [prywatne zdjęcia] Urodzona w 1998 roku Natalia Kaczmarek to obecnie najmocniejsza polska biegaczka na dystansie 400 metrów. Urocza lekkoatletka od kilku lat żyje w związku z utytułowanym kulomiotem Konradem Bukowieckim, który niedawno postanowił się jej oświadczyć (sprinterka powiedziała "tak"). Zobaczcie w naszej galerii jak żyją i podróżują polscy lekkoatleci.

📢 Katarzyna Pakosińska - tak mieszka gwiazda kabaretu. Duże okna, cegła na ścianie i piękny ogród [zdjęcia] Katarzyna Pakosińska to popularna artystka kabaretowa, konferansjerka i dziennikarka. Przez piętnaście lat występowała w Kabarecie Niemoralnego Niepokoju, a w ostatnich miesiącach była jedną z prowadzących program śniadaniowy "Poranny rogal" na kanale Zoom TV. W 2017 roku wyszła za mąż za Gruzina Irakliego Basilaszwilego. Zobacz, jak Katarzyna Pakosińska mieszka i żyje na co dzień.

📢 Zakaz sprzedaży energetyków - te osoby nie kupią napojów. Od 2000 do 200 000 zł kary! Zapadła ostateczna decyzja w sprawie ograniczenia sprzedaży napojów energetycznych (zawierających kofeinę i taurynę). Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Wprowadza ona zakaz sprzedaży energetyków niepełnoletnim oraz obostrzenia dotyczące sprzedaży takich napojów w niektórych miejscach. Kto i gdzie nie kupi już energetyków? Jakie kary przewidziano za łamanie zakazu?

Prasówka 24.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Telenowela "Dziedzictwo" - to wydarzy się na początku września. Seher i Yusuf w śmiertelnym niebezpieczeństwie! Przeczytaj, co wydarzy się pod koniec sierpnia i na początku września w tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" ("Emanet"). W rezydencji pojawia się Ozan - nauczyciel gry na ukulele. Yaman początkowo nie zgadza się na lekcje. Pod wpływem Seher zmienia jednak zdanie i sam kupuje Yusufowi instrument. Jak się okaże, Ozan ma poważne problemy z psychiką, Seher stanie się jego obsesją. Zarówno ona jak i mały Yusuf znajdą się w ogromnym niebezpieczeństwie! Nowe streszczenia serialu "Dziedzictwo" na dwa tygodnie zamieszczamy w galerii. Przejdź do zdjęć, by je przeczytać.

📢 Te kolekcje kaset są teraz sporo warte. Renesans kaset magnetofonowych Kasety magnetofonowe były w latach 80. i 90. jednym z najpopularniejszych nośników muzycznych. Po 2000 roku, wyparte przez płyty CD, trafiły do najgłębszych zakamarków naszych mieszkań. Dziś po dekadach przeżytku młodzi odkrywają je na nowo. Skąd moda na powrót kaset magnetofonowych? Ile dzisiaj są warte? 📢 Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood. Zobacz prywatne zdjęcia Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek. 📢 Emilia Komarnicka-Klynstra - tak mieszka aktorka. Białe meble w kuchni i regały z książkami [zdjęcia] Emilia Komarnicka-Klynstra od kilkunastu lat wciela się w rolę doktor Agaty Woźnickiej w "Na dobre i na złe". Na swoim koncie ma występy w wielu innych serialach oraz udział w dwunastej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym zajęła drugie miejsce. Prywatnie jest żoną aktora Redbada Klynstry, z którym ma dwoje synów. Zobacz, jak żyje i mieszka na co dzień Emilia Komarnicka-Klynstra.

📢 Urocza Sevde Erginci z serialu Zakazany Owoc na prywatnych zdjęciach. To ona grała Zeynep Serial "Zakazany owoc" polscy widzowie mogą oglądać od czerwca 2022 roku. W pierwszych seriach jedną z głównych postaci była Zeynep, grana przez uroczą turecką aktorkę Sevdę Erginci. Z Zeynep widzowie pożegnali się w drugiej serii "Zakazanego owocu", gdy wyjechała za granicę z Alihanem. Jaka prywatnie jest Sevda Erginci? Zobacz zdjęcia, którymi dzieli się z fanami w mediach społecznościowych i przeczytaj najciekawsze informacje na jej temat.

📢 Prezenty ślubne 2023 - tyle dajemy do koperty na weselu. Zapytaliśmy rodziców, chrzestnych, świadków i innych Ile powinno się włożyć pieniędzy do koperty na ślub w 2023 roku? Wiemy, ile w tym sezonie weselnym dają do koperty rodzice, świadkowie, rodzeństwo, chrzestni i inni goście. Stawki poszły w górę w porównaniu w 2022 rokiem. Zobacz, jak nie przynieść sobie wstydu.

📢 To ona zastąpi Seher w tureckim serialu Dziedzictwo. Tak na co dzień wygląda piękna Gruzinka "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie w naszym kraju oglądają obecnie 1. sezon telenoweli. Nad Bosforem trwa emisja trzeciego sezonu, w którym nie występuje już uwielbiana przez widzów Sıla Türkoğlu. W rolę Seher wciela się teraz piękna gruzińska aktorka Nanuka Stambolishvili. Co o niej wiemy i jak wygląda? Mamy prywatne zdjęcia nowej serialowej Seher! 📢 Czternasta emerytura - oto nowe stawki. Takie pieniądze dostaną seniorzy w 2023 roku Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Akacjowa 38 - Rita umiera, wyjawi prawdę! Wiemy, co wydarzy się w serialu do końca sierpnia Umierająca Rita wyznaje Germanowi, że to Cayetana otruła ich córkę, Carlotę! Co zrobi German? Przeczytaj najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". Serial emitowany jest na antenie TVP od poniedziałku do piątku o godzinie 18.45. Telenowela "Akacjowa 38" miała swoją premierę w 2015 roku, w sumie nakręcono półtora tysiąca odcinków. Polscy widzowie mogą ją oglądać od 2023 roku.

📢 41-letni Yaman z telenoweli Dziedzictwo. Zobacz jak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan - zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo niedawno tureckie media poinformowały, że aktor został zakontraktowany do nowego tureckiego serialu, który wyprodukuje telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Czternasta emerytura 2023 - taki przelew dostaniesz "na rękę". ZUS podał najnowsze wyliczenia 2200 złotych netto - tyle wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku. Tę informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, w trakcie dożynek w Paradyżu w weekend 19-20 sierpnia. To dobra wiadomość dla świadczeniobiorców - na ich konta w związku z tą zmianą trafi więcej pieniędzy. Przypomnijmy, że 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie przed wyborami. O stawkach jakie wpłyną na konta emerytów, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy - podajemy je w galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto wyliczenia. Tyle seniorzy dostaną podwyżki na rękę w przyszłym roku Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?

📢 Dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewski - tak ma wyglądać. Wnętrza to dzieło ulubionego projektanta gwiazd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo zamieszkają w nowym domu. Wnętrza projektuje znany i ceniony wśród gwiazd projektant - Jonatan Kilczewski. Niedawno artysta pokazał w sieci, jak będzie wyglądać garderoba gwiazdy "Pytania na Śniadanie". Jej wygląd zachwycił projektantów!

📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku - lista ulg. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku. 📢 Agnieszka Kotońska - tak mieszka gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem". Zobaczcie zdjęcia Agnieszka Kotońska to jedna z ulubionych uczestniczek widzów "Gogglebox. Przed telewizorem" w TTV. Kultowy już program stacji przyniósł jej rozpoznawalność, sławę, a także zainteresowanie mediów i internautów. Na Instagramie codziennie obserwuje ją już prawie 340 tysięcy osób. Jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka Kotońska z Gogglebox? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces.

📢 Marta Chodorowska - tak wygląda na zdjęciach topless. To ta aktorka grała córkę wójta w serialu Ranczo Marta Chodorowska popularność zdobyła dzięki roli Klaudii Kozioł w serialu "Ranczo", w którym wcielała się w rolę córki wójta. Na swoim koncie ma również występy w polskich filmach i serialach, m.in. "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość". Niedawno pochwaliła się zdjęciem w swoich mediach społecznościowych, w którym pozuje topless! Zobaczcie, jak piękna aktorka zmieniła się od czasów występów w serialu "Ranczo"!

📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Tak przebiega metamorfoza plaży w Pieczyskach. Po sezonie rozpocznie się budowa pomostu Gminna plaża w Pieczyskach, nad Zalewem Koronowskim, przeszła metamorfozę w ciągu ostatnich trzech lat. Ale to nie koniec zmian. W planach jest jeszcze budowa nowego, dużego pomostu. 📢 To możesz kupić od wojska w Bydgoszczy - zdjęcia i ceny. Sprzęt sportowy, drewno, auta... Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy. Poniżej znajdziecie też najważniejsze informacje na temat warunków udziału.

📢 Sahika z tureckiego serialu Zakazany Owoc - taka jest prywatnie. Internauci komentują: "Piękna i zmysłowa" "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc".

📢 Zakazany Owoc - prawdziwy szok w serialu. Sahika i Hasan Ali biorą ślub - co jeszcze się wydarzy? W najbliższych odcinkach telenoweli "Zakazany owoc": Ender jest przekonana, że Sahika nie żyje. Oskarża Hasana Alego przed jego rodziną o morderstwo. Ktoś przysyła Ender filmik wyjaśniający tajemnicę zniknięcia Sahiki... Przejdź do GALERII i przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca sierpnia i na początku września 2023 roku. 📢 Duża kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Tancerki z bydgoskiego Pałacu Młodzieży z sukcesami wróciły z festiwalu sztuki w Bułgarii [zdjęcia] Zespół Tańca Współczesnego BRAX, który działa przy bydgoskim Pałacu Młodzieży, odniósł wielki sukces podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w bułgarskim Słonecznym Brzegu. Zdobył Grand Prix i dwie nagrody specjalne.

📢 Grają Zawisza Bydgoszcz, Elana Toruń i Unia Drobex Solec Kujawski. Wyniki, składy, szczegóły 23 sierpnia 2023 roku rozegrana zostanie 4. kolejka III ligi. O godz. 17.30 Elana Toruń rozpocznie mecz na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska. Pół godziny później Zawisza Bydgoszcz podejmie Flotę Świnoujście, Unia Drobex Solec Kujawski zmierzy się w Wolinie z tamtejszą Vinetą. Z tych spotkań będziemy podawali wyniki. 📢 Ostania szansa na studia na UKW w tym roku - zobacz, gdzie czekają jeszcze miejsca Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozpoczął dodatkowe i przedłużone nabory na studia stacjonarne. Kandydaci mogą również rejestrować się na studia niestacjonarne.

📢 Rozbój na starszym mężczyźnie w Bydgoszczy. Jest areszt dla podejrzanych Dwóch mężczyzn na ulicy Focha w Bydgoszczy zaczepiło 65-letniego przechodnia, prosząc o papierosy. Zaatakowali i pobili mężczyznę, a następnie ukradli mu telefon komórkowy. Bandyci są już w areszcie. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po weekendzie. German pobije Cayetanę! Cayetana oskarża Germana o pobicie. Akacjowa odwraca się od lekarza? Tylko Manuela, Leandro i Trini wierzą w jego niewinność. Jak było naprawdę. Śmierć Rity zasmuca jej przyjaciół. Okazuje się, że Casilda jest w ciąży z Pablem. Mężczyzna niechętnie zgadza się na ślub. Te i inne wydarzenia czekają na widzów serialu "Akacjowa 38" w odcinkach po weekendzie. Streszczenia w naszej galerii. 📢 Czternasta emerytura - oto tabele z nowymi stawkami ZUS. Tyle emeryci dostaną we wrześniu 2200 złotych netto - tyle wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku. Tę informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, w trakcie dożynek w Paradyżu w weekend 19-20 sierpnia. To dobra wiadomość dla świadczeniobiorców - na ich konta w związku z tą zmianą trafi więcej pieniędzy. Przypomnijmy, że 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie przed wyborami. O stawkach jakie wpłyną na konta emerytów, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy - podajemy je w galerii.

📢 Oto horoskop miłosny Wróżki Romy. Te znaki zodiaku rozstaną się jeszcze w drugiej połowie sierpnia To nie będzie łatwy czas dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma już wie, kto skończy wakacje 2023 ze złamanym serce. Koniec zwiastuje nowy, lepszy początek. Głowa do góry? Czyj związek przejdzie do przeszłości jeszcze w sierpniu? O tym przekonacie się z horoskopu Wróżki Romy. 📢 Emerytura wraz z czternastką - wyższe przelewy już w sierpniu. Jarosław Kaczyński ogłosił podwyżkę Pod koniec sierpnia rozpoczną się wypłaty czternastych emerytur. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że emeryci i renciści otrzymają wyższe przelewy. Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, ale nie wszyscy otrzymają świadczenie w pełnej wysokości. Zobacz, jakie przelewy otrzyma w sierpniu i wrześniu osiem milionów Polaków.

📢 Te znaki zodiaku zdaniem Wróżki mogą mieć nadprzyrodzone moce. One widzą więcej niż inn Zdarza się wam widzieć lub czuć więcej niż inni. Niezawodna intuicja nie wzięła się bez przyczyny. Być może w poprzednim wcieleniu byłaś wiedźmą, czy szeptuchą. Niektóre znaki mają szczególną tendencje do dziedziczenia nadprzyrodzonych predyspozycji. Widzisz je u siebie? Zobaczcie, które znaki zodiaku mogą mieć nadprzyrodzone moce! 📢 Dwóch mężczyzn przez kilka dni okradało kamienicę w centrum Bydgoszczy Policjanci ze śródmieścia w Bydgoszczy zatrzymali mężczyznę, który razem z kolegą kilka razy włamał się do lokalu w kamienicy przy ulicy Śniadeckich. Zabrali rzeczy warte 20 tysięcy złotych. 📢 Gigantyczne korki przed wjazdem na most Fordoński! Trwa remont nawierzchni [zdjęcia] Przed wjazdem na most od strony centrum trwa remont nawierzchni. Jak podaje ZDMiKP, utrudnienia potrwają do piątkowego wieczora.

📢 Jesienne stylizacje gwiazd. Internautki pytają Małgorzatę Rozenek o jej dzianinowy zestaw. Ukryje cellulit na udach i zmarszczki na dekolcie Dzianinowa bluzka i spódnica Małgorzaty Rozenek przyciągnęły uwagę internautek. Celebrytka zamieściła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie w stylowym komplecie w paski, w którym pozuje na... kanapie w paski o podobnej kolorystyce. Uwagę zwróciła jednak nie tyle estetyka fotografii, co właśnie stylizacja celebrytki. 📢 Spodnie szwedy Małgorzaty Kożuchowskiej to hit jesieni. W nich najbardziej problematyczne partie ciała nie będą już zmartwieniem Małgorzata Kożuchowska ponownie zachwyciła swoją stylizacją. Tym razem założyła na siebie ubranie, które działa cuda z sylwetką. Mowa o szerokich spodniach, które są na topie już od wiosny. Ten model będzie jednak rządził jesienią. Spodnie szwedy świetnie układają się na każdej figurze.

📢 Doniesienia o podejrzanym rowerzyście na Osowej Górze i Czyżkówku. "Goni kobiety" Ma liczyć od 50 do 60 lat, być szczupłym, a spod czapki wystają mu kosmyki siwiejących włosów. To opis mężczyzny, który rzekomo - jak wynika z doniesień internetowych forów - grasuje w rejonie północno-zachodniej Bydgoszczy. Kobiety ostrzegają się przed nim, bo podobno goni samotne spacerowiczki. Policja na razie nie dostała żadnego zgłoszenia w tej sprawie.

📢 Czternasta emerytura 2023 - prezes PiS zapowiedział nowe stawki. Wypłaty "czternastek" przed wyborami 2200 złotych netto - tyle wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku. Tę informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, w trakcie dożynek w Paradyżu w weekend 19-20 sierpnia. To dobra wiadomość dla świadczeniobiorców - na ich konta w związku z tą zmianą trafi więcej pieniędzy. Przypomnijmy, że 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie przed wyborami. Więcej o kwotach i terminach wypłat 14. emerytury poniżej.

📢 Czternasta emerytura - mamy nowe wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto we wrześniu Czternasta emerytura będzie wyższa niż zapowiadał polski rząd. 20 sierpnia Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczne świadczenie wyniesie 2200 złotych netto, a pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Terminy oraz zasady wypłat czternastki prezentujemy w artykule poniżej. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! Przygotowaliśmy szacunkowe wyliczenia czternastych emerytur.

📢 Czternasta emerytura idzie w górę. Jarosław Kaczyński podał kwotę! Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich emerytów. Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Wiemy, o ile wzrośnie kwota świadczenia. Kogo będą dotyczyć zmiany? Kto załapie się na wyższą 14. emeryturę? 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu pod koniec sierpnia. Yildiz mówi, że jest w ciąży! Wiemy już, co wydarzy się w ostatnich dniach sierpnia w serialu "Zakazany owoc". Turecką produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Telewizji Polskiej, a każdy odcinek przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy ludzi. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w dniach 21-31 sierpnia. 📢 Miss Startu PGE Ekstraligi wybrana! Laureatki są naprawdę urocze [ZDJĘCIA] Nowa Miss Startu żużlowej PGE Ekstraligi została wybrana. Kibice uznali, że najpiękniejszą podprowadzającą jest Karolina Szwajłyk z Torunia. Obejrzyjcie w naszej galerii zdjęcia laureatek i pozostałych kandydatek, które startowały w konkursie Miss Startu 2023 >>>>

📢 200 terytorialsów złoży w Bydgoszczy przysięgę. Wśród nich nauczyciel akademicki Uroczystość terytorialsów odbędzie się w najbliższą sobotę (26 sierpnia) na polanie Różopole w Myślęcinku. Początek o godzinie 11.00.

📢 Radni PiS-u z pomysłami, jak usprawnić organizację ruchu w trakcie prowadzonych w Bydgoszczy prac wodociągowych Radni Prawa i Sprawiedliwości przesłali do prezydenta Bydgoszczy interpelację w sprawie organizacji ruchu przy okazji budowy zbiorników retencyjnych przez MWiK, zgłaszając do niej szereg uwag. 📢 Kolejny krok w kierunku realizacji Wielkiej Pętli Fordonu. Wystartował przetarg dotyczący ul. Tatrzańskiej Do realizacji Wielkiej Pętli Fordonu, trasy rowerowej co roku zgłaszanej i wybieranej przez mieszkańców w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim droga jest jeszcze daleka, ale niedawno nieco ruszono z miejsca i wykonano krok do realizacji wykonania części zadania. 📢 Zdemolował salon samochodowy w Bydgoszczy. Potem tłumaczył, że chciał ratować swoje dzieci 33-latek wybił szybę w drzwiach wejściowych do salonu samochodowego w Bydgoszczy. Uszkodził zaparkowane w nim auto, po czym rozpylił całą zawartość gaśnicy. Potem tłumaczył, że chciał ratować swoje dzieci. Policjanci już ustalili, że ich nie ma.

📢 Zaginął Dawid Grygiel. Trwają poszukiwania 30-latka spod Bydgoszczy Policjanci z bydgoskiego Fordonu poszukują 30-latka, który w sobotę (19 sierpnia) wyszedł z domu i do chwili obecnej nie wrócił. Jeśli wiesz o czymś, co może pomóc w odnalezieniu mężczyzny, daj znać policji. 📢 Bydgoszczanka z Apatora Toruń wybrana miss PGE Ekstraligi! Poznajcie Karolinę Szwajłyk Karolina Szwajłyk, podprowadzająca For Nature Solutions Apatora Toruń, została nową Miss Startu PGE Ekstraligi. Poznajcie najpiękniejszą podprowadzającą PGE Ekstraligi w tym sezonie. 📢 Te buty podczas Sopot Festival miała na nogach niemal co druga gwiazda, w tym Wieniawa i Kozidrak! Są wygodną opcją na wielkie wyjścia Beata Kozidrak w tym modelu butów spacerowała przed wejściem na scenę, a w innej parze szalała podczas występu. Julia Wieniawa miała je na nogach dwa razy, w dwóch różnych wydaniach. Na sopockim festiwalu pojawiły się w nich też między innymi Anna Senkara czy Ola Filipek, a to nie koniec listy. Zobacz wybierane przez gwiazdy buty, które są zarazem efektowne, jak i... całkiem wygodne.

📢 W gminie Sicienko przygotowania do dożynek. Impreza w sobotę 26 sierpnia. Szykują się także inne gminy pow. bydgoskiego Za nami zabawy w Osielsku i Otowicach. Do dożynek szykują się teraz kolejne gminy powiatu bydgoskiego. W sobotę 26 sierpnia za plony dziękować będą m. in. rolnicy z gminy Sicienko. 📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem.

📢 Wymiana taboru tramwajowego w Bydgoszczy. W nocy przyjedzie pierwszy z 40 zamówionych pojazdów Miasto zamówiło czterdzieści niskopodłogowych tramwajów, które zostaną wyprodukowane w bydgoskiej Pesie. Kontrakt o wartości ponad 430 milionów złotych zostanie zrealizowany do 2025 roku. W nocy z wtorku na środę (22/23 sierpnia) do zajezdni przy ul. Toruńskiej przyjedzie pierwszy z zamówionych pojazdów. 📢 Uprawiali marihuanę w wynajmowanym mieszkaniu w Solcu Kujawskim. Zobaczcie zdjęcia! W Solcu Kujawskim zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy w wynajmowanym mieszkaniu uprawiali marihuanę. W lokalu znaleziono prawie 2 kilogramy suszu roślinnego. Zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków usłyszeli dwaj mężczyźni w wieku 33 i 41 lat. 📢 Tak mieszka Wiktoria Gąsiewska. Salon z widokiem na ogród i drewniany stół [zdjęcia] Wiktoria Gąsiewska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnich latach jej kariera nabrała dużego rozpędu i obecnie realizuje się już nie tylko jako aktorka, ale również jako prezenterka telewizyjna. 23-latka jakiś czas temu kupiła dom w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Wiktoria Gąsiewska.

📢 Objawy są nietypowe - to może być chora tarczyca. Na to musisz zwrócić uwagę Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest niedoczynność tarczycy oraz jakie są jej najczęstsze objawy. Choć powody niedoczynności tarczycy mogą być różne, za najczęstszą wymienia się tzw. chorobę Hashimoto. Co powinno nas zaniepokoić i dać sygnał do tego, by udać się do endokrynologa? Jakie są najczęstsze objawy oraz jakie podstawowe badania może zlecić lekarz, by stwierdzić niedoczynność? 📢 W fordońskim więzieniu kręcono film o harcerkach z celi dla małoletnich [zdjęcia] W ramach projektu "Jedno Miasto Trzy Kultury" w Starym Fordonie powstaje film dokumentalny „Nie poddać się, a zwyciężyć”. Zdjęcia kręcone, m.in., w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Bydgoszczy-Fordonie. 📢 Ogromny byk uciekł z gospodarstwa, poturbował dwie osoby! Zwierzę gonili strażacy i policjanci, padły strzały Strażacy, druhowie z kilku jednostek OSP i policja zaangażowana była w złapanie rozwścieczonego byka, który uciekł z gospodarstwa.

📢 Pod karetką przy fontannie w toruńskim parku załamały się płyty. Część auta wpadła do wody. Co się stało? W parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu doszło do dość nietypowego zdarzenia. Przy parkowej fontannie zapadła się karetka pogotowia. Zdarzenie jest dość nietypowe, a nie nietypowe bardzo, ponieważ takie przypadki już tu się wcześniej zdarzały. 📢 Kradzież na bydgoskich Bartodziejach. Rozpoznajesz tego mężczyznę? [zdjęcia] Policja z Bydgoszczy zwraca się z prośbą do mieszkańców o pomoc w identyfikacji osoby widocznej na zdjęciach. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę proszeni są o osobisty lub telefoniczny kontakt z mundurowymi. 📢 Tak wyglądała kiedyś Magda Gessler w prostych włosach i bez burzy blond loków. Mamy zdjęcia Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Wiejska posiadłość Filipa Chajzera. Tak urządził się dziennikarz na Mazurach! Filip Chajzer pochwalił się nowym domem na Mazurach. Dziennikarz i prezenter "Dzień Dobry TVN" stworzył miejsce, które będzie mógł odwiedzić każdy z nas. W domu bowiem znajdą się kwatery na wynajem, gdzie śniadania będzie serwował... sam Filip Chajzer. Jesteście ciekawi, jak wygląda luksusowa posiadłość Filipa Chajzera? 📢 Tak mieszka Andrzej Piaseczny. Dom artysty w górach jest zachwycający - zobaczcie zdjęcia Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Jego hity "I jeszcze...", "Imię deszczu", czy "Chodź, przytul, przebacz" śpiewali niegdyś wszyscy. Na co dzień popularny Piasek dzieli życie między głośną stolicą i pięknym domem u podnóża gór Świętokrzyskich. Musimy przyznać, że muzyk stworzył przestrzeń pełną klimatu. Sam również dba o ogródek!

📢 Te imiona były najpopularniejsze w PRL. Zobacz - takie jest znaczenie popularnych imion w PRL Imię wraz z ewentualnym drugim imieniem i nazwiskiem stanowi sposób na naszą identyfikację. Tradycyjne polskie od lat są chętnie nadawane dzieciom. Aktualnie wraca "moda" na imiona naszych dziadków. Wiele imion jest ostatnio nadawanych rzadziej, ale były popularne w PRL. Zobaczcie, jakie imiona nadawano dzieciom przed kilkoma dekadami i jakie jest ich znaczenie. 📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu.

📢 Archiwalne fotografie Bydgoszczy. Tak kiedyś wyglądały bydgoskie place i ulice [zdjęcia] Jesteście ciekawi jak wyglądała Bydgoszcz przed prawie stu laty? Przygotowaliśmy galerię zdjęć Bydgoszczy z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zobaczcie archiwalne fotografie naszego miasta z lat 1920-1939. 📢 Takie ryby złowili mieszkańcy regionu w Kujawsko-Pomorskiem. Niesamowite okazy! Przez wiele lat trwał organizowany przez Polska Press konkurs na rybę roku. Zobacz, jakie okazy złowili mieszkańcy regionu w ostatnich latach. Niektóre z ryb złowionych w Kujawsko-Pomorskiem, to naprawdę niesamowite okazy! 📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Tak mieszkają Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów! 📢 Serial Emanet (Dziedzictwo) - śmiertelny wróg Yamana powrócił. To wydarzy się po długim weekendzie W drugiej połowie sierpnia w serialu "Dziedzictwo": Kiraz walczy o życie w szpitalu. Ali jest przerażony, że może ją stracić. Erdal postanawia szukać kobiety. Szybko udaje się mu ją odnaleźć... Najnowsze streszczenia serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") przeczytasz w galerii. Sprawdź, co wydarzy się w poniedziałek (14 sierpnia) oraz po długim weekendzie - streszczenia zamieszczamy w galerii. Serial można oglądać o godzinie 16.05 na antenie TVP 1.

📢 Festiwal Wisły w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z piątku z imprezy w Starym Fordonie W piątek i sobotę (18-19 sierpnia) odbywa się w Bydgoszczy Festiwal Wisły. Tegoroczna impreza rozpoczęła się 12 sierpnia we Włocławku, następnie przeniosła się do Torunia, a finał zaplanowano w Starym Fordonie. To już siódma edycja Festiwalu Wisły, ale pierwsza w Bydgoszczy. 📢 18 lat temu wygrała Taniec z gwiazdami. Zobaczcie na zdjęciach, jak dzisiaj wygląda Kamila Kajak Kamila Kajak popularność zdobyła dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", w którym występowała jako trenerka tańca. W ciągu kilku lat wzięła udział w siedmiu edycjach programu, a dwie z nich wygrała. Od jej debiutu w tanecznym show mija w tym roku osiemnaście lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądała Kamila Kajak, gdy po raz pierwszy zdobywała Kryształową Kulę.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". Sahika zostaje zamordowana. Komu na rękę była jej śmierć? To będzie szok dla wielu widzów serialu "Zakazany owoc". Już w najbliższych odcinkach zobaczymy śmierć Sahiki. Kto zamorduję piękna bizneswoman? Wielu jej śmierć będzie na rękę. Również Yildiz nie będzie miała łatwo. Nad jej małżeństwem zebrały się czarne chmury. Czy czeka ją kolejny rozwód? Te i inne zdarzenia widzowie będą mogli obejrzeć w odcinkach serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Szczegóły w naszej galerii! 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie sierpnia. Zaskakująca decyzja Manueli! "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich widzów. Najbliższe odcinki telenoweli przyniosą wiele emocji. Policja wyda nakaz aresztowania Claudia, ale mężczyzna będzie się ukrywał i spróbuje wyjechać z miasta. German nie wierzy w czyste intencje Justo i spróbuje mu podać laudanum, ale Manuela na to nie pozwoli. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w drugiej połowie sierpnia. Zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" po 15 sierpnia!

📢 Taki prywatnie jest German z serialu Akacjowa 38. Roger Berruezo wygląda już inaczej "Akacjowa 38" to produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskiej publiczności. Jednym z głównych bohaterów hiszpańskiej telenoweli jest German, w rolę którego wciela się Roger Berruezo. Aktor jest ulubieńcem żeńskiej części publiczności, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda na co dzień. Serialowy German mocno się zmienił i nie przypomina siebie z planu "Akacjowej 38". 📢 Rekordowe emerytury - tyle dostają emeryci. Najwyższe świadczenie wypłacane jest w Bydgoszczy, najniższe we Wrocławiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy opublikował informację o rekordowych emeryturach, jakie wypłacane są Polakom. Niemal 31 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura w Polsce pobierana przez kobietę. Wypłaca ją bydgoski oddział ZUS. Szczęśliwa emerytka na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat. Zobacz w galerii więcej informacji o najwyższych i najniższych emeryturach w Polsce.

📢 Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Zdaniem Wróżki Romy te pary nie stworzą udanego związku Złamane serce potrafi goić się latami. Według naukowców, ból po rozstaniu może w objawach przypominać zawał... Życie uczuciowe nie zawsze doświadcza nas jedynie dobrymi partnerami. Aby spotkać tego jedynego, czasem trzeba pokonać wiele niepowodzeń. Jak uniknąć zawodu miłosnego? Czasem warto zaufać sobie, a także znakom zodiaku. W końcu, to, co nas otacza, zapisane jest w gwiazdach. Zobacz, które znaki zodiaku według Wróżki Romy, nigdy nie powinny być razem! 📢 Tak prywatnie wygląda Yusuf z serialu Dziedzictwo. Mamy zdjęcia młodego aktora! "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali, które obecnie możemy oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Produkcję znad Bosforu możemy oglądać od poniedziałku do piątku w TVP 1. Jednym z głównych bohaterów serialu jest mały Yusuf, w rolę którego wciela się Berat Rüzgar Özkan. Chłopiec ma zaledwie dziewięć lat, ale doskonale radzi sobie na planie serialu. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda serialowy Yusuf!

📢 Sklep AMW w Bydgoszczy ponownie otwarty! Kupisz tu nie tylko ubrania i sprzęt wojskowy [ceny, zdjęcia] W sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy znowu można robić zakupy. Punkt przy ulicy ul. Trybowskiego 8 w Fordonie przez kilka miesięcy był nieczynny z powodu remontu. Od wtorku, 21 marca znowu można robić tutaj zakupy. Na nabywców czekają takie klasyki jak dresy „ferdki”, hełmy stalowe, manierki i menażki, wojskowe noże, termosy plecakowe, a nawet kombinezony pilota. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Piękna Seher z serialu "Dziedzictwo" prywatnie. Tak na co dzień wygląda Sıla Türkoğlu [zdjęcia] Widzowie Telewizji Polskiej od 20 października mogą oglądać nowy serial. "Dziedzictwo" to produkcja znad Bosforu, która zastąpiła serial "Wspaniałe stulecie". Główną bohaterką w "Emanet" jest piękna Sıla Türkoğlu, która wciela się w postać Seher. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna aktorka. Prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Przedwojenna Bydgoszcz na pokolorowanych zdjęciach. Poznajesz te miejsca? Wybraliśmy dziesięć zdjęć Bydgoszczy z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wszystkie wykonano przed wojną i w oryginale były one czarnobiałe. Dzięki mechanizmowi kolorowania zdjęć możemy w pewnym stopniu odtworzyć barwy na fotografiach, które zrobiono w dwudziestoleciu międzywojennym. W galerii zamieszczamy oryginalne zdjęcia oraz poddane obróbce.