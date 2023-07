Przegląd prasy (22.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak żyje Sylwia Peretti z "Królowych życia". Miała epizod w Kuchennych rewolucjach, dziś ma własne perfumy - zobaczcie zdjęcia ”?

Prasówka 22.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak żyje Sylwia Peretti z "Królowych życia". Miała epizod w Kuchennych rewolucjach, dziś ma własne perfumy - zobaczcie zdjęcia Sylwia Peretti była jedną z bohaterek kultowego programu TTV "Królowe życia". Wcześniej oglądaliśmy ją również w "Kuchennych rewolucjach" w TVN. Niedawno promowała swoje autorskie perfumy. Jest ulubienicą paparazzich. - Codziennie czerpię radość z tego, co mam, celebruję swoje życie - napisała kiedyś na Instagramie. Zobaczcie, jak wygląda luksusowe życie Sylwii Peretti.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 22.07.23

📢 Tak wygląda ogród Kamila Stocha we wsi Ząb - zobacz zdjęcia Kamil Stoch ma przepiękny dom we wsi Ząb na Pogórzu Gubałowskim, na Podhalu. Ma niecodzienne hobby. Jeśli tylko ma na to czas, uwielbia kosić trawę w swoim ogrodzie. A że ogród jest sporych rozmiarów, więc pracy ma sporo. W trakcie jazdy kosiarka może podziwiać przepiękne tatrzańskie widok. Zresztą przekonajcie się sami i zobaczcie te zdjęcia.

📢 Oto TOP 10 najciekawszych atrakcji turystycznych w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie kujawsko-pomorskim! W naszym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. Jakie atrakcje naszego województwa znalazły się w TOP 10? Zobaczcie!

Prasówka 22.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda dziś Łukasz Ken Wiewiórski z programu Big Brother. Mamy jego nowe zdjęcia [22.07.2023] 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 Tak zmieniła się Natalia z Ojca Mateusza. Kinga Preis miała kiedyś rude włosy [22.07.2023] Kinga Preis zagrała w wielu polskich filmach i serialach i aż sześciokrotnie została nagrodzona Orłem. Aktorka od piętnastu lat wciela się w postać zrzędliwej gospodyni na plebanii księdza Mateusza w "Ojcu Mateuszu". Widzowie pokochali serialową Natalię od pierwszego odcinka i dziś nikt sobie nie wyobraża, by mogło jej zabraknąć w popularnej produkcji. Przypominamy, jak Kinga Preis zmieniała się przez lata. Zobacz archiwalne zdjęcia! 📢 Dziewczyna Arkadiusza Milika pozuje topless. Boska figura i sześciopak na brzuchu! Zobacz zdjęcia [22.07.2023] Arkadiusz Milik od blisko dwóch lat tworzy szczęśliwy związek z Agatą Sieramską, znaną również jako Agatycze. Partnerka napastnika Juventusu Turyn jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej konto na Instagramie obserwuje niespełna 180 tysięcy osób. Ukochana reprezentanta Polski zachwyca figurą i chętnie pokazuje swoje wyrzeźbione ciało. Uwagę zwraca przede wszystkim sześciopak na brzuchu. Zobacz, jak wygląda piękna dziewczyna Arka Milika!

📢 Tak zmieniła się Kinga z "Pierwszej miłości". Zobacz, jak kiedyś wyglądała Aleksandra Zienkiewicz [22.07.2023] Aleksandra Zienkiewicz w serialu "Pierwsza miłość" występuje od 1. odcinka. Aktorka od ponad 18 lat wciela się w rolę Kingi Kulczyckiej, która przyniosła jej największą popularność. Zobacz, jak przez te wszystkie lata emisji "Pierwszej miłości" zmieniała się serialowa Kinga. Mamy archiwalne zdjęcia Aleksandry Zienkiewicz! 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie lipca 2023. Koniec poszukiwań Inocencji! [22.07.2023] "Akacjowa 38" stała się prawdziwym hitem wśród polskich widzów. Każdy odcinek hiszpańskiej telenoweli przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy osób. Wiemy już, co wydarzy się w serialu w drugiej połowie lipca. Z powodu epidemii tyfusu wprowadzona zostanie kwarantanna, a Manuela i Justo nie będą mogli odebrać swojej córki. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków "Akacjowej 38", które zostaną wyemitowane w dniach 17-28 lipca.

📢 Serial "Dziedzictwo" - czas na duży zwrot akcji! Yaman przeciw Seher [22.07.2023] W najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo": Yaman, widząc jak bardzo Yusuf tęskni za Seher, postanowi zostać i legalnie zawalczyć o prawo do opieki nad chłopcem. Na wezwanie Yamana opieka społeczna ponownie zabierze Yusufa do domu dziecka. Seher zostanie wezwana przez dyrektorkę domu dziecka i dowie się, że otrzymała wyłączne prawo do opieki nad Yusufem. To doprowadzi do konfliktu z Yamanem. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie i do końca miesiąca? W galerii zamieszczamy streszczenia na całe dwa tygodnie. 📢 Grała Michałową w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Marta Lipińska [22.07.2023] Serial "Ranczo" był prawdziwym hitem, a każdy odcinek oglądało średnio ponad 6 milionów widzów. W uwielbianej produkcji zagrało wielu znakomitych aktorów, którzy stworzyli niezapomniane kreacje. Jedną z nich była postać Michałowej, gospodyni na plebanii, w którą wcielała się Marta Lipińska. Aktorka w tym roku skończyła 83 lata, ale nadal znajduje się w dobrej formie. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Michałowa z serialu "Ranczo".

📢 Sprawdź, która rasa psa najlepiej pasuje do Twojego znaku zodiaku! [22.07.2023] Każdej rasie psa można przypisać konkretne cechy charakteru. Niektóre są bardziej wierne i oddane, inne charakteryzują się indywidualizmem. Mamy psy ceniące spokojny tryb życia, inne uwielbiają wieczne zabawy i są w ciągłym ruchu. Zastanawialiście się kiedyś, które rasy będą najlepiej pasować do cech przypisywanych znakom zodiaku? Oto zestawienie 10 takich ras. 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 po weekendzie. Epidemia tyfusu szaleje! Kwarantanna w całej dzielnicy [22.07.2023] Hiszpańska produkcja kostiumowa cieszy się ogromną popularnością wśród widzów w Polsce. Kolejne odcinki "Akacjowej 38" przyciągają przed ekrany telewizorów setki tysięcy widzów. Po weekendzie w serialu czeka nas mnóstwo emocji. Epidemia tyfusu zaczyna się rozprzestrzeniać bardzo szybko i władze podejmują decyzję o kwarantannie. Kolejne osoby z dzielnicy mają niepokojące objawy. Wiemy, co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 24-28 lipca.

📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu [22.07.2023] W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się po weekendzie. Celia próbuje zabić Manuelę! [22.07.2023] W miasteczku szaleje epidemia. German robi wszystko, aby uratować przyjaciół. Niespodziewanie pomocną dłoń wyciąga do niego Justo. Dzielnica zostaje objęta kwarantanną. Czy Germanowi uda się uratować bliskich? Tego dowiedzie się z najnowszych odcinków serialu "Akacjowa 38".

📢 To się wydarzy w serialu Zakazany Owoc w tym tygodniu. Halit żyje i planuje zemstę? [22.07.2023] Prawdziwa bomba dla fanów serialu "Zakazany owoc". Ender, Sahika i Yildiz są szantażowane. Podejrzewają, że... Halit żyje i planuje zemstę! Jaka jest prawda? Czy biznesmen faktycznie oszukał wszystkich? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc". 📢 Yildiz z serialu "Zakazany owoc" prywatnie. Taka jest na co dzień piękna Eda Ece [22.07.2023] Eda Ece to niekwestionowana gwiazda tureckich seriali. Ukochana przez Polaków aktorka niedawno wzięła ślub. Także jej postać z serialu "Zakazany owoc" - Yildiz, zaczyna budować swoje szczęście u boku Cagataya. Jak wiele łączy ją z bohaterką, w którą się wciela? Taka jest prywatnie Eda Ece, czyli serialowa Yildiz z "Zakazanego owocu".

📢 Czternasta emerytura. Takie pieniądze dostaną emeryci w sierpniu. [22.07.2023] Czternasta emerytura 2023. Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Komu nie przysługuje świadczenie? Kiedy będzie wypłacana czternasta emerytura? Dodatkowe pieniądze wpłyną na konto seniorów już w sierpniu. Niestety nie każdy może liczyć na czternastą emerytur.

📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [22.07.2023] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura - oto terminy oraz wyliczenia [22.07.2023] Większość sejmowa opowiedziała się za wprowadzeniem tzw. czternastej emerytury na stałe. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Nie żyje Maciej Myga, bydgoski dziennikarz związany z lokalnymi rozgłośniami radiowymi i dziennikami Odszedł Maciej Myga, bydgoski dziennikarz, muzyk, miłośnik kulinariów. I po prostu świetny facet. 23 września skończyłby 50 lat... 📢 Tak dziś wyglądają miejsca, w których kręcono film "Żona dla Australijczyka". Zobaczcie zdjęcia "Żona dla Australijczyka" to kultowa polska komedia, którą wyreżyserował Stanisław Bareja. Zdjęcia do filmu kręcono w Gdańsku i w Gdyni oraz w Konstancinie-Jeziornie. Sławomir Szeliga z Inowrocławia od lat podąża śladami plenerów znanych ze słynnych polskich filmów i seriali. Tym razem wraz z rodziną podróżował śladami filmu "Żona dla Australijczyka". Zobaczcie, co odnaleźli Szeligowie z Inowrocławia. Mamy zdjęcia!

📢 Niepozorna moneta 5 groszy może kosztować nawet tysiące złotych! Po czym poznać wartościowe monety i banknoty? Wydawać by się mogło, że monety kilkugroszowe nie są zbyt wiele warte. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej. Choć nominał wskazuje zaledwie minimalną wartość, w rzeczywistości takie monety mogą kryć w sobie pozornie niedostrzegalny skarb. W zeszłym roku moneta 5 groszy została sprzedana za niemal 4 tysiące złotych!

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile są warte dzisiaj? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Dzwoni do Ciebie nieznany numer? Uważaj, co powiesz, bo możesz za to słono zapłacić! Oszuści nie próżnują. Dzwoniąc z nieznanego numeru, liczą na to, że nasza słaba czujność zaowocuje dla nich zyskami. Okazuje się, ze wystarczy już tylko w niewłaściwy sposób odebrać telefon. O czym trzeba pamiętać? Na co powinniśmy uważać? 📢 To proste! Zrzuć zbędne kilogramy. Dieta na wakacje! 10 praktycznych porad, jak szybko schudnąć Zazwyczaj, kiedy słyszymy o diecie odchudzającej, wyobrażamy sobie wielkie wyrzeczenia. Tak jednak nie musi być. Rozsądne podejście do diety pozwoli nam na skuteczne zrzucenie nadmiarowych kilogramów po zimie. W ten sposób przygotujemy się lepiej na lato! Warto przy tym unikać często popełnianych błędów. Na co warto zwrócić uwagę? Sprawdź!

📢 Weekend 21-23 lipca w Bydgoszczy. Podpowiadamy, dokąd warto się wybrać Letnie kino pod chmurką nad Balatonem, zlot zabytkowych autobusów, rywalizacja wieloboistów na Zawiszy, akcja promująca oddawanie krwi na Wyspie Młyńskiej połączona z licznymi atrakcjami czy koncert z przebojami z filmów o Jamesie Bondzie na "Rzece Muzyki"- bardzo ciekawie zapowiada się w Bydgoszczy weekend (21-23 lipca).

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie w serialu. Ender jedzie do rzekomej kryjówki Halita W tej galerii przeczytasz streszczenia najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc", który można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku. Sprawdź, co wydarzy się w ciągu dwóch najbliższych tygodni, począwszy od poniedziałku, 24 lipca. Yildiz przesyła Feride kompromitujące zdjęcia Sahiki. Po śmierci Halita Ender odkrywa, że założono konto na jego nazwisko. Chce się wybrać w miejsce jego domniemanej kryjówki.

📢 Tak kiedyś wyglądała Kinga z Pierwszej miłości. Aktorka przez 19 lat bardzo się zmieniła! Zobacz zdjęcia W tym roku mija dziewiętnaście lat od emisji pierwszego odcinka "Pierwszej miłości". Od samego początku w serialu występuje Aleksandra Zienkiewicz, która wciela się w rolę Kingi. Przez blisko dwadzieścia lat gry w popularnej produkcji aktorka wielokrotnie eksperymentowała z fryzurami. Postanowiliśmy przypomnieć, jak kiedyś wyglądała serialowa Kinga. Zobacz archiwalne zdjęcia! 📢 Lista nowych chorób, które należy zgłosić do sanepidu. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia Rozszerzenie listy chorób zakaźnych, które wymagają zgłoszenia do sanepidu, zostało wprowadzone w życie dzięki nowemu rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Od 14 lipca obowiązkowemu zgłoszeniu podlegają teraz dodatkowo takie choroby jak cholera oraz polio. Ta ważna inicjatywa ma na celu skuteczne monitorowanie i kontrolowanie rozprzestrzeniania się chorób, co jest kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego. Zgodnie z tymi nowymi przepisami, informowanie sanepidu o wystąpieniu tych chorób staje się nieodzownym obowiązkiem dla zapewnienia skutecznej reakcji i ochrony społeczeństwa. Przyjrzyjmy się bliżej wpływowi tych zmian oraz jakie inne choroby zostały objęte tym rozporządzeniem.

📢 "Śmierć brutalnie odebrała mu wszystko". Nie żyje dziennikarz Arkadiusz Loska Nie żyje Arkadiusz Loska. Były dziennikarz, w ostatnim czasie urzędnik samorządowy, miał 49 lat.

📢 Zobacz jak mieszka Artur Szpilka z narzeczoną Kamilą. Są parą od ponad 10 lat [zdjęcia] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są parą od około 10 lat. Szpilka - były bokser, a obecnie zakontraktowany przez KSW zawodnik MMA. Wybrańczyk - fotomodelka, która ma swoją markę kosmetyczną i również próbuje sił w sztukach walki (kontrakt z federacją Fame MMA). Jak wygląda ich życie na co dzień? Zobaczcie, jak mieszkają i podróżują Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk. Więcej zdjęć w galerii. 📢 Uwaga kierowcy i pasażerowie! Zmiany na ul. Toruńskiej w Bydgoszczy - kolejny etap prac Firma prowadząca prace na ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy (w rejonie skrzyżowania z ulicami Perłową i Spokojną) przechodzi do kolejnego etapu. Przełożony zostanie ruch aut oraz tramwajów. W weekend pasażerowie jeżdżący tym odcinkiem będą musieli skorzystać z komunikacji zastępczej. Szczegóły poniżej.

📢 Policjanci z Białych Błot szukają tego mężczyzny. Rozpoznajesz go? Zobacz zdjęcia! 25 maja 2023 w drogerii przy ulicy Szubińskiej w Białych Błotach skradziono perfumy. Policjanci zabezpieczyli monitoring ze sklepu i wytypowali podejrzanego. Szukają mężczyzny, którego widać na zamieszczonych zdjęciach. 📢 To dzieje się z organizmem, gdy jemy por. Oto skutki jedzenia pora Por jest warzywem, który ma wiele zastosowań. My znamy go przede wszystkim jako konieczny składnik każdego rosołu. W ostatnich latach na szczęście por zyskał wielu sympatyków, którzy znajdują zastosowanie dla tego smacznego warzywa. A możliwości jest naprawdę wiele. Zobaczcie, jakie zalety ma jedzenie pora i dołączanie go do potraw. 📢 Takie są skutki jedzenia cukinii. Co się dzieje z organizmem, gdy jesz to popularne warzywo Istnieje wiele odmian cukinii. Różnią się kształtem, kolorem i teksturą skórki. Cukinię można przerabiać na różne sposoby. Doskonale nadaje się na grilla czy składnik leczo. Cukinię można faszerować mięsem albo zwyczajnie pokroić w plasterki i usmażyć. Jest pysznym dodatkiem do każdego posiłku. Tak jedzenie cukinii wpływa na nasz organizm. Zobacz w naszej galerii.

📢 Prorektor Politechniki Bydgoskiej: - Na solidnej podstawie łatwiej będzie rozwijać wydział medyczny Myślę, że ważne jest, aby najpierw stworzyć trzon jakim jest kierunek lekarski a później wokół niego pozostałe kierunki około medyczne, bo wymaga on zbudowania najszerszej bazy i zaplecza. Na takiej solidnej podstawie łatwiej będzie później taki Wydział Medyczny rozwijać. Poza tym jest ogromna wola kształcenia, w pierwszej kolejności lekarzy, bo ciągle brakuje ich na naszym rynku. I zapotrzebowanie na nich, także w regionie jest głównym motorem naszych działań - mówi w rozmowie z „Gazetą Pomorską” dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ, prorektor ds. rozwoju Politechniki Bydgoskiej. 📢 Kleszcze atakują. W tym roku w Kujawsko-Pomorskiem jest już ponad 270 zachorowań na boreliozę [wideo] Wycieczka do lasu, wypad na działkę rekreacyjną lub do miejskiego parku to relaks, ale to właśnie w tych miejscach narażeni jesteśmy na atak kleszczy. Warto zabezpieczyć przed tymi pajęczakami, bo mogą być groźne dla naszego zdrowia.

📢 Sherlock Holmes, zabawny kucharz z brzdącem i kotek - te malunki zdobią ścianę kamienicy na fordońskim Rynku [zdjęcia] W Starym Fordonie pojawiła się nowa atrakcja. Szczytowa ściana kamienicy przy ul. Rynek 9 od strony ul. Zakładowej została ozdobiona zabawnymi, kolorowymi malowidłami. Mieszkańcom Fordonu pomysł się podoba. 📢 Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz: "Jedziemy po dwie wygrane". Co z Bellego? Abramczyk Polonia rundę zasadniczą kończy meczami z Landshut Devils u siebie i z Orłem Łódź na wyjeździe. Szef klubu liczy na dwie wygrane i drugie miejsce po rundzie zasadniczej.

📢 W Starym Fordonie trwa budowa pumptracka. Będą też nowe drogi rowerowe [zdjęcia] To będzie nie lada gratka dla miłośników wyczynowej jazdy. W Starym Fordonie - w pobliżu nabrzeża po wschodniej stronie ul. Frycza-Modrzewskiego - powstaje pumptrack. Będą też nowe ścieżki rowerowe. Całość ma być gotowa po wakacjach.

📢 To ta aktorka grała córkę wójta w serialu Ranczo. Teraz Marta Chodorowska pozuje topless [21.07.2023] Marta Chodorowska popularność zdobyła dzięki roli Klaudii Kozioł w serialu "Ranczo", w którym wcielała się w rolę córki wójta. Na swoim koncie ma również występy w polskich filmach i serialach, m.in. "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość". Niedawno pochwaliła się zdjęciem w swoich mediach społecznościowych, w którym pozuje topless! Zobaczcie, jak piękna aktorka zmieniła się od czasów występów w serialu "Ranczo"! 📢 Tak żyje i wypoczywa Marcelina Zawadzka. Gwiazda Polsatu kocha rajskie podróże [zdjęcia - 21.07.2023] Marcelina Zawadzka jest jedną z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w naszym kraju. Przez wiele lat związana była z Telewizją Polską, a od 2021 r. pracuje dla Polsatu, gdzie jest współprowadzącą "Farmy". Miss Polonia 2011 uwielbia podróżować i chętnie dzieli się z fanami zdjęciami ze swoich egzotycznych wypraw. Mamy prywatne zdjęcia Marceliny Zawadzkiej!

📢 Tyle wyniosą emerytury od 1 marca 2024. Będzie dwucyfrowa podwyżka - mamy wyliczenia [21.07.2023] Rząd rozpoczął już prace nad ustaleniem wysokości waloryzacji emerytur i rent, które będą obowiązywały w 2024 roku. Na podstawie obecnych prognoz świadczenia emerytalne i rentowe wzrosną od 1 marca o 12,3 proc. Więcej pieniędzy otrzymają również emeryci rolnicy pobierający świadczenia z KRUS. "Fakt" przedstawił wyliczenia dotyczące waloryzacji emerytur. Zobacz, o ile wzrosną emerytury od 1 marca 2024 r.

📢 Na bydgoskich Jachcicach działa już nowa ciepłownia z kotłami wodno-gazowymi. Zobaczcie zdjęcia! Nowa kotłownia rezerwowo-szczytowa przy ulicy Żeglarskiej 4 składa się z czterech wodnych kotłów gazowych o mocy 9,5 MWt każdy. Jej zadaniem jest produkcja ciepła na potrzeby ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej dla części mieszkańców Bydgoszczy. Bloki węglowe będą wygaszone jeszcze w tym roku.

📢 Konfederacja w Bydgoszczy przedstawiła kandydatów do Sejmu. Prawnik, przedsiębiorca i politolog Pod hasłem "Pierwsza trójka w Sejmie" zaprezentowano pretendentów do foteli w izbie niższej Parlamentu RP. Z list Konfederacji w Bydgoszczy wystartują Marcin Sypniewski, Michał Kotulski i Sławomir Ozdyk. "Nie obiecujemy, że komukolwiek coś damy". 📢 Ukradła kosmetyki z drogerii przy ul. Dworcowej w Bydgoszczy. Rozpoznajesz ją? Bydgoska policja poszukuje kobiety, która 13 czerwca dokonała kradzieży w drogerii przy ul. Dworcowej. Funkcjonariusze proszą o pomoc w identyfikacji podejrzanej. 📢 Eda Ece wzięła ślub? Serialowa Yildiz świętowała wyjątkową uroczystość [zdjęcia - 20.07.2023] Eda Ece to niekwestionowana gwiazda tureckiej telewizji. W Polsce popularność przyniosła jej rola ambitnej Yildiz w serialu "Zakazany owoc". Aktorka niedawno ogłosiła zaręczyny ze swoim wieloletnim narzeczonym. Z kolei wczoraj świętowała swoje 33 urodziny. Tureckie media spekulują, że w tym wyjątkowym dniu, serialowa Yildiz powiedziała swojemu ukochanemu sakramentalne "tak".

📢 Przerażający wypadek pod Bydgoszczą. Osobówka wbiła się pod ciężarówkę [zdjęcia] W czwartek po południu w podbydgoskiej Nekli doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Samochód osobowy zderzył się z wywrotką. Kierowca został zakleszczony w pojeździe. 📢 Emerytury 2024 - waloryzacja. Zobacz najnowsze wyliczenia. Taką podwyżkę możesz dostać W tym roku emerytury wzrosły o rekordowe 14,8 procent, a powodem tak dużej podwyżki była bardzo wysoka inflacja, która jest jednym z głównych czynników przy obliczaniu wskaźnika waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Tak mieszka i żyje Miss Polski 2023 Angelika Jurkowianiec. To studentka z Bydgoszczy W niedzielę 16 lipca poznaliśmy Miss Polski 2023. To Angelika Jurkowianiec, która choć reprezentowała województwo opolskie, to studiuje w Bydgoszczy. Zobaczcie jak mieszka i żyje najpiękniejsza Polka, która mieszka w naszym regionie.

📢 Na bydgoskim Błoniu powstanie Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Od grudnia 2021 w budynku przy ul. Gałczyńskiego 23 działa przedszkole specjalne. Gmina Bydgoszcz podpisała umowę na modernizację tego obiektu, dzięki czemu powstanie tam Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem. Prace zajmą około roku. 📢 W centrum Bydgoszczy kwitnie niesamowity ogród dostępny dla mieszkańców Ogród w samym centrum miasta? To możliwe. Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza na zaplecze siedziby przy ul. Gdańskiej 5. W zielonej sali BCOPW swój zakątek znalazła już Apteka „Pod Łabędziem”. 📢 Będą zmiany na Rybim Rynku w Bydgoszczy. Zniknie parking, pojawią się ławki i drzewa Rybi Rynek w Bydgoszczy ma zamienić się w tętniący życiem plac, pełen estetycznych ławek i pięknych drzew. Zwężona zostanie jezdnia na ul. Grodzkiej, zniknie przyległy do niej parking, a piesi zyskają więcej przestrzeni. 19 lipca bydgoski ratusz ogłosił przetarg na rewitalizację Rybiego Rynku. Znamy szczegóły inwestycji.

📢 Bydgoszczanka od dwóch lat bezskutecznie stara się o mieszkanie socjalne. Prosi o interwencję. Co na to ADM? Z prośbą o interwencję zgłosiła się do nas bydgoszczanka, mama dwojga dzieci, która od dwóch lat stara się o mieszkanie socjalne. Mimo kierowania wniosków i spotkań z pracownikami ADM-ów oraz przedstawicielami bydgoskiego ratusza, sprawa do tej pory jest nierozstrzygnięta. Obecnie kobieta przebywa w hostelu socjalnym, ale pobyt pomału dobiega końca.

📢 Bydgoszczanie czekają na otwarcie Hali Targowej. Punkty gastronomiczne w gotowości Przed wakacjami się nie udało, ale kilka czynników wskazuje na to, że niebawem może dojść do wyczekiwanego od dawna otwarcia Hali Targowej w Bydgoszczy. Operator niedawno informował, że brakuje mu trzech pozwoleń, aby móc wpuścić do środka klientów. Przynajmniej jedno z nich zostało już wydane.

📢 Shazza: tak wyglądała na początku kariery muzycznej. Teraz powraca i odświeża swoje dawne hity Na kanale Shazzy w serwisie YouTube ukazał się niedawno teledysk do nowej wersji przeboju „Egipskie noce”. Shazza kontynuuje odświeżanie swoich hitów sprzed lat wydając je na singlach. Artystkę można już oficjalnie znaleźć w serwisie Spotify. Królowa disco polo zaczynała karierę muzyczną w latach 80-tych ub. wieku. Z tej okazji przypominamy zdjęcia z tamtych lat. Zobaczcie, jak wtedy wyglądała Shazza. 📢 Tak wygląda teraz Jola Rutowicz - archiwalne zdjęcia celebrytki. To ona wygrała 15 lat temu program Big Brother Jola Rutowicz swego czasu była najbardziej znaną polską celebrytką. Popularność zawdzięcza wygranej w czwartej edycji Big Brothera oraz późniejszemu romansowi z Jarosławem Jakimowiczem. Niedawno minęło piętnaście lat od jej udziału w popularnym reality-show. Przypominamy, jak kiedyś wyglądała Jola Rutowicz.

📢 Miss Polski 2023 studiuje w Bydgoszczy. Tak na co dzień wygląda piękna Angelika Jurkowianiec! Zobacz zdjęcia Finałowa gala konkursu piękności odbyła się 16 lipca na scenie Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Miss Polski 2023 została Angelika Jurkowianiec, która reprezentowała województwo opolskie. Co wiemy o najpiękniejszej kobiecie naszego kraju? Na co dzień studiuje w Bydgoszczy analitykę medyczną na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UMK. Jej pasją jest florystyka oraz jeździectwo. Zobacz, jak wygląda Miss Polski 2023!

📢 Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się do końca lipca. Wybucha epidemia tyfusu. Czy Fabiana umrze? Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną po weekendzie 8-9 lipca znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: German nie może sobie wybaczyć, że dał się omotać Manueli. Justo odnajduje wieśniaków, którzy odnaleźli córkę Manueli i oddali ją do sierocińca. Cała Akacjowa rozprawia o kłamstwie Manueli i Guadalupe. Cayetana przysięga, że zrobi wszystko, by Manuela opuściła dzielnicę upokorzona i bez córki... Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!

📢 Tak mieszka Blanka Stajkov. Autorka hitu "Solo" na co dzień opływa w luksusach [zdjęcia] Chyba nie ma w Polsce osoby, która nie nuciła pod nosem "Solo, solo". Blanka nie spoczywa na laurach i nagrywa kolejny hit. Tym razem zaprezentowała letnią piosenkę "Boys like toys". Na co dzień reprezentantka Polski na konkursie Eurowizji mieszka w Szczecinie. Jaki styl preferuje autorka hitu "Solo"? O tym przekonacie się w naszej galerii! 📢 Serial Zakazany owoc - to wydarzy się do końca lipca i w sierpniu 2023. Ender i Yildiz zostają aresztowane! Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca lipca. Streszczenia odcinków przeczytasz w galerii pod zdjęciami. To wydarzy się wkrótce: Yildiz chce, by Aysel przeniosła się do niej, Mert oponuje. Emir pragnie flirtować z klientką pralni, co kończy się skandalem. Hasan, chcąc przypodobać się Ender, daje jej w prezencie drogi zegarek. Ten jednak okazuje się marnym falsyfikatem. Yildiz wybiera się do siłowni, gdzie ulega wypadkowi. Co jeszcze się wydarzy do końca lipca i na początku sierpnia? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć.

📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Willa z widokiem na góry - zobacz zdjęcia Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka tworzą jedną z piękniejszych par polskiego show biznesu. On jest znanym muzykiem i liderem zespołu "Zakopower". Ona to modelka i była Miss Polski, która z powodzeniem odnalazła się w telewizji. Są razem od prawie dziesięciu lat, jednak ślub wzięli dopiero w 2018 roku! Na co dzień mieszkają w pięknej rezydencji u podnóża gór! 📢 Masz takie pieniądze z PRL-u? Te stare monety i banknoty mogą być warte majątek Monety i banknoty PRL są dziś cenne na numizmatycznym rynku kolekcjonerskim. Niektóre unikaty są warte majątek! Co wpływa na cenę peerelowskich pieniędzy? Jak rozpoznać, że dany pieniądz jest dużo warty? Jakie ceny osiągają stare monety i banknoty? Zobacz szczegóły w artykule i galerię z przykładami ofert z portalu OLX.

📢 Tak prywatnie wygląda piękna Leonor z serialu Akacjowa 38. Mamy zdjęcia hiszpańskiej aktorki! "Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela, którą od kilku miesięcy możemy oglądać na antenie Telewizji Polskiej. Serial cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów, a jedną z głównych ról odgrywa Alba Brunet. Piękna aktorka w kostiumowej telenoweli wciela się w rolę Leonor. Zobacz, jak hiszpańska aktorka wygląda na co dzień! 📢 Takie pieniądze dostaną emeryci w lipcu 2023 r. Emerytura może wzrosnąć nawet o 500 zł Ważne zmiany dla seniorów. Od lipca 2023 roku emerytura może wzrosnąć o 200-500 złotych więcej! Wysokość składek ZUS, a także kapitału początkowego podlega regularnej waloryzacji. Z kolei waloryzacja roczna przeprowadzana jest zawsze w czerwcu. To oznacza, że seniorzy mogę liczyć na większe pieniądze. Tyle podwyżki emerytury dostaną seniorzy w lipcu 2023 roku!

📢 Takie korzyści daje pilates. Wystarczą proste ćwiczenia - pilates dla początkujących. Twój kręgosłup podziękuje ci za ten trening Pilates to system ćwiczeń fizycznych opracowany przez Josepha Pilatesa w pierwszej połowie XX wieku. Pilates bardzo się u nas przyjął. Mnóstwo osób lubi ćwiczenia pilatesu nawet w domu. Nawet prosty trening pilatesu dla początkujących daje efekty. Jakie? Podajemy korzyści ćwiczenia pilatesu. 📢 Tak mieszka Ania Bardowska z programu Rolnik szuka żony. Huśtawki i strefa relaksu w ogrodzie [zdjęcia] Anna i Grzegorz Bardowscy niespełna rok temu przeprowadzili się do nowego domu. Uczestnicy 2. edycji programu "Rolnik szuka żony" na bieżąco relacjonują postępy prac przy wykańczaniu swojej wymarzonej nieruchomości. W ostatnich tygodniach skupiają się przede wszystkim na urządzeniu ogrodu. Powstała już strefa odpoczynku, a ich dzieci mogą korzystać z huśtawek i piaskownicy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Hity rekrutacji na publicznych uczelniach w Bydgoszczy i regionie. Gdzie najwięcej chętnych? Kierunek lekarski i fizjoterapia to najbardziej oblegane kierunki podczas rekrutacji w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Na UKW najwięcej kandydatów ubiega się o przyjęcie na psychologię. Na Politechnice Bydgoskiej dużym zainteresowaniem kandydatów cieszą się, m.in., budownictwo oraz zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt. 📢 Policjant z Bydgoszczy uratował mężczyznę tonącego w morzu w Chorwacji Dwójka polskich policjantów pełniących służbę we wspólnych patrolach międzynarodowych w Chorwacji uratowała dwoje topiących się ludzi w Adriatyku. 📢 To przyciąga do nas kleszcze - zobacz listę. Jeśli wybierasz się do lasu tego musisz unikać Kleszcze najbardziej lubią okres wiosenno-jesienny to wtedy jest ich najwięcej, oczywiście nie znaczy, ze w pozostałych miesiącach roku jesteśmy bezpieczni i nie trafimy na nie na spacerze. W ostatnich latach o kleszczach słyszy się w każdym miesiącu w roku co ma związek z ociepleniem klimatu. Łagodne zimy sprawiają, że z każdym rokiem tych pajęczaków przybywa. Zobaczcie czego unikać, aby chronić się przed kleszczami.

📢 Zlot zabytkowych autobusów w Bydgoszczy. Impreza już w sobotę 22 lipca 2023 [program] Już w sobotę (22 lipca) w Bydgoszczy odbędzie się VI Zlot zabytkowych autobusów. W ramach imprezy przewidziano między innymi paradę ulicami Bydgoszczy oraz zwiedzanie zajezdni tramwajowej. Poniżej prezentujemy program wydarzenia, które jest organizowane przez Miasto Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. 📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Zobacz wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w drugiej połowie lipca. Manuela i Justo odzyskają córkę! Hiszpańska produkcja kostiumowa cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. "Akacjową 38" można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Telewizji Polskiej. Sprawdziliśmy, co wydarzy się w najnowszych odcinkach telenoweli. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w drugiej połowie lipca. Mamy streszczenia odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 12-21 lipca. 📢 Duże zmiany nad Starym Kanałem Bydgoskim. Część prac na finiszu, inne w przygotowaniu lub planach Nad Starym Kanałem Bydgoskim trwa jednocześnie kilka inwestycji. Umacnianie nabrzeży jest na finiszu, trwają prace przy ścieżkach rowerowych i pieszych oraz wykonywany jest remont trzech śluz, a to tylko część prowadzonych prac. 📢 Tak wygląda Trini z serialu Akacjowa 38. Aktorka to prawdziwa piękność! [zdjęcia] "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskich widzów. Telenowela zadebiutowała w ramówce Telewizji Polskiej na początku roku i z miejsca stała się prawdziwym hitem. Jedną z głównych bohaterek serialu jest piękna Trini, w rolę której wciela się Ana del Rey. Zobacz, jaka na co dzień jest hiszpańska aktorka. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Trinidad!

📢 Rekordowe emerytury - tyle dostają emeryci. Najwyższe świadczenie wypłacane jest w Bydgoszczy, najniższe we Wrocławiu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy opublikował informację o rekordowych emeryturach, jakie wypłacane są Polakom. Niemal 31 tysięcy złotych wynosi najwyższa emerytura w Polsce pobierana przez kobietę. Wypłaca ją bydgoski oddział ZUS. Szczęśliwa emerytka na swoje świadczenie pracowała 61 lat, kończąc karierę zawodową w wieku 81 lat. Zobacz w galerii więcej informacji o najwyższych i najniższych emeryturach w Polsce.

📢 Tak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. To dzieło uwielbianego projektanta gwiazd! [zdjęcia] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo wprowadzą się do nowego domu! Za wygląd wnętrz odpowiada uwielbiany przez gwiazdy projektant - Jonatan Kilczewski, który realizuje programy remontowe na antenie stacji TVP. Biel, minimalizm, marmur, boho aspekty - tak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy zdjęcia wnętrz!

📢 W takich warunkach mieszka Klaudia El Dursi. Willa pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia] Klaudia El Dursi to postać doskonale znana nie tylko bydgoszczanom, ale i widzom telewizji TVN. Bydgoszczanka przygodę z telewizją zaczynała u Kuby Wojewódzkiego, jednak prawdziwą rozpoznawalność przyniósł jej udział w programie "Top Model". Była pierwszą w historii uczestniczką, która otrzymała złoty bilet - przepustkę do domu modelek. Po sukcesie w modelingowym show otrzymała angaż prowadzącej programu randkowego "Hotel Paradise". Mimo kariery, przyszłość wiąże z ukochaną Bydgoszczą. To tutaj mieszka wraz z rodziną! 📢 W tych dniach ZUS wypłaci czternaste emerytury 2023! 14. emerytura - znamy kwoty i termin wypłaty W pierwszej połowie roku, przedstawiciele rządu ogłosili, że emeryci i renciści otrzymają drugie dodatkowe świadczenia, znane jako czternastki, pomiędzy sierpniem a wrześniem. Czy zatem można oczekiwać, że termin wypłaty tych świadczeń dla osób starszych zostanie zachowany? Kiedy i ile wpłynie na konta polskich emerytów?

📢 Te zwierzęta z bydgoskiego schroniska znalazły już kochające domy. Kolejne wciąż czekają [zdjęcia] W ciągu ostatnich miesięcy kolejne koty i psy z bydgoskiego schroniska trafiły w ręce nowych, kochających właścicieli. Pełne miłości zdjęcia czworonogów i ich bohaterów prezentujemy w naszej fotogalerii. Zachęcamy jednocześnie do adopcji tych "bezdomniaków", które wciąż szukają domu, a także do zapisów na spacery z psiakami i "kocie godziny".

📢 Tak wygląda piękna żona Leo Messiego. Antonella Roccuzzo urodą przebija inne żony znanych piłkarzy Leo Messi to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Sportowiec stale zachwyca formą. Ostatnio głośno zrobiło się o jego zonie - Antonelli Roccuzzo, która podbiła Instagram. Żona Messiego to prawdziwa piękność. Zdaniem internautów urodą przebija wszystkie inne żony znanych piłkarzy! 📢 Taka ma być czternasta emerytura 2023 - oto wyliczenia netto. Ile ZUS wypłaci na konto emerytom? W 2023 r. zostanie wypłacona 14. emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastej emerytury trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku.

📢 Sprawdź nowy Horoskop miłosny na wakacje 2023 r. Na co muszą zwrócić uwagę te znaki zodiaku? Jak będą układać się sprawy sercowe podczas wakacji 2023? Czy podczas wakacyjnych podróży jest szansa na poznanie kogoś ciekawego? Co powinniśmy zrobić w najbliższym czasie, by budować lepsze relacje. Wróżka Nadya przygotowała horoskop miłosny na wakacje 2023. Piękna pogoda w lipcu sprzyja urlopowiczom, czy poszczególne znaki zodiaku mogą liczyć również na przychylność losu w sprawach sercowych? 📢 Co można było upolować na podbydgoskim pchlim targu w Przyłękach? Zobacz zdjęcia Zainteresowanie, jakie towarzyszy "wyprzedaży garażowej" w podbydgoskich Przyłękach-Olimpinie jest coraz większe. Widać to także po zainteresowaniu naszymi fotorelacjami z wydarzenia. Zajrzeliśmy zatem na nadnotecką łąkę w kolejną sobotę, 15 lipca. Co można było tym razem "upolować" na tym popularnym pchlim targu?

📢 Pomysł na wakacje 2023. Tak wygląda wieża widokowa w Kurzętniku nieopodal Brodnicy. Zobacz zdjęcia! By sięgnąć wzrokiem aż po horyzont i spojrzeć na świat z góry, warto się wybrać na wieżę widokową, która ma aż ponad 35 metrów wysokości. Znajduje się w Kurzętniku, na trasie wiodącej z Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego i malowniczej Ostródy w Warmińsko-Mazurskiem. 📢 Czternasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto - zobacz stawki netto oraz terminy wypłat Emeryci w tym roku znowu dostaną czternastą emeryturę. - Projekt dotyczący tzw. czternastych emerytur jest gotowy i niebawem trafi do Rady Ministrów – zapowiadała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasady wypłaty czternastej emerytury będą takiej, jak w ubiegłym roku. W artykule wyjaśniamy, komu przysługuje "czternastka", w jakim terminie zostanie wypłacona oraz informujemy o stawkach, jakie dostaną emeryci. Te prosimy traktować szacunkowo. Kwoty po wejściu ustawy w życie mogą się zmienić. Jeśli tak się stanie, zaktualizujemy artykuł.

📢 Tak mieszka Małgorzata Ohme. Dom w Milanówku z basenem i pięknym ogrodem - zobacz zdjęcia Małgorzata Ohme pod koniec czerwca straciła pracę w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka nie kryła rozczarowania decyzją władz stacji, ale już kilka dni później nagrała pierwszy podcast na swoim kanale Lajf noł makeup. Wolne chwile spędza w swoim pięknym domu w Milanówku pod Warszawą, w którym może liczyć na towarzystwo ukochanych psów. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu Małgorzaty Ohme! 📢 Tych pieniędzy komornik nie może zająć. Sprawdź, jakie świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej Długi to nie tylko niespłacane terminowo zadłużenie w postaci np. rat kredytowych. To także brak opłat za rachunki za media, czynsz, niezapłacone mandaty czy alimenty. Dłużnicy muszą liczyć się z tym, że ich majątkiem zajmie się komornik, który będzie przeprowadzać postępowanie egzekucyjne. Nie wszystko jednak komornik może zająć. Zobacz co jest wyłączone z tego postępowania.

📢 Te znaki zodiaku to najwięksi egoiści. Oni nie robią niczego bezinteresownie - oto lista Horoskop prawdę ci powie. Szczególnie o rzeczach, o których niekoniecznie chciałbyś rozmawiać na pierwszej randce! Tym razem zapytaliśmy Wróżkę Romę, które znaki zodiaku są najbardziej egoistyczne. Jej zestawienie spowodowało małe zamieszanie! 📢 Luksusowe wakacje Patrycji Tuchlińskiej. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje. 📢 Tak prywatnie wygląda Małgorzata Opczowska z Pytania na śniadanie. "Jest cudowna" - zachwycają się internauci Małgorzata Opczowska-Łęska jest jedną z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Widzowie kojarzą ją przede wszystkim z "Pytania na śniadanie", które do niedawna prowadziła w parze z Łukaszem Nowickim. Co wiemy o prezenterce? Jak wygląda jej życie prywatne? Sprawdziliśmy, jak gwiazda TVP wygląda na co dzień! Zobacz zdjęcia Małgorzaty Opoczowskiej-Łęskiej!

📢 Tak mieszka Marcin Hakiel. Po rozstaniu z Kasią Cichopek układa sobie życie z nową ukochaną Marcin Hakiel to uzdolniony tancerz, który przez kilkanaście lat był mężem Katarzyny Cichopek. Para poznała się na planie "Tańca z Gwiazdami". Niestety para rozstała się w 2022 roku. Cichopek związała się wówczas z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim, a tancerz od jakiegoś czasu publikuje w internecie zdjęcia z tajemniczą blondynką. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Marcin Hakiel. Tak urządził się tancerz po rozstaniu z Kasią Cichopek. 📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa".

📢 Taka prywatnie jest Kiraz z serialu Dziedzictwo. Turecka piękność zachwyca urodą [zdjęcia] Serial "Dziedzictwo" kilka tygodni temu zadebiutował w ramówce Telewizji Polskiej. Turecka produkcja cieszy się coraz większą oglądalnością, a wielu polskich widzów zastanawia, jacy na co dzień są bohaterowie "Emanet". Przedstawiamy turecką piękność, czyli Gülderen Güler, która wciela się w postać Kiraz. Zobacz, jaka na co dzień jest 23-letnia aktorka. 📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 U Jędzy pod Krakowem nie zmieniła się w Edelweiss. Dziś za to w tym miejscu działa Karczma Mario. Menu, ceny, opinie [KUCHENNE REWOLUCJE] Tym razem Magda Gessler odwiedza obrzeża Krakowa, gdzie przeprowadzi kuchenne rewolucje w restauracji pod nazwą "U Jędzy". U Jędzy niestety nie uda się uratować. Obecnie w tym miejscu działa Karczma Mario, a tę restaurację prowadzą zupełnie inni przedsiębiorcy niż bohaterowie Kuchennych Rewolucji i robią to skutecznie i z sukcesem (więcej szczegółów poniżej).

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN