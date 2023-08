Przegląd prasy (21.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Klaudia Halejcio. Jej willa kosztowała ponad 9 milionów zł [zdjęcia]”?

📢 Tak mieszka Klaudia Halejcio. Jej willa kosztowała ponad 9 milionów zł [zdjęcia] Marmurowe podłogi, kryształowy żyrandol, ogromny ogród. Tak mieszka Klaudia Halejcio. Willa aktorki kosztowała 9 milionów. Teraz jest warta jeszcze więcej. Celebrytka na co dzień opływa w luksusach. Zobaczcie, jak mieszka Klaudia Halejcio.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Czternasta emerytura 2023 - prezes PiS zapowiedział nowe stawki. Oto kwoty, jakie dostaną emeryci już pod koniec sierpnia 2200 złotych netto - tyle wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku. Tę informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, w trakcie dożynek w Paradyżu w weekend 19-20 sierpnia. To dobra wiadomość dla świadczeniobiorców - na ich konta w związku z tą zmianą trafi więcej pieniędzy. Przypomnijmy, że 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Więcej o kwotach i terminach wypłat 14. emerytury poniżej.

📢 Tak wygląda teraz Fabienne Wiśniewska. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces. 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu pod koniec sierpnia. Yildiz mówi, że jest w ciąży! Wiemy już, co wydarzy się w ostatnich dniach sierpnia w serialu "Zakazany owoc". Turecką produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Telewizji Polskiej, a każdy odcinek przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy ludzi. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w dniach 21-31 sierpnia. 📢 Takie będą ulgi podatkowe w 2024 roku. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku.

📢 Piękna i zmysłowa - taka prywatnie jest Sahika z serialu Zakazany owoc. Tak aktorka wygląda na co dzień! "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc".

📢 Tak mieszka Emilia Komarnicka-Klynstra. Białe meble w kuchni i regały z książkami Emilia Komarnicka-Klynstra od kilkunastu lat wciela się w rolę doktor Agaty Woźnickiej w "Na dobre i na złe". Na swoim koncie ma występy w wielu innych serialach oraz udział w dwunastej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym zajęła drugie miejsce. Prywatnie jest żoną aktora Redbada Klynstry, z którym ma dwoje synów. Zobacz, jak żyje i mieszka na co dzień Emilia Komarnicka-Klynstra.

📢 Tak będzie wyglądać dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewski. Wnętrza to dzieło ulubionego projektanta gwiazd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo zamieszkają w nowym domu. Wnętrza projektuje znany i ceniony wśród gwiazd projektant - Jonatan Kilczewski. Niedawno artysta pokazał w sieci, jak będzie wyglądać garderoba gwiazdy "Pytania na Śniadanie". Jej wygląd zachwycił projektantów! 📢 Wiejska posiadłość Filipa Chajzera. Tak urządził się dziennikarz na Mazurach! Filip Chajzer pochwalił się nowym domem na Mazurach. Dziennikarz i prezenter "Dzień Dobry TVN" stworzył miejsce, które będzie mógł odwiedzić każdy z nas. W domu bowiem znajdą się kwatery na wynajem, gdzie śniadania będzie serwował... sam Filip Chajzer. Jesteście ciekawi, jak wygląda luksusowa posiadłość Filipa Chajzera? 📢 Tak wyglądała kiedyś Magda Gessler w prostych włosach i bez burzy blond loków. Mamy zdjęcia Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety? 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle seniorzy dostaną podwyżki na rękę w przyszłym roku Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?

📢 Serial "Akacjowa 38" - German przeżyje szok, Rita wyzna prawdę - nowe streszczenia Umierająca Rita wyznaje Germanowi, że to Cayetana otruła ich córkę, Carlotę! Co zrobi German? Przeczytaj najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". Serial emitowany jest na antenie TVP od poniedziałku do piątku o godzinie 18.45. Telenowela "Akacjowa 38" miała swoją premierę w 2015 roku, w sumie nakręcono półtora tysiąca odcinków. Polscy widzowie mogą ją oglądać od 2023 roku.

📢 Mamy najnowszy horoskop na drugą połowę sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, pieniądze, zdrowie Znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, ma spory wpływ na różne aspekty naszego życia. Z gwiazd można wyczytać, co los dla nas przygotował. Tak twierdzą astrolodzy. Zatem, co w drugiej połowie sierpnia czeka cię w miłości, sprawach finansowych czy zdrowiu? Zobacz, co dla ciebie wyczytała w gwiazdach Wróżka Azalia!

📢 Ból i rozczarowanie. Te znaki zodiaku rozstaną się jeszcze w drugiej połowie sierpnia. Oto horoskop miłosny Wróżki Romy To nie będzie łatwy czas dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma już wie, kto skończy wakacje 2023 ze złamanym serce. Koniec zwiastuje nowy, lepszy początek. Głowa do góry? Czyj związek przejdzie do przeszłości jeszcze w sierpniu? O tym przekonacie się z horoskopu Wróżki Romy. 📢 Tak mieszka Katarzyna Pakosińska. Duże okna, cegła na ścianie i piękny ogród Katarzyna Pakosińska to popularna artystka kabaretowa, konferansjerka i dziennikarka. Przez piętnaście lat występowała w Kabarecie Niemoralnego Niepokoju, a w ostatnich miesiącach była jedną z prowadzących program śniadaniowy "Poranny rogal" na kanale Zoom TV. W 2017 roku wyszła za mąż za Gruzina Irakliego Basilaszwilego. Zobacz, jak Katarzyna Pakosińska mieszka i żyje na co dzień.

📢 Emerytura wraz z czternastką - wyższe przelewy już w sierpniu. Jarosław Kaczyński ogłasza podwyżkę Pod koniec sierpnia rozpoczną się wypłaty czternastych emerytur. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że emeryci i renciści otrzymają wyższe przelewy. Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, ale nie wszyscy otrzymają świadczenie w pełnej wysokości. Zobacz, jakie przelewy otrzyma w sierpniu i wrześniu osiem milionów Polaków.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów - uwaga aktualizacje wyliczeń podamy w poniedziałek około południa.

📢 Tak wygląda dziś Marta Chodorowska z serialu "Ranczo". Ma skończone już 41 lat. Zobaczcie zdjęcia! Marta Chodorowska to polska aktorka znana przede wszystkim z roli Klaudii Kozioł, córki wójta, w serialu "Ranczo". Dziś jest niezwykle aktywna na portalach społecznościowych, gdzie zamieszcza bardzo intymne zdjęcia. Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Marta Chodorowska, czyli córka wójta z "Rancza". 📢 Tak mieszka Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem". Zobaczcie zdjęcia! Agnieszka Kotońska to jedna z ulubionych uczestniczek widzów "Gogglebox. Przed telewizorem" w TTV. Kultowy już program stacji przyniósł jej rozpoznawalność, sławę, a także zainteresowanie mediów i internautów. Na Instagramie codziennie obserwuje ją już prawie 340 tysięcy osób. Jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka Kotońska z Gogglebox? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Nowy dom Michała Wiśniewskiego i jego rodziny. Zobacz, jak mieszkać będzie piosenkarz [zdjęcia] Michał Wiśniewski buduje nowy dom, w którym zamieszka z żoną, Polą i swoimi dziećmi. W sieci pojawiły się zdjęcia i wizualizacje domu i pomieszczeń. Trzeba przyznać, że robią wrażenie. Zobaczcie fotki w naszej galerii!

📢 Oto skutki jedzenia papryki. To się dzieje z organizmem, gdy jesz paprykę Papryka to bardzo popularne i zdrowe warzywo. Jest niskokaloryczna, więc sprawdza się przy diecie odchudzającej. Zawiera też mnóstwo witamin i składników mineralnych niezbędnych w prawidłowo zbilansowanej diecie. Sproszkowana papryka poprawia trawienie i pobudza apetyt. Papryka pomaga nawet na ból głowy! Dlatego zdecydowanie powinniśmy sięgać po paprykę każdego dnia. Jakie jeszcze ma właściwości? Jak działa papryka na nasz organizm? Przekonaj się. 📢 Tak wygląda teraz Jola Rutowicz - archiwalne zdjęcia celebrytki. To ona wygrała 15 lat temu program Big Brother Jola Rutowicz swego czasu była najbardziej znaną polską celebrytką. Popularność zawdzięcza wygranej w czwartej edycji Big Brothera oraz późniejszemu romansowi z Jarosławem Jakimowiczem. Niedawno minęło piętnaście lat od jej udziału w popularnym reality-show. Przypominamy, jak kiedyś wyglądała Jola Rutowicz.

📢 Tak mieszka Andrzej Piaseczny. Dom artysty w górach jest zachwycający - zobaczcie zdjęcia Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Jego hity "I jeszcze...", "Imię deszczu", czy "Chodź, przytul, przebacz" śpiewali niegdyś wszyscy. Na co dzień popularny Piasek dzieli życie między głośną stolicą i pięknym domem u podnóża gór Świętokrzyskich. Musimy przyznać, że muzyk stworzył przestrzeń pełną klimatu. Sam również dba o ogródek! 📢 Takie kreacje i torebki nosi Edyta Herbuś, tancerka i jedna z gwiazd jesiennej ramówki TVP [zdjęcia] Edyta Herbuś pojawiła się ostatnio podczas prezentacji jesiennej ramówki TVP. Jak zwykle, tancerka błysnęła elegancją i zaprezentowała się na ściance fotoreporterskiej w bluzce z dużym dekoltem, krótkiej spódniczce w odcieniu morskiej zieleni, a w ręku miała stylową torebkę. Internauci zwrócili uwagę na jej szpilki z noskiem w szpic, które - ich zdaniem - wygodnie nie były. Przy okazji prezentujemy zdjęcia kreacji i stylowych torebek Edyty Herbuś. Zobaczcie, jak wyglądają.

📢 Tak mieszka Joanna Jędrzejczyk, polska gwiazda UFC. Zobaczcie wnętrza jej domu. Mamy zdjęcia! Joanna Jędrzejczyk to polska zawodniczka uprawiająca MMA, boks tajski, kickboxing i boks. W sportach walki osiągnęła wiele, w tym tytuły mistrzyni świata, Europy i Polski. Od pewnego czasu przebywa na sportowej emeryturze. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Joanna Jędrzejczyk. 📢 To przyciąga do nas kleszcze - zobacz listę. Jeśli wybierasz się do lasu tego musisz unikać Kleszcze najbardziej lubią okres wiosenno-jesienny to wtedy jest ich najwięcej, oczywiście nie znaczy, ze w pozostałych miesiącach roku jesteśmy bezpieczni i nie trafimy na nie na spacerze. W ostatnich latach o kleszczach słyszy się w każdym miesiącu w roku co ma związek z ociepleniem klimatu. Łagodne zimy sprawiają, że z każdym rokiem tych pajęczaków przybywa. Zobaczcie czego unikać, aby chronić się przed kleszczami.

📢 Te imiona były najpopularniejsze w PRL. Zobacz - takie jest znaczenie popularnych imion w PRL Imię wraz z ewentualnym drugim imieniem i nazwiskiem stanowi sposób na naszą identyfikację. Tradycyjne polskie od lat są chętnie nadawane dzieciom. Aktualnie wraca "moda" na imiona naszych dziadków. Wiele imion jest ostatnio nadawanych rzadziej, ale były popularne w PRL. Zobaczcie, jakie imiona nadawano dzieciom przed kilkoma dekadami i jakie jest ich znaczenie. 📢 Tak mieszkają Iza i Joachim Zeiske z Gogglebox. Gwiazdy programu TTV mają piękny dom na wsi Izabela Zeiske wraz ze swoim synem Joachimem należą do najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza ich domu. Iza i Joachim Zeiske mieszkają w dużym domu na wsi w Wielkopolsce. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To ta aktorka grała córkę wójta w serialu Ranczo. Teraz Marta Chodorowska pozuje topless Marta Chodorowska popularność zdobyła dzięki roli Klaudii Kozioł w serialu "Ranczo", w którym wcielała się w rolę córki wójta. Na swoim koncie ma również występy w polskich filmach i serialach, m.in. "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość". Niedawno pochwaliła się zdjęciem w swoich mediach społecznościowych, w którym pozuje topless! Zobaczcie, jak piękna aktorka zmieniła się od czasów występów w serialu "Ranczo"! 📢 Tak mieszka Wiktoria Gąsiewska. Salon z widokiem na ogród i drewniany stół [zdjęcia] Wiktoria Gąsiewska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnich latach jej kariera nabrała dużego rozpędu i obecnie realizuje się już nie tylko jako aktorka, ale również jako prezenterka telewizyjna. 23-latka jakiś czas temu kupiła dom w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Wiktoria Gąsiewska.

📢 Czternasta emerytura idzie w górę. Jarosław Kaczyński podał kwotę! Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich emerytów. Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Wiemy, o ile wzrośnie kwota świadczenia. Kogo będą dotyczyć zmiany? Kto załapie się na wyższą 14. emeryturę? 📢 Wysportowane ciało Cayetany z serialu "Akacjowa 38". Nie poznałbyś jej na ulicy - zdjęcia Sara Miquel wciela się w postać Cayetany w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38". Polscy widzowie mogą oglądać serial od 2023 roku na antenie TVP 2. Grana przez Miquel postać mocno różni się od wizerunku, który aktorka prezentuje na co dzień. Jaka prywatnie jest Sara Miquel? Może pochwalić się wysportowanym ciałem, uwielbia też eksperymentować z fryzurami. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Mecz Trans MF Landshut Devils - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Mamy zapis relacji na żywo Abramczyk Polonia Bydgoszcz od zwycięstwa rozpoczęła rywalizację w ćwierćfinale pierwszej ligi żużlowej. Ekipa prowadzona przez Krzysztofa Kanclerza i Jacka Woźniaka wygrała w Landshut 45:44 i przed rewanżem w Bydgoszczy jest zdecydowanym faworytem do wygrania tej rywalizacji. Zwycięstwo "Gryfów" w Niemczech cieszy, ale smuci roztrwonienie 13-punktowej przewagi.

📢 Niebezpiecznie na Kapuściskach w Bydgoszczy. "Mężczyzna zaszedł od tyłu i złapał mnie za piersi" Mieszkanka bydgoskich Kapuścisk przestrzega inne dziewczyny i kobiety. Opisuje mężczyznę, który miał zaczaić się od tyłu, złapać ją za biust, potem uciekł. 📢 Ocean Lava Triathlon Bydgoszcz-Borówno. W niedzielę walczyli sprinterzy [zdjęcia] Kolejna edycja Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska odbyła się w Bydgoszczy i okolicach. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnej rywalizacji. 📢 Tak dziś wygląda Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 80 lat. Zobaczcie zdjęcia Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2022 roku skończyła 80 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Żywa Barbie! Alicia Amira wydała fortunę, by wyglądać jak lalka Barbie. Szok - zobaczcie, jaki wygląda! [zdjęcia] Alicia Amira to pochodząca ze Szwecji celebrytka, która jakiś czas temu postawiła sobie cel: wyglądać jak żywa lalka Barbie. Kobieta przeszła już serię zabiegów i operacji plastycznych, na które wydała w przeliczeniu ponad pół miliona złotych. Efektami chwali się na zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Tak było na Festiwalu Wisły w Bydgoszczy 2023. Mamy zdjęcia z drugiego dnia imprezy Festiwal Wisły i Ster na Bydgoszcz to dwa rozdziały tej samej książki, odbudowujące wodniacką tożsamość Bydgoszczy - mówi Hanna Rzadkosz-Florkowska ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. W sobotę Starym Fordonie odbył się drugi dzień Festiwalu Wisły. 📢 To dzieje się z organizmem, gdy spożywamy pomidory. Niektórzy muszą uważać! Pomidory oprócz wyjątkowego smaku to także dostarczają nam zdrowych i potrzebnych składników odżywczych. Jak się okazuje, pomidory nie są jednak dla wszystkich. Zobaczcie, kto nie powinien jeść pomidorów i dlaczego.

📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu. 📢 Metamorfoza Laury Michnowicz. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

📢 Głęboki dekolt i wycięte bikini. Tymi zdjęciami Monika Goździalska rozpaliła internet Monika Goździalska zasłynęła w mediach udziałem w trzeciej edycji Big Brothera. Potem rozpoczęła karierę modelki, a w 2011 roku reprezentowała Polskę w wyborach Mrs. World, w których zdobyła tytuł pierwszej wicemiss. Wkrótce zobaczymy ją w reality show "The Real Housewives Warszawa" na Polsacie. Na co dzień Monika Goździalska nie stroni od kontrowersji i odważnych kreacji. Na swoim koncie na Instagramie regularnie publikuje gorące kadry. Te zdjęcia rozpaliły internautów do czerwoności!

📢 Mamy tabelę wrześniowych emerytur. Oto kwoty emerytur po dodaniu czternastki i podatkach Wypłacona niebawem Czternasta Emerytura będzie najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku.

📢 Niedokończona betonowa budowla szpeci Wyspę Młyńską. Miała tam powstać restauracja Przy ulicy Mennica 9 Na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy stoi niedokończona konstrukcja obiektu, w którym miały znaleźć się biura i punkt gastronomiczny. 📢 Mieszkańcy bydgoskich Wyżyn czują się komunikacyjnie wykluczeni. Pytają o remont schodów i rozbiórkę kładki Starszym mieszkańcom Wyżyn trudno jest poruszać się po kładce nad ulicą Wojska Polskiego. Według pierwotnych założeń, konstrukcja miała być rozebrana i zastąpiona przejściem dla pieszych. Inna droga w kierunku osiedla, wiodąca schodami od alei JP II też wymaga naprawy.

📢 Archiwalne fotografie Bydgoszczy. Tak kiedyś wyglądały bydgoskie place i ulice [zdjęcia] Jesteście ciekawi jak wyglądała Bydgoszcz przed prawie stu laty? Przygotowaliśmy galerię zdjęć Bydgoszczy z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zobaczcie archiwalne fotografie naszego miasta z lat 1920-1939.

📢 Tak kiedyś wyglądała ulica Jagiellońska w Bydgoszczy. Zobacz archiwalne zdjęcia Ulica Jagiellońska (w czasach pruskich Wilhelmstrasse) to jeden z najważniejszych traktów Bydgoszczy od czasów średniowiecza, prowadzący do wylotu z miasta w kierunku sąsiedniego Fordonu i dostępnej tam przeprawy przez Wisłę. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała ul. Jagiellońska w Bydgoszczy. 📢 Takie ryby złowili mieszkańcy regionu w Kujawsko-Pomorskiem. Niesamowite okazy! Przez wiele lat trwał organizowany przez Polska Press konkurs na rybę roku. Zobacz, jakie okazy złowili mieszkańcy regionu w ostatnich latach. Niektóre z ryb złowionych w Kujawsko-Pomorskiem, to naprawdę niesamowite okazy! 📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Tak mieszkają Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów!

📢 Ocean Lava Triathlon Bydgoszcz-Borówno. Warunki były wymagające, ale walczyli dzielnie [zdjęcia] W sobotę i niedzielę, 19 i 20 sierpnia w Bydgoszczy odbywa się kolejna edycja Ocean Lava Triathlon Polska. 📢 Tragedia w jeziorze Wierzchownia pod Brodnicą. Mężczyzna utonął, znaleziono jego ciało W Wierzchowni, w jeziorze o tej samej nazwie, niedaleko Górzna, utonął młody mężczyzna. Do tragedii doszło w upalną sobotę, 19 sierpnia 2023.

📢 Edukacyjny piknik w Bydgoszczy ze słynnym kryptologiem w roli głównej. Mamy zdjęcia! W sobotę, 19 sierpnia, w bydgoskich Młynach Rothera odbył się piknik popularnonaukowy z okazji przypadającej w tym roku 118. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji, w tym m.in. kryptologiczne ciekawostki, edukacyjne gry, nauka druku 3D czy cyfrowe escape roomy.

📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co się będzie działo w mieście w dniach 18-20 sierpnia Koncerty, warsztaty, edukacyjne spacery i muzyczne emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący długi weekend. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach rekreacji w Bydgoszczy - czy to dla rodzin z dziećmi, czy dla przyjaciół. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 18-20 sierpnia w Bydgoszczy znajdą Państwo w naszej fotogalerii.

📢 Tak było na ślubie Adrianny Sułek. Piękna panna młoda pokazała się z partnerem [zdjęcia] Adrianna Sułek, jedna z najlepszych polskich lekkoatletek, zmieniła stan cywilny. O swoim ślubie poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się do końca sierpnia. German bije Cayetanę w twarz! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną do końca sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Celia pogrąża się w szaleństwie. Servando rezygnuje z dochodowego interesu, żeby ratować ukochaną Paciencię ze szponów nałogu. Wzburzony German robi Cayetanie awanturę i bije ją w twarz. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami! 📢 Niesamowity zachód słońca nad Bydgoszczą. Mamy zdjęcia z najwyższego budynku na osiedlu Leśnym Nie lada okazję do uwiecznienia zachodu słońca nad Brdą i panoramy Bydgoszczy mieli miłośnicy fotografii, którzy w czwartkowy wieczór (17 sierpnia) uczestniczyli w „Foto Focus na Leśne".

📢 Taki jest sekret zgrabnej sylwetki Dody. Gwiazda zdradziła, jak dba o formę [zdjęcia] "Królowa sceny", czyli Doda, gwiazda, która od blisko dwóch dekad z sukcesem rozwija swoją muzyczną karierę, zdradziła sekret swojego fenomenalnego wyglądu. Artystka może pochwalić się doskonałą figurą, a swoje walory eksponuje, występując w kreacjach i strojach, podkreślających jej kobiece kształty. 📢 Serial Emanet (Dziedzictwo) - śmiertelny wróg Yamana powrócił. To wydarzy się po długim weekendzie W drugiej połowie sierpnia w serialu "Dziedzictwo": Kiraz walczy o życie w szpitalu. Ali jest przerażony, że może ją stracić. Erdal postanawia szukać kobiety. Szybko udaje się mu ją odnaleźć... Najnowsze streszczenia serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") przeczytasz w galerii. Sprawdź, co wydarzy się w poniedziałek (14 sierpnia) oraz po długim weekendzie - streszczenia zamieszczamy w galerii. Serial można oglądać o godzinie 16.05 na antenie TVP 1.

📢 Kobiety szefa JW Construction. Zobacz byłe żony, partnerkę i obecną ukochaną Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski od zawsze miał słabość do pięknych i dużo młodszych kobiet. To właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie szef JW Construction związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Serial Dziedzictwo - Ozan skrzywdzi Seher? To wydarzy się do końca sierpnia W drugiej połowie sierpnia w serialu "Dziedzictwo": Seher znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie, gdy w jej otoczeniu pojawi się Ozan - nauczyciel gry na ukulele. Nikt nie podejrzewa, że mężczyzna cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. Seher stanie się jego obsesją, będzie w niej widział zmarłą ukochaną. Co wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo"? Przeczytaj najnowsze streszczenia w galerii.

📢 Tak wygląda piękna żona Leo Messiego. Antonella Roccuzzo urodą przebija inne żony znanych piłkarzy Leo Messi to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy w historii. Sportowiec stale zachwyca formą. Ostatnio głośno zrobiło się o jego zonie - Antonelli Roccuzzo, która podbiła Instagram. Żona Messiego to prawdziwa piękność. Zdaniem internautów urodą przebija wszystkie inne żony znanych piłkarzy! 📢 Tak mieszka Iza Zeiske z Gogglebox. Duży ogród, kuchnia i łazienka po remoncie - mamy zdjęcia Izabela Zeiske jest jedną z gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje od pierwszego sezonu. Widzowie uwielbiają ją za szczerość, poczucie humoru i pozytywne nastawienie do świata. Iza Zeiske jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje, jak wyglądają wnętrza jej domu. Zobacz, jak mieszka gwiazda Gogglebox!

📢 Arsen Lupin z Bydgoszczy ma kłopoty. Sprawa o napaść i zatarg z działkowcem Znany bydgoszczanin o pseudonimie Arsen Lupin, wpadł w tarapaty. Z powodu zatargu z działkowcem z ROD na Biedaszkowie, jego sprawą zajęła się prokuratura. Zarzut dotyczy napaści. Z kolei śledczy umorzyli inne postępowanie, które wszczęto z zawiadomienia samego Lupina. 📢 Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Dom na wsi, kominek i cztery psy [zdjęcia] Podczas pandemii Covid-19 Agnieszka Woźniak-Starak przeprowadziła się do swojej posiadłości w Konstancinie pod Warszawą. Prowadząca "Dzień dobry TVN" mieszka tam z czwórką swoich psów. Wnętrza urządzone są w industrialnym stylu, a uwagę zwracają kominek, przestronne pomieszczenia i duże okna. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. 📢 Festiwal Wisły w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z piątku z imprezy w Starym Fordonie W piątek i sobotę (18-19 sierpnia) odbywa się w Bydgoszczy Festiwal Wisły. Tegoroczna impreza rozpoczęła się 12 sierpnia we Włocławku, następnie przeniosła się do Torunia, a finał zaplanowano w Starym Fordonie. To już siódma edycja Festiwalu Wisły, ale pierwsza w Bydgoszczy.

📢 Takie są skutki jedzenia cukinii. To się dzieje z organizmem, gdy jesz to popularne warzywo Istnieje wiele odmian cukinii. Różnią się kształtem, kolorem i teksturą skórki. Cukinię można przerabiać na różne sposoby. Doskonale nadaje się na grilla czy składnik leczo. Cukinię można faszerować mięsem albo zwyczajnie pokroić w plasterki i usmażyć. Jest pysznym dodatkiem do każdego posiłku. Tak jedzenie cukinii wpływa na nasz organizm. Zobacz w naszej galerii. 📢 18 lat temu wygrała Taniec z gwiazdami. Zobaczcie na zdjęciach, jak dzisiaj wygląda Kamila Kajak Kamila Kajak popularność zdobyła dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", w którym występowała jako trenerka tańca. W ciągu kilku lat wzięła udział w siedmiu edycjach programu, a dwie z nich wygrała. Od jej debiutu w tanecznym show mija w tym roku osiemnaście lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądała Kamila Kajak, gdy po raz pierwszy zdobywała Kryształową Kulę.

📢 Długie nogi i wycięte bikini. Tak wypoczywa seksowna Natalia Siwiec - zresztą zobaczcie zdjęcia Natalia Siwiec jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. W mediach społecznościowych regularnie publikuje odważne zdjęcia, na których eksponuje swoje zgrabne ciało. Od samego patrzenia robi się gorąco. Zobaczcie odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Tak wypoczywa Miss Euro 2012! 📢 Metamorfoza Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama postanowiła zmienić fryzurę. Wybór padł na jedną z najmodniejszych odsłon boba Pierwsza dama – Agata Kornhauser-Duda wierna była swojej fryzurze, której nie zmieniała od wielu lat. Zaczesane do góry włosy to już przeszłość. Zobacz, na jakie cięcie zdecydowała się prezydentowa. 📢 Tak mieszka Maja Bohosiewicz. Aktorka kupiła wyjątkowy dom nad Morzem Śródziemnym. Zobacz, jak urządza willę w słonecznej Hiszpanii Maja Bohosiewicz niedawno kupiła dom w Hiszpanii. Gwiazda seriali i filmów, to nie tylko popularna aktorka, ale również bizneswomen. Kilka lat temu stworzyła własną markę odzieżową Le Collet i chwali się w sieci, że do końca życia nie musi już pracować. Może właśnie dlatego postanowiła zainwestować część zarobionych pieniądzy i zamieszkać w uwielbianej przez turystów Marbelli. Zobacz, jak urządza swój nowy dom Maja Bohosiewicz.

📢 Policja z Fordonu poszukuje złodzieja rowerów. Rozpoznajecie mężczyznę ze zdjęć? Jeśli rozpoznajecie mężczyznę na zdjęciach, poinformujcie o tym policjantów z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon. Jest podejrzany o kradzież roweru. 📢 Dojrzałe gwiazdy zachwycają w strojach kąpielowych. Katarzyna Skrzynecka i Izabela Kuna odsłaniają ciało Zdjęcia polskich gwiazd w strojach kąpielowych wzbudzają wiele emocji u ich fanów, zarówno ze względu na wybory modowe, jak i wygląd samych celebrytek. Coraz więcej kobiet odważnie odsłania ciała, nie przejmując się zanadto opinią innych na swój temat. Wśród nich znajdują się aktorki, w tym Katarzyna Skrzynecka i Małgorzata Kożuchowska oraz polska gimnastyczka i dziennikarka 62-letnia Mariola Bojarska-Ferenc. Zobacz, jakie stroje kąpielowe wybierają dojrzałe celebrytki!

📢 Stowarzyszenie Dzięki Wam remontuje mieszkanie 5-osobowej rodziny z Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia! Członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Dzięki Wam nie zwalniają tempa i spieszą z pomocą 5-osobowej rodzinie ze Wzgórza Wolności, która jest w trudnej sytuacji materialnej. Remontują jej mieszkanie... za pieniądze z charytatywnego turnieju szachowego.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". Sahika zostaje zamordowana. Komu na rękę była jej śmierć? To będzie szok dla wielu widzów serialu "Zakazany owoc". Już w najbliższych odcinkach zobaczymy śmierć Sahiki. Kto zamorduję piękna bizneswoman? Wielu jej śmierć będzie na rękę. Również Yildiz nie będzie miała łatwo. Nad jej małżeństwem zebrały się czarne chmury. Czy czeka ją kolejny rozwód? Te i inne zdarzenia widzowie będą mogli obejrzeć w odcinkach serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Szczegóły w naszej galerii! 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie sierpnia. Zaskakująca decyzja Manueli! "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich widzów. Najbliższe odcinki telenoweli przyniosą wiele emocji. Policja wyda nakaz aresztowania Claudia, ale mężczyzna będzie się ukrywał i spróbuje wyjechać z miasta. German nie wierzy w czyste intencje Justo i spróbuje mu podać laudanum, ale Manuela na to nie pozwoli. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w drugiej połowie sierpnia. Zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" po 15 sierpnia!

📢 Serial Zakazany owoc - to wydarzy się od środy. "On zabił Sahikę"! Najnowsze streszczenia serialu "Zakazany owoc": Ender i Sahika knują kolejne intrygi przeciwko Hasanowi Alemu. Podczas jednego ze spotkań ten poda Sahice sok, po czym kobieta zemdleje. Rozpoczynają się poszukiwania, Edner oskarży Hasana o zabicie Sahiki. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie? Przeczytaj streszczenia odcinków, które będą wyemitowane od 14 sierpnia 2023. Zamieszczamy je W GALERII ze zdjęciami.

📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Gwiazda „Klanu” nie do poznania. Aldona Orman nie jest już długowłosą blondynką. Zobacz metamorfozę aktorki Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę. 📢 Ocean Lava Triathlon w Bydgoszczy. Będą utrudnienia przez dwa dni [19-20.08.2023 r.] W sobotę i niedzielę, 19 i 20 sierpnia w Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja Ocean Lava Triathlon Polska. Część biegowa będzie organizowana w Myślęcinku. Rowerzystów napotkamy natomiast na drodze z Bydgoszczy do Borówna, gdzie zostanie zorganizowany etap pływacki. W związku z wydarzeniem w okolicy organizowanej imprezy wprowadzone zostaną zmiany w ruchu, które odczują zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej.

📢 Kosz pełen prawdziwków z lasu pod Koronowem. Gdzie teraz są grzyby? [zdjęcia] W wielu rejonach Polski mamy do czynienia z wysypem grzybów, w tym prawdziwków. Internet zalewają zdjęcia ogromnych zbiorów, niektórzy dosłownie pakują kilogramy borowików do wielkich skrzyń. Jak sytuacja wygląda w rejonie Bydgoszczy? W długi sierpniowy weekend wybraliśmy się do lasu w rejonie Koronowa. Udało się zebrać sporo pięknych borowików! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Justo w serialu Akacjowa 38 zdemaskowany? To wydarzy w nowych odcinkach serialu Co wydarzy się w najnowszych odcinkach w serialu "Akacjowa 38"? Claudio zostaje zaatakowany na ulicy, a powodem jest jego orientacja seksualna. German znajduje notatki i książki. Po ich sprawdzeniu podejrzewa, że Justo symuluje amnezję! Co na to Manuela? Streszczenia najnowszych odcinków hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" zamieszczamy w galerii.

📢 Tak się ubiera Agnieszka Woźniak-Starak. Zobacz jej stylizacje [zdjęcia] Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Woźniak-Starak starannie dobiera swoje kreacje. Nic dziwnego, że podczas medialnych wydarzeń obiektywy fotoreporterów długo koncentrują się właśnie na niej. Ubrania, w których prezentuje się Agnieszka Woźniak-Starak potrafią zwrócić uwagę! Jak ubiera się gwiazda? Zobaczcie w naszej galerii jej stylizacje na różne pory roku. 📢 Oto objawy cichego udaru mózgu. Nie pomyl ich z symptomami zwykłego starzenia! Cichy udar mózgu jest trudny do wykrycia (jednoznaczne potwierdzenie da rezonans lub tomograf), ale istnieją pewne objawy, które mogą wskazywać, że dana osoba go przeszła. Niestety wiele osób, które przeszły cichy udar mózgu, myli symptomy na przykład z objawami starzenia się. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Kiedy należy wybrać się do lekarza, który zleci szczegółowe badania? Przeczytaj!

📢 Tak wygląda trzecia żona Krzysztofa Ibisza. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa".

📢 Przedwojenna Bydgoszcz na pokolorowanych zdjęciach. Poznajesz te miejsca? Wybraliśmy dziesięć zdjęć Bydgoszczy z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wszystkie wykonano przed wojną i w oryginale były one czarnobiałe. Dzięki mechanizmowi kolorowania zdjęć możemy w pewnym stopniu odtworzyć barwy na fotografiach, które zrobiono w dwudziestoleciu międzywojennym. W galerii zamieszczamy oryginalne zdjęcia oraz poddane obróbce.

