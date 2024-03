Przegląd prasy 21.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

Prasówka 21.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.03.24

📢 Zablokowane drogi, kierowcy tracą cierpliwość. Podsumowanie protestów rolników 20 marca w Kujawsko-Pomorskiem 20 marca 2024 r. wiele dróg w Kujawsko-Pomorskiem jest nieprzejezdnych z powodu protestów rolniczych. Do wieczora obyło się bez groźnych incydentów, chociaż kierowcy często przeklinali gospodarzy. 📢 W sobotę na placu przed bazyliką "Śniadanie wielkanocne" dla potrzebujących - zdjęcia Trwają przygotowania do "Śniadania wielkanocnego" dla potrzebujących, ubogich i bezdomnych. W środę (20 marca) w barze mlecznym, który powstaje w bydgoskiej bazylice, odbyło się pakowanie świątecznych paczek.

Prasówka 21.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Minimalna emerytura 2024. Tyle (netto) od marca wynosi najniższe świadczenie [21.03.2024 r.] Emerytury w 2024 roku urosły o 12,12 proc. To jedna z najwyższych podwyżek od lat. Jak przełożyła się ona na minimalną emeryturę? Przypomnijmy, że w tym roku nie zastosowano waloryzacji kwotowo-procentowej, która jest korzystniejsza dla emerytów pobierających niższe świadczenia. Poniżej sprawdzisz, ile teraz wynosi minimalna emerytura netto. W związku z waloryzacją urosły też inne świadczenia wypłacane przez ZUS (więcej na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu).

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu do końca marca. Porwanie, szantaż i zaskakująca decyzja Dogana [21.03.2024 r.] Widzowie w Polsce oglądają obecnie szósty i zarazem ostatni sezon tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Sprawdziliśmy, jakie losy czekają bohaterów serialu w odcinkach wyemitowanych do końca marca. W nadchodzących dniach dojdzie do porwania Yildiz i Zeynep. Ostatecznie kobiety ujdą z życiem, a niedługo później Yildiz i Dogan znowu wyznają sobie miłość. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w marcu w serialu "Zakazany owoc". 📢 Misiek Koterski wziął ślub z Marcelą Leszczak. Młoda para pochwaliła się fotkami z ceremonii i podróży poślubnej [21.03.2024 r.] 14 stycznia 2024 roku - niespodziewanie - media zostały zaskoczone informacją o ślubie Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak. Młoda para opublikowała zdjęcia z ceremonii zaślubin i pochwaliła się fotografiami z zagranicznej podróży poślubnej. W galerii artykułu zobaczycie zdjęcia ze ślubu i romantycznej wycieczki.

📢 Matylda - serial w TVP. Nowe streszczenia odcinków - zobacz, co wydarzy się do 7 kwietnia - streszczenia [21.03.2024 r.] W Telewizji Polskiej już można oglądać nowy serial kostiumowo-historyczny pt. "Matylda". Ta produkcja zastąpiła w ramówce TVP popularny serial pt. "Zatoka szpiegów". Serial w reżyserii Krzysztofa Langa opowiada o zbuntowanej córce powstańca styczniowego. Więcej o czym jest nowy serial "Matylda" poniżej. W galerii artykułu prezentujemy streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do 7 kwietnia. 📢 Wakacje kredytowe 2024. Jakie jest kryterium dochodowe? Ile rat można zawiesić? [21.03.2024 r.] Kredytobiorcy również w 2024 roku będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. By to zrobić muszą jednak spełnić kilka ważnych kryteriów. Jednym z nich będzie relacja ich dochodów do wysokości raty kredytowej, którą obecnie płacą. Ile rat będzie można zawiesić w ramach wakacji kredytowych w 2024 roku? Jakie dokładnie warunki zostaną postawione przed osobami, chcącymi skorzystać wakacji?

📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 przed Wielkanocą. W kościele wybuchnie bomba! Wielu rannych [21.03.2024 r.] Po tym, jak Cayetana dowiedziała się, że to Fabiana jest jej prawdziwą matką, emocje na Akacjowej wcale nie opadły. Najbliższe odcinki również przyniosą nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Trwają przygotowania do ślubu Trini i Ramona, podczas którego dojdzie do wielkiej tragedii. W kościele wybuchnie bomba, wiele osób zostanie rannych. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w "Akacjowej 38" przed świętami wielkanocnymi. 📢 Licytacje komornicze w Bydgoszczy. Tanie domy, samochody, sprzęt AGD - lista [21.03.2024 r.] Samochody, maszyny rolnicze, mieszkania. Te rzeczy można kupić od komornika w Bydgoszczy w okazyjnej cenie. Przedstawiamy terminarz licytacji komorniczych na marzec 2024. 📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ekskluzywny apartament w centrum Bydgoszczy - zdjęcia [21.03.2024 r.] Niekwestionowana gwiazda stacji TVN Siedem - Klaudia El Dursi. Rodowita bydgoszczanka, która kilkanaście lat temu próbowała swoich sił w polskim show biznesie. Udało się dopiero kilka lat temu, dzięki reality show "Top Model". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Klaudia El Dursi.

📢 Mieszkania od 150 do 220 tys. zł w Bydgoszczy. Co można kupić na rynku wtórnym w tym przedziale? [21.03.2024 r.] Sprawdzamy oferty sprzedaży 1- i 2-pokojowych mieszkań w Bydgoszczy. Co można kupić na rynku wtórnym w przedziale od około 150 do 220 tysięcy złotych? W galerii zamieszczamy przykładowe oferty, które zamieszczone zostały na portalu otodom.pl. Pod zdjęciami znajdziesz cenę oraz najważniejsze informacje na temat danej nieruchomości. 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Ślub i kompromitujące zdjęcie [21.03.2024 r.] Po weekendzie w serialu "Złoty chłopak": Kaya ogłasza, że ożeni się z Suną. Kazim jest zachwycony, że kolejna córka wejdzie do rodziny Korhanów... Tymczasem Ferit i Seyran próbują wybić Sunie ten pomysł z głowy. Seyran nie wierzy, że to ślub z miłości. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" - streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli zamieszczamy w galerii.

📢 W serialu "Dziedzictwo" zagrała Kiraz - ukochaną Alego. Kim jest Gülderen Güler? [21.03.2024 r.] Do tego, by zostać aktorką mocno zachęcała ją mama. Urocza Gülderen Güler dzięki roli w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") zyskała sporą popularność. Historia granej przez nią postaci zakończyła się tragicznie - Kiraz umarła w dniu, w którym Ali postanowił poprosić ją o rękę. Kim jest Gülderen Güler i jaka jest na co dzień? Zobaczcie zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak wyglądała Teresa Lipowska w młodości. Basia z "M jak Miłość" była niezwykłą pięknością - zdjęcia [21.03.2024 r.] Ukochana babcia wszystkich Polaków. Teresa Lipowska to niekwestionowana królowa "M jak Miłość". Jako seniorka rodu Mostowiaków, Barbara, od lat zachwyca na małym ekranie. Niewielu jednak wie, że w młodości była z niej prawdziwa piękność, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Teresa Lipowska, czyli Basia Mostowiak z serialu "M jak Miłość".

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz umrze?! - streszczenia [21.03.2024 r.] Dogan dowiaduje się, że Kumru wpłaciła kaucję za Canera. Saffet zleca porwanie Zeynep. Domownicy są zdziwieni nieobecnością Yildiz i Zeynep w domu. Zeynep wraca sama. Dogan postanawia szukać Yildiz. Wszystko wskazuje na to, że kobieta jest w wielkim niebezpieczeństwie. 📢 To wydarzy się niebawem w serialu "Dziedzictwo". Nikczemny plan - Seher ma cierpieć [21.03.2024 r.] Ikbal postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i... zrzuca Seher ze schodów. Później robi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Szantażuje swojego męża, jednocześnie opłaca rehabilitantkę - chce, by Seher przestała chodzić! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w drugiej połowie marca w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1.

📢 Małgorzata Ostrowska-Królikowska - tak wyglądała w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [21.03.2024 r.] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 22 marca. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [21.03.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Niespodziewane odejście Seher z telenoweli "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [21.03.2024 r.] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów. 📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [21.03.2024 r.] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Te znaki zodiaku rozstaną się w marcu 2024. Dla nich wiosna nie będzie łaskawa - horoskop [21.03.2024 r.] Pisaliśmy już o tym, które znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę 2024. I niestety, horoskop nie był optymistyczny dla wszystkich znaków zodiaku. Na szczęście niepowodzenie w życiu uczuciowym dosięgnie tylko nielicznych. Zobaczcie horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku rozstaną się w drugiej połowie miesiąca! 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [21.03.2024 r.] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [21.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [21.03.2024 r.] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [21.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 81 lat - zobaczcie zdjęcia [21.03.2024 r.] Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2023 roku skończyła 81 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 To wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po weekendzie. Ferit będzie miał dziecko z inną?! - streszczenia [21.03.2024 r.] Ferit odwozi pijanego Abidina do domu. Piril pokazuje Pelin kompromitujące zdjęcie. Nukhet jest w szoku, kiedy dowiaduje się o ślubie syna. Pelin wyznaje Feritowi, że spodziewa się jego dziecka. Mężczyzna jest załamany. Wuj dziewczyny chce, aby ten rozwiódł się z żoną i wziął za dziewczynę odpowiedzialność. Ferit boi się, jak zareagują na to dziadek i Seyran... 📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Seher sparaliżowana. Już nigdy nie stanie na nogach? - streszczenia [21.03.2024 r.] İkbal nie podoba się, że Seher tak szybko dochodzi do siebie i postanawia znaleźć sposób, żeby to zmienić. Yaman jest niezwykle czuły i opiekuńczy względem Seher. Mężczyzna nie wstydzi się już pokazać swojej łagodnej strony. Przed wyjazdem na lotnisko Belgin robi Seher ostatni zastrzyk. Dziewczyna traci władzę w nogach. Jest przerażona.

📢 Tak dziś wygląda Don Johnson z serialu Miami Vice. Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę - mamy zdjęcia! [21.03.2024 r.] Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson. 📢 Mesajah - taką przeszedł metamorfozę. Gwiazda reggae bez dredów – nie do poznania! [21.03.2024 r.] Manuel Rengifo Diaz, znany jako Mesajah lub Manolo zmienił swój wizerunek. Polska gwiazda muzycznej sceny reggae pozbyła się charakterystycznych dredów. Jamajski image Mesajah zastąpił krótko przystrzyżoną fryzurą. Zobacz, jak dziś wygląda.

📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ogromna posiadłość pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [21.03.2024 r.] Jej kariera nabrała ogromnego tempa od udziału w Top Model. Klaudia El Dursi to obecnie jedna z czołowych gwiazd stacji TVN. Bydgoszczanka od lat jest prowadzącą show "Hotel Paradise". Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, a także ma na swoim koncie epizodyczne role w filmach i w serialach. W ukochanej Bydgoszczy ma piękny apartament z widokiem na Wyspę Młyńską. Dotychczas mieszkała w ogromnej posiadłości pod miastem. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają wnętrza domu i mieszkania Klaudii El Dursi. 📢 Prezydent Bydgoszczy odwołał się od kary upomnienia. Radni PiS żądają dokumentów Na 27 marca zaplanowano sesję Rady Miasta Bydgoszczy. Jednym z punktów obrad będzie Informacja Prezydenta Miasta dotycząca postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych będącego następstwem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Radni PiS chcą, aby ratusz udostępnił wszystkie dokumenty w tej sprawie.

📢 Biały Miś 2024. Fotorelacja z finału (cz. 2) Był mnóstwo sportowych emocji, dużo zaciętej walki i radości na koniec. Gratulacje dla zwycięzców, wielkie brawa dla wszystkich uczestników. 📢 Finalistki Polska Miss 30+ 2024 wyłonione. Zobacz zdjęcia pięknych kandydatek W pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ 2024, 30 wyjątkowych kobiet, Z ogromnej liczby ponad 900 zgłoszeń z całej Polsk, przeszło do finału. Inspirujące finalistki udowadniają, że życie po trzydziestce może być pełne nowych możliwości i sukcesów. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie nazwiska kandydatek do tytułu. 📢 "Zielony nieład. Gaz, pała i uchwała". Protest rolników na trasie Bydgoszcz - Koronowo. Zobacz zdjęcia W środę, 20 marca rolnicy organizują protesty. Nie dostali zgody na blokowanie ulic w Bydgoszczy, ale pojawili się na wielu ważnych drogach wokół miasta. Zablokowana została między innymi trasa Bydgoszcz - Koronowo. Na skrzyżowaniu DW 238 (dawniej DK 25) z DW 244 (w rejonie restauracji Ugotowany) spotkał się z nimi wojewoda Michał Sztybel.

📢 Protest rolników 20 marca. Duże utrudnienia na drogach w okolicy Bydgoszczy - blokady na S5, DK10 i DK25 W środę, 20 marca, rolnicy organizują protesty w całym kraju. Tym razem władze Bydgoszczy oraz niektórych gmin nie wydały pozwolenia na blokowanie dróg. Jest jednak sporo miejsc, w których rolnicy mogą legalnie protestować i z tego prawa od rana korzystają. Zablokowana została m.in. część S5 w rejonie Bydgoszczy, DK 10 na trasie Bydgoszcz - Toruń oraz wjazd w stronę miasta w Strzyżawie (DK 80). Wojewoda spotkał się z rolnikami w terenie. O aktualnej sytuacji na drogach informujemy w poniższym materiale. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Protest rolników w Przyłubiu. Trasa Bydgoszcz - Toruń jest zablokowana. Mamy zdjęcia W środę, 20 marca 2024 trwa ogólnopolski protest rolników. Blokada odbywa się także w Przyłubiu w powiecie bydgoskim. Rolnicy zablokowali krajową "dziesiątkę" na odcinku Bydgoszcz - Toruń. 📢 Protesty rolników w Kujawsko-Pomorskiem - 20 marca. W tych miejscach będą blokady Na rozpatrzenie sądu czekają jeszcze cztery zażalenia i trzy apelacje w sprawie protestów rolniczych, zaplanowanych w Kujawsko-Pomorskiem 20 marca 2024 r. Zobaczcie, gdzie będą protesty w naszym regionie.

📢 Znamy wyniki badań archeologicznych przy rozbudowie Opery Nova w Bydgoszczy. Pozyskano ponad 3500 zabytków Prace wykopaliskowe trwały od 6 lutego do 23 maja 2023 roku. W tym czasie przebadano 6217,5 m2 powierzchni, a archeolodzy pozyskali ponad 3,5 tysiąca zabytków. Tworzenie dokumentacji zajęło ponad siedem miesięcy.

📢 Przez strajk rolników w Kujawsko-Pomorskiem firmy tracą klientów, mieszkańcy mają problem z dojazdem do pracy, szkoły czy lekarza W związku ze strajkiem rolników w środę, 20 marca 2024, zwalniają się terminy m.in. u fryzjerów i lekarzy. To dlatego, że klienci spoza rejonu, którzy umawiali się do salonów czy gabinetów, nie będą mogli dojechać. 📢 Kierowcy krytykują planowaną rozbiórkę kładki i nowe światła na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy Trwają prace projektowe związane z rozbiórką kładki na Wyżynach w Bydgoszczy i budową nowej infrastruktury – przejść dla pieszych na Wojska Polskiego. Decyzja o zmianach jest przesądzona, ale temat nadal budzi dużo emocji i sprzeciw przede wszystkim wśród kierowców. 📢 Konferencja programowa Bydgoskiej Prawicy. Łukasz Schreiber: - Wszyscy jesteśmy siłą We wtorek wieczorem (19.03) odbyła się konferencja programowa Bydgoskiej Prawicy w Bydgoszczy z udziałem kandydata do fotela prezydenta Łukasza Schreibera i startujących do Rady Miasta Bydgoszczy. Przypomniano najważniejsze punkty programu i pokazano spot wyborczy komitetu wyborczego.

📢 Biały Miś 2024. Szkoła Podstawowa nr 16 najlepsza w finale. Zobaczcie zdjęcia (cz. 1) Był mnóstwo sportowych emocji, dużo zaciętej walki i radości na koniec. Gratulacje dla zwycięzców, wielkie brawa dla wszystkich uczestników. 📢 Obchody 43. rocznicy „Bydgoskiego Marca 1981” - zobaczcie zdjęcia Z perspektywy historycznej wydarzenia marcowe były jednym z najważniejszych przystanków na polskiej drodze do odzyskania niepodległości. We wtorek w Bydgoszczy rocznicę obchodzono uroczyście w dwóch miejscach.

📢 Bydgoska Samochodówka szykuje się do 50-lecia szkoły i rozpoczęła współpracę z ważnym partnerem Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy świętuje w tym roku szkolnym 50-lecie istnienia i cały czas wysoko zawiesza sobie poprzeczkę. Szkoła właśnie podpisała umowę o współpracy z Toyotą Central Europe. 📢 Kolejne aranżacje przestrzeni w bydgoskich Młynach Rothera. Zobaczcie, co nowego powstanie Oryginalna aranżacja Spichrza Mącznego, Brainspace - wystawa stała o mózgu, wyposażenie tarasu i współpraca z warszawskim Centrum Nauki Kopernik to kolejne projekty, które mają wzbogacić przestrzeń i ofertę w Młynach Rothera.

📢 Czarzasty i Zandberg w Bydgoszczy. Znamy kandydatów Lewicy do sejmiku województwa Lewica przedstawia kandydatów do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Na prezentację przyjechali szefowie Partii razem i Lewicy. Włodzimierz Czarzasty na pytanie o pogłoski o tworzeniu nowego ugrupowania po prawej stronie sceny politycznej, powiedział: "Cieszymy się, że Zjednoczona Prawica ma coraz więcej problemów". Wypłynął też temat budowy drogi S10. Czy jej trasa zostanie zmieniona? 📢 Protest rolników 20 marca 2024. Zmiany w lokalizacjach w Kujawsko-Pomorskiem - są nowe informacje Nie wszystkie gminy zgadzają się na blokowanie dróg przez rolników 20 marca 2024 roku. Protestujący musieli wprowadzić zmiany na mapie strajków. - I tak pojawimy się tam, gdzie nam zakazano – mówią. 📢 Brutalne pobicie w Bydgoszczy. Zatrzymanym bandytom grozi wiele lat więzienia Do aresztu trafili mężczyźni, którzy zaatakowali 51-latka pod jednym z pustostanów na bydgoskim Szwederowie. Mężczyzna, z ciężkimi obrażeniami, trafił do szpitala.

📢 Zamontowane niedawno progi zwalniające na Sandomierskiej w Bydgoszczy nie wytrzymały. Będą z kostki Na bydgoskich Kapuściskach dopytują o sens prac drogowych na Sandomierskiej. Najpierw zainstalowano tam progi zwalniające "nakładane", ale te nie wytrzymały naporu przejeżdżających pojazdów, więc przystąpiono do wymiany tych elementów. - Nie można było tak od razu? - pyta jeden z mieszkańców.

📢 Omer z serialu Więzień Miłości - Erkan Meric na co dzień. Zobaczcie zdjęcia z planu i życia prywatnego Turecki aktor Erkan Meric zyskał w Polsce dużą popularność dzięki roli Omera w serialu "Więzień Miłości". Konto aktora na Instagramie śledzi ponad 280 tysięcy osób. Aktor chętnie dzieli się fotografiami - po opublikowanych zdjęciach widać, że jest wielkim miłośnikiem zwierząt. Jaki na co dzień jest Erkan Meric i jak zapamiętaliśmy go z roli Omera w "Więźniu Miłości? Zobacz zdjęcia w galerii powyżej.

📢 Pamela Anderson bez grama makijażu - tak wygląda. Dawniej seksbomba, teraz stawia na naturalność Pamela Anderson na świecie zasłynęła rolą seksownej ratowniczki w serialu "Słoneczny patrol". Aktorka kojarzyła się opinii publicznej głównie z wyzywającym stylem i operacjami plastycznymi. Obecnie stawia jednak na zupełnie inny wizerunek. Jej makijaż jest delikatniejszy lub nie ma go wcale, ubiera się skromnie. Zobacz, jak zmieniła się Pamela Anderson! 📢 Narzeczona Skiby - Karolina Kempińska bez makijażu. Naturalna uroda i kobiecie piękno Karolina Kempińska to narzeczona frontmana formacji Big, Cyc, popularnego Skiby. Wybranka Krzysztofa Skiby jest młodsza od niego o 26 lat i zajmuje się modelingiem. Para wkrótce ma wziąć ślub. Pani Karolina pokazała na swoim profilu w mediach społecznościowych, jak wygląda bez makijażu. Internauci nie kryją zachwytu. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Skutki jedzenia jajek na miękko - niektórym mogą zaszkodzić. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka Wielu nie wyobraża sobie bez nich śniadania. Jajka są zdecydowanie ulubionym produktem spożywczym Polaków. Przygotowane na miękko są najzdrowszą formą, która niesie wiele korzyści. To się dzieje z naszym organizmem, gdy jemy jajka.

📢 Małgorzata Rozenek kiedyś. Tak zmieniała się przez lata - skończyła już 45 lat 1 czerwca Małgorzata Rozenek obchodziła 45. urodziny. Dziś jest jedną z najbardziej wpływowych celebrytek w Polsce, ale zanim stała się popularna, wyglądała zupełnie inaczej. Wiele osób zarzuca jej ingerencję we własne ciało i korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej. Przypominamy, jak przez lata zmieniała się Perfekcyjna pani domu. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Małgorzata Rozenek! 📢 Dzieci wybiegły ze szkoły i ruszyły na place zabaw w Bydgoszczy. Trwają wiosenne porządki i przygotowania do sezonu Wzrost temperatury w marcu, choć na razie w pojedyncze dni, spowodował, że coraz więcej dzieci pojawia się na placach zabaw w Bydgoszczy. Sezon, gdy są zapełnione, jeszcze w pełni nie ruszył, ale aby najmłodsi mogli bawić się bezpiecznie, najpierw trzeba te miejsca odpowiednio przygotować.

📢 Dwie bydgoszczanki znalazły i oddały zagubiony telefon. Wdzięczna właścicielka odszukała je na Facebooku Uczciwość popłaca - i się opłaca. Przekonały się o tym dwie bydgoszczanki. Znalazły telefon i oddały go ochronie, a ochrona przekazała właścicielce. Ważną rolę odegrało tutaj jednak zdjęcie. 📢 Gwiazda telenoweli "Zakazany owoc" spodziewa się dziecka. Serialowa Yildiz promienieje na zdjęciach Eda Ece, która zyskała ogromną popularność dzięki roli Yildiz w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"), spodziewa się dziecka. Jakiś czas temu aktorka zdradziła płeć - to dziewczynka. Gwiazda tureckich seriali niebawem powinna urodzić. Na swoim Instagramie opublikowała kilka zdjęć w ciąży. Możecie je zobaczyć w naszej galerii. 📢 Cudem odnaleziony w Nakle powstańczy sztandar wystawiony na widok publiczny W Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle do niedzieli 24 marca oglądać można cenne znalezisko. Chodzi o sztandar Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-19 w Nakle nad Notecią.

📢 Co z przebudową stadionu Polonii Bydgoszcz? Minister sportu z jasną deklaracją To zadanie samorządu – przekonuje Sławomir Nitras, minister sportu. Chodzi o budowę za 300 mln zł wielofunkcyjnej hali, gdzie m.in. mają ścigać się żużlowcy Motoru Lublin. Czy po tej deklaracji bydgoscy fani czarnego sportu mogą zapomnieć o dalszej przebudowie obiektu przy ul. Sportowej? 📢 Dwie firmy zainteresowane przebudową ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy. Po remoncie zmieni się trasa linii 67 Poznaliśmy oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym przebudowy ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy. Zainteresowane realizacją inwestycji są dwie firmy – obie oczekują nieco więcej niż przewidywany wydatek. 📢 Bydgoskim Nitrochem nie dostał ani jednego euro z programu amunicyjnego Unii Europejskiej Komisja Europejska ogłosiła przyznanie wsparcia finansowego w wysokości 500 milionów euro dla firm obronnych w Europie, mające na celu podniesienie ich zdolności do produkcji amunicji artyleryjskiej. Polskie firmy dostały najmniej środków, bydgoski Nitrochem - wcale. Komentatorzy zauważają, że polski przemysł amunicyjny po prostu nie ma możliwości produkcyjnych. Wiceminister aktywów państwowych zapowiedział wniosek do UE o rozpisanie nowego konkursu.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do 25 marca. Zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 9-10 marca. Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim coraz bardziej denerwuje ciocię Sultan. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Tak zmieniała się Anna Mucha. Wiosną aktorka skończy 44 lata - zdjęcia Zadebiutowała w wieku 9 lat w filmie "Korczak" Andrzeja Wajdy. W "Liście Schindlera" Stevena Spielberga (1993) zagrała Dankę Dresner. Ogromną popularność przyniosła jej rola Magdy w serialu "M jak miłość", w którym występuje od 2003 roku. Anna Mucha w tym roku kończy 44 lata. Zobaczcie jak zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w tym tygodniu. Wybuch bomby! Akacjowa spłynie krwią Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 16-17 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Maximiliano dostaje wezwanie do Ministerstwa Zdrowia. Cayetana ogłasza zarządowi fundacji, że chce otworzyć szkołę dla elitarnej młodzieży. Celia przekonuje Felipe, że Teresa powinna u nich zamieszkać, by czuwać nad kształceniem Tano. Trini szykuje przyjęcie, na które chce zaprosić sąsiadki i ich służące. Co jeszcze się wydarzy? 📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się jeszcze w marcu w serialu. Wykrywacz kłamstw i porwanie Yildi i Zeynep znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie po tym, jak Saffet wynajmie porywaczy. Dogan pozbawia wspólniczki udziałów w firmie... Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w marcu? Przeczytaj streszczenia kolejnych dziesięciu odcinków w galerii. Serial "Zakazany owoc" można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15.

📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur. 📢 Piękna kometa 12P/Pons-Brooks na marcowym niebie. Jest widoczna również z Polski! Internet zalały zdjęcia Jednym z najciekawszych wydarzeń astronomicznych 2024 roku jest przejście komety 12P/Pons-Brooks, która raz na 71 lat odwiedza nasz rejon Układu Słonecznego. Kometa w marcu widoczna jest na niebie niedaleko galaktyki Andromedy, co świetnie wykorzystują miłośnicy astrofotografii. W galerii zamieszczamy zdjęcia komety 12P/Pons-Brooks, które wykonano pod koniec lutego i na początku marca. W artykule znajdziecie kilka ciekawych informacji na temat tego obiektu.

📢 Potrawy wielkanocne - lista. Tego nie powinno zabraknąć na stole w Wielkanoc Wielkanoc już za około dwa tygodnie. Niebawem ruszycie z przygotowaniami świątecznych potraw. Na stole w polskich domach z pewnością nie zabraknie gotowanej szynki, białej kiełbasy, jajek, czy pasztetu... Co powinno jeszcze znaleźć się na wielkanocnym stole? Jakie potrawy uznawane są za tradycyjne podczas Świąt Wielkanocnych w Polsce? O tym piszemy poniżej. 📢 - Kąpiel w tym akademiku to dla nas trauma - mówią studentki UKW w Bydgoszczy Kiedy dowiedziałam się, że będę mieszkać w akademiku z taką łazienką, popłakałam się - mówi Olga, mieszkanka jednego z akademików należących do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 📢 Izabela Macudzińska z programu Królowe życia w TTV - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z największych gwiazd programu "Królowe życie", który emitowany był w TTV. Ta pochodząca z Poznania właścicielka firmy odzieżowej zyskała ogromną popularność i sympatię widzów. Zobaczcie, jak mieszka, żyje i ubiera się Izabela Macudzińska-Borowiak!

📢 Akcja "Wieniec" w Bydgoszczy zakończona. Na czym polegała? Policyjni „wodniacy” z bydgoskiej komendy miejskiej dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Wieniec”. Nazwa działań pochodzi od określenia poroża jelenia szlachetnego. Na zaproszenie Lasów Państwowych dołączyli do niej również bydgoscy policjanci. 📢 Tym karmieni są pacjenci w polskich szpitalach. Mamy nowe zdjęcia posiłków - zdjęcia [16.03.24] Tak karmieni są pacjenci w polskich szpitalach. Mamy nowe zdjęcia posiłków. O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. Zobaczcie zdjęcia posiłków, jakimi karmieni są pacjenci w polskich szpitalach.

📢 Silne, aktywne i zaangażowane - takie są bydgoszczanki. Jedenaście portretów wyjątkowych kobiet stanęło w sercu Bydgoszczy W piątek, 15 marca, na Placu Praw Kobiet w Bydgoszczy miał miejsce wernisaż wystawy "Łuczniczki". Ekspozycja jest inicjatywą Adama Juszkiewicza, Bydgoskiego Fotografa, który do udziału w projekcie zaprosił dwanaście kobiet zaangażowanych w życie miasta. Zdjęcia prezentują bydgoszczanki z ich atrybutami, dzięki czemu odwiedzający mogą poznać je nieco bliżej, dowiedzieć się, czym się zajmują i co jest dla nich ważne. Wystawa będzie dostępna jeszcze przez dwa tygodnie.

📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze - horoskop [16.03.2024] Wiosna 2024 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, które znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości (link do horoskopu w tekście). A kto będzie miał szczęście w finansach. Strzelec wbije się na wyżyny przedsiębiorczości, Wodnik może liczyć na duże wsparcie ze strony rodziny. Zobaczcie w naszej galerii horoskop finansowy na marzec 2024. 📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki.

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Jakiś czas temu odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA. 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Biały Miś 2024. Oto pierwsi finaliści turnieju - zobaczcie zdjęcia z eliminacji W poniedziałek poznaliśmy pierwsze reprezentacje, które powalczą w finale tegorocznej edycji Białego Misia. 📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Na zdjęciach zachwycała urodą Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 Bądź eko na wiosnę i zamień makulaturę na słoik miodu W sobotę, 23 marca, organizujemy w Bydgoszczy akcję „Cud Miód Wiosna”. W zamian za makulaturę będziemy rozdawać słoiczki z miodem 250 gram.

📢 Magdalena Mazur - tak wygląda dziś prowadząca program "Różowa landrynka", gwiazda seriali i filmu "Chłopaki nie płaczą" Magdalena Mazur to urodzona 26 maja 1976 roku polska modelka, prezenterka i aktorka. Telewidzowie pamiętają ją jako prowadzącą program erotyczny "Różowa landrynka" w stacji Polsat. Występowała również w wielu reklamach telewizyjnych, a na swoim koncie ma również wiele ról w popularnych serialach i filmach fabularnych. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat i jak wygląda teraz. 📢 Magda Gessler - tak kiedyś wyglądała. Zdjęcia w prostych włosach i bez burzy blond loków Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Kate Middleton - tak wyglądała księżna zanim poślubiła księcia Williama! Zobaczcie zdjęcia Księżna Kate Middleton to przyszła królowa Wielkiej Brytanii, która cieszy się sympatią fanów na całym świecie. Docenia się ją za urodę, styl, zaangażowanie w cele charytatywne i ogładę. Jej stylizacje są komentowane przez media na całym świecie, a każdy gest wnikliwie analizowany. Nie zawsze tak było, bowiem Kate Middleton nie urodziła się na dworze. Księżna nie pochodzi z arystokratycznej rodziny, a swojego przyszłego męża - Williama, poznała na studiach na Uniwersytecie St Andrews. Młodziutka wówczas Kate stała się ulubienicą brytyjskiej pracy.

📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Jolanta Pieńkowska - tak dziś wygląda. Kiedyś była prezenterką Wiadomości w TVP Jolanta Pieńkowska przez czternaście lat była prowadzącą głównego wydania "Wiadomości" w Telewizji Polskiej. Od 2006 roku związana jest z grupą TVN, gdzie obecnie prowadzi "Fakty po południu" w TVN24. Na początku XXI wieku była jedną z najbardziej popularnych dziennikarek w naszym kraju. Przypominamy, jak Jolanta Pieńkowska zmieniała się przez lata. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jak wygląda obecnie!

📢 Oto zwycięzcy wszystkich edycji Tańca z gwiazdami. Sprawdź, czy pamiętasz te pary! [zdjęcia] Od pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsce wkrótce minie osiemnaście lat. W tym czasie odbyło się już dwadzieścia sześć edycji tanecznego show, podczas którego na parkiecie mogliśmy podziwiać ponad 300 par. Postanowiliśmy wam przypomnieć zwycięzców wszystkich sezonów "Tańca z gwiazdami" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Sprawdźcie, czy ich pamiętacie!

📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

📢 Memy o pracy. Śmieszne obrazki i memy na temat pracy i zatrudnienia. Polacy w robocie się nie nudzą [ZDJĘCIA] Z pracą jest jak z kobietą - trudno jest z nią wytrzymać, ale bez niej jest jeszcze gorzej. Polacy mają dość różny stosunek do pracy, którą czasami lubią, a czasami traktują jak zło konieczne. Internauci jak zwykle nie zawiedli i w tym temacie wykazują się dużą kreatywnością. Zobaczcie najśmieszniejsze memy na temat pracy.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?