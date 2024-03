Przegląd prasy (19.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gwiazda telenoweli "Zakazany owoc" spodziewa się dziecka. Serialowa Yildiz promienieje na zdjęciach”?

Prasówka 19.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gwiazda telenoweli "Zakazany owoc" spodziewa się dziecka. Serialowa Yildiz promienieje na zdjęciach Eda Ece, która zyskała ogromną popularność dzięki roli Yildiz w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"), spodziewa się dziecka. Jakiś czas temu aktorka zdradziła płeć - to dziewczynka. Gwiazda tureckich seriali niebawem powinna urodzić. Na swoim Instagramie opublikowała kilka zdjęć w ciąży. Możecie je zobaczyć w naszej galerii.

📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [19.03.2024 r.] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [19.03.2024 r.] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ogromna posiadłość pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia - 19.03.2024 r.] Jej kariera nabrała ogromnego tempa od udziału w Top Model. Klaudia El Dursi to obecnie jedna z czołowych gwiazd stacji TVN. Bydgoszczanka od lat jest prowadzącą show "Hotel Paradise". Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, a także ma na swoim koncie epizodyczne role w filmach i w serialach. W ukochanej Bydgoszczy ma piękny apartament z widokiem na Wyspę Młyńską. Dotychczas mieszkała w ogromnej posiadłości pod miastem. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają wnętrza domu i mieszkania Klaudii El Dursi.

📢 Co z przebudową stadionu Polonii Bydgoszcz? Minister sportu z jasną deklaracją To zadanie samorządu – przekonuje Sławomir Nitras, minister sportu. Chodzi o budowę za 300 mln zł wielofunkcyjnej hali, gdzie m.in. mają ścigać się żużlowcy Motoru Lublin. Czy po tej deklaracji bydgoscy fani czarnego sportu mogą zapomnieć o dalszej przebudowie obiektu przy ul. Sportowej? 📢 Dwie firmy zainteresowane przebudową ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy. Po remoncie zmieni się trasa linii 67 Poznaliśmy oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym przebudowy ulicy Łęczyckiej w Bydgoszczy. Zainteresowane realizacją inwestycji są dwie firmy – obie oczekują nieco więcej niż przewidywany wydatek. 📢 Nie będzie derbów Bydgoszczy Polonia - Zawisza w Regionalnym Pucharze Polski Nie dojdzie do środowych derbów Bydgoszczy Polonia - Zawisza w ramach 1/8 finału Pucharu Polski K-P ZPN. Gospodarze meczu przesłali pismo do Wydziału Gier i Ewidencji informujące o ich stanowisku.

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Yaman chce, aby Seher została jego prawdziwą żoną! - streszczenia Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Mężczyzna udaje się z żoną na spacer. Następnie wyjawia jej, że chce, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Podekscytowana Seher od razu się zgadza. Wszystko wskazuje na to, że zakochani nareszcie zażegnali kryzys. Zobaczcie w naszej galerii streszczenia serialu "Dziedzictwo". To wydarzy się po weekendzie. 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do 25 marca. Zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 9-10 marca. Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim coraz bardziej denerwuje ciocię Sultan. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Haszysz, marihuana i MDMA. Bydgoszczanin miał ponad dwa kilogramy narkotyków - zobacz zdjęcia Na trzy miesiące do aresztu trafił bydgoszczanin zatrzymany przez kryminalnych z bydgoskiego Śródmieścia. 33-latek w aucie oraz piwnicy miał ponad 2 kilogramy narkotyków: marihuany, MDMA oraz haszyszu. Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur. 📢 Piękna kometa 12P/Pons-Brooks na marcowym niebie. Jest widoczna również z Polski! Internet zalały zdjęcia Jednym z najciekawszych wydarzeń astronomicznych 2024 roku jest przejście komety 12P/Pons-Brooks, która raz na 71 lat odwiedza nasz rejon Układu Słonecznego. Kometa w marcu widoczna jest na niebie niedaleko galaktyki Andromedy, co świetnie wykorzystują miłośnicy astrofotografii. W galerii zamieszczamy zdjęcia komety 12P/Pons-Brooks, które wykonano pod koniec lutego i na początku marca. W artykule znajdziecie kilka ciekawych informacji na temat tego obiektu.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się przed Wielkanocą. Seher dostanie zastrzyk, po którym nie będzie mogła chodzić! Wiemy już, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" przed świętami wielkanocnymi. Seher i Yaman będą szykowali się do nocy poślubnej, a potem mężczyzna przygotuje dla swojej ukochanej wyjazd-niespodziankę. Ikbal nie będzie mogła się z tym pogodzić i sprawi, że Seher przestanie chodzić. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli, które zostaną wyemitowane do 29 marca. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów uwielbianej produkcji.

📢 W serialu "Dziedzictwo" zagrała Kiraz - ukochaną Alego. Kim jest Gülderen Güler? Do tego, by zostać aktorką mocno zachęcała ją mama. Urocza Gülderen Güler dzięki roli w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") zyskała sporą popularność. Historia granej przez nią postaci zakończyła się tragicznie - Kiraz umarła w dniu, w którym Ali postanowił poprosić ją o rękę. Kim jest Gülderen Güler i jaka jest na co dzień? Zobaczcie zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Wakacje kredytowe 2024. Jakie jest kryterium dochodowe? Ile rat można zawiesić? Kredytobiorcy również w 2024 roku będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. By to zrobić muszą jednak spełnić kilka ważnych kryteriów. Jednym z nich będzie relacja ich dochodów do wysokości raty kredytowej, którą obecnie płacą. Ile rat będzie można zawiesić w ramach wakacji kredytowych w 2024 roku? Jakie dokładnie warunki zostaną postawione przed osobami, chcącymi skorzystać wakacji? 📢 Uzbrojony napastnik na lotnisku w Bydgoszczy - ćwiczenia policji i straży granicznej Na teren bydgoskiego portu lotniczego wtargnął uzbrojony napastnik, który wziął kilku pracowników lotniska jako zakładników. Dodatkowo, w pojeździe którym przyjechał znajdował się ładunek wybuchowy. To scenariusz wspólnych ćwiczeń policji i straży granicznej. 📢 Operacja rekonstrukcji twarzy z użyciem płata udowego. Pierwsza taka w szpitalu Jurasza [zdjęcia] W Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy przeprowadzono po raz pierwszy zabieg rekonstrukcji ubytku twarzy z wykorzystaniem wolnego płata skórno-mięśniowego. Pacjent czuje się dobrze i w poniedziałek (18 marca) został wypisany do domu.

📢 Slalom między pasażerami na przystanku wiedeńskim w Bydgoszczy [wideo] Na ul. Focha w Bydgoszczy doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierujący mercedesem, zamiast zatrzymać się przed przystankiem wiedeńskim, manewrował między pasażerami wysiadającymi i wsiadającymi do tramwaju. Wszystko nagrała samochodowa kamerka innego kierowcy.

📢 - Kąpiel w tym akademiku to dla nas trauma - mówią studentki UKW w Bydgoszczy Kiedy dowiedziałam się, że będę mieszkać w akademiku z taką łazienką, popłakałam się - mówi Olga, mieszkanka jednego z akademików należących do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 📢 Policyjni spece od zwalczania cyberprzestępczości będą mieli nową siedzibę w Bydgoszczy? O powstaniu osobnego Regionalnego Zarządu Biura ds. Zwalczania Cyberprzestępczości w Bydgoszczy mówiło się już od pewnego czasu. Okazuje się jednak, że jeszcze kluczowe decyzje nie zapadły. 📢 Coraz mniej postojów taksówek w Bydgoszczy. Mają powstawać miejsca parkingowe Coraz więcej kierowców rezygnuje z pracy w korporacjach taksówkarskich lub prowadzi działalność na aplikacjach przewozowych.

Coraz rzadziej więc wykorzystywane są postoje taksówek - twierdzi Zarząd Dróg Miejskich w Bydgoszczy. Zamiast nich mają powstawać miejsca parkingowe.

📢 Groźny wypadek pod Solcem Kujawskim. Dziecko trafiło do szpitala Droga Krajowa nr 10 znowu dała o sobie znać. Tym razem ucierpiała trzyosobowa rodzina. 📢 Trening w skarpetkach nie do pary z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa - zdjęcia W sobotę w sali sportowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego spotkali się podopieczni Fundacji Sportolubni wraz rodzicami, dzieci i młodzież od lat 7 do 18 lat wraz z opiekunami oraz studenci UKW. Wszystko po to, by wspólnie uczestniczyć w treningu koszykarskim poprowadzonym przez Kacpra „KACPA” Lachowicza. Wśród gości był m.in. bydgoski raper - Bedoes. 📢 Koszykówka. Znakomicie grają i zjawiskowo wyglądają. Zobacz osiem najładniejszych zawodniczek Orlen Basket Ligi Kobiet. GALERIA Tegoroczny sezon Orlen Basket Ligi Kobiet zmierza ku końcowi. W czwartek poznaliśmy nowego mistrza Polski, którym został KGHM BC Polkowice. W finale podopieczne trenera reprezentacji Polski Karola Kowalewskiego pokonały PolskaStrefaInwestycji Enea AJP 2-0. W spotkaniu o brązowy medal VBW Arka Gdynia prowadzi w serii z 1KS Ślęzą Wrocław 1-0. Drugi mecz odbędzie się w stolicy województwa dolnośląskiego. Przez całe rozgrywki panie zachwycały nie tylko wyjątkową grą, ale również piękną urodą. Aby zobaczyć najbardziej urodzie koszykarki prezentujące się na polskich parkietach kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Morsy w Pieckach, czyli chłodna kąpiel, dobre towarzystwo i świetna zabawa. Mamy zdjęcia Kolejna aktywna niedziela morsów z Bydgoszczy i okolic. Tak bawili się w niedzielę, 17 marca. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Pokolorowane zdjęcia starej Bydgoszczy. Zobacz wyjątkową galerię! Zobacz archiwalne pokolorowane zdjęcia Bydgoszczy z dawnych lat, ale także bliższego nam okresu PRL. Pokolorowaliśmy dla Was zdjęcia z naszego archiwum, wykorzystując jedno z narzędzi internetowych.

📢 Akcja "Wieniec" w Bydgoszczy zakończona. Na czym polegała? Policyjni „wodniacy” z bydgoskiej komendy miejskiej dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Wieniec”. Nazwa działań pochodzi od określenia poroża jelenia szlachetnego. Na zaproszenie Lasów Państwowych dołączyli do niej również bydgoscy policjanci. 📢 Prace rewitalizacyjne na placu Wolności w Bydgoszczy wiosną. Co z kwiaciarniami? Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na rewitalizację placu Wolności w Bydgoszczy, a w styczniu na zaprojektowanie i wykonanie na nim pawilonów kwiatowych. Wybrani wykonawcy jeszcze nie weszli na plac budowy.

📢 Kibice Zawiszy Bydgoszcz na meczu w Świnoujściu. Efektowna oprawa na zdjęciach Mecz trzeciej ligi piłkarskiej Flota Świnoujście - Zawisza Bydgoszcz był bardzo atrakcyjny dla kibiców. Na trybunach zasiadło około 300 osobowa grupa fanów niebiesko-czarnych, która przygotowała efektowną oprawę. 📢 Powitanie wiosny z food truckami i nie tylko na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy - zdjęcia Smacznie i radośnie zrobiło się w ten weekend na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Od piątku do niedzieli (15-17 marca) mieszkańcy witają wiosnę. Na wyciągnięcie ręki są smakołyki serwowane z food trucków, bydgoskie wyroby rzemieślnicze i nie tylko. W programie także moc atrakcji dla dzieci. 📢 BORPA zorganizowała sprzątanie świata na Osowej Górze w Bydgoszczy. Duże zainteresowanie akcją W sobotę (16 marca) na terenach leśnych na Osowej Górze w Bydgoszczy odbyło się kolejne sprzątanie świata zorganizowane przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”.

📢 Piknik militarny z okazji 25-lecia wstąpienia Polski do NATO w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia Pokazy sprzętu wojskowego, wystawa, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, wojskowa kuchnia. Za nami piknik militarny z okazji 25-lecia wstąpienia Polski do NATO i 20-lecia utworzenia w Bydgoszczy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). Nasz fotoreporter odwiedził imprezę w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Jaką emeryturę pobiera Jarosław Kaczyński? Po marcowej waloryzacji to już ogromne kwoty W ramach marcowej waloryzacji podwyżka emerytur dotyczy każdego seniora, także najważniejszych polityków w państwie. Jaką emeryturę pobiera Jarosław Kaczyński? Ile świadczenia dostaje Donald Tusk? Liderzy największych partii politycznych otrzymują sumy nieosiągalne dla większości Polaków.

