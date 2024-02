Przegląd prasy 19.02.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Złoty chłopak - to wydarzy się po weekendzie, 17-18.02. Wymarzony ślub Ferita i Seyran [19.02.2024 r.]”?

Prasówka 19.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Złoty chłopak - to wydarzy się po weekendzie, 17-18.02. Wymarzony ślub Ferita i Seyran [19.02.2024 r.] 16 lutego Telewizja Polska nadała ostatni odcinek pierwszego sezonu tureckiego serialu "Złoty chłopak". Jak można było się spodziewać, emocji zwrotów akcji w finale sezonu nie zabrakło. Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 17-18 lutego. Wkrótce w serialu: W szpitalu Seyran wraz z rodziną Ferita czeka na wieści o stanie jego zdrowia. Wszyscy przeczuwają najgorsze. Mają pretensje do ukochanej rannego. Kazim staje w obronie swojej córki. Ciotka Hatice namawia Halisa, aby zrezygnował z odwetu na Saffecie i jego bliskich. Ferit przechodzi skomplikowaną operację. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie, 17-18.02. Kiraz umiera, Ikbal zostaje porwana! [19.02.2024 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 17-18 lutego. Kiraz nie wierzy w to, że Ali mógłby chcieć z nią być. Symuluje chorobę, żeby go unikać. Seher w dalszym ciągu nie potrafi wybaczyć Yamanowi tego, że tak łatwo uwierzył w plotki na jej temat. Yaman próbuje się usprawiedliwić przed Seher. Ziya i Yusuf uważają, że Yaman powinien błagać Seher o przebaczenie. Kiraz dowiaduje się, że Ali planuje poprosić ją o rękę. Sultan tworzy listę weselnych gości. Bliscy nie mogą uwierzyć w tragiczną śmierć Kiraz. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" do końca lutego. Mamy streszczenia! Cayetana zostanie zdemaskowana! [19.02.2024 r.] Casilda rozpoznaje na zdjęciu w gazecie doktora Malię, który jest poszukiwany za liczne oszustwa. Zawiadamia don Maximiliana i razem z Martinem ratują Rosinę z rąk fałszywego lekarza. Mauro pragnie zbliżyć się do Teresy, lecz z powodu pewnych zobowiązań nie może. Cayetana planuje srogą zemstę. Czy kobieta wreszcie zostanie zdemaskowana? Zobaczcie, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" do końca lutego. Streszczenia znajdziesz w naszej galerii!

Prasówka 19.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca lutego. Mamy streszczenia! Akcja przeskakuje o dwa lata! [19.02.2024 r.] Dogan zleca zamach na życie Cagataya. Mężczyzna nie wie, że wraz z nim do samochodu wsiada ktoś jeszcze. To jednak nie koniec dramatów. Ciąża, więzienie, kolejny spisek. Akcja w serialu "Zakazany owoc" przeskoczy o dwa lata! Zobaczcie w naszej galerii, co wydarzy się w serialu do końca lutego. Mamy streszczenia odcinków!

📢 Tak mieszka Dagmara Kaźmierska. Jej przyjaźń z Marcinem Hakielem kwitnie - zdjęcia [19.02.2024 r.] Zdecydowanie jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci programu "Królowe życia". Dagmara Kaźmierska to celebrytka, a obecnie gwiazda stacji Polsat, która już niedługo popisze się umiejętnościami tanecznymi. "Królowa życia" wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", a jej partnerem będzie... Marcin Hakiel. Nie da się ukryć, że między nimi wywiązała się ogromna nić porozumienia. Jesteśmy świadkami nowej przyjaźni w show biznesie? Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dagmara Kaźmierska. Mamy zdjęcia!

📢 Jedzenie w polskich więzieniach. Tak karmią osadzonych. Zobaczcie zdjęcia! [19.02.2024 r.] O jedzeniu w polskich szpitalach powiedziano już wiele. A jak jest w przypadku posiłkach, które dostają osadzeni w zakładach karnych. Specjalnie na życzenie naszych czytelników, przedstawiamy zdjęcia jedzenia, którymi karmieni są więźniowie. Jest lepiej, niż w szpitalu? Oceńcie sami!

📢 Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się po weekendzie. Teresa zdemaskuje Cayeatanę? [19.02.2024 r.] Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Teresa zaczyna przypominać sobie coraz więcej faktów ze swojego dzieciństwa. Podczas przyjęcia u Cayetany rozpoznaje naszyjnik i traci przytomność. Zapewnia inspektora Mauro, że wszystko sobie przypomniała i że teraz mogą ją zdemaskować! Co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" w najbliższym czasie? Przeczytaj streszczenia w galerii. 📢 Złoty chłopak - drugi sezon. Co nowego w serialu? Pojawi się nowa postać - to Kaya, wnuk Halisa [19.02.2024 r.] 16 lutego Telewizja Polska nadała ostatni odcinek pierwszego sezonu tureckiego serialu "Złoty chłopak". Jak można było się spodziewać, emocji zwrotów akcji w finale sezonu nie zabrakło. Sprawdzamy, co wydarzy się w drugim sezonie "Złotego chłopaka" i prezentujemy nową postać z serialu: wnuka Halisa, Kayę. W jego rolę wciela się Tarık „Taro” Emir Tekin.

📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wyniesie najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [19.02.2024 r.] Znamy już wskaźnik waloryzacji na 2024 rok. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosi 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych emerytur.

📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się w drugiej połowie lutego. Seyran wyznaje mężowi swoje marzenie [19.02.2024 r.] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się w drugiej połowie lutego? Ferit ucieka strażnikom i jedzie do Antep spotkać się potajemnie z Seyran, planując ucieczkę z dziewczyną. Do akcji niespodziewanie wkracza uzbrojony w broń Tarik, który strzela do Ferita. Ten pada zakrwawiony. Seyran rozpacza. Ferit trafia do szpitala, rodzina obawia się, że chłopak umrze... Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugiej połowie lutego. Dogan chce zabić Catagaya i organizuje zamach [19.02.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w drugiej połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ender przyłapuje Nurgul na oszustwie. Yildiz pomaga kuzynce Gamze dostać się do castingu i sama robi wrażenie na reżyserze. Handan pozoruje samobójstwo. Halitcan kolejny raz dostaje gorączki w przedszkolu... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". Prawda o Cayetanie wychodzi na jaw! - streszczenia [19.02.2024 r.] Felipe denerwuje się, że Leonor w swojej powieści opisała jego romans ze służącą, która popełniła samobójstwo. Mauro jest pod coraz większym urokiem niewątpliwie pięknej Teresy. Padilla chce zmusić Guberna, by powiedział co wie o Cayetanie. Te i jeszcze inne wydarzenia czekają widzów serialu "Akacjowa 38". Prezentujemy streszczenia w naszej galerii.

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Yaman błaga Seher o wybaczenie! [19.02.2024 r.] İkbal przeprasza Seher za to, co zrobiła jej Zuhal. A Zuhal nie może znieść tego, że siostra tak bezwzględnie ją wykorzystała i poprzysięga zemstę. Seher nie może wybaczyć Yamanowi, że tak łatwo uwierzył w fałszywe oskarżenia na jej temat. Mężczyzna jest bezradny i próbuje przeprosić żonę. Ta jednak nie chce z nim rozmawiać. Czy uda im się wreszcie dojść do porozumienia? Tego dowiecie się z najnowszych odcinków serialu "Dziedzictwo". W naszej galerii prezentujemy streszczenia. 📢 Ekskluzywna rezydencja Katarzyny Cichopek. To tu zamieszka po ślubie z Kurzajewskim - zdjęcia [19.02.2024 r.] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski - najpopularniejsza para polskiego show-biznesu. O ich relacji mówiło się od dawna. Niedawno para poinformowała o zaręczynach, a także planach na huczne wesele. Media spekulują, że uroczystość odbędzie się jeszcze w 2024 roku. My już wiemy, gdzie byli prowadzący "Pytanie na śniadanie" zamieszkają po ślubie. Ekskluzywna rezydencja jest dziełem ulubionego projektanta gwiazd. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Oto piękna Teresa z serialu Akacjowa 38. Tak prywatnie wygląda Alejandra Meco - zobacz zdjęcia [19.02.2024 r.] Nadchodzące odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się bardzo ciekawie. Duża w tym zasługa nowej bohaterki, czyli Teresy Sierry. Odkąd kobieta pojawiła się w telenoweli, Cayetana nie może spać spokojnie. W rolę serialowej Teresy wciela się piękna Alejandra Meco. Co wiemy o hiszpańskiej aktorce? Zobacz prywatne zdjęcia pięknej 33-latki. 📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się w serialu. Znachorka pomoże zajść w ciążę? [19.02.2024 r.] Po weekendzie w serialu "Zakazany owoc": Ekin i Kumru po cichu biorą ślub! Na weselu Dogan ucisza Ekina, grożąc, że skrzywdzi jego babcię... Sedahi ulega wypadkowi. Co jeszcze wydarzy się w najbliższych odcinkach telenoweli "Zakazany owoc"? Przejdź do galerii, w której zamieszczamy streszczenia dziesięciu odcinków (do piątku, 23 lutego 2024).

📢 Serial "Dziedzictwo". Kiraz umrze w ramionach ukochanego - streszczenia lutowych odcinków [19.02.2024 r.] W drugiej połowie lutego w serialu "Dziedzictwo" będziemy świadkami dramatycznych wydarzeń. Ali w końcu oświadczy się Kiraz. Piękne chwile zamienią się w koszmar, gdy padną śmiertelne strzały. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenia telenoweli "Dziedzictwo" na całe dwa tygodnie. Opis 10 odcinków, które będą wyemitowane do 23 lutego, zamieszczamy w galerii. 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. Jest ogień! Sami się przekonajcie [19.02.2024 r.] Ewa Swoboda to polska lekkoatletka, która specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. W trakcie niedawnego Orlen Copernicus Cup w Toruniu uzyskała najlepszy tegoroczny czas na 60 metrów na świecie (7,01). Tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie jej ciężka praca. 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 po weekendzie. Królowa przyjedzie na Akacjową [19.02.2024 r.] Wiemy już, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w dalszej części lutego. Mauro informuje Teresę, że to ona jest prawdziwą Cayetaną. Na Akacjowej trwają przygotowania przed przyjazdem królowej. Co jeszcze wydarzy się hiszpańskiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do połowy lutego. Po tej informacji Yaman zmieni się nie do poznania [19.02.2024 r.] Historia Seher i Yamana w serialu "Dziedzictwo" jest niezwykle zawiła. Nienawiść, sympatia, miłość i ponownie wielka niechęć do siebie - tak w skrócie wygląda ich relacja. Wygląda jednak na to, że już niedługo widzowie zobaczą, jak uwielbiana para zbliża się do siebie. W lutowych odcinkach Yaman wreszcie zrozumie, jak wielki błąd popełnił źle traktując Seher, która była niewinna. Mamy streszczenia nowych epizodów serialu "Dziedzictwo". Zobacz, co wydarzy się w tureckiej telenoweli w lutym.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w połowie lutego: Kto jest prawdziwą Cayetaną? [19.02.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można w połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ramón upija się, by uśmierzyć cierpienie spowodowane rozłąką z Trini. Cayetana gości żołnierzy, ale nie robi tego bezinteresownie - ma w tym swój cel. Oszustwo budowlane Lourdes wychodzi na jaw. Królowa zaprasza Cayetanę na spotkanie. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Dogan z serialu Zakazany owoc. Gra go przystojny Murat Aygen, człowiek mnóstwa talentów [19.02.2024 r.] Dogan Yıldırım pojawił się w serialu w 2021 roku. Widzowie poznali go jako ojca Kumru, a później jednego z wielu mężów Yildiz. To aktor, który skończył już 50 lat, ale według wielu internautek, jest jednym z najprzystojniejszych męskich aktorów z tej tureckiej telenoweli. Prywatnie Murat Aygen od wielu lat jest szczęśliwym mężem Nihan Asli Elmas – aktorki znanej z serialu "Medcezir", z któą ma córkę, Nil. Więcej informacji o aktorze w artykule, a w galerii znajdziecie prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jaki jest na co dzień. 📢 Tak mieszka Beata Tadla, nowa prowadząca Pytania na śniadanie. Ma duży dom z ogrodem [19.02.2024 r.] Beata Tadla po ośmiu latach powróciła do Telewizji Polskiej. W sobotę, 3 lutego, zadebiutowała w roli prowadzącej program "Pytanie na śniadanie". Chwile wolne od pracy spędza w swoim domu na warszawskim Wawrze. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza nieruchomości popularnej dziennikarki. Zobacz, jak mieszka Beata Tadla.

📢 42-letni Yaman z telenoweli "Dziedzictwo" ma piękny głos. Tak śpiewa Halil İbrahim Ceyhan [19.02.2024 r.] Halil İbrahim Ceyhan, który wciela się w rolę Yamana w tureckim serialu "Dziedzictwo" to nie tylko przystojny aktor, ale i utalentowany muzyk. 42-letni Ceyhan szerszą popularność zyskał właśnie dzięki roli Yamana, ale zapewne niewielu widzów wie, że skrywa on również talent muzyczny - komponuje i śpiewa. W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi artysta dzieli się w mediach społecznościowych. Poniżej w artykule znajdziecie też jeden z jego utworów.

📢 Ta rasa psa świetnie pasuje do Twojego znaku zodiaku. Połączyliśmy 12 par - oto lista! [19.02.2024 r.] Poszczególnym znakom zodiaku można przypisać wyjątkowy i niepowtarzalny zestaw cech charakteru. Wróżka Nadya przeanalizowała je dla Was ponownie i dobrała 12 par znaków zodiaku i ras psów. Która rasa najlepiej będzie pasować do Lwa? Dlaczego odpowiednim towarzyszem dla Koziorożca będzie rottweiler i co może łączyć Strzelca z dalmatyńczykiem? Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 To on grał Janosika. Tak wyglądał w młodości Marek Perepeczko - kobiety się w nim kochały [19.02.2024 r.] W latach siedemdziesiątych kochała się w nim cała Polska. To Marek Perepeczko wcielił się w rolę zbója "Janosika" w 1973 roku. Serial przyniósł mu sławę i rozpoznawalność na całą Polskę. Uroda w połączeniu z talentem zapewniła mu wiele ról. Dziś Marek Perepeczko miałby 81 lat. Jak kiedyś wyglądał Marek Perepeczko, czyli serialowy Janosik? Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Na poboczu DK 10 pod Solcem Kujawskim znaleziono leżący na dachu samochód bez kierowcy W niedzielę na DK10 niedaleko Solca Kujawskiego dachował samochód. Porzuconym wrakiem zajęli się policjanci i strażacy. Kierowcy szukać nie musieli, zgłosił się sam. 📢 Łukasz Schreiber spotkał się z przedstawicielami środowisk katolickich - zdjęcia Łukasz Schreiber - Kandydat na prezydenta Bydgoszczy z komitetu Bydgoska Prawica - spotkał się w niedzielę z przedstawicielami środowisk katolickich. Tego samego dnia swój start w wyborach do prezydenckiego fotela ogłosił jego konkurent - Rafał Bruski.

📢 Taka na co dzień jest Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem". Zobacz, jak wygląda prywatnie! [18.02.2024] Sylwia Bomba to gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Celebrytka chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym Sprawdziliśmy, jaka na co dzień jest Sylwia Bomba. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego syn. Podobny do ojca, olimpijskiego medalisty pięściarza? [zdjęcia] Andrzeja Gołoty nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Tę legendę polskiego sportu znają wszyscy. Kariera Andrzeja Gołoty już dawno dobiegła końca, ale kibice wciąż pamiętają czasy, gdy wstawali w środku nocy i przeżywali kolejne walki naszego asa wagi ciężkiej. Były sportowiec mieszka z rodziną w USA, a dzięki aktywności w sieci jego żony, możemy zobaczyć, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty.

📢 Krzysztof Radzikowski z Gogglebox - tak mieszka. Duży dom i piękny ogród otoczony tujami Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a obecnie jedną z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Wraz z Dominikiem Abusem tworzy duet słynący z poczucia humoru i trafnych komentarzy. Radzikowski od ponad roku mieszka w nowym domu, którego budowa trwała około dwa lata. W trakcie budowy były strongman regularnie publikował na swoim Instagramie relacje z postępów prac, a obecnie chętnie chwali się kadrami wnętrz oraz ogrodu. Zobacz, jak urządził się Krzysztof Radzikowski! 📢 Kamil z serialu M jak Miłość - tak kiedyś wyglądał. Zobacz, jak zmienił się Marcin Bosak Marcin Bosak wystąpił w wielu polskich filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła mu rola Kamila Gryca w "M jak miłość". Na planie "emki" zadebiutował dwadzieścia lat temu. Po kilku latach odszedł z serialu, by powrócić na plan w 2019 roku. Przypominamy, jak kiedyś wyglądał aktor. Zobaczcie, jak przez lata zmienił się serialowy Kamil!

📢 Skutki jedzenia papryki. To się dzieje z organizmem, gdy jesz paprykę Papryka to bardzo popularne i zdrowe warzywo. Jest niskokaloryczna, więc sprawdza się przy diecie odchudzającej. Zawiera też mnóstwo witamin i składników mineralnych niezbędnych w prawidłowo zbilansowanej diecie. Sproszkowana papryka poprawia trawienie i pobudza apetyt. Papryka pomaga nawet na ból głowy! Dlatego zdecydowanie powinniśmy sięgać po paprykę każdego dnia. Jakie jeszcze ma właściwości? Jak działa papryka na nasz organizm? Przekonaj się. 📢 Julia Wieniawa - tak mieszka celebrytka. Salon w stylu Bali i różowa łazienka na zdjęciach Julia Wieniawa to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych osobowości polskiego show biznesu. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Pauli w serialu "Rodzinka.pl". Następnie występowała w produkcjach Patryka Vegi. Teraz celebrytka dołączyła do grona jury programu "Mam talent"? Zdania na temat słuszności wyboru produkcji na ten temat są podzielane.

📢 Aneta Zając z serialu Pierwsza Miłość - tak mieszka. Piękna kuchnia i stylowy taras na zdjęciach Aneta Zając zagrała w wielu polskich serialach, ale większość widzów kojarzy ją przede wszystkim z roli Marysi w "Pierwszej miłości". Aktorka na co dzień jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje jak wygląda jej życie prywatne. Dzięki temu możemy podejrzeć wnętrza jej mieszkania. Uwagę zwraca przede wszystkim kremowa kuchnia oraz zielony ogród, w którym znajduje się przestronny taras. Zobacz, jak mieszka Aneta Zając! 📢 Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Na 20 lutego zgłoszono 37 zgromadzeń Ani czwartkowe spotkanie przedstawicieli rolników z ministrem rolnictwa (15 lutego), ani piątkowe (16 lutego) z wojewodą, nie przekonały gospodarzy z naszego regionu do odwołania protestów zaplanowanych na 20 lutego.

📢 Co wiedzieli o świecie bydgoszczanie 90 lat temu? Zobacz zdjęcia z tamtych czasów zamieszczane w „Dzienniku Bydgoskim” W okresie międzywojennym wiedza o świecie przeciętnego bydgoszczanina była nikła. Czerpano ją głównie z prasy – jedynego powszechnie dostępnego środka przekazu. Najpopularniejszą gazetą w naszym mieście był „Dziennik Bydgoski”, który – walcząc o czytelnika – starał się w jak najbardziej sensacyjny sposób prezentować wiadomości z kraju i świata. Na początku lat trzydziestych ub. wieku w „Dzienniku” poczęły ukazywać się w coraz większej ilości zdjęcia – już nie tylko statyczne widoków i obiektów, ale też pokazujące życie codzienne. To w ten sposób bydgoszczanie kształtowali swoje pojęcie o tzw. szerokim świecie. W naszej galerii prezentujemy wybrane zdjęcia z „Dziennika” zamieszczane 90 lat temu z oryginalnymi podpisami.

📢 Elektryczny autobus wyjedzie na ulice Bydgoszczy. MZK zaprasza pasażerów do testów Na ulice Bydgoszczy wyjedzie na testy elektryczny autobus. Testowany przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne elektryk to model Solaris Urbino 12 Electric. Pasażerowie w Bydgoszczy będą mieli okazję przejechać się pojazdem - więcej informacji poniżej. 📢 Zwiadowca (czyli ja) na trasie budowy ekspresówki S10 - komentuje Jarosław Reszka Sprawdziłem, czy trwa wycinka drzew na drugim odcinku budowy ekspresówki S10, czyli pomiędzy Emilianowem i Solcem Kujawskim. Informacje na ten temat docierają bowiem sprzeczne. 📢 Na Politechnice Bydgoskiej uroczyście otwarto pracownię groomerską. Mamy zdjęcia Tym ważnym wydarzeniem podzieliły się władze bydgoskiej uczelni za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych. Uroczyste otwarcie pracowni groomerskiej na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej odbyło się w czwartek, 15 lutego.

📢 Dwa dni kontroli miejskich autobusów w Bydgoszczy i regionie - jak wypadły? Zdjęcia Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy przez dwa dni prowadzili akcję, w trakcie której kontrolowano miejskie autobusy. Akcje prowadzono na terenie Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Inowrocławia i we Włocławku. Skontrolowano blisko 100 pojazdów. Jak wypadły kontrole - o tym poniżej. W galerii artykułu zdjęcia, udostępnione przez WITD w Bydgoszczy. 📢 Najbezpieczniejsze kraje na podróż w 2024 roku. Lista miejsc, które turyści mogą zwiedzać bez obaw Podróżowanie, choć sprawia wiele radości, wymaga także rozwagi i odpowiedniego przygotowania. Jeśli podczas swoich wojaży chcecie czuć się bezpiecznie, lepiej sprawdźcie przed wyjazdem, jaka sytuacja panuje w wybranym przez was kraju. W ustaleniu celu kolejnej wycieczki pomocna okaże się lista najbezpieczniejszych krajów świata – te miejsca w 2024 roku turyści mogą zwiedzać bez większych obaw.

📢 Ostra walka o pociągi dla Rumunii! W grze 1,2 mld zł i rekordowy kontrakt Pesy Sąd w Rumunii nakazał unieważnić wynik wygranego przez bydgoską firmę przetargu. W grę wchodzą: 1,2 mld zł, największa umowa w historii Pesy i złość giganta, który ma kłopoty na tym rynku. 📢 Weekend w Bydgoszczy z atrakcjami. Sprawdź, co się dzieje - lista wydarzeń [17-18 lutego 2024] Koncerty, spektakle, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 17-18 lutego w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Weekend pod Gdańskiem: 14 niesamowitych atrakcji blisko Trójmiasta, które warto odwiedzić. To najwyżej godzina jazdy! Gdzie wybrać się na weekend z Gdańska, żeby było ciekawie, ale też niedaleko? Wyszukaliśmy dla was 14 atrakcji w zasięgu najwyżej godziny jazdy samochodem od centrum Gdańska, w sam raz na krótkie wycieczki bez noclegu. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się z Trójmiasta, by wypocząć na łonie przyrody, pozwiedzać niesamowite zabytki i zapewnić moc wrażeń dzieciom.

📢 Pogrzeb Mariana Szirockiego. Pożegnali go najbliżsi, zawodnicy, kibice - mamy zdjęcia Na cmentarzu przy ul. Wiślanej w piątek odbyło się ostatnie pożegnanie Mariana Szirockiego. 📢 Tak ubiera się żona milionera! Renata Gabryjelska zdradza, w jakich stylizacjach czuje się najlepiej Renata Gabryjelska to aktorka, modelka, miss piękności, której w latach 90. wróżono ogromną karierę. Gwiazda zna się na modzie! W takim razie, jak wygląda jej codzienna garderoba? Ostatnio zdradziła, w czym czuje się najlepiej.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Zazdrosny Dogan zabije Cagataya? - streszczenia Cagatay nie ustaje w walce o serce Yildiz. Zazdrosny Dogan nie może znieść widoku konkurenta u boku ukochanej. Czy posunie się do morderstwa? Tego dowiecie się z najbliższych odcinków serialu. Zobaczcie, co wydarzy się po weekendzie w serialu "Zakazany owoc". Szczegóły w naszej galerii.

📢 Partnerka Macieja Orłosia jest od niego młodsza o 22 lata. Tak wygląda Paulina Koziejowska Maciej Orłoś na początku roku po ponad siedmiu latach przerwy powrócił do Teleexpressu. Prywatnie od jakiegoś czasu związany jest z Pauliną Koziejowską, młodszą od niego o ponad dwadzieścia lat. Prezenterka telewizyjna i dziennikarka w wywiadach podkreśla, że różnica wieku nie ma dla niej żadnego znaczenia. Zobacz, jak wygląda piękna partnerka Macieja Orłosia. Prezentujemy prywatne zdjęcia Pauliny Koziejowskiej. 📢 Piękna Pelin z serialu Złoty chłopak. Tak aktorka wygląda na co dzień "Złoty chłopak" to jedna z najchętniej oglądanych tureckich telenowel, które są obecnie emitowane w Telewizji Polskiej. Jedną z głównych bohaterek serialu jest Pelin, w rolę której wciela się Buçe Buse Kahraman. Co wiemy o aktorce? Zajrzeliśmy, jak piękna 27-latka wygląda na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia serialowej Pelin ze "Złotego chłopaka".

📢 Tak atakuje cichy udar mózgu. Poznaj objawy, które bardzo łatwo przeoczyć Z tego materiału dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu. Objawy występujące po tego typu udarze łatwo przeoczyć - niektórzy mogą uznać, że pojawiły się na przykład z powodu starości. Tymczasem cichy udar mózgu powoduje uszkodzenia, które w przyszłości mogą doprowadzić do poważniejszego, rozległego udaru. Na co należy zwrócić uwagę?

📢 Tak mieszka Omenaa Mensah. Luksus to mało powiedziane - łóżko z baldachimem i kręcone schody Omenaa Mensah mieszka w luksusowym apartamencie, z którego ma doskonały widok na Warszawę. Wnętrza domu popularnej prezenterki zostały zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Oryginalne rzeźby, liczne obrazy i duża ilość zieleni tworzą niesamowity klimat. Zobaczcie, jak urządziła się Omenaa Mensah! 📢 Pensja minimalna - luty 2024. Tyle netto musi płacić pracodawca. Kiedy kolejna podwyżka? O blisko 18 procent wzrosła pensja minimalna od 2024 roku. Od stycznia do końca czerwca płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 złotych brutto (wcześniej 3600 brutto). To nie koniec podwyżek pensji minimalnej. Z powodu wysokiej inflacji najniższe wynagrodzenie zostanie podwyższone w tym roku jeszcze raz. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca. Do ilu urośnie płaca minimalna za kilka miesięcy? Szczegóły znajdziesz poniżej.

📢 Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Dwupoziomowy apartament z widokiem na stolicę - zdjęcia Wesoła blondynka z reklamy "Play'a", która zdobyła rozpoznawalność na całą Polskę. Barbara Kurdej-Szatan, to aktorka, o której jakiś czas temu było bardzo głośno. Teraz wszystko wskazuje na to, że serialowa Joasia wróci do grania w uwielbianym przez Polaków "M jak Miłość". Czy tak się stanie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Barbara Kurdej-Szatan z rodziną. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Małopolskie zamki na starych zdjęciach – Wawel, Pieskowa Skała, Dunajec i nie tylko. Zobacz, jak bardzo zmieniły się te popularne zabytki Województwo małopolskie skrywa mnóstwo ciekawych atrakcji i zabytków – należą do nich także wiekowe zamki, które od lat zachwycają turystów z całego świata. Sprawdziliśmy, jak kilkadziesiąt lat temu (a nawet wcześniej!) prezentowały się te popularne wśród zwiedzających obiekty. Zobacz Wawel, Pieskową Skałę, Dunajec i inne wspaniałe zamki na archiwalnych zdjęciach. 📢 Piękna Marusia z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak teraz wygląda Pola Raksa Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – tak o urodzie Poli śpiewał Grzegorz Markowski z zespołu Perfect w piosence „Autobiografia”. Zachwycała urodą w latach 60. i 70. Pola Raksa w młodości była jedną z najpiękniejszych Polek w historii. Widzowie pokochali ją za rolę Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Dziś aktorka ma 82 lata. Zobaczcie, jak wygląda teraz Pola Raksa.

📢 Zbigniew Boniek i jego żona, Wiesława - są parą od liceum! Zobacz zdjęcia szczęśliwej pary od pół wieku! Zbigniew Boniek to jeden z najbardziej znanych bydgoszczan, który zdobył światową sławę. Tego znanego piłkarza i byłego prezesa PZPN nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego piłkarski dorobek jest równie bogaty, jak jego osiągnięcia jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sam Zbigniew Boniek przyznaje, że za jego sukcesami stoi żona. Małżeństwo Bońków w tym roku świętować będzie 48-lecie, ale pan Zbigniew i pani Wiesława znają się dłużej… Zobacz więcej informacji o Zbigniewie i Wiesławie Bońkach oraz obejrzyj zdjęcia. Tak wygląda żona znanego bydgoszczanina.

📢 Dziedzictwo - to jeszcze wydarzy się w lutym: Yaman rujnuje wszystko i rani Seher To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie lutego: Frat zawozi Neslihan do Kiraz, by ta pomogła jej w zadaniu domowym. Cała trójka świetnie się bawi tworząc męskie zestawy ubrań. Okazuje się bowiem, że Frat jest świetnym modelem. Ziya odkrywa zniknięcie teczki. Domyśla się, że trafiła w ręce Yamana. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Studniówka 2024 bydgoskiego "Elektryka". Maturzyści zatańczyli poloneza w Park Hotelu [zdjęcia] Zgodnie z tradycją polonezem rozpoczęli studniówkę tegoroczni maturzyści z Technikum Elektryczno-Energetycznego nr 2 w Bydgoszczy. Bal odbył się w piątek (9 lutego) w Park Hotelu. Bawiło się na nim łącznie 100 osób.

📢 Zjawiskowa Olga Kalicka. "Hot!" - fani są zachwyceni. Zobacz gorące zdjęcia aktorki Olga Kalicka zachwyca fanów swoimi zdjęciami publikowanymi na Instagramie. - "Uroczo", "Przepiękna", "Wow", czy "HOT" - to tylko niektóre z wielu komplementów, które internauci zostawiają pod postami aktorki. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda gwiazda "Rodzinki.pl". 📢 Michał Wiśniewski - tak mieszka piosenkarz. Warszawska willa jest warta miliony Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Tak na co dzień wyglądają gwiazdy serialu "1670". Hit Netflixa o polskiej szlachcie podbija świat! [zdjęcia] Hop, hop, hop! Nie jest tajemnicą, że serial "1670" to prawdziwy hit Netflixa. Opowiada o perypetiach Polskiej szlachty i mieszkańców Adamczychy - najpiękniejszego miejsca na świecie. Właścicielem połowy wsi (tej mniejszej) jest Jan Paweł Adamczewski. Jego marzeniem jest zostać najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski! 📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox. Góralski dom robi wrażenie Kasia i Jędrek Gąsienicowie są znani z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowe małżeństwo mieszka z dwójką dzieci w Zakopanem. Zobaczcie, jak wygląda ich dom! W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia domu, w którym mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie?

📢 Seyran z serialu "Złoty chłopak" - taka prywatnie jest aktorka Afra Saraçoğlu [zdjęcia] Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych ról gra w nim aktorka Afra Saraçoğlu, która wciela się w rolę Seyran. Poniżej nieco informacji o uroczej aktorce, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień. 📢 "Złoty chłopak". Ferit - gra go aktor Mert Ramazan Demir. Internauci: "Musisz być taki przystojny?" Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych męskich ról gra w nim aktor Mert Ramazan Demir, który wciela się w rolę Ferita . W artykule informacje o aktorze, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień Mert Ramazan Demir.

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

