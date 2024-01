Przegląd prasy (19.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Postępują prace przy budowie czwartego kręgu Opery Nova w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia”?

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Cagatay wyznaje miłość Yildiz! [streszczenia - 19.01.2024] Cagatay już nie kryje się z tym, że chce odzyskać Yildiz. Podstępem zwabia ją na spotkania, a następnie informuje o wszystkim Dogana. Ten jest wściekły i dzwoni z pretensjami do żony. Ta jednak zaskakuje go szczerym wyznaniem o spotkaniu z byłym mężem. Czy Yildiz da szansę Cagatayowi? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc". Zobaczcie, co wydarzy się po weekendzie!

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Cayetana aresztowana za zabójstwo Germana i Manueli [19.01.2024] Cała Akacjowa cierpi po śmierci Germana i Manueli. Cayetana ma nie lada kłopoty. Intrygantka i wdowa po lekarzu została aresztowana i oskarżona o zabójstwo męża i jego ukochanej. Kobieta postanawia się bronić i domaga się otwarcia ich grobów. Wie bowiem doskonale, że nie ma tam ciał Germana i Maneuli. Czy podła kobieta odpowie za swoje zbrodnie? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się w odcinkach po weekendzie.

Prasówka 19.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Choroba Yusufa zbliża do siebie Yamana i Seher [19.01.2024] Choroba Yusufa spada jak grom z jasnego nieba na Seher i Yamana. I choć małżeństwo nie dogaduje się i Seher coraz poważniej myśli o ucieczce, to choroba chłopca sprawia, że zakochani postanawiają się zjednoczyć. Czy próba od losu zbliży ich do siebie? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków. Zobaczcie, co po weekendzie wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Przedstawiamy streszczenia!

📢 Tak wygląda córka Macieja Stuhra, Matylda. Kim jest i co robi? [19.01.2024] Maciej Jerzy Stuhr to urodzony 23 czerwca 1975 r. w Krakowie – aktor, reżyser, scenarzysta filmowy i teatralny, a także felietonista, konferansjer, psycholog, wykładowca akademicki. Niedawno odbyła się premiera filmu "Fuks 2", na której pan Maciej pojawił się w towarzystwie córki, Matyldy. Zobacz, jak wygląda córka tego znanego aktora. Kim jest i co robi? 📢 Zagrał Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies" w 1970 roku. Tak zmienił się Włodzimierz Press [19.01.2024] Włodzimierz Press, urodzony 13 maja 1940 r. we Lwowie w rodzinie żydowskiej, jest polskim aktorem znany z kariery scenicznej i filmowej. Jego życie związane jest z dramatycznymi wydarzeniami wojennymi, które miały wpływ na jego młodość. Urodził się jako syn Janiny Planer, komunistki, i Grzegorza Pressa, który zginął w getcie warszawskim.

📢 Kobiety spod tych znaków zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Fałsz bije od nich na kilometr! [19.01.2024] Nie ma chyba nic gorszego, od fałszywej przyjaciółki. Osoby, która pozornie ci dobrze życzy, a gdy tylko odwracasz wzrok, cieszy się z twojej porażki. Mało tego, nie ma skrupułów podrywać twojego faceta, a także obgadywać się z innymi. Niektórzy takie zachowania mają zapisane już w horoskopie. Zobaczcie w naszej galerii, które znaki zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Kulisy zdradza Wróżka Roma. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [19.01.2024] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Serial "Zakazany owoc" - Cagatay wyznaje Yildiz miłość. Co wydarzy się w drugiej połowie stycznia? [19.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w drugiej połowie stycznia 2024. Cagatay mówi Yildiz, że chce do niej wrócić. Ma zamiar wyznać jej miłość... Handan zawiera przymierze z Ender i nagrywa z Yildiz kompromitującą rozmowę. Streszczenia telenoweli "Zakazany owoc" zamieszczamy w galerii - przeczytaj, co wydarzy się do 26 stycznia. 📢 Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Oświadczyny Ferita! [19.01.2024] Co wydarzy się w drugiej połowie stycznia w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Niebawem Ferit i Seyran dostaną rozwód. Chłopak obiecuje ślub Pelin, rozpoczynają się przygotowania do ceremonii. Tymczasem Seyran została już obiecana innemu mężczyźnie... Telenowelę "Złoty chłopak" można oglądać od poniedziałku do piątku w TVP 1 (godz. 14.00). W galerii zamieszczamy streszczenia na dwa tygodnie.

📢 Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły wśród ludzi - horoskop [19.01.2024] Zawsze pomocne, miłe, służące dobrą radą. Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły, których wyróżnia bezinteresowność i troska o drugiego człowieka. Wśród znaków zodiaku jest ich wiele. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy. Osoby spod tych znaków zodiaku mają najlepsze charaktery. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". Yildiz zdradzona przez kolejnego męża. Wróci do Cagataya? [19.01.2024] Yildiz postanawia zbliżyć się do Kumru. Ta jednak stara się uniezależnić od pieniędzy ojca. Cagatay pod pretekstem spotkania z Halitcanem wyciąga Yildiz na rodzinny obiad. Biznesmen upewnia się, że ta wiadomość dotrze do Dogana. Również Ender chce dopiec mężczyźnie. Yildiz przyłapuje Dogana i Meric w dwuznacznej sytuacji. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze streszczenia. To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w drugiej połowie stycznia. Yusuf traci przytomność i trafia na badania do szpitala [19.01.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do 15 stycznia 2024: Zuhal próbuje za wszelką cenę zdobyć sympatię Yusufa. Ziya zarzuca Yamanowi złe traktowanie Seher. Yaman ratuje Seher z rąk bandytów. Niepodziewanie Yusuf traci przytomność! Chłopiec trafi do szpitala i przejdzie badania. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Tak mieszka Magda Gessler. Dom pod Warszawą i willa w Kanadzie - zdjęcia [19.01.2024] Magda Gessler to niekwestionowana gwiazda TVN i ulubienica publiczności. Zasłynęła dzięki "Kuchennym rewolucjom", których jest prowadzącą od ponad 10 lat. Restauratorka z bujnymi blond lokami słynie z niepowtarzalnego stylu. Na co dzień dzieli życie między Warszawą i Kanadą. W obu posiadłościach widać kolorowy styl celebrytki. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Magda Gessler.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to da się odliczyć od podatku i zyskać pieniądze na konto [19.01.2024] Zobaczcie, jak rozliczyć podatki w 2024 roku, aby zyskać dodatkowe pieniądze i nie tylko nie dopłacać do podatku, ale dostać jeszcze przelew z urzędu skarbowego na sporą sumkę. Zebraliśmy dla Was ulgi podatkowe na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [19.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej - lista [19.01.2024] Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś. 📢 Libacja Magdy Gessler z Januszem Palikotem. Alkohol, wulgaryzmy i gwiazda „Kuchennych rewolucji” - WIDEO Znana restauratorka Magda Gessler została nagrana podczas kolacji z alkoholowym magnatem Januszem Palikotem. W nagraniu nie brakuje wulgaryzmów oraz kieliszków wypełnionych przejrzystym płynem. Na poczuciu niesmaku się jednak nie skończyło, a sprawa ma ciąg dalszy. oburzony Jan Śpiewak zarzucił biznesmenowi promowanie alkoholu w przestrzeni publicznej. Natomiast Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski zdecydował, że w tej sprawie złoży doniesienie do prokuratury.

📢 Byliśmy wewnątrz sortowni odpadów ProNatury - najnowocześniejszej w kraju Nie pracuje tu wiele osób, wszystko robią maszyny i komputery. Najnowocześniejsza sortownia odpadów w Polsce ruszyła w grudniu i pracuje na pełnych obrotach. Dzięki tej ważnej dla Bydgoszczy inwestycji jeszcze skuteczniej odzyskiwane będą surowce wtórne. 📢 Magda Gessler i Piotr Adamczyk razem? Tych dwoje łączyło kiedyś uczucie! Zobacz związki gwiazd, o których już mało kto nie pamięta Słynna restauratorka i aktor, kinowy amant, który zdobywa serca kobiet? Jak się okazuje, takie połączenie nie tylko jest możliwe, ale co więcej, naprawdę miało miejsce! Magda Gessler była niegdyś związana z Piotrem Adamczykiem. Na różnicę wieku nie zważali także Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak. Poznaj lepiej ich historię i zobacz, którzy jeszcze celebryci niegdyś tworzyli pary.

📢 Dwanaście zarzutów dla włamywacza recydywisty z Bydgoszczy. Został złapany na gorącym uczynku Aż 12 zarzutów usłyszał 39-letni bydgoszczanin, który kilkukrotnie włamywał się na działki ROD, a także do garaży, na teren budowy i do salonu kosmetycznego. Mężczyznę zatrzymali policjanci z bydgoskiego Śródmieścia. Przyznał się do winy. 📢 Niezwykły pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, znanego duchownego, brata niepełnosprawnych. Na cmentarzu zapłonęły nawet race Czwartek, 18 stycznia, był drugim dniem ceremonii pogrzebowych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. O godzinie 10 wprowadzono trumnę do kościoła pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. To w tej miejscowości żył ks. Tadeusz, tu pracował, pełnił posługę i tu chciał być pochowany. Pochowany został na cmentarzu w sąsiedniej Rudawie. Zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa tej fundacji pochowano w grobowcu śp. Zofii Tetelowskiej, właścicielki dworu w Radwanowicach, która oddała ten swój majątek, żeby powstała placówka dla osób niepełnosprawnych. W drugi dzień pogrzebu uroczystościom przewodniczył ks. bp. Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Modlitwy odbywały się w obrządkach łacińskim i ormiańskim.

📢 Wygraj Thermomix oraz ekstrakasę w NASZEJ LOTERII. Dołącz do gry! Ruszyła kolejna runda NASZEJ LOTERII, w której do wygrania są aż dwie nagrody: najnowszy model Thermomixa oraz nawet 5000 zł. Szczegóły poniżej. 📢 Kolejny przypadek jazdy pod prąd na S5 pod Bydgoszczą. Sprawą zajęła się policja W czwartek (18 stycznia) na drodze S5 w okolicy węzła Bydgoszcz Północ miał miejsce kolejny przypadek jazdy pod prąd. Na profilu Bydgoszcz 998 zamieszczono nagranie z tego zdarzenia. Kilka dni temu na S5 w Osówcu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły trzy osoby. Kierowca, z którego winy doszło wtedy do wypadku, także jechał pod prąd.

📢 Wystawa „nabytków” w Muzeum Solca. Najstarszy eksponat ma 2 tysiące lat - zdjęcia Od lat w styczniu Muzeum Solca im. księcia Przemysła pokazuje mieszkańcom swoje najnowsze zdobycze. Wiele eksponatów ofiarowali sami solecczanie, inne kupiono lub wydobyto z ziemi.

📢 To się dzieje z Twoim organizmem, gdy pijesz ocet jabłkowy. Tak ocet jabłkowy wpływa na Twoje zdrowie Ocet jabłkowy znany jest od lat ze swoich zdrowotnych właściwości. Już nasze babcie go stosowały, a nawet same wyrabiały. Często używały do tego celu popularnych papierówek, które rzadko były pryskane, a smakowały wyśmienicie. Ocet jabłkowy, pity w rozsądnych ilościach, może się przyczynić do poprawy kondycji twojego organizmu. Sprawdź, jakie właściwości ma ocet jabłkowy. O tym piszemy niżej. 📢 Willa Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego w środku. Wnętrza jak w pałacu - zobacz zdjęcia Luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim.

📢 Marcelina Zawadzka - tak żyje i wypoczywa. Gwiazda Polsatu kocha rajskie podróże - zdjęcia Marcelina Zawadzka jest jedną z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w naszym kraju. Przez wiele lat związana była z Telewizją Polską, a od 2021 r. pracuje dla Polsatu, gdzie jest współprowadzącą "Farmy". Miss Polonia 2011 uwielbia podróżować i chętnie dzieli się z fanami zdjęciami ze swoich egzotycznych wypraw. Mamy prywatne zdjęcia Marceliny Zawadzkiej! 📢 To ona zagrała Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Sheyla Fariña na prywatnych zdjęciach Sheyla Fariña wcieliła się w rolę Manueli w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", który od stycznia 2023 roku mogą oglądać widzowie TVP. Manuela od pierwszych odcinków jest wiodącą postacią telenoweli, jej postać zniknie jednak z serialu po pierwszym sezonie (w sumie nakręcono ich siedem). Jaka prywatnie jest aktorka Sheyla Fariña? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Grała Lucy w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Ilona Ostrowska - zobacz zdjęcia Trudno w to uwierzyć, ale już niebawem serial "Ranczo" osiągnie pełnoletność. 5 marca 2024 roku minie bowiem osiemnaście lat od emisji pierwszego odcinka kultowej produkcji, w której główną rolę zagrała Ilona Ostrowska. Aktorka stworzyła niezapomnianą kreację Lucy Wilskiej, którą pokochały miliony Polaków. Postanowiliśmy przypomnieć, jak w tym czasie zmieniała się Lucy z serialu "Ranczo".

📢 Horoskop finansowy na styczeń 2024. Te znaki zodiaku dostaną duże pieniądze Prezenty na święta, wyprawienie wigilii, przygotowania do zabawy sylwestrowej. W grudniu wszyscy mamy większe wydatki. Nic w tym dziwnego, że wielu z nas patrzy z nadzieją w nadchodzący miesiąc. Styczeń 2024 przyniesie ulgę w finansach dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma zdradza, na kogo czekają duże pieniądze po nowym roku! 📢 Skarga na jazdę chodnikiem auta ProNatury w Bydgoszczy. Kierujący miał zganiać pieszych Bydgoszczanin skarży się, że auta ProNatury, podczas odbioru śmieci z koszy przy ul. Chodkiewicza, wjeżdżają na chodnik, z którego zganiają pieszych. Miejska spółka zareagowała na opisaną sytuację i przeprasza za zachowanie pracowników.

📢 Pionierski zabieg w Bydgoszczy. To szansa dla pacjentów zmagających się z zaćmą i prezbiopią 2 stycznia 2024 roku w Bydgoszczy został przeprowadzony pierwszy w Polsce zabieg wszczepienia soczewki EDoF (z ang. Extended Depth od Focus) nowej generacji pacjentowi chorującemu na zaćmę. Zabieg przerowadził prof. dr hab. med. Bartłomiej Kałużny.

📢 Objawy raka jelita grubego. Często przychodzą późno - nie lekceważ ich! [18.01.2024] Rak jelita grubego należy do grupy najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Zajmuje również bardzo wysokie miejsce jeśli chodzi o przyczynę zgonów z powodu choroby nowotworowej. W początkowej fazie bardzo często nie daje objawów - istotne w wykryciu tego typu nowotworu we wczesnym etapie są zatem profilaktyczne badania. Jakie objawy najczęściej towarzyszą nowotworom jelita grubego, gdy już się pojawią? 📢 Kasy samoobsługowe rozczarowały klientów i sklepy: "To nie ułatwienie, a totalna porażka!" W zwykłych kasach wcześniej siedziały trzy osoby, teraz jedna i musi jeszcze podchodzić pomagać przy samoobsługowych. Żadne ułatwienie, a totalna porażka! - twierdzi nasza Czytelniczka. Dotąd głównie klienci skarżyli się na kasy samoobsługowe, ale teraz również sklepy powoli tracą nerwy. Straty z drobnych kradzieży na automatach idą w grube tysiące!

📢 Brakuje maszynistów w Kujawsko-Pomorskiem. "Chciałem odejść po tym, jak dziewczyna rzuciła mi się pod pociąg" Na kolei brakuje wszystkich pracowników, a głównie maszynistów. - Też chciałem odejść po tym, jak dziewczyna rzuciła mi się pod pociąg - mówi nam bydgoski maszynista. 📢 Tragiczny pożar w Murowańcu pod Bydgoszczą. Pan Mariusz wciąż w szpitalu, trwają zbiórki na pomoc Mieszkańcy Murowańca i Białych Błot energicznie odpowiedzieli na potrzebę pomocy rodzinie poszkodowanej w pożarze, który miał miejsce 4 stycznia. Zorganizowano między innymi mecze piłki nożnej i bieg, z których dochód trafi na pomoc. Zbiórka trwa też na portalu zrzutka.pl

📢 Nowa atrakcja turystyczna w Kujawsko-Pomorskiem. Rejsy z Bydgoszczy do Lubostronia Kanałem Noteckim W maju mogą się zacząć rejsy turystyczne statkiem z Bydgoszczy do Lubostronia. Pierwszy techniczny rejs już się odbył - z powodzeniem. Pojawił się też pomysł rejsów na trasie Barcin - Lubostroń - Łabiszyn - Barcin. Tymczasem zabytkowy, kupiony przez Bydgoszcz, holownik Certa zimuje - czeka na remont.

📢 Nieszczęśliwy wypadek w autobusie linii 65 w Bydgoszczy. Karetka zabrała nietrzeźwego mężczyznę "Na ulicy Fordońskiej, obok Kabli, doszło chyba do jakiegoś wypadku. Stoi pusty autobus, są karetka, policja" - zaalarmowała nasza Czytelniczka, która wracała z pracy do domu. Sprawę wyjaśnił rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. 📢 Wojtek Gola z Fame MMA żyje jak król. Luksusowy apartament, szybkie auta, egzotyczne podróże [zdęcia] Jest pomysłowy, ma smykałkę do biznesu i dobrze na tym zarabia. Wojciech Gola, współzałożyciel i współwłaściciel Fame MMA wyciska z życia wszystko, co możliwe. Tak mieszka i żyje na co dzień >>>

📢 Takich produktów lepiej nie wkładaj do zamrażarki. Oto jedzenie, którego nie wolno mrozić Dłuższa świeżość różnych produktów, a ponadto, możliwość odłożenia na później nadmiaru przygotowanej żywności. Mrożenie jedzenia zdecydowanie ułatwia codzienne gotowanie i pozwala nie wyrzucać tego, czego nie zje się od razu. Choć, wiele rzeczy można nadaje się do włożenia do zamrażarki, to istnieje też grupa takich składników, których nie wolno przechowywać w bardzo niskiej temperaturze. Czego dokładnie nie wolno mrozić? Mamy pełną listę!

📢 Luksusowa willa Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego. Tak youtuberzy urządzają się w środku lasu. Zobacz nowoczesny projekt domu celebrytów Nowy dom Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego robi na fanach ogromne wrażenie. Ich kanały i profile w sieci śledzą miliony followersów, którym nie umknie żaden istotny fakt z życia celebrytów. Popularni polscy youtuberzy właśnie pochwalili się w mediach społecznościowych aranżacją nowej nieruchomości w środku lasu. Zobacz, jak luksusowo urządzą willę gwiazdy internetu. Musisz koniecznie zobaczyć modne wnętrza domu Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego. 📢 Klaudia El Dursi pokazała sześciopak na brzuchu, internauci w szoku [zdjęcia] Klaudia El Dursi jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia. Niedawno piękna bydgoszczanka opublikowała zdjęcia, na których zaskoczyła fanów nową fryzurą, wkrótce potem okazało się, że modelka sfotografowała się w peruce. Później wrzuciła na swój profil fotkę w bikini. Klaudia El Dursi pokazuje umięśniony, szczupły brzuch, a internauci są w szoku.

📢 Elżbieta Jaworowicz kiedyś i dziś. Tak przez lata zmieniła się prowadząca Sprawę dla reportera - zdjęcia Elżbieta Jaworowicz jest ikoną polskiego dziennikarstwa publicystycznego. Od ponad czterdziestu lat prowadzi "Sprawę dla reportera", która jest jej autorskim projektem. Słynie nie tylko z prowadzenia popularnego programu, ale również z charakterystycznego zaplatania nóg. Sprawdziliśmy, jak Elżbieta Jaworowicz zmieniała się przez lata. Zobacz archiwalne zdjęcia!

📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez lata Kayah od ponad trzydziestu pięciu lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała wiele hitów, przy których do dziś bawią się miliony Polaków. "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij", "Prócz ciebie nic" czy "Ramię w ramię" to jedne z najbardziej znanych przebojów artystki. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Kayah zmieniała się na przestrzeni lat. Zobacz, jak piosenkarka wyglądała 25 lat temu!

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugim tygodniu stycznia: Handan, matka Kumru, wkracza do akcji! Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc"w drugim tygodniu stycznia. Wkrótce w serialu: Yildiz jest w ciąży? Ender pokazuje Doganowi, jak Yildiz niszczyła auto Cagataya. Relacja między Yildiz a Kumru zacieśnia się. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Serial "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. Śmierć Manueli i Germana! Tego nie spodziewał się nikt! Szczególnie ci fani serialu "Akacjowa 38", którzy liczyli na szczęśliwe zakończenie. Manuela i German pożegnają się z życiem i to już w najbliższych odcinkach. A to wszystko przez lojalnego szpiega Cayetany, który udaremnia plan zakochanych na ucieczkę z ul. Akacjowej. Przed widzami telenoweli dramatyczne chwile. Przeczytajcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38"!

📢 Magdalena Fręch w Australian Open idzie jak burza. Tak żyje polska tenisistka - zobacz zdjęcia Magdalena Fręch świetnie rozpoczęła rywalizację w turnieju w Australian Open. Jaka jest prywatnie? Zobacz! 📢 Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar na nowych zdjęciach Danica McKellar zagrała Winnie Cooper w kultowym amerykańskim serialu "Cudowne lata". Produkcja powstała w latach 1988–1993 - nakręcono w sumie 115 odcinków (6 sezonów). Jak zmieniła się największa miłość serialowego Kevina Arnolda? Danica McKellar ma obecnie 48 lat i jest cenioną matematyczką, która wydała kilka ciekawych książek. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Firma Rafako zerwała umowę z toruńską Fundacją Lux Veritatis na budowę Muzeum „Pamięć i Tożsamość” i żąda ponad 25 mln zł Głośno zrobiło się wokół Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Firma Rafako z Raciborza odstępuje od umowy i żąda od Fundacji Lux Veritatis zapłaty prawie 25,5 mln złotych z tytułu całości przysługującego spółce wynagrodzenia z umowy.

📢 Tak mieszka Maciej Zakościelny. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak żyje na co dzień w najmodniejszej dzielnicy stolicy Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia. 📢 Soczysta surówka z kapusty pekińskiej i papryki z majonezem. Polecam przepis na sałatkę z sosem. Łatwo dostępny składnik dodaje ostrości Kapustę pekińską można kupić niemal w każdym sklepie spożywczym. Najczęściej robię z niej surówkę, która smakuje nawet wybrednym domownikom. Wyrazistego smaku dodaje musztarda i cienko posiekany czosnek. Poznaj przepis na surówkę z kapusty pekińskiej, papryki i majonezu do domowego obiadu.

📢 Pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem pociąg metropolitalny ruszył z inicjatywy Torunia. Co w Bydgoszczy? Z inicjatywy Torunia, powiatu toruńskiego i trzech pobliskich gmin jeżdżą pierwsze w regionie pociągi metropolitalne współfinansowane przez lokalne społeczności. W Bydgoszczy "w tej chwili trudno o deklaracje" - mówi nam wiceprezydent miasta.

📢 W strojach z epoki przybliżają historię Kanału Bydgoskiego. To nowa forma oprowadzania po muzeum [zdjęcia] Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego wystartowało z nowym projektem. Od niedawna po obiekcie oprowadzają przewodnicy ubrani w stroje żołnierzy pruskiego pułku oraz XVII-wiecznych bydgoszczanek. 📢 TOP 10 liceów ogólnokształcących w Bydgoszczy. To szkoły ze znakiem jakości Perspektywy 2024 Na podstawie najnowszego Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2024 prezentujemy najlepszą dziesiątkę liceów w Bydgoszczy. Które szkoły się w niej znalazły? Sprawdźcie sami. To licea, w których warto się uczyć.

📢 Wyniki parkingów Park&Ride po roku działania. Jest wzrost, ale parkingi puste Od uruchomienia pierwszego bydgoskiego parkingu typu Park&Ride minął ponad rok. Duża część parkingów wciąż stoi pusta. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej chwali się, że zainteresowanie parkingami wzrasta - ale wyniki są znikome. W Fordonie na parkingu stoi kilka tych samych samochodów... 📢 Po tragicznym wypadku w Fordonie motorniczowie z tramwajów w Bydgoszczy biją na alarm Po tragicznym wypadku w Fordonie, w którym zginęła 14-latka motorniczowie apelują do pieszych na przejściach. - Tramwaju nie da się zatrzymać na odległości jednego metra! - mówią. Prokuratura w sprawie wypadku prowadzi śledztwo. Wynik postępowania jeszcze nie są znane. 📢 Plebiscyt Edukacyjny w Kujawsko-Pomorskiem. Laureaci nagrodzeni - zdjęcia z gali We wtorek 16 stycznia 2024 roku laureaci wojewódzkiego etapu Plebiscytu Edukacyjnego odebrali wyróżnienia podczas uroczystej gali w Hotelu City w Bydgoszczy.

📢 To już oficjalny koniec CWKS Zawiszy Bydgoszcz. Kluby uspokajają: "Zawisza Bydgoszcz wciąż ma się dobrze" Dobiegł końca proces likwidacji CWKS Zawiszy Bydgoszcz. Od teraz każda z jedenastu sekcji będzie budować swoją historię na własną rękę. Kibice jednak mogą spać spokojnie: sukcesów z pewnością nie zabraknie!

📢 Aktorzy, sportowcy, politycy. Te znane osoby urodziły się w Bydgoszczy - zobacz listę [16.01.204] Politycy, sportowcy, artyści muzyczni, dziennikarze. Bydgoszcz to miejsce narodzin wielu wybitnych, a niektórych po prostu znanych w medialnym świecie postaci. Niektóre z tych nazwisk stale królują na pierwszych stronach gazet. Przyjrzyjmy się zestawieniu znanych osobistości, które urodziły się w Bydgoszczy. Oto lista znanych osób, które urodziły się w grodzie nad Brdą. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Prognoza pogody na weekend 20-21 stycznia 2024 W najbliższy weekend znów sypnie śniegiem, lokalnie nieco mocniej, ale ten atak zimy będzie krótki, a po nim spodziewamy się odwilży - prognozuje synoptyk Bogdan Bąk.

📢 Mieszkańcy zaniepokojeni planowaną wycinką drzew w lesie przy ul. Glinki. Nadleśnictwo Bydgoszcz wyjaśnia Mieszkańcy Bydgoszczy obawiają się, że las położony w pobliżu ul. Glinki, Szpitalnej i Solnej w najbliższym czasie podzieli los lasu przy ul. Wojska Polskiego na Kapuściskach. Nadleśnictwo potwierdza, że są tam planowane cięcia, ale uważa, że zakres nie będzie duży. 📢 Poznaliśmy letni rozkład lotów Ryanaira z Bydgoszczy. Są pewne zmiany względem zimowego harmonogramu Pasażerowie musieli na te informacje długo czekać, ale Ryanair wreszcie ujawnił letni rozkład lotów z Bydgoszczy. W końcu poznaliśmy jednak trasy na okres od końca marca do końca października. Nowy plan lotów nie jest tak korzystny dla podróżujących, jak zimowy. 📢 Ładunek termobaryczny z bydgoskiego Nitro-Chemu. Pierwszy taki w Polsce Nowa technologia produkcji termobarycznego materiału wybuchowego, opracowana w Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z bydgoskim Nitro-Chemem, może służyć do granatów ręcznych i granatników. Wojsko Polskie jest zainteresowane pozyskaniem tego typu amunicji. Nie jest ona w kraju jeszcze produkowana.

📢 Studniówka 2024 VII LO w Bydgoszczy. Tegoroczni maturzyści zatańczyli dwa polonezy [zdjęcia] Dwa polonezy, w tym jeden pokazowy wykonany przez kilkanaście par maturzystów, a potem wspólny zatańczony przez wszystkich uczniów - tak wyglądało otwarcie studniówki VII LO w Bydgoszczy. Bal na blisko 200 osób rozpoczął się w piątek (12 stycznia) w Hotelu City. 📢 Studniówka 2024 XI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Bal w Hotelu Best Inn [zdjęcia] Z gracją zatańczony polonez, podziękowania dla nauczycieli, duża dawka humoru oraz dobrej zabawy - w sobotę (13 stycznia) w Hotelu Best Inn w Bydgoszczy rozpoczęła się studniówka maturzystów XI LO im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego. 📢 Studniówka 2024 Technikum Logistyczno-Spożywczego nr 13 w Bydgoszczy. Bal w Restauracji Telimena - zobacz zdjęcia Jeszcze na początku tego tygodnia mieli egzaminy zawodowe, ale w piątek (12 stycznia) nikt nie myślał o nauce, tylko o dobrej zabawie. Maturzyści z Technikum Logistyczno-Spożywczego nr 13 w Bydgoszczy spotkali się tego dnia na studniówce.

📢 Studniówka 2024 Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Uczniowie bawili się w Hotelu City [zdjęcia] Sezon studniówkowy nabiera tempa. W sobotę (13 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu pojawili się maturzyści z Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Na parkiecie w Hotelu City bawiło się łącznie prawie 300 osób. 📢 Studniówka 2024 Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Był walc zamiast poloneza [zdjęcia] Nie poloneza, lecz walca zatańczyli w tym roku maturzyści z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy podczas studniówki, która w sobotę (13 stycznia) rozpoczęła się w Hotelu Holiday Inn. W galerii zamieszczamy zdjęcia z pierwszych godzin.

📢 Morsy w Pieckach. 14 stycznia 2024 nad Jeziorem Jezuickim spotkali się amatorzy zimnych kąpieli [zdjęcia] Tradycyjnie w niedzielne południe w Pieckach nad Jeziorem Jezuickim spotkali się amatorzy zimnych kąpieli. 14 stycznia 2024 roku nie było inaczej.

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - decyzja sądu w sprawie rozwodu. Seyran zemdleje - streszczenia W styczniu widzowie serialu "Złoty chłopak" będą świadkami burzliwego i smutnego zakończenia małżeństwa Ferita i Seyran. Kazim już negocjuje wydanie córek za mąż - w zamian ma otrzymać spore pieniądze. Zerrin robi wszystko, by Ferit wrócił do Pelin. Co jeszcze wydarzy się w styczniu w serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia na kolejne dwa tygodnie. 📢 Studniówka VI LO w Bydgoszczy. Maturzyści bawili się w Hotelu City - zobaczcie zdjęcia Tradycyjny polonez otworzył w piątek (5 stycznia) studniówkę tegorocznych maturzystów z VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dla uczniów to był niezapomniany wieczór. 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Nowa restauracja na Bartodziejach w Bydgoszczy. Gości obsługuje robot, a dania mogą przygotować sami Na Bartodziejach w Bydgoszczy pojawiła się nowa restauracja. New China Town to znana w mieście marka. Nowy lokal niesie ze sobą szereg zmian. Klientów obsługuje robot. Mogą oni również zasiąść przy stoliku, gdzie sami z surowych składników przygotują swoje dania.

📢 Tragiczny wypadek w bydgoskim Fordonie. Co widać na nagraniu z wideorejestratora? W piątek (12 stycznia) około godziny 15 w Fordonie doszło do tragicznego wypadku z udziałem pieszej i tramwaju linii nr 5. W wyniku zdarzenia poważnych obrażeń doznała 14-latka, niestety jej życia nie udało się uratować. W sobotę do naszej redakcji przesłano nagranie z kamery samochodowej, na której widać moment wypadku. 📢 Drogowcy w Bydgoszczy w środku sezonu zimowego. Dziennie pługosolarki przejeżdżają do 80 km Bydgoszczanie ma za sobą atak zimy. Pługosolarki, które są do dyspozycji od zaraz, dziennie przejeżdżają od 60 do 80 km ulicami miasta. Jeżeli występują obfite opady, przejazdy każdej z maszyn wydłużają się do ponad 100 km. Na tę zimę zabezpieczono ponad 5 tys. ton soli.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Kłamią, manipulują, wykorzystują do własnych celów. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni Związek z nimi to prawdziwa sinusoida emocji. Jednego dnia potrafią być czuli i kochani, drugiego całkowicie obojętni i chłodni. Odchodzą bez słowa lub co gorsze - o wszystko obwiniają ciebie. Nawet o zdradzę... Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni. Unikaj ich jak ognia, bo możesz się łatwo poparzyć!

📢 Tak mieszka Jakub Błaszczykowski. Piękny apartament w centrum Warszawy [zdjęcia] Jakub Błaszczykowski to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii rodzimej piłki nożnej. Oprócz talentu, piłkarz słynie z ogromnego serca. Fundacja, w tym szeroka działalność charytatywna budzi szacunek wśród fanów piłki nożnej i nie tylko. Na co dzień piłkarz jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Jakub Błaszczykowski. 📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Grzegorz Mielec - tak teraz wygląda. Od czasów Big Brothera zmienił się nie do poznania Grzegorz Mielec był uczestnikiem pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Program opuścił dosyć szybko, jednak widzom zapadł w pamięci za sprawą głośnego romansu z Karoliną Pachniewicz w domu Wielkiego Brata. Jak potoczyła się kariera Grzegorza Mielca po udziale w Big Brotherze? Zobacz, jak dziś wygląda i czym zajmuje się Grzegorz Mielec. 📢 Nieznane numery - uważaj na te numery telefonów. To może być próba oszustwa Oszuści cały czas szukają nowych sposobów na kradzież pieniędzy. W ostatnich miesiącach ataki oszustów coraz częściej skierowane są na użytkowników telefonów komórkowych. Odbieranie połączeń z niektórych numerów lub próba oddzwonienia na te numery może się skończyć utratą pieniędzy. Sprawdźcie, na które numery telefonów należy uważać!

📢 Tak żyje i podróżuje Klaudia Nieścior, zwyciężczyni Top Model 2022. Wychowywała się w rodzinie zastępczej Klaudia Nieścior zdobyła serca widzów i jurorów i zwyciężyła w 11. edycji show Top Model. Wygrała 100 tys. zł, sesję okładkową w magazynie Glamour i kontrakt w międzynarodowej agencji modeli i modelek. Jak żyje zwyciężczyni Top Model 2022? Zobacz jej prywatne zdjęcia z instagrama!

📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa".

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Dekiert. Dziennikarka TVP zachwyca urodą! [zdjęcia] Sylwia Dekiert to jedna z najpopularniejszych dziennikarek sportowych w Polsce. Od ponad 20 lat jest związana z Telewizją Polską, w której prowadzi wiele programów, m.in. Sportowy wieczór. Wielokrotnie była gospodynią studia podczas najważniejszych imprez sportowych na całym świecie. Zajrzeliśmy, jak wygląda życie prywatne pięknej dziennikarki. Zobacz, jak Sylwia Dekiert mieszka i żyje na co dzień!

📢 Tak na co dzień wygląda Ender z serialu Zakazany owoc. Piękna aktorka zachwyca urodą! [zdjęcia] Sevval Sam to turecka aktorka, która w serialu "Zakazany owoc" wciela się w postać Ender Argun. Piękna i przebiegła kobieta zatrudnia w domu kelnerkę, która ma zadanie uwieść jej męża. W ten sposób chce zdobyć dowody, że jest przez niego zdradzana. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowa Ender.

📢 Lidl zamyka 7 sklepów w całej Polsce. Sprawdź, gdzie nie zrobisz zakupów! [lista] Sieć sklepów Lidl poinformowała, że na miesiąc zamknie klika sklepów w całej Polsce. Powodem tej decyzji jest konieczność wykonania remontów oraz prac modernizacyjnych w wybranych sklepach. Które sklepy zostaną zamknięte? Sprawdźcie! Na kolejnych slajdach przedstawiamy dokładne lokalizacje sklepów, w których w najbliższym czasie nie zrobimy zakupów.

