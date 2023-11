Przegląd prasy 18.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polska - Czechy MEMY. Już było dobrze i... klops po przerwie”?

Prasówka 18.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Polska - Czechy MEMY. Już było dobrze i... klops po przerwie Reprezentacja Polski zremisowała z Czechami 1:1 w meczu eliminacji do mistrzostw Europy. O wyjazd na Euro biało-czerwoni będą musieli powalczyć w barażach.

📢 Emerytura wojskowa wzbudza podziw! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 BKS Visła Proline Bydgoszcz - Bogdanka Arka Chełm. Wicelider pokonany! Siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz drugiej drużynie rozgrywek oddali tylko seta.

Prasówka 18.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co się będzie działo w dniach 17-19 listopada Koncerty, warsztaty, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący długi weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 17-19 listopada w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Maffashion (Julia Kuczyńska) pozuje w bikini i zdradza, jaki jest sekret jej figury. Wygląda jak bogini! [zdjęcia - 18.11.23 r.] Maffashion (Julia Angelika Kuczyńska) to urodzona 22 września 1987 r. w Złotowie – popularna polska polska blogerka modowa, influencerka, aktorka niezawodowa i celebrytka. Jej profil na Instagramie śledzi - bagatela - aż 1,5 miliona osób! Maffashion chętnie udostępnia na nim swoje zdjęcia. Często pozuje w bieliźnie, prezentując doskonałą figurę. Czemu ją zawdzięcza? Niedawno zdradziła sekret urody...

📢 Tym osobom ZUS może pomniejszyć emeryturę - nowe limity od grudnia [18.11.23 r.] Zarówno emeryci, jak i renciści mogą dorabiać, ale niektóre osoby pobierające takie świadczenia obowiązują limity zarobkowe. Od grudnia zostaną one zmienione - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znane są już nowe stawki. Ile będzie można dorobić do emerytury i renty, by nie była ona pomniejszana? Od jakiego pułapu emerytura zostanie zawieszona? Kogo dokładnie obowiązują limity? Przeczytaj. 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie. Dogan zaprasza Yildiz na kolację [18.11.23 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie w drugiej połowie listopada. Wkrótce w serialu: Ender postanawia odzyskać Dogana. Omer popisuje się przed Kumru. Dogan zaprasza Yildiz na kolację. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Tak kiedyś wyglądał Marcin Prokop. W młodości nosił długie włosy - zobacz zdjęcia [18.11.23 r.] Marcin Prokop słynie z wysokiego wzrostu oraz ironicznego poczucia humoru. Razem z Dorotą Wellman tworzy jeden z najbardziej lubianych duetów prezenterów telewizyjnych w Polsce. Mało kto pamięta, że dziennikarz w 2003 roku był jurorem w "Idolu". Przypominamy archiwalne zdjęcia Marcina Prokopa. Zobacz, jak wyglądał kiedyś! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Daniel Qczaj. Zielona kuchnia i cegła na ścianach [18.11.23 r.] Daniel Qczaj jest jednym z najbardziej popularnych trenerów fitness w naszym kraju. 36-letni trener personalny to prawdziwy wulkan energii, który zaraża Polaków pozytywnym myśleniem, a przy okazji zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza mieszkania Qczaja, który regularnie publikuje na Instagramie kadry ze swojego przytulnego apartamentu. Zobaczcie, jak urządził się znany trener personalny!

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. İbrahim wyzna Czarnej miłość! [18.11.23 r.] To wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie listopada: Data ślubu coraz bliżej. Seher jest u Kiraz na ostatniej przymiarce sukni ślubnej. Neslihan podarowuje Seher album ze zdjęciami jej i Yamana. Ibrahim, chcąc zaimponować Czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane będą po weekendzie w drugiej połowie listopada. 📢 Magdalena Boczarska prywatnie. Tak aktorka wygląda na co dzień - zobacz zdjęcia [18.11.23 r.] Magdalena Boczarska jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek. W ostatnich latach zagrała w kilku filmach i serialach, które zebrały bardzo dobre recenzje krytyków. Z uwagi na obowiązki zawodowe, nie ma zbyt wiele czasu na wypoczynek z rodziną, ale gdy nadarzy się okazja, aktorka nie próżnuje. W wolnych chwilach lubi uprawiać wakesurfing oraz jeździć na nartach. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda życie Magdaleny Boczarskiej.

📢 Tak dziś wygląda Brooke z "Mody na sukces". Katherine Kelly Lang ma już 62 lata! [zdjęcia - 18.11.23 r.] Miliony Polaków przez lata śledziły losy rodziny Forresterów w "Modzie na sukces". Jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w amerykańskiej operze mydlanej jest Brooke Logan. W rolę przebiegłej intrygantki wciela się Katherine Kelly Lang, która występuje w "Modzie na sukces" od ponad 36 lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka! 📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się po weekendzie. Królowa upokarza Cayetanę! [18.11.23 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po weekendzie w drugiej połowie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Mieszkańcy Akacjowej świętują Nowy Rok w ciastkarni La Deliciosa. Justo zapowiada, że zabije Germana. Leonor i Pablo potajemnie biorą ślub. Ulica Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Kalendarz dni wolnych w 2024 r. To będzie rok długich weekendów! [18.11.23 r.] Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych. 📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu [zdjęcia - 18.11.23 r.] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 Tak ubiera się Danuta Stenka. Oto eleganckie stylizacje cenionej aktorki - zdjęcia [18.11.23 r.] Danuta Stenka słynie ze stylowych i eleganckich kreacji. Często określana jest jako ikona stylu. Nic dziwnego, że gdy pojawia się na premierach filmowych, teatralnych, pokazach mody czy konferencjach z okazji prezentacji nowych ramówek, fotoreporterzy długo nie mogą oderwać od niej swoich obiektywów. Jak ubiera się Danuta Stenka? Wybraliśmy dla Was jej najciekawsze kreacje z ostatnich lat. Zobaczcie w galerii! 📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka. Wiejski dom u podnóża Gór Świętokrzyskich [zdjęcia - 18.11.23 r.] Andrzej Piaseczny to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej. Rozpoznawalność zdobył w formacji "Mafia", jednak prawdziwą sławę przyniosła mu rola Kacpra Złotopolskiego w serialu "Złotopolscy". Następnie przyszedł czas na karierę solową. Na wielkiej scenie jest od blisko 25 lat!

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są największymi egoistami. Oni myślą tylko o sobie [18.11.23 r.] Nigdy nie działają bezinteresownie, zawsze starają się coś dla siebie ugrać. Te znaki zodiaku są największymi egoistami. One w pierwszej kolejności stawiają zawsze na siebie. Rzadko kiedy potrafią tworzyć relacje oparte na partnerstwie i wzajemności. Te znaki zodiaku egoizm mają zapisany w gwiazdach... 📢 To ona uwiodła Cagataya w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda piękna Kumru [zdjęcia - 18.11.23 r.] "Zakazany owoc" cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Widzowie w Polsce od kilku tygodni oglądają piąty sezon tureckiego serialu, w którym do obsady produkcji dołączyła Biran Damla Yılmaz, która wciela się w rolę Kumru. Kobieta szybko wdała się w romans z Cagatayem i rozbiła jego małżeństwo z Yildiz. Na co dzień aktorka jest jednak zupełnie inna niż grana przez nią bohaterka. Zobacz, jak serialowa Kumru wygląda prywatnie!

📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki [18.11.23 r.] Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka! 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się w listopadzie. Trucizna w ziołach i zazdrosna Seher [streszczenia - 18.11.23 r.] Serial "Dziedzictwo" cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów, a każdy odcinek tureckiej produkcji przyciąga przed telewizory setki tysięcy ludzi. Wiemy już, co będzie się działo w uwielbianej telenoweli w kolejnych dniach listopada. Zobacz streszczenia nowych odcinków serialu "Dziedzictwo".

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w drugiej połowie listopada. Justo zabije Germana? [streszczenia - 18.11.23 r.] Manuela odrywa, że Justo więzi Germana. Za wszelką cenę próbuje pomóc ukochanemu. Servando i Paciencia przygarniają bezdomną kobietę z noworodkiem. Leandro i Manuela ruszają uwolnić lekarza. Wszystko wskazuje jednak na to, że German nie żyje... 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [18.11.23 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Marcin Hakiel pokazał nową partnerkę. To prawdziwa piękność [zdjęcia - 18.11.23 r.] Marcin Hakiel znowu zakochany! Tancerz niedawno opublikował zdjęcia z tajemniczą kobietą. Piękna brunetka zyskała wiele komplementów od internautów. Kim jest nowa ukochana Marcina Hakiela? 📢 Kawa nie jest dla tych osób! Kto powinien unikać picia kawy? [18.11.23 r.] Wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczynać dnia inaczej, niż od wypicia filiżanki kawy. Sięgamy po nią, bo nam smakuje i by dała nam siłę na początek (i w trakcie) dnia. Zawarta w niej kofeina działa na układ nerwowy i nas pobudza. Wszyscy dobrze wiemy, że w nadmiarze kawa zaszkodzi nawet zdrowej osobie. Są jednak osoby, które po prostu powinny zrezygnować z regularnego picia kawy. Kto i dlaczego? Przeczytajcie.

📢 Koniec telenoweli "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku - tak skończy się serial [18.11.23 r.] Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Grał Andrzeja Talara w serialu Dom. Tak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy [zdjęcia - 18.11.23 r.] Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy! 📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Mamy informacje i zdjęcia [18.11.23 r.] Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [18.11.23 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka pozuje na wakacjach w skąpym stroju i wygląda "hot" [18.11.23 r.] Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

📢 Trujące rośliny doniczkowe. Są szczególnie groźne dla zwierząt i dzieci - takie reakcje wywołują [18.11.23 r.] Rośliny doniczkowe są popularnym elementem dekoracyjnym w naszych domach. Potrafią ocieplić wnętrze, dodać mu elegancji czy sprawić, żeby było bardziej przytulne. Niektóre rośliny mogą być dla nas niebezpieczne, dlatego warto wiedzieć co mamy w domu i na co szczególnie zwrócić uwagę. 📢 Uszkodzony nasyp na moście Pomorskim w Bydgoszczy. Od poniedziałku autobusy będą jeździły torowiskiem Po zmianach w komunikacji na spowodowanych uszkodzonym nasypem na moście Pomorskim narzekają i kierowcy i pasażerowie. Na miejscu nie wygląda to bardzo źle, powstaje pytanie, co będzie w poniedziałek (20.11), kiedy autobusy zaczną jeździć po części torowiska tramwajowego. 📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Joan Collins wiecznie młoda. Serialowa Alexis z „Dynastii” zachwyca swoim wyglądem i figurą. Werwy dodaje jej o wiele lat młodszy mąż Joan Collins to aktorka, która znana jest na całym świecie, a Polakom głównie z kultowego serialu w czasach PRL-u „Dynastia”. Wszyscy śledzili jej losy z zapartym tchem. Przez jednych znienawidzona, a przez innych uwielbiana Alexis dzisiaj ma 90 lat, działa prężnie w swoich mediach społecznościowych i zachwyca… urodą i figurą.

📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Męczy cię odbijanie po jedzeniu i nie tylko? To może być objaw choroby. Zobacz, co może być przyczyną nadmiernego odbijania się Odbijanie się czy też bekanie to naturalny proces fizjologiczny. Dzięki niemu pozbywamy się powietrza z żołądka przez usta. W wielu kulturach bekanie po posiłku jest oznaką tego, że posiłek nam smakował. Co jednak, jeżeli dokucza nam częste odbijanie się? Oto 6 prawdopodobnych przyczyn nadmiernego bekania. Zobacz, jak ograniczyć odbijanie się.

📢 Będzie ślisko! IMGW publikuje alert meteo dla Bydgoszczy i powiatów bydgoskich. Spadnie deszcz i śnieg! Nadciąga załamanie pogody. Prognozy dla Kujaw i Pomorza nie są optymistyczne. W piątek po południu (17 listopada) spodziewane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Wraz z upływem czasu temperatura będzie spadać, a opady zamarzać... IMGW ostrzega przed oblodzeniem chodników i jezdni. Apelujemy o zachowanie ostrożności!

📢 Plac Wolności w Bydgoszczy czeka wielka przebudowa. Stylowe pawilony dla kwiaciarek, więcej zieleni Ratusz informuje, że już niebawem podpisana zostanie umowa na wielką przebudowę placu Wolności w Bydgoszczy. Właśnie skończyła się budowa zbiornika retencyjnego w tym miejscu, teraz czas na rewitalizację, która będzie kosztować 8,4 miliona złotych. Co się tutaj zmieni?

📢 A jednak projektanci ronda Jagiellonów pochylili się nad pochylniami [Minął tydzień] Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podsumował w tym tygodniu zmiany, jakie w koncepcji przebudowy ronda Jagiellonów wprowadził projektant. Zmiany są reakcją na wyniki konsultacji społecznych. Ich zakres budzi jednak mieszane uczucia, oscylujące pomiędzy dużą satysfakcją i sporym zawodem. Jak ja to widzę? 📢 Postępowanie w sprawie pożaru dawnego dworca przy Rycerskiej w Bydgoszczy umorzone. Przyszłość obiektu nieznana Prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące pożaru, do którego doszło 24 sierpnia w budynku dawnego dworca towarowego przy ul. Rycerskiej 22 w Bydgoszczy. Przyszłość obiektu, którego stan uległ dużemu pogorszeniu, wciąż jest nieznana.

📢 Obchody Dnia Wcześniaka w Bydgoszczy. Pięciodniowy cykl wydarzeń i spotkań ze specjalistami W Bydgoszczy trwają Obchody Dnia Wcześniaka, wydarzenie organizowane przez młodą Fundację Kolor Serca. W czwartek (16 listopada) w BCOPW w dwóch grupach odbyły się warsztaty dla wcześniaków i rodziców dotyczące masażu Shantala. 📢 Piękny koncert na finał obchodów 100-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy [zdjęcia] Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy wspaniałym koncertem muzyki kameralnej i symfonicznej zakończyło uroczyście obchody jubileuszu 100-lecia swojego istnienia. W trakcie wydarzenia, które odbyło się w czwartek (16 listopada) w sali koncertowej Collegium Copernicanum UKW, wręczono też odznaczenia i medale. 📢 Gęsty dym na Miedzyniu w Bydgoszczy - palił zużytym olejem silnikowym. Kara - 500 zł Po co utylizować zużyty olej silnikowy, skoro można go jeszcze wykorzystać... Strażnicy miejscy z Bydgoszczy przyłapali na gorącym uczynku właściciela jednego z warsztatów samochodowych, który zasilał nim piec. Straż miejska opublikowała zdjęcia prezentujące "pomysłową" konstrukcję.

📢 Przed nami ostatnie wypłaty emerytur w listopadzie 2023. Mamy wyliczenia kwot netto i brutto To już ostatnie wypłaty emerytur w listopadzie 2023. Nie będą już tak wysokie, jak te sprzed kilku tygodni, jednak zawsze warto przyjrzeć się ważnym wyliczeniom netto i brutto swoich świadczeń. Zmianie ulegną aż trzy terminy wypłat emerytur w listopadzie, a kwestią sporną pozostaje tylko waloryzacji emerytur i przyszłość 13. i 14. emerytury. 📢 Most Pomorski w Bydgoszczy, poleciały wióry. Ostatni raz? - komentuje Jarosław Reszka Zarząd dróg miejskich przyznaje, że najbardziej prawdopodobną przyczyną osunięcia się nasypu przy moście Pomorskim i w rezultacie zamknięcia dla ruchu części mostu są prace zlecone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację. Można by to spuentować przysłowiem: „Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą”. Szczególnie gdy drwa rąbią w 62 miejscach naraz - bo w tylu punktach w Bydgoszczy toczą się obecnie prace przy wkopywaniu w ziemię zbiorników retencyjnych w ramach koncepcji miasta gąbki.

📢 Dwie niedziele handlowe do końca 2023. W te dni sklepy będą otwarte [kalendarz] Do końca 2023 roku zostały dwie niedziele handlowe (w sumie w ciągu roku było ich siedem). Jedna z pozostałych niedziel handlowych będzie specyficzna - sklepy będą musiały zamknąć się szybciej niż zwykle. W które niedziele w 2023 roku będzie można zrobić zakupy? 📢 Te ryby są najgorsze dla człowieka. Mogą zawierać toksyczne związki i powodować stan zapalny organizmu. Zobacz, które ryby są najzdrowsze Ryby powinny być spożywane przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Ale czy ich jedzenie zawsze wyjedzie nam na zdrowie? To zależy od tego, po które gatunki sięgniemy. Na szczęście jedzenie większości z nich, jest bezpieczne i polecane. Zobacz, które ryby uznawane są za najbardziej niezdrowe i szkodliwe.

📢 Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy apeluje o wsparcie. Tak można pomóc psiakom i kotom Zima to szczególnie trudny czas dla zwierząt. To również wyzwanie dla pracowników schronisk, by zapewnić potrzebną pomoc swoim podopiecznym. Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy zwróciło się z apelem do internautów o wsparcie. 📢 Czy ktoś rozpoznaje tych mężczyzn? Poszukuje ich bydgoska policja [zdjęcia] Kryminalni z bydgoskiego Szwederowa prowadzą postępowanie w sprawie przywłaszczenia dwóch torebek (damskiej i męskiej), telefonu komórkowego oraz kurtki męskiej. Zdarzenie miało miejsce 22 października 2023 roku w lokalu przy ul. Podwale w Bydgoszczy. Wizerunek sprawców zarejestrował monitoring. 📢 Najwyższy szczyt Europy to nie Mont Blanc. Która góra jest rekordowo wysoka? Ranking 10 najwyższych szczytów w Europie Ustalenie, który szczyt w Europie jest najwyższy, wcale nie jest taką łatwą sprawą. Wiele z was może sądzić, że to Mont Blanc na granicy Francji i Włoch, bo tak uczono nas w szkole. Ale fakty są inne. W zależności od tego, co uznamy za granicę Europy, lista 10 najwyższych szczytów kontynentu może być inna. Sprawdźcie, które europejskie góry są rzeczywiście najwyższe i gdzie wznosi się ich królowa – wcale nie w Alpach.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Nowa spalarnia śmieci pod bokiem Bydgoszczy. Czy miejska ProNatura jest zagrożona? 23 tysiące ton odpadów ma przerabiać w Toruniu spalarnia należąca do miliardera Romana Karkosika. Ma produkować prąd i ciepło sprzedawane miejskiej sieci. Pojawia sie pytanie, czy toruńska instalacja może zagrozić interesom bydgoskiej spółki ProNatura. 📢 Tak wygląda plac Kościeleckich w Bydgoszczy w trakcie rewitalizacji [zdjęcia] Trwa rewitalizacja placu Kościeleckich w centrum Bydgoszczy. Efekty prac już widać, choć do ich zakończenia jeszcze trochę zostało. Nowy wygląd otrzymają także uliczki wokół placu. Prace mają się zakończyć wiosną przyszłego roku.

📢 Nowy pomost na plaży w Pieczyskach już gotowy. Otwarcie odwołano z powodu pogody Budowę nowego pomostu na plaży w Pieczyskach rozpoczęto jesienią br. Prace zostały zakończone pod koniec października. 3 listopada miało być huczne otwarcie, ale imprezę odwołano. 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie? 📢 Katarzyna Pakosińska - zobacz jak mieszka gwiazda. Duże okna, cegła na ścianie i piękny ogród Katarzyna Pakosińska to popularna artystka kabaretowa, konferansjerka i dziennikarka. Przez piętnaście lat występowała w Kabarecie Niemoralnego Niepokoju, a w ostatnich miesiącach była jedną z prowadzących program śniadaniowy "Poranny rogal" na kanale Zoom TV. W 2017 roku wyszła za mąż za Gruzina Irakliego Basilaszwilego. Zobacz, jak Katarzyna Pakosińska mieszka i żyje na co dzień.

📢 Objazdowy cyrk w Brzozie - komentarz Jarosława Reszki Bydgoszczanie mogą ostatnio zazdrościć spokoju na ulicach mieszkańcom innych miejscowości – ale nie Brzozy. To, co się w Brzozie teraz dzieje na drogach, trudno z czymkolwiek porównać. 📢 "Tyrolka z Wyżyn", "Puścić tramwaje przez Babią Wieś...". Bydgoszczanie komentują uszkodzenie nasypu przy moście Pomorskim Po tym jak uszkodzony został nasyp przy moście Pomorskim w Bydgoszczy, trzeba było wprowadzić spore ograniczenia w ruchu pojazdów i pieszych. Mostem od czwartku nie będą jeździć tramwaje. Bydgoszczanie, którzy w ostatnich miesiącach sporo wycierpieli w związku z remontami i inwestycjami mają komunikacyjny kłopot w kolejnym punkcie miasta. W internecie burza komentarzy. Jedni w ostrych słowach krytykują sytuację, innym opadły już ręce i wolą na wesoło... 📢 Napad na cukiernię w Bydgoszczy. Pobili pracownika i ukradli dwie blachy z wypiekami. Grozi im wieloletnia odsiadka Policjanci z bydgoskiego Szwederowa zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą przed sądem za usiłowanie włamania do jednej z bydgoskich cukierni oraz za rozbój na jej pracowniku. Łupem napastników padły drożdżówki i pączki.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 Serial Złoty chłopak - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Awantura w restauracji. Ferit wpada w szał! Nadchodzące odcinki serialu "Złoty chłopak" zapowiadają się bardzo ciekawie. Ferit nadal dziwnie się zachowuje, a Seyran jest załamana zachowaniem swojego męża, który w restauracji zrobi jej wielką awanturę. Seyran będzie zazdrosna o Pelin i wyrzuci ją z domu. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej części listopada? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 16-30 listopada.

📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel. 📢 Sułtanka Mihrimah z serialu "Wspaniałe stulecie" dekadę później. Tak wygląda 39-letnia Pelin Karahan Pelin Karahan zagrała w serialu "Wspaniałe stulecie" sułtankę Mihrimah. Jak w ciągu dekady zmieniała się turecka aktorka? Gwiazda "Wspaniałego stulecia" od czasu, gdy kręcono popularną turecką telenowelę zdążyła się rozwieść, ponowie wyjść za mąż i urodzić dwóch synów. Zobacz jak teraz wygląda Pelin Karahan - zdjęcia zamieszczamy w galerii.

📢 Część mostu Pomorskiego będzie zamknięta, tramwaje przestaną jeździć Uszkodzona część mostu Pomorskiego zostanie zamknięta, a ruch na dwóch liniach tramwajowych wstrzymany. Autobusy komunikacji miejskiej mają poruszać się po torowisku. Zmiany mają zacząć obowiązywać od czwartku (16.11) 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Rozwód Yildiz i Cagataya. Mężczyzna nie przyznaje się do zdrady "Zakazany owoc" to absolutnie najchętniej oglądany turecki serial w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a kolejne intrygi i zaskakujące zwroty akcji przyciągają widzów przed ekrany telewizorów. Wiemy już, co wydarzy się w serialu w drugiej połowie listopada. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 13-24 listopada. 📢 Telenowela "Złoty chłopak" - Seyran będzie załamana, gdy się dowie! Nowe streszczenia Niebawem w serialu "Złoty chłopak": Seyran postanawia podjąć pracę modelki. Ferit jest przeciwny i nie zgadza się na to, by jego żona podpisała kontrakt. Serter odwiedza Pelin i urządza jej awanturę. Dziewczyna jest zastraszona i przerażona. Prosi o pomoc Ferita. Chłopak spędza u niej noc... Co jeszcze się wydarzy? W galerii przeczytasz streszczenia 10 kolejnych odcinków serialu "Złoty chłopak".

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się na początku listopada. Yildiz do kamer: Cagatay i Kumru są kochankami Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Wkrótce w serialu: Yildiz przygotowuje się do rozwodu. Kumru robi aferę w restauracji Omera. Ender i Dogan mają się ku sobie. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Nawet 200 tysięcy rezerwistów może otrzymać wezwania do wojska. Kto otrzyma powołanie W tej grupie mogą znaleźć się także takie osoby, które dotychczas nie miały doświadczenia wojskowego i nigdy wcześniej nie zakładali munduru. 📢 HIPOKRATES 2023. Nagrodziliśmy laureatów w województwie kujawsko-pomorskim. Teraz czas na finał ogólnopolski We wtorek 14 listopada, w Hotelu City w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w plebiscycie Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy laureatów - pracowników służby zdrowia - z województwa kujawsko-pomorskiego. Do 16 listopada trwa głosowanie w ogólnopolskim finale plebiscytu. 📢 Podsumowano konsultacje dotyczące ronda Jagiellonów w Bydgoszczy. Będą dwie pochylnie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podsumował konsultacje dotyczące dostosowania ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po przeanalizowaniu ponad 500 uwag, projektant wprowadził kilka zmian do koncepcji.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w drugiej połowie listopada. Cagatay chce wrócić do Yildiz! Yildiz przyłapuje Cagataya na zdradzie. Jest nieugięta i wie, że to koniec jej małżeństwa. Mężczyzna jednak nie może pogodzić się z jej decyzją i pijany nachodzi ją w domu. Arzu kłóci się z Ender. Intrygi kobiety dają się wszystkim we znaki. 📢 Tak mieszka Michał Wiśniewski. Warszawska willa jest warta miliony - zobaczcie zdjęcia Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii.

📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Mamy zdjęcia z ceremonii! "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana!

📢 Tak wyglądają kultowe zabawki PRL. Oto dzieciństwo z dawnych lat na zdjęciach W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej królowały w każdym dziecięcym pokoju. Szanowało i kochało je każde dziecko. Zabawki PRL były plastikowe, drewniane, blaszane i nie miały tylu funkcji co dzisiejsze. Poznajecie je? Zobaczcie zabawki PRL w galerii zdjęć.

📢 Hanna Lis - tak mieszka. Piękna wyspa i ciemne meble w kuchni na zdjęciach Hanna Lis przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w największych polskich stacjach telewizyjnych. W 2016 roku zrezygnowała z dziennikarstwa publicystycznego i informacyjnego na rzecz tematyki lifestylowej. W latach 2007-2022 była żoną dziennikarza Tomasza Lisa. Jakiś czas temu Hanna Lis przeprowadziła się do mieszkania na warszawskim Wilanowie. Zobacz, jak wyglądają wnętrza apartamentu dziennikarki. 📢 Podejrzane numery telefonów - lista. Nigdy nie odbieraj tych połączeń - to może być próba oszustwa W dzisiejszych czasach potrzeba naprawdę niewiele, by stać się ofiarą oszustów i stracić duże pieniądze. Do najbardziej popularnych metod, którymi posługują się oszuści, należą obecnie phishing, vishing oraz spoofing. Czasami wystarczy kliknąć w link lub odebrać połączenie z nieznanego numeru, by próba wyłudzenia pieniędzy okazała się skuteczna. Sprawdziliśmy, na które numery telefonów warto uważać.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Szyk, styl i elegancja. Ta modna czapka to idealne nakrycie głowy na jesień i zimę. Koleżanki będą ci jej zazdrościć Kaszkiet damski to nie jest zwykła czapka z daszkiem. To nakrycie głowy jest bardziej stylowe od zwykłej wełnianej czapki i równie eleganckie co kapelusz. Musisz go mieć w swojej szafie, ponieważ bez kaszkietu twojej jesiennej i zimowej stylizacji będzie brakowało tego czegoś. Zobacz, do czego i jak nosić kaszkiet damski oraz do jakiej twarzy pasuje.

📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki. 📢 Tak kiedyś wyglądały ulice i place w Bydgoszczy. Zobacz archiwalne zdjęcia sprzed ponad 80 lat! Zastanawiacie się, jak wyglądało nasze miasto kilkadziesiąt lat temu? Przeszukaliśmy zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy blisko trzydzieści zdjęć Bydgoszczy z lat 20., 30. i początku 40. ubiegłego wieku. Wiele ulic i placów zmieniło się nie do poznania, ale niektóre łatwo rozpoznać na dawnych zdjęciach. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Bydgoszcz!

📢 Serialowa Elif ma już 14 lat! Tak zmieniała się Isabella Damla Güvenilir z tureckiego serialu "Elif" Isabella Damla Güvenilir urodziła się 18 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku. Jako 5-latka odwiedzała rodzinę w Turcji i to właśnie wtedy została zauważona przez twórców serialu "Elif". Mała Isabella dostała tytułową rolę 6-latki, która przeżywa różne trudne chwile. Mała aktorka zrobiła furorę w serialu i stała się ulubienica i twórców telenoweli, i publiczności. Obecnie skończyła 14 lat, ale wygląda na dużo starszą. Zobaczcie zdjęcia - tak zmieniła się serialowa Elif. 📢 To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka. Z takich powodów warto włączyć je do diety Jajka to jeden z produktów, który każdy ma w lodówce. To najlepszy dodatek do kanapek, sałatek, ciast czy nawet mięs. Jajka są przede wszystkim źródłem pełnowartościowego białka, łatwo przyswajalnego przez organizm. Zobaczcie, co dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka. Kto powinien je włączyć do swojej diety? Sprawdźcie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Dekiert. Dziennikarka TVP zachwyca urodą! [zdjęcia] Sylwia Dekiert to jedna z najpopularniejszych dziennikarek sportowych w Polsce. Od ponad 20 lat jest związana z Telewizją Polską, w której prowadzi wiele programów, m.in. Sportowy wieczór. Wielokrotnie była gospodynią studia podczas najważniejszych imprez sportowych na całym świecie. Zajrzeliśmy, jak wygląda życie prywatne pięknej dziennikarki. Zobacz, jak Sylwia Dekiert mieszka i żyje na co dzień! 📢 Tak mieszka Mateusz Damięcki. Jest rodzinnie, naturalnie i sympatycznie [zdjęcia] Domy aktorów, celebrytów i osobistości ze świata kultury i sztuki kojarzą się zazwyczaj z przepychem i ekstrawagancją, a ich właściciele często robią wszystko, by pokazać swoje nieruchomości z jak najlepszej strony. Mateusz Damięcki, znany polski aktor, pokazuje, że nie każdy musi dążyć do perfekcji, by mieszkać ciepło, rodzinnie - jak inni ludzie z krwi i kości.

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie! 📢 Najdłuższe mosty i wiadukty w Bydgoszczy. Zobacz, jak wyglądają! [zdjęcia] Na terenie Bydgoszczy znajduje się niespełna 50 mostów, wiaduktów oraz kładek. W naszej galerii przedstawiamy najdłuższe wiadukty i mosty oraz ich nazwy. Zobaczcie, jak wyglądają!

