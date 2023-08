Przegląd prasy (18.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak zmieniła się Katarzyna Paskuda. Grała w "Złotopolskich", była na okładkach "Playboya"”?

Prasówka 18.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak zmieniła się Katarzyna Paskuda. Grała w "Złotopolskich", była na okładkach "Playboya" Katarzyna Paskuda, polska modelka, fotografka i aktora. Zyskała szerszą popularność dzięki sesjom dla "Playboya", widzowie zapamiętali też jej rolę w serialu "Złotopolscy". Jak przyznaje po latach, zaszufladkowanie jej jako dziewczyny z "Playboya" bardzo jej się nie podobało. Postanowiła pójść własną drogą - ukończyła studia aktorskie oraz fotograficzne. Jak teraz wygląda piękna Płocczanka? Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Serial Dziedzictwo - Ozan skrzywdzi Seher? To wydarzy się do końca sierpnia [18.08.2023] W drugiej połowie sierpnia w serialu "Dziedzictwo": Seher znajdzie się w ogromnym niebezpieczeństwie, gdy w jej otoczeniu pojawi się Ozan - nauczyciel gry na ukulele. Nikt nie podejrzewa, że mężczyzna cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. Seher stanie się jego obsesją, będzie w niej widział zmarłą ukochaną. Co wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo"? Przeczytaj najnowsze streszczenia w galerii.

📢 Niesamowity zachód słońca nad Bydgoszczą. Mamy zdjęcia z najwyższego budynku na osiedlu Leśnym Nie lada okazję do uwiecznienia zachodu słońca nad Brdą i panoramy Bydgoszczy mieli miłośnicy fotografii, którzy w czwartkowy wieczór (17 sierpnia) uczestniczyli w „Foto Focus na Leśne".

Prasówka 18.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękna i zmysłowa - taka prywatnie jest Sahika z serialu Zakazany owoc. Tak aktorka wygląda na co dzień! [18.08.2023 r.] "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc".

📢 Tak mieszka Emilia Komarnicka-Klynstra. Białe meble w kuchni i regały z książkami [zdjęcia - 18.08.2023 r.] Emilia Komarnicka-Klynstra od kilkunastu lat wciela się w rolę doktor Agaty Woźnickiej w "Na dobre i na złe". Na swoim koncie ma występy w wielu innych serialach oraz udział w dwunastej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym zajęła drugie miejsce. Prywatnie jest żoną aktora Redbada Klynstry, z którym ma dwoje synów. Zobacz, jak żyje i mieszka na co dzień Emilia Komarnicka-Klynstra. 📢 Ból i rozczarowanie. Te znaki zodiaku rozstaną się jeszcze w drugiej połowie sierpnia. Oto horoskop miłosny Wróżki Romy [18.08.2023 r.] To nie będzie łatwy czas dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma już wie, kto skończy wakacje 2023 ze złamanym serce. Koniec zwiastuje nowy, lepszy początek. Głowa do góry? Czyj związek przejdzie do przeszłości jeszcze w sierpniu? O tym przekonacie się z horoskopu Wróżki Romy.

📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [18.08.2023 r.] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! 📢 Mamy najnowszy horoskop na drugą połowę sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, pieniądze, zdrowie [18.08.2023 r.] Znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, ma spory wpływ na różne aspekty naszego życia. Z gwiazd można wyczytać, co los dla nas przygotował. Tak twierdzą astrolodzy. Zatem, co w drugiej połowie sierpnia czeka cię w miłości, sprawach finansowych czy zdrowiu? Zobacz, co dla ciebie wyczytała w gwiazdach Wróżka Azalia!

📢 Tak mieszka Katarzyna Pakosińska. Duże okna, cegła na ścianie i piękny ogród [zdjęcia - 18.08.2023 r.] Katarzyna Pakosińska to popularna artystka kabaretowa, konferansjerka i dziennikarka. Przez piętnaście lat występowała w Kabarecie Niemoralnego Niepokoju, a w ostatnich miesiącach była jedną z prowadzących program śniadaniowy "Poranny rogal" na kanale Zoom TV. W 2017 roku wyszła za mąż za Gruzina Irakliego Basilaszwilego. Zobacz, jak Katarzyna Pakosińska mieszka i żyje na co dzień. 📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt [18.08.2023 r.] Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Tak mieszkają Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości [18.08.2023 r.] Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów! 📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP [18.08.2023 r.] Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu.

📢 Tak mieszkają Iza i Joachim Zeiske z Gogglebox. Gwiazdy programu TTV mają piękny dom na wsi [18.08.2023 r.] Izabela Zeiske wraz ze swoim synem Joachimem należą do najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza ich domu. Iza i Joachim Zeiske mieszkają w dużym domu na wsi w Wielkopolsce. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Kobiety szefa JW Construction. Zobacz byłe żony, partnerkę i obecną ukochaną Józefa Wojciechowskiego [18.08.2023 r.] Józef Wojciechowski od zawsze miał słabość do pięknych i dużo młodszych kobiet. To właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie szef JW Construction związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia [18.08.2023 r.] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Serial Emanet (Dziedzictwo) - śmiertelny wróg Yamana powrócił. To wydarzy się po długim weekendzie [18.08.2023 r.] W drugiej połowie sierpnia w serialu "Dziedzictwo": Kiraz walczy o życie w szpitalu. Ali jest przerażony, że może ją stracić. Erdal postanawia szukać kobiety. Szybko udaje się mu ją odnaleźć... Najnowsze streszczenia serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") przeczytasz w galerii. Sprawdź, co wydarzy się w poniedziałek (14 sierpnia) oraz po długim weekendzie - streszczenia zamieszczamy w galerii. Serial można oglądać o godzinie 16.05 na antenie TVP 1.

📢 Oto lokalizacje fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. W tych miejscach trzeba uważać [18.08.2023] Fotoradary, czyli tzw. żółte skrzynki to najpopularniejsze i najstarsze w Polsce rozwiązanie rejestrujące prędkość. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości to najczęściej popełniane wykroczenie przez polskich kierowców. W 2023 roku mundurowi ujawnili już ponad 1,3 mln przypadków złamania ograniczeń prędkości. Aktualnie w Polsce działa około 511 fotoradarów z czego 17 urządzeń w Kujawsko-Pomorskiem. Znamy dokładną lokalizację fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź szczegóły! 📢 Będzie drugi wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku w Bydgoszczy, w którym zginęła 12-letnia Wiktoria Obrońcy Romana S. i Ryszarda M. chcą uniewinnienia swoich klientów. Proces apelacyjny w Bydgoszczy skończył się, wyrok zapadnie 31 sierpnia. Adwokaci wytykają sądowi niekonsekwencję, wybiórcze traktowanie dowodów i sprzeczności w opiniach biegłych.

📢 60-letnia Demi Moore w bikini - fani zachwyceni. Tak teraz wygląda gwiazda Hollywood "Uwierz w ducha", "Ludzie honoru", "Striptiz", "Niemoralna propozycja"... Piękna Demi Moore ma na swoim koncie długą listę ról w hollywoodzkich produkcjach. 60-letnia aktorka nie daje o sobie zapominać - przynajmniej w mediach społecznościowych. Opublikowane przez nią niedawno zdjęcie w bikini skomentowało ponad 2800 osób. Jak teraz wygląda gwiazda kina, która największe sukcesy odnosiła w latach 90.? Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Byli na pierwszej linii frontu walki z Covid-19. Wojewoda wręczył medale trojgu lekarzy [zdjęcia] Uroczystość miała miejsce w czwartek rano w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 📢 Carlos Alcaraz – numer jeden światowego tenisa spotyka się z obiecującą tenisistką Francuzką Lolą Marandel [ZDJĘCIA, WIDEO] Numer jeden na świecie Carlos Alcaraz w drugiej rundzie ATP 1000 Western & Southern Open w Cincinnati (USA) pokonał Australijczyka Jordana Thompsona 7:5, 4:6, 6:3. 20-letni hiszpański tenisista jako pierwszy w tym sezonie odniósł 50 zwycięstw. Na swoim koncie ma zaledwie 5 porażek. Jedną ze „zdobyczy” Carlosa jest Pretty Woman kobiecego tenisa – Lola Marandel, nowa dziewczyna hiszpańskiego Adonisa, pardon – Alcaraza. 📢 „Skoczek”, „Grzybek”, „Muszelka”. Krzesła z PRL-u są modne i kosztują krocie. Lepiej sprawdź strych i piwnicę! Krzesła z PRL-u są teraz na topie, dlatego miłośnicy designu są gotowi za nie sporo zapłacić. Niektóre kultowe wzory z lat 60., 70. i 80. kosztują na internetowych aukcjach krocie. Jeśli chcemy stworzyć modną aranżację w salonie czy jadalni, nie powinno we wnętrzu zabraknąć topowych mebli w stylu vintage. Może masz te perełki designu w piwnicy, na strychu czy garażu u rodziców? Zobacz, jakie modele krzeseł z PRL-u są najcenniejsze i najbardziej pożądane wśród kolekcjonerów.

📢 Agata Kornhauser-Duda przeszła metamorfozę! Nowa fryzura pierwszej damy to popularne uczesanie, które pasuje do każdego typu urody Agata Kornhauser -Duda jest żoną Prezydenta Polski i nie może sobie pozwolić na radykalne i odważne metamorfozy wizerunku. Pierwsza dama jednak zaskoczyła wszystkich, a jej krótkie włosy zaczesane do tyłu to już przeszłość. Zobacz, na jaką fryzurę się zdecydowała prezydentowa. 📢 Medycyna na Politechnice Bydgoskiej coraz bliżej. Uczelnia złożyła wniosek do ministerstwa Politechnika Bydgoska złożyła w czwartek (17 sierpnia) wniosek do ministra edukacji i nauki o wydanie zgody na uruchomienie studiów na kierunku lekarskim. To bardzo ważny moment w historii uczelni. 📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju. Mamy nowe stawki! 📢 Wiejska posiadłość Filipa Chajzera. Tak urządził się dziennikarz na Mazurach! [zdjęcia] Filip Chajzer pochwalił się nowym domem na Mazurach. Dziennikarz i prezenter "Dzień Dobry TVN" stworzył miejsce, które będzie mógł odwiedzić każdy z nas. W domu bowiem znajdą się kwatery na wynajem, gdzie śniadania będzie serwował... sam Filip Chajzer. Jesteście ciekawi, jak wygląda luksusowa posiadłość Filipa Chajzera?

📢 Oto skutki jedzenia papryki. To się dzieje z organizmem, gdy jesz paprykę Papryka to bardzo popularne i zdrowe warzywo. Jest niskokaloryczna, więc sprawdza się przy diecie odchudzającej. Zawiera też mnóstwo witamin i składników mineralnych niezbędnych w prawidłowo zbilansowanej diecie. Sproszkowana papryka poprawia trawienie i pobudza apetyt. Papryka pomaga nawet na ból głowy! Dlatego zdecydowanie powinniśmy sięgać po paprykę każdego dnia. Jakie jeszcze ma właściwości? Jak działa papryka na nasz organizm? Przekonaj się.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". Sahika zostaje zamordowana. Komu na rękę była jej śmierć? To będzie szok dla wielu widzów serialu "Zakazany owoc". Już w najbliższych odcinkach zobaczymy śmierć Sahiki. Kto zamorduję piękna bizneswoman? Wielu jej śmierć będzie na rękę. Również Yildiz nie będzie miała łatwo. Nad jej małżeństwem zebrały się czarne chmury. Czy czeka ją kolejny rozwód? Te i inne zdarzenia widzowie będą mogli obejrzeć w odcinkach serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Szczegóły w naszej galerii! 📢 Nogi do nieba, boska figura i piękny uśmiech. Tak wygląda Anna Markowska znana z Top Model - zobacz zdjęcia Anna Markowska to modelka i celebrytka, a popularność zawdzięcza udziałowi w programie "Top Model", w którym dotarła do finału. W ostatnich miesiącach media dużo rozpisują się o jej życiu prywatnym. 31-latka wielokrotnie była widywana w towarzystwie Kuby Wojewódzkiego, a na początku sierpnia paparazzi przyłapali ją na kolacji z Sebastianem Fabijańskim. Modelka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje odważne zdjęcia. Zobacz, jak Anna Markowska wygląda na co dzień!

📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie sierpnia. Zaskakująca decyzja Manueli! "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich widzów. Najbliższe odcinki telenoweli przyniosą wiele emocji. Policja wyda nakaz aresztowania Claudia, ale mężczyzna będzie się ukrywał i spróbuje wyjechać z miasta. German nie wierzy w czyste intencje Justo i spróbuje mu podać laudanum, ale Manuela na to nie pozwoli. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w drugiej połowie sierpnia. Zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" po 15 sierpnia!

📢 Serial Zakazany owoc - to wydarzy się od środy. "On zabił Sahikę"! Najnowsze streszczenia serialu "Zakazany owoc": Ender i Sahika knują kolejne intrygi przeciwko Hasanowi Alemu. Podczas jednego ze spotkań ten poda Sahice sok, po czym kobieta zemdleje. Rozpoczynają się poszukiwania, Edner oskarży Hasana o zabicie Sahiki. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie? Przeczytaj streszczenia odcinków, które będą wyemitowane od 14 sierpnia 2023. Zamieszczamy je W GALERII ze zdjęciami.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle seniorzy dostaną podwyżki na rękę w przyszłym roku Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"? 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w połowie sierpnia. Ozan podkłada ukrytą kamerę Seher i ją podgląda "Dziedzictwo" to turecki serial, znany również pod tytułem "Emanet". To jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" i co się wydarzy w połowie sierpnia. Streszczenia odcinków znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Gwiazda „Klanu” nie do poznania. Aldona Orman nie jest już długowłosą blondynką. Zobacz metamorfozę aktorki Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

📢 Ocean Lava Triathlon w Bydgoszczy. Będą utrudnienia przez dwa dni [19-20.08.2023 r.] W sobotę i niedzielę, 19 i 20 sierpnia w Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja Ocean Lava Triathlon Polska. Część biegowa będzie organizowana w Myślęcinku. Rowerzystów napotkamy natomiast na drodze z Bydgoszczy do Borówna, gdzie zostanie zorganizowany etap pływacki. W związku z wydarzeniem w okolicy organizowanej imprezy wprowadzone zostaną zmiany w ruchu, które odczują zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej.

📢 Tak wygląda teraz Cher. Artystka ma już 77 lat! Zobaczcie zdjęcia Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Niedawno obchodziła swoje 77. urodziny. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher. 📢 Kosz pełen prawdziwków z lasu pod Koronowem. Gdzie teraz są grzyby? [zdjęcia] W wielu rejonach Polski mamy do czynienia z wysypem grzybów, w tym prawdziwków. Internet zalewają zdjęcia ogromnych zbiorów, niektórzy dosłownie pakują kilogramy borowików do wielkich skrzyń. Jak sytuacja wygląda w rejonie Bydgoszczy? W długi sierpniowy weekend wybraliśmy się do lasu w rejonie Koronowa. Udało się zebrać sporo pięknych borowików! Zobaczcie zdjęcia.

📢 Nowoczesne Centrum Hodowli i Uprawy Roślin powstanie w kampusie PBŚ w Fordonie [wizualizacje] Politechnika Bydgoska uzyskała już pozwolenie na budowę nowoczesnych szklarni dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii. Obiekty zlokalizowane zostaną przy ul. Suchej 7-9 w fordońskim kampusie. 📢 Kawiarenka przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy działa mimo braku zgody Plastyka Miasta Nowy punkt kawiarniany pojawił się na placu Praw Kobiet kilka tygodni temu. Jak się okazało, forma obiektu jest niezgodna z zapisami uchwały o parku kulturowym. Punkt jednak został otwarty i funkcjonuje, mimo braku zgody Plastyka Miasta i Miejskiego Konserwatora Zabytków.

📢 Takie imiona noszą osoby, które są najwierniejsze. Według Wielkiej Księgi Imion to idealni partnerzy do końca życia Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie osób najwierniejszych. W znaczeniu imion które znalazły się na naszej liście znaleźć można między innymi wierność, lojalność, wyrozumiałość, zrozumienie, a nawet romantyzm. Zobaczcie, jakie imiona noszą idealni kandydaci na partnerów.

📢 Oto pierwsze objawy cukrzycy. Nie bagatelizuj ich - konsekwencje są bardzo poważne Cukrzyca to niebezpieczna choroba, na którą ciągle wzrasta liczba chorych na całym świecie. Cukrzyca jest o tyle niebezpieczną chorobą, że może rozwijać się niezauważalnie. Są jednak pewne symptomy, które mogą świadczyć o rozwijającej się chorobie. Sprawdź, na co trzeba zwrócić uwagę. 📢 Adrianna Biedrzyńska i Michalina Robakiewicz. Tak zmieniły się aktorki - matka i córka. Mamy zdjęcia Znana z "Barw szczęścia" i "300 mil do nieba" Adrianna Biedrzyńska ma w ostatnich latach, choć - jak donosiły media - nie zawsze tak było, wspaniałe relacje z dorosłą córką Michaliną Robakiewicz. Aktorka często pokazuje się ze swoją latoroślą w mediach społecznościowych. Jedną z okazji była wspólna sesja zdjęciowa do magazynu kobiecego. Ale nie tylko. Panie razem spędzają wakacje, na przykład w Miami. Adrianna Biedrzyńska skończyła 61 lat, a zdaniem fanów ma figurę lepszą niż niejedna, młodsza gwiazda. "Ada zamieniła się w Sabrinę", gwiazdę końcówki lat 80. XX wieku - twierdzą niektórzy. Tak teraz wyglądają Adrianna Biedrzyńska i Michalina Robakiewicz.

📢 Tak mieszka Andrzej Piaseczny. Dom artysty w górach jest zachwycający - zobaczcie zdjęcia Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Jego hity "I jeszcze...", "Imię deszczu", czy "Chodź, przytul, przebacz" śpiewali niegdyś wszyscy. Na co dzień popularny Piasek dzieli życie między głośną stolicą i pięknym domem u podnóża gór Świętokrzyskich. Musimy przyznać, że muzyk stworzył przestrzeń pełną klimatu. Sam również dba o ogródek!

📢 Zderzenie dwóch ciężarówek na DK 10. Droga Bydgoszcz - Toruń była zablokowana Duże utrudnienia były na drodze krajowej nr 10 na wysokości stacji Shell w Makowiskach pod Bydgoszczą. W czwartek, 16 sierpnia, po godzinie 18 doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek. Na miejscu zdarzenia pracowało siedem zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe. 📢 2-letnia Oliwka z Bydgoszczy potrzebuje intensywnej rehabilitacji. Pomóżmy jej stanąć na nogi! Oliwia Łukawska przyszła na świat jako skrajny wcześniak. Została urodzona w 25. tygodniu ciąży i ważyła wówczas niecałe pół kilograma. Dziecko niemal mieściło się w dłoniach, a lekarz nie dawał mu większych szans na przeżycie. Walka trwała długo. Po licznych zabiegach dziewczynka została ustabilizowana. Jednak by mogła funkcjonować, konieczna jest intensywna rehabilitacja. Trwa zbiórka.

📢 Wyjątkowy mural ozdobił ścianę budynku Botanika UKW przy ul. Niemcewicza [zdjęcia] Archiwalne zdjęcie prawdopodobnie sprzed II wojny światowej stało się inspiracją do stworzenia pięknego muralu, który zdobi od niedawna ścianę szczytową budynku Ogrodu Botanicznego UKW przy ul. Niemcewicza. 📢 Justo w serialu Akacjowa 38 zdemaskowany? To wydarzy w nowych odcinkach serialu Co wydarzy się w najnowszych odcinkach w serialu "Akacjowa 38"? Claudio zostaje zaatakowany na ulicy, a powodem jest jego orientacja seksualna. German znajduje notatki i książki. Po ich sprawdzeniu podejrzewa, że Justo symuluje amnezję! Co na to Manuela? Streszczenia najnowszych odcinków hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" zamieszczamy w galerii. 📢 Długoterminowa prognoza pogody na jesień 2023. Gorący wrzesień, suchy listopad Niedawno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował nową długoterminową prognozę pogody na najbliższe miesiące. Jakiej pogody możemy spodziewać się jesienią 2023 roku w różnych rejonach Polski? Co na temat prognozowanych temperatur oraz opadów mówią prognozy IMGW? Oto długoterminowa prognoza pogody na jesień 2023.

📢 Na festiwalu w Opolu zdobyła tytuł „Miss Obiektywu”. Od lat zachwyca talentem i urodą. Zobacz, jak się zmieniała Halina Frąckowiak Delikatny głos i uroda, świetna figura, naturalność i szeroki uśmiech – z tym przed laty kojarzyła się Polakom Halina Frąckowiak. I choć gwiazda w tym roku skończyła już 76 lat, wciąż zachwyca dobrą formą i wyglądem, nieustannie jest też aktywna zawodowo. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniała na przestrzeni czasu. 📢 Hulajnogą w autobus. Na ul. Szubińskiej w Bydgoszczy wymusił pierwszeństwo Do niecodziennego zdarzenia drogowego doszło we wtorek (15.08.2023) wieczorem na przejeździe dla rowerów na ul. Szubińskiej w Bydgoszczy. 📢 Pensja minimalna 2024 - oto kwoty. Będzie podwójna podwyżka dla ponad 3,5 mln osób! Dobra wiadomość dla osób, które otrzymują minimalne wynagrodzenie - w 2024 roku szykuje się dość duża podwyżka płacy minimalnej. Rząd do 15 września musi opublikować odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Podobnie jak w 2023 pensja minimalna, którą pobiera ponad 3,5 miliona osób, zostanie podwyższona dwa razy w ciągu roku. Pracodawcy będą mu sieli wyłożyć na to sporo pieniędzy. Oto kwoty, które zaproponował rząd.

📢 Tragedia! Młodzi mężczyźni chcieli przepłynąć z plaży w Laskowie do Łopienna. Utonął 20-latek We wtorek (15 sierpnia) doszło do tragicznego zdarzenia. Jeden z mężczyzn podczas pływania stracił siły i zniknął pod powierzchnią wody. Niestety zmarł. Miał 20 lat. 📢 Taki styl ma Małgorzata Ohme. Suknia z dużym dekoltem, bluza z kapturem - zobacz jak się ubiera [zdjęcia] Małgorzata Ohme - popularna psycholożka i dziennikarka przyciąga uwagę swoimi stylizacjami. Widzowie programu "Dzień dobry" TVN, który współprowadziła do niedawna, nie jeden raz zachwycali się kreacjami, w których się pojawiała. Na jakie stylizacje - nie tylko latem - stawia Ohme? Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Elegancka secesyjna kamienica ma znów zdobić reprezentacyjną część bydgoskiego Śródmieścia Trwa kolejny etap prac przy elewacji charakterystycznego narożnego budynku u zbiegu ulic Gdańskiej i A. Mickiewicza - informuje Urząd Miasta Bydgoszczy. Inwestor zdecydował się też na konserwatorskie prace przy więźbie dachowej. Elegancka kamienica pełna secesyjnych form ma znów zdobić reprezentacyjną część Śródmieścia. W jej sąsiedztwie zachodzi kilka innych zmian.

📢 Tak się ubiera Agnieszka Woźniak-Starak. Zobacz jej stylizacje [zdjęcia] Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Woźniak-Starak starannie dobiera swoje kreacje. Nic dziwnego, że podczas medialnych wydarzeń obiektywy fotoreporterów długo koncentrują się właśnie na niej. Ubrania, w których prezentuje się Agnieszka Woźniak-Starak potrafią zwrócić uwagę! Jak ubiera się gwiazda? Zobaczcie w naszej galerii jej stylizacje na różne pory roku.

📢 Tak było na święcie gminy Osielsko. Impreza zamiast dożynek w powiecie bydgoskim W niektórych podbydgoskich gminach, gdzie tradycje rolnicze są nieco mniejsze, zamiast typowych dożynek organizuje się w sierpniu „Święto Gminy”. Tak jest m. in. w Osielsku. 📢 Woda Bydgoska 2023. Tak przebiegała rywalizacja na Brdzie - udział wzięło kilkuset zawodników Pływacy z całej Polski spotkali się we wtorek, by rywalizować w centrum Bydgoszczy.

📢 Wypadek na Moście Fordońskim w Bydgoszczy. Dwie osoby w szpitalu Do niebezpiecznego zdarzenia na Moście Fordońskim w Bydgoszczy doszło we wtorek, 15 sierpnia. 📢 Tak musisz układać żywność w lodówce, żeby się nie zepsuła. Oto 5 sprawdzonych trików Lodówka spełni swoją rolę, jeśli produkty wymagające chłodzenia będziemy przechowywać na odpowiednich półkach. I nie jest to przesada! Zobacz, na jakich półkach w lodówce winny leżeć twoje produkty, aby zachowały odpowiednie właściwości i się nie zepsuły. 📢 Tak zmieniła się Anja Rubik. Gwiazda mody skończyła 40 lat - zobaczcie zdjęcia! Anja Rubik to jedna z największych polskich modelek. Jest też projektantką mody i prezenterką telewizyjną. Zaangażowała się w kampanię społeczną promującą edukację seksualną w Polsce. Jej podręcznik o dojrzewaniu, miłości i seksie stał się bestsellerem. Za swoją działalność została "Kobietą Roku Glamour 2018". Właśnie skończyła 40 lat! Zobaczcie, jak dziś wygląda Anja Rubik.

📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Bogactwo w najwyższym tego słowa znaczeniu Ekskluzywna posiadłość na przedmieściach Krakowa. Tak mieszka Sylwia Peretti. Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia".

📢 To on grał Kacperka w serialu Rodzinka.pl. Tak teraz wygląda aktor Mateusz Pawłowski - metamorfoza po latach Mateusz Pawłowski to młody polski aktor, który zdobył popularność i stał się rozpoznawalny dzięki roli rezolutnego Kacperka w serialu komediowym Rodzinka.pl. Trudno uwierzyć, że serialowy Kaceprek nie jest już małym słodziakiem! Czas nieubłaganie płynie i Mateusz Pawłowski jest już pełnoletnim mężczyzną! Zobaczcie, jak zmienił się od czasu, kiedy poznaliśmy go jako kilkuletniego brzdąca w "Rodzince.pl".

📢 Śmiertelny wypadek w Pruszczu w pow. tucholskim. Nie żyje 43-letni motocyklista Do wypadku w miejscowości Pruszcz w powiecie tucholskim doszło we wtorek, 15 sierpnia. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Niestety, 43-letni motocyklista zmarł w szpitalu. 📢 HIPOKRATES 2023 Zgłoś kandydatów do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia w wielkim plebiscycie medycznym Znasz dobrego lekarza rodzinnego, pediatrę albo stomatologa, który ma wyjątkowe podejście do pacjentów? Albo fachową i miłą pielęgniarkę lub położną, której chcesz podziękować za świetną opiekę? Korzystasz z porad ginekologa, chirurga, neurologa albo innego lekarza specjalisty, którego warto polecić innym? A może znasz dobrego fizjoterapeutę albo sympatycznego pracownika apteki? Doceń pracę medyka lub placówki ochrony zdrowia zgłoszeniem do nagrody w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES! 📢 Szok w serialu "Zakazany owoc". Co zarejestrowała ukryta kamera? Streszczenia nowych odcinków serialu Przeczytaj, co wydarzy się w najnowszych odcinkach tureckiego serialu "Zakazany owoc". Ender i Sahika instalują u Hasana Alego ukrytą kamerę i widzą, jak popełnia on zbrodnię. Co jeszcze wydarzy się w serialu? W galerii przeczytasz streszczenia nowych odcinków. Serial "Zakazany owoc" można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2 (o godzinie 17.15).

📢 Ma 35 lat, jest piękna i naturalna. Tak na co dzień wygląda Zehra z serialu Zakazany owoc [zdjęcia] "Zakazany owoc" jest najbardziej popularnym tureckim serialem emitowanym obecnie w Telewizji Polskiej. Jedną z bohaterek produkcji znad Bosforu jest Zehra, zbuntowana córka Halita Arguna. W tę rolę wciela się Şafak Pekdemir, 35-letnia aktorka urodzona w Stambule. Co jeszcze o niej wiemy? W galerii poniżej prezentujemy prywatne zdjęcia tureckiej piękności. Zobaczcie, jak serialowa Zehra wygląda na co dzień.

📢 Tak mieszka, żyje i podróżuje Aleksandra Kwaśniewska, córka byłego prezydenta Polski [zdjęcia] Aleksandra Kwaśniewska to córka byłego prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego. Jej matką jest Jolanta Kwaśniewska. Pani Ola urodziła się 16 lutego 1981 roku i z wykształcenia psychologiem. Zajmuje się dziennikarstwem, jest prezenterką telewizyjną i autorką tekstów piosenek. Aktywnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami z życia prywatnego. Zobacz w galerii artykułu, jak żyje, podróżuje i mieszka Aleksandra Kwaśniewska. 📢 Dziewczyna Arkadiusza Milika pozuje topless. Boska figura i sześciopak na brzuchu! Zobacz zdjęcia Arkadiusz Milik od blisko dwóch lat tworzy szczęśliwy związek z Agatą Sieramską, znaną również jako Agatycze. Partnerka napastnika Juventusu Turyn jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej konto na Instagramie obserwuje niespełna 180 tysięcy osób. Ukochana reprezentanta Polski zachwyca figurą i chętnie pokazuje swoje wyrzeźbione ciało. Uwagę zwraca przede wszystkim sześciopak na brzuchu. Zobacz, jak wygląda piękna dziewczyna Arka Milika!

📢 Tak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. To dzieło uwielbianego projektanta gwiazd! [zdjęcia] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo wprowadzą się do nowego domu! Za wygląd wnętrz odpowiada uwielbiany przez gwiazdy projektant - Jonatan Kilczewski, który realizuje programy remontowe na antenie stacji TVP. Biel, minimalizm, marmur, boho aspekty - tak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy zdjęcia wnętrz!

📢 Zagrała Seher w tureckim serialu Dziedzictwo. Urocza Sila Turkoglu [zdjęcia] Sila Turkoglu wcieliła się w główną rolę w serialu "Dziedzictwo", który od wiosny można oglądać na antenie TVP 1. Aktorkę wcześniej mogliśmy oglądać w tureckim serialu "Przysięga", gdzie zagrała Sunę - siostrę głównego bohatera, Emira. Turkoglu nie ma na swoim koncie zbyt długiej listy ról. Mimo to, jest dość popularna w mediach społecznościowych - na Instagramie obserwuje ją ponad milion osób. Zobaczcie zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa". 📢 Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Zdaniem Wróżki Romy te pary nie stworzą udanego związku Złamane serce potrafi goić się latami. Według naukowców, ból po rozstaniu może w objawach przypominać zawał... Życie uczuciowe nie zawsze doświadcza nas jedynie dobrymi partnerami. Aby spotkać tego jedynego, czasem trzeba pokonać wiele niepowodzeń. Jak uniknąć zawodu miłosnego? Czasem warto zaufać sobie, a także znakom zodiaku. W końcu, to, co nas otacza, zapisane jest w gwiazdach. Zobacz, które znaki zodiaku według Wróżki Romy, nigdy nie powinny być razem!

📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

