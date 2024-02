Przegląd prasy (17.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" do końca lutego. Mamy streszczenia! Cayetana zostanie zdemaskowana! [17.02.2024]”?

Prasówka 17.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" do końca lutego. Mamy streszczenia! Cayetana zostanie zdemaskowana! [17.02.2024] Casilda rozpoznaje na zdjęciu w gazecie doktora Malię, który jest poszukiwany za liczne oszustwa. Zawiadamia don Maximiliana i razem z Martinem ratują Rosinę z rąk fałszywego lekarza. Mauro pragnie zbliżyć się do Teresy, lecz z powodu pewnych zobowiązań nie może. Cayetana planuje srogą zemstę. Czy kobieta wreszcie zostanie zdemaskowana? Zobaczcie, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" do końca lutego. Streszczenia znajdziesz w naszej galerii!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.02.24

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca lutego. Mamy streszczenia! Akcja przeskakuje o dwa lata! [17.02.2024] Dogan zleca zamach na życie Cagataya. Mężczyzna nie wie, że wraz z nim do samochodu wsiada ktoś jeszcze. To jednak nie koniec dramatów. Ciąża, więzienie, kolejny spisek. Akcja w serialu "Zakazany owoc" przeskoczy o dwa lata! Zobaczcie w naszej galerii, co wydarzy się w serialu do końca lutego. Mamy streszczenia odcinków!

📢 Jedzenie w polskich więzieniach. Tak karmią osadzonych. Zobaczcie zdjęcia! [17.02.2024] O jedzeniu w polskich szpitalach powiedziano już wiele. A jak jest w przypadku posiłkach, które dostają osadzeni w zakładach karnych. Specjalnie na życzenie naszych czytelników, przedstawiamy zdjęcia jedzenia, którymi karmieni są więźniowie. Jest lepiej, niż w szpitalu? Oceńcie sami!

Prasówka 17.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Złoty chłopak - drugi sezon. Co nowego w serialu? Pojawi się nowa postać - to Kaya, wnuk Halisa [17.02.2024] 16 lutego Telewizja Polska nadała ostatni odcinek pierwszego sezonu tureckiego serialu "Złoty chłopak". Jak można było się spodziewać, emocji zwrotów akcji w finale sezonu nie zabrakło. Sprawdzamy, co wydarzy się w drugim sezonie "Złotego chłopaka" i prezentujemy nową postać z serialu: wnuka Halisa, Kayę. W jego rolę wciela się Tarık „Taro” Emir Tekin.

📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wyniesie najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [17.02.2024] Znamy już wskaźnik waloryzacji na 2024 rok. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosi 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych emerytur. 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się w drugiej połowie lutego. Seyran wyznaje mężowi swoje marzenie [17.02.2024] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się w drugiej połowie lutego? Ferit ucieka strażnikom i jedzie do Antep spotkać się potajemnie z Seyran, planując ucieczkę z dziewczyną. Do akcji niespodziewanie wkracza uzbrojony w broń Tarik, który strzela do Ferita. Ten pada zakrwawiony. Seyran rozpacza. Ferit trafia do szpitala, rodzina obawia się, że chłopak umrze... Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugiej połowie lutego. Dogan chce zabić Catagaya i organizuje zamach [17.02.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w drugiej połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ender przyłapuje Nurgul na oszustwie. Yildiz pomaga kuzynce Gamze dostać się do castingu i sama robi wrażenie na reżyserze. Handan pozoruje samobójstwo. Halitcan kolejny raz dostaje gorączki w przedszkolu... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". Prawda o Cayetanie wychodzi na jaw! - streszczenia [17.02.2024] Felipe denerwuje się, że Leonor w swojej powieści opisała jego romans ze służącą, która popełniła samobójstwo. Mauro jest pod coraz większym urokiem niewątpliwie pięknej Teresy. Padilla chce zmusić Guberna, by powiedział co wie o Cayetanie. Te i jeszcze inne wydarzenia czekają widzów serialu "Akacjowa 38". Prezentujemy streszczenia w naszej galerii.

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Yaman błaga Seher o wybaczenie! [17.02.2024] İkbal przeprasza Seher za to, co zrobiła jej Zuhal. A Zuhal nie może znieść tego, że siostra tak bezwzględnie ją wykorzystała i poprzysięga zemstę. Seher nie może wybaczyć Yamanowi, że tak łatwo uwierzył w fałszywe oskarżenia na jej temat. Mężczyzna jest bezradny i próbuje przeprosić żonę. Ta jednak nie chce z nim rozmawiać. Czy uda im się wreszcie dojść do porozumienia? Tego dowiecie się z najnowszych odcinków serialu "Dziedzictwo". W naszej galerii prezentujemy streszczenia. 📢 Ekskluzywna rezydencja Katarzyny Cichopek. To tu zamieszka po ślubie z Kurzajewskim - zdjęcia [17.02.2024] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski - najpopularniejsza para polskiego show-biznesu. O ich relacji mówiło się od dawna. Niedawno para poinformowała o zaręczynach, a także planach na huczne wesele. Media spekulują, że uroczystość odbędzie się jeszcze w 2024 roku. My już wiemy, gdzie byli prowadzący "Pytanie na śniadanie" zamieszkają po ślubie. Ekskluzywna rezydencja jest dziełem ulubionego projektanta gwiazd. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Oto piękna Teresa z serialu Akacjowa 38. Tak prywatnie wygląda Alejandra Meco - zobacz zdjęcia [17.02.2024] Nadchodzące odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się bardzo ciekawie. Duża w tym zasługa nowej bohaterki, czyli Teresy Sierry. Odkąd kobieta pojawiła się w telenoweli, Cayetana nie może spać spokojnie. W rolę serialowej Teresy wciela się piękna Alejandra Meco. Co wiemy o hiszpańskiej aktorce? Zobacz prywatne zdjęcia pięknej 33-latki.

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się w serialu. Znachorka pomoże zajść w ciążę? [17.02.2024] Po weekendzie w serialu "Zakazany owoc": Ekin i Kumru po cichu biorą ślub! Na weselu Dogan ucisza Ekina, grożąc, że skrzywdzi jego babcię... Sedahi ulega wypadkowi. Co jeszcze wydarzy się w najbliższych odcinkach telenoweli "Zakazany owoc"? Przejdź do galerii, w której zamieszczamy streszczenia dziesięciu odcinków (do piątku, 23 lutego 2024).

📢 Serial "Dziedzictwo". Kiraz umrze w ramionach ukochanego - streszczenia lutowych odcinków [17.02.2024] W drugiej połowie lutego w serialu "Dziedzictwo" będziemy świadkami dramatycznych wydarzeń. Ali w końcu oświadczy się Kiraz. Piękne chwile zamienią się w koszmar, gdy padną śmiertelne strzały. Co dokładnie się wydarzy? Przeczytaj streszczenia telenoweli "Dziedzictwo" na całe dwa tygodnie. Opis 10 odcinków, które będą wyemitowane do 23 lutego, zamieszczamy w galerii. 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. Jest ogień! Sami się przekonajcie [17.02.2024] Ewa Swoboda to polska lekkoatletka, która specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. W trakcie niedawnego Orlen Copernicus Cup w Toruniu uzyskała najlepszy tegoroczny czas na 60 metrów na świecie (7,01). Tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie jej ciężka praca. 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 po weekendzie. Królowa przyjedzie na Akacjową [17.02.2024] Wiemy już, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w dalszej części lutego. Mauro informuje Teresę, że to ona jest prawdziwą Cayetaną. Na Akacjowej trwają przygotowania przed przyjazdem królowej. Co jeszcze wydarzy się hiszpańskiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do połowy lutego. Po tej informacji Yaman zmieni się nie do poznania [17.02.2024] Historia Seher i Yamana w serialu "Dziedzictwo" jest niezwykle zawiła. Nienawiść, sympatia, miłość i ponownie wielka niechęć do siebie - tak w skrócie wygląda ich relacja. Wygląda jednak na to, że już niedługo widzowie zobaczą, jak uwielbiana para zbliża się do siebie. W lutowych odcinkach Yaman wreszcie zrozumie, jak wielki błąd popełnił źle traktując Seher, która była niewinna. Mamy streszczenia nowych epizodów serialu "Dziedzictwo". Zobacz, co wydarzy się w tureckiej telenoweli w lutym.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w połowie lutego: Kto jest prawdziwą Cayetaną? [17.02.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można w połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ramón upija się, by uśmierzyć cierpienie spowodowane rozłąką z Trini. Cayetana gości żołnierzy, ale nie robi tego bezinteresownie - ma w tym swój cel. Oszustwo budowlane Lourdes wychodzi na jaw. Królowa zaprasza Cayetanę na spotkanie. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Dogan z serialu Zakazany owoc. Gra go przystojny Murat Aygen, człowiek mnóstwa talentów [17.02.2024] Dogan Yıldırım pojawił się w serialu w 2021 roku. Widzowie poznali go jako ojca Kumru, a później jednego z wielu mężów Yildiz. To aktor, który skończył już 50 lat, ale według wielu internautek, jest jednym z najprzystojniejszych męskich aktorów z tej tureckiej telenoweli. Prywatnie Murat Aygen od wielu lat jest szczęśliwym mężem Nihan Asli Elmas – aktorki znanej z serialu "Medcezir", z któą ma córkę, Nil. Więcej informacji o aktorze w artykule, a w galerii znajdziecie prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jaki jest na co dzień. 📢 Tak mieszka Beata Tadla, nowa prowadząca Pytania na śniadanie. Ma duży dom z ogrodem [17.02.2024] Beata Tadla po ośmiu latach powróciła do Telewizji Polskiej. W sobotę, 3 lutego, zadebiutowała w roli prowadzącej program "Pytanie na śniadanie". Chwile wolne od pracy spędza w swoim domu na warszawskim Wawrze. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza nieruchomości popularnej dziennikarki. Zobacz, jak mieszka Beata Tadla.

📢 42-letni Yaman z telenoweli "Dziedzictwo" ma piękny głos. Tak śpiewa Halil İbrahim Ceyhan [17.02.2024] Halil İbrahim Ceyhan, który wciela się w rolę Yamana w tureckim serialu "Dziedzictwo" to nie tylko przystojny aktor, ale i utalentowany muzyk. 42-letni Ceyhan szerszą popularność zyskał właśnie dzięki roli Yamana, ale zapewne niewielu widzów wie, że skrywa on również talent muzyczny - komponuje i śpiewa. W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi artysta dzieli się w mediach społecznościowych. Poniżej w artykule znajdziecie też jeden z jego utworów.

📢 Ta rasa psa świetnie pasuje do Twojego znaku zodiaku. Połączyliśmy 12 par - oto lista! [17.02.2024] Poszczególnym znakom zodiaku można przypisać wyjątkowy i niepowtarzalny zestaw cech charakteru. Wróżka Nadya przeanalizowała je dla Was ponownie i dobrała 12 par znaków zodiaku i ras psów. Która rasa najlepiej będzie pasować do Lwa? Dlaczego odpowiednim towarzyszem dla Koziorożca będzie rottweiler i co może łączyć Strzelca z dalmatyńczykiem? Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. One nadają się do mieszkania z dziećmi i osobami starszymi - lista [17.02.2024] Cudowne czworonogi, obok których nie można przejść obojętnie! Pieski nie bez powodu uznawane są za najlepszych przyjaciół ludzi. Są lojalne, troskliwe, a także bardzo mądre. Niektóre rasy psów wyróżniają się szczególną inteligencją. Zobacz w naszej galerii, które rasy psów są najmądrzejsze. 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [17.02.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 Tak mieszka Dagmara Kaźmierska. Jej przyjaźń z Marcinem Hakielem kwitnie - zdjęcia [17.02.2024] Zdecydowanie jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci programu "Królowe życia". Dagmara Kaźmierska to celebrytka, a obecnie gwiazda stacji Polsat, która już niedługo popisze się umiejętnościami tanecznymi. "Królowa życia" wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", a jej partnerem będzie... Marcin Hakiel. Nie da się ukryć, że między nimi wywiązała się ogromna nić porozumienia. Jesteśmy świadkami nowej przyjaźni w show biznesie? Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dagmara Kaźmierska. Mamy zdjęcia!

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Zazdrosny Dogan zabije Cagataya? - streszczenia Cagatay nie ustaje w walce o serce Yildiz. Zazdrosny Dogan nie może znieść widoku konkurenta u boku ukochanej. Czy posunie się do morderstwa? Tego dowiecie się z najbliższych odcinków serialu. Zobaczcie, co wydarzy się po weekendzie w serialu "Zakazany owoc". Szczegóły w naszej galerii. 📢 Partnerka Macieja Orłosia jest od niego młodsza o 22 lata. Tak wygląda Paulina Koziejowska Maciej Orłoś na początku roku po ponad siedmiu latach przerwy powrócił do Teleexpressu. Prywatnie od jakiegoś czasu związany jest z Pauliną Koziejowską, młodszą od niego o ponad dwadzieścia lat. Prezenterka telewizyjna i dziennikarka w wywiadach podkreśla, że różnica wieku nie ma dla niej żadnego znaczenia. Zobacz, jak wygląda piękna partnerka Macieja Orłosia. Prezentujemy prywatne zdjęcia Pauliny Koziejowskiej.

📢 Apoloniusz Tajner kończy w tym roku 70 lat. Ostatnio schudł i odmłodniał. Zobaczcie tę metamorfozę! Apoloniusz Tajner, działacz sportowy i polityk, a przede wszystkim były szkoleniowiec reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w tym roku kończy 70 lat. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że dawny trener Adama Małysza wyraźnie odmłodniał, a przede wszystkim schudł. Jak teraz wygląda Apoloniusz Tajner ze swoją młodszą o 36 lat żoną, a także jaką ma receptę na świetną kondycję - piszemy o tym niżej i w naszej galerii. 📢 Piękna Pelin z serialu Złoty chłopak. Tak aktorka wygląda na co dzień "Złoty chłopak" to jedna z najchętniej oglądanych tureckich telenowel, które są obecnie emitowane w Telewizji Polskiej. Jedną z głównych bohaterek serialu jest Pelin, w rolę której wciela się Buçe Buse Kahraman. Co wiemy o aktorce? Zajrzeliśmy, jak piękna 27-latka wygląda na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia serialowej Pelin ze "Złotego chłopaka".

📢 Tak atakuje cichy udar mózgu. Poznaj objawy, które bardzo łatwo przeoczyć Z tego materiału dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu. Objawy występujące po tego typu udarze łatwo przeoczyć - niektórzy mogą uznać, że pojawiły się na przykład z powodu starości. Tymczasem cichy udar mózgu powoduje uszkodzenia, które w przyszłości mogą doprowadzić do poważniejszego, rozległego udaru. Na co należy zwrócić uwagę? 📢 Złoty chłopak - finał 1. sezonu 16 lutego! To zdarzy się w ostatnim odcinku, a co potem? W lutym zakończy się 1. sezon telenoweli "Złoty chłopak". Przypomnijmy, że serial można oglądać w TVP od 28 sierpnia. Lada dzień zostanie wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Tak mieszka Omenaa Mensah. Luksus to mało powiedziane - łóżko z baldachimem i kręcone schody Omenaa Mensah mieszka w luksusowym apartamencie, z którego ma doskonały widok na Warszawę. Wnętrza domu popularnej prezenterki zostały zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Oryginalne rzeźby, liczne obrazy i duża ilość zieleni tworzą niesamowity klimat. Zobaczcie, jak urządziła się Omenaa Mensah! 📢 Pensja minimalna - luty 2024. Tyle netto musi płacić pracodawca. Kiedy kolejna podwyżka? O blisko 18 procent wzrosła pensja minimalna od 2024 roku. Od stycznia do końca czerwca płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 złotych brutto (wcześniej 3600 brutto). To nie koniec podwyżek pensji minimalnej. Z powodu wysokiej inflacji najniższe wynagrodzenie zostanie podwyższone w tym roku jeszcze raz. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca. Do ilu urośnie płaca minimalna za kilka miesięcy? Szczegóły znajdziesz poniżej.

📢 Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Dwupoziomowy apartament z widokiem na stolicę - zdjęcia Wesoła blondynka z reklamy "Play'a", która zdobyła rozpoznawalność na całą Polskę. Barbara Kurdej-Szatan, to aktorka, o której jakiś czas temu było bardzo głośno. Teraz wszystko wskazuje na to, że serialowa Joasia wróci do grania w uwielbianym przez Polaków "M jak Miłość". Czy tak się stanie? Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Barbara Kurdej-Szatan z rodziną. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Paulina Sykut-Jeżyna - tak mieszka. Kuchnia z wyspą i duży balkon - mamy zdjęcia wnętrz Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Wraz z mężem i córką mieszka w przytulnym apartamencie w centrum Warszawy. 200-metrowe mieszkanie urządzone jest bardzo nowocześnie, a uwagę zwracają przede wszystkim przestronna kuchnia z wyspą oraz duży balkon pełen roślin. Zobacz, jak mieszka Paulina Sykut-Jeżyna. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Trwa naprawa nasypu przy moście Pomorskim w Bydgoszczy. Kiedy koniec prac? Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje o prowadzonych pracach przy uszkodzonym nasypie mostu Pomorskiego. W związku z uszkodzeniami w listopadzie trzeba było wprowadzić poważne zmiany w ruchu w tym rejonie. Jak przebiega naprawa i kiedy planowany jest koniec?

📢 7 najpiękniejszych miast Hiszpanii na wycieczkę w 2024 roku. Zapomnij o Barcelonie i Madrycie Choć Barcelona i Madryt to naprawdę zachwycające lokalizacje, tłumy turystów odwiedzających te miasta potrafią skutecznie zniechęcić do zwiedzania. Hiszpanie mogą być dumni także z wielu innych miejsc, w których nie brakuje atrakcji dla zwiedzających. Poznaj 7 najlepszych kierunków na city break w Hiszpanii – gwarantujemy, że pokochasz je od pierwszego wejrzenia. 📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Bruski i Schreiber o tytuł mistrza ciętej riposty? - komentuje Jarosław Reszka Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna kampania będzie się kręciła wokół rywalizacji Łukasza Schreibera i Rafała Bruskiego. Wymarzona sytuacja do prawdziwej, gorącej i merytorycznej debaty. 📢 Obrazy uczniów bydgoskiego Plastyka zdobią hole i gabinety lekarskie w szpitalach Licealiści z bydgoskiego Plastyka swój talent przekłuwają w dobro. Ich prace upiększają przestrzenie w bydgoskich szpitalach i cieszą oczy pacjentów oraz pracowników lecznic. Ostatnio grafiki ich autorstwa trafiły do Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela. 📢 Nagrody, premie i podwyżki w bydgoskim ratuszu i Urzędzie Wojewódzkim. Poszły niemałe pieniądze Nie tylko nagrody, ale zwyczajowo dodatki funkcyjne, dodatki za wieloletnią pracę i tzw. dodatki specjalne otrzymali w ub. roku zastępcy prezydenta Bydgoszczy. Nagrody nie ominęły pracowników, tyle tylko, że "widełki" są dość spore - od 200 do 12000 zł. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w zeszłym roku też wypłacono nagrody - w sumie prawie 3 mln zł!

📢 To trawnik czy parking? Czytelniczka oburzona zachowaniem kierowców w kampusie UKW w Bydgoszczy Auta są parkowane wprost na trawniku, kiedy odjeżdżają, zostaje błoto. Tak niektórzy parkują samochody na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zgłoszenie oburzonej Czytelniczki 📢 W szpitalu Biziela wróciła stacjonarna Szkoła Rodzenia. Chętnych na zajęcia mnóstwo Po dłuższej przerwie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy wznowiła działalność stacjonarna Szkoła Rodzenia dla kobiet po 21. tygodniu ciąży. Zainteresowanie zajęciami jest bardzo duże. Miejsca na pierwsze spotkania zapełniły się w mig. 📢 Dyskusja na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Bydgoszczy o wyburzaniu, "Saharze" i S10 W czwartek (15 lutego) odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Bydgoszczy zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dyskutowano m.in. o wyburzeniu kamienicy przy Gdańskiej 140 oraz decyzji środowiskowej dotyczącej budowy planowanej bloków przy ul. Inwalidów na bydgoskiej Saharze.

📢 W Bydgoszczy będzie Primark! Znamy lokalizację i możliwy termin otwarcia Nie Gdańsk, nie Toruń, lecz Bydgoszcz. Sieć Primark kontynuuje ekspansję w Polsce i właśnie ogłosiła plany otwarcia nowego sklepu w Centrum Handlowe Zielone Arkady. To będzie siódmy sklep marki w kraju i pierwszy w północnej Polsce. Znamy możliwy termin otwarcia. 📢 Tak zmieniła się Irena Santor. Zobacz zdjęcia piosenkarki z młodzieńczych lat. Mało kto pamięta ją z tych czasów Irena Santor to jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Artystka koncertowała w większości krajów Europy, w obu Amerykach, Azji i Australii. Jak dzisiaj wygląda – każdy wie, ale niewiele osób pamięta ją z czasów młodości. W mediach społecznościowych pojawiło się jej zdjęcie dawnych lat. Kobieta mogła się pochwalić nietuzinkową urodą.

📢 Na 5-kilometrowym fragmencie wznowiono wycinkę drzew pod S10. Drwale nie ruszą jednak terenu źródlisk Na 2. odcinku drogi ekspresowej S10 wznowiono wycinkę drzew, ale z wyłączeniem fragmentu terenów w okolicach cennych dla środowiska źródlisk w Nadleśnictwie Solec Kujawski. 📢 Katarzyna Sokołowska - tak ubiera się jurorka z programu Top Model. Klasa, elegancja, szyk Katarzyna Sokołowska to polska reżyserka pokazów mody, osobowość telewizyjna. Widzowie znają ją m.in. od tego, że od 2013 roku jest jurorką popularnego programu "Top Model". Panią Katarzynę uznaje się za kobietę, która zawsze jest odpowiednio ubrana, emanującą klasą i zadającą szyk. Jej kreacje robią duże wrażenie.

📢 Jennifer Love Hewitt - tak się zmieniła. Tak wygląda teraz główna bohaterka serialu "Zaklinaczka duchów" Jennifer Love Hewitt to aktorka, która zaliczana jest do bardzo pięknych i seksownych kobiet. Pasję do śpiewu, tańca i aktorstwa miała już od dzieciństwa, a mama pomogła jej rozwijać swoje talenty. Dzięki temu możemy ją teraz podziwiać! W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniła się aktorka z serialu "Zaklinaczka duchów".

📢 Alutka z serialu Rodzina Zastępcza - tak teraz wygląda. Zobacz, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska Joanna Trzepiecińska zagrała w wielu filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła jej rola Alutki w "Rodzinie zastępczej". Losy rodziny Kwiatkowskich oraz ich sąsiadów śledziły miliony Polaków. W tym roku mija czternaście lat od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej". Przypominamy, jak wyglądała serialowa Alutka i jak wygląda obecnie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak kiedyś wygladął Michał Milowicz. Zobacz, jak zmienił się Bolec z "Chłopaki nie płaczą" Michał Milowicz na przełomie XX i XXI wieku wystąpił w kilku polskich komediach, w których wcielał się w role nieudolnych gangsterów, ale przełomem w jego karierze była rola Bolca w "Chłopaki nie płaczą". Na swoim koncie ma również występy teatralne i musicalowe, a w 2006 roku piosenka „Polska, Polska Ole!”, wykonywana przez Milowicza i zespół Fiesta Loca została wybrana „Hitem na Mundial”. Przypominamy, jak przez lata zmienił się Michał Milowicz. Zobacz, jak kiedyś wyglądał popularny Bolec!

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka i żyje na co dzień. Ma piękny dom nad jeziorem - tam trenuje i odpoczywa Mamed Chalidow ma duży dom pod Olsztynem. W położonej nad jeziorem rezydencji odpoczywa, relaksuje się, ale też ciężko trenuje. Zobacz jak mieszka i żyje Mamed Chalidow.

📢 Monika Miller w bikini. Celebrytka i aktorka z serialu Gliniarze odsłaniała tatuaże w Turcji Monika Miller, wnuczka byłego premiera Leszka Millera, cieszyła się jakiś czas temu słoneczną pogodą podczas zagranicznych wakacji. Najpierw odwiedziła Paryż, później przyszedł czas na wypoczynek w Turcji. Miller opublikowała wówczas zdjęcia z plaży. "Nareszcie wypoczynek. Szczerze przyznam, że nie potrafię leżeć na plaży i nic nie robić. Boję się że zanudzę się tu jak mops" - napisała. 📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Młodzi pod batutą Adama Sztaby. Przed nami finał bydgoskiego projektu Orchestra4Young W piątek, 16 lutego, w Bydgoszczy odbędzie się finałowy koncert w ramach tegorocznej, trzeciej już edycji projektu Orchestra4Young. Po intensywnym tygodniu przygotowań przed publicznością zaprezentuje się orkiestra tworzona przez 55-osobową grupę młodych ludzi, uczniów szkół muzycznych II stopnia z całej Polski. Muzykom będą towarzyszyli wokaliści i Dziecięcy Chór Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Artyści zaprezentują doskonale znane utwory muzyki rozrywkowej w symfonicznych aranżacjach Adama Sztaby.

📢 11 niesamowitych miejsc na krótkie wycieczki po Wielkopolsce. Gotowe pomysły na weekend, tylko godzina jazdy z Poznania! Gdzie wybrać się na krótką, weekendową wycieczkę po Wielkopolsce, żeby nie trzeba było długo jechać samochodem ani nocować? Wyszukaliśmy dla was 11 najlepszych atrakcji województwa w zasięgu najwyżej godziny jazdy od Poznania. To gotowe pomysły na jednodniowe wycieczki dla singli, par, rodzin z dziećmi, miłośników przyrody, zabytków i dobrej zabawy. 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to wieczni kawalerowie. Im nieśpieszno do ożenku - horoskop Im nie jest pisane małżeństwo i wielopokoleniowa rodzina. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są wiecznymi singlami. Nie nastawiaj się z nimi na rodzinną przyszłość. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy! 📢 Gra Tarika w serialu Złoty chłopak. Na co dzień nosi wąsy i kolczyki - zobacz prywatne zdjęcia aktora Widzowie są obecnie świadkami ostatnich odcinków 1. sezonu serialu "Złoty chłopak". Seyran i Ferit znaleźli się w ogromnych tarapatach, a odpowiedzialny za to jest przede wszystkim Tarik. W rolę groźnego przestępcy, który jest potencjalnym drugim mężem Seyran, wciela się Baran Bölükbaşı. Co wiemy o tureckim aktorze? Serialowy Tarik na co dzień nie przypomina siebie z planu serialu. Mamy prywatne zdjęcia przystojnego aktora!

📢 Joseph Baena - tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Co za mięśnie! - zobacz zdjęcia Joseph Baena to syn słynnego Arnolda Schwarzeneggera, urodzony 2 października 1997 roku. Jest amerykańskim aktorem, kulturystą, modelem fitness i agentem nieruchomości. Jego matką jest Mildred Patricia "Patty" Baena. O tym, że jest synem słynnego kulturysty i aktora, a także byłego gubernatora Kalifornii, dowiedział się w wieku 13 lat. Patrząc na jego aktualne zdjęcia, widać uderzające podobieństwo, tym bardziej, że Joseph to zapalony kulturysta i muskulaturą przypomina swojego ojca w młodości - koniecznie zobaczcie zdjęcia w galerii artykułu!

📢 Zbigniew Boniek i jego żona, Wiesława - są parą od liceum! Zobacz zdjęcia szczęśliwej pary od pół wieku! Zbigniew Boniek to jeden z najbardziej znanych bydgoszczan, który zdobył światową sławę. Tego znanego piłkarza i byłego prezesa PZPN nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego piłkarski dorobek jest równie bogaty, jak jego osiągnięcia jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sam Zbigniew Boniek przyznaje, że za jego sukcesami stoi żona. Małżeństwo Bońków w tym roku świętować będzie 48-lecie, ale pan Zbigniew i pani Wiesława znają się dłużej… Zobacz więcej informacji o Zbigniewie i Wiesławie Bońkach oraz obejrzyj zdjęcia. Tak wygląda żona znanego bydgoszczanina.

📢 Dziedzictwo - to jeszcze wydarzy się w lutym: Yaman rujnuje wszystko i rani Seher To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie lutego: Frat zawozi Neslihan do Kiraz, by ta pomogła jej w zadaniu domowym. Cała trójka świetnie się bawi tworząc męskie zestawy ubrań. Okazuje się bowiem, że Frat jest świetnym modelem. Ziya odkrywa zniknięcie teczki. Domyśla się, że trafiła w ręce Yamana. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Roksana Węgiel pokazała długie, zgrabne nogi na premierze filmu "Emma i czarny jaguar" - zdjęcia Niedawno odbyła się premiera filmu animowanego "Emma i czarny jaguar", w którym Roksana Węgiel podkłada głos głównej bohaterce. Młodziutka gwiazda pojawiła się na seansie w eleganckiej i seksownej stylizacji. Uwagę zwracała jej krótka spódniczka, która odsłaniała długie, zgrabne nogi. Zobaczcie, jak prezentowała się Roksana Węgiel na premierze filmu.

📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się w lutym. Ender poprzysięga zemstę! Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w lutym. Wkrótce w serialu: Kumru dowiaduje się, że ktoś sprzedaje jej torebki. W trakcie kolacji Kumru z Ekinem dochodzi do awantury. Ender zrywa z Cagatayem. Handan oświadcza, kto stoi za kradzieżami torbek Kumru. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Mamed Chalidow na prywatnych zdjęciach. Tak żyje mistrz KSW. Zobaczcie! Mamed Chalidow pochodzi z Czeczenii, ale od 24 lat ma obywatelstwo polskie. Na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów sportowych. Jest międzynarodowym mistrzem KSW. Pokonał między innymi Mariusza Pudzianowskiego. Wkrótce stoczy bokserską walkę z Tomaszem Adamkiem. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Mamed Chalidow. Mamy zdjęcia!

📢 Bydgoszczanie ostrzegają przed znakami na drzwiach mieszkań - złodzieje w akcji? W mediach społecznościowych pojawiają się ostrzeżenia przed potencjalnymi złodziejami. Internauci - także na bydgoskich grupach na Facebooku, publikują zdjęcia z tajemniczymi znakami, jakie pojawiają się na drzwiach do ich domów lub w okolicy wejść do ich mieszkań. Policja ostrzega i przypomina, że te znaki mogą pozostawiać złodzieje, by pozostawić informację o tym, czy takie mieszkanie jest dobrym celem dla włamywaczy. W galerii zamieszczamy informacje o znakach, jakimi posługują się włamywacze. Bądź czujny, jeśli zauważysz te znaki. 📢 Studniówka 2024 Technikum Ekonomicznego nr 6 w Bydgoszczy. Tak bawili się uczniowie - zdjęcia Dla maturzystów z bydgoskiego Ekonomika to był wieczór pełen wrażeń. W sobotę (10 lutego) uczniowie bawili się na studniówce w Hotelu City. Impreza była bardzo udana, a planowano ją do późnych godzin nocnych.

📢 Studniówka 2024 bydgoskiego "Gastronomika" w Hotelu Holiday Inn. Mamy zdjęcia z balu Sezon studniówkowy dobiega końca. W sobotę (10 lutego) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu w Hotelu Holiday Inn bawili się maturzyści z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego nr 8 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy. 📢 Studniówka 2024 Technikum Mechanicznego nr 10 w Bydgoszczy. Były dwa polonezy - zobaczcie zdjęcia W sobotę (10 lutego) odbyła się jedna z ostatnich w tym sezonie studniówek w Bydgoszczy. Na swoim pierwszym ważnym balu spotkali się maturzyści z Technikum Mechanicznego nr 10 im. Franciszka Siemiradzkiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. W Park Hotelu bawiło się blisko 300 osób. 📢 Studniówka 2024 bydgoskiego "Elektryka". Maturzyści zatańczyli poloneza w Park Hotelu [zdjęcia] Zgodnie z tradycją polonezem rozpoczęli studniówkę tegoroczni maturzyści z Technikum Elektryczno-Energetycznego nr 2 w Bydgoszczy. Bal odbył się w piątek (9 lutego) w Park Hotelu. Bawiło się na nim łącznie 100 osób.

📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z Restauracji Telimena Eleganckie garnitury i piękne kreacje, polonez oraz dużo dobrej zabawy - w piątek (9 lutego) na studniówce w Restauracji Telimena pojawili się tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. 📢 Studniówka III LO w Bydgoszczy. Tak bawiła się młodzież w Hotelu City - zobacz zdjęcia Pięknie zatańczony polonez, film z życia szkoły, występy wokalne, wiersz o perypetiach uczniów i mnóstwo świetnej zabawy - w piątek (2 lutego) w Hotelu City bawili się maturzyści z III LO w Bydgoszczy. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli [zdjęcia] W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki.

📢 Tak wyglądała Bydgoszcz blisko 60 lat temu. Mamy niezwykłe nagranie z 1965 roku! Z wielką radością regularnie dzielimy się z naszymi czytelnikami zdjęciami, które przedstawiają dawną Bydgoszcz. Tym razem cofniemy się do 1965 roku. Przedstawiamy nagranie, w którym możemy zobaczyć Bydgoszcz sprzed niemal 60 lat. Jak bardzo zmienił się Gród nad Brdą? Zobaczcie, jak wyglądała Bydgoszcz w 1965 roku! 📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki.

📢 Seyran z serialu "Złoty chłopak" - taka prywatnie jest aktorka Afra Saraçoğlu [zdjęcia] Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych ról gra w nim aktorka Afra Saraçoğlu, która wciela się w rolę Seyran. Poniżej nieco informacji o uroczej aktorce, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień. 📢 "Złoty chłopak". Ferit - gra go aktor Mert Ramazan Demir. Internauci: "Musisz być taki przystojny?" Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych męskich ról gra w nim aktor Mert Ramazan Demir, który wciela się w rolę Ferita . W artykule informacje o aktorze, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień Mert Ramazan Demir.

📢 To ona w "Dziedzictwie" zagrała Seher. Odeszła w atmosferze skandalu. Sıla Türkoğlu prywatnie Główny wątek serialu "Dziedzictwo", który mogą oglądać widzowie TVP 1 kręci się wokół relacji Seher (Sıla Türkoğlu) i Yamana (Halil İbrahim Ceyhan). Urocza turecka aktorka pojawiła się w dwóch pierwszych sezonach i opuściła produkcję w atmosferze skandalu. Jaka prywatnie jest Sıla Türkoğlu)? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. 📢 Tak mieszkają Iza i Joachim Zeiske z Gogglebox. Gwiazdy programu TTV mają piękny dom na wsi Izabela Zeiske wraz ze swoim synem Joachimem należą do najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza ich domu. Iza i Joachim Zeiske mieszkają w dużym domu na wsi w Wielkopolsce. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Hasła z transparentów i banerów ze strajku rolników 9 lutego [zdjęcia] 9 lutego w całej Polsce odbyły się protesty rolników. O co walczą i jakie hasła i apele wznoszą? Zobaczcie zdjęcia.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA