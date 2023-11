Przegląd prasy 16.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Enea Abramczyk Astoria zabetonowała lidera. "Taki mecz był nam potrzebny". Tak kibicowaliście Aście!”?

Prasówka 16.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Enea Abramczyk Astoria zabetonowała lidera. "Taki mecz był nam potrzebny". Tak kibicowaliście Aście! Enea Abramczyk Astoria dzięki solidnej grze w defensywie przerwała serię porażek i pokonała lidera z Wałbrzycha. I tyle z dobrych wiadomości: gra obu zespołów nie rzuciła kibiców na kolana, a w ostatniej kwarcie bydgoszczanie pozwolili rywalom odrobić większość strat. Trener Krzysztof Szubarga chwalił obronę i wyliczał problemy w ataku.

📢 Kawa nie jest dla tych osób! Kto powinien unikać picia kawy? Wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczynać dnia inaczej, niż od wypicia filiżanki kawy. Sięgamy po nią, bo nam smakuje i by dała nam siłę na początek (i w trakcie) dnia. Zawarta w niej kofeina działa na układ nerwowy i nas pobudza. Wszyscy dobrze wiemy, że w nadmiarze kawa zaszkodzi nawet zdrowej osobie. Są jednak osoby, które po prostu powinny zrezygnować z regularnego picia kawy. Kto i dlaczego? Przeczytajcie.

📢 Wojskowa emerytura robi niezwykłe wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

Prasówka 16.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dwie niedziele handlowe do końca 2023. W te dni sklepy będą otwarte - oto kalendarz Do końca 2023 roku zostały dwie niedziele handlowe (w sumie w ciągu roku było ich siedem). Jedna z pozostałych niedziel handlowych będzie specyficzna - sklepy będą musiały zamknąć się szybciej niż zwykle. W które niedziele w 2023 roku będzie można zrobić zakupy?

📢 Koniec telenoweli "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku - tak skończy się serial Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć. 📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Mamy informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 Karolina Gilon - tak wygląda na co dzień. Ma seksowne ciało i odważne tatuaże [zdjęcia] Karolina Gilon to popularna prezenterka telewizyjna i modelka. Prowadząca program "Love Island. Wyspa miłości" jest jedną z najpiękniejszych polskich celebrytek. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna dziennikarka. W galerii prezentujemy prywatne zdjęcia Karoliny Gilon. 📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka pozuje na wakacjach w skąpym stroju i wygląda "hot" Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

📢 Tak wypoczywa Roxie Węgiel. Zobacz gorące zdjęcia z wakacji pięknej 18-latki Roksana Węgiel ma dopiero osiemnaście lat, a już jest wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Wygrała m.in. The Voice Kids i Eurowizję dla dzieci, a niedawno wydała nowy album zatytułowany 13+5. To właśnie podczas pracy nad swoim nowym krążkiem poznała Kevina Mgleja, z którym jest w związku. Zobacz, jak Roxie Węgiel spędza wolne chwile między koncertami. Tak wypoczywa utalentowana 18-latka!

📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie? 📢 Katarzyna Pakosińska - zobacz jak mieszka gwiazda. Duże okna, cegła na ścianie i piękny ogród Katarzyna Pakosińska to popularna artystka kabaretowa, konferansjerka i dziennikarka. Przez piętnaście lat występowała w Kabarecie Niemoralnego Niepokoju, a w ostatnich miesiącach była jedną z prowadzących program śniadaniowy "Poranny rogal" na kanale Zoom TV. W 2017 roku wyszła za mąż za Gruzina Irakliego Basilaszwilego. Zobacz, jak Katarzyna Pakosińska mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak dziś wygląda Brooke z "Mody na sukces". Katherine Kelly Lang ma już 62 lata! [zdjęcia] Miliony Polaków przez lata śledziły losy rodziny Forresterów w "Modzie na sukces". Jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci w amerykańskiej operze mydlanej jest Brooke Logan. W rolę przebiegłej intrygantki wciela się Katherine Kelly Lang, która występuje w "Modzie na sukces" od ponad 36 lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka!

📢 Marcin Hakiel pokazał nową partnerkę. To prawdziwa piękność [zdjęcia] Marcin Hakiel znowu zakochany! Tancerz niedawno opublikował zdjęcia z tajemniczą kobietą. Piękna brunetka zyskała wiele komplementów od internautów. Kim jest nowa ukochana Marcina Hakiela? 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się w listopadzie. Trucizna w ziołach i zazdrosna Seher [streszczenia] Serial "Dziedzictwo" cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów, a każdy odcinek tureckiej produkcji przyciąga przed telewizory setki tysięcy ludzi. Wiemy już, co będzie się działo w uwielbianej telenoweli w kolejnych dniach listopada. Zobacz streszczenia nowych odcinków serialu "Dziedzictwo".

📢 Grał Andrzeja Talara w serialu Dom. Tak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy [zdjęcia] Tomasz Borkowy to aktor i reżyser teatralny, który od wielu lat mieszka na stałe w Edynburgu. W stolicy Szkocji jest dyrektorem artystycznym organizacji Universal Arts, a wraz ze swoją żoną prowadzi szkołę aktorską. Widzowie w Polsce kojarzą go przede wszystkim jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Rola w produkcji Jana Łomnickiego przyniosła mu ogromną popularność. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Tomasz Borkowy! 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są największymi egoistami. Oni myślą tylko o sobie Nigdy nie działają bezinteresownie, zawsze starają się coś dla siebie ugrać. Te znaki zodiaku są największymi egoistami. One w pierwszej kolejności stawiają zawsze na siebie. Rzadko kiedy potrafią tworzyć relacje oparte na partnerstwie i wzajemności. Te znaki zodiaku egoizm mają zapisany w gwiazdach...

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w drugiej połowie listopada. Justo zabije Germana? [streszczenia] Manuela odrywa, że Justo więzi Germana. Za wszelką cenę próbuje pomóc ukochanemu. Servando i Paciencia przygarniają bezdomną kobietę z noworodkiem. Leandro i Manuela ruszają uwolnić lekarza. Wszystko wskazuje jednak na to, że German nie żyje...

📢 To ona uwiodła Cagataya w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda piękna Kumru [zdjęcia] "Zakazany owoc" cieszy się ogromną popularnością w naszym kraju. Widzowie w Polsce od kilku tygodni oglądają piąty sezon tureckiego serialu, w którym do obsady produkcji dołączyła Biran Damla Yılmaz, która wciela się w rolę Kumru. Kobieta szybko wdała się w romans z Cagatayem i rozbiła jego małżeństwo z Yildiz. Na co dzień aktorka jest jednak zupełnie inna niż grana przez nią bohaterka. Zobacz, jak serialowa Kumru wygląda prywatnie! 📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka. Wiejski dom u podnóża Gór Świętokrzyskich [zdjęcia] Andrzej Piaseczny to niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej. Rozpoznawalność zdobył w formacji "Mafia", jednak prawdziwą sławę przyniosła mu rola Kacpra Złotopolskiego w serialu "Złotopolscy". Następnie przyszedł czas na karierę solową. Na wielkiej scenie jest od blisko 25 lat!

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu [zdjęcia] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 Kalendarz dni wolnych w 2024 roku. To będzie rok długich weekendów! Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Napad na Bank Pocztowy w Bydgoszczy! Policyjni Kontrterroryści BOA zdążyli na czas! Mamy zdjęcia z ćwiczeń 15 listopada w Oddziale Banku Pocztowego przy ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy przeprowadzono test funkcjonowania placówki w razie aktu terroru kryminalnego związanego z napadem rabunkowym. W akcji brali udział policyjni kontrterroryści i negocjatorzy oraz pracownicy banku.

📢 Objazdowy cyrk w Brzozie - komentarz Jarosława Reszki Bydgoszczanie mogą ostatnio zazdrościć spokoju na ulicach mieszkańcom innych miejscowości – ale nie Brzozy. To, co się w Brzozie teraz dzieje na drogach, trudno z czymkolwiek porównać. 📢 Tak ubiera się Danuta Stenka. Oto eleganckie stylizacje cenionej aktorki [zdjęcia] Danuta Stenka słynie ze stylowych i eleganckich kreacji. Często określana jest jako ikona stylu. Nic dziwnego, że gdy pojawia się na premierach filmowych, teatralnych, pokazach mody czy konferencjach z okazji prezentacji nowych ramówek, fotoreporterzy długo nie mogą oderwać od niej swoich obiektywów. Jak ubiera się Danuta Stenka? Wybraliśmy dla Was jej najciekawsze kreacje z ostatnich lat. Zobaczcie w galerii!

📢 MWiK w Bydgoszczy o uszkodzeniach w rejonie mostu Pomorskiego. Wydano komunikat We wtorek doszło do uszkodzenia nasypu drogowego zachodniej jezdni przy wjeździe na most Pomorski w Bydgoszczy. Jak poinformował ZDMiKP, uszkodzenia prawdopodobnie są związane z prowadzonymi tuż obok pracami wodociągowymi. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja wydały w środę (15 listopada) komunikat w tej sprawie.

📢 "Tyrolka z Wyżyn", "Puścić tramwaje przez Babią Wieś..". Bydgoszczanie komentują uszkodzenie nasypu przy moście Pomorskim Po tym jak uszkodzony został nasyp przy moście Pomorskim w Bydgoszczy, trzeba było wprowadzić spore ograniczenia w ruchu pojazdów i pieszych. Mostem od czwartku nie będą jeździć tramwaje. Bydgoszczanie, którzy w ostatnich miesiącach sporo wycierpieli w związku z remontami i inwestycjami mają komunikacyjny kłopot w kolejnym punkcie miasta. W internecie burza komentarzy. Jedni w ostrych słowach krytykują sytuację, innym opadły już ręce i wolą na wesoło... 📢 Polska - Czechy. Oto piękne WAGs (żony i partnerki) czeskich piłkarzy, naszych rywali w eliminacjach Euro 2024 Mecz Polska - Czechy w ramach eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2024 odbędzie się 17 listopada 2023 roku. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs, czyli wives and girlfriends) najbliższych rywali naszej reprezentacji. Swoje wdzięki prezentują na Instagramie. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Napad na cukiernię w Bydgoszczy. Pobili pracownika i ukradli dwie blachy z wypiekami. Grozi im wieloletnia odsiadka Policjanci z bydgoskiego Szwederowa zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą przed sądem za usiłowanie włamania do jednej z bydgoskich cukierni oraz za rozbój na jej pracowniku. Łupem napastników padły drożdżówki i pączki. 📢 Ceny karpia na święta - ile zapłacimy za kilogram w 2023 roku? Oto prognozy hodowców. Pierwsza taka sytuacja od kilku lat Od kilku lat ceny karpia przed świętami rosną, co spowodowane jest droższą karmą, podwyżkami wynagrodzeń, a także rosnącymi kosztami transportu. Tegoroczne przewidywania hodowców wskazują na odwrócenie trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za karpia w 2023 roku?

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Uszkodzony nasyp przy moście Pomorskim w Bydgoszczy. Duże zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej oraz kierowców We wtorek (14.11) w godzinach popołudniowych, prawdopodobnie w wyniku prac wodociągowych, doszło do uszkodzenia nasypu drogowego zachodniej jezdni przy wjeździe na most Pomorski (od strony ronda Fordońskiego). Most będzie częściowo zamknięty, duże zmiany nastąpią także w komunikacji miejskiej - już od czwartku (16.11). 📢 Serial Złoty chłopak - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Awantura w restauracji. Ferit wpada w szał! Nadchodzące odcinki serialu "Złoty chłopak" zapowiadają się bardzo ciekawie. Ferit nadal dziwnie się zachowuje, a Seyran jest załamana zachowaniem swojego męża, który w restauracji zrobi jej wielką awanturę. Seyran będzie zazdrosna o Pelin i wyrzuci ją z domu. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej części listopada? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 16-30 listopada.

📢 Gra Defne w serialu Złoty chłopak. Tak prywatnie wygląda Mine Tugay [zdjęcia] "Złoty chłopak" zyskuje coraz większe grono fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów tureckiej produkcji. Jedną z ważniejszych postaci w serialu jest Defne, w rolę której wciela się Mine Tugay. 45-letnia aktorka pojawiła się w telenoweli nagle, a grana przez nią bohaterka nadaje ton wydarzeniom. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowa Defne. Mamy prywatne zdjęcia rudowłosej piękności!

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel. 📢 Sułtanka Mihrimah z serialu "Wspaniałe stulecie" dekadę później. Tak wygląda 39-letnia Pelin Karahan Pelin Karahan zagrała w serialu "Wspaniałe stulecie" sułtankę Mihrimah. Jak w ciągu dekady zmieniała się turecka aktorka? Gwiazda "Wspaniałego stulecia" od czasu, gdy kręcono popularną turecką telenowelę zdążyła się rozwieść, ponowie wyjść za mąż i urodzić dwóch synów. Zobacz jak teraz wygląda Pelin Karahan - zdjęcia zamieszczamy w galerii.

📢 Część mostu Pomorskiego będzie zamknięta, tramwaje przestaną jeździć Uszkodzona część mostu Pomorskiego zostanie zamknięta, a ruch na dwóch liniach tramwajowych wstrzymany. Autobusy komunikacji miejskiej mają poruszać się po torowisku. Zmiany mają zacząć obowiązywać od czwartku (16.11) 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Marek Kaliszuk - zdjęcia bez koszulki. Tak wysportowane ciało ma popularny aktor i piosenkarz Marek Kaliszuk to popularny aktor filmowy, musicalowy i teatralny, a także piosenkarz. Na swoim koncie ma wiele ról serialowych i teatralnych oraz występy w kilku programach rozrywkowych. Zwycięzca drugiej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" na co dzień regularnie trenuje i dba o swoje ciało. Aktor jest niezwykle wysportowany i chętnie prezentuje zdjęcia swojej sylwetki w mediach społecznościowych. Internauci są zachwyceni formą fizyczną Marka Kaliszuka. Zobacz zdjęcia!

📢 Klaudiusz Ševković - metamorfoza po latach. Zobacz, jak teraz wygląda gwiazda Big Brothera Klaudiusz Ševković był jedną z największych gwiazd 1. edycji Big Brothera. Mimo, że ostatecznie nie wygrał, po zakończeniu programu zrobił dużą karierę. Od emisji kultowej w Polsce edycji Big Brothera minęło już ponad 20 lat. Zobacz, jak teraz wygląda Klaudiusz Ševković. 📢 Małgorzata Maier z Big Brothera - tak teraz wygląda. Zobacz, jak się zmieniła przez 22 lata! [zdjęcia] Małgorzata Maier wzięła udział w 1. edycji Big Brothera w Polsce. Piękna blondynka w finale zajęła trzecie miejsce i z miejsca zyskała ogromną popularność. Po sukcesie osiągniętym w Domu Wielkiego Brata zrezygnowała z show-biznesu i najpierw projektowała wnętrza, a następnie pracowała w PR. Obecnie zajmuje się rękodziełem - tworzy ceramiczne zastawy obiadowe i wazony. Zobacz, jak Małgorzata Maier zmieniła się przez 22 lata. Tak dzisiaj wygląda finalistka 1. edycji Big Brothera!

📢 Choroba refluksowa - tego nie można jeść mając tę chorobę. Mamy listę - tych produktów żołądek nie zniesie Choroba refluksowa przełyku to jedna z najczęstszych chorób układu pokarmowego. Na czym ona polega i jakie są jej objawy? Zobacz, jaka dieta zalecana jest u chorego. Zwróć szczególnie uwagę na zakazane produkty i te, które są wskazane. Znajdziesz je w galerii.

📢 Eliza z serialu Rodzina Zastępcza - aktualne zdjęcia. Metamorfoza Aleksandry Szwed po udziale w serialu Aleksandra Szwed popularność zdobyła dzięki roli Elizy w serialu "Rodzina zastępcza", w którym występowała w latach 1999-2009. Zagrała też w kilku innych serialach, a także wystąpiła w wielu programach rozrywkowych, m.in. "Jak oni śpiewają", "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Od emisji 1. odcinka "Rodziny zastępczej" minęło już blisko ćwierć wieku. Sprawdziliśmy, jak w tym czasie zmieniła się serialowa Eliza! Zobacz zdjęcia!

📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku - lista ulg. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku. 📢 Monika z Klanu - tak kiedyś wyglądała Izabela Trojanowska. Metamorfoza gwiazdy serialu na zdjęciach Izabela Trojanowska największe sukcesy jako piosenkarka osiągała w latach 80. podczas współpracy z Budką Suflera. Od ponad ćwierć wieku wciela się w rolę Moniki Ross w "Klanie", a od dwóch lat jest również jurorką w The Voice Senior. Na przestrzeni lat Izabela Trojanowska mocno zmieniła swój wizerunek. Zobacz, jak wyglądała kiedyś! 📢 Stylizacje Anny Dereszowskiej. Tak ubiera się teraz 42-letnia aktorka - mamy zdjęcia Anna Dereszowska niejednokrotnie zwracała uwagę swoimi stylizacjami. Często chwalona jest za elegancję strojów, w których się prezentuje. Jak ubiera się utalentowana aktorka na co dzień oraz podczas wielkich wydarzeń? W galerii zobaczysz ponad dwadzieścia zdjęć, na których artystka pojawia się w ciekawych kreacjach.

📢 Agnieszka Krukówna - tak kiedyś wyglądała na zdjęciach. Kochało się w niej pół Polski Zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale to rola Soni w "Fuksie" przyniosła jej największą popularność. Agnieszka Krukówna na swoim koncie ma również występ w "Liście Schindlera" u Stevena Spielberga oraz nagrodę Orła za główną rolę w filmie "Farba". W ostatnich latach rzadko możemy oglądać ją na ekranie, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka wyglądała kiedyś. Zobacz, jak Agnieszka Krukówna zmieniała się przez lata. 📢 Prognoza pogody na zimę 2023/2024. Sprawdź, co mówią długoterminowe prognozy Jakiej aury możemy spodziewać się zimą 2023/2024 roku? Sprawdzamy długoterminową prognozę pogody od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oto prognoza temperatury i opadu na grudzień 2023 oraz styczeń, luty i marzec 2024. 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Rozwód Yildiz i Cagataya. Mężczyzna nie przyznaje się do zdrady "Zakazany owoc" to absolutnie najchętniej oglądany turecki serial w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a kolejne intrygi i zaskakujące zwroty akcji przyciągają widzów przed ekrany telewizorów. Wiemy już, co wydarzy się w serialu w drugiej połowie listopada. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 13-24 listopada.

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - Seyran będzie załamana, gdy się dowie! Nowe streszczenia Niebawem w serialu "Złoty chłopak": Seyran postanawia podjąć pracę modelki. Ferit jest przeciwny i nie zgadza się na to, by jego żona podpisała kontrakt. Serter odwiedza Pelin i urządza jej awanturę. Dziewczyna jest zastraszona i przerażona. Prosi o pomoc Ferita. Chłopak spędza u niej noc... Co jeszcze się wydarzy? W galerii przeczytasz streszczenia 10 kolejnych odcinków serialu "Złoty chłopak".

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się na początku listopada. Yildiz do kamer: Cagatay i Kumru są kochankami Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Wkrótce w serialu: Yildiz przygotowuje się do rozwodu. Kumru robi aferę w restauracji Omera. Ender i Dogan mają się ku sobie. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Modne czapki dla starszych pań, które trzeba mieć w szafie jesienią i zimą. Zobacz, co się będzie nosić w sezonie 2023/2024 Modne czapki dla starszych pań to niezbędny dodatek jesienią i zimą. Dodadzą elegancji i szyku, wpasują się w różne stylizacje, a przede wszystkim skutecznie ochronią przed utratą ciepła. Trendy w modzie seniorów także podążają z duchem czasu. Warto na nie zwracać uwagę, nie tylko po to, aby dobrze wyglądać, ale też po to, by świetnie się czuć. Zobacz, jakie modne czapki dla starszych pań nosi się w tym sezonie. 📢 Tak wygląda hiszpańska willa Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Co za widoki z tarasu W 2022 roku w życiu Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zaszły ogromne zmiany. Para kupiła mieszkanie w Warszawie, które następnie remontowała, oraz piękny dom w Hiszpanii. Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują... O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka marszałek Sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Wioślarze BTW Bydgoszcz muszą zmienić siedzibę. Budynek jest w fatalnym stanie technicznym Najstarszy klub sportowy w grodzie nad Brdą musi wyprowadzić się z ul. Żupy 2. Budynek był domem Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego od 1999 roku.

📢 Nawet 200 tysięcy rezerwistów może otrzymać wezwania do wojska. Kto otrzyma powołanie W tej grupie mogą znaleźć się także takie osoby, które dotychczas nie miały doświadczenia wojskowego i nigdy wcześniej nie zakładali munduru. 📢 HIPOKRATES 2023. Nagrodziliśmy laureatów w województwie kujawsko-pomorskim. Teraz czas na finał ogólnopolski We wtorek 14 listopada, w Hotelu City w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w plebiscycie Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy laureatów - pracowników służby zdrowia - z województwa kujawsko-pomorskiego. Do 16 listopada trwa głosowanie w ogólnopolskim finale plebiscytu.

📢 Nowi politycy w Sejmie. Wśród nich nauczyciele, prawnicy, a także graficy komputerowi. Jakie wykształcenie mają nowi posłowie? W tym roku do Sejmu trafiło wielu nowych posłów. Część z nich od dawna związana była związana z polityką, niektórzy są całkiem nowi i dopiero wkraczają w świat polityki. Czym zajmowali się do tej pory? Jakie szkoły skończyli? Niektóre zawody mogą zaskoczyć. 📢 Zasiłek opiekuńczy na rodzica - dla kogo i na ile czasu? Taka jest obecnie wysokość świadczenia Osobom, które zrezygnowały z pracy na rzecz sprawowania opieki nad chorym ojcem lub matką, przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy. Aby go dostać, trzeba jednak spełnić kilka kluczowych warunków. Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na rodzica i jak długo jest wypłacany? 📢 Pęknięcie nawierzchni na moście Pomorskim w Bydgoszczy. Nagła decyzja o wyłączeniu pasa ruchu! Uwaga kierowcy. Nasyp i nawierzchnia na wjeździe na most Pomorski w Bydgoszczy w kierunku ronda Toruńskiego zostały uszkodzone. Bydgoscy drogowcy w trybie nagłym we wtorek (14 listopada) wyłączyli prawy pas na moście z ruchu.

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony". Bydgoszczanka to kandydatka na żonę Dariusza spod Łodzi [14.11.2023] 22-letnia Nicola z Bydgoszczy występuje w programie "Rolnik szuka żony". Właśnie dostała się do następnego etapu reality show w TVP1. Do swojego gospodarstwa w Skotnikach zaprosił ją Dariusz. O względy rolnika spod Łodzi zabiegają również 25-letnia Maria z Katowic i 23-letnia Natalia ze Smardzowic pod Krakowem. Poznajcie bliżej Nicolę z "Rolnik szuka żony". 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Polska króluje – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Facebook. Oświadczenie o braku zgody na wykorzystanie zdjęć - to zwykły łańcuszek i nie ma żadnej mocy prawnej Użytkownicy Facebooka znowu publikują i powielają oświadczenia w których informują, że nie zgadzają się na korzystanie przez Metę zdjęć, które publikują na swoich profilach. Takie oświadczenia jednak nie mają żadnego sensu ani mocy prawnej. Wyjaśniamy, dlaczego. 📢 Bydgoszcz stroi się na święta. Na Starym Rynku stanęła już żywa choinka [zdjęcia] We wtorek (14 listopada) o świcie na Starym Rynku pojawiła się wielka choinka. Światełka na niej rozbłysną podczas oficjalnego otwarcia Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego. Nastąpi to w sobotę 18 listopada.

📢 Taka jest prywatnie Sanah - zobacz, jak mieszka i żyje popularna piosenkarka [zdjęcia] Sanah to popularna polska piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka. Sanah to pseudonim artystyczny Zuzanny Ireny Grabowskiej (z domu Jurczak), który powstał od skrótu angielskiej wersji imienia artystki: Susannah. Wcześniej piosenkarka występowała pod pseudonimem "Ayreen", pochodzącym od jej drugiego imienia.

📢 Choroba Alzheimera - zwróć uwagę na te symptomy! Takie są pierwsze objawy tej groźnej choroby Alzheimer wbrew obiegowej opinii, nie jest naturalnym skutkiem starzenia się człowieka i degradacji mózgu związanej z wiekiem. Uważa się jednak, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. Alzheimer to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia i może wystąpić już u osób po 60. roku życia. Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że Alzheimer rozwija się u chorego. Jak rozpoznać chorobę i co zrobić, jeśli podejrzewamy rozwój Alzheimera? 📢 Dorota Gardias - rozebrana przed obiektywem. Dziennikarka wyglądała jak bogini! Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Ostatnio Dorota Gardias odbyła nietypową sesją zdjęciową, a przed obiektywem zrzuciła wszystkie ciuchy i prezentowała się tak, jak ją stworzyła matka natura. Gwiazda w szczytnym celu wcieliła się w Nintu, babilońską boginię i trzeba przyznać, że wybór postaci był idealny, tak jak sylwetka pani Doroty.

📢 Trujące rośliny doniczkowe. Są szczególnie groźne dla zwierząt i dzieci - takie reakcje wywołują Rośliny doniczkowe są popularnym elementem dekoracyjnym w naszych domach. Potrafią ocieplić wnętrze, dodać mu elegancji czy sprawić, żeby było bardziej przytulne. Niektóre rośliny mogą być dla nas niebezpieczne, dlatego warto wiedzieć co mamy w domu i na co szczególnie zwrócić uwagę.

📢 Do końca prac wodociągowych w Bydgoszczy pozostał miesiąc. MWiK deklaruje dotrzymanie terminu Do końca realizacji dużego projektu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy pozostał miesiąc. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja deklaruje, że wszystkie prace zostaną sfinalizowane zgodnie z planowanym harmonogramem. 📢 W kampusie PBŚ będzie Akademicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Ruszyły przygotowania Politechnika Bydgoska rozpoczęła przygotowania do Akademickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wydarzenie już po raz trzeci odbędzie się na terenie kampusu przy ul. Kaliskiego w Fordonie. Ma być smacznie, kolorowo i magicznie.

📢 Podsumowano konsultacje dotyczące ronda Jagiellonów w Bydgoszczy. Będą dwie pochylnie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podsumował konsultacje dotyczące dostosowania ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Po przeanalizowaniu ponad 500 uwag, projektant wprowadził kilka zmian do koncepcji. 📢 Tego nie wolno robić w samochodzie. Za to dostaniesz wysoki mandat [lista] Kodeks drogowy szczegółowo reguluje zachowania, które są niedozwolone podczas prowadzenia auta. Mimo to wielu kierowców nadal korzysta z telefonów podczas jazdy. Nie pomagają wysokie mandaty, a także szerzenie świadomości na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Użytkowanie telefonu podczas jazdy nie jest jedynym zachowaniem, które jest niedozwolone podczas prowadzenia auta. 📢 Listopadowa wyprzedaż sprzętu od AMW. Co można kupić w Bydgoszczy? [ceny, zdjęcia] Agencja Mienia Wojskowego w Bydgoszczy organizuje przetarg publiczny na sprzedaż sprzętu. Otwarcie ofert nastąpi w poniedziałek, 14 listopada. Wśród wystawionych rzeczy są pojazdy, kuchnia polowa, sprzęt sportowy, materiały budowlane. Zobacz w galerii, co i za ile można kupić od wojska.

📢 Tak mieszka Sylwia Bomba. Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" i Grzegorz Collins są parą Sylwia Bomba to niekwestionowana gwiazda "Goggle Box. Przed telewizorem". Na kanapie zasiada wraz z Ewą Mrozowską. O celebrytce zrobiło się ostatnio niesłychanie głośno. Wszystko za sprawą jej związku z Grzegorzem Collinsem.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w drugiej połowie listopada. Cagatay chce wrócić do Yildiz! Yildiz przyłapuje Cagataya na zdradzie. Jest nieugięta i wie, że to koniec jej małżeństwa. Mężczyzna jednak nie może pogodzić się z jej decyzją i pijany nachodzi ją w domu. Arzu kłóci się z Ender. Intrygi kobiety dają się wszystkim we znaki. 📢 Tak mieszka Michał Wiśniewski. Warszawska willa jest warta miliony - zobaczcie zdjęcia Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Święto gęsi na Krajnie pełne wiejskich smaków. Minikowo oblężone - zobacz zdjęcia Chłód i mgła nie odstraszyły mieszkańców regionu. Pierwsi smakosze gęsiny pojawili się w Minikowie godzinę przed imprezą. Handlowano do zmroku. Ceny wyższe niż rok temu, ale nikt nie oszczędzał. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny listopad 2023 Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Wysoki mandat za suszenie prania. Tego nie wolno robić na balkonie - mamy listę zakazanych czynności Wysoki mandat za suszenie prania na balkonie? Wydawać by się mogło to nieprawdopodobne, jednak to możliwe. Przekonała się o tym mieszkanka naszego regionu, która została ukarana mandatem w wysokości 300 zł. To nie jedyna rzecz, której nie można robić na balkonie. Za co jeszcze grozi mandat?

📢 W takich sytuacjach możesz stracić konto na Facebooku lub Instagramie. Na to uważaj Po ostatniej kilkugodzinnej awarii popularnych serwisów społecznościowych zdaliśmy sobie sprawę, że życie bez Facebooka i Instagrama nie jest łatwe. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy konto na tych portalach może zostać nam zablokowane. Zobaczcie, kiedy możemy stracić dostęp do naszego konta na dłużej niż kilka godzin! 📢 Tak mieszkają David i Victoria Beckham. Wiejska rezydencja jest warta 12 milionów funtów! Świat ponownie oszalał na punkcie Beckhamów. Wszystko za sprawą premiery serialu dokumentalnego o kultowym piłkarzu. To w nim David i Victoria Beckham, a także ich przyjaciele i koledzy z branży, opowiadają o młodości i karierze jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Oglądając dokument nie sposób oderwać wzroku od pięknej rezydencji Beckhamów. To magiczne miejsce, które warte jest miliony!

📢 Oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! Toksyczny związek niektóre osoby definiują jako ten, w którym jedna lub dwie osoby odczuwają więcej cierpienia niż radości lub taki, w którym pojawia się rutyna i mniej czasu na podzielenie się swoimi emocjami i uczuciami. Należy jednak pamiętać, że w każdym związku bywają trudniejsze momenty i warto sprawdzić, czy relacja już z pewnością spisana jest na straty. W naszej galerii dowiesz się, jak rozpoznać, czy twój związek jest toksyczny! 📢 Najpiękniejsze i najciekawsze zamki w Kujawsko-Pomorskiem według National Geographic Województwo kujawsko-pomorskie pełne jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków, które wybudowano tu w XIII, XIV i XV wieku. National Geographic pokusił się o wybranie 10 najpiękniejszych i najciekawszych zamków w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Mamy zdjęcia z ceremonii! "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana! 📢 Pieprznik trąbkowy wygląda niepozornie, ale jest smaczny! Ta nietypowa „kurka” rośnie nawet w listopadzie. Zobacz, co to za grzyb Pieprznik trąbkowy należy do grzybów, które nie są zbyt znane, ale to kuzyn popularnej „kurki”. Rośnie w lasach późną jesienią, nawet w listopadzie. Ten grzyb rzadko go zbieramy, a to błąd. Sprawdź, jak wygląda pieprznik trąbkowy, gdzie rośnie i z czym można go pomylić.

📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Dekiert. Dziennikarka TVP zachwyca urodą! [zdjęcia] Sylwia Dekiert to jedna z najpopularniejszych dziennikarek sportowych w Polsce. Od ponad 20 lat jest związana z Telewizją Polską, w której prowadzi wiele programów, m.in. Sportowy wieczór. Wielokrotnie była gospodynią studia podczas najważniejszych imprez sportowych na całym świecie. Zajrzeliśmy, jak wygląda życie prywatne pięknej dziennikarki. Zobacz, jak Sylwia Dekiert mieszka i żyje na co dzień!

📢 Najdłuższe mosty i wiadukty w Bydgoszczy. Zobacz, jak wyglądają! [zdjęcia] Na terenie Bydgoszczy znajduje się niespełna 50 mostów, wiaduktów oraz kładek. W naszej galerii przedstawiamy najdłuższe wiadukty i mosty oraz ich nazwy. Zobaczcie, jak wyglądają!

