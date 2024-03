Przegląd prasy 16.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Droga Krzyżowa ulicami Bydgoszczy. Na koniec było czuwanie pasyjne w bazylice [zdjęcia]”?

Prasówka 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Droga Krzyżowa ulicami Bydgoszczy. Na koniec było czuwanie pasyjne w bazylice [zdjęcia] W piątkowy wieczór (15 marca) spod Katedry Bydgoskiej ulicami miasta wyruszyła Droga Krzyżowa. W nabożeństwie wielkopostnym, które zakończyło się w bazylice, wiernym towarzyszył biskup bydgoski ksiądz Krzysztof Włodarczyk.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.03.24

📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co będzie się działo w dniach 15-17 marca 2024 Koncerty, spektakle, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 15-17 marca w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii.

📢 Silne, aktywne i zaangażowane - takie są bydgoszczanki. Jedenaście portretów wyjątkowych kobiet stanęło w sercu Bydgoszczy W piątek, 15 marca, na Placu Praw Kobiet w Bydgoszczy miał miejsce wernisaż wystawy "Łuczniczki". Ekspozycja jest inicjatywą Adama Juszkiewicza, Bydgoskiego Fotografa, który do udziału w projekcie zaprosił dwanaście kobiet zaangażowanych w życie miasta. Zdjęcia prezentują bydgoszczanki z ich atrybutami, dzięki czemu odwiedzający mogą poznać je nieco bliżej, dowiedzieć się, czym się zajmują i co jest dla nich ważne. Wystawa będzie dostępna jeszcze przez dwa tygodnie.

Prasówka 16.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się przed Wielkanocą. Seher dostanie zastrzyk, po którym nie będzie mogła chodzić! [16.03.2024] Wiemy już, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" przed świętami wielkanocnymi. Seher i Yaman będą szykowali się do nocy poślubnej, a potem mężczyzna przygotuje dla swojej ukochanej wyjazd-niespodziankę. Ikbal nie będzie mogła się z tym pogodzić i sprawi, że Seher przestanie chodzić. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli, które zostaną wyemitowane do 29 marca. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów uwielbianej produkcji.

📢 Mężczyźni o tych znakach zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią popadać w obsesję - horoskop [16.03.2024] Sprawdzają telefon, kontrolują, nie pozwalają na wyjście w babskim gronie. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią wszcząć awanturę bez powodu. Związek z nimi potrafi być prawdziwą udręką... 📢 Lolita z serialu Akacjowa 38 gra i tańczy flamenco - taka jest Rebeca Alemany na co dzień [16.03.2024] Rebeca Alemañy to urodzona 15 lipca 1990 roku w Alicante hiszpańska aktorka, reżyserka, scenarzystka, tancerka i modelka, znana przede wszystkim z roli Lolity Casado w telenoweli "Acacias 38". W artykule znajdziesz kilka faktów z jej biografii i kariery, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia oraz kadry z telenoweli "Akacjowa 38". 📢 Dorota Szelągowska bardzo schudła i tak teraz wygląda. Zdradziła sekret swojej metamorfozy [16.03.2024] Dorotę Szelągowską widzowie mogą oglądać w programie "Masterchef Nastolatki", gdzie jest jurorką. Wielu widzów z pewnością zauważyło, że pani Dorota przeszła metamorfozę i bardzo schudła. Jeszcze kilka lat temu - po drugiej ciąży - jej kształty były bardziej obfite, ale dziś Dorota Szelągowska zachwyca nienaganną figurą. Jurorka, prezenterka i znana projektantka wnętrz opowiada o tym, jak schudła i dodaje jednocześnie: "Jasne, że pozwalam sobie na grzeszki". Zobaczcie, jak obecnie wygląda Dorota Szelągowska.

📢 Basia Lipińska z serialu "Będziemy mieszkać razem". Kim jest aktorka Lena Góra? [16.03.2024] Lena Góra jest utalentowaną aktorką, która dynamicznie rozwija swoją karierę na polskim rynku filmowym. Mimo swoich zaledwie 33 lat, zdobyła już uznanie za granicą, pracując na różnych planach filmowych. Widzowie mogą ją oglądać w w nowej produkcji TVP "Będziemy mieszkać razem". W serialu wcieliła w Basię Lipińską, która jest żoną Tadeusza, czyli Mikołaja Roznerskiego.

📢 Klaudia Halejcio kiedyś i dziś. Tak aktorka zmieniała się przez lata - zdjęcia [16.03.2024] Klaudia Halejcio pierwsze kroki w aktorstwie zaczęła stawiać już w wieku ośmiu lat. Od najmłodszych lat wróżono jej świetlaną karierę, ale dziś coraz rzadziej możemy ją oglądać w filmach i serialach. Obecnie Halejcio spełnia się jako influencerka, a jej konto na Instagramie obserwuje blisko 900 tysięcy osób. Postanowiliśmy przypomnieć, jak 34-latka dojrzewała na oczach milionów Polaków. Zobacz, jak Klaudia Halejcio wyglądała kiedyś i dziś.

📢 Tak zmieniała się Anna Mucha. Wiosną aktorka skończy 44 lata - zdjęcia [16.03.2024] Zadebiutowała w wieku 9 lat w filmie "Korczak" Andrzeja Wajdy. W "Liście Schindlera" Stevena Spielberga (1993) zagrała Dankę Dresner. Ogromną popularność przyniosła jej rola Magdy w serialu "M jak miłość", w którym występuje od 2003 roku. Anna Mucha w tym roku kończy 44 lata. Zobaczcie jak zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. 📢 Tak wyglądała Teresa Lipowska w młodości. Basia z "M jak Miłość" była niezwykłą pięknością - zdjęcia [16.03.2024] Ukochana babcia wszystkich Polaków. Teresa Lipowska to niekwestionowana królowa "M jak Miłość". Jako seniorka rodu Mostowiaków, Barbara, od lat zachwyca na małym ekranie. Niewielu jednak wie, że w młodości była z niej prawdziwa piękność, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Teresa Lipowska, czyli Basia Mostowiak z serialu "M jak Miłość".

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz umrze?! - streszczenia [16.03.2024] Dogan dowiaduje się, że Kumru wpłaciła kaucję za Canera. Saffet zleca porwanie Zeynep. Domownicy są zdziwieni nieobecnością Yildiz i Zeynep w domu. Zeynep wraca sama. Dogan postanawia szukać Yildiz. Wszystko wskazuje na to, że kobieta jest w wielkim niebezpieczeństwie.

📢 To wydarzy się niebawem w serialu "Dziedzictwo". Nikczemny plan - Seher ma cierpieć [16.03.2024] Ikbal postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i... zrzuca Seher ze schodów. Później robi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Szantażuje swojego męża, jednocześnie opłaca rehabilitantkę - chce, by Seher przestała chodzić! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w drugiej połowie marca w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1.

📢 Gwiazda telenoweli "Zakazany owoc" spodziewa się dziecka. Serialowa Yildiz promienieje na zdjęciach [16.03.2024] Eda Ece, która zyskała ogromną popularność dzięki roli Yildiz w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"), spodziewa się dziecka. Jakiś czas temu aktorka zdradziła płeć - to dziewczynka. Gwiazda tureckich seriali niebawem powinna urodzić. Na swoim Instagramie opublikowała kilka zdjęć w ciąży. Możecie je zobaczyć w naszej galerii. 📢 Tak wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [16.03.2024] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego.

📢 Te owoce są najbardziej kaloryczne. Musisz uważać z ilością, jeśli nie chcesz przytyć [16.03.2024] Owoce dostarczają witamin, minerałów, są źródłem błonnika, który poprawia pracę jelit. Wspomagają też naszą odporność, niektóre mają działanie antynowotworowe, a dietetycy polecają je osobom, które chcą zadbać o swoją wagę. Są jednak owoce, których podwyższona kaloryczność może nie sprzyjać odchudzaniu... Jakie to gatunki i ile kalorii zawierają? Oto najbardziej kaloryczne owoce.

📢 Piękna kometa 12P/Pons-Brooks na marcowym niebie. Jest widoczna również z Polski! Internet zalały zdjęcia [16.03.2024] Jednym z najciekawszych wydarzeń astronomicznych 2024 roku jest przejście komety 12P/Pons-Brooks, która raz na 71 lat odwiedza nasz rejon Układu Słonecznego. Kometa w marcu widoczna jest na niebie niedaleko galaktyki Andromedy, co świetnie wykorzystują miłośnicy astrofotografii. W galerii zamieszczamy zdjęcia komety 12P/Pons-Brooks, które wykonano pod koniec lutego i na początku marca. W artykule znajdziecie kilka ciekawych informacji na temat tego obiektu.

📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się do 20 marca. Pijany Ferit wyznaje Ifakat prawdę [16.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 9-10 marca w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak". Wkrótce w serialu: Gulgun przechodzi metamorfozę, czym wprowadza w zachwyt domowników rezydencji. Seyran, za namową Kaya, postanawia pojechać na uczelnię. Kaya skłóca Seyran z ojcem. Sultan dosypuje środki antykoncepcyjne do kawy Seyran. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 22 marca. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [16.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do 25 marca. Zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw [16.03.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 9-10 marca. Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim coraz bardziej denerwuje ciocię Sultan. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się jeszcze w marcu w serialu. Wykrywacz kłamstw i porwanie [16.03.2024] Yildi i Zeynep znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie po tym, jak Saffet wynajmie porywaczy. Dogan pozbawia wspólniczki udziałów w firmie... Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w marcu? Przeczytaj streszczenia kolejnych dziesięciu odcinków w galerii. Serial "Zakazany owoc" można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15.

📢 Niespodziewane odejście Seher z telenoweli "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [16.03.2024] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów. 📢 Te znaki zodiaku rozstaną się w marcu 2024. Dla nich wiosna nie będzie łaskawa - horoskop [16.03.2024] Pisaliśmy już o tym, które znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę 2024. I niestety, horoskop nie był optymistyczny dla wszystkich znaków zodiaku. Na szczęście niepowodzenie w życiu uczuciowym dosięgnie tylko nielicznych. Zobaczcie horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku rozstaną się w drugiej połowie miesiąca!

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Yaman chce, aby Seher została jego prawdziwą żoną! - streszczenia [16.03.2024] Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Mężczyzna udaje się z żoną na spacer. Następnie wyjawia jej, że chce, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Podekscytowana Seher od razu się zgadza. Wszystko wskazuje na to, że zakochani nareszcie zażegnali kryzys. Zobaczcie w naszej galerii streszczenia serialu "Dziedzictwo". To wydarzy się po weekendzie.

📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [16.03.2024] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [16.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [16.03.2024] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dorota Szelągowska - tak mieszka znana projektantka wnętrz - "Oczu nie można oderwać!" - zdjęcia [16.03.2024] Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych! Dorota Szelągowska to znana i ceniona projektantka wnętrz. Córka Katarzyny Grocholi, od lat prowadzi w TVN cykl programów o tematyce wnętrzarskiej. A jak sama mieszka? Wnętrza jej domu to mieszkanka kilku stylów. Jest kolorowo i słonecznie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dorota Szelągowska.

📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze - horoskop [16.03.2024] Wiosna 2024 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, które znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości (link do horoskopu w tekście). A kto będzie miał szczęście w finansach. Strzelec wbije się na wyżyny przedsiębiorczości, Wodnik może liczyć na duże wsparcie ze strony rodziny. Zobaczcie w naszej galerii horoskop finansowy na marzec 2024.

📢 Syn Andrzeja Gołoty nie poszedł w ślady ojca. Tak wygląda Andrzej Junior. Zobaczcie zdjęcia! [16.03.2024] Andrzej Gołota Junior to syn wielkiego polskiego pięściarza - Andrzeja Gołoty. Syn nie poszedł w ślady ojca, choć początkowo próbował swoich sił jako bokser. Sport jest mu bliski, ale nie na tyle, by zaangażować się w to jak ojciec. Zobaczcie, jak dziś wygląda Andrzej Gołota Junior. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [16.03.2024] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"!

📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [16.03.2024] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [16.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Potrawy wielkanocne - oto lista. Tego nie powinno zabraknąć na stole w święta Wielkanoc już za około dwa tygodnie. Niebawem ruszycie z przygotowaniami świątecznych potraw. Na stole w polskich domach z pewnością nie zabraknie gotowanej szynki, białej kiełbasy, jajek, czy pasztetu... Co powinno jeszcze znaleźć się na wielkanocnym stole? Jakie potrawy uznawane są za tradycyjne podczas Świąt Wielkanocnych w Polsce? O tym piszemy poniżej. 📢 Wójt gminy Białe Błota pod Bydgoszczą nie godzi się na protest rolników. Wydał zakaz: "To może zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców" Dariusz Fundator, wójt gminy Białe Błota w powiecie bydgoskim wydał decyzję zakazującą organizacji manifestacji od 20 marca do 20 kwietnia polegającej na zgromadzeniu się rolników i sprzętów, a skutkującą całkowitą blokadą węzła Bydgoszcz Miedzyń u zbiegu dróg: powiatowej 1926 C, wojewódzkiej nr 293 i ekspresowej S10.

📢 Tym karmieni są pacjenci w polskich szpitalach. Mamy nowe zdjęcia posiłków - zdjęcia [16.03.2024] Tak karmieni są pacjenci w polskich szpitalach. Mamy nowe zdjęcia posiłków. O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. Zobaczcie zdjęcia posiłków, jakimi karmieni są pacjenci w polskich szpitalach.

📢 Żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz wreszcie na torze. "Koniec zimy" - zdjęcia W piątkowe popołudnie żużlowcy Abramczyk Polonii wzięli udział w pierwszym w tym roku treningu na torze. 📢 Bartek Wrona z Just 5 - tak dziś wygląda. Taką przeszedł metamorfozę. Zobaczcie zdjęcia! Bartek Wrona był jednym z pięciu wokalistów tworzących w latach 90. XX wieku zespół Just 5, pierwszy polski boysband wzorowany na Backstreetboys. Był najmłodszym członkiem grupy. Gdy Just 5 pojawił się na muzycznym rynku, miał zaledwie 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się aktualnie Bartek Wrona. Zdjęcia zjedziecie w naszej galerii.

📢 Natalia Siwiec - długie nogi i wycięte bikini. Tak wypoczywa seksowna gwiazda Natalia Siwiec jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. W mediach społecznościowych regularnie publikuje odważne zdjęcia, na których eksponuje swoje zgrabne ciało. Od samego patrzenia robi się gorąco. Zobaczcie odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Tak wypoczywa Miss Euro 2012! 📢 Małgorzata Ohme - tak mieszka. Dom w Milanówku z basenem i pięknym ogrodem Małgorzata Ohme pod koniec czerwca straciła pracę w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka nie kryła rozczarowania decyzją władz stacji, ale już kilka dni później nagrała pierwszy podcast na swoim kanale Lajf noł makeup. Wolne chwile spędza w swoim pięknym domu w Milanówku pod Warszawą, w którym może liczyć na towarzystwo ukochanych psów. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu Małgorzaty Ohme!

📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki.

📢 Niedziela handlowa - marzec 2024. W którą niedzielę sklepy będą otwarte? W 2024 roku mamy zaledwie siedem niedziel handlowych. Jedna z nich wypada w marcu. Dodatkowo w sobotę, 30 marca, sklepy nie mogą być otwarte przez cały dzień. W którą niedzielę marca jest niedziela handlowa? Do której godziny sklepy mogą funkcjonować w Wielką Sobotę? W jakie inne niedziele w 2024 roku zakaz handlu nie obowiązuje? O tym piszemy poniżej.

📢 Serial "Złoty chłopak" - będzie kolejny ślub? To wydarzy się w drugiej połowie marca Serial "Złoty chłopak" można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Główne role w tureckiej telenoweli grają Afra Saraçoğlu (Seyran), Mert Ramazan Demir (Ferit), Çetin Tekindor (Halis), Beril Pozam (Suna), Diren Polatoğulları (Kazim), Şerif Sezer (Hatice). Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej połowie marca 2024. Streszczenia 10 odcinków zamieszczamy w galerii.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się po weekendzie. Wybuch bomby! Akacjowa spłynie krwią. Kto zginie, kto przeżyje? [15.03.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 16-17 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Maximiliano dostaje wezwanie do Ministerstwa Zdrowia. Cayetana ogłasza zarządowi fundacji, że chce otworzyć szkołę dla elitarnej młodzieży. Celia przekonuje Felipe, że Teresa powinna u nich zamieszkać, by czuwać nad kształceniem Tano. Trini szykuje przyjęcie, na które chce zaprosić sąsiadki i ich służące. Co jeszcze się wydarzy?

📢 13 najpiękniejszych tras pieszych w Europie. Turystyczne perełki dla żądnych spektakularnych widoków Sezon wiosennych urlopów tuż-tuż. Nie każdy marzy o spędzeniu czasu wolnego na plaży – wielu z nas pragnie odkrywać zapierające dech w piersiach zakątki, a przy tym zachować zdrowe nawyki, przygotowując sylwetkę na lato. Świetnym rozwiązaniem na aktywny wypoczynek wiosną będzie przejście najpiękniejszymi trasami pieszymi w Europie. Zobaczcie, które z nich oferują najbardziej niezapomniane widoki. 📢 Akcja "Prędkość i wyprzedzanie" na DK 10. Policjanci z "drogówki" zapowiadają wzmożone kontrole. Kiedy? Sprawdź W akcji "Prędkość i wyprzedzanie" na DK 10 którą zaplanowano na piątkowe popołudnie, 15 marca wezmą udział policjanci z wydziałów ruchu drogowego z czterech powiatów: bydgoskiego, toruńskiego, nakielskiego i lipnowskiego. 📢 Mieszkania od 150 do 220 tys. zł w Bydgoszczy. Co można kupić na rynku wtórnym w tym przedziale? [zdjęcia] Sprawdzamy oferty sprzedaży 1- i 2-pokojowych mieszkań w Bydgoszczy. Co można kupić na rynku wtórnym w przedziale od około 150 do 220 tysięcy złotych? W galerii zamieszczamy przykładowe oferty, które zamieszczone zostały na portalu otodom.pl. Pod zdjęciami znajdziesz cenę oraz najważniejsze informacje na temat danej nieruchomości.

📢 Izabela Trojanowska ścięła włosy - artystka pokazała się w nowej fryzurze. Jak się Wam podoba? [sonda, zdjęcia - 15.03.2024] Izabela Trojanowska urodziła się 22 kwietnia 1955 roku w Olsztynie. Jest uznaną polską piosenkarką rockowa, aktorką filmową i teatralną, autorką tekstów, projektantką mody oraz osobowością medialną. Na artystycznej scenie działa już od lat 70. ubiegłego wieku i do tej pory nagrała wiele znanych muzycznych hitów. Ostatnio artystka pojawiła się w nowej fryzurze - ścięła włosy i jej nowy "look" nawiązuje do wyglądu z początku jej kariery. Zobaczcie, jak wygląda w nowej fryzurze, jak wyglądała w długich włosach - mamy zdjęcia z różnych lat. Zobaczcie je i zagłosujcie - w jakiej fryzurze wygląda lepiej? 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Ślub i kompromitujące zdjęcie [15.03.2024] Po weekendzie w serialu "Złoty chłopak": Kaya ogłasza, że ożeni się z Suną. Kazim jest zachwycony, że kolejna córka wejdzie do rodziny Korhanów... Tymczasem Ferit i Seyran próbują wybić Sunie ten pomysł z głowy. Seyran nie wierzy, że to ślub z miłości. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" - streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli zamieszczamy w galerii.

📢 Tak szkolili się policjanci z Bydgoszczy, aby skutecznie zabezpieczać imprezy masowe W ćwiczeniach wziął udział nieetatowy pododdział prewencji z bydgoskiej komendy miejskiej policji. Szkolenie odbyło się na terenie dwóch stadionów w Bydgoszczy. 📢 Sabrina skończyła 56 lat! 37 lat temu kusiła biustem w teledysku "Boys (Summertime Love)". Tak dziś wygląda [zdjęcia - 15.03.2024] W latach 80. Europejczycy oszaleli na punkcie jej teledysku "Boys (Summertime Love)", w którym piękna Sabrina kusiła ciałem w skąpym bikini. 15 marca 2024 roku artystka skończyła 56 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia Sabriny Salerno w naszej galerii - artystka jest jak wino - mimo upływu czasu wciąż olśniewa urodą i zachwyca sylwetką.

📢 W Bydgoszczy trwa AutografExpo. Spotkania z ciekawymi ludźmi i wystawy - zobacz zdjęcia 14 marca, w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie z cyklu AutografExpo 2024. Jan Stępień i Jarosław Pijarowski opowiadali o kolekcjonerstwie.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Największy protest rolników! 20 marca 2024 w Kujawsko-Pomorskiem zablokują drogi i miasta na miesiąc Protest rolników 20 marca 2024 to będzie najmocniejsze uderzenie. Rolnicy szykują się do akcji w całej Polsce. W Kujawsko-Pomorskiem protesty będą w 24 miejscach. Rozpoczną się w pierwszej minucie 20 marca 2024 r. i mają trwać przez miesiąc. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Tutaj zarobisz 5000 zł brutto i więcej. Oferty pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim [stawki] Sprawdzamy oferty zamieszczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. Na jakich stanowiskach pracodawcy oferują obecnie wynagrodzenie w wysokości 5000 złotych brutto lub więcej? W galerii zamieszczamy oferty pracy w Bydgoszczy oraz najbliższych okolicach (Koronowo, Solec Kujawski).

📢 Te rasy psów nadają się dla rodzin z dziećmi. Są przyjazne i mają łagodny charakter Golden retriever, beagle, nowofundland... Jakie rasy psów nadają się dla rodzin z dziećmi? Przygotowaliśmy zestawienie ras, które słyną z przyjaznego charakteru, przywiązania do członków rodziny oraz mają anielsko cierpliwy charakter - co w tym przypadku jest cechą bezcenną. Jakie rasy psów znalazły się na naszej liście? Sprawdźcie w galerii. 📢 Zachem, zatrucie i szczerość godna kozetki psychoanalityka - Minął tydzień Współczuję młodej wiekiem i stażem sile w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Młoda siła przed tygodniem powiadamiała media o przebiegu pierwszego posiedzenia powołanego przez wojewodę gremium o iście barokowej nazwie: Zespół Ekspercko-Doradczego ds. Wielkoobszarowych Terenów Zdegradowanych na obszarze byłych Zakładów Chemicznych Zachem w Bydgoszczy. Długość nazwy zespołu być może zdopingowała młodą siłę w urzędzie do wysłania dziennikarzom także obszernej, bardziej przypominającej protokół informacji o przebiegu obrad.

📢 ZDMiKP wydłuży kursowanie autobusu numer 67. Od 16 marca duże zmiany w komunikacji w Bydgoszczy Autobus będzie kończył trasę na skrzyżowaniu Łęczyckiej i Fordońskiej. Na razie trwa przetarg na remont pierwszej z tych ulic. Tymczasem już od najbliższej soboty mieszkańców czekają zmiany w funkcjonowaniu tramwajów i autobusów. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Sławomir Nitras w Bydgoszczy. Minister zapowiedział pieniądze dla szkół na sprzęt sportowy Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zapowiedział w Bydgoszczy wielki program sportu masowego "Otwarta szkoła", który zakłada wykorzystanie infrastruktury szkolnej po lekcjach. Na jego realizację z budżetu państwa przeznaczono 335 mln zł.

📢 Nie troje, a czworo kandydatów na prezydenta Bydgoszczy. Oni powalczą w kwietniowych wyborach samorządowych Pierwsza tura wyborów samorządowych 2024 odbędzie się 7 kwietnia. O fotel prezydenta Bydgoszczy powalczy czworo kandydatów - obecnie urzędujący Rafał Bruski oraz Joanna Czerska-Thomas, Łukasz Schreiber oraz jak wynika z listy PKW Maja Adamczyk. Kampania wyborcza trwa w najlepsze, ale my zajrzeliśmy, jak kandydaci na prezydenta Bydgoszczy żyją na co dzień. W naszym materiale prezentujemy ich prywatne zdjęcia. 📢 Jesz je na co dzień, a mogą cię zabić. Toksyczne warzywa, których spożycie prowadzi do śmierci Uważa się, że dieta wegetariańska to najzdrowsza dieta świata. Tymczasem pozornie niewinne warzywa, które jemy niemal codziennie mogą nas zabić. Może się tak zdarzyć szczególnie wtedy, gdy są niewłaściwie przygotowane. Zawierają wtedy toksyczne substancje, których spożycie powoduje nie tylko bóle brzucha czy wymioty, ale może też doprowadzić do śmierci. Sprawdź, które warzywa są najniebezpieczniejsze.

📢 Autobus nr 40 jeździ z Fordonu do Ostromecka. Pierwsze opinie 1 marca rozpoczęła funkcjonowanie stała linia autobusowa nr 40 między Bydgoszczą a Ostromeckiem w gminie Dąbrowa Chełmińska. Sprawdziliśmy jakie są pierwsze opinie o nowym połączeniu realizowanym przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy. 📢 Administrator budynku przy ul. Chodkiewicza 24 w Bydgoszczy tłumaczy, dlaczego remont jest konieczny Charakterystyczny ceglany budynek przy ul. Chodkiewicza 24 w Bydgoszczy pod koniec lutego zaczął znikać pod styropianem. Temat od razu wzbudził kontrowersje. O tym, dlaczego taki remont jest konieczny mówi nam administrator budynku.

📢 Mrowiska i rzadki gatunek grzyba. Zmagania budowniczych drogi S10 w Kujawsko-Pomorskiem W pasie wyciętego lasu pod drogę ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń ogrodzono taśmami cenne przyrodniczo miejsca. Zrobiono to na zlecenie wykonawców poszczególnych odcinków trasy.

📢 Wypróbuj zamiast chleba. Bez pieczywa szybko schudniesz z brzucha! Z tymi zamiennikami będziesz jeść posiłki bez wyrzeczeń i ze smakiem Zmień tylko tę jedną rzecz, by chudnąć. Odstaw na jakiś czas chleb i jedz smaczne zamienniki. Wystarczy ograniczyć węglowodany, by łatwo wyszczuplić ciało, a zwłaszcza brzuch. To działa nie tylko na diecie keto, paleo czy low carb. Wypróbuj te zamienniki pieczywa i przekonaj się o skuteczności metody. 📢 300 złotych za przegląd techniczny samochodu? Ministerstwo pracuje nad zmianami stawek Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zmiany opłat za badania techniczne pojazdów. Teraz płacimy prawie 100 złotych. Stacje diagnostyczne w Bydgoszczy są zamykane. Dyrektor Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy ocenia, że stawka za badanie techniczne powinna wynosić ok. 300 zł. 📢 Tak bawiłyście się w Kinie Helios w Bydgoszczy. Impreza z okazji dnia kobiet - zdjęcia Za nami najbardziej kobieca impreza kinowa w Bydgoszczy. W kinie Helios świętowano Dzień Kobiet, a poza oglądaniem filmu "Miłość bez ostrzeżenia" w programie znalazł się pokaz iluzjonisty.

📢 Tak w młodości wyglądała Agnieszka Włodarczyk. Mocno się zmieniła? Zobacz zdjęcia Agnieszka Włodarczyk popularność zdobyła jeszcze jako nastolatka, najpierw grając tytułową rolę w filmie "Sara", a następnie występując w "13 posterunku". Postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka wyglądała na początku swojej kariery. Zobaczcie archiwalne zdjęcia, które zostały wykonane ponad 20 lat temu.

📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha. 📢 Monica Bellucci kończy 60 lat i ma w sobie seksapil - zdjęcia. Tak się zmieniała przez lata Monica Bellucci kończy w tym roku 60 lat i nadal zachwyca. To jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych kobiet na świecie, ikona włoskiego kina, symbol kobiecej zmysłowości. Mówi się, że jest jak wino, czas jest dla niej łaskawy. Jak się zmieniała przez lata swojej kariery, pokazujemy w naszej galerii.

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Jakiś czas temu odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 15 marca. Cayetana pozna prawdę, a potem targnie się na swoje życie! Za nami już kilka marcowych odcinków serialu "Akacjowa 38", ale to, co najważniejsze dopiero się wydarzy. Cayetana w końcu pozna prawdę i dowie się, kim jest jej matka. Te informacje totalnie zaskoczą Cayetanę, która pogrąży się w smutku i z dnia na dzień podupadnie na zdrowiu. Kobieta postanowi nawet targnąć się na swoje życie. Mamy streszczenia nowych odcinków hiszpańskiej produkcji - zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie marca.

📢 Serial "Akacjowa 38". Cayetana dowiaduje się, kto jest jej matką! - streszczenia Rosina i Maximiliano próbują złagodzić złość Cayetany wywołaną artykułem w prasie. Ona jednak myśli o ukaraniu służących. Mauro szantażuje szefa, żeby dał mu akta Cayetany. Ta w końcu dowiaduje się, czyją jest córką. Kobieta nie chce przyjąć tego do wiadomości. Czy pozostali mieszkańcy ul. Akacjowej nareszcie się jej pozbędą? Tego dowiecie się, czytając najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. 📢 Dyplomy 2024. Nowa wystawa prac studentów Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej W Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy odbył się wernisaż wystawy "Wzornictwo PBŚ. Dyplomy 2024". Na ekspozycji znalazły się projekty dyplomowe studentów Wzornictwa na Politechnice Bydgoskiej. Ekspozycja "Dyplomy" ma już bardzo bogatą historię. 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 11-letni Konrad narysował zwierzęta Afryki. Wyjątkowa wystawa w Bydgoszczy 11 marca, w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbył się wernisaż wystawy "Niezwykłe zwierzęta Afryki". Autorem 40 malunków jest 11-letni bydgoszczanin Konrad Badowski, chłopiec z zespołem Downa, którego pasją są zwierzęta i malowanie. 📢 Biały Miś 2024. Oto pierwsi finaliści turnieju - zobaczcie zdjęcia z eliminacji W poniedziałek poznaliśmy pierwsze reprezentacje, które powalczą w finale tegorocznej edycji Białego Misia.

📢 Modne paznokcie na Wielkanoc, które będą uzupełnieniem twojej stylizacji. Postaw na oryginalne wzorki z motywem świątecznym To już najwyższy czas, aby zastanowić się, jakie paznokcie na Wielkanoc będą zdobić twoje dłonie. Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, jaki manicure wybrać, to zobacz nasze gorące propozycje? Oprócz smacznych potraw na stole liczy się przecież to, jak będziesz wyglądała. Wybierz idealne paznokcie na Wielkanoc, które będą uzupełnieniem twojej kreacji.

📢 Kajra - na tych zdjęciach zachwyca urodą. Zobacz na zdjęciach, jak na co dzień wygląda żona Sławomira Magdalena Kajrowicz to polska aktorka i piosenkarka, znana przede wszystkim jako Kajra. Prywatnie jest żoną muzyka Sławomira Zapały. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna Kajra. W galerii przedstawiamy jej prywatne zdjęcia. 📢 Agata Rubik - tak mieszka i żyje na co dzień. Żona kompozytora stworzyła dom pełen miłości Agata Rubik jest żoną znanego kompozytora Piotra Rubika. Urodziła się w 1986 roku, a swojego przyszłego męża poznała w 2005 roku podczas konkursu piękności. Para wychowuje dwie córki - Helenę i Alicję. W tym roku świętuje 15-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Jak mieszka i żyje na co dzień Agata Rubik z rodziną? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Grażyna Torbicka - tak wygląda na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, wjak wyglądała latach 90. XX wieku Grażyna Joanna Torbicka (z domu Loska) skończyła 64 lata. To urodzona 24 maja 1959 roku w Pszczynie polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, konferansjerka i osobowość telewizyjna. Widzowie pamiętają ją jako prowadzącą finał Miss World, który odbywał się w 2006 roku w Warszawie czy współautorkę kultowego programu kulturalnego TVP2 Kocham Kino. Zobaczcie, jak wyglądała w latach 90. ubiegłego wieku.

📢 Fabiana z Akacjowej 38 czyli Imma Perez - tak prezentuje się na prywatnych zdjęciach W serialu "Akacjowa 38" w rolę Fabiany Aguado wciela się hiszpańska aktorka, Inma Pérez-Quirós. W artykule znajdziesz garść informacji o aktorce, a w galerii zdjęć zamieszczamy prywatne fotki Inma Pérez-Quirós oraz kadry z serialu Acacias 38, na którym wciela się w rolę służącej Fabiany.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oficjalna tabela. Takie będą podwyżki emerytur od 1 marca 2024 [27.02.24] Ostatnie prognozy dotyczące wzrostu emerytur na 2024 rok zostały potwierdzone. Wskaźnik waloryzacji, który wynosi 12,12 procent, jest nieco niższy niż wcześniej zakładano. Jak te zmiany wpłyną na kwoty, jakie otrzymają emeryci? Poniżej prezentujemy przewidywane wypłaty od marca. 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [22.02.24] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 Kate Middleton - tak wyglądała księżna zanim poślubiła księcia Williama! Zobaczcie zdjęcia Księżna Kate Middleton to przyszła królowa Wielkiej Brytanii, która cieszy się sympatią fanów na całym świecie. Docenia się ją za urodę, styl, zaangażowanie w cele charytatywne i ogładę. Jej stylizacje są komentowane przez media na całym świecie, a każdy gest wnikliwie analizowany. Nie zawsze tak było, bowiem Kate Middleton nie urodziła się na dworze. Księżna nie pochodzi z arystokratycznej rodziny, a swojego przyszłego męża - Williama, poznała na studiach na Uniwersytecie St Andrews. Młodziutka wówczas Kate stała się ulubienicą brytyjskiej pracy.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Policyjne drony - tak wyglądają i takie wykroczenia rejestrują. Jakie są mandaty? Polska policja powszechnie wykorzystuje drony do obserwacji dróg i rejestrowania wykroczeń drogowych. Kierowcy nawet nie wiedzą, że ich zachowania na drodze są monitorowane - funkcjonariusze dysponują nowoczesnymi narzędziami, które od 2019 r. na stałe weszły do użytku przez służby. Jak wyglądają policyjne drony, w jaki sposób używają ich policjanci oraz za jakie wykroczenia zarejestrowane przez drony kierowcy mogą otrzymać mandat - to wyjaśniamy w artykule i galerii.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!