Przegląd prasy 15.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 15.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te owoce są najbardziej kaloryczne. Musisz uważać z ilością, jeśli nie chcesz przytyć [15.03.2024] Owoce dostarczają witamin, minerałów, są źródłem błonnika, który poprawia pracę jelit. Wspomagają też naszą odporność, niektóre mają działanie antynowotworowe, a dietetycy polecają je osobom, które chcą zadbać o swoją wagę. Są jednak owoce, których podwyższona kaloryczność może nie sprzyjać odchudzaniu... Jakie to gatunki i ile kalorii zawierają? Oto najbardziej kaloryczne owoce.

📢 Tak zmieniała się Anna Mucha. Wiosną aktorka skończy 44 lata - zdjęcia [15.03.2024] Zadebiutowała w wieku 9 lat w filmie "Korczak" Andrzeja Wajdy. W "Liście Schindlera" Stevena Spielberga (1993) zagrała Dankę Dresner. Ogromną popularność przyniosła jej rola Magdy w serialu "M jak miłość", w którym występuje od 2003 roku. Anna Mucha w tym roku kończy 44 lata. Zobaczcie jak zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat.

📢 Mężczyźni o tych znakach zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią popadać w obsesję - horoskop [15.03.2024] Sprawdzają telefon, kontrolują, nie pozwalają na wyjście w babskim gronie. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią wszcząć awanturę bez powodu. Związek z nimi potrafi być prawdziwą udręką...

Prasówka 15.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [15.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [15.03.2024] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [15.03.2024] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"!

📢 Syn Andrzeja Gołoty nie poszedł w ślady ojca. Tak wygląda Andrzej Junior. Zobaczcie zdjęcia! [15.03.2024] Andrzej Gołota Junior to syn wielkiego polskiego pięściarza - Andrzeja Gołoty. Syn nie poszedł w ślady ojca, choć początkowo próbował swoich sił jako bokser. Sport jest mu bliski, ale nie na tyle, by zaangażować się w to jak ojciec. Zobaczcie, jak dziś wygląda Andrzej Gołota Junior. 📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze - horoskop [15.03.2024] Wiosna 2024 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, które znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości (link do horoskopu w tekście). A kto będzie miał szczęście w finansach. Strzelec wbije się na wyżyny przedsiębiorczości, Wodnik może liczyć na duże wsparcie ze strony rodziny. Zobaczcie w naszej galerii horoskop finansowy na marzec 2024.

📢 Dorota Szelągowska - tak mieszka znana projektantka wnętrz - "Oczu nie można oderwać!" - zdjęcia [15.03.2024] Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych! Dorota Szelągowska to znana i ceniona projektantka wnętrz. Córka Katarzyny Grocholi, od lat prowadzi w TVN cykl programów o tematyce wnętrzarskiej. A jak sama mieszka? Wnętrza jej domu to mieszkanka kilku stylów. Jest kolorowo i słonecznie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dorota Szelągowska. 📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [15.03.2024] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [15.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [15.03.2024] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Yaman chce, aby Seher została jego prawdziwą żoną! - streszczenia [15.03.2024] Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Mężczyzna udaje się z żoną na spacer. Następnie wyjawia jej, że chce, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Podekscytowana Seher od razu się zgadza. Wszystko wskazuje na to, że zakochani nareszcie zażegnali kryzys. Zobaczcie w naszej galerii streszczenia serialu "Dziedzictwo". To wydarzy się po weekendzie. 📢 Te znaki zodiaku rozstaną się w marcu 2024. Dla nich wiosna nie będzie łaskawa - horoskop [15.03.2024] Pisaliśmy już o tym, które znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę 2024. I niestety, horoskop nie był optymistyczny dla wszystkich znaków zodiaku. Na szczęście niepowodzenie w życiu uczuciowym dosięgnie tylko nielicznych. Zobaczcie horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku rozstaną się w drugiej połowie miesiąca!

📢 Niespodziewane odejście Seher z telenoweli "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [15.03.2024] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów. 📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się jeszcze w marcu w serialu. Wykrywacz kłamstw i porwanie [15.03.2024] Yildi i Zeynep znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie po tym, jak Saffet wynajmie porywaczy. Dogan pozbawia wspólniczki udziałów w firmie... Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w marcu? Przeczytaj streszczenia kolejnych dziesięciu odcinków w galerii. Serial "Zakazany owoc" można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do 25 marca. Zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw [15.03.2024] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 9-10 marca. Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim coraz bardziej denerwuje ciocię Sultan. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 22 marca. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [15.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się do 20 marca. Pijany Ferit wyznaje Ifakat prawdę [15.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 9-10 marca w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak". Wkrótce w serialu: Gulgun przechodzi metamorfozę, czym wprowadza w zachwyt domowników rezydencji. Seyran, za namową Kaya, postanawia pojechać na uczelnię. Kaya skłóca Seyran z ojcem. Sultan dosypuje środki antykoncepcyjne do kawy Seyran. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć. 📢 Piękna kometa 12P/Pons-Brooks na marcowym niebie. Jest widoczna również z Polski! Internet zalały zdjęcia [15.03.2024] Jednym z najciekawszych wydarzeń astronomicznych 2024 roku jest przejście komety 12P/Pons-Brooks, która raz na 71 lat odwiedza nasz rejon Układu Słonecznego. Kometa w marcu widoczna jest na niebie niedaleko galaktyki Andromedy, co świetnie wykorzystują miłośnicy astrofotografii. W galerii zamieszczamy zdjęcia komety 12P/Pons-Brooks, które wykonano pod koniec lutego i na początku marca. W artykule znajdziecie kilka ciekawych informacji na temat tego obiektu.

📢 Tak wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [15.03.2024] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego. 📢 Gwiazda telenoweli "Zakazany owoc" spodziewa się dziecka. Serialowa Yildiz promienieje na zdjęciach [15.03.2024] Eda Ece, która zyskała ogromną popularność dzięki roli Yildiz w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"), spodziewa się dziecka. Jakiś czas temu aktorka zdradziła płeć - to dziewczynka. Gwiazda tureckich seriali niebawem powinna urodzić. Na swoim Instagramie opublikowała kilka zdjęć w ciąży. Możecie je zobaczyć w naszej galerii.

📢 Te rasy psów nadają się dla rodzin z dziećmi. Są przyjazne i mają łagodny charakter [15.03.2024] Golden retriever, beagle, nowofundland... Jakie rasy psów nadają się dla rodzin z dziećmi? Przygotowaliśmy zestawienie ras, które słyną z przyjaznego charakteru, przywiązania do członków rodziny oraz mają anielsko cierpliwy charakter - co w tym przypadku jest cechą bezcenną. Jakie rasy psów znalazły się na naszej liście? Sprawdźcie w galerii. 📢 Serial "Złoty chłopak" - będzie kolejny ślub? To wydarzy się w drugiej połowie marca [15.03.2024] Serial "Złoty chłopak" można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Główne role w tureckiej telenoweli grają Afra Saraçoğlu (Seyran), Mert Ramazan Demir (Ferit), Çetin Tekindor (Halis), Beril Pozam (Suna), Diren Polatoğulları (Kazim), Şerif Sezer (Hatice). Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej połowie marca 2024. Streszczenia 10 odcinków zamieszczamy w galerii.

📢 To wydarzy się niebawem w serialu "Dziedzictwo". Nikczemny plan - Seher ma cierpieć [15.03.2024] Ikbal postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i... zrzuca Seher ze schodów. Później robi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Szantażuje swojego męża, jednocześnie opłaca rehabilitantkę - chce, by Seher przestała chodzić! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w drugiej połowie marca w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz umrze?! - streszczenia [15.03.2024] Dogan dowiaduje się, że Kumru wpłaciła kaucję za Canera. Saffet zleca porwanie Zeynep. Domownicy są zdziwieni nieobecnością Yildiz i Zeynep w domu. Zeynep wraca sama. Dogan postanawia szukać Yildiz. Wszystko wskazuje na to, że kobieta jest w wielkim niebezpieczeństwie.

📢 Tak wyglądała Teresa Lipowska w młodości. Basia z "M jak Miłość" była niezwykłą pięknością - zdjęcia [15.03.2024] Ukochana babcia wszystkich Polaków. Teresa Lipowska to niekwestionowana królowa "M jak Miłość". Jako seniorka rodu Mostowiaków, Barbara, od lat zachwyca na małym ekranie. Niewielu jednak wie, że w młodości była z niej prawdziwa piękność, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Teresa Lipowska, czyli Basia Mostowiak z serialu "M jak Miłość". 📢 Klaudia Halejcio kiedyś i dziś. Tak aktorka zmieniała się przez lata - zdjęcia [15.03.2024] Klaudia Halejcio pierwsze kroki w aktorstwie zaczęła stawiać już w wieku ośmiu lat. Od najmłodszych lat wróżono jej świetlaną karierę, ale dziś coraz rzadziej możemy ją oglądać w filmach i serialach. Obecnie Halejcio spełnia się jako influencerka, a jej konto na Instagramie obserwuje blisko 900 tysięcy osób. Postanowiliśmy przypomnieć, jak 34-latka dojrzewała na oczach milionów Polaków. Zobacz, jak Klaudia Halejcio wyglądała kiedyś i dziś.

📢 Basia Lipińska z serialu "Będziemy mieszkać razem". Kim jest aktorka Lena Góra? [zdjęcia - 15.03.2024] Lena Góra jest utalentowaną aktorką, która dynamicznie rozwija swoją karierę na polskim rynku filmowym. Mimo swoich zaledwie 33 lat, zdobyła już uznanie za granicą, pracując na różnych planach filmowych. Widzowie mogą ją oglądać w w nowej produkcji TVP "Będziemy mieszkać razem". W serialu wcieliła w Basię Lipińską, która jest żoną Tadeusza, czyli Mikołaja Roznerskiego. 📢 Potrawy wielkanocne - lista. Tego nie powinno zabraknąć na stole w Wielkanoc Wielkanoc już za około dwa tygodnie. Niebawem ruszycie z przygotowaniami świątecznych potraw. Na stole w polskich domach z pewnością nie zabraknie gotowanej szynki, białej kiełbasy, jajek, czy pasztetu... Co powinno jeszcze znaleźć się na wielkanocnym stole? Jakie potrawy uznawane są za tradycyjne podczas Świąt Wielkanocnych w Polsce? O tym piszemy poniżej.

📢 Największy protest rolników! 20 marca 2024 w Kujawsko-Pomorskiem zablokują drogi i miasta na miesiąc Protest rolników 20 marca 2024 to będzie najmocniejsze uderzenie. Rolnicy szykują się do akcji w całej Polsce. W Kujawsko-Pomorskiem protesty będą w 24 miejscach. Rozpoczną się w pierwszej minucie 20 marca 2024 r. i mają trwać przez miesiąc. 📢 Nie troje, a czworo kandydatów na prezydenta Bydgoszczy. Oni powalczą w kwietniowych wyborach samorządowych Pierwsza tura wyborów samorządowych 2024 odbędzie się 7 kwietnia. O fotel prezydenta Bydgoszczy powalczy czworo kandydatów - obecnie urzędujący Rafał Bruski oraz Joanna Czerska-Thomas, Łukasz Schreiber oraz jak wynika z listy PKW Maja Adamczyk. Kampania wyborcza trwa w najlepsze, ale my zajrzeliśmy, jak kandydaci na prezydenta Bydgoszczy żyją na co dzień. W naszym materiale prezentujemy ich prywatne zdjęcia.

📢 Autobus nr 40 jeździ z Fordonu do Ostromecka. Pierwsze opinie 1 marca rozpoczęła funkcjonowanie stała linia autobusowa nr 40 między Bydgoszczą a Ostromeckiem w gminie Dąbrowa Chełmińska. Sprawdziliśmy jakie są pierwsze opinie o nowym połączeniu realizowanym przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy. 📢 Tutaj zarobisz 5000 zł brutto i więcej. Oferty pracy w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim Sprawdzamy oferty zamieszczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. Na jakich stanowiskach pracodawcy oferują obecnie wynagrodzenie w wysokości 5000 złotych brutto lub więcej? W galerii zamieszczamy oferty pracy w Bydgoszczy oraz najbliższych okolicach (Koronowo, Solec Kujawski). 📢 Bydgoscy policjanci eskortowali auto z rodzącą kobietą do szpitala MSWiA Policjanci z Wydziału Prewencji bydgoskiej komendy miejskiej patrolując ulice miasta zauważyli auto, którego kierowca popełnił sporo wykroczeń. Okazało się, że mężczyzna wiózł rodzącą żonę do szpitala. Funkcjonariusze natychmiast postanowili pomóc rodzinie i eskortowali samochód do lecznicy.

📢 W tych miastach i powiatach w Kujawsko-Pomorskiem zarabiają najgorzej. Mamy raport Sprawdziliśmy, w jakich miastach i powiatach w Kujawsko-Pomorskiem pracownicy mają najniższe zarobki. Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi znajdziecie w naszym rankingu. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Administrator budynku przy ul. Chodkiewicza 24 w Bydgoszczy tłumaczy, dlaczego remont jest konieczny Charakterystyczny ceglany budynek przy ul. Chodkiewicza 24 w Bydgoszczy pod koniec lutego zaczął znikać pod styropianem. Temat od razu wzbudził kontrowersje. O tym, dlaczego taki remont jest konieczny mówi nam administrator budynku.

📢 Proces Składów Węgla.pl. z Bydgoszczy trafił do Warszawy. Wypranych 85 mln zł i lewe faktury W procesie o oszustwa i nieprawidłowości związane z działalnością węglowych spółek, oskarżonych jest 21 osób. Obrońcy już w 2023 roku wnioskowali, by sprawą zajął się jeden ze stołecznych sądów. Wniosek przekazano do gdańskiej apelacji, a decyzja już zapadła, proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

📢 300 złotych za przegląd techniczny samochodu? Ministerstwo pracuje nad zmianami stawek Ministerstwo Infrastruktury analizuje możliwość zmiany opłat za badania techniczne pojazdów. Teraz płacimy prawie 100 złotych. Stacje diagnostyczne w Bydgoszczy są zamykane. Dyrektor Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy ocenia, że stawka za badanie techniczne powinna wynosić ok. 300 zł. 📢 Alarmująca sytuacja kadrowa polskiej policji. W Kujawsko-Pomorskiem szukają chętnych na funkcjonariuszy Są regiony w kraju (np. Warszawa), gdzie poziom wakatów wynosi aż 20 procent. W Bydgoszczy jest niewiele lepiej. Cały czas trwa nabór w naszym regionie.

📢 Zmiany na stacji. Przebudowa przystanku PKP Bydgoszcz Zachód kosztowała 4,5 mln zł Podróżni na przystanku Bydgoszcz Zachód (linia kolejowa nr 18 Kutno – Piła) korzystają już z obu przebudowanych peronów. Do oddanego do użytku w grudniu 2023 r. peronu nr 2 dołączył sąsiedni peron nr 1.

📢 Bartosz Baran z Zawiszy Bydgoszcz został powołany do piłkarskiej reprezentacji Polski Bartosz Baran został powołany do reprezentacji Polski U-16. Na co dzień młody piłkarz jest bramkarzem młodzieżowego zespołu Zawiszy Bydgoszcz. - To wyjątkowe wyróżnienie nie tylko dla niego, ale również dla naszego klubu, który ma zaszczyt być reprezentowany na najwyższym poziomie - czytamy w klubowych mediach. 📢 Pracownicy MZK w Bydgoszczy mieli spotkać się z kandydatami na prezydenta, ale spotkali się z kandydatem. Zawiodła komunikacja W środę (13 marca) po godzinie 10 w siedzibie Miejskich Zakładów Komunikacyjnych przy ul. Inowrocławskiej zaplanowano spotkanie kandydatów na prezydenta Bydgoszczy z załogą spółki. Wziął w nim udział tylko Łukasz Schreiber. Rafał Bruski oraz Joanna Czerska-Thomas przekazali, że zbyt późno dotarło do nich zaproszenie.

📢 Tak bawiłyście się w Kinie Helios w Bydgoszczy. Impreza z okazji dnia kobiet - zdjęcia Za nami najbardziej kobieca impreza kinowa w Bydgoszczy. W kinie Helios świętowano Dzień Kobiet, a poza oglądaniem filmu "Miłość bez ostrzeżenia" w programie znalazł się pokaz iluzjonisty. 📢 Kolejne oszustwa na pracownika ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotarły niepokojące sygnały o kolejnych próbach oszustwa „na pracownika ZUS-u”. Oszuści przekazują informację seniorom o możliwości otrzymania dodatkowych środków i oferują pomoc w uzyskaniu 300 zł z Brukseli. Prawdopodobnie w ten sposób próbują wyłudzić dane osobowe. 📢 Aleks Mackiewicz z Gliniarzy zachwyca w Tańcu z gwiazdami. Tak wygląda na co dzień! - zobacz zdjęcia Fani serialu "Gliniarze" trzymają kciuki za Aleksa Mackiewicza, który bierze udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Aktor doskonale sobie radzi w tanecznym show, dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się nieco więcej o gwieździe serialu "Gliniarze". Mamy prywatne zdjęcia 42-latka - zobacz, jak na co dzień wygląda Aleks Mackiewicz.

📢 Tak w młodości wyglądała Agnieszka Włodarczyk. Mocno się zmieniła? Zobacz zdjęcia Agnieszka Włodarczyk popularność zdobyła jeszcze jako nastolatka, najpierw grając tytułową rolę w filmie "Sara", a następnie występując w "13 posterunku". Postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka wyglądała na początku swojej kariery. Zobaczcie archiwalne zdjęcia, które zostały wykonane ponad 20 lat temu. 📢 Ewelina Lisowska zachwyca w stroju kąpielowym. "Seksownie i mega kobieco" - zobacz zdjęcia Ewelina Lisowska w ostatnim czasie dużo podróżuje, a relacje ze swoich dalekich wypraw publikuje w mediach społecznościowych. Fani są zachwyceni formą artystki, a pod jej zdjęciami na Instagramie sypią się komplementy. - "Cudnie wyglądasz", "Mega kobieco", "Świetna figura", "Wyglądasz bosko" - piszą internauci. Zobaczcie, jak Ewelina Lisowska wygląda w stroju kąpielowym. 📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Pogoda na wiosnę i pierwszą połowę wakacji 2024. Długoterminowa prognoza od IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił nową długoterminową prognozę opadu i temperatury na kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2024. Jakie będą trendy w pogodzie wiosną oraz w pierwszej połowie wakacji? Czerwiec zapowiada się cieplejszy (i bardziej mokry) niż zwykle... Szczegóły zamieszczamy poniżej. 📢 Tak zmieniła się żona Jakuba Błaszczykowskiego. Zobaczcie, jaką przeszła metamorfozę Agata Błaszczykowska jest żoną Jakuba Błaszczykowskiego, wybitnego polskiego piłkarza, reprezentanta kraju, kapitana drużyny. W odróżnieniu od wielu innych partnerek polskich piłkarzy, unika mediów i nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Co wiemy o żonie Jakuba Błaszczykowskiego? Zobaczcie, jak przez lata zmieniła się Agata Błaszczykowska.

📢 Monica Bellucci kończy 60 lat i ma w sobie seksapil - zdjęcia. Tak się zmieniała przez lata Monica Bellucci kończy w tym roku 60 lat i nadal zachwyca. To jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych kobiet na świecie, ikona włoskiego kina, symbol kobiecej zmysłowości. Mówi się, że jest jak wino, czas jest dla niej łaskawy. Jak się zmieniała przez lata swojej kariery, pokazujemy w naszej galerii.

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Jakiś czas temu odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA. 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie marca. Eksplozja bomby na ślubie. Poleje się krew! Nadchodzące odcinki serialu "Akacjowa 38" zapowiadają się niezwykle ciekawie. Dopiero co Cayetana poznała swoją prawdziwą matkę, a już niebawem widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Podczas ślubu Trini i Ramona wybuchnie bomba, a Akacjowa zaleje się krwią. Zobaczcie, co wydarzy się w "Akacjowej 38" w drugiej połowie marca. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 13-29 marca.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 15 marca. Cayetana pozna prawdę, a potem targnie się na swoje życie! Za nami już kilka marcowych odcinków serialu "Akacjowa 38", ale to, co najważniejsze dopiero się wydarzy. Cayetana w końcu pozna prawdę i dowie się, kim jest jej matka. Te informacje totalnie zaskoczą Cayetanę, która pogrąży się w smutku i z dnia na dzień podupadnie na zdrowiu. Kobieta postanowi nawet targnąć się na swoje życie. Mamy streszczenia nowych odcinków hiszpańskiej produkcji - zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie marca.

📢 Zuhal z serialu Dziedzictwo na planie vs. prywatnie. Tak aktorka wygląda na co dzień - zdjęcia Serial "Dziedzictwo" to jedna z najbardziej popularnych zagranicznych produkcji, które możemy obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. W tureckiej telenoweli nie brakuje czarnych charakterów, a wśród nich jest m.in. Zuhal, w postać której wciela się Hilal Yildiz. Aktorka w życiu prywatnym jest zupełnie inna niż na planie produkcji. Zobaczcie, jak serialowa Zuhal wygląda na co dzień.

📢 Serial "Akacjowa 38". Cayetana dowiaduje się, kto jest jej matką! - streszczenia Rosina i Maximiliano próbują złagodzić złość Cayetany wywołaną artykułem w prasie. Ona jednak myśli o ukaraniu służących. Mauro szantażuje szefa, żeby dał mu akta Cayetany. Ta w końcu dowiaduje się, czyją jest córką. Kobieta nie chce przyjąć tego do wiadomości. Czy pozostali mieszkańcy ul. Akacjowej nareszcie się jej pozbędą? Tego dowiecie się, czytając najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie.

📢 Kontrowersje związane z ociepleniem ceglanego budynku na ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy Charakterystyczny ceglany budynek przy ul. Chodkiewicza 24 w Bydgoszczy w ostatnich dniach zaczął częściowo znikać pod styropianem. Jeszcze zanim ruszyły prace, wzbudziło to kontrowersje wśród mieszkańców. W tym wypadku wątpliwości nie dotyczą jedynie kwestii estetycznych, ale i proceduralnych.

📢 Agnieszka Kotońska z Googlebox - tak wygląda po metamorfozie. Zobaczcie zdjęcia Agnieszka Kotońska z "Googlebox. Przed telewizorem" w TTV dała się poznać, jako niezwykle żywiołowa i bezpośrednia uczestniczka programu. Kiedy zaczynała pracę w telewizji, była kojarzona jako kobieta plus size. Widzowie ją polubili. Stała się niezwykle popularną celebrytką. Postanowiła zmienić swój wizerunek. Schudła aż 30 kilogramów. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

📢 11-letni Konrad narysował zwierzęta Afryki. Wyjątkowa wystawa w Bydgoszczy 11 marca, w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbył się wernisaż wystawy "Niezwykłe zwierzęta Afryki". Autorem 40 malunków jest 11-letni bydgoszczanin Konrad Badowski, chłopiec z zespołem Downa, którego pasją są zwierzęta i malowanie. 📢 Biały Miś 2024. Oto pierwsi finaliści turnieju - zobaczcie zdjęcia z eliminacji W poniedziałek poznaliśmy pierwsze reprezentacje, które powalczą w finale tegorocznej edycji Białego Misia. 📢 Modne paznokcie na Wielkanoc, które będą uzupełnieniem twojej stylizacji. Postaw na oryginalne wzorki z motywem świątecznym To już najwyższy czas, aby zastanowić się, jakie paznokcie na Wielkanoc będą zdobić twoje dłonie. Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, jaki manicure wybrać, to zobacz nasze gorące propozycje? Oprócz smacznych potraw na stole liczy się przecież to, jak będziesz wyglądała. Wybierz idealne paznokcie na Wielkanoc, które będą uzupełnieniem twojej kreacji.

📢 Anita Sokołowska show w Tańcu z gwiazdami. Aktorka swoim tańcem oczarowała jury! [11.03.2024] Za nami już dwa odcinki 14. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Uwagę fanów swoimi występami zwróciła Anita Sokołowska, która wyrasta na jedną z faworytek w wyścigu o Kryształową Kulę. Aktorka tańcząca w parze z Jackiem Jeschke zachwyciła nie tylko widzów, ale również jury, które wysoko oceniło ich taniec. Zobaczcie, jak Anita Sokołowska wygląda na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia aktorki znanej z serialu "Przyjaciółki"! 📢 Serial "Dziedzictwo" - Okrutna Ikbal wynajmuje zabójcę. Co jeszcze wydarzy się w marcu? Niebawem w serialu "Dziedzictwo": Ali ogromnie przeżywa tragedię, która go spotkała. Po śmierci ukochanej nie może dojść do siebie. Relacje Yamana i Seher idą ku lepszemu. Yaman postanawia wszystko rozpocząć od nowa, chce powoli odzyskać zaufanie Seher i zbudować z nią związek. Tymczasem szantażowana Ikbal postanawia wynająć płatnego mordercę, który ma zabić Seher. Przeczytaj co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli "Dziedzictwo". W galerii znajdziesz streszczenia na pierwszą połowę marca.

📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku. 📢 "Żużlowa" msza w Górsku. Modlili się za bezpieczny sezon - zobacz zdjęcia Msza święta w intencji bezpiecznego sezonu żużlowego odbyła się w Górsku koło Torunia. 📢 Świat zwariował na punkcie świeczek wykonywanych przez nastoletnią Julkę z Torunia! Czyste szaleństwo – mówi Julka O świeczkach, które wykonuje nastoletnia Julka z Torunia, usłyszała cała Polska. Jej życie od tego czasu zmieniło się o 180 stopni. Zamówień z dnia na dzień przybywa! Udało się także zamknąć zbiórkę funduszy na rehabilitację dla jej młodszej siostrzyczki.

📢 Fabiana z Akacjowej 38 czyli Imma Perez - tak prezentuje się na prywatnych zdjęciach W serialu "Akacjowa 38" w rolę Fabiany Aguado wciela się hiszpańska aktorka, Inma Pérez-Quirós. W artykule znajdziesz garść informacji o aktorce, a w galerii zdjęć zamieszczamy prywatne fotki Inma Pérez-Quirós oraz kadry z serialu Acacias 38, na którym wciela się w rolę służącej Fabiany. 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [22.02.24] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli [zdjęcia] W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki. 📢 Policyjne drony - tak wyglądają i takie wykroczenia rejestrują. Jakie są mandaty? Polska policja powszechnie wykorzystuje drony do obserwacji dróg i rejestrowania wykroczeń drogowych. Kierowcy nawet nie wiedzą, że ich zachowania na drodze są monitorowane - funkcjonariusze dysponują nowoczesnymi narzędziami, które od 2019 r. na stałe weszły do użytku przez służby. Jak wyglądają policyjne drony, w jaki sposób używają ich policjanci oraz za jakie wykroczenia zarejestrowane przez drony kierowcy mogą otrzymać mandat - to wyjaśniamy w artykule i galerii.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Oto zwycięzcy wszystkich edycji Tańca z gwiazdami. Sprawdź, czy pamiętasz te pary! [zdjęcia] Od pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsce wkrótce minie osiemnaście lat. W tym czasie odbyło się już dwadzieścia sześć edycji tanecznego show, podczas którego na parkiecie mogliśmy podziwiać ponad 300 par. Postanowiliśmy wam przypomnieć zwycięzców wszystkich sezonów "Tańca z gwiazdami" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Sprawdźcie, czy ich pamiętacie!

📢 Schrony i ukrycia w Bydgoszczy - gdzie się znajdują i ile ich jest? [18.11.2022] Gdzie szukać schronienia w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej w Bydgoszczy? W Bydgoszczy większość schronów i ukryć powstało w czasach PRL-u, lecz istnieje również obiekt niespełna 5-letni.

Budowle ochronne to jeden z elementów obrony cywilnej - systemu, którego celem jest ochrona ludności. 📢 Kuchenne Rewolucje: Śledź i Chleb (dawna Granola), Gdynia [CENY, OPINIE, INFORMACJE] "Granola" miała być restauracją, która zwieńczy gastronomiczne sukcesy właściciela lokalu, pana Darka. Tak, niestety, się nie stało, a Granola przynosiła więcej kłopotów niż pożytku. Restauracja podupadała, a ostatnią deską ratunku okazała się być restauratorka Magda Gessler i jej program Kuchenne Rewolucje. Czy rewolucje się udały? Granola przemieniła się w restaurację "Chleb i Śledź". [PONIŻEJ OPINIE KLIENTÓW, POTRAWY I CENY DAŃ W CHLEB I ŚLEDŹ W GDYNI]

