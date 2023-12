Przegląd prasy 14.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jolanta Pieńkowska - tak dziś wygląda. Kiedyś była prezenterką Wiadomości w TVP”?

Prasówka 14.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jolanta Pieńkowska - tak dziś wygląda. Kiedyś była prezenterką Wiadomości w TVP Jolanta Pieńkowska przez czternaście lat była prowadzącą głównego wydania "Wiadomości" w Telewizji Polskiej. Od 2006 roku związana jest z grupą TVN, gdzie obecnie prowadzi "Fakty po południu" w TVN24. Na początku XXI wieku była jedną z najbardziej popularnych dziennikarek w naszym kraju. Przypominamy, jak Jolanta Pieńkowska zmieniała się przez lata. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jak wygląda obecnie!

📢 Nieznane numery - uważaj na te numery telefonów. To może być próba oszustwa Oszuści cały czas szukają nowych sposobów na kradzież pieniędzy. W ostatnich miesiącach ataki oszustów coraz częściej skierowane są na użytkowników telefonów komórkowych. Odbieranie połączeń z niektórych numerów lub próba oddzwonienia na te numery może się skończyć utratą pieniędzy. Sprawdźcie, na które numery telefonów należy uważać!

📢 Nietypowe objawy raka trzustki. Nowotwór, który bardzo trudno wyleczyć W tym artykule omawiamy najczęstsze objawy raka trzustki. Ten rodzaj nowotworu należy do grupy chorób, w której rokowania najczęściej są złe. Leczenie nowotworu trzustki jest trudne, choroba daje o sobie znać na ogół w momencie, gdy jest już średnio lub mocno rozwinięta. Dość często pojawia się w momencie, gdy zaatakowane są inne organy. Z materiału dowiesz się, jakie są objawy nowotworu trzustki oraz kto znajduje się w grupie ryzyka.

Prasówka 14.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Magda Linette - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy zdjęcia wnętrz domu pięknej polskiej tenisistki [14.12.2023] Magda Linette to wybitna polska tenisistka, od dawna będąca numer dwa wśród reprezentantek kraju - najpierw za Agnieszką Radwańską, a następnie Igą Świątek. Kilkukrotna zwyciężczyni turniejów WTA zachwyca nie tylko na korcie, ale też prywatnie. Zdjęciami z życia codziennego chętnie dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 "Zły" cholesterol: te produkty włącz do diety, żeby obniżyć poziom cholesterolu LDL! [14.12.2023] Wysoki cholesterol LDL, zwany "złym" cholesterolem szkodzi układowi krwionośnemu i odkłada się w kamieniach żółciowych. Ze wzrostem poziomu "złego" cholesterolu wzrasta ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, zawału serca czy udaru. Ze złym cholesterolem można walczyć na kilka sposobów. Jednym z nich (i najważniejszym) jest konsultacja lekarska i włączenie leczenia farmakologicznego. Innym jest zmiana diety i włączenie do niej produktów, które w sposób naturalny powodują obniżenie frakcji LDL w organizmie. 📢 Tak Zbigniew Boniek urządził swój apartament w Rzymie. Tak żyje na co dzień we Włoszech [14.12.2023] Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [14.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [14.12.2023] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę? O tym piszemy w artykule.

📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka - mamy zdjęcia. Czarne meble w kuchni i dużo drewna [14.12.2023] Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka! 📢 Sean Penn - tak wyglądał 40 lat temu. Dziś imponuje muskulaturą jak u kulturysty! [14.12.2023] Sean Penn odwiedził Polskę. Aktor przyleciał na Kujawy i Pomorze z USA, lądował na lotnisku w Bydgoszczy i był gościem festiwalu filmowego ENERGACAMERIMAGE w Toruniu. Sean Penn ma 63 lata, ale imponuje swoją formą i tężyzną fizyczną. Zobaczcie, jak wygląda teraz Sean Penn i jak wyglądał u progu swojej kariery wielkiego aktora, 39 lat temu.

📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [14.12.2023] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście! 📢 Kalendarz dni wolnych na 2024 rok. Można przebierać w długich weekendach! [14.12.2023] Jeśli szykujesz się do planowania dni urlopowych na 2024, warto dokładnie przyjrzeć się kalendarzowi. W przyszłym roku szykuje się masa długich weekendów. Jeśli dodasz do nich 1-2 dni urlopu, zyskasz sporo wolnego. Szansa na dłuższy odpoczynek możliwa jest już na początku roku. Zobacz w galerii, kiedy wypadają dni wolne w 2024 i jak układają się w długie weekendy.

📢 Marcin Hakiel zamieszkał z nową ukochaną? Dominika i tancerz piekli pierniczki z dziećmi [14.12.2023] W marcu 2022 roku po 17 latach związku, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali o swoim rozstaniu. Aktorka związała się z kolegą programu "Pytanie na śniadanie" - Maciejem Kurzajewskim, z którym miała mieć romans jeszcze podczas trwania małżeństwa. Z kolei Hakiel łączony był z piękną blondynką. Teraz jego partnerką jest tajemnicza Dominika, z którą tancerz zamierza spędzić święta. Robili nawet wspólnie pierniczki z Helenką - córką Hakiela. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy [14.12.2023] Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Góralska posiadłość z pięknym widokiem - zobaczcie zdjęcia [14.12.2023] Justyna Kowalczyk to najbardziej utytułowana polska biegaczka narciarska. Multimedalistka Igrzysk Olimpijskich i wielokrotna mistrzyni świata na co dzień mieszka u podnóża gór w miejscowości Kasina Wielka. Jej dom to tradycyjna góralska posiadłość wykonana z belek. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [14.12.2023] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie w połowie grudnia: Śmierć, kolejny ślub w serialu! [14.12.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie w połowie grudnia. Wkrótce w serialu: Dogan wpada w szał i zrywa kontakty z Kumru. Tarik poznaje się z Yildiz. Arzu przychodzi z płatnym mordercą do Ender... Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Polki uwielbiały go w roli Omera w Więźniu miłości. Taki prywatnie jest Erkan Meriç [14.12.2023] "Więzień miłości" to jeden z wielu tureckich seriali, który swego czasu był emitowany w Telewizji Polskiej. Przez ponad dwa lata widzowie w naszym kraju zobaczyli ponad 500 odcinków. Główną rolę w telenoweli odgrywał Erkan Meriç, który wcielał się w postać Omera. Aktor jest bardzo przystojny, co nie umknęło fankom produkcji znad Bosforu. Sprawdziliśmy, co dzisiaj słychać u bohatera "Więźnia miłości". Prezentujemy prywatne zdjęcia serialowego Omera.

📢 Urocza Kiraz z telenoweli "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda 24-letnia Gülderen Güler - zdjęcia [14.12.2023] Gülderen Güler to turecka aktorka, która popularność zyskała dzięki roli w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Nie ma na swoim koncie zbyt wielu ról, ale fani bardzo polubili ją za rolę serialowej Kiraz. Jaka na co dzień jest Gülderen Güler? Zaglądamy na jej media społecznościowe. Zobacz zdjęcia w galerii. 📢 Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! [14.12.2023] Iluminacje ozdabiające posesję przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy kryją w sobie poruszającą serca historią rodzinnej miłości. Postanowiliśmy ponownie odwiedzić gospodarzy, którzy także i w tym roku zachowali tradycję, dodając mieszkańcom świątecznego blasku. To za sprawą około dwustu tysięcy lampek, które i tym razem wzbudziły w bydgoszczanach zachwyt.

📢 Tych ryb nie jedz za często. One mają w sobie wiele toksyn - zobacz listę [14.12.2023] Przyjęło się, że ryby są na ogół zdrowe i warto włączyć je do codziennej diety. Czy tak jest na pewno? Specjaliści od żywienia spierają się w tej kwestii. Jak dowodzą, wiele ryb hodowanych jest w wodach o dużym stężeniu toksyn. Dlatego nie zaleca się jeść ich zbyt często. Niestety mowa o ulubieńcach Polaków, którzy często goszczą na naszych stołach. Zobaczcie listę ryb, które zawierają najwięcej toksyn. 📢 Feyza z serialu "Zakazany owoc" - gra ją Ece Dizar. Ma 42 lata i zajmuje się także dubbingiem i... tłumaczeniami [14.12.2023] Feyza z serialu "Zakazany owoc" to postać, która ostatnio jest postacią powiązaną z kilkoma ważnymi wątkami w telenoweli. Z tej okazji - jako pierwszy serwis internetowy w Polsce - informujemy o tym, kim jest Ece Dizdar, aktorka grająca tę postać w tureckim serialu (Yasak Elma) i przedstawiamy jej prywatne zdjęcia.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się przed świętami Bożego Narodzenia. Yildiz znowu wyjdzie za mąż! Omer wpada w szał [14.12.2023] Znamy streszczenia nowych odcinków serialu "Zakazany owoc", które Telewizja Polska pokaże jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Widzów czeka prawdziwa huśtawka nastrojów. Yildiz definitywnie rozstanie się z Cagatayem, a potem niespodziewanie wyjdzie za mąż za Dogana. Zazdrosny Omer przyjdzie do Kumru i Cagataya z bronią. Co jeszcze wydarzy się w grudniowych odcinkach tureckiej telenoweli? Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów serialu "Zakazany owoc". 📢 Tak Krzysztof Radzikowski urządził się w nowym domu. Mamy zdjęcia wnętrz gwiazdy Gogglebox! [14.12.2023] Krzysztof Radzikowski jest jedną z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Były strongman w popularnym reality show zasiada na jednej kanapie razem z Dominikiem Abusem. Nieco ponad rok temu Radzikowski wraz z partnerką i synem przeprowadził się do nowego domu. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu gwiazdy Gogglebox.

📢 Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" [14.12.2023] Już wkrótce, bo 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny będzie świętować gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Druga waloryzacja emerytur możliwa w 2024. Takie będą emerytury po marcowej waloryzacji - wyliczenia [14.12.2023] Podczas swojego expose Donald Tusk zapowiedział, że już wkrótce będzie chciał rozpocząć realizację swoich wyborczych obietnic. Wśród nich znalazła się m.in. druga waloryzacja rent i emerytur, która może zostać wprowadzona już w przyszłym roku. Sprawdziliśmy, co musi się wydarzyć, aby druga waloryzacja emerytur weszła w życie w 2024 roku. Przygotowaliśmy też prognozowane wyliczenia emerytur i rent po marcowej waloryzacji. Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38) - to wydarzy się w drugiej połowie grudnia. Podwójna śmierć w telenoweli! [14.12.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można w połowie grudnia, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana wini za śmierć córki Manuelą i Germana. Justo zamierza porwać Inocencię i zabić pilnujące ją kobietę. Jesus Guerra oświadcza Celii, że jeśli zgodzi się na romans z nim, to pomoże jej mężowi zrobić polityczną karierę. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugiej połowie grudnia. Yildiz rozwodzi się i... znowu wychodzi za mąż! [14.12.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie w drugiej połowie grudnia. Wkrótce w serialu: Kumru namawia Omera na cichy ślub. Yildiz postanawia rozwieść się z Cagatayem. Omer przepada bez śladu. Kumru poniża Arzu. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w drugiej połowie grudnia: Nowa postać w serialu - od razu knuje intrygę [14.12.2023] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje w drugiej połowie grudnia: Frat odzyskuje torebkę Neslihan. Seher jest zawstydzona i oczarowana wspaniałościami, które przygotował dla niej Yaman. Yaman i Seher coraz bardziej zbliżają się do siebie. Zuhal pokazuje Yamanowi dowody przeciwko Seher. Mężczyzna jest w szoku. W telenoweli pojawia się nowa postać... Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Grała Judytę w komedii Nigdy w życiu. Danuta Stenka skończyła 62 lata - zobacz zdjęcia [14.12.2023 r.] Danuta Stenka to jedna z najbardziej popularnych aktorek w naszym kraju. Na swoim koncie ma dziesiątki ról filmowych, serialowych i teatralnych. Dla wielu widzów jej najbardziej znaną kreacją jest rola Judyty w komedii romantycznej "Nigdy w życiu". Niedawno aktorka obchodziła 62. urodziny, a my postanowiliśmy przypomnieć, jak gwiazda polskiego kina zmieniała się przez lata. Zobacz archiwalne zdjęcia Danuty Stenki.

📢 Serial "Złoty Chłopak" - to wydarzy się do końca roku. Seyran zdejmuje obrączkę! [14.12.2023] Niebawem w telenoweli "Złoty chłopak". Związek Seyran i Ferita wisi na włosku. We wszystko próbuje się wmieszać matka Pelin - usiłuje doprowadzić do tego, by Ferit ożenił się z jej córką. Relacje Ferita i Seyran pogarszają się - dziewczyna decyduje się zdjąć obrączkę. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Sprawdzony przepis na pierniczki świąteczne. Jak długo trzeba je piec, by były dobre? Do Świat Bożego Narodzenia zostało już niewiele czasu - najwyższa pora, by upiec świąteczne pierniczki. Poniżej znajdziecie sprawdzony przepis - podajemy jakich składników będziesz potrzebować, co zrobić z ciastem, by łatwiej się je wałkowało i wykrawało foremkami oraz jak długo powinny się piec pierniczki. Zaczynamy!

📢 Przez 16 lat grała Krystynę Lubicz w Klanie. Wspominamy Agnieszkę Kotulankę - zobacz zdjęcia [14.12.2023 r.] 20 lutego minie pięć lat od śmierci Agnieszki Kotulanki. Widzowie zapamiętali ją przede wszystkim jako Krystynę Lubicz z "Klanu", w którym występowała przez szesnaście lat. Na swoim koncie miała również wiele innych ról, a w 2000 roku otrzymała Telekamerę dla najlepszej polskiej aktorki. Wspominamy, jak przez lata zmieniała się Agnieszka Kotulanka. Zobacz archiwalne zdjęcia popularnej aktorki. 📢 Burzliwa sesja budżetowa w Bydgoszczy. Gorąco było w kwestii MZK oraz in vitro Radni Bydgoszczy przyjęli budżet na 2024 rok. Głosowanie nad wydatkami i przychodami miasta było jednak poprzedzone burzliwą dyskusją. Radnych PiS-u najbardziej rozpalały kwestie dotyczące problemów z obsługą komunikacyjną ze strony spółki MZK oraz sprawa finansowania przez miasto procedury in vitro.

📢 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W Bydgoszczy wręczono „Medale Solidarności [zdjęcia] 42 lata temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., na całym terytorium Polski komunistyczne władze wprowadziły stan wojenny. W Bydgoszczy nie zabrakło uroczystości związanych z tą datą. 📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich.

📢 Policjanci z Bydgoszczy rozbili grupę przestępczą. Sześć osób z zarzutami udziału w narkotykowym biznesie - zobacz zdjęcia Sześć osób usłyszało zarzuty działania w narkotykowym biznesie. Cztery zostały tymczasowo aresztowane. Policjanci zabezpieczyli ponad 300 kg zakazanych środków i kilkanaście tysięcy litrów płynnego produktu do wytwarzania narkotyków oraz ujawnili laboratorium produkujące środki odurzające. To efekt pracy policjantów z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

📢 Po tragedii w Stalowej Woli jest wyrok. Grzegorz G. skazany przez sąd na 14 lat więzienia, za doprowadzenie do wypadku i śmierci małżeństwa Nieprawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy w Stalowej Woli w środę, 13 grudnia uznał winę 39-letniego Grzegorza G. ze Stalów (powiat tarnobrzeski) i wymierzył mu karę 14 lat pozbawienia wolności. Ponadto dożywotnio stracił prawo jazdy. Mężczyzna kierując sportowym audi A7, 3 lipca 2021 roku na drodze wojewódzkiej 871 w Stalowej Woli doprowadził do wypadku, w którym zginęło małżeństwo z Przędzela (powiat niżański), osierocając trzech synków. Najmłodszy z nich jechał z rodzicami, przeżył ten dramatyczny wypadek. 📢 Produkty mogące zbić wysoki poziom cukru we krwi. Wiele z nich masz u siebie w domu Nie bez powodu nazywany jest "białą śmiercią". Nadmiar cukru (hiperglikemia) szkodzi, wywołuje choroby, prowadzi do uszkodzeń narządów wewnętrznych i wiąże się z ryzykiem wystąpienia bardzo groźnych dla zdrowia powikłań. Są jednak produkty, które pomogą uregulować poziom cukru we krwi. Większość z nich masz w domu.

📢 Marta Chodorowska - tak wygląda topless. Grała córkę wójta w serialu Ranczo Marta Chodorowska popularność zdobyła dzięki roli Klaudii Kozioł w serialu "Ranczo", w którym wcielała się w rolę córki wójta. Na swoim koncie ma również występy w polskich filmach i serialach, m.in. "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość". Niedawno pochwaliła się zdjęciem w swoich mediach społecznościowych, w którym pozuje topless! Zobaczcie, jak piękna aktorka zmieniła się od czasów występów w serialu "Ranczo"!

📢 Nie żyje Zdzisław Fejzer, ministrant bazyliki pw. Św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy. Zmarł po brutalnym pobiciu w Fordonie Nie żyje ofiara brutalnego pobicia, do którego doszło w okolicy kładki Krzysztofa Gotowskiego przy na ulicy Wiślanej w Bydgoszczy we wrześniu br. Ofiarą bandyty był Zdzisław Fejzer, 74-letni ministrant bydgoskiej bazyliki á Paulo. Mężczyzna zmarł 12 grudnia.

📢 Tak mieszkają bezdomni w Polsce. Będziecie zszokowani! Oto wnętrza pomieszczeń, w których nocują Koczują w pustostanach, na dworcach, klatkach schodowych, bunkrach, a nawet zsypach na śmieci. W namiotach i szałasach, które pobudowali z rzeczy znalezionych na śmietnikach przechowują swoje najcenniejsze skarby. Rzeczy, które używają na co dzień, często sentymentalne pamiątki, które tylko dla nich mają szczególną wartość. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia wykonane wspólnie z patrolami policji lub straży miejskiej w Toruniu, Bydgoszczy oraz Gdańsku. Zobaczycie miejsca, w których bezdomnie spędzają zarówno zimę, jak i takie, w których mieszkają nawet po kilkanaście lat. 📢 Grał Emira w serialu Przysięga. Tak dzisiaj wygląda Gökberk Demirci "Przysięga" była jednym z najdłużej emitowanych tureckich seriali na antenie Telewizji Polskiej. Losy bohaterów telenoweli śledziliśmy przez 3,5 roku, a w tym czasie widzowie zobaczyli 838 odcinków. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u głównego bohatera serialu "Przysięga". Gökberk Demirci jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobacz, jak na co dzień żyje serialowy Emir.

📢 Tak prywatnie wygląda Rafał Grabias z Królowych życia. Za kilka dni będzie obchodził 34. urodziny Rafał Grabias jest jednym z najpopularniejszych uczestników programu "Królowe życia". W reality-show TTV występował wraz ze swoim ówczesnym partnerem Gabrielem Sewerynem, który zmarł niespodziewanie 28 listopada. Mężczyźni tworzyli parę przez osiemnaście lat, ale od jakiegoś czasu nie byli już razem. Sprawdziliśmy, jak Rafał Grabias żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia 34-latka.

📢 Gra Omera w serialu Zakazany owoc. Turecki aktor ma 28 lat, a fanki za nim szaleją Widzowie w Polsce oglądają obecnie 5. sezon serialu "Zakazany owoc". Turecka produkcja cieszy się ogromną popularnością, a każdy kolejny odcinek przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy ludzi. Niedawno w telenoweli pojawiło się kilka nowych postaci. W rolę Omera, nowego kochanka Kumru, wciela się Emre Dinler. Co wiemy o tureckim aktorze? Jaki jest na co dzień? Mamy prywatne zdjęcia tureckiego aktora!

📢 Tak chce wyglądać Popek. Raper pokazał projekt tatuażu, który ma zasłonić całą twarz Popek jest wielkim miłośnikiem tatuaży. Z czasem na jego skórze pojawiają się coraz to nowe projekty "dziar". Nawet ci, którzy go nie znają, rozpoznają go na zdjęciach - nie da się bowiem nie zauważyć wytatuowanej twarzy czy czarnych (dosłownie) oczu - Popek bowiem zaczernił białka oczu tuszem. Teraz raper przedstawia kolejny projekt, który ma zasłonić jego twarz. 📢 Tak mieszka Anna Bardowska z programu Rolnik szuka żony. Ogromne lustro w łazience i różowy narożnik w salonie Anna Bardowska wraz z mężem i dziećmi jakiś czas temu przeprowadziła się do nowego domu, którego budowa trwała blisko dwa lata. Gwiazda programu "Rolnik szuka żony" chętnie pokazuje fanom, jak od środka wygląda jej dom. 34-latka jakiś czas temu na Instagramie pochwaliła się łazienką, w której znajduje się wielkie lustro. Zobacz, jak mieszka Anna Bardowska z rodziną.

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Yaman postanawia wyznać Seher miłość Yaman w końcu dopuszcza do siebie myśl, że kocha Seher całym sercem. Mężczyzna postanawia wyznać żonie swoje uczucia, jednak za każdym razem, kiedy jest już blisko, ktoś przeszkadza mu. Postanawia więc udać się w podróż poślubną z Seher, aby w końcu zostać z nią sam na sam. Dziewczyna jest zawstydzona, jednak z chęcią przyjmuje propozycję o wyjeździe. Czy Yamanowi uda się nareszcie wyznać miłość Seher. O tym dowiemy się z kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo".

📢 To wydarzy się po weekendzie w serialu "Akacjowa 38". Justo porywa dziecko Manueli - streszczenia Cayetana i Justo tworzą niebezpieczną parę, która zrobi wszystko, aby zniszczyć Germana i Manuela. Tym razem postanawiają porwać Inocencię. Manuela szaleje z rozpaczy, a na ratunek dziewczynce wyrusza German. Czy uda im się odbić dziecko z rąk Justo i Cayetany? Tego dowiecie się z najnowszych odcinków telenoweli "Akacjowa 38".

📢 Lucyfer i inne imiona, którymi nie nazwiesz dziecka - Rada Języka Polskiego ich nie zaleca! Niedawno polskie media obiegły wieści o pewnej parze, która wybrała nietypowe imię dla swojego syna - Lucyfer. Skonsternowani urzędnicy poprosili Radę Języka Polskiego o wydanie opinii, czy mogą wyrazić zgodę i wpisać do aktu urodzenia chłopca takie imię. Odpowiedź przyszła szybko... 📢 Badania po uszkodzeniu nasypu przy moście Pomorskim w Bydgoszczy nadal trwają Niedługo minie miesiąc od uszkodzenia nasypu przy moście Pomorskim i samej jezdni na obiekcie. Na razie nie wiadomo, jak długo jeszcze samochody i autobusy trasę od ronda Fordońskiego do ronda Toruńskiego będą musiały pokonywać przez torowisko tramwajowe. 📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka.

📢 Rolnik szuka żony - finał programu. Przed widzami finałowy, świąteczny odcinek - zobacz zdjęcia uczestników Ulubiony przez widzów Telewizji Polskiej program "Rolnik szuka żony" udowadnia, że szczęściu czasem warto pomóc. 10 grudnia wyemitowany został ostatni odcinek 10. edycji randkowego show, w którym tym razem udział wzięli: Waldemar, Anna, Artur, Agnieszka i Dariusz. W finałowym odcinku Marta Manowska ponownie spotkała się z bohaterami w Kazimierzu Dolnym, aby dowiedzieć się, co działo się w ich życiu, gdy kamery opuściły ich gospodarstwa.

📢 Fordońska w Bydgoszczy przejezdna, a problem pozostał. Czytelnik zwraca uwagę na problem ze studzienkami przy Bałtyckiej Od piątku (8 grudnia) po ponad dwóch latach kierowcy mogą korzystać z wszystkich pasów jezdni na odcinku ul. Fordońskiej od Bałtyckiej do Fabrycznej w Bydgoszczy. Czytelnik zwraca uwagę, że czas zamknięcia odcinka drogi można było wykorzystać lepiej.

📢 Stare autobusy i stare problemy. Klasyki nie rozwiązały problemu wypadających kursów MZK, więc wkracza Mobilis Od piątku (8 grudnia) po Bydgoszczy jeżdżą trzy zabytkowe autobusy. To jeden ze sposobów, jaki MZK wdrożyło, aby rozwiązać problem wypadających kursów. Miasta nie przekonał, bo w poniedziałek ogłoszono, że od 1 stycznia obsługa trzech pojazdów, którą obecnie realizuje miejska spółka, zostanie przekazanych prywatnemu przewoźnikowi, Mobilisowi. 📢 Wigilia Miejska dla samotnych i ubogich już wkrótce w bydgoskiej Łuczniczce W Bydgoszczy trwają intensywne przygotowania do Wigilii Miejskiej dla osób samotnych i ubogich, która 20 grudnia odbędzie się w hali Immobile Łuczniczka. Weźmie w niej udział 1200 osób. Nie zabraknie też świątecznych paczek. 📢 Modernizacja zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy może być tańsza niż w pierwszych ofertach Pod koniec października otwarto oferty w przetargu na modernizację zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Oczekiwania potencjalnych wykonawców były zbyt wysokie, ale możliwe, że przewidziana w drugim etapie postępowania aukcja elektroniczna przyniesie pozytywne rozstrzygnięcie.

📢 Małgorzata Rozenek kiedyś. Tak zmieniała się przez lata - skończyła już 45 lat 1 czerwca Małgorzata Rozenek obchodziła 45. urodziny. Dziś jest jedną z najbardziej wpływowych celebrytek w Polsce, ale zanim stała się popularna, wyglądała zupełnie inaczej. Wiele osób zarzuca jej ingerencję we własne ciało i korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej. Przypominamy, jak przez lata zmieniała się Perfekcyjna pani domu. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Małgorzata Rozenek!

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 100 róż na setne urodziny pani Dziuni z Kruszyna. Jubilatka od kilkudziesięciu lat czyta "Gazetę Pomorską" Jubilatka to Kunegunda Gajewska, ale wszyscy nazywają ją Dziunią. Urodziła się i wychowała w Barcinie, pracowała w Bydgoszczy, od trzech lat bryluje na imprezach w gminie Sicienko. 📢 Serial Dziedzictwo. Zuhal w rozpaczy po ślubie - to wydarzy się w grudniu - streszczenia W grudniu widzów serialu "Dziedzictwo" czeka sporo ciekawych wydarzeń. Seher i Yaman szykują się do ślubu. Ceremonię chcą powtrzymać Ikbal i Zuhal, jednak materiały mające obciążyć Seher znikają. Ślub dojdzie do skutku. Zuhal jest załamana - nie może wybaczyć siostrze, że ta ściągnęła ją z Londynu i zrujnowała jej życie. W galerii zamieszczamy streszczenia serialu "Dziedzictwo" na dwa tygodnie (do 13 grudnia 2023).

📢 Pamela Anderson bez grama makijażu - tak wygląda. Dawniej seksbomba, teraz stawia na naturalność Pamela Anderson na świecie zasłynęła rolą seksownej ratowniczki w serialu "Słoneczny patrol". Aktorka kojarzyła się opinii publicznej głównie z wyzywającym stylem i operacjami plastycznymi. Obecnie stawia jednak na zupełnie inny wizerunek. Jej makijaż jest delikatniejszy lub nie ma go wcale, ubiera się skromnie. Zobacz, jak zmieniła się Pamela Anderson!

📢 Agnieszka Woźniak-Starak - tak mieszka celebrytka. Wnętrza jej domu na wsi robią wrażenie! Agnieszka Woźniak-Starak wraz z gromadką psów przeniosła się z Warszawy do posiadłości w Konstancinie. W sierpniu 2019 roku przeżyła prawdziwą tragedię, którą żyła cała Polska - zmarł jej mąż Piotr Starak. Zdecydowała się wtedy na przerwę w karierze, uciekła w odludne miejsce, gdzie znalazła spokój, ciszę i wolność.

📢 Szczęśliwe liczby każdego znaku zodiaku. Oto nowa lista stworzona przez astrologów Każdy znak zodiaku ma przypisane szczęśliwe liczby. Zdaniem astrologów, charakter oraz losy każdej osoby są zapisane w niebie, gwiazdach i... liczbach. Czy wiesz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Okazuje się bowiem, że do każdego znaku zodiaku przypisane są również szczęśliwe liczby. Poznaj teraz swoje szczęśliwe liczby w naszej galerii. 📢 Jadźka i Witia w "Samych swoich". Tak po latach zmienili się Ilona Kuśmierska i Jerzy Janeczek "Sami swoi" to kultowa komedia w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. Perypetie skonfliktowanych rodzin Kargulów i Pawlaków bawią do łez kolejne pokolenia Polaków. Główne role przypadły niezastąpionemu Wacławowi Kowalskiemu oraz Władysławowi Hańczy. Oprócz nich na ekranie pojawili się między innymi Ilona Kuśmierska, w roli córki Kargula - Jadźki, a także Jerzy Janeczek, jako syn Pawlaka - Witia. Choć aktorzy już odeszli, nadal możemy podziwiać na ekranie ich kreacje. Jak zmienili się po latach? Jak potoczyła się ich kariera po "Samych swoich"? Sprawdź w artykule.

📢 Ranking najbardziej zazdrosnych znaków zodiaku - znaczenie w astrologii. One patrzą na innych Zazdrość to uczucie skomplikowane i bardzo złożone. Pojawia się w sytuacji frustracji, gdy znany jest obiekt zaspokajający potrzebę i osoba posiadająca ten obiekt. Czujemy zazdrość, gdy ktoś jest lepszy od nas w czymś lub ma coś, na czym nam bardzo zależy.

📢 Dariusz z serialu Siedem życzeń, czyli Daniel Kozakiewicz. Tak wygląda teraz aktor "Siedem życzeń" to kultowy serial, który w latach 80. XX wieku przyciągał przed telewizory niemal całą młodzieżową widownię w Polsce. Któż bowiem nie pamięta czarnego kota Ramenedesa i jego słów wypowiadanych głosem Macieja Zembatego: "Hator, hator, hator!". Główną rolę w filmie zagrał Daniel Kozakiewicz. Zobaczcie, jak dziś wygląda Darek z serialu "Siedem życzeń". Wkrótce skończy 53 lata.

📢 Alicja Walczak z Big Brother - tak teraz wygląda. Gwiazda pierwszej edycji programu ma już 55 lat Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Takie tatuaże ma Smolasty - mamy ich zdjęcia. "Praktycznie cały jestem już zabudowany" Smolasty to młody polski wokalista i twórca, którego muzyka doskonale trafia do słuchających rapu i funky. W sierpniu 2023 roku wspólnie z Dodą wypuścił na rynek piosenkę "Nim Zajdzie Słońce", którą na YouTube w dwa tygodnie odtworzyła rekordowa grupa słuchaczy. Teledysk ma już 18 milionów wyświetleń. Smolasty to jednak nie tylko doskonały twórca. Słynie również z tatuaży, którymi pokrył już niemal całe swoje ciało. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - tak wygląda ich dom. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu.

📢 Łukasz Ken Wiewiórski z "Big Brother" - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 Lucelia Santos - aktualne zdjęcia. To ta aktorka grała "Niewolnicę Isaurę" Lucelia Santos to brazylijska aktorka, którą widzowie na całym świecie pokochali za główną rolę w serialu "Niewolnica Isaura". Z chęcią siadali też przed telewizory, gdy pojawiały się kolejne telenowele z jej udziałem: "W kamiennym kręgu" i "Panna dziedziczka". Niedawno skończyła 66 lat. Aktualnie pracuje w ministerstwie kultury w brazylijskim rządzie. 📢 Izabela Macudzińska z programu Królowe życia w TTV - Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z największych gwiazd programu "Królowe życie", który emitowany był w TTV. Ta pochodząca z Poznania właścicielka firmy odzieżowej zyskała ogromną popularność i sympatię widzów. Zobaczcie, jak mieszka, żyje i ubiera się Izabela Macudzińska-Borowiak! 📢 Tak wygląda dziś Partycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN. Zobaczcie, jak się zmieniła Patrycja Wieja w 2016 roku wygrała pierwszą edycją "Projekt Lady" w TVN. Program wiele zmienił w jej życiu. Brała udział Ninja Warrior Polska i Fama MMA. Ma kolekcję strojów sportowych sygnowaną swoim nazwiskiem. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 160 tysięcy osób, a ich liczba z każdym dniem rośnie. Zobaczcie, jak zmieniła się Patrycja Wieja od czasu udziału w programie "Projekt Lady".

📢 Uroczyste dyplomatorium Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy [zdjęcia] Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych absolwentów, gratulacje od władz wydziału i uczelni - w Filharmonii Pomorskiej w poniedziałek (11 grudnia) odbyło się dyplomatorium Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Mury uczelni opuściło niemal 300 osób. 📢 KPEC w Bydgoszczy nie przyłączy do sieci ciepłowniczej wszystkich wspólnot mieszkaniowych Blisko tysiąc wspólnot mieszkaniowych w Bydgoszczy przyłączyło Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej do miejskiej sieci ciepłowniczej. Są kolejne wnioski, ale może przeszkodzić pogoda. Uchwała antysmogowa wciąż będzie obowiązywać, Straż Miejska zapowiada kontrole kopciuchów. 📢 Przy Akademickim Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej w Fordonie powstaje zewnętrzna strefa sportowa [zdjęcia] Otwarte niedawno Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej rozbudowuje się i będzie poszerzone o zewnętrzną strefę sportową. Pierwsza symboliczna łopata została już wbita na początku grudnia br. Inwestycja ma powstać w ciągu 13 miesięcy.

📢 Od 1 stycznia trzy autobusy MZK w Bydgoszczy przejmie Mobilis. To odpowiedź na problem z wypadającymi kursami Bydgoski ratusz poinformował, że od 1 stycznia przekaże obsługę trzech autobusów w Bydgoszczy prywatnej firmie Mobilis. To reakcja na problemy z wypadającymi kursami pojazdów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. 📢 Obowiązkowe potrawy na Wigilię. Tych dań nie może zabraknąć na stole - oto lista Niebawem zasiądziemy z bliskimi do wigilijnej kolacji. Na stole podczas Wigilii pojawią się tradycyjne potrawy. Z pewnością nie zabraknie karpia, pierogów, czy kapusty z grzybami. Jakich dań jeszcze nie powinno zabraknąć na stole 24 grudnia? Co dokładnie tradycja mówi na temat potraw wigilijnych oraz stołu? Przeczytajcie.

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się do połowy grudnia. Rozwód, adopcja i pojednanie - streszczenia Telenowela "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını") ma spore grono telewidzów. W artykule znajdziesz streszczenia odcinków tureckiego serialu, które Telewizja Polska pokaże do połowy grudnia. Wkrótce w serialu: Seyran idzie z Feritem na kolację z panem Efe. Fuat przeprasza Asuman za swoje zachowanie. Szczera rozmowa kończy się decyzją o rozwodzie. Orhan przyznaje się żonie do działań za plecami ojca. Asuman wpada w poślizg i auto ląduje w rowie. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii zdjęć i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Tak wyglądała Bydgoszcz w początkach XX wieku - zobacz unikalne archiwalne zdjęcia W 1907 roku w oficynie A. Dittmanna w Bydgoszczy ukazało się obszerne dzieło „Przemysł i handel w Bydgoszczy”. Zadaniem tej pracy zbiorowej było pokazanie najważniejszych inwestycji w mieście w ciągu ostatniego półwiecza. Poza przedstawieniem faktów i analizami znalazło się tam sporo zdjęć, które miały wówczas potwierdzać wysiłek Niemców włożony w budowę silnego przemysłowo miasta na ówczesnych niemieckich kresach wschodnich. 📢 Dyplomatorium w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Absolwenci odebrali dyplomy i nagrody [zdjęcia] To był niezwykle uroczysty moment. Już po raz 21. w Auli Maior Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się uroczyste dyplomatorium dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy ukończyli uczelnię w roku akademickim 2022/2023. 📢 Złoty chłopak - to wydarzy się po weekendzie w połowie grudnia: Pierwsza randka Suny Telenowela "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını") ma spore grono telewidzów. W artykule znajdziesz streszczenia odcinków tureckiego serialu, które Telewizja Polska pokaże po weekendzie w połowie grudnia. Wkrótce w serialu: Defne odwiedza Gulgun i grozi jej rozprawą sądową za to, że Seyran zerwała umowę. Asuman i Fuat ogłaszają, że pragną adoptować dziecko. Ferit i Seyran stale się kłócą... Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii zdjęć i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Firuze z serialu "Wspaniałe stulecie" dekadę później. Tak wygląda teraz piękna Cansu Dere Od nakręcenia tureckiej telenoweli "Wspaniałe stulecie" mija 10 lat. Jedną z postaci, którą z pewnością zapamiętali widzowie jest Firuze. W jej rolę wcieliła się Cansu Dere - znana turecka aktorka i modelka. Dere w przeszłości odnosiła spore sukcesy w konkursach piękności. Do teraz współpracuje ze znanymi markami modowymi i pojawia się na okładach czasopism. Jak zmieniła się od czasu, gdy wystąpiła w serialu "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Te znaki zodiaku znajdą miłość w 2024 roku. Wróżka Roma wie, kogo dopadnie strzała amora! Do 2024 roku zostało coraz mniej czasu! To idealny czas podsumowań, a także stworzenia postanowień. Nowy Rok jest również nowym początkiem, który dla wielu znaków zodiaku może wnieść wiele dobrego do życia. Jak donosi Wróżka Roma, niektóre znaki zodiaku znajdą miłość szybciej, niż się spodziewają. I to nawet na początku 2024 roku. Zobacz, które znaki zodiaku znajdą miłość po Nowym Roku.

📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie koniecznie Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach? 📢 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - SKS Starogard Gdański. Dużo emocji i szczęśliwy finał [zdjęcia kibice + mecz] W 14. kolejce I ligi koszykarzy Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz podejmowała SKS Starogard Gdański. W Sisu Arenie spotkali się sąsiedzi w tabeli, które mają bilans 9-4.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [9.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [9.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa! 📢 Mamy życzenia na Boże Narodzenie. Mądre, wzruszające i zabawne - oto najpiękniejsze życzenia świąteczne Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie? Czas składania sobie życzeń. Chcemy w ten sposób przekazać drugiej osobie pozytywne słowa z nadzieją, że wszystko co najlepsze zagości w jego życiu. W naszej galerii przedstawiamy życzenia świąteczne i liczymy, iż choć w pewnym stopniu oddadzą słowa, które chcemy komuś powiedzieć.

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 Oto kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów - zobacz listę Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Nawiedzone miejsca w Kujawsko-Pomorskiem. Tu straszy - lepiej się nie zapuszczać po zmroku! Duchy na Pomorzu i Kujawach? Mamy dla Was propozycje dla odważnych na halloweenową wycieczkę. W naszym regionie są miejsca, które miejscowi omijają na co dzień szerokim łukiem. Tajemnicze hałasy, zamglone postaci, niepokojące trzaski, a czasami i widma - oto dziesięć miejsc na Pomorzu i Kujawach, w których straszy.

📢 Tak budowano Bydgoszcz. Prace przy wielkich konstrukcjach na archiwalnych zdjęciach Wiadukty Warszawskie, kładka Esperanto, wiadukt kolejowy w Fordonie... W galerii zamieszczamy archiwalne zdjęcia przedstawiające prace budowlane/remontowe, które odbywały się w Bydgoszczy dziesiątki lat temu. Publikujemy też archiwalne fotografie pokazujące znane bydgoskie konstrukcje. W niektórych miejscach sporo się od tego czasu zmieniło, w innych czas trochę się zatrzymał. Przejdź do galerii, by zobaczy zdjęcia.

📢 Tak wyglądało codzienne życie w Bydgoszczy 70 lat temu. Zobacz zdjęcia! Pierwsze dni nauki szkolnej, powrót z urlopów do normalnej pracy, targi drobnej wytwórczości, przygotowania do roku akademickiego - tak wyglądała bydgoska powojenna rzeczywistość prezentowana latem w lokalnej prasie około siedem dekad temu. To ważny dokument nie tylko życia z tamtych lat, ale i sposobu przedstawiania rzeczywistości przez ówczesną propagandę. Zobacz, jak 70 lat temu wyglądało codzienne życie bydgoszczan!

📢 Tak dzisiaj wygląda Frytka z Big Brothera - mamy zdjęcia. Zobacz, jak zmieniła się przez lata Ponad 20 lat temu Agnieszka Frykowska wzięła udział w 3. edycji Big Brothera. Podczas pobytu w Domu Wielkiego Brata Frytka wywołała gigantyczny skandal, odbywając na wizji stosunek płciowy z Łukaszem „Kenem” Wiewiórskim. Pomimo że zajęła dopiero 10. miejsce, dzięki udziałowi w programie zyskała ogromną popularność. Przypominamy, jak przez lata zmieniła się Frytka z Big Brothera. Zobacz, jak wygląda dzisiaj! 📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman.

📢 Oto galeria darmowych kartek świątecznych. Wyślij wyjątkową kartkę świąteczną na Boże Narodzenie [24.12.2022] Piękne zdjęcia i obrazki idealne do wysłania z życzeniami świątecznymi na Boże Narodzenie. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo z w galerii znalazły się zarówno propozycje tradycyjne jak i nowoczesne, pełne humoru. Do zdjęć dołącz najlepsze życzenia na Boże Narodzenie dla rodziny, znajomych.

