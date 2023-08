Przegląd prasy (14.08.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniane podłogi i cegła na ścianie [zdjęcia]”?

Prasówka 14.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniane podłogi i cegła na ścianie [zdjęcia] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny byli uczestnikami 7. edycji "Rolnik szuka żony". Na planie programu szybko połączyło ich uczucie, które trwa do dzisiaj. W 2022 roku wzięli ślub cywilny i urodził się ich syn Adam, natomiast kilka dni temu para wzięła ślub kościelny. Zobacz, jak wygląda ich codzienne życie. Tak mieszkają Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak wygląda dziś Fred Savage, niezapomniany Kevin Arnold z serialu "Cudowne lata" Fred Savage to amerykański aktor, którego pamiętamy przede wszystkim z genialnej roli Kevina Arnolda w serialu "Cudowne lata". I choć jeszcze wiele razy stawał przed lub za kamerą i na swoim koncie ma mnóstwo produkcji filmowych, najbardziej kojarzony jest właśnie z tym kultowym serialem. Właśnie skończył 47 lat. Zobaczcie, jak Fred Savage wygląda w dorosłym życiu. Zmienił się? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda Anna Lewandowska po operacjach plastycznych. Jest nie do poznania? Anna Lewandowska przyznała się do ingerencji w urodę. Wcześniej zdecydowanie przeciwnie wypowiadała się o operacjach plastycznych. Trenerka, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego zdradziła, jakim zabiegom się poddała. Co zoperowała sobie Anna Lewandowska?

Prasówka 14.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie są objawy raka jelita grubego. Często przychodzą późno - nie lekceważ ich! Rak jelita grubego należy do grupy najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Zajmuje również bardzo wysokie miejsce jeśli chodzi o przyczynę zgonów z powodu choroby nowotworowej. W początkowej fazie bardzo często nie daje objawów - istotne w wykryciu tego typu nowotworu we wczesnym etapie są zatem profilaktyczne badania. Jakie objawy najczęściej towarzyszą nowotworom jelita grubego, gdy już się pojawią?

📢 Tak mieszka Magdalena Lamparska. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów [zdjęcia] Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej. 📢 Tak działa na nasz organizm sok z kiszonych ogórków. Oto zaskakujące efekty jego picia Sok z ogórków kiszonych, jak sama nazwa wskazuje, powstaje w procesie kiszenia ogórków. Wykazuje wiele prozdrowotnych i leczniczych właściwości, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Jego działanie jest zaskakujące, więc nic dziwnego, że sięga po niego coraz więcej osób. Jednak nie wszyscy powinni go pić! W naszej galerii dowiesz się, jakie właściwości ma sok z ogórków.

📢 Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju. Mamy nowe stawki! 📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Czternasta emerytura - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto!

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura emerytom - zobacz wyliczenia i terminy przelewów 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Tak dzisiaj wygląda Alutka z serialu Rodzina Zastępcza. Zobacz, jak zmieniła się Joanna Trzepiecińska Joanna Trzepiecińska zagrała w wielu filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła jej rola Alutki w "Rodzinie zastępczej". Losy rodziny Kwiatkowskich oraz ich sąsiadów śledziły miliony Polaków. W tym roku mija czternaście lat od zakończenia emisji "Rodziny zastępczej". Przypominamy, jak wyglądała serialowa Alutka i jak wygląda obecnie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Tak się ubiera Małgorzata Ohme. Od sukni z dużym dekoltem po bluzę z kapturem - zdjęcia Małgorzata Ohme - popularna psycholożka i dziennikarka przyciąga uwagę swoimi stylizacjami. Widzowie programu "Dzień dobry" TVN, który współprowadziła do niedawna, nie jeden raz zachwycali się kreacjami, w których się pojawiała. Na jakie stylizacje - nie tylko latem - stawia Ohme? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. Śmiertelny wróg Yamana powrócił Niebawem w serialu "Dziedzictwo": Kiraz walczy o życie w szpitalu. Ali jest przerażony, że może ją stracić. Erdal postanawia szukać kobiety. Szybko udaje się mu ją odnaleźć... Najnowsze streszczenia serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") przeczytasz w galerii. Sprawdź, co wydarzy się w poniedziałek (14 sierpnia) oraz po długim weekendzie - streszczenia zamieszczamy w galerii. Serial można oglądać o godzinie 16.05 na antenie TVP 1.

📢 Tak ubiera się Agnieszka Woźniak-Starak. Zobacz jej stylizacje nie tylko na lato - zdjęcia Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Woźniak-Starak starannie dobiera swoje kreacje. Nic dziwnego, że podczas medialnych wydarzeń obiektywy fotoreporterów długo koncentrują się właśnie na niej. Ubrania, w których prezentuje się Agnieszka Woźniak-Starak potrafią zwrócić uwagę! Jak ubiera się gwiazda? Zobaczcie w naszej galerii jej stylizacje na różne pory roku.

📢 Czternasta emerytura - oto nowe tabele z wyliczeniami. Tyle trafi na konta emerytów w sierpniu i wrześniu Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 800+ od stycznia 2024 r., ale nie dla każdego! Komu ZUS podwyższy świadczenie z urzędu? Bydgoski ZUS wyjaśnia Rządowy program 500 plus wprowadzono w 2016 roku. Już wiadomo, że od 1 stycznia 2024 roku rodzice dostaną więcej pieniędzy na dziecko. Od stycznia 2024 roku ma bowiem wejść w życie dodatek 800 plus. Kto może liczyć na pieniądze z rządowego programu Rodzina 800 plus i jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pieniądze? 📢 Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się po weekendzie. German przeżyje szok, Rita wyzna prawdę Umierająca Rita wyznaje Germanowi, że to Cayetana otruła ich córkę, Carlotę! Co zrobi German? Przeczytaj najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". Serial emitowany jest na antenie TVP od poniedziałku do piątku o godzinie 18.45. Telenowela "Akacjowa 38" miała swoją premierę w 2015 roku, w sumie nakręcono półtora tysiąca odcinków. Polscy widzowie mogą ją oglądać od 2023 roku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle seniorzy dostaną podwyżki na rękę w przyszłym roku Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?

📢 Tego nie rób przed snem. Wyśpisz się, jeśli zrezygnujesz z tych czynności Od 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu potrzebuje organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie i silę na kolejny dzień. W czasie snu zachodzą bardzo ważne procesy, które wpływają m.in. na naszą pamięć i odporność organizmu na choroby. Czego nie powinniśmy robić, by dobrze się wysypiać? Jakich czynności, potraw i napojów unikać, by sen był zdrowy i nieprzerwany? Sprawdźcie.

📢 Monika Miller znowu odsłania ciało. Tym razem pozuje topless i prezentuje tatuaż na plecach - zdjęcia Wnuczka byłego premiera RP, Monika Miller, opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje topless i przy okazji pokazuje na nim tatuaż na plecach. Fotka wywołała lawinę komentarzy. Zobaczcie tę fotografię oraz zdjęcia z wakacji, którymi pani Monika pochwaliła się całkiem niedawno w mediach społecznościowych. 📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu.

📢 Oto objawy cichego udaru mózgu. Nie pomyl ich z symptomami zwykłego starzenia! Cichy udar mózgu jest trudny do wykrycia (jednoznaczne potwierdzenie da rezonans lub tomograf), ale istnieją pewne objawy, które mogą wskazywać, że dana osoba go przeszła. Niestety wiele osób, które przeszły cichy udar mózgu, myli symptomy na przykład z objawami starzenia się. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Kiedy należy wybrać się do lekarza, który zleci szczegółowe badania? Przeczytaj! 📢 Menedżer Abramczyk Polonii Bydgoszcz po meczu w Łodzi. Ocenia Bjerre, Bellego i Basso [wideo] Żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz zajęli drugie miejsce w rundzie zasadniczej pierwszoligowych rozgrywek. Na zakończenie fazy zasadniczej "Gryfy" pokonały na wyjeździe Orła Łódź. 📢 Tak przez lata zmieniała się Renata Gabryjelska. To ona grała Ewę w serialu "Złotopolscy" - zdjęcia Renata Gabryjelska zagrała z Pawłem Kukizem w filmie "Girl Guide" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Następnie została Ewą w serialu "Złotopolscy", a obie role przyniosły jej ogromną popularność. W latach 90. odnosiła sukcesy w konkursach piękności. Jak przez lata zmieniała się aktorka i modelka, czym się zajmuje? Zobacz jej archiwalne i aktualne zdjęcia w galerii.

📢 Rzeka Muzyki w Bydgoszczy. Za nami koncert muzykujących medyków na Wyspie Młyńskiej [zdjęcia] Trwa tegoroczna edycja cyklu koncertów Rzeka Muzyki. W niedzielę, 13 sierpnia, przed publicznością zaprezentowali się Medici Cantares, czyli zespół wokalno-instrumentalny, złożony z medyków. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszej fotogalerii.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Pod Mogilnem i Inowrocławiem trwają poszukiwania dwóch osób, które zniknęły pod wodą Trwają poszukiwania dwóch mężczyzn, którzy w niedzielę po południu zaginęli podczas kąpieli w jeziorze oraz dawnej żwirowni. W obu akcjach udział biorą strażacy z jednostek ratownictwa wodnego.

📢 "Akacjowa 38". Justo zdemaskowany? German już wie! Sprawdź, co się wydarzy w nowych odcinkach serialu Co wydarzy się w najnowszych odcinkach w serialu "Akacjowa 38"? Claudio zostaje zaatakowany na ulicy, a powodem jest jego orientacja seksualna. German znajduje notatki i książki. Po ich sprawdzeniu podejrzewa, że Justo symuluje amnezję! Co na to Manuela? Streszczenia najnowszych odcinków hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" zamieszczamy w galerii.

📢 Koncert Bedoesa w Bydgoszczy. Blisko 140 osobom trzeba było udzielić pomocy. Pełna mobilizacja służb Podczas sobotniego (12 sierpnia) koncertu Bedoesa w Bydgoszczy bawiło się kilkanaście tysięcy osób. Prawie 140 trzeba było udzielić pomocy medycznej. Ratownicy musieli prosić o wsparcie, interweniowało aż 10 zastępów straży pożarnej. Podczas akcji trzeba było wprowadzić procedurę zdarzenia masowego. 📢 Dwie śmiertelne ofiary wypadków na torach kolejowych pod Toruniem i we Włocławku Czarna doba na torach w kujawsko-pomorskiem. Pod kołami pociągów zginęły dwie osoby. Do jednego z wypadków doszło w niedzielę przed południem. Tor z Włocławka do Torunia jest zablokowany.

📢 Fatalny wypadek Andersa Thomsena w Grand Prix Łotwy. To dla niego koniec sezonu? [zdjęcia] Fatalnie wyglądał wypadek Anders Thomsen w sobotnim turnieju o Grand Prix Łotwy. 📢 Adrianna Sułek zostanie mamą, "ale najważniejsze jest to, że nie zdobędzie medalu dla Bydgoszczy" Bydgoszcz.pl się ośmiesza - to komentarz jednej z internautek dotyczący jednego z ostatnich postów na profilu miejskim na Facebooku. W weekend miasto przeżyło tzw. kryzys w social media przez jeden z postów zamieszczonych na profilu miasta. 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie w serialu. "Zabiłeś Sahikę"! Nowe streszczenia serialu "Zakazany owoc": Ender i Sahika knują kolejne intrygi przeciwko Hasanowi Alemu. Podczas jednego ze spotkań ten poda Sahice sok, po czym kobieta zemdleje. Rozpoczynają się poszukiwania, Edner oskarży Hasana o zabicie Sahiki. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie? Przeczytaj streszczenia odcinków, które będą wyemitowane od 14 sierpnia 2023. Zamieszczamy je W GALERII ze zdjęciami.

📢 Agnieszka Dygant skończyła 50 lat i wciąż zachwyca młodzieńczą urodą. Tak wyglądała 20 lat temu [zdjęcia] Agnieszka Dygant 27 marca skończyła 50 lat. Utalentowanej aktorce nasza redakcja składa najlepsze życzenia, spełnienia marzeń i dużo zdrowia. Z tej okazji publikujemy zdjęcia i przypominamy, jak popularna aktorka zmieniła się (a właściwie niewiele zmieniła się) przez ostatnich 20 lat. Mimo upływu czasu wciąż wygląda rewelacyjnie! 📢 Kurki prosto z zagajnika w Bydgoszczy. Gdzie na Kujawach i Pomorzu można znaleźć grzyby? Po dłuższym okresie z deszczową pogodą w woj. kujawsko-pomorskim w końcu pojawiło się sporo grzybów - mieszkańcy znajdują kurki, kozaki, borowiki, w niektórych rejonach pojawiło się tyle podgrzybków, co jesienią. Grzyby można znaleźć również na terenie Bydgoszczy i wcale nie trzeba zapuszczać się w "tajne" rejony.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w połowie sierpnia. Ozan podkłada ukrytą kamerę Seher i ją podgląda "Dziedzictwo" to turecki serial, znany również pod tytułem "Emanet". To jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" i co się wydarzy w połowie sierpnia. Streszczenia odcinków znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Noc Perseidów 2023 - to już dziś. O tym musisz pamiętać obserwując "spadające gwiazdy" [12/13 sierpnia 2023] W nocy z soboty na niedzielę (12/13 sierpnia) będzie miało miejsce maksimum roju Perseidów. W tym roku Księżyc nie będzie przeszkadzał w obserwacjach. Pogoda w sporej części kraju również powinna być łaskawa, ale niestety w północnej, północno-zachodniej części Polski prognozowane jest zachmurzenie. Jak obserwować Perseidy. Skąd się biorą i czy trzeba patrzyć w konkretny punkt nieba? Przeczytajcie.

📢 Tak dziś wygląda Bartek Wrona z zespołu Just 5. Na zdjęciach widać jego metamorfozę - tak się zmienił! Bartek Wrona był jednym z pięciu wokalistów tworzących w latach 90. XX wieku zespół Just 5, pierwszy polski boysband wzorowany na Backstreetboys. Był najmłodszym członkiem grupy. Gdy Just 5 pojawił się na muzycznym rynku, miał zaledwie 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się aktualnie Bartek Wrona. Zdjęcia zjedziecie w naszej galerii. 📢 Tak wygląda dziś Łukasz Ken Wiewiórski z "Big Brother". Zobaczcie zdjęcia 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 Tak mieszkają Natalia i Marek z Sanatorium miłości. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu Natalia Jankowska i Marek Szir mieszkają Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie!

📢 Czternasta emerytura. Takie przelewy dostaną emeryci jeszcze w sierpniu 2023 - oto stawki 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Te aplikacje mają wirusy, kradną pieniądze i dane. Musisz uważać na nie w telefonach Samsung czy Huawei Aplikacje na smartfonach służą nam do łatwego i szybkiego korzystania z Internetu. To dzięki aplikacjom mamy szybki dostęp do mediów społecznościowych, poczty elektronicznej czy serwisów do oglądania filmów. A to dopiero początek tego co możemy mieć w telefonie. Niestety nie wszystkie aplikacje są stworzone z myślą o ułatwieniu codzienności użytkownikom. Zobaczcie, jakie aplikacje wykradają dane i pieniądze. 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 r. Podwyżki i waloryzacja zmienią świadczenia emerytów Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Wyliczenia są prognozą waloryzacji emerytur w 2024 roku. Ostateczne dane makroekonomiczne potrzebne do jej wyliczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych poda w lutym - wówczas dowiemy się, czy wskaźnik 12,3 proc. zostanie utrzymany.

📢 Czym handlowano w sobotę na podbydgoskim pchlim targu? Zobaczcie na zdjęciach! Pogoda nareszcie dopisała i na nadnotecką łąkę w Przyłękach-Olimpinie znów w sobotę mogli zjechać miłośnicy pchlego targu. Zajrzeliśmy i my! Zdjęcia z 12 sierpnia zamieszczamy w galerii.

📢 Botaniczna Piątka. Myślęcinek zapełnił się biegaczami. Było mnóstwo dobrej zabawy [zdjęcia] W sobotę 12 sierpnia w Ogrodzie Botanicznym w Myślęcinku odbyła się kolejna edycja Botanicznej Piątki czyli imprezy biegowej dla amatorów aktywnego wypoczynku. 📢 Pożar zabytkowego tramwaju Herbrand w Bydgoszczy. W zdarzeniu ucierpiała motornicza Pożar tramwaju na Wojska Polskiego w Bydgoszczy. W sobotę po południu dach zabytkowego tramwaju Herbrand zapalił się w trakcie jazdy z pasażerami. Na miejsce wysłano cztery zastępy straży pożarnej. 📢 W Muzeum Archeologicznym w Biskupinie trwają Podróże w czasie. Takie są tam atrakcje! Przez cały długi, sierpniowy weekend w Wiosce Piastowskiej, w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie trwają Podróże w czasie. Ta edycja tego cyklicznego wydarzenia pełna jest warsztatów i pokazów. Można znaleźć średniowieczną biżuterię, zioła, posmakować kuchni, przygotować lalki ze słomy, motać motanki, czy wziąć udział w warsztacie tkackim. Poniżej podajemy plan godzinowy na każdy dzień.

📢 Zobacz, jak wyglądały oficjalne obchody Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy [zdjęcia] Uroczystość miała miejsce w piątkowy poranek w siedzibie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W tym roku przypada 103 rocznica Bitwy Warszawskiej. 📢 Karolina Rafałko z Bydgoszczy popłynie dookoła świata. Będzie spełniać dobre uczynki Karolina Rafałko wraz ze swoim partnerem - Anglikiem Lee Wardem planują spędzić w podróży od 8 do 10 lat! W tym czasie chcą odwiedzić wszystkie kontynenty. Cel mają szczytny: pomoc potrzebującym. 📢 Bydgoszcz szósta w rankingu najlepszych miast wojewódzkich. Gorzej z zarobkami Portal Business Insider stworzył ranking najlepszych miast do życia w Polsce, porównując ze sobą 16 miast wojewódzkich. Na wysokim, szóstym miejscu w zestawieniu znalazła się Bydgoszcz.

📢 „Kosmiczne podróże” w mobilnym planetarium. Warto odwiedzić Młyny Rothera w Bydgoszczy [zdjęcia] Zapierające dech w piersiach, nieziemskie widoki i fascynujące przeżycia – na to liczyć mogą osoby, które zawitają do Młynów Rothera w Bydgoszczy.

📢 Rowerem wokół Zalewu Smukalskiego nad Brdą. Oto pomysł na wycieczkę dla każdego turysty To propozycja jednodniowej wycieczki zwłaszcza dla bydgoszczan i mieszkańców podmiejskich miejscowości – okrążenie utworzonego na Brdzie Zalewu Smukalskiego. Nic wszakże nie stoi na przeszkodzie, aby zainteresowali się nią także turyści z regionu. 📢 Tak zmieniła się Joanna Brodzik. Metamorfoza aktorki widoczna na zdjęciach sprzed 20 lat Kariera aktorska Joanny Brodzik trwa już blisko trzydzieści lat. W tym czasie wystąpiła w wielu polskich filmach i serialach, ale widzom w pamięci najbardziej zapadły jej role w "Kasi i Tomku", "Magdzie M." oraz "Domu nad rozlewiskiem" i jego kontynuacjach. Niedawno Joanna Brodzik skończyła 50 lat. Z tej okazji przypominamy, jak aktorka zmieniała się przez lata. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 📢 Na to musisz zwrócić uwagę kupując kawę. Zobacz - dzięki temu będziesz kupować dobrą kawę Na opakowaniach kaw marketowych dość często znajdziemy nawę odmiany kawy, czy określenie jej intensywności, kwasowości czy wypalenia, rzadziej podawany jest kraj pochodzenia. Wybór kawy to więc niełatwe zadanie. Kupując ją warto jednak zwrócić uwagę na wiele aspektów.

📢 Takie są zodiakalne Panny. Mogą być cudownym przyjaciółmi i najgorszymi wrogami Zodiakalne Panny urodziły się pomiędzy 24 sierpnia a 22 września. Panny to osoby, które stawiają na swój umysł. Chętnie przyswajają wiedzę, są dobrymi i zaangażowanymi pracownikami. Panna nie jest typem lwa salonowego. W kontaktach towarzyskich jest na ogół wycofana, nieśmiała i małomówna. jaka jeszcze jest osoba urodzona pod znakiem Panny? Sprawdźcie.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do połowy sierpnia. German do Cayetany: Nie będziemy już ze sobą sypiać! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną do połowy sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Marco zostaje postrzelony, a następnie umiera w ramionach Claudia. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Manuela zastanawia się, czy nie wrócić do Justa. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!

📢 Trwa rozbudowa kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Prace w 50 lokalizacjach – sprawdź listę W ramach budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy w 50 lokalizacjach aktualnie prowadzone są prace wodociągowe. Bydgoszczanie narzekają na spowodowane nimi utrudnienia, ale i pytają o to, czemu służyć ma budowa wielu zbiorników retencyjnych. 📢 Długi weekend w Bydgoszczy. Sprawdź, co się będzie działo w Bydgoszczy do 15 sierpnia Koncerty, warsztaty, edukacyjne spacery i muzyczne emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący długi weekend. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach rekreacji w Bydgoszczy - czy to dla rodzin z dziećmi, czy dla przyjaciół. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 11-15 sierpnia w Bydgoszczy znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Mirabelka to niedoceniany skarb polskich ogrodów. Nie marnuj owoców, a wyjdzie ci to na zdrowie Te małe żółte lub czerwone śliwki, które można spotkać przy wiejskich drogach czy w przydomowych ogródkach kojarzą się z dzieciństwem. Dojrzałe owoce nasze babcie zbierały i robiły niesamowity kompot z mirabelek. Wiele owoców spada jednak na chodniki i ulice marnując się niepotrzebnie. Warto docenić mirabelki, ponieważ te niepozorne owoce są bardzo zdrowe i korzystnie działają na nasz wzrok, trawienie i krążenie. Zobacz, dlaczego warto jeść mirabelki.

📢 Rożki francuskie z jabłkami. Tak dobre, że zjesz je do ostatniego okruszka. Przepis na prosty i szybki deser z jabłkami. Zobacz wideo Mam dla ciebie prosty przepis na pyszny deser – rożki francuskie z jabłkami. To wyśmienite ciasteczka, które możesz bardzo łatwo i szybko przygotować. Są apetycznie chrupiące, w sam raz słodkie i cudownie pachnące cynamonem. Sprawdzą się na przekąskę dla niespodziewanych gości. Przekonaj się, jakie są dobre i wypróbuj przepis na rożki z ciasta francuskiego z jabłkami. 📢 Szybki obiad bez mięsa. Wypróbuj 5 przepisów na pyszne i sycące dania do zrobienia w pół godziny. Najesz się zdrowo i do syta Odpowiednio przygotowany obiad bez mięsa jest pyszny, zdrowy i sycący. Polecamy 5 sprawdzonych przepisów na takie dania. To m.in. aromatyczna papryka faszerowana z ciecierzycą i ryżem oraz błyskawiczne domowe kluseczki z warzywnym sosem. Wszystkie potrawy zrobisz bez problemu i to w jedyne 30 minut. Sprawdź, jakie są smaczne i wypróbuj nasze przepisy bez mięsa.

📢 Tak wyglądały łazienki w PRL. Oto sprzęt i kosmetyki z lat 70. i 80. Zobacz na zdjęciach, czy wszystkie je pamiętasz Skromne, ciemne i wszystkie do siebie podobne – tak wyglądały w polskich domach łazienki w czasach PRL-u. Ich wyposażenie nie należało do urozmaiconych, choć niektóre przedmioty, sprzęt, kosmetyki do dziś można uraczyć na sklepowych półkach. Kto nie pamięta górnopłuku, szamponu Familijnego, mydełka Bambino czy pralek Frani? Zobacz, czy pamiętasz te kultowe akcesoria, gadżety i kosmetyki. 📢 Hala Targowa w Bydgoszczy. Góra na razie urodziła mysz - Minął tydzień [felieton Jarosława Reszki] Gastronomiczne realia, z którymi mamy do czynienia w galeriach handlowych, to luksus w porównaniu z tym, co oferuje hala przy Magdzińskiego. Skutkuje to dość ubogim menu. Rodzi też podejrzenia, że personel w takich klitkach z higieną nie musi być za pan brat.

📢 Oto wykształcenie polskich celebrytów. Takie studia skończyły znane osoby - niektóre kierunki zaskakują Architektura, stomatologia czy italianistyka. Choć osiągnęły sukces, znane osoby często kończyły takie kierunki studiów, które w żaden sposób nie są związane z ich obecną działalnością. Grają w filmach, występują na festiwalach muzycznych lub w popularnych programach. Jakie wykształcenie mają polskie gwiazdy? Sprawdziliśmy! Niektóre mogą zaskoczyć! 📢 Trwają prace nad budową kolejnych przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy. Docelowo będzie ich trzynaście Pomysł na budowę w Bydgoszczy peronów wiedeńskich pojawił się około dekady temu i wciąż wracał jak bumerang. W 2018 r. do skutku doszła pierwsza inwestycja. Wówczas do harmonogramu inwestycji miejskich wpisano utworzenie takiego przystanku w okolicy placu Teatralnego. W 2019 r. został oddany do użytku, a rok później opracowano koncepcję, zgodnie z którą Bydgoszcz miała wzbogacić się o kilkanaście kolejnych takich przystanków. Obecnie inwestycja jest realizowana przy ul. Gdańskiej/Chodkiewicza.

📢 Wysportowane ciało Cayetany z serialu "Akacjowa 38". Nie poznałbyś jej na ulicy - zdjęcia Sara Miquel wciela się w postać Cayetany w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38". Polscy widzowie mogą oglądać serial od 2023 roku na antenie TVP 2. Grana przez Miquel postać mocno różni się od wizerunku, który aktorka prezentuje na co dzień. Jaka prywatnie jest Sara Miquel? Może pochwalić się wysportowanym ciałem, uwielbia też eksperymentować z fryzurami. Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Żywa Barbie! Alicia Amira wydała fortunę, by wyglądać jak lalka Barbie. Szok - zobaczcie, jaki wygląda! [zdjęcia] Alicia Amira to pochodząca ze Szwecji celebrytka, która jakiś czas temu postawiła sobie cel: wyglądać jak żywa lalka Barbie. Kobieta przeszła już serię zabiegów i operacji plastycznych, na które wydała w przeliczeniu ponad pół miliona złotych. Efektami chwali się na zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Tak mieszka Wiktoria Gąsiewska. Salon z widokiem na ogród i drewniany stół [zdjęcia] Wiktoria Gąsiewska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnich latach jej kariera nabrała dużego rozpędu i obecnie realizuje się już nie tylko jako aktorka, ale również jako prezenterka telewizyjna. 23-latka jakiś czas temu kupiła dom w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Wiktoria Gąsiewska. 📢 Tak wyglądają byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki [zobacz zdjęcia] Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 Ma 35 lat, jest piękna i naturalna. Tak na co dzień wygląda Zehra z serialu Zakazany owoc [zdjęcia] "Zakazany owoc" jest najbardziej popularnym tureckim serialem emitowanym obecnie w Telewizji Polskiej. Jedną z bohaterek produkcji znad Bosforu jest Zehra, zbuntowana córka Halita Arguna. W tę rolę wciela się Şafak Pekdemir, 35-letnia aktorka urodzona w Stambule. Co jeszcze o niej wiemy? W galerii poniżej prezentujemy prywatne zdjęcia tureckiej piękności. Zobaczcie, jak serialowa Zehra wygląda na co dzień.

📢 "Krawcowa z Madrytu" - nowy serial w TVP zastąpił "Wspaniałe stulecie" [fabuła, streszczenia] "Krawcowa z Madrytu" to serial, który zastąpił na antenie TVP turecką telenowelę "Wspaniałe stulecie". Hiszpańską produkcję można oglądać od 2 sierpnia. Poniżej znajdziesz informacje, o czym jest nowy serial emitowany w TVP, kiedy można go oglądać. W galerii artykułu publikujemy pełne streszczenia odcinków. Sprawdź, co się wydarzy w "Krawcowej z Madrytu".

📢 Tak mieszka Piotr Kraśko. Zobacz, jak żyje w posiadłości nad jeziorem. Klimatyczny dom ze stadniną Karoliny Ferenstein-Kraśko Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko żyją na dwa domy. Największą pasją żony kontrowersyjnego dziennikarza są konie, dlatego jak najwięcej czasu rodzina stara się spędzać w posiadłości z prywatną stadniną w malowniczej okolicy. Zobacz, jak żyją na Mazurach z dziećmi i ukochanymi psami. Koniecznie zajrzyj do domu nad jeziorem Karoliny Ferenstein-Kraśko i Piotra Kraśko.

📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września. 📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka.

📢 Tłumy na otwarciu Hali Targowej w Bydgoszczy. Zobacz zabytkowy obiekt, który znów tętni życiem W piątek (4 sierpnia) równo o godzinie 15 oficjalnie otwarto wyremontowaną Halę Targową w Bydgoszczy. Pierwsi klienci, którzy pół godziny wcześniej utworzyli przed drzwiami wejściowymi sporą kolejkę, mogli sprawdzić jak zmienił się obiekt i jaką przygotowaną ofertę gastronomiczną.

📢 Manuela z serialu "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [zdjęcia] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Uczestnicy pierwszej edycji Big Brother. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Pippi Langstrumpf ma już 64 lata! Tak wygląda grającą ją Inger Nilsson. Ludzie ją uwielbiają [zdjęcia] Inger Nilsson, aktorka ze Szwecji, miała 9 lat, gdy zagrała Pippi Langstrumpf, kultową postać w filmach opartych na powieści Astrid Lindgren. Rudowłosą, niezależną i silną dziewczynkę pokochały miliony widzów na całym świecie, w tym także w Polsce. Co dziś robi i jak teraz wygląda Inger Nilsson? Od kultowej serii o Pippi minęło przecież ponad pół wieku! 📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa".

📢 Tak mieszka, żyje i podróżuje serialowa Pati, czyli aktorka Aleksandra Adamska Pati to imię głównej bohaterki serialu o tym samym tytule, który od niedawna można oglądać na platformie Player. Serial to spin-off serialu "Skazana", gdzie Pati (Patrycja) była jedną z bohaterek. Postać, którą gra Aleksandra Adamska, zdobyła taką popularność, że producenci zdecydowali się nakręcić serial i obsadzić aktorkę w głównej roli, czyli Pati. Zobaczcie, jak wygląda prywatnie aktorka, wcielająca się w tę rolę - tak mieszka, żyje i podróżuje. 📢 Tak zmieniła się Roksana Węgiel przez ostatnie 5 lat. W styczniu tego roku skończyła 18 lat Roksana Węgiel kończy dziś (11 stycznia 2023 r.) 18. lat! Z tej okazji życzymy artystce wszystkiego, co najlepsze, zdrowia i pomyślności na ścieżce kariery artystycznej. 11 stycznia to nie tylko dzień, w którym popularna piosenkarka będzie świętować swoje urodziny. Tego dnia również fani twórczości Roksany Węgiel mieli powody do zadowolenia. Szczegóły poniżej. W galerii zdjęć pokazujemy, jak Roksana Węgiel zmieniła się w ostatnich 5 latach.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Serialowa Elif ma już 14 lat! Tak zmieniała się Isabella Damla Güvenilir z tureckiego serialu "Elif" Isabella Damla Güvenilir urodziła się 18 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku. Jako 5-latka odwiedzała rodzinę w Turcji i to właśnie wtedy została zauważona przez twórców serialu "Elif". Mała Isabella dostała tytułową rolę 6-latki, która przeżywa różne trudne chwile. Mała aktorka zrobiła furorę w serialu i stała się ulubienica i twórców telenoweli, i publiczności. Obecnie skończyła 14 lat, ale wygląda na dużo starszą. Zobaczcie zdjęcia - tak zmieniła się serialowa Elif.

📢 Taka prywatnie jest Sahika z tureckiego serialu "Zakazany owoc". Nesrin Cavadzade w szałowych kreacjach Nesrin Cavadzade to turecka aktora, która pochodzi z Azerbejdżanu. Urodziła się w 1982 roku w stolicy tego kraju (wówczas była to Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka) Baku. Przeprowadziła się do Stambułu wraz z matką gdy miała 11 lat. Polscy widzowie znają ją z serialu "Zakazany owoc", w którym wciela się w rolę podstępnej Sahiki. Jaka jest na co dzień Nesrin Cavadzade? Zobacz jej zdjęcia z sesji fotograficznych oraz z prywatnego życia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Dekiert. Dziennikarka TVP zachwyca urodą! [zdjęcia] Sylwia Dekiert to jedna z najpopularniejszych dziennikarek sportowych w Polsce. Od ponad 20 lat jest związana z Telewizją Polską, w której prowadzi wiele programów, m.in. Sportowy wieczór. Wielokrotnie była gospodynią studia podczas najważniejszych imprez sportowych na całym świecie. Zajrzeliśmy, jak wygląda życie prywatne pięknej dziennikarki. Zobacz, jak Sylwia Dekiert mieszka i żyje na co dzień!

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory