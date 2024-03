Przegląd prasy 13.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dyplomy 2024. Nowa wystawa prac studentów Wzornictwa Politechniki Bydgoskiej”?

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

Prasówka 13.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Telenowela "Zakazany owoc" - to wydarzy się po weekendzie. Wykrywacz kłamstw i porwanie [13.03.2024 r.] Yildi i Zeynep znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie po tym, jak Saffet wynajmie porywaczy. Dogan pozbawia wspólniczki udziałów w firmie... Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w marcu? Przeczytaj streszczenia kolejnych dziesięciu odcinków w galerii. Serial "Zakazany owoc" można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15. 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie. Zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw [13.03.2024 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 9-10 marca. Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim coraz bardziej denerwuje ciocię Sultan. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [13.03.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Pijany Ferit wyznaje Ifakat prawdę [13.03.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 9-10 marca w tureckiej telenoweli "Złoty chłopak". Wkrótce w serialu: Gulgun przechodzi metamorfozę, czym wprowadza w zachwyt domowników rezydencji. Seyran, za namową Kaya, postanawia pojechać na uczelnię. Kaya skłóca Seyran z ojcem. Sultan dosypuje środki antykoncepcyjne do kawy Seyran. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.

📢 Aleks Mackiewicz z Gliniarzy zachwyca w Tańcu z gwiazdami. Tak wygląda na co dzień! - zobacz zdjęcia [13.03.2024 r.] Fani serialu "Gliniarze" trzymają kciuki za Aleksa Mackiewicza, który bierze udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Aktor doskonale sobie radzi w tanecznym show, dlatego postanowiliśmy dowiedzieć się nieco więcej o gwieździe serialu "Gliniarze". Mamy prywatne zdjęcia 42-latka - zobacz, jak na co dzień wygląda Aleks Mackiewicz. 📢 Piękna kometa 12P/Pons-Brooks na marcowym niebie. Jest widoczna również z Polski! Internet zalały zdjęcia [13.03.2024 r.] Jednym z najciekawszych wydarzeń astronomicznych 2024 roku jest przejście komety 12P/Pons-Brooks, która raz na 71 lat odwiedza nasz rejon Układu Słonecznego. Kometa w marcu widoczna jest na niebie niedaleko galaktyki Andromedy, co świetnie wykorzystują miłośnicy astrofotografii. W galerii zamieszczamy zdjęcia komety 12P/Pons-Brooks, które wykonano pod koniec lutego i na początku marca. W artykule znajdziecie kilka ciekawych informacji na temat tego obiektu.

📢 Pogoda na wiosnę i pierwszą połowę wakacji 2024. Długoterminowa prognoza od IMGW [13.03.2024 r.] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił nową długoterminową prognozę opadu i temperatury na kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2024. Jakie będą trendy w pogodzie wiosną oraz w pierwszej połowie wakacji? Czerwiec zapowiada się cieplejszy (i bardziej mokry) niż zwykle... Szczegóły zamieszczamy poniżej. 📢 Tak wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [13.03.2024 r.] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego.

📢 Tak w młodości wyglądała Agnieszka Włodarczyk. Mocno się zmieniła? Zobacz zdjęcia [13.03.2024 r.] Agnieszka Włodarczyk popularność zdobyła jeszcze jako nastolatka, najpierw grając tytułową rolę w filmie "Sara", a następnie występując w "13 posterunku". Postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka wyglądała na początku swojej kariery. Zobaczcie archiwalne zdjęcia, które zostały wykonane ponad 20 lat temu.

📢 Zuhal z serialu Dziedzictwo na planie vs. prywatnie. Tak aktorka wygląda na co dzień - zdjęcia [13.03.2024 r.] Serial "Dziedzictwo" to jedna z najbardziej popularnych zagranicznych produkcji, które możemy obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. W tureckiej telenoweli nie brakuje czarnych charakterów, a wśród nich jest m.in. Zuhal, w postać której wciela się Hilal Yildiz. Aktorka w życiu prywatnym jest zupełnie inna niż na planie produkcji. Zobaczcie, jak serialowa Zuhal wygląda na co dzień. 📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [13.03.2024 r.] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Niespodziewane odejście Seher z telenoweli "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [13.03.2024 r.] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów.

📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [13.03.2024 r.] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [13.03.2024 r.] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"! 📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [13.03.2024 r.] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Ostatnio odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA.

📢 "3000 złotych na rękę miesięcznie". Pracownicy z Kujawsko-Pomorskiego podają swoje zarobki [13.03.2024] Tylko dwa procent przepytanych pracowników z Kujaw i Pomorza może się pochwalić, że ich zarobki przekraczają 10 tysięcy złotych na rękę. I na tym koniec dobrych wiadomości? Są tacy, którzy nawet nie dostają minimalnej!

📢 Syn Andrzeja Gołoty nie poszedł w ślady ojca. Tak wygląda Andrzej Junior. Zobaczcie zdjęcia! [13.03.2024 r.] Andrzej Gołota Junior to syn wielkiego polskiego pięściarza - Andrzeja Gołoty. Syn nie poszedł w ślady ojca, choć początkowo próbował swoich sił jako bokser. Sport jest mu bliski, ale nie na tyle, by zaangażować się w to jak ojciec. Zobaczcie, jak dziś wygląda Andrzej Gołota Junior. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Zobacz, kto znalazł się na liście największych awanturników [13.03.2024 r.] Wyolbrzymiają, prowokują, zawsze muszą mieć ostatnie zdanie. Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Nawet z najmniejszej drobnostki są w stanie zrobić karczemną awanturę. Lepiej schodź im z drogi. Zobaczcie imiona osób, które mają najbardziej krzepkie charaktery. Oni szybko wpadają w złość.

📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze - horoskop [13.03.2024 r.] Wiosna 2024 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, które znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości (link do horoskopu w tekście). A kto będzie miał szczęście w finansach. Strzelec wbije się na wyżyny przedsiębiorczości, Wodnik może liczyć na duże wsparcie ze strony rodziny. Zobaczcie w naszej galerii horoskop finansowy na marzec 2024. 📢 Monica Bellucci kończy 60 lat i ma w sobie seksapil - zdjęcia. Tak się zmieniała przez lata [13.03.2024 r.] Monica Bellucci kończy w tym roku 60 lat i nadal zachwyca. To jedna z najpopularniejszych i najpiękniejszych kobiet na świecie, ikona włoskiego kina, symbol kobiecej zmysłowości. Mówi się, że jest jak wino, czas jest dla niej łaskawy. Jak się zmieniała przez lata swojej kariery, pokazujemy w naszej galerii.

📢 Serial "Akacjowa 38". Cayetana dowiaduje się, kto jest jej matką! - streszczenia [13.03.2024 r.] Rosina i Maximiliano próbują złagodzić złość Cayetany wywołaną artykułem w prasie. Ona jednak myśli o ukaraniu służących. Mauro szantażuje szefa, żeby dał mu akta Cayetany. Ta w końcu dowiaduje się, czyją jest córką. Kobieta nie chce przyjąć tego do wiadomości. Czy pozostali mieszkańcy ul. Akacjowej nareszcie się jej pozbędą? Tego dowiecie się, czytając najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. 📢 Dorota Szelągowska - tak mieszka znana projektantka wnętrz - "Oczu nie można oderwać!" - zdjęcia [13.03.2024 r.] Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych! Dorota Szelągowska to znana i ceniona projektantka wnętrz. Córka Katarzyny Grocholi, od lat prowadzi w TVN cykl programów o tematyce wnętrzarskiej. A jak sama mieszka? Wnętrza jej domu to mieszkanka kilku stylów. Jest kolorowo i słonecznie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dorota Szelągowska.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się na początku marca. To ostatni sezon tureckiej telenoweli [13.03.2024 r.] Za nami już ponad 400 odcinków tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". W finale 5. sezonu byliśmy świadkami dramatycznych wydarzeń. Co wydarzy się w serialu na początku marca? Widzowie zobaczą szósty sezon popularnej telenoweli, który przedstawia wydarzenia dwa lata po śmierci Cagataya. Mamy streszczenia nowych odcinków "Zakazanego owocu", które zostaną wyemitowane w dniach 4-15 marca. 📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [13.03.2024 r.] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [13.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [13.03.2024 r.] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Yaman chce, aby Seher została jego prawdziwą żoną! - streszczenia [13.03.2024 r.] Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Mężczyzna udaje się z żoną na spacer. Następnie wyjawia jej, że chce, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Podekscytowana Seher od razu się zgadza. Wszystko wskazuje na to, że zakochani nareszcie zażegnali kryzys. Zobaczcie w naszej galerii streszczenia serialu "Dziedzictwo". To wydarzy się po weekendzie. 📢 Tak zmieniła się żona Jakuba Błaszczykowskiego. Zobaczcie, jaką przeszła metamorfozę [13.03.2024 r.] Agata Błaszczykowska jest żoną Jakuba Błaszczykowskiego, wybitnego polskiego piłkarza, reprezentanta kraju, kapitana drużyny. W odróżnieniu od wielu innych partnerek polskich piłkarzy, unika mediów i nie jest aktywna w mediach społecznościowych. Co wiemy o żonie Jakuba Błaszczykowskiego? Zobaczcie, jak przez lata zmieniła się Agata Błaszczykowska.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 15 marca. Cayetana pozna prawdę, a potem targnie się na swoje życie! [13.03.2024 r.] Za nami już kilka marcowych odcinków serialu "Akacjowa 38", ale to, co najważniejsze dopiero się wydarzy. Cayetana w końcu pozna prawdę i dowie się, kim jest jej matka. Te informacje totalnie zaskoczą Cayetanę, która pogrąży się w smutku i z dnia na dzień podupadnie na zdrowiu. Kobieta postanowi nawet targnąć się na swoje życie. Mamy streszczenia nowych odcinków hiszpańskiej produkcji - zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie marca. 📢 Te znaki zodiaku rozstaną się w marcu 2024. Dla nich wiosna nie będzie łaskawa - horoskop [13.03.2024 r.] Pisaliśmy już o tym, które znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę 2024. I niestety, horoskop nie był optymistyczny dla wszystkich znaków zodiaku. Na szczęście niepowodzenie w życiu uczuciowym dosięgnie tylko nielicznych. Zobaczcie horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku rozstaną się w drugiej połowie miesiąca!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [13.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Gwiazda telenoweli "Zakazany owoc" spodziewa się dziecka. Serialowa Yildiz promienieje na zdjęciach Eda Ece, która zyskała ogromną popularność dzięki roli Yildiz w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"), spodziewa się dziecka. Jakiś czas temu aktorka zdradziła płeć - to dziewczynka. Gwiazda tureckich seriali niebawem powinna urodzić. Na swoim Instagramie opublikowała kilka zdjęć w ciąży. Możecie je zobaczyć w naszej galerii.

📢 Bydgoszcz świętuje 25-lecie Polski w NATO. Oficjalne obchody na Starym Rynku - wideo Bydgoszcz świętuje 25-lecie przyjęcia Polski do NATO i 20-lecie powstania w naszym mieście ośrodka szkoleniowego NATO. Oficjalne obchody odbyły się we wtorek. W sobotę będzie festyn. 📢 Karolina Gilon - tak się zmieniła. Gwiazda "Love Island" przeszła ogromną metamorfozę Rozpoznawalność przyniósł jej serialu "Miłość na bogato". Następnie było "Top Model" i program "DeFacto". Karolona Gilon to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postacie w polskim show-biznesie. Na przestrzeni 10 lat bardzo się zmieniła. Według niektórych jest nie do poznania. Zobaczcie, w naszej galerii, jak zmieniła się Karolina Gilon. Taką metamorfozę przeszła prowadząca "Love Island. Wyspa Miłości". 📢 Lekarze specjaliści z woj. kujawsko-pomorskiego wrócili z misji medycznej w Etiopii - zdjęcia Już po raz trzeci z rzędu lekarze specjaliści z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym z Bydgoszczy, uczestniczyli w misji medycznej w Afryce. W czasie tygodniowego pobytu w Etiopii operowali i dzielili się wiedzą z tamtejszą kadrą medyczną.

📢 Właściciel Fabryki Lloyda w Bydgoszczy: "Skupiam się na bieżącej działalności". Trwają przygotowania do odbudowy Z ekspertyzy biegłego z zakresu pożarnictwa wynika, że przyczyną pożaru budynku Fabryki Lloyda przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, do którego doszło 26 stycznia 2024 roku, było podpalenie. Właściciel obiektu ma nadzieję, że sprawcę szybko uda się ustalić, a obecnie skupia się na bieżącej działalności i przygotowaniu do odbudowy. 📢 Moda ślubna w PRL. Jak wyglądali państwo młodzi i jakie fasony były popularne? Pamiętacie te czasy? Zobaczcie ZDJĘCIA Ślub i wesele to uroczystości organizowane z ogromnym rozmachem. Przygotowania do uroczystości trwają długie miesiące, a nawet i lata. Rynek jest aż przesycony propozycjami i ofertami, w których pary mogą przebierać. Jak wyglądały śluby w czasach, gdy ludzie byli mocno ograniczeni? Jak wyglądały wtedy panny młode? Co było wtedy modne? By się przekonać wystarczy, że zajrzycie do naszej galerii.

📢 Wybili szybę w budynku przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy. Policja szuka sprawców Wizerunek dwóch mężczyzn dewastujących szybę w budynku przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy zarejestrował pobliski monitoring. Policja prosi o pomoc w rozpoznaniu podejrzanych sprawców. 📢 Seria oszustw w sieci. Ofiary z Bydgoszczy i okolic straciły fortunę Aż 15 przypadków oszustw przez cyberprzestępców odnotowali w ostatni weekend policjanci z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Poszkodowani mieszkańcy, którzy padli ich ofiarą, stracili setki tysięcy złotych. Nierzadko były to oszczędności życia. 📢 Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem - 20 marca 2024. Setki ciągników na dojazdach do Bydgoszczy! Kujawsko-pomorscy rolnicy nie odstępują od protestów. Szykują się do udziału w ogólnopolskiej akcji, planowanej na 20 marca 2024 r. Zablokują ciągnikami wjazdy do miast wojewódzkich i ich centra, m. in. Bydgoszczy. - To będzie najazd gwiaździsty na każde miasto wojewódzkie - zapowiadają.

📢 Mrowiska i rzadki gatunek grzyba. Zmagania budowniczych drogi S10 w Kujawsko-Pomorskiem W pasie wyciętego lasu pod drogę ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń ogrodzono taśmami cenne przyrodniczo miejsca. Zrobiono to na zlecenie wykonawców poszczególnych odcinków trasy. 📢 Latem z krajobrazu Bydgoszczy ma zniknąć kładka na Wyżynach. Trwają prace projektowe związane z inwestycją Niebawem miną dwa lata od zakończenia konsultacji społecznych w sprawie kładki dla pieszych nad ul. Wojska Polskiego na Wyżynach w Bydgoszczy. Pod koniec ubiegłego roku podpisano umowę na jej rozbiórkę – w tym miejscu powstaną przejścia dla pieszych. Sprawdzamy, na jakim etapie jest inwestycja, która ma zostać zakończona latem. 📢 Osuszyć teren, wykonać palowanie, osiągnąć poziom "zero". Plan budowy na Babiej Wsi Inwestor, spółka Projekt B-29 z Radzymina czeka na nową ekspertyzę geologiczną gruntu w miejscu, gdzie ma powstać 50-metrowej wysokości apartamentowiec. W 2017 roku w tym miejscu doszło do osunięcia się skarpy, w kamienicy przy Babiej Wsi zaczęła pękać ściana. Po latach w końcu mają się rozpocząć prace budowlane.

📢 MZK nie zezwoliły Bydgoskiej Prawicy na oklejenie miejskich autobusów. Dlaczego? Komitet Wyborczy Łukasza Schreibera chciał umieścić na tyłach autobusów komunikacji publicznej materiały z cytatami z autoryzowanych wywiadów obecnego prezydenta Rafała Bruskiego, dotyczące m.in. komunikacji w Bydgoszczy. Nie zgodził się na to prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. Kandydaci na radnych i na prezydenta z Bydgoskiej Prawicy zastanawiają się, czy to jest już "cenzura". 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Tak mieszka Marcin Prokop. Prywatna siłownia i pokój gamingowy jurora „Mam talent”. Zajrzyj do domu Marcina Prokopa – galeria zdjęć Marcin Prokop to bardzo znany i lubiany prezenter telewizyjny. Prowadzi m.in. w duecie z Dorotą Wellman poranny program „Dzień dobry TVN” i zabiera nas w podróż za ocean w „Niezwykłych stanach Prokopa”. Zaglądamy do domu dziennikarza na warszawskiej Pradze, w którym mieszka wraz z rodziną. Nie zabrakło w nim miejsca na pokój do grania, stosy książek i siłownię. Zobacz, jak na co dzień żyje Marcin Prokop. 📢 Anita Sokołowska show w Tańcu z gwiazdami. Aktorka swoim tańcem oczarowała jury! [11.03.2024] Za nami już dwa odcinki 14. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Uwagę fanów swoimi występami zwróciła Anita Sokołowska, która wyrasta na jedną z faworytek w wyścigu o Kryształową Kulę. Aktorka tańcząca w parze z Jackiem Jeschke zachwyciła nie tylko widzów, ale również jury, które wysoko oceniło ich taniec. Zobaczcie, jak Anita Sokołowska wygląda na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia aktorki znanej z serialu "Przyjaciółki"!

📢 Serial "Dziedzictwo" - Okrutna Ikbal wynajmuje zabójcę. Co jeszcze wydarzy się w marcu? Niebawem w serialu "Dziedzictwo": Ali ogromnie przeżywa tragedię, która go spotkała. Po śmierci ukochanej nie może dojść do siebie. Relacje Yamana i Seher idą ku lepszemu. Yaman postanawia wszystko rozpocząć od nowa, chce powoli odzyskać zaufanie Seher i zbudować z nią związek. Tymczasem szantażowana Ikbal postanawia wynająć płatnego mordercę, który ma zabić Seher. Przeczytaj co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli "Dziedzictwo". W galerii znajdziesz streszczenia na pierwszą połowę marca. 📢 Przyspieszyły prace budowlane na stacji PKP w Nakle. Niebawem ruszy budowa lądowiska dla helikopterów Podziemny tunel połączy dworzec kolejowy z parkingiem przesiadkowym przy ul. Nowej. Prace na stacji PKP trwają. Niebawem ekipy budowlane pojawią się także przy ul. Poznańskiej.

📢 Wyłączenia prądu w Bydgoszczy - tydzień 11-15.03. Zobacz, gdzie zabraknie energii Enea Operator zapowiada tymczasowe wyłączenia prądu nie tylko w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim. W artykule poniżej harmonogram planowanych wyłączeń prądu w tygodniu od 11 do 15 marca. 📢 Gulczas - tak zmieniła się gwiazda pierwszej edycji Big Brother. Tak wygląda teraz Piotr Gulczyński Big Brother to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Jednym z bohaterów programu był Piotr Gulczyński, czyli popularny Gulczas. 📢 Apoloniusz Tajnet - zdjęcia po odchudzaniu. Zobaczcie tę metamorfozę! Apoloniusz Tajner, działacz sportowy i polityk, a przede wszystkim były szkoleniowiec reprezentacji Polski w skokach narciarskich oraz były prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w tym roku kończy 70 lat. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, że dawny trener Adama Małysza wyraźnie odmłodniał, a przede wszystkim schudł. Jak teraz wygląda Apoloniusz Tajner ze swoją młodszą o 36 lat żoną, a także jaką ma receptę na świetną kondycję - piszemy o tym niżej i w naszej galerii.

📢 Kajra - na tych zdjęciach zachwyca urodą. Zobacz na zdjęciach, jak na co dzień wygląda żona Sławomira Magdalena Kajrowicz to polska aktorka i piosenkarka, znana przede wszystkim jako Kajra. Prywatnie jest żoną muzyka Sławomira Zapały. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna Kajra. W galerii przedstawiamy jej prywatne zdjęcia. 📢 Agata Rubik - tak mieszka i żyje na co dzień. Żona kompozytora stworzyła dom pełen miłości Agata Rubik jest żoną znanego kompozytora Piotra Rubika. Urodziła się w 1986 roku, a swojego przyszłego męża poznała w 2005 roku podczas konkursu piękności. Para wychowuje dwie córki - Helenę i Alicję. W tym roku świętuje 15-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Jak mieszka i żyje na co dzień Agata Rubik z rodziną? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku. 📢 Tak mieszka Agnieszka Hyży. Styl i elegancja w warszawskim apartamencie z ogrodem Agnieszka i Grzegorz Hyży od ponad ośmiu lat są małżeństwem. Razem wychowują 2-letniego syna oraz 10-letnią córkę z poprzedniego związku dziennikarki. Popularna para jakiś czas temu kupiła nowoczesny apartament w Warszawie. Wnętrza urządzone są nowocześnie, a z salonu prowadzi wyjście na taras. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Hyży z rodziną!

📢 Kacperek z Rodzinka.pl. Tak teraz wygląda aktor Mateusz Pawłowski - metamorfoza po latach Mateusz Pawłowski to młody polski aktor, który zdobył popularność i stał się rozpoznawalny dzięki roli rezolutnego Kacperka w serialu komediowym Rodzinka.pl. Trudno uwierzyć, że serialowy Kaceprek nie jest już małym słodziakiem! Czas nieubłaganie płynie i Mateusz Pawłowski jest już pełnoletnim mężczyzną! Zobaczcie, jak zmienił się od czasu, kiedy poznaliśmy go jako kilkuletniego brzdąca w "Rodzince.pl". 📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Na zdjęciach zachwycała urodą Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna.

📢 Bydgoski Bazar w BTCW. Można było też ofiarować rzeczy dla potrzebujących - zobacz zdjęcia W niedzielę (10 marca) w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym odbyła się czwarta już edycja Bydgoskiego Bazaru. Pchli targ - tak jak poprzednio - cieszył się dużym zainteresowaniem. Przy okazji była też możliwość przekazania ubrań i nie tylko dla potrzebujących. 📢 "Żużlowa" msza w Górsku. Modlili się za bezpieczny sezon - zobacz zdjęcia Msza święta w intencji bezpiecznego sezonu żużlowego odbyła się w Górsku koło Torunia. 📢 Pani Beata z Fordonu ma 31 lat i od ponad 13 lat walczy z agresywnym nowotworem. Kobieta potrzebuje pomocy Pani Beata z Fordonu ma 31 lat i od ponad 13 lat walczy z agresywnym nowotworem - mięsakiem tkanek miękkich. W walce o zdrowie może liczyć tylko na wsparcie męża. Życie obojga to ciągła walka, pełna bólu i wyzwań, jednak mimo trudności nie tracą nadziei. Teraz, gdy choroba osiągnęła zaawansowany etap, pani Beata potrzebuje pomocy i wsparcia, aby nadal walczyć o życie. Każdy może jej pomóc - trwa zbiórka pieniędzy na leczenie na portalu pomagam.pl (link podajemy poniżej).

📢 Zarzuty pod adresem zoo w Myślęcinku. Bydgoska placówka się z nimi nie zgadza Zastrzeżenia opublikowano na facebookowym profilu „Nie chodzę do zoo". - Za małe pomieszczenia, brak surykatek na wybiegu czy zwierzęta z objawami stereotypii – to tylko niektóre z nich. 📢 Główna wygrana w grze Lotto padła w Inowrocławiu. Pierwsza w 2024 roku Szesnasta główna wygrana w 2024 roku w Ekspres Losach w Kujawsko-Pomorskiem padła w Inowrocławiu. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 32 wygrane na ponad trzy miliony złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? W której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Księgarnia Współczesna ożyła we wspomnieniach. Piękne spotkanie po latach przy Gdańskiej 5 Choć już jej nie ma, to Księgarnia Współczesna wciąż żyje we wspomnieniach jej pracowników i wielu bydgoszczan. W sobotę (9 marca) przy Gdańskiej 5, gdzie przez blisko pół wieku miała swoją siedzibę, odbyło się sentymentalne spotkanie po latach.

📢 Artystka z Bydgoszczy o kulisach powstania ceramiki do filmu "Kos". Rozmawiamy z Adrianą Witucką 26 stycznia tego roku do kin wszedł nowy film Pawła Maślony pt. "Kos". Produkcja otrzymała świetne recenzje i niemal 30 nominacji do nagród. Zdobyła 9 Złotych Lwów i 6 Orłów. Mało kto jednak wie, że całą ceramikę do filmu wykonała Adriana Witucka, artystka plastyk-ceramik z Bydgoszczy, która ceramiką zajmuje się od około 40 lat. 📢 Wyśpisz się, jeśli zrezygnujesz z tych czynności. Tego nie rób przed snem Od 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu potrzebuje organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie i silę na kolejny dzień. W czasie snu zachodzą bardzo ważne procesy, które wpływają m.in. na naszą pamięć i odporność organizmu na choroby. Czego nie powinniśmy robić, by dobrze się wysypiać? Jakich czynności, potraw i napojów unikać, by sen był zdrowy i nieprzerwany? Sprawdźcie.

📢 Tyle zapłacisz za działkę ROD na początku marca 2024. Oferty z Bydgoszczy i okoli- ceny, zdjęcia Sprawdź, ile teraz trzeba zapłacić za działkę ROD zlokalizowaną na terenie Bydgoszczy i w popularnych rekreacyjnych miejscowościach w rejonie miasta. W galerii znajdziesz kilkanaście ofert sprzedaży działek zamieszczonych na portalu otodom.pl. Są wśród nich zarówno działki z domkami za kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak i luksusowo wykończone nieruchomości, za które trzeba zapłacić ponad 300 tysięcy!

📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku marca. Próba morderstwa, listy miłosne i zaręczyny Początek marca w telenoweli "Dziedzictwo" będzie obfitował w zaskakujące wydarzenia. Relacja Seher i Yamana staje się coraz bardziej bliska. Małżonkowie spędzają ze sobą dużo czasu i próbują nadrobić stracony czas. Ikbal nie może jednak patrzeć na ich szczęście i zleca zabójstwo Seher. Co jeszcze wydarzy się w pierwszej połowie marca w tureckiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków serialu "Dziedzictwo", które zostaną wyemitowane w dniach 1-15 marca.

📢 Wielkanocny wianek na drzwi i okno. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna świąteczna dekoracja DIY domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wieniec DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę. 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w marcu w serialu. Ikbal zrzuci Seher ze schodów W marcowych odcinkach serialu "Dziedzictwo" zobaczymy, jak Seher i Yaman się do siebie zbliżają. Kobieta przełamuje swoje lęki i jest gotowa na podróż poślubną. Sielanka jednak nie potrwa długo, ponieważ Ikbal zrzuci Seher ze schodów. Co jeszcze wydarzy się w marcu w tureckiej telenoweli? Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 8-22 marca.

📢 Magda Mołek ma 250-metrowy apartament. Klasyczna kuchnia i duża biblioteczka - zobacz zdjęcia Magda Mołek przez większość zawodowej kariery była związana ze stacją TVN, a od blisko czterech lat prowadzi własny kanał na Youtube. Dziennikarka udziela się w mediach społecznościowych, a na wielu zdjęciach publikowanych na Instagramie możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek.

📢 [Ekologiczny pokaz mody w IX LO w Bydgoszczy. Młodzież dała ubraniom drugie życie - zdjęcia]](https://expressbydgoski.pl/ekologiczny-pokaz-mody-w-ix-lo-w-bydgoszczy-mlodziez-dala-ubraniom-drugie-zycie-zdjecia/ar/c1-18360045) Niecodzienny pokaz mody odbył się we wtorek (5 marca) w IX LO w Bydgoszczy. Zaprezentowano na nim używane stroje w całkiem nowej odsłonie, bo po przeróbkach. Wydarzenie zwieńczyło ekologiczny projekt „Second Hand So In Demand, czyli walka z nadprodukcją ubrań" realizowany w szkole. 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [22.02.24] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Policyjne drony - tak wyglądają i takie wykroczenia rejestrują. Jakie są mandaty? Polska policja powszechnie wykorzystuje drony do obserwacji dróg i rejestrowania wykroczeń drogowych. Kierowcy nawet nie wiedzą, że ich zachowania na drodze są monitorowane - funkcjonariusze dysponują nowoczesnymi narzędziami, które od 2019 r. na stałe weszły do użytku przez służby. Jak wyglądają policyjne drony, w jaki sposób używają ich policjanci oraz za jakie wykroczenia zarejestrowane przez drony kierowcy mogą otrzymać mandat - to wyjaśniamy w artykule i galerii.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız Hilal Yıldız polscy widzowie poznali dzięki serialowi "Dziedzictwo". Graną przez nią postać, Zuhal, trudno polubić - aktorka dostała niewdzięczną rolę kobiety, która próbuje uwieść jednego z głównych bohaterów, Yamana. Gdy ten coraz bardziej zbliża się do Seher, Zuhal oraz jej siostra Ikbal robią wszystko, by pozbyć się konkurentki. Jaka prywatnie jest Hilal Yıldız? Zobaczcie zdjęcia, które urocza turecka aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Życzenia na imieniny Krystyny. Wesołe i zabawne życzenia imieninowe na SMS, Messengera, WhatssAppa i Facebooka Imieniny Krystyny. Nasza redakcja składa najlepsze życzenia wszystkim solenizantkom oraz proponuje życzenia na ich święto. Poniżej zamieszczamy wesołe i krótkie rymowanki z okazji imienin Krystyny. Skopiuj je i wyślij mesendżerem lub SMS-em do dzisiejszej solenizantki. Możesz załączyć bezpłatne grafiki z naszego artykułu. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Tak mieszka, żyje i podróżuje Tadeusz Müller, syn Magdy Gessler. Wkrótce zostanie tatą! [zdjęcia] Tadeusz Müller jest synem Magdy Gessler i jej pierwszego męża, Volkharta Müllera, niemieckiego dziennikarza "Der Spiegel". W tym (2023 roku) Tadeusz Müller skończy 41 lat. Jest mężem Małgorzaty Downar i wkrótce para zostanie rodzicami. Pan Tadeusz poinformowało tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. 📢 Oto zwycięzcy wszystkich edycji Tańca z gwiazdami. Sprawdź, czy pamiętasz te pary! [zdjęcia] Od pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsce wkrótce minie osiemnaście lat. W tym czasie odbyło się już dwadzieścia sześć edycji tanecznego show, podczas którego na parkiecie mogliśmy podziwiać ponad 300 par. Postanowiliśmy wam przypomnieć zwycięzców wszystkich sezonów "Tańca z gwiazdami" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Sprawdźcie, czy ich pamiętacie!