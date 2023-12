Przegląd prasy (12.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogoda na Boże Narodzenie 2023 - długoterminowe prognozy IMGW. Czy będzie padał śnieg na święta? [12.12.2023]”?

Prasówka 12.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogoda na Boże Narodzenie 2023 - długoterminowe prognozy IMGW. Czy będzie padał śnieg na święta? [12.12.2023] Pogoda na Boże Narodzenie 2023 - długoterminowe prognozy IMGW. Czy w tym roku będziemy mieli białe święta. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozy pogody na grudzień do świąt Bożego Narodzenia. Sprawdź, jaka będzie aura w tym roku.

📢 Tak Zbigniew Boniek urządził swój apartament w Rzymie. Tak żyje na co dzień we Włoszech [12.12.2023] Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [12.12.2023 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [12.12.2023 r.] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości. 📢 Badania po uszkodzeniu nasypu przy moście Pomorskim w Bydgoszczy nadal trwają [12.12.2023 r.] Niedługo minie miesiąc od uszkodzenia nasypu przy moście Pomorskim i samej jezdni na obiekcie. Na razie nie wiadomo, jak długo jeszcze samochody i autobusy trasę od ronda Fordońskiego do ronda Toruńskiego będą musiały pokonywać przez torowisko tramwajowe.

📢 Od 1 stycznia trzy autobusy MZK w Bydgoszczy przejmie Mobilis. To odpowiedź na problem z wypadającymi kursami Bydgoski ratusz poinformował, że od 1 stycznia przekaże obsługę trzech autobusów w Bydgoszczy prywatnej firmie Mobilis. To reakcja na problemy z wypadającymi kursami pojazdów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk żyje na wsi z żoną i córeczkami. Zajrzyj do domu Władysława Kosiniaka-Kamysza Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas. 📢 MWiK nie straci dofinansowania na zbiorniki retencyjne w Bydgoszczy. Dodatkowe środki za tempo prac W poniedziałek (11 grudnia) mija termin realizacji dużego projektu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy. Do tego czasu inwestycja powinna być wykonana, aby nie utracić unijnego dofinansowania. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja informuje, że nie tylko zdążyła na czas, ale jeszcze uzyskała dodatkowe dofinansowanie.

📢 Tak wyglądała Bydgoszcz w początkach XX wieku - zobacz unikalne archiwalne zdjęcia W 1907 roku w oficynie A. Dittmanna w Bydgoszczy ukazało się obszerne dzieło „Przemysł i handel w Bydgoszczy”. Zadaniem tej pracy zbiorowej było pokazanie najważniejszych inwestycji w mieście w ciągu ostatniego półwiecza. Poza przedstawieniem faktów i analizami znalazło się tam sporo zdjęć, które miały wówczas potwierdzać wysiłek Niemców włożony w budowę silnego przemysłowo miasta na ówczesnych niemieckich kresach wschodnich. 📢 Dyplomatorium w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Absolwenci odebrali dyplomy i nagrody [zdjęcia] To był niezwykle uroczysty moment. Już po raz 21. w Auli Maior Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się uroczyste dyplomatorium dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy ukończyli uczelnię w roku akademickim 2022/2023. 📢 Serial "Akacjowa 38" - Cayetana ofiarą nożownika! Wiemy co wydarzy się w grudniu W grudniowych odcinkach hiszpańskiego serialu "Akacjowa 38" widzów czeka sporo zwrotów akcji. Cayetana padnie ofiarą nożownika. Zgadnijcie, komu przyjdzie ją ratować... Streszczenia nowych odcinków serialu "Akacjowa 38", które będą wyemitowane w pierwszej połowie grudnia, zamieszczamy w galerii. Telenowela emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45.

📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie koniecznie Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach? 📢 Poważne wypadki na krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Jedna osoba nie żyje Do dwóch poważnych wypadków doszło w poniedziałkowy poranek (11 grudnia) na drodze krajowej nr 10 w pow. bydgoskim i nakielskim. W wypadku w Przyłubiu jedna osoba zginęła na miejscu. Czytaj więcej. 📢 Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska świętuje 65-lecie. Z tej okazji zagra jubileuszowy koncert Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska odchodzi w tym roku 65-lecie. Z tej okazji, 16 grudnia odbędzie się jubileuszowy koncert w Hali Sportowo-Widowiskowej Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy. Na scenie wystąpi łącznie ponad 170 osób, grupy taneczne, kapela i chór. Bilety do kupienia w kasach Filharmonii Pomorskiej oraz w Internecie.

📢 Blok i parking w Fordonie niedostępne dla osób niepełnosprawnych - skarży się mieszkaniec Mam niepełnosprawnych rodziców, mamę po amputacji nogi i tatę w bardzo złej formie fizycznej. Mają ponad 80 lat. Każdy dodatkowy krok czy stopień to dla nich ogromny wysiłek. Niestety nie mogę zaprosić ich do mojego mieszkania, bo przedłuża się wymiana windy w bloku - napisał do nas lokator bloku należącego do Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy. - Kiedy to się wreszcie skończy? - denerwuje się mężczyzna, który zwrócił również uwagę na problemy z dojściem do jednego z pobliskich parkingów. - Parking też jest trudno dostępny dla osób mających problem z poruszaniem się.

📢 Świąteczny jarmark na rynku w Szubinie miał powodzenie mimo deszczu. Zobaczcie zdjęcia "Jarmark Bożonarodzeniowy" z Szubińskim Domem Kultury zorganizowano na rynku w Szubinie już po raz piąty. Impreza przyciągnęła tłumy. Wśród wielu atrakcji był koncert Agi Twardowskiej.

📢 Bydgoszczanka podarowała niby to biednej samotnej mamie ciuszki po dziecku, a tamta chciała je sprzedać Internautka wystawiła na sprzedaż rzeczy po dziecku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że parę dni wcześniej podarowała je jej bydgoszczanka. Bo internautka przedstawiła się, że jest biedna i potrzebuje dla synka. 📢 To nie impreza. Zabytkowe autobusy jednym ze sposobów walki z wypadającymi kursami Od piątku (8 grudnia) na wybranych liniach autobusowych w Bydgoszczy uruchomiono tabor zabytkowy. To jeden ze sposobów Miejskich Zakładów Komunikacyjnych na poradzenie sobie z problemem wypadających kursów autobusów.

📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [9.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa! 📢 Eksplozja szalonego trendu w polskich galeriach handlowych. Pełzające nastolatki opanowują TikToka! - WIDEO Ostatnio serwis internetowy TikTok obiegają nietypowe nagrania, na których młodzież porusza się po galeriach handlowych... na czworaka! "Pełzające Nastolatki" to szalony trend, który rozprzestrzenia się w zawrotnym tempie, zdobywając miliony wyświetleń. Skąd wziął się ten dziwny pomysł i co nim kieruje? 📢 Tak wygląda nowa wystawa w Młynach Rothera. "Młyn-Maszyna" już czynna [zdjęcia] W piątek, 8 grudnia, nastąpiło oficjalnie otwarcie drugiej wystawy w bydgoskich Młynach Rothera - "Młyn-Maszyna". Ekspozycję można już zwiedzać - zobaczcie na naszych zdjęciach, jak wygląda. Interaktywna wystawa "Młyn-Maszyna" nawiązuje do historii Młynów Rothera.

📢 Hybryda wilka w Łabiszynie. Gmina apeluje o informacje w tej sprawie Na terenie Nadleśnictwa Szubin znowu głośno o mieszańcach wilka z psem. Gmina Łabiszyn prosi o wiadomości na temat osobnika, którego 8 grudnia 2023 r. widziano w pobliżu stadionu.

📢 Czy perły postarzają? Sprawdź, jakiej biżuterii damskiej unikać w dojrzałym wieku. Oto zakazane błyskotki dla seniorek Okazuje się, że biżuteria damska może postarzać kobiecy wizerunek. Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że mogą dodać ci lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki. 📢 Kierowcy wrócili na południową jezdnię ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. W sobotę tramwaje wrócą na Perłową W piątek (8 grudnia) po godzinie 12 przywrócono do ruchu południową jezdnię ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Po ponad dwóch latach trasa jest przejezdna w obu kierunkach wszystkimi pasami.

📢 Przywileje Służby Więziennej. Dodatki, więcej urlopu, szybsza emerytura. Oto kwoty netto Służba Więzienna - również w województwie Kujawsko-Pomorskim - prowadzi nabór na różne stanowiska. Na stronie SW można znaleźć ogłoszenia na stanowiska strażnika działu ochrony w zakładzie karnym, pielęgniarza/pielęgniarkę, psychologa, lekarza. Na jakie zarobki mogą liczyć nowo zatrudnione osoby w Służbie Więziennej i jakie przywileje im przysługują? 📢 Pod Bydgoszczą trwają poszukiwania kota drapieżnego. Serwal ma na imię Pimpek i przyjechał z Czech Serwal uciekł z woliery, od właścicieli mieszkających w Strzelcach Górnych pod Bydgoszczą. Był widziany w Jarużynie. Jego pan odradza próby samodzielnego ujęcia kota. Nie jest pewny, jak zwierzę się zachowa. Bardzo prosi o kontakt wszystkich, którzy widzieli Pimpka. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do połowy grudnia. Inocencia zostanie porwana Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do połowy grudnia. Wkrótce w serialu: Gubern śledzi Germana i Manuelę. German usiłuje uzyskać od Cayetany zwrot swoich pieniędzy. Rosina i Maximiliano spędzają noc w pokoju służących. Trini odchodzi z Akacjowej. Zostawia don Ramonowi list pożegnalny. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Bydgoska Jadłodzielnia WSG otwiera się w nowym miejscu. Teraz będzie działać przy bazylice Jadłodzielnia WSG funkcjonuje w Bydgoszczy od sześciu lat. Dzięki tej inicjatywie ocalone zostały dziesiątki ton jedzenia, bo świeże posiłki, zamiast lądować w koszu, trafiały do osób ubogich, głodnych czy bezdomnych. W środę, 6 grudnia, jadłodzielnia zaczęła działać w nowej lokalizacji. Jak podkreślają koordynatorzy, zmiana ta nie tylko poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z punktu, ale też doskonale wpisuje się w działalność dobroczynną bydgoskiej bazyliki. 📢 Telenowela "Złoty chłopak" - nowe porządki w rezydencji. Sprawdź, co wydarzy się w serialu W tej galerii przeczytasz streszczenia odcinków serialu "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını"), które będą wyemitowane na antenie TVP 1 do piątku 8 grudnia 2023 roku. Po przemówieniu, które wygłosi Halis wszyscy będą w szoku. W rezydencji zapanują nowe porządki. Seyran cały czas nie ufa Feritowi. Po tym, co zobaczy w jego pracy będzie załamana. Przeczytaj w galerii, co wydarzy się niebawem w telenoweli "Złoty chłopak".

📢 Śmiertelny wypadek pod Bydgoszczą [zdjęcia] Zderzenie samochodu dostawczego z busem osobowym na DK10 w pobliżu węzła Bydgoszcz - Południe. Droga była zamknięta przez kilka godzin. Ruch wznowiono około godziny 11.20.

