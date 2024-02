Przegląd prasy (10.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka 2024 Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z Restauracji Telimena”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia z Restauracji Telimena Eleganckie garnitury i piękne kreacje, polonez oraz dużo dobrej zabawy - w piątek (9 lutego) na studniówce w Restauracji Telimena pojawili się tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.02.24

📢 Metalkas Pałac Bydgoszcz - Akademia Tarnów. Dwie i pół godziny niesamowitych emocji - zobaczcie zdjęcia W 19. kolejce Tauron Ligi Metalkas Pałac Bydgoszcz spotkał się z Akademią Tarnów. To było niezwykle ważne spotkanie dla układu miejsc na dole tabeli, a przede wszystkim w kontekście walki o utrzymanie w elicie. Bydgoszczanki miały nad rywalkami punkt przewagi. Można było postawić tezę, że kto wygra to spotkanie przybliży się do zapewnienia sobie ligowego bytu.

📢 Sandra Hajduk-Popińska i jej kot Teodor. Zwierzak prowadzącej "DD TVN" ma swojego Instagrama! - zdjęcia [10.02.2024 r.] Sandra Hajduk-Popińska od grudnia 2023 jest prowadzącą program "Dzień Dobry TVN". Występuje w tej roli razem z Anną Senkarą, która do tej pory pracowała jako korespondentka "DD TVN" z Londynu. Jaka na co dzień jest Sandra Hajduk-Popińska? Z mediów społecznościowych dowiemy się, że ważne miejsce w jej życiu zajmuje kot Teodor, który... ma własne konto na Instagramie. Zobaczcie zdjęcia w galerii!

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragedia na Fordońskiej w Bydgoszczy. Nie żyje 38-letni mężczyzna, zatrzymano 43-latka W piątek (9 lutego) policja otrzymała zgłoszenie o awanturze, do której doszło przy ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Niestety w wyniku zdarzenia śmierć poniósł 38-letni mężczyzna. Według naszych ustaleń, doszło do użycia noża.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Generalny Strajk Rolników. "W Bydgoszczy doszło do eskalacji konfliktu". Wojewoda zajął stanowisko W piątek (9 lutego) wszystkie większe miasta i wiele ważnych dróg w Kujawsko-Pomorskiem zostało zablokowanych w związku z Generalnym Strajkiem Rolników. W Bydgoszczy było bardzo gorąco. 📢 Udało się naprawić jeden z uszkodzonych kotłów elektrociepłowni w Bydgoszczy Koncern PGE ma dla mieszkańców Bydgoszczy, jeśli nie gorącą, to na pewno ciepłą wiadomość. Ekipom remontowym udało się naprawić jeden z uszkodzonych kotłów bydgoskiej elektrociepłowni. W piątek około godz. 22 produkowane tam ciepło powinno już trafić do sieci.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do połowy lutego. Po tej informacji Yaman zmieni się nie do poznania [10.02.2024 r.] Historia Seher i Yamana w serialu "Dziedzictwo" jest niezwykle zawiła. Nienawiść, sympatia, miłość i ponownie wielka niechęć do siebie - tak w skrócie wygląda ich relacja. Wygląda jednak na to, że już niedługo widzowie zobaczą, jak uwielbiana para zbliża się do siebie. W lutowych odcinkach Yaman wreszcie zrozumie, jak wielki błąd popełnił źle traktując Seher, która była niewinna. Mamy streszczenia nowych epizodów serialu "Dziedzictwo". Zobacz, co wydarzy się w tureckiej telenoweli w lutym.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. One nadają się do mieszkania z dziećmi i osobami starszymi - lista [10.02.2024 r.] Cudowne czworonogi, obok których nie można przejść obojętnie! Pieski nie bez powodu uznawane są za najlepszych przyjaciół ludzi. Są lojalne, troskliwe, a także bardzo mądre. Niektóre rasy psów wyróżniają się szczególną inteligencją. Zobacz w naszej galerii, które rasy psów są najmądrzejsze.

📢 42-letni Yaman z telenoweli "Dziedzictwo" ma piękny głos. Tak śpiewa Halil İbrahim Ceyhan [10.02.2024 r.] Halil İbrahim Ceyhan, który wciela się w rolę Yamana w tureckim serialu "Dziedzictwo" to nie tylko przystojny aktor, ale i utalentowany muzyk. 42-letni Ceyhan szerszą popularność zyskał właśnie dzięki roli Yamana, ale zapewne niewielu widzów wie, że skrywa on również talent muzyczny - komponuje i śpiewa. W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi artysta dzieli się w mediach społecznościowych. Poniżej w artykule znajdziecie też jeden z jego utworów. 📢 Złoty chłopak - finał 1. sezonu już w lutym! Wiemy, jak się skończy - to zdarzy się w ostatnim odcinku [10.02.2024 r.] W lutym zakończy się 1. sezon telenoweli "Złoty chłopak". Przypomnijmy, że serial można oglądać w TVP od 28 sierpnia. Lada dzień zostanie wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie: Yaman rujnuje wszystko i rani Seher [10.02.2024 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie lutego: Frat zawozi Neslihan do Kiraz, by ta pomogła jej w zadaniu domowym. Cała trójka świetnie się bawi tworząc męskie zestawy ubrań. Okazuje się bowiem, że Frat jest świetnym modelem. Ziya odkrywa zniknięcie teczki. Domyśla się, że trafiła w ręce Yamana. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Dogan z serialu Zakazany owoc. Gra go przystojny Murat Aygen, człowiek mnóstwa talentów - zobacz zdjęcia [10.02.2024 r.] Dogan Yıldırım pojawił się w serialu w 2021 roku. Widzowie poznali go jako ojca Kumru, a później jednego z wielu mężów Yildiz. To aktor, który skończył już 50 lat, ale według wielu internautek, jest jednym z najprzystojniejszych męskich aktorów z tej tureckiej telenoweli. Prywatnie Murat Aygen od wielu lat jest szczęśliwym mężem Nihan Asli Elmas – aktorki znanej z serialu "Medcezir", z któą ma córkę, Nil. Więcej informacji o aktorze w artykule, a w galerii znajdziecie prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jaki jest na co dzień.

📢 Tak mieszka Omenaa Mensah. Luksus to mało powiedziane! Łóżko z baldachimem i kręcone schody [10.02.2024 r.] Omenaa Mensah mieszka w luksusowym apartamencie, z którego ma doskonały widok na Warszawę. Wnętrza domu popularnej prezenterki zostały zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Oryginalne rzeźby, liczne obrazy i duża ilość zieleni tworzą niesamowity klimat. Zobaczcie, jak urządziła się Omenaa Mensah! 📢 Protest rolników w centrum Bydgoszczy. Płonąca kukła Ursuli von der Leyen, ognisko na rondzie i przepychanki z policją Kolumny traktorów i samochodów ciężarowych z różnych części Kujawsko-Pomorskiego zjechały do ścisłego centrum Bydgoszczy. Pojazdy na ulicach Jagiellońskiej, Fordońskiej, wokół ronda Jagiellonów, na Bernardyńskiej, Wałach Jagiellońskich. Około godziny 11 rozpoczął się wiec przed urzędem wojewódzkim, a potem rozpalono ognisko na rondzie. 📢 Gra Tarika w serialu Złoty chłopak. Na co dzień nosi wąsy i kolczyki - zobacz prywatne zdjęcia aktora [10.02.2024 r.] Widzowie są obecnie świadkami ostatnich odcinków 1. sezonu serialu "Złoty chłopak". Seyran i Ferit znaleźli się w ogromnych tarapatach, a odpowiedzialny za to jest przede wszystkim Tarik. W rolę groźnego przestępcy, który jest potencjalnym drugim mężem Seyran, wciela się Baran Bölükbaşı. Co wiemy o tureckim aktorze? Serialowy Tarik na co dzień nie przypomina siebie z planu serialu. Mamy prywatne zdjęcia przystojnego aktora!

📢 Wojsko wyprzedaje auta i sprzęt. Nowy przetarg AMW w Bydgoszczy - zobacz, co można kupić [10.02.2024 r.] Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego organizuje w lutym kolejny przetarg. Do kupienia są jak zawsze wycofane z użytku wojskowe auta. Jest również sprzęt medyczny, muzyczny i sportowy. W galerii zamieszczamy ponad dwadzieścia pozycji, których chce się pozbyć wojsko. Ile trzeba zapłacić? 📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się w lutym. Ender poprzysięga zemstę! [10.02.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w lutym. Wkrótce w serialu: Kumru dowiaduje się, że ktoś sprzedaje jej torebki. W trakcie kolacji Kumru z Ekinem dochodzi do awantury. Ender zrywa z Cagatayem. Handan oświadcza, kto stoi za kradzieżami torbek Kumru. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Pensja minimalna - luty 2024. Tyle netto musi płacić pracodawca. Kiedy kolejna podwyżka? [10.02.2024 r.] O blisko 18 procent wzrosła pensja minimalna od 2024 roku. Od stycznia do końca czerwca płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 złotych brutto (wcześniej 3600 brutto). To nie koniec podwyżek pensji minimalnej. Z powodu wysokiej inflacji najniższe wynagrodzenie zostanie podwyższone w tym roku jeszcze raz. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca. Do ilu urośnie płaca minimalna za kilka miesięcy? Szczegóły znajdziesz poniżej. 📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny i jego wybranka, Marina, w hiszpańskiej Marabelli - zobacz zdjęcia [10.02.2024 r.] Wojciech Szczęsny oraz jego partnerka, piosenkarka Marina, kupili jakiś czas temu okazałą posiadłość w hiszpańskiej Marbelli. Taką informacją podzieli się w 2022 roku ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para co jakiś czas publikuje fotki, na których można zobaczyć, jak mieszkają w Hiszpanii. Niedawno Marina pokazała zdjęcia z ich nowego domu, prezentując nie tylko wnętrza, ale również malowniczy widok z okna. Zobaczcie, jak mieszkają w Hiszpanii znany piłkarze ze swoją wybranką.

📢 Wiesława Boniek - taka jest żona Zbigniewa Bońka. Dlaczego mówi do niej "Gruba", a ona do niego "Gruby"? [10.02.2024 r.] Zbigniew Boniek to jeden z najbardziej znanych bydgoszczan, który zdobył światową sławę. Tego znanego piłkarza i byłego prezesa PZPN nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego piłkarski dorobek jest równie bogaty, jak jego osiągnięcia jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sam Zbigniew Boniek przyznaje, że za jego sukcesami stoi żona. Małżeństwo Bońków w tym roku świętować będzie 48-lecie, ale pan Zbigniew i pani Wiesława znają się dłużej… Zobacz więcej informacji o Zbigniewie i Wiesławie Bońkach oraz obejrzyj zdjęcia. Tak wygląda żona znanego bydgoszczanina. 📢 Krzysztof Stanowski ma luksusowy dom pod Warszawą. Zobacz, jak mieszka - zdjęcia [10.02.2024 r.] 1 lutego wystartował youtube'owy Kanał Zero, którego twórcą i założycielem jest Krzysztof Stanowski. Na co dzień dziennikarz mieszka w pięknym domu pod Warszawą otoczonym wielkim ogrodem. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości Krzysztofa Stanowskiego. Zobacz zdjęcia!

📢 Tak mieszka Beata Tadla, nowa prowadząca Pytania na śniadanie. Ma duży dom z ogrodem [10.02.2024 r.] Beata Tadla po ośmiu latach powróciła do Telewizji Polskiej. W sobotę, 3 lutego, zadebiutowała w roli prowadzącej program "Pytanie na śniadanie". Chwile wolne od pracy spędza w swoim domu na warszawskim Wawrze. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza nieruchomości popularnej dziennikarki. Zobacz, jak mieszka Beata Tadla. 📢 Joseph Baena - tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Co za mięśnie! - zobacz zdjęcia [10.02.2024 r.] Joseph Baena to syn słynnego Arnolda Schwarzeneggera, urodzony 2 października 1997 roku. Jest amerykańskim aktorem, kulturystą, modelem fitness i agentem nieruchomości. Jego matką jest Mildred Patricia "Patty" Baena. O tym, że jest synem słynnego kulturysty i aktora, a także byłego gubernatora Kalifornii, dowiedział się w wieku 13 lat. Patrząc na jego aktualne zdjęcia, widać uderzające podobieństwo, tym bardziej, że Joseph to zapalony kulturysta i muskulaturą przypomina swojego ojca w młodości - koniecznie zobaczcie zdjęcia w galerii artykułu!

📢 Zjawiskowa Dorota Gardias. Idealna figura i długie nogi - tak wygląda dziennikarka [10.02.2024 r.] Milionom Polaków dała się poznać jako prezenterka pogody w TVN, ale karierę rozpoczynała jako modelka. Dorota Gardias ma fantastyczną figurę, a jej gorące zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych rozgrzewają internautów do czerwoności. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda Dorota Gardias. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [10.02.2024 r.] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co się dzieje - lista wydarzeń [9-11 lutego 2024] Koncerty, spektakle, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 9-11 lutego w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Strajk rolników w Bydgoszczy. Centrum miasta zostało zablokowane, policja użyła gazu W piątek, 9 lutego rolnicy z całej Polski zorganizowali strajk generalny przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. W Bydgoszczy doszło do ogromnych utrudnień w ruchu - zablokowane zostało centrum miasta. Rolnicy skoncentrowali swoje siły pod Urzędem Wojewódzkim, przed którym zapłonęły opony. W pewnym momencie policja została zmuszona do użycia gazu łzawiącego. Poniżej nasza relacja:

📢 Piękna Pelin z serialu Złoty chłopak. Tak aktorka wygląda na co dzień "Złoty chłopak" to jedna z najchętniej oglądanych tureckich telenowel, które są obecnie emitowane w Telewizji Polskiej. Jedną z głównych bohaterek serialu jest Pelin, w rolę której wciela się Buçe Buse Kahraman. Co wiemy o aktorce? Zajrzeliśmy, jak piękna 27-latka wygląda na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia serialowej Pelin ze "Złotego chłopaka". 📢 Złoty chłopak - to wydarzy się w ostatnich odcinkach 1. sezonu. Tarik staje na drodze Seyran i Ferita Przed nami końcówka pierwszego sezonu serialu "Złoty chłopak". Wielki finał tureckiej telenoweli zaplanowany został na 16 lutego, ale kilka ostatnich odcinków popularnej produkcji również przyniesie widzom wiele emocji. W roli głównej zobaczymy Tarika, który nie pozwoli wyjechać Seyran i Feritowi. Zobacz, co wydarzy się w ostatnim tygodniu 1. sezonu "Złotego chłopaka". Przygotowaliśmy streszczenia nadchodzących odcinków.

📢 Horoskop miłosny na luty 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, a może płomienny romans? Sprawdź, co cię czeka w lutym 14 lutego będziemy obchodzili Walentynki, czyli święto zakochanych. Tego dnia wiele par celebruje swoją miłość, a niektórzy decydują się nawet na oświadczyny. Zapytaliśmy Wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku jeszcze w lutym mają szansę na przeżycie wielkiego uczucia. Niektórzy jeszcze przed Walentynkami odnajdą tę jedyną osobę. Oto horoskop miłosny na luty! 📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się w połowie lutego. Handan pozoruje samobójstwo! Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w połowie lutego. Wkrótce w serialu: Próba swatania Kumru z synem znajomych Dogana odnosi przeciwny skutek. Gamze i Caner spotykają się na lekcji jogi, a później idą na randkę. Asuman kompromituje się podczas rodzinnego spotkania. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w połowie lutego: Kto jest prawdziwą Cayetaną? Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można w połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ramón upija się, by uśmierzyć cierpienie spowodowane rozłąką z Trini. Cayetana gości żołnierzy, ale nie robi tego bezinteresownie - ma w tym swój cel. Oszustwo budowlane Lourdes wychodzi na jaw. Królowa zaprasza Cayetanę na spotkanie. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Wielki finał 1. sezonu serialu Złoty chłopak - znamy szczegóły. Tarik w roli głównej! Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia pierwszego sezonu serialu "Złoty chłopak". Turecka telenowela emitowana jest od poniedziałku do piątku na TVP 1, a ostatni odcinek 1. sezonu został zaplanowany 16 lutego. Sprawdziliśmy, jak będzie wyglądał finał produkcji znad Bosforu. Seyran i Ferit znajdą się w ogromnych tarapatach, a mężczyźnie będzie nawet groziła śmierć. Wiemy również, czy Telewizja Polska pokaże 2. sezon "Złotego chłopaka". Szczegóły prezentujemy w materiale poniżej.

📢 To wydarzy się w pierwszej połowie lutego w serialu Zakazany owoc. Awantura, rozstanie i wielka zemsta Serial "Zakazany owoc" ma wielu fanów w naszym kraju, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki tureckiej produkcji. Widzowie w Polsce oglądają obecnie piąty sezon popularnej telenoweli. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w pierwszej połowie lutego. Zobacz, co wydarzy się w serialu w dniach 5-16 lutego. 📢 Zjawiskowa Olga Kalicka. "Hot!" - fani są zachwyceni. Zobacz gorące zdjęcia aktorki Olga Kalicka zachwyca fanów swoimi zdjęciami publikowanymi na Instagramie. - "Uroczo", "Przepiękna", "Wow", czy "HOT" - to tylko niektóre z wielu komplementów, które internauci zostawiają pod postami aktorki. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda gwiazda "Rodzinki.pl".

📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie: Seyran wywieziona, Ferit chce ją odzyskać Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się po pierwszym weekendzie lutego? Trwa pogrzeb Fuata, cała rodzina jest zrozpaczona. Halis obwinia Ferita o śmierć brata. Seyran wymyka się w nocy z domu i spędza noc z Feritem... Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Tak wygląda dziś 56-letnia Pamela Anderson. Mocny makijaż? To już przeszłość - zdjęcia Pamela Anderson wraca na duży ekran. Wystąpi w nowym filmie Gii Coppoli - wnuczki reżysera "Ojca chrzestnego" i "Czasu apokalipsy". Pamela wciela się w nim w rolę tancerki, która po wielu latach traci pracę i próbuje poukładać relacje z córką. Gwiazda "Słonecznego patrolu" w ubiegłym roku skończyła 56 lat. Jak zmieniła się od lat 90. Pamela Anderson? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się po weekendzie. Teresa przyjeżdża na Akacjową! Chce poznać przeszłość W pierwszej połowie lutego w serialu "Akacjowa 38" inspektor Mauro odkryje, kto jest prawdziwą Cayetaną! Dla Teresy będzie to prawdziwy szok. Kobieta postanawia powrócić na Akacjową, by odkryć swoją przeszłość. Na ulicy pojawiają się żołnierze, Cayeatana chce wykorzystać ten fakt, by zabłysnąć i odzyskać dobre imię. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w lutym 2024? Streszczenia na dwa tygodnie zamieszczamy w galerii.

📢 Telenowela Akacjowa 38. Kto jest prawdziwą Cayetaną? Inspektor już wie! Sprawdź, co wydarzy się w lutym W serialu "Akacjowa 38" trwa śledztwo po śmierci Manueli i Germana. Okazuje się, że ich groby są puste! Cayetana wychodzi z aresztu, a inspektor Mauro podąża tropem jej dzieciństwa i starych fotografii. Cayetana chce się zemścić na przyjaciółkach, które ją zawiodły w potrzebie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Akacjowa 38" w pierwszej połowie lutego 2024? Streszczenia przeczytasz w galerii. 📢 Początek lutego w serialu Dziedzictwo - zobacz streszczenia. Seher i Yaman wrócą do siebie? Wiemy już, co wydarzy się w pierwszej części lutego w serialu "Dziedzictwo". Turecką telenowelę możemy oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane na początku lutego. Yaman zrobi wszystko, aby dowiedzieć się, czy Seher rzeczywiście jest niewinna. Gdy w końcu pozna prawdę, będzie miał do siebie żal o to, jak traktował żonę. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu.

📢 Anna Mucha na wakacyjnych zdjęciach. Zobacz gorące kadry z rajskich podróży aktorki Popularność zdobyła za sprawą roli Magdy w serialu "M jak miłość", w którym występuje od 2003 roku. Dziś Anna Mucha jest jedną z najbardziej znanych aktorek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje blisko milion osób. W wolnych chwilach od pracy uwielbia podróżować, a kadrami ze swoich egzotycznych wycieczek chętnie dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie wakacyjne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV.

📢 Karolina Gilon pozuje w stroju kąpielowym. "Obłędna", "Kobieta kot" - zachwycają się internauci Jest piękna, ma znakomitą figurę, a widzowie ją uwielbiają. Karolina Gilon prowadzi programy Love Island oraz Ninja Warrior i w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad pół miliona osób. Nic dziwnego, prezenterka regularnie publikuje tam gorące zdjęcia, które rozgrzewają fanów do czerwoności. Zobaczcie, jak Karolina Gilon wygląda w stroju kąpielowym. 📢 Horoskop finansowy na luty 2024. Te znaki zodiaku będą mieć problemy z pieniędzmi Pożyczka, problemy finansowe, nieoczekiwany rachunek. Luty 2024 nie będzie łaskawy dla wszystkich znaków zodiaku. Na kogo czekają problemy finansowe? Oto horoskop na luty 2024. Na te znaki zodiaku czekają problemy finansowe. 📢 Tak zmieniła się Kasia z "13 Posterunku". Będziecie zaskoczeni tym, co dziś robi! Zobacz zdjęcia 13 Posterunek to kultowy polski serial komediowy, który mimo upływu czasu wciąż ma wielu miłośników. Ten polski sitcom zdobył sporą popularność dzięki zabawnym kreacjom i charakterystycznym aktorskim rolom. Jedną z zapadających w pamięć postaci była posterunkowa Kasia, w którą wcieliła się Aleksandra Woźniak. Aktorka, która obecnie ma 49 lat, skończyła karierę aktorską i poświęciła się psychologii.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to da się odliczyć od podatku i zyskać pieniądze na konto Zobaczcie, jak rozliczyć podatki w 2024 roku, aby zyskać dodatkowe pieniądze i nie tylko nie dopłacać do podatku, ale dostać jeszcze przelew z urzędu skarbowego na sporą sumkę. Zebraliśmy dla Was ulgi podatkowe na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Michał Wiśniewski - tak mieszka piosenkarz. Warszawska willa jest warta miliony Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny. 📢 Protest rolników w Bydgoszczy. Ciągniki zablokowały centrum, zapłonęły opony - zobacz zdjęcia W piątek, 9 lutego, w całej Polsce rolnicy protestowali przeciwko Europejskiemu Zielonemu Ładowi. Podobnie było w Bydgoszczy, gdzie od godzin porannych do miasta zaczęły zjeżdżać setki maszyn rolniczych. W centrum doszło do ogromnych utrudnień w ruchu. W galerii zamieszczamy naszą fotorelację. 📢 Chcesz mieć nowoczesną kuchnię? Wybierz modny blat, który jest hitem na 2024 rok. Projekt kuchni na czasie Nowoczesne projekty kuchni na 2024 rok zdominowały cienkie blaty, które subtelnie podkreślają minimalistyczny styl wnętrza. Warto więc rozważyć taki sposób wykończenia strefy roboczej we wnętrzu. Podpowiadamy, dlaczego warto postawić na cienki blat w kuchni.

📢 Grażyna Szapołowska w odważnej stylizacji. Aktorka pokazała bieliznę, a pomimo tego wyglądała z klasą i stylowo Grażyna Szapołowska należy do grona cenionych polskich aktorek. 70-latka bardzo często pokazuje się publicznie i bierze udział w wydarzeniach show-biznesowych. Na jednym z takich eventów artystka przyćmiła swoje młodsze koleżanki, a to za sprawą jej stylizacji.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Hiacynty – modna dekoracja do salonu. Jak eksponować pachnące kwiaty w domu? Najlepsze pomysły na hiacynt w doniczce – galeria zdjęć Hiacynty w doniczkach i cięte pojawiły się już w sprzedaży i kuszą swoim wyjątkowym urokiem. Te wyjątkowe wiosenne kwiaty znajdziemy nie tylko na giełdach kwiatowych i w kwiaciarniach, ale również w popularnych dyskontach czy na stoiskach ogrodniczych w hipermarketach. W Biedronce bukiet ciętych hiacyntów kupimy już za 14,99 zł. Tyle samo kosztują w Lidlu kompozycje pięciu kwiatów z cebulą w doniczce. Podpowiadamy, jak pięknie można udekorować dom hiacyntami i zaprosić do salonu wiosnę. 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce.

📢 Rekordowe odejścia z policji, wielu funkcjonariuszy jednak czeka z decyzją Wielka fala odejść z policji. W Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy brakuje aż 12 procent funkcjonariuszy, w dodatku nie wiadomo, ilu z nich odejdzie mimo rządowych zapowiedzi waloryzacji zarobków od 1 marca br.

📢 BKS Visła Proline Bydgoszcz w udanym powrocie do własnej hali. Kibice byli zadowoleni - zdjęcia W 22. kolejce Tauron I Ligi siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz podejmowali KKS Mickiewicz Kluczbork. To było pierwsze spotkanie od blisko miesiąca we własnej hali podopiecznych Michala Masnego. Miejscowi starali się podtrzymać serię zwycięstw, których zanotowali cztery z rzędu. 📢 Studniówka 2024 XIII LO w Bydgoszczy. Bal w Restauracji Gerwazy. Mamy zdjęcia Maturzyści z XIII LO w Bydgoszczy w czwartkowy wieczór (8 lutego) rozpoczęli studniówkę. Uczniowie, nauczyciele i osoby towarzyszące pojawili się w Restauracji Gerwazy - na otwarcie młodzież pięknie zatańczyła poloneza. Zabawę zaplanowano do godziny 1 w nocy. Zobaczcie zdjęcia z rozpoczęcia!

📢 Posypały się mandaty za przechodzenie na czerwonym w Bydgoszczy - wspólna akcja policji i drogowców [wideo] Jak pieszy przechodzi przez ulicę? Biegnąc, na czerwonym świetle, nie sprawdzając, czy nic nie jedzie. Często z telefonem w dłoni albo ze słuchawkami na głowie. Specjalną akcję (w której sprzęgli siły spece z centrum miejskiego zarządzania kryzysowego i policjanci) przeprowadzono w Bydgoszczy w miejscu, w którym w połowie stycznia doszło do tragicznego wypadku z udziałem 14-latki. 📢 To on zamknie skład w Bydgoszczy? Abramczyk Polonia Bydgoszcz może sprzątnąć zawodnika Apatorowi Toruń Franciszek Majewski bardzo blisko Abramczyk Polonii Bydgoszcz - ustaliliśmy nieoficjalnie. Utalentowany 16-latek debiutował w ubiegłym sezonie w lidze w barwach Kolejarza Rawicz. 📢 Wielki protest rolników w Bydgoszczy. W piątek miasto ma zostać zablokowane 400 ciągników wjedzie w piątek rano do centrum Bydgoszczy. Drogowcy liczą się z tym, że ruch w samym sercu miasta może zostać zablokowany na wiele godzin. To dotyczy również komunikacji miejskiej. "Apelujemy o omijanie centrum", radzą drogowcy.

📢 Czterdzieści robotów do obejrzenia na wystawie w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia! Poruszający się i śpiewający Elvis Presley, pies Aibo, Promobot V4 i gwiazda internetowych filmów Unitree A1 - to tylko cztery roboty z ponad 40, które można zobaczyć w Bydgoszczy w galerii Focus. Podczas wystawy RoboExpo - organizowanej pierwszy raz mieście - nie tylko takie atrakcje czekają na zwiedzających. 📢 Strajk generalny rolników w Kujawsko-Pomorskiem. "W Toruniu czegoś takiego jeszcze nie było" Przybywa miejsc na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie 9 lutego 2024 odbędą się protesty rolnicze. Ciągniki zablokują centrum Bydgoszczy, wjazdy do Torunia, skrzyżowanie w Osięcinach i drogę Tuchola - Świecie.

📢 Szkoły z Bydgoszczy i regionu uhonorowane za sukcesy w rankingu Perspektywy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy podsumowało w środę (7 lutego) sukcesy szkół z Kujaw i Pomorza w ogólnopolskim 26. Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. Tego samego dnia w bydgoskim ratuszu uhonorowano też najlepsze szkoły w mieście w tym zestawieniu.

📢 Matka z córką przez lata remontowały mieszkanie a teraz chcą je opuścić. Dlaczego? Samotna bydgoszczanka z córką dostały mieszkanie od miasta. Po prawie trzech latach remontów wreszcie się wprowadziły, a po trzech miesiącach chcą stamtąd się wyprowadzić. 📢 Wykonawca nowych mostów nad Brdą przebuduje torowisko na ul. Toruńskiej Firma Trakcja, która kończy prace przy budowie dwóch nowych mostów nad Brdą w Bydgoszczy niebawem przystąpi do realizacji kolejnej inwestycji w mieście. Przedsiębiorstwo wybrano na wykonawcę przebudowy torowiska tramwajowego na Toruńskiej (na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do zajezdni MZK).

📢 Trendy 2024: wróciła moda na pufy. Wybraliśmy najpiękniejsze meble do salonu i sypialni. Te wyjątkowe pufy to hit na 2024 – galeria zdjęć Pufy wróciły na salony i w 2024 roku są hitem w modnych projektach wnętrz. Te niepozorne siedziska, które dla wielu z nas nadal kojarzą się z czasami PRL-u, w tym roku warto zaprosić do domu. Podpowiadamy, jakie meble do salonu i sypialni są teraz na topie. Zobacz w galerii zdjęć wyjątkowe modele designerskich puf, których nie może zabraknąć w modnym wnętrzu w 2024 roku.

📢 Studniówka III LO w Bydgoszczy. Tak bawiła się młodzież w Hotelu City - zobacz zdjęcia Pięknie zatańczony polonez, film z życia szkoły, występy wokalne, wiersz o perypetiach uczniów i mnóstwo świetnej zabawy - w piątek (2 lutego) w Hotelu City bawili się maturzyści z III LO w Bydgoszczy. 📢 Maturzyści z VIII LO w Bydgoszczy zatańczyli poloneza. Mamy zdjęcia ze studniówki Kolejna studniówka odbyła się w Bydgoszczy. Tym razem w sobotę (3 lutego) w Hotelu City poloneza zatańczyli maturzyści z VIII LO. Na balu bawiło się łącznie 250 osób. Był też program artystyczny przygotowany przez uczniów i podziękowania dla nauczycieli. 📢 Tak prywatnie wygląda Ekin z serialu Zakazany owoc. Wyrzeźbiona klata i sześciopak na brzuchu Jakiś czas temu do obsady serialu "Zakazany owoc" dołączył Ceyhun Mengiroglu, który wciela się w rolę Ekina. Zanim rozpoczął karierę aktorską, spełniał się jako model. Co jeszcze wiemy o serialowym Ekinie? Zobacz, jak Ceyhun Mengiroglu wygląda na co dzień. Prezentujemy prywatne zdjęcia aktora.

📢 Sułtanka Hürrem na nowych zdjęciach z 3-letnią córeczką. Tak się zmieniła Meryem Uzerli Rola sułtanki Hürrem przyniosła jej ogromną sławę i jednocześnie była źródłem wielkiego kryzysu w życiu. Dziś aktorka Meryem Uzerli to szczęśliwa mama dwóch córeczek. Młodsza z nich niedawno świętowała trzecie urodziny. Jak obecnie wygląda odtwórczyni głównej roli w tureckiej telenoweli "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie w galerii nowe zdjęcia 40-letniej Meryem Uzerli. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są najgorszymi kochankami. Z nimi nie doświadczysz uniesień Nie dla nich spontaniczne porywy namiętności. Te znaki zodiaku uznawane są za najgorszych kochanków. Jak wskazuje Wróżka Roma, oni mają zapisane to w gwiazdach. Kto najbardziej ceni sobie rutynę w życiu miłosnym? Zobacz listę najgorszych kochanków według znaków zodiaku. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy! 📢 Tak mieszkają Patrycja i Robert Stockingerowie. Jasna kuchnia i ogród z domkiem zabaw Patrycja i Robert Stockingerowie są doskonale znani widzom w naszym kraju. Oboje pracują w mediach, a od ponad dwunastu lat tworzą również parę w życiu prywatnym. Zajrzeliśmy, jak popularne małżeństwo żyje i mieszka na co dzień. Jasna kuchnia, przestronny salon i duży ogród, w którym znajdują się domek zabaw i huśtawki dla dzieci - tak mieszkają Patrycja i Robert Stockingerowie.

📢 Maturzyści z bydgoskiej "Handlówki" bawili się na studniówce w Hotelu Holiday Inn - zobacz zdjęcia Dwa polonezy, w tym jeden pokazowy, występ kabaretowy w wykonaniu uczniów i podziękowania dla nauczycieli - w piątek (2 lutego) w Hotelu Holiday Inn odbyła się studniówka Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy. 📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Wróciła do kraju i dowiedziała się, że jej dowód osobisty jest nieważny. "Ktoś w urzędzie w Bydgoszczy zmienił dane" Interesantka przeprowadziła się z Bydgoszczy do Kielc, a potem wyjechała za granicę. Kiedy po latach wróciła do Polski, dowiedziała się, że jej dowód osobisty stracił ważność pięć lat przed terminem. Do błędu przyznała się urzędniczka w bydgoskim Urzędzie Stanu Cywilnego. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 To może być Wasza wymarzona randka! W „NASZEJ LOTERII” do wygrania pobyt w luksusowym hotelu SPA oraz gotówka! Zrób ukochanej osobie wyjątkową niespodziankę! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz zgarnąć pobyt dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu SPA oraz 1000 zł. Jak? Poznaj szczegóły.

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką. 📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku.

📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki.

📢 Seyran z serialu "Złoty chłopak" - taka prywatnie jest aktorka Afra Saraçoğlu [zdjęcia] Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych ról gra w nim aktorka Afra Saraçoğlu, która wciela się w rolę Seyran. Poniżej nieco informacji o uroczej aktorce, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień.

📢 "Złoty chłopak". Ferit - gra go aktor Mert Ramazan Demir. Internauci: "Musisz być taki przystojny?" Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych męskich ról gra w nim aktor Mert Ramazan Demir, który wciela się w rolę Ferita . W artykule informacje o aktorze, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień Mert Ramazan Demir. 📢 To ona w "Dziedzictwie" zagrała Seher. Odeszła w atmosferze skandalu. Sıla Türkoğlu prywatnie Główny wątek serialu "Dziedzictwo", który mogą oglądać widzowie TVP 1 kręci się wokół relacji Seher (Sıla Türkoğlu) i Yamana (Halil İbrahim Ceyhan). Urocza turecka aktorka pojawiła się w dwóch pierwszych sezonach i opuściła produkcję w atmosferze skandalu. Jaka prywatnie jest Sıla Türkoğlu)? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się z fanami w mediach społecznościowych.

📢 Dom Izy Zeiske z Gogglebox. Duży ogród, kuchnia i łazienka po remoncie - mamy zdjęcia Izabela Zeiske jest jedną z gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje od pierwszego sezonu. Widzowie uwielbiają ją za szczerość, poczucie humoru i pozytywne nastawienie do świata. Iza Zeiske jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie pokazuje, jak wyglądają wnętrza jej domu. Zobacz, jak mieszka gwiazda Gogglebox!

📢 Tak mieszkają Iza i Joachim Zeiske z Gogglebox. Gwiazdy programu TTV mają piękny dom na wsi Izabela Zeiske wraz ze swoim synem Joachimem należą do najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza ich domu. Iza i Joachim Zeiske mieszkają w dużym domu na wsi w Wielkopolsce. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda dworek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Prywatny las i zabytkowe meble - zdjęcia Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są właścicielami dworku Emilin w Jajkowicach pod Warszawą. W urokliwej posiadłości wzięli ślub w 2008 roku, a obecnie spędzają tam każdą wolną chwilę i cieszą się życiem na łonie natury. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy dworek, w którym mieszkają Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz wraz ze swoją córką Kaliną. 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie! 📢 Hasła z transparentów i banerów ze strajku rolników 9 lutego [zdjęcia] 9 lutego w całej Polsce odbyły się protesty rolników. O co walczą i jakie hasła i apele wznoszą? Zobaczcie zdjęcia.