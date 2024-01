Przegląd prasy 10.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 10.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Krystyna i Wojciech Cugowscy śpiewali kolędy i pastorałki w bydgoskiej Bazylice Św. Wincentego a Paulo. Zobaczcie zdjęcia Krystyna i Wojciech Cugowscy wystąpili w Bazylice Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy we wtorek, 9 stycznia. Koncert rozpoczął się o godzinie 18.30. Wstęp był darmowy. Dla wszystkich była to okazja do wspólnego kolędowania.

📢 Dom Tomasza Kammela jest wyjątkowy. Tak się urządził prezenter w stolicy. Zobacz luksusowe mieszkanie gwiazdy „Pytania na śniadanie” Dom Tomasza Kammela robi na fanach prezentera ogromne wrażenie. Widać, że gwiazda „Pytania na śniadanie” ma wyczucie smaku i niezły gust. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza warszawskiego apartamentu Tomasza Kammela.

Prasówka 10.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zatrzymani w Pałacu Prezydenckim. Są na terenie komendy policji przy ul. Grenadierów w stolicy Policjanci weszli we wtorek wieczorem do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymali posła PiS Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego - podała Komenda Stołeczna Policji na platformie X. Trafili na komendę policji przy ul. Grenadierów w Warszawie. A po godz. 22.00 dotarli do zakładów penitencjarnych.

📢 Eksmisja za naruszanie porządku w kamienicy ADM. Bydgoszczanin twierdzi, że jest dręczony Przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy odbyło się we wtorek (9.01) posiedzenie przeciwko Sławomirowi von Kwiateks o eksmisję z lokalu przy ul. Hetmańskiej. Administracja Domów Miejskich twierdzi, że lokator uporczywie naruszał porządek domowy. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że von Kwiateks powiesił na korytarzu kamienicy religijny obraz. 📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim [10.01.2024] Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"! 📢 Horoskop finansowy na styczeń 2024. Te znaki zodiaku dostaną duże pieniądze [10.01.2024] Prezenty na święta, wyprawienie wigilii, przygotowania do zabawy sylwestrowej. W grudniu wszyscy mamy większe wydatki. Nic w tym dziwnego, że wielu z nas patrzy z nadzieją w nadchodzący miesiąc. Styczeń 2024 przyniesie ulgę w finansach dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma zdradza, na kogo czekają duże pieniądze po nowym roku!

📢 Horoskop miłosny na styczeń 2024. Nowa miłość na Nowy Rok? [10.01.2024] Mówi się, że miłości nie powinno się szukać, gdyż ta prawdziwa znajdzie nas sama. Strzała Kupidyna nigdy nie myli adresu! Przekonają się o tym niektóre znaki zodiaku, których życie przewróci się o 180 stopni. I to już w styczniu? Kto w Nowy Rok spotka nową miłość? Sprawdziła to dla nas Wróżka Roma. Oto horoskop miłosny na styczeń 2024!

📢 To ona grała sułtankę Mahidevran we "Wspaniałym stuleciu". Tak zmieniła się Nur Fettahoğlu - zdjęcia [10.01.2024] Nur Fettahoğlu wcieliła się w rolę sułtanki Mahidevran w tureckiej telenoweli "Wspaniałe stulecie". W przeciwieństwie do Meryem Uzerli, która zagrała Hurrem, jej kariera aktorska po zakończeniu produkcji nie wyhamowała. Jak około 10 lat po nakręceniu "Wspaniałego stulecia" wygląda Nur Fettahoğlu? Zobaczcie jej nowe zdjęcia w galerii.

📢 Horoskop numerologiczny na 2024 rok. Komu sprzyjać będą gwiazdy, kto odniesie sukces? [10.01.2024] Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2024 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Np. jeśli urodziłeś się 12.08.1965 to jesteś numerologiczną Piątką, bo 1+2+0+8+1+9+6+5=32, a 3+2=5, a więc na 2024 rok przeczytaj przepowiednię dla Piątki. Zobacz, którym numerom będzie sprzyjać los w 2024 roku! 📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej - lista [10.01.2024] Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [10.01.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Horoskop chiński na 2024. Szczęśliwy kolor i przyjazne znaki - one będą Ci sprzyjać! [10.01.2024] Szczur, Bawół, Tygrys, Królik, Smok, Wąż, Koń, Owca, Małpa, Kogut, Pies, Świnia - to dwanaście znaków chińskiego zodiaku. Przygotowaliśmy dla was chiński horoskop na 2024 roku, w którym skupiamy się na tym, które znaki będą przyjazne. Dowiecie się również, jaki jest wasz szczęśliwy kolor oraz kamień. 📢 Serial "Dziedzictwo": Okrutny Yaman, Seher ma dość! To wydarzy się na początku stycznia w serialu [10.01.2024] Niebawem w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"): Seher w najbliższym czasie przeżyje bardzo trudne chwile. Yaman jest dla niej bezlitosny - podejrzewa, że żona go zdradza. Seher nie może zrozumieć jego zachowania. By sprawić jej dodatkową przykrość, Yaman zaczyna faworyzować Zuhal. Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" na początku 2024 roku - streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie. Zaskakująca zmiana Yildiz! [10.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie na początku stycznia 2024 r. Wkrótce w serialu: Ender i Cagatay knują intrygę. Asuman pragnie skłócić Ezgi z Kumru. W pobliżu domu Ekina dochodzi do zabójstwa. Asuman podejrzewa, że to Yildiz jest w ciąży. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [10.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na całkiem sporą, dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji, który poznamy niebawem.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się! Co na to Hakiel i Smaszcz?! [10.01.2024] Stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub! Aktorka za pośrednictwem Instagrama pochwaliła się zdjęciem pierścionka zaręczynowego. Czy wielka uroczystość nastąpi jeszcze w 2024 roku? O tym przekonany się niebawem. Wiemy, jak informacje o zaręczynach popularnych "kurzopków" (pseudonim nadany przez internautów) sądzą Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz. 📢 Serial "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. Śmierć Manueli i Germana! [10.01.2024] Tego nie spodziewał się nikt! Szczególnie ci fani serialu "Akacjowa 38", którzy liczyli na szczęśliwe zakończenie. Manuela i German pożegnają się z życiem i to już w najbliższych odcinkach. A to wszystko przez lojalnego szpiega Cayetany, który udaremnia plan zakochanych na ucieczkę z ul. Akacjowej. Przed widzami telenoweli dramatyczne chwile. Przeczytajcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38"!

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugim tygodniu stycznia: Handan, matka Kumru, wkracza do akcji! [10.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc"w drugim tygodniu stycznia. Wkrótce w serialu: Yildiz jest w ciąży? Ender pokazuje Doganowi, jak Yildiz niszczyła auto Cagataya. Relacja między Yildiz a Kumru zacieśnia się. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Zwrot akcji w serialu "Złoty chłopak". Seyran uwięziona w rezydencji, co z rozwodem? [10.01.2024] Widzów serialu "Złoty chłopak" czeka spory zwrot akcji. Trwa otwarta walka rodzin Seyran i Ferita. Relacje młodego małżeństwa są fatalne, a ich związek wisi na włosku. Halis zjawia się w mieszkaniu Kazima i siłą zabiera Seyran do rezydencji. Dziewczyna ma podpisać papiery rozwodowe... Przeczytaj co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach - streszczenia odcinek po odcinku zamieszczamy w galerii.

📢 Klaudia El Dursi - tak mieszka. Ekskluzywny apartament i ogromna willa pod Bydgoszczą [10.01.2024] Klaudia El Dursi z powodzeniem odnalazła się w polskim show-biznesie. Bydgoszczanka jeszcze jako nastolatka występowała u Kuby Wojewódzkiego, a także grała epizodyczne role w produkcjach TVN. Po latach, jako już matka dwójki synów, oczarowała widzów programu "Top Model". I choć nie udało jej się wygrać, to show o zmaganiu modelek było trampoliną do jej kariery. Dzisiaj bierze udział w kampaniach reklamowych, występuję w filmach i od lat z powodzeniem prowadzi reality show Hotel Paradise. Na co dzień mieszka w ekskluzywnym apartamencie w centrum Bydgoszczy, do którego przeprowadziła się z ogromnej willi. Zobaczcie, jak mieszka Klaudia El Dursi. 📢 Grała Lucy w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Ilona Ostrowska - zobacz zdjęcia [10.01.2024] Trudno w to uwierzyć, ale już niebawem serial "Ranczo" osiągnie pełnoletność. 5 marca 2024 roku minie bowiem osiemnaście lat od emisji pierwszego odcinka kultowej produkcji, w której główną rolę zagrała Ilona Ostrowska. Aktorka stworzyła niezapomnianą kreację Lucy Wilskiej, którą pokochały miliony Polaków. Postanowiliśmy przypomnieć, jak w tym czasie zmieniała się Lucy z serialu "Ranczo".

📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub i są w Dubaju. Czy wyprowadzą się tam na stałe? [10.01.2024] Agnieszka Włodarczyk i jej mąż, Robert Karaś, spędzają czas, podróżując po Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Para wzięła ślub w końcówce 2023 roku, starając się wszystko utrzymać w tajemnicy - co chyba im się udało. Niedawno w mediach społecznościowych podzielili się fotkami z Dubaju, gdzie spędzają czas z inną znaną parą: Małgorzatą Rozenek-Majdan i Radosławem Majdanem. Zdjęcia zobaczycie w galerii artykułu.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad [zdjęcia - 10.01.2024] Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Tak kiedyś wyglądała Kayah. Zobacz, jak piosenkarka zmieniała się przez lata [10.01.2024] Kayah od ponad trzydziestu pięciu lat jest aktywna na polskiej scenie muzycznej. W tym czasie nagrała wiele hitów, przy których do dziś bawią się miliony Polaków. "Prawy do lewego", "Śpij kochanie, śpij", "Prócz ciebie nic" czy "Ramię w ramię" to jedne z najbardziej znanych przebojów artystki. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Kayah zmieniała się na przestrzeni lat. Zobacz, jak piosenkarka wyglądała 25 lat temu! 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po Święcie Trzech Króli. Manuela i German wypiją truciznę i umrą [10.01.2024] Hiszpańska telenowela zadebiutowała na antenie Telewizji Polskiej mniej więcej rok temu i od razu podbiła serca polskich widzów. Dziś setki tysięcy Polaków z zainteresowaniem śledzą losy bohaterów Akacjowej 38. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w drugim tygodniu stycznia. Manuela i German planują upozorować własną śmierć i wypiją w tym celu truciznę. Sprawy wymkną się jednak spod kontroli i oboje umrą. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38".

📢 Grał Halita w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda czarny charakter tureckiej telenoweli [10.01.2024] W Turcji nakręcono aż sześć sezonów serialu "Zakazany owoc", ale widzowie w Polsce są obecnie świadkami piątej części uwielbianej telenoweli. To oznacza, że coraz bardziej zbliżamy się do finału tureckiej produkcji. Jednym z wielkich nieobecnych najnowszych odcinków jest Halit, który zginął w czwartym sezonie serialu. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u czarnego charakteru popularnej produkcji. Zobaczcie, jak serialowy Halit żyje i wygląda na co dzień. 📢 Tak mieszka Magda Gessler. Dom pod Warszawą i willa w Kanadzie [10.01.2024] Magda Gessler to niekwestionowana gwiazda TVN i ulubienica publiczności. Zasłynęła dzięki "Kuchennym rewolucjom", których jest prowadzącą od ponad 10 lat. Restauratorka z bujnymi blond lokami słynie z niepowtarzalnego stylu. Na co dzień dzieli życie między Warszawą i Kanadą. W obu posiadłościach widać kolorowy styl celebrytki. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Magda Gessler.

📢 Dramat Ryszarda "Szczeny" z "Chłopaków do wzięcia". Mężczyzna jest bezdomny i prosi o pomoc [10.01.2024] Program "Chłopaki do wzięcia" opowiada o mężczyznach, najczęściej z małej miejscowości, którzy marzą o wielkiej miłości. Pracują dorywczo, nie pochodzą z zamożnych rodzin, a w niektórych przypadkach nadużywają i alkoholu. Wielu z nich udaje się znaleźć miłość, a także wyjść na prostą. Przykładem jest Jaruś - ulubieniec publiczności, który w 2022 roku wziął ślub z ukochaną Gosią. Niestety są i tacy bohaterowie, którzy cały czas wpadają w kłopoty. Mowa m.in. o Ryszardzie "Szczenie" Dąbrowskim, który niedawno wyznał, że boryka się z kryzysem bezdomności. 📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! [10.01.2024] Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach.

📢 Tak mieszka Jakub Błaszczykowski. Piękny apartament w centrum Warszawy [10.01.2024] Jakub Błaszczykowski to jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w historii rodzimej piłki nożnej. Oprócz talentu, piłkarz słynie z ogromnego serca. Fundacja, w tym szeroka działalność charytatywna budzi szacunek wśród fanów piłki nożnej i nie tylko. Na co dzień piłkarz jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Jakub Błaszczykowski. 📢 Serial "Złoty chłopak" - decyzja sądu w sprawie rozwodu. Seyran zemdleje - streszczenia [10.01.2024] W styczniu widzowie serialu "Złoty chłopak" będą świadkami burzliwego i smutnego zakończenia małżeństwa Ferita i Seyran. Kazim już negocjuje wydanie córek za mąż - w zamian ma otrzymać spore pieniądze. Zerrin robi wszystko, by Ferit wrócił do Pelin. Co jeszcze wydarzy się w styczniu w serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia na kolejne dwa tygodnie.

📢 Kłamią, manipulują, wykorzystują do własnych celów. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni [horoskop - 10.01.2024] Związek z nimi to prawdziwa sinusoida emocji. Jednego dnia potrafią być czuli i kochani, drugiego całkowicie obojętni i chłodni. Odchodzą bez słowa lub co gorsze - o wszystko obwiniają ciebie. Nawet o zdradzę... Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni. Unikaj ich jak ognia, bo możesz się łatwo poparzyć! 📢 Elisabeth Duda 20 lat temu przekonywała nas, że "Europa da się lubić". Tak dziś wygląda [zdjęcia - 10.01.2024] Elisabeth Duda to polsko-francuska aktorka, prezenterka telewizyjna i konferansjerka, którą polscy telewidzowie znają dzięki udziałowi w popularnym polskim talk-show pt. "Europa da się lubić", emitowanym w latach 2003-2008. Niedawno odebrała odznaczenie Orderu Sztuki i Literatury III klasy. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Duduś z serialu "Podroż za jeden uśmiech" - tak zmienił się Filip Łobodziński [zdjęcia - 10.01.2024] Filip Łobodziński to urodzony 24 marca 1959 r. dziennikarz i tłumacz, muzyk Zespołu Reprezentacyjnego. Widzowie pamiętają go jako aktor dziecięcy. Pan Filip wystąpił jako chłopiec w takich filmowych i serialowych hitach, jak "Podróż za jeden uśmiech", "Poszukiwany, poszukiwana" czy "Stawiam na Tolka Banana". Zobaczcie, jak Filip Łobodziński wyglądał jako dziecko i jak prezentuje się obecnie. 📢 Ulice w Bydgoszczy do naprawy. Gdzie wyrównają i utwardzą gruntówki? [nowa lista] Mieszkańcy Bydgoszczy przesyłają nam kolejne zdjęcie dziurawych ulic gruntowych. Źle jest między innymi na Miedzyniu i Osowej Górze. Choć teraz mróz ściął wypełnione wodą niecki, problem pozostał. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza kolejne plany naprawy gruntówek. Wracamy do tematu.

📢 Nieodśnieżone chodniki w Bydgoszczy. Co na ten temat mówią przepisy? Przez prace Miejskich Wodociągów i Kanalizacji niektóre chodniki spadły w kategorii odśnieżania o stopień niżej - zalega na nich lód i śnieg. Sytuacja na drogach dla pieszych w niektórych miejscach jest dramatyczna, choć strażnicy miejscy nie mają wielu zgłoszeń. Ale uwaga - w pewnych punktach miasta zmieniły się obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości! 📢 Kreacje celebrytów, gwiazd kina i show-biznesu na gali Złote Globy w Los Angeles Na niedzielnej gali w Los Angeles pojawiły się największe gwiazdy kina i show-biznesu. "Oppenheimer" Christophera Nolana został wybrany za najlepszy film, zaś "Sukcesja" ogłoszona najlepszym serialem dramatycznym podczas 81. ceremonii rozdania Złotych Globów. Film opowiadający o "ojcu bomby atomowej" i serial HBO o intrygach rodziny medialnego magnata zdobyły po cztery statuetki. Galę poprowadził komik Jo Koy. Obejrzyjcie zdjęcia gwiazd i celebrytów w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Skutki uboczne po szczepieniu na COVID. Tak rozpoznać NOP - oto najczęstsze objawy po szczepieniu Po szczepieniu mogą się pojawić pewne skutki uboczne. NOP, czyli niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniu na COVID-19 to głównie ból, obrzęk w miejscu podania szczepionki, ból głowy, ból mięśni czy gorączka. Skutki uboczne nie u każdego występują. Jak rozpoznać NOP? Jakie mogą być skutki uboczne po szczepieniu na COVID? Jak długo mogą utrzymywać się objawy po szczepieniu? Czytaj więcej. 📢 Mieszkańcy komentują zniknięcie pięciu lokali z Hali Targowej w Bydgoszczy. Ratusz reaguje na zmiany w obiekcie W ubiegłym tygodniu z Hali Targowej w Bydgoszczy zniknęło pięć lokali gastronomicznych. Decyzja jest szeroko komentowana przez mieszkańców. Mamy również komentarz bydgoskiego ratusza do obecnej sytuacji. 📢 Jak modnie nosić szal? Poznaj sposoby dzięki, którym będziesz wyglądała elegancko i podkreślisz swoją codzienną stylizację Szalik to bardzo ważna część kobiecej garderoby. Musi pasować do czapki, ale także i reszty outfitu. Istotny jest także sposób jego wiązania, który sprawi, że będzie ci ciepło, a ty będziesz wyglądała elegancko. Zobacz, jak modnie zawiązać szalik? Oto kilka sposobów.

📢 Parafianie zaskoczeni. W Dąbrówce Nowej odwiedził ich w ramach "kolędy" biskup Włodarczyk Niecodzienną "kolędę" przeżyli mieszkańcy Dąbrówki Nowej w powiecie bydgoskim. Ich domy odwiedził nie proboszcz miejscowej parafii, a sam biskup Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej. 📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Kto może liczyć na zastrzyk gotówki, wygraną na loterii, a kto będzie musiał oszczędzać? Przekonaj się Horoskop finansowy może być drogowskazem dla poszczególnych znaków zodiaku w kwestii pieniędzy, inwestycji oraz oszczędności. Sprawdź przepowiednię na 2024 rok i zobacz, czy czeka cię niespodziewany zastrzyk gotówki, podwyżka, a może wygrana na loterii?

📢 100 lat, czyli wyjątkowe urodziny pana Józefa Daleckiego w Bydgoszczy To była niezwykła uroczystość, a jubilat mógłby historiami swojego życia obdarować kilka osób. Wiemy to ze wspomnień wnuka pana Józefa, którymi ten podzielił się z redakcją.

📢 Produkował testosteron i sterydy, handlował narkotykami. Zatrzymała go bydgoska policja W ręce bydgoskiej policji wpadł 35-letni mężczyzna. Produkował sterydy i testosteron, którymi handlował. W domu miał też narkotyki. 📢 Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wybitny duchowny miał 67 lat Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny kościołów katolickich obrządków rzymskiego oraz ormiańskiego zmarł w wieku 67 lat. Ksiądz znajdował się w szpitalu, zmagał się z chorobą nowotworową. 📢 Cichy udar mózgu - oto jego nietypowe objawy. Konsekwencje mogą być bardzo poważne Cichy udar mózgu atakuje podstępnie i nie daje typowych objawów. Często mogą być one kojarzone ze starzeniem się lub zwykłym roztargnieniem. Subtelne symptomy łatwo przeoczyć, a bez podjętego leczenia i kontroli lekarskiej narażamy się na bardziej dotkliwy udar, który może zakończyć się śmiercią lub poważną utratą zdrowia. W tym materiale dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu.

📢 Zwarcie ozdób choinkowych przyczyną tragedii w Murowańcu pod Bydgoszczą. Takich pożarów jest w regionie sporo Nie tylko grudzień, ale i styczeń to kolejny miesiąc, w którym strażacy, m.in. z naszego regionu, interweniują przy pożarach po spięciu kabli w lampkach choinkowych. Tego nie wolno robić! 📢 Praca w Bydgoszczy - oferty na początku 2024. Ile płacą pracodawcy po podwyżce pensji minimalnej? Od pierwszego stycznia 2024 minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrosło z 3600 złotych do 4242 złotych brutto (około 3222 zł netto). To spora podwyżka - wymuszona między innymi bardzo wysoką inflacją, z jaką mamy do czynienia od dłuższego czasu. Sprawdzamy, jakie wynagrodzenie oferują obecnie pracodawcy w Bydgoszczy na różnych stanowiskach. W galerii zamieszczamy przegląd ofert zamieszczonych na stronach Powiatowego Urzędu Pracy.

📢 WOŚP w Bydgoszczy 2024 - plan imprez. Będzie koncert zespołu TSA i moc atrakcji Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych - pod takim hasłem w niedzielę 28 stycznia już po raz 32. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Bydgoszczy trwają intensywne przygotowania do finału.

📢 Niskie temperatury i oblężenie w noclegowniach w Bydgoszczy. Mrozy mogą utrzymać się kilka dni W ostatnich dniach temperatura w Bydgoszczy spadła poniżej -10 stopni Celsjusza. Podczas trudnych warunków atmosferycznych szczególnie warto zwrócić uwagę na wsparcie osób potrzebujących i w kryzysie bezdomności. 📢 Mała Hania z Bydgoszczy ma bardzo rzadką chorobę. Potrzebuje kolejnych operacji, by żyć Hania Krakowska z Bydgoszczy, która urodziła się z zespołem Pfeiffera, potrzebuje naszej pomocy. 3,5-latkę w tym roku czekają dwie poważne operacje stóp i czaszki. Ta ostatnia planowana jest w USA. By ratować córkę, rodzice muszą zebrać aż milion złotych. Ruszyła zrzutka. 📢 Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych w Bydgoszczy. Policja prosi świadków o pomoc 20 grudnia 2023 roku na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Skośnej w Bydgoszczy doszło do wypadku, w którym ucierpiała przechodząca przez przejście dla pieszych kobieta. Policjanci szukają świadków tego zdarzenia.

📢 Nowe mosty nad Brdą w Bydgoszczy otwarte, stary wciąż zamknięty. Tu warto zachować ostrożność Pod koniec 2023 roku otwarto dwa nowe mosty w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a tramwaje po blisko dwóch latach powróciły na torowisko przy ul. Perłowej. Najważniejsze prace związane z dużą inwestycją zostały zakończone, lecz docelowy ruch jeszcze nie został wprowadzony.

📢 Jak dostać wakacje kredytowe 2024? Znamy kryterium dochodowe. Czy twoje zarobki nie są zbyt wysokie? Sprawdź wyliczenia Wakacje kredytowe 2024 nie dla wszystkich zainteresowanych. Otrzymają je kredytobiorcy, których rata przekracza 40 proc. dochodu. Sprawdzamy, jakie zarobki i rata pozwolą na otrzymanie wakacji kredytowych w 2024 roku. Poznaj nasze wyliczenia dla różnych kwot. 📢 Mini pączki na budyniu, które rozpływają się w ustach. Przepis na ciasto bez dodatku drożdży. Pyszne, mięciutkie pączki zrobisz w mig Sekretem delikatnych mięciutkich mini pączków jest ugotowany budyń, który dodajemy do ciasta. Dzięki niemu pączki są delikatne jak chmurka, pachną wanilią i rozpływają się w ustach. Nie trzeba nawet dodawać do nich drożdży, więc przygotowanie zajmuje dosłownie kilka chwil. Możesz się nimi zajadać przez cały karnawał 2024.

📢 Policyjne drony - tak wyglądają i takie wykroczenia rejestrują. Jakie są mandaty? Polska policja powszechnie wykorzystuje drony do obserwacji dróg i rejestrowania wykroczeń drogowych. Kierowcy nawet nie wiedzą, że ich zachowania na drodze są monitorowane - funkcjonariusze dysponują nowoczesnymi narzędziami, które od 2019 r. na stałe weszły do użytku przez służby. Jak wyglądają policyjne drony, w jaki sposób używają ich policjanci oraz za jakie wykroczenia zarejestrowane przez drony kierowcy mogą otrzymać mandat - to wyjaśniamy w artykule i galerii. 📢 W grudniu pan Rafał z Bielaw koło Nakła stracił w wypadku dłoń. Rodzina zbiera na protezę. Prosi ludzi dobrej woli o pomoc Koszt specjalistycznej protezy, która pozwoli wrócić panu Rafałowi do pracy w warsztacie to co najmniej pół mln zł. Żona i dzieci zbierali datki na ten cel podczas kiermaszu w Nakle

📢 Jennifer Aniston i Maryl Streep postawiły na błyszczącą czerń. Zobacz kreacje dojrzałych gwiazd z gali Złotych Globów 2024 Złote Globy zostały przyznane! Gala rozdania prestiżowych nagród odbyła się wczoraj (7 stycznia), w Beverly Hills w Kalifornii. Na czerwonym dywanie pojawiła się cała plejada amerykańskich, choć nie tylko, gwiazd. Wśród nich nie zabrakło dojrzałych celebrytek, zachwycających urodą i stylizacjami. Zobacz, jakie trendy modowe królowały i jak prezentowały się Jennifer Aniston, Meryl Streep czy Jennifer Lopez. 📢 Krew na wycieraczkach i ścianach. Ranny bezdomny schował się na klatce przed mrozem Krew na ścianach i posadzce - oto, co zobaczyli mieszkańcy bloku przy ul. Curie-Skłodowskiej w Bydgoszczy. To ranny w głowę bezdomny schował się na klatce przed zabójczym mrozem. 📢 Gwiazdy sportu i celebryci na Gali Mistrzów 2023. Jakub Błaszczykowski z Wisły Kraków Superczempionem. Nagrody dla krakowianek ZDJĘCIA Liderka światowego rankingu tenisistek Iga Świątek została uznana najlepszym sportowcem Polski 2023 roku w 89. plebiscycie "Przeglądu Sportowego", zorganizowanym wspólnie z telewizją Polsat. W czołowej "10" zabrakło Roberta Lewandowskiego. Na Gali Mistrzów bawiła się cała plejada wspaniałych sportowców, trenerów i ludzi sportu, w tym były piłkarz, a dziś współwłaściciel Wisły Kraków Jakub Błaszczykowski, który otrzymał Superczempiona. Tytuł "Nadzieja Olimpijska 2024 Roku" przyznano Adriannie Kąkol, a na 9. miejscu wraz z koleżankami została sklasyfikowana inna krakowianka - mistrzyni świata w szpadzie Renata Knapik-Miazga. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Taki będzie 2024 rok i kolejne na drogach krajowych w Kujawsko-Pomorskiem. Najważniejsza jest trasa S10 Nowy rok na głównych kujawsko -pomorskich drogach zapowiada się dobrze. Po wydaniu pozwoleń ruszyć mają prace w terenie na budowie drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem.

📢 City Trail Bydgoszcz. Był śnieg, mróz i dobre humory. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego biegu Trzeci z pięciu biegów tej edycji City Trail w Bydgoszczy odbył się w niedzielę, 7 stycznia. 📢 Wróciła zima i mróz, więc morsy się cieszą. Mnóstwo zabawy w Pieckach pod Bydgoszczą Tradycyjnie w niedzielne południe morsy z Bydgoszczy i okolic spotkały się w Pieckach. Nad Jeziorem Jezuickim zażywali zimnych kąpieli. Morsowanie 7 stycznia 2024 roku było nadzwyczaj udane, bo spadł śnieg, był mróz i świeciło słońce.

📢 Studniówki 2024 w Bydgoszczy. Tak bawili się maturzyści z bydgoskich liceów - zobacz zdjęcia 5 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy 2024 w Bydgoszczy. W piątek poloneza zatańczyli maturzyści I LO, IV LO oraz VI LO. Podczas studniówek maturzystom towarzyszyli nasi fotoreporterzy, którzy uwiecznili te wyjątkowe chwile. Zobaczcie, jak wyglądała zabawa podczas pierwszych bali studniówkowych w 2024 roku. 📢 Lokalne, klimatyczne i jedyne w swoim rodzaju. Dziś te bydgoskie lokale walczą o przetrwanie Ostatnie lata były szczególnie trudne dla lokalnych, tworzonych z pasją miejsc, które z uwagi na szalejącą inflację i brak napływu klientów ledwo wiążą koniec z końcem. Jak mówi nam Angelika Makowska z Bą Bą, która w ostatnim czasie o pomoc zaapelowała w mediach społecznościowych, w Bydgoszczy punktów, które wciąż borykają się z problemami finansowymi, nie brakuje. To choćby właśnie Bą Bą, Fanaberia, Może Ryba czy Toniebajka. Księgarnia dla wszystkich.

📢 Studniówka I LO w Bydgoszczy w Operze Nova. Tak bawili się maturzyści - zdjęcia W Bydgoszczy rozpoczął się sezon studniówkowy. W piątek (5 stycznia), jako jedni z pierwszych, na swoim ważnym balu w życiu bawili się maturzyści I LO im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy.

📢 Studniówka VI LO w Bydgoszczy. Maturzyści bawili się w Hotelu City - zobaczcie zdjęcia Tradycyjny polonez otworzył w piątek (5 stycznia) studniówkę tegorocznych maturzystów z VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dla uczniów to był niezapomniany wieczór. 📢 Studniówka IV LO w Bydgoszczy. Z gracją zatańczyli poloneza - zobaczcie zdjęcia Wieczorowe kreacje, eleganckie garnitury i duża dawka pozytywnej energii - maturzyści z IV LO im. Kazimierza Wielkiego w piątek (5 stycznia) zatańczyli poloneza. To była wyjątkowa studniówka, bo odbyła się w roku jubileuszu 70-lecia szkoły.

📢 Gala mistrzów sportu 2023 roku - znamy wyniki. Zobaczcie, jak było na gali i balu Iga Świątek została wybrana najlepszą sportsmenką Polski 2023 roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego. Czołowi polscy zawodnicy i zawodniczki spotkali się na gali i balu sportowca. 89. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski za nami. Zobaczcie jak było!

📢 Tak wyglądała Bydgoszcz blisko 60 lat temu. Mamy niezwykłe nagranie z 1965 roku! Z wielką radością regularnie dzielimy się z naszymi czytelnikami zdjęciami, które przedstawiają dawną Bydgoszcz. Tym razem cofniemy się do 1965 roku. Przedstawiamy nagranie, w którym możemy zobaczyć Bydgoszcz sprzed niemal 60 lat. Jak bardzo zmienił się Gród nad Brdą? Zobaczcie, jak wyglądała Bydgoszcz w 1965 roku! 📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście! 📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Saffet obiecuje Kazimowi fortunę za córki Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Spotkanie Seyran z Feritem kończy się kolejną kłótnią. Suna informuje Ferita o planach jej ojca. Chłopak nie jest z tego powodu szczęśliwy. Ifakat aranżuje spotkanie Halisa z Pelin. Saffet obiecuje Kazimowi za obie córki duże pieniądze. Co jeszcze wydarzy się po weekendzie w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 II Manifestacja w obronie mediów publicznych przed siedzibą TVP w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia Za nami druga manifestacja w obronie mediów publicznych, która odbyła się pod siedzibą bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej. W demonstracji, która rozpoczęła się w piątek, 5 stycznia, o godz. 20, wzięło udział kilkaset osób. Uczestnicy zgromadzenia protestowali przeciwko działaniom obecnego rządu wobec mediów publicznych.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38) - to wydarzy się po weekendzie na początku stycznia. Manuela umrze! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po weekendzie, na początku stycznia, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Maria Luisa i Lourdes posądzają Trini o kradzież pieniędzy Ramona. Manuela, pod wpływem Germana, zmienia zeznania i wychodzi na wolność. Rosina martwi się, że Maximiliano z nią nie współżyje.. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Ma stylowy dom na wsi z ogródkiem warzywnym - zdjęcia Czerwona cegła, duże przestrzenie, jasne ściany oraz duży ogród pełen kwiatów i warzyw - tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Stylowa nieruchomość popularnej prezenterki mieści się w Konstancinie pod Warszawą. Zajrzeliśmy, jak gwiazda TVN urządziła wnętrza swojego domu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką. 📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Zobacz najgorsze pomysły właścicieli Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę...

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku 2024 roku. Yaman popada w obłęd. Seher ma tego dość! Styczniowe odcinki serialu "Dziedzictwo" zapowiadają wiele emocji. Widzowie w Polsce nadal będą świadkami konfliktu pomiędzy Seher i Yamanem. Nic nie wskazuje na to, by relacje małżonków miały ulec ociepleniu. Wręcz przeciwnie, wzajemna niechęć będzie narastała, a zachowanie Yamana doprowadzi Seher do drastycznych kroków. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 3-12 stycznia. Zobacz, jakie losy na początku 2024 r. czekają bohaterów "Dziedzictwa".

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w styczniu 2024. Yildiz zostaje coachem życia i... sprzedaje bransoletki Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w styczniu 2024 r. Wkrótce w serialu: Ender i Cagatay knują intrygę. Asuman pragnie skłócić Ezgi z Kumru. W pobliżu domu Ekina dochodzi do zabójstwa. Asuman podejrzewa, że to Yildiz jest w ciąży. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Handan, nowa postać w serialu Zakazany owoc. Taka prywatnie jest Şebnem Dönmez W 384 odcinku serialu "Zakazany owoc" pojawia się nowa postać. To kobieta o imieniu Handan. Jest byłą żoną Dogana i matką Kumru. Jej pojawienie się w telenoweli jest z przytupem. To, kim jest Handan i jaką rolę odegra w popularnym "Yasak Elma" - bo tak brzmi oryginalny tytuł "Zakazanego owocu" - pozostawimy zakryte zasłoną milczenia. W artykule i galerii informacje i zdjęcia aktorki, wcielającej się w rolę Handan, Şebnem Dönmez.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu po Nowym Roku. Yaman zamyka Seher w pokoju. Kobieta planuje ucieczkę Przed nami kilka dni przerwy w emisji serialu "Dziedzictwo". Kolejny odcinek tureckiej telenoweli zobaczymy dopiero 2 stycznia. Sprawdziliśmy, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu na początku 2024 roku. Relacje Seher i Yamana wciąż będą napięte. Mężczyzna zamknie swoją żonę w pokoju na klucz i wybierze się na spacer z Zuhal. Seher będzie miała dość takiego traktowania i rozpocznie planowanie ucieczki. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po Nowym Roku? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 2-12 stycznia.

📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka pozuje na wakacjach w skąpym stroju i wygląda "hot" Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

📢 W 2018 roku archeolodzy w bydgoskiej farze znaleźli niesamowity skarb - mamy zdjęcia O tym znalezisku mówiło się w całej Polsce! 2 stycznia 2018 roku archeolodzy pracujący w bydgoskiej Katedrze pw. św. Marcina i Mikołaja zakończyli wydobywanie i zabezpieczanie skarbu pochodzącego z połowy XVII wieku. 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız Hilal Yıldız polscy widzowie poznali dzięki serialowi "Dziedzictwo". Graną przez nią postać, Zuhal, trudno polubić - aktorka dostała niewdzięczną rolę kobiety, która próbuje uwieść jednego z głównych bohaterów, Yamana. Gdy ten coraz bardziej zbliża się do Seher, Zuhal oraz jej siostra Ikbal robią wszystko, by pozbyć się konkurentki. Jaka prywatnie jest Hilal Yıldız? Zobaczcie zdjęcia, które urocza turecka aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku.

📢 Wyjątkowe zdjęcia Bydgoszczy. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie 100 lat Ostatnie lata to czas wielkich inwestycji w Bydgoszczy. Wiele miejsc zmieniło się nie do poznania, a niektóre budynki zniknęły na zawsze. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądało miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentujemy zdjęcia Bydgoszczy z lat 1920-39. 📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne. 📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

