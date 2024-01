Przegląd prasy 1.01.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Życzenia noworoczne 2024. Mamy sylwestrowe kartki do wysłania i gotowe wierszyki”?

Prasówka 1.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Życzenia noworoczne 2024. Mamy sylwestrowe kartki do wysłania i gotowe wierszyki Noworoczne życzenia - zastanawiasz się, jakie wybrać najlepsze? Śmieszne wierszyki to jedne z najbardziej popularnych życzeń na Nowy Rok. Sprawdź nasze propozycje, każdy znajdzie coś dla siebie!

📢 Pogrzeb Krzysztofa Respondka w Tarnowskich Górach. Wzruszające sceny, przejmujące gesty i tłumy żałobników. Zobacz film z uroczystości 30 grudnia 2023 roku w sobotę odbył się pogrzeb Krzysztofa Respondka. Kabareciarz, wokalista i aktor, uwielbiany przez tysiące widzów, zmarł na dwa dni przed Wigilią w wieku 54 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Tarnowskich Górach odprowadziły go tłumy ludzi, których serca dogłębnie poruszył. Żegnamy dziś nie tylko uzdolnionego artystę estradowego, ale też dobrego i życzliwego człowieka, "przede wszystkim Ślązaka".

📢 Mamy horoskop zodiakalny dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka Izabela mówi o 2024 roku [1.01.2024] Więcej okazji do zabawy, rozwoju, ale i odpoczynku u boku ukochanej osoby. W nadchodzącym 2024 roku warto bardziej skupić się nad własnym komfortem psychicznym i fizycznym. W naszej galerii przedstawiamy horoskop zodiakalny na 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Na kogo czeka powodzenie w finansach, a kto powinien zacisnąć pasa? Tego dowiecie się z naszej galerii.

Prasówka 1.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pensja minimalna 2024 netto. 1 stycznia podwyżka o kilkaset złotych. Ile na rękę zapłaci szef? [1.01.2024] 1 stycznia 2024 rośnie płaca minimalna w Polsce. Podwyżka jest dość spora i ma rekompensować najmniej zarabiającym pracownikom straty, jakie ich portfele poniosły w związku z bardzo wysoką inflacją, która utrzymywała się w 2023 roku. Koszt podwyżki płacy minimalnej mocno obciąży pracodawców. Ile wyniesie płaca minimalna netto od stycznia, a ile od lipca 2024 roku?

📢 Gwiazda telewizji Paulina S. oskarżona o ujawnienie danych osobowych. Grożą jej nawet dwa lata więzienia To poważna sprawa! Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec celebrytki i byłej prezenterki m.in. „Pytania na śniadanie” Pauliny S. Chodzi o nielegalne upublicznienie danych adresowych znanej aktorki na jednym z portali społecznościowych. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [1.01.2024] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu. 📢 Tak teraz wygląda Zehra z serialu Więzień Miłości. Metamorfoza Hazal Subasi po latach [1.01.2024] Hazal Subasi, uwielbiana zarówno przez fanów w Turcji, jak i w Polsce, wcieliła się w rolę serialowej Zehry w "Więźniu Miłości". Jednak codzienne życie tej utalentowanej aktorki znacząco różni się od postaci, którą gra na ekranie. Zresztą - zobaczcie zdjęcia.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [1.01.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się w styczniu 2024. Dokumenty rozwodowe zostają podpisane! [1.01.2024] Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Spotkanie Seyran z Feritem kończy się kolejną kłótnią. Ifakat aranżuje spotkanie Halisa z Pelin. Saffet obiecuje Kazimowi za obie córki duże pieniądze. Suna informuje Ferita o planach jej ojca. Co jeszcze wydarzy się w styczniu 2024 r. w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w styczniu 2024. Yildiz zostaje coachem życia i... sprzedaje bransoletki [1.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w styczniu 2024 r. Wkrótce w serialu: Ender i Cagatay knują intrygę. Asuman pragnie skłócić Ezgi z Kumru. W pobliżu domu Ekina dochodzi do zabójstwa. Asuman podejrzewa, że to Yildiz jest w ciąży. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Te znaki zodiaku mogą liczyć na łatwy i duży zarobek [1.01.2024] Rok 2024 zbliża się wielkimi krokami, dlatego miliony Polaków już teraz zastanawiają się, co nas czeka w nadchodzącym roku. Szczególnie kwestie finansowe spędzają ludziom sen z powiek. Wysoka inflacja, niepewna sytuacja geopolityczna za naszą wschodnią granicą, ale również na Bliskim Wschodzie powodują, że wielu z nas boi się o swoją finansową przyszłość. My już wiemy, co przyniesie 2024 rok. Mamy horoskop finansowy dla wszystkich znaków zodiaku na rok 2024. Sprawdź, co cię czeka!

📢 Horoskop na 2024 rok. Te dni będą najlepsze na pieniądze i miłość - zobacz listę i daty [1.01.2024] Kiedy szukać miłości? Jak już wspominaliśmy wielokrotnie, strzała Kupidyna nigdy nie gubi adresu. W naszej galerii przedstawiamy horoskop na 2024 rok. Zobacz, jakie dni w roku sprzyjają spotkaniu wielkiej miłości, a także kiedy... będą wam sprzyjać duże pieniądze. To będzie przełomowy rok dla wielu znaków zodiaku! 📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! [1.01.2024] W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku.

📢 Horoskop zdrowotny na 2024 rok. Które znaki zodiaku będą musiały zadbać o zdrowie? [1.01.2024] Rok 2024 przyniesie więcej okazji do zabawy, odpoczynku i nowych zawodowych możliwości. Jowisz od stycznia do 25 maja przebywa w znaku statecznego i lubiącego wygodę Byka. Warto zająć się swoim komfortem fizycznym i psychicznym. Od 26 maja Jowisz zacznie przemierzać radosny i ciekawski znak Bliźniąt i nabierzemy ochoty na podróże, nowe hobby, towarzyskie atrakcje. Przełomowe momenty roku to kwiecień i październik, kiedy na niebie utworzą się zaćmienia Słońca. W sierpniu i grudniu kwadratura Jowisza i Saturna ostrzega przed ryzykownymi decyzjami w sferze kariery i finansów. Najlepszy miesiąc na nowe przedsięwzięcia to styczeń, maj, lipiec i listopad. A jakie są przepowiednie dla znaków Zodiaków jeśli chodzi o zdrowie fizyczne i psychiczne? Sprawdź w galerii!

📢 Telenowela Akacjowa 38 - to wydarzy się na początku 2024 roku. Cayetana chce śmierci! [1.01.2024] Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Manuela jest zrozpaczona po śmierci Justa i Inocencji. Zostaje oskarżona o tę zbrodnie, a Cayetana robi wszystko, by dzięki fałszywym zeznaniom świadków została skazana na śmierć. German robi wyszystko, by jej pomóc. Co wydarzy się na początku 2024 roku w serialu "Akacjowa 38? Streszczenia wszystkich odcinków, które zobaczymy do 10 stycznia przeczytasz w galerii. 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu po Nowym Roku. Yaman zamyka Seher w pokoju. Kobieta planuje ucieczkę [1.01.2024] Przed nami kilka dni przerwy w emisji serialu "Dziedzictwo". Kolejny odcinek tureckiej telenoweli zobaczymy dopiero 2 stycznia. Sprawdziliśmy, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu na początku 2024 roku. Relacje Seher i Yamana wciąż będą napięte. Mężczyzna zamknie swoją żonę w pokoju na klucz i wybierze się na spacer z Zuhal. Seher będzie miała dość takiego traktowania i rozpocznie planowanie ucieczki. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po Nowym Roku? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 2-12 stycznia.

📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem ostrzegawczym - nie lekceważ ich [1.01.2024] Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić twoje zdrowie i życie. Co powinno cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę? 📢 Takie owoce mają najwięcej kalorii. Jeśli nie chcesz przytyć, jedz je rozważnie [1.01.2024] Owoce powinny stanowić składnik każdej zdrowej diety. Dostarczają witamin, są zdrowym zamiennikiem słodyczy. Jest jednak grupa owoców, których kaloryczność jest zdecydowanie wyższa. Osoby, które nie chcą przytyć, jak najbardziej mogą je spożywać, ale powinny uważać na ilość i porę, o której to robią. Które owoce są najbardziej kaloryczne?

📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka pozuje na wakacjach w skąpym stroju i wygląda "hot" [1.01.2024] Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci. 📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia [1.01.2024] Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo".

📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [1.01.2024] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście! 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [1.01.2024] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Kawa z kardamonem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kardamonem [1.01.2024] Picie kawy z dodatkiem kardamonu jest korzystne dla naszego organizmu z kilku powodów. Kardamon jest bowiem bogatym źródłem przeciwutleniaczy i może wspomagać trawienie oraz zapewniać dodatkowy aromat i smak temu napojowi. Sprawdź, jakie są skutki picia kawy z kardamonem i co dzieje się z organizmem, gdy pijemy taki napój. 📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim [1.01.2024] Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [1.01.2024] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Serial "Dziedzictwo": Okrutny Yaman, Seher ma dość! Wiemy, co wydarzy się po weekendzie [1.01.2024] Niebawem w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"): Seher w najbliższym czasie przeżyje bardzo trudne chwile. Yaman jest dla niej bezlitosny - podejrzewa, że żona go zdradza. Seher nie może zrozumieć jego zachowania. By sprawić jej dodatkową przykrość, Yaman zaczyna faworyzować Zuhal. Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" na początku 2024 roku - streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Osoby o tych schorzeniach z pamięcią nie powinni tego jeść. Mamy listę produktów [1.01.2024] Nasza dieta ma znaczenie. Jeśli wybieramy zdrową żywność nasze ciało, narządy, a nawet kości będą działać prawidłowo, jeśli natomiast zaniedbamy jakość naszych posiłków może się to odbić na naszym zdrowiu. Niektóre produkty będą miały tez bardzo zły wpływ na prace naszego mózgu a co za tym idzie na pamięć. 📢 Dramatyczny wypadek osobówki w Żernicy. Kierowca uderzył w drzewo. Nie żyją trzy osoby Tragiczny wypadek w Żernicy, w powiecie gliwickim. U zbiegu ulic Gliwickiej i Smolnickiej, kierujący samochodem osobowym uderzył w drzewo. W wypadku zginęły trzy osoby. To obywatele Ukrainy.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 "Sylwestrowa piątka" w Starym Fordonie pobiegła pięć kilometrów "Sylwestrowa piątka" organizowana przez FordonRunners to bieg, który odbył się w Fordonie przed południem w ostatni dzień 2023 roku. Chętnych nie zabrakło. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska z rodziną. Zobacz luksusowy dom aktorki. Zajrzyj do ogromnej willi gwiazdy „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość". 📢 Prezes zarządu radia PiK wydała oświadczenie w związku z postawieniem w stan likwidacji 17 rozgłośni regionalnych Prezes Zarządu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw wydała oświadczenie w związku z postawieniem w stan likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia.

📢 Wypadek na drodze Bydgoszcz - Gdańsk. Były utrudnienia na drodze ekspresowej Samochód osobowy uderzył w bariery ochronne na drodze ekspresowej S5 w Niewieścinie koło Świecia. Między godzinami 9-11 trzeba było liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

📢 Przesądy sylwestrowe i noworoczne. Co przynosi szczęście, a co może skończyć się kłopotami w 2024 roku? Nowy rok zbliża się wielkimi krokami. Co przyniesie nam 2024 rok? Czy możemy zapewnić sobie w nim szczęście i dostatek? Według wierzeń tak! Istnieje liczba przesądów, dzięki którym unikniemy niepowodzenia i rozczarowań. Zobacz w naszej galerii najpopularniejsze przesądy sylwestrowe i noworoczne. 📢 Świąteczne dekoracje w domu Anny Bardowskiej. Kilka choinek i mnóstwo dodatków - mamy zdjęcia Anna Bardowska przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła już kilka tygodni temu. Popularna influencerka na bieżąco pokazywała fanom, jak wraz z rodziną szykuje się do tego wyjątkowego czasu. Ubieranie choinki, dekorowanie domu czy pieczenie ciasta - to wszystko można było oglądać na Youtube oraz Instagramie Anny Bardowskiej. Zobaczcie, jak gwiazda programu "Rolnik szuka żony" udekorowała swój dom na Święta Bożego Narodzenia.

📢 Tak Kasia Tusk udekorowała swój dom na święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jak mieszka córka premiera Katarzyna Tusk jest córką premiera RP, Donalda Tuska. To znana blogerka i influencerka, która prowadzi konta w mediach społecznościowych pod pseudonimem Make Life Easier. Na swoim profilu na Instagramie i Pinterest często zamieszcza zdjęcia, na których można zobaczyć wnętrza jej domu w Sopocie. Kasia Tusk przystroiła swoje mieszkanie na święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak efektownie wygląda jej mieszkanie. Ze zdjęć emanuje ciepło domowego ogniska, styl i szyk. 📢 To może być chora tarczyca - objawy są nietypowe. Na co trzeba zwrócić uwagę? Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest niedoczynność tarczycy oraz jakie są jej najczęstsze objawy. Choć powody niedoczynności tarczycy mogą być różne, za najczęstszą wymienia się tzw. chorobę Hashimoto. Co powinno nas zaniepokoić i dać sygnał do tego, by udać się do endokrynologa? Jakie są najczęstsze objawy oraz jakie podstawowe badania może zlecić lekarz, by stwierdzić niedoczynność?

📢 Mariolka z serialu Świat Według Kiepskich. Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia Widzowie pamiętają Barbarę Mularczyk jako Mariolkę z serialu komediowego "Świat według Kiepskich", który kiedyś przyciągał tłumy telewidzów przed ekrany. Zobaczcie, jak zmieniła się od kilkunastoletniej dziewczyny do dojrzałej kobiety. 📢 Zosia z serialu Rodzina Zastępcza. Tak teraz wygląda Misheel Jargalsaikhan - zobacz zdjęcia Misheel Jargalsaikhan to urodzona w Ułan Bator (stolica Mongolii) aktorka, którą polscy widzowie poznali jako Zosię Kwiatkowską w komediowym serialu "Rodzina zastępcza", gdzie występowała u boku takich znanych aktorów, jak Piotr Fronczewski, Gabriela Kownacka, Joanna Trzepiecińska czy Jarosław Boberek. Serial emitowano w latach 1999-2009. Zobaczcie, jak obecnie wygląda Misheel Jargalsaikhan. 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Ola i Michał Żebrowscy - tak mieszkają z czwórką dzieci. Góralska chata z widokiem na Tatry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikują zdjęcia i filmy ze swojego życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszkają Ola i Michał Żebrowscy. Ich góralska chata z widokiem na Tatry robi duże wrażenie! 📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku - lista ulg. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku.

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko [31.12.202] W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Szpital Eskulap uruchamia w Bydgoszczy i w Osielsku świadczenia NFZ dla pacjentów kardiologicznych Po miesiącach negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, Szpital Eskulap otwiera Poradnię Kardiologiczną, która będzie dostępna dla pacjentów objętych ubezpieczeniem NFZ. Świadczenia uruchomione zostały w grudniu tego roku, a najbliższy wolny termin do poradni to pierwsza połowa lutego. 📢 Adela Konop, Mikołaj Macioszczyk, Józef Eliasz i Zbigniew Leszczyński wspominają 2023 rok Muzycy, działacze kultury i sportu podsumowują rok 2023. Przybyło singli wydanych przez znanych bydgoskich artystów, w przyszłym roku ukażą się dwie nowe płyty: Adeli Konop i Mikołaja Macioszczyka. Józef Eliasz wspomina wyjątkowe imprezy festiwalowe latem, a Zbigniew Leszczyński chwali się sukcesami naszych tenisistów stołowych. 📢 Coraz więcej miast ma strefy czystego transportu. Co wydarzy się w Bydgoszczy? Coraz więcej polskich miast decyduje się na wyrzucanie z ruchu starych, niespełniających określonych norm emisji spalin samochodów. Tzw. strefy czystego transportu powstają w Warszawie i Krakowie, przygotowuje się do tego także Wrocław. W Bydgoszczy żadnych ograniczeń nie będzie.

📢 Sylwestrowe fajerwerki mogą być dla zwierząt śmiertelnym zagrożeniem Koniec roku to czas, kiedy wiele osób odpala fajerwerki. Głośne pokazy pirotechniczne są bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia zwierząt. 📢 Sylwestrowy weekend w Bydgoszczy. Sprawdź, co się będzie działo w dniach 30 grudnia - 1 stycznia Sylwestrowo-noworoczny okres to dla wielu ludzi przede wszystkim czas zabaw w gronie bliskich i przyjaciół. Dla tych, którzy chcieliby urozmaicić sobie ten czas, przygotowaliśmy propozycje atrakcji planowanych w Bydgoszczy w dniach 30 grudnia – 1 stycznia. Wśród nich m.in. koncerty sylwestrowo-noworoczne, spektakle i sportowe emocje. 📢 Osiem koncertów, pięć dni i siedem tysięcy widzów na Sylwestrze w Operze Nova [zdjęcia] Dla Opery Nova to najgorętsze dni w roku: w ciągu 5 dni odwiedzi ją około 7 tys. widzów Koncertów Sylwestrowo-Noworocznych. Z uwagi na toczącą się rozbudowę gmachu bydgoskiej Opery o IV krąg i parking, publiczność wchodzić będzie przez hol kasowy.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po świętach. Czy Yildiz jest w ciąży? Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender stwierdza, że musi wyjść za mąż. Kumru knuje, by oskarżyć Asuman o kradzież. Cagatay i Sedahi szukają syna Samiego. Po awanturze w pubie Caner, Emir, Omer i Ekin zaprzyjaźniają się. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Absurd na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Kierowcy uruchamiają sygnalizację dla pieszych, żeby włączyć się do ruchu Kierowcy opuszczający bydgoski Siernieczek ulicą Sochaczewską mają problem, żeby włączyć się do ruchu w zatłoczoną ulicę Fordońską. Dlatego wysiadają z samochodów i wciskają guzik wzbudzający pobliską sygnalizacje świetlną na przejściu dla pieszych. Wtedy ruch na Fordońskiej na chwilę się zatrzymuje.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać!

📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje. 📢 Osoby o tych schorzeniach muszą uważać na paprykę. Kolory papryki mają znaczenie Patryka to jedno z najzdrowszych warzyw w polskich sklepach. Sprawdzamy jakie wartości ma dla naszego organizmu, kto szczególnie często powinien jeść paprykę, a kto powinien jej unikać. Czy kolor papryki ma znaczenie dla jej wartości odżywczych? Sprawdź! 📢 Takie są objawy "cichej depresji". Oto ważne oznaki - tak rozpoznać "uśmiechniętą depresję" Cicha depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Cicha depresja często nazywana jest "uśmiechniętą depresją", ponieważ na pierwszy rzut oka dotknięte nią osoby mogą wydawać się szczęśliwe. Cichą depresję trudno rozpoznać przez najbliższych a nawet przez samych chorych - część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak wygląda "uśmiechnięta depresja"? Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy "cichej depresji".

📢 Anna Lewandowska doczekała się konkurentki. Czy Dayana Lins, żona nowego napastnika Barcelony Brazylijczyka Vitora Roque, przyćmi „Lewą”? Konkurent dla Roberta Lewandowskiego do miejsca na środku ataku FC Barcelony Brazylijczyk Vitor Roque przybył do stolicy Katalonii, a wraz z nim jego piękna żona i rywalka Anny Lewandowskiej największej WAGs „Blaugrany” – Dayana Lins. 📢 Jak urządzić małe mieszkanie w bloku? Nowoczesny projekt małego metrażu. Zobacz, jak modnie zaprojektować 36 metrów – galeria zdjęć Małe mieszkanie można urządzić modnie, funkcjonalnie i z klasą. Udowodniła to architektka Anna Łuksza, która zaprojektowała wyjątkową przestrzeń do życia. Zobacz nowoczesny projekt 36-metrowego lokum urządzonego dla osoby młodej, która rozpoczyna samodzielne dorosłe życie. Oto pomysł na kobiecą przestrzeń, która jest subtelna i delikatna, a równocześnie pełna energii i siły twórczej.

📢 45 lat temu przeżyliśmy zimę stulecia. Tunele w śniegu i pamiętny sylwester '78 Trzymetrowe zaspy, sparaliżowana komunikacja, kłopoty z dostawą węgla do elektrociepłowni. Zima, która zaatakowała na przełomie 1978 i 1979 roku nazywana jest "zimą stulecia". Niebawem mija 45 lat od tych wydarzeń. W galerii prezentujemy zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które wykonano w tamtym czasie. 📢 Góralski dom Kamila Stocha w Zębie. Tak wielki skoczek mieszka i żyje z ukochaną żoną Ewą - zdjęcia Drewniany pałac jak z bajki, fantastyczne widoki dookoła i piękny ogród - tak mieszkają w Zębie Kamil Stoch i jego ukochana Ewa. Zaglądamy do domu wielkiego skoczka, a tam połączenie nowoczesności i góralskich tradycji. Tak mieszka Kamil Stoch - zobaczcie zdjęcia jego drewnianego pałacu.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Tomasz Kammel - tak mieszka prezenter. Ekskluzywny apartament z widokiem na stolicę! Tomasz Kammel to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz od lat związany jest z Telewizją Polską. Przez wiele lat był związany z Katarzyną Niezgodą. Na co dzień gwiazdor mieszka w słonecznym apartamencie w sercu Warszawy. Wystrój jest nowoczesny i niepowatarzalny. 📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

📢 Magdalena Lamparska - tak mieszka aktorka. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej.

📢 Instalacja przy terenach dawnych zakładów Zachem przestaje działać. Oczyściła ponad milion metrów sześciennych wód Uruchomiona w 2021 roku instalacja służąca remediacji terenów poprzemysłowych dawnego Zachemu i oczyszczaniu wód podziemnych z chmury niebezpiecznych substancji przestaje działać - wygasł projekt dofinansowania, za który ją zbudowano. Oczyściła ponad milion metrów sześciennych wód, wyłapując fenole i inne szkodliwe substancje ze składowisk dawnych zakładów.

📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się po świętach. Suna zostaje obiecana innemu mężczyźnie! Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Abidin wyznaje Feritowi, że kocha Sunę. Ifakat spiskuje nie tylko przeciwko Seyran. Kazim postanawia zorganizować spotkanie z rodziną Saffeta, żeby wydać Sunę za mąż. Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii. 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu do końca roku: Manuela chce umrzeć po śmierci Justa i Inocencii Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do końca roku, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo porywa Inocencię, wdrapuje się na dzwonnicę, dochodzi do tragedii, oboje spadają i giną! Cayetana puszy się, że wraz ze śmiercią Justa przejmuje zapisane jej przez niego w testamencie wszystkie jego dobra i cały majątek Germana. Co jeszcze się wydarzy?

📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo po świętach. Yaman mści się na Seher - kobieta jest załamana Ostatni przedświąteczny odcinek serialu "Dziedzictwo" zobaczymy 22 grudnia, a potem czeka nas kilka dni przerwy. Jednak już po Świętach Bożego Narodzenia turecka produkcja ponownie zagości w ramówce TVP. Wiemy, co wydarzy się telenoweli w okresie świąteczno-noworocznym. Mamy streszczenia nowych odcinków, które Telewizja Polska pokaże w dniach 27 grudnia - 5 stycznia.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do końca roku: Nesilhan ulegnie urokowi Bory To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do końca 2023 roku: Yaman nie może odpędzić dręczących go myśli o zdradzie Seher. Bora próbuje zbliżyć się do Neslihan i zdobyć jej sympatię. Cenger zatrudnia w rezydencji nowego ogrodnika. Mężczyzna zna się na pielęgnacji roślin, jest jednak niepiśmiennym niemową. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń! 📢 4 europejskie miasta, których lepiej unikać w 2024 roku. Turyści mogą być rozczarowani Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku?

📢 Noworoczna wyprzedaż 2024. Zobacz, co można upolować już teraz. Sukienki na sylwestra dla dojrzałych kobiet i inne oferty Noworoczna wyprzedaż to dobra okazja na upolowanie okazji, w tym ubrań, butów i akcesoriów w niższych niż zazwyczaj cenach. Można wówczas nie tylko zdobyć wymarzoną rzecz, ale i taniej uzupełnić braki w garderobie, a nawet w ostatnich dniach przed imprezą znaleźć w niskiej cenie modną sukienkę na sylwestra. Zebraliśmy oferty dla kobiet od kilku znanych marek.

📢 Serial "Złoty chłopak". Zatem rozwód! Co wydarzy się po świętach i w nowym roku? Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po świętach i na początku 2024 roku. W galerii zamieszczamy streszczenia odcinków, które będą wyemitowane do 9 stycznia 2024. Relacje Ferita z Seyran mają się coraz gorzej. Gdy po kolejnej kłótni Seyran opuszcza rezydencję i nie chce wrócić, dla Ferita oznacza to tylko jedno - rozwód.

📢 W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız Hilal Yıldız polscy widzowie poznali dzięki serialowi "Dziedzictwo". Graną przez nią postać, Zuhal, trudno polubić - aktorka dostała niewdzięczną rolę kobiety, która próbuje uwieść jednego z głównych bohaterów, Yamana. Gdy ten coraz bardziej zbliża się do Seher, Zuhal oraz jej siostra Ikbal robią wszystko, by pozbyć się konkurentki. Jaka prywatnie jest Hilal Yıldız? Zobaczcie zdjęcia, które urocza turecka aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku.

📢 Horoskop partnerski na 2024 rok. Jednych czeka wielkie uczucie, innych miłosne przygody. Zobacz, co się będzie działo w kolejnych miesiącach Horoskop partnerski ukazuje przyszłość poszczególnych znaków zodiaku w zakresie życia uczuciowego. Nadchodzący rok zapowiada ogromne zmiany, choć nie zawsze oznacza to rozstania, ale w przypadku niektórych wejście w nową relację bądź utrwalenie tej już istniejącej. Sprawdź, co mówią zbliżające się układy planet.

📢 Najlepsze ciasta z kremem na imprezę i na sylwestra. Idealne na domówkę. Wybierz spośród 5 sprawdzonych wypieków Imprezy sylwestrowe i karnawałowe poza daniami na gorąco powinny uwzględnić małe co nieco. Szczególnie na przyjęciach sprawdzą się spektakularnie wyglądające ciasta z kremem. Takie wypieki można przyrządzić z galaretką, z brzoskwiniami z puszki lub z wiśniami z kompotu. Wybraliśmy dla ciebie 5 ciast, które zawsze się udają i są tak pyszne, że goście poproszą o przepis. Wypróbuj przepisy na smakowite wypieki, które z pewnością umilą czas karnawałowej zabawy.

📢 Druga waloryzacja emerytur możliwa w 2024. Takie będą emerytury po marcowej waloryzacji - wyliczenia Podczas swojego expose Donald Tusk zapowiedział, że już wkrótce będzie chciał rozpocząć realizację swoich wyborczych obietnic. Wśród nich znalazła się m.in. druga waloryzacja rent i emerytur, która może zostać wprowadzona już w przyszłym roku. Sprawdziliśmy, co musi się wydarzyć, aby druga waloryzacja emerytur weszła w życie w 2024 roku. Przygotowaliśmy też prognozowane wyliczenia emerytur i rent po marcowej waloryzacji. Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura. 📢 Poważne, duchowe i religijne życzenia świąteczne na Wigilię i Boże Narodzenie Boże Narodzenie dla Wielu to czas duchowego wyciszenia i religijnej zadumy. W artykule znajdziesz propozycje poważnych i religijnych życzeń. Skorzystaj z nich i wyślij życzenia bożonarodzeniowe na kartce pocztowej, przez Messneger, Telegram, Facebook, WhatssApp lub SMS. Skorzystaj z naszych propozycji życzeń na Boże Narodzenie.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Maryla Rodowicz - tyle ma lat. Tak zmieniała się przez ostatnie 50 lat na polskiej scenie Maryla Rodowicz skończyła 77 lat. Piosenkarka swoje urodziny świętowała 7 grudnia 2022 roku. To jedna z najpopularniejszych piosenkarek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, uważana także za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej i największą gwiazdę rodzimego show-biznesu. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z lat jej młodości. Zobaczcie, jak zmieniła się Maryla Rodowicz od lat 70. ub. wieku.

📢 Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" Już wkrótce, bo 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny będzie świętować gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [9.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [9.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa! 📢 Danuta Martyniuk - tak wygląda żona króla disco polo Zenka Martyniuka. Przeszła niesamowitą metamorfozę Danuta Martyniuk to żona znanego piosenkarza disco-polo, Zenka Martyniuka. Chociaż przez lata pozostawała nieco na uboczu i w cieniu męża, teraz błyszczy u jego boku. Pani Danuta przeszła metamorfozę - schudła i poddała się kilku zabiegom korekty urody. Zobaczcie w galerii artykułu, jak prezentuje się Danuta Martyniuk.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Oto prywatne zdjęcia lidera Bayer Full Sławomir Świerzyński to od lat jedna z największych gwiazd muzyki disco polo. Lider Bayer Full zrobił karierę, której wielu może mu pozazdrościć. Dzięki disco polo dorobił się wielkiego domu, stadniny koni, a nawet jachtu. Zobacz jak mieszka i spędza czas poza sceną.

📢 Doda jest w ciąży?! Gwiazda dodała zdjęcia z brzuszkiem! [zobacz zdjęcia] Szykuje się prawdziwa rewolucja w życiu Dody? Piosenkarka promuje swój show, a także zbliżającą się trasę koncertową. Nadal spekuluje się też wiele o jej związku z Dariuszem Pachutem. Teraz piosenkarka dodała zdjęcie, na którym widać... ciążowy brzuszek. Czy coś jest na rzeczy? Czy Doda jest w ciąży? A może to kolejny element promocji trasy koncertowej i programu. Nie jest tajemnicą, że ten nie cieszy się wysoką oglądalnością.

📢 Sandra Kubicka - tak mieszka gwiazda. Ukochana Barona ma świetny gust Sandra Kubicka jest znaną modelką. Ukochana Barona z "Afromental" niebawem zadebiutuje w roli prowadzącej. Widzowie zobaczą ją w reality show "Love me or leave me". Zobaczcie w naszej galerii, jaka jest prywatnie i jak mieszka Sandra Kubicka. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Piosenkarka ma piękną willę pod Warszawą - zdjęcia Justyna Steczkowska mieszka wraz z mężem i dziećmi w Radziejowicach pod Warszawą. Dom piosenkarki z zewnątrz wykończony jest drewnem. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza luksusowej willi Justyny Steczkowskiej. 📢 Gotowe kartki i życzenia sylwestrowe. Oto życzenia na nowy rok idealne na Messenger, Facebook, WhatsApp ! Zawsze 31 grudnia wszyscy łapą za telefony i wysyłają SMS życzenia noworoczne. Zebraliśmy dla Was kilkanaście najciekawszych wierszyków noworocznych z życzeniami: śmieszne, poważne, krótki - każdy znajdzie coś dla siebie! Złóżcie je znajomym w Nowy Rok 2023. W galerii prezentujemy również noworoczne kartki.

📢 Życzenia noworoczne dla żony, męża, dziewczyny i chłopaka - zabawne i poważne. Życzenia na Nowy Rok 2023 W artykule znajdziesz duży pakiet życzeń noworocznych na 2023 rok. Można je wysłać w sylwestra lub 1 stycznia. Proponujemy zabawne i poważne - do wysłania mailem, SMS-em lub na Facebooku. Każdy znajdzie coś dla siebie. Nie masz pomysłu jakie życzenia wysłać rodzinie lub znajomym na Nowy Rok 2023? Skorzystaj z naszych propozycji!

📢 Dawna Bydgoszcz na starych widokówkach! [zdjęcia, ryciny, pocztówki] Taką Bydgoszcz podziwiać można tylko na starych widokówkach. Prezentujemy kartki pocztowe z końca ubiegłego wieku oraz te troszkę młodsze, kolportowane do 1945 roku. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Bydgoszcz... 📢 Noworoczne życzenia dla rodziny i przyjaciół. Życzenia na Nowy Rok 2018 [ŻYCZENIA DLA RODZINY I PRZYJACIÓŁ NA NOWY ROK 2018] Zobacz nasze propozycje życzeń dla rodziny i przyjaciół. Życzenia stonowane, sympatyczne i miłe. Jeśli Ci się spodobają, wystarczy tylko je skopiować i wysłać znajomym przez SMS lub jako wiadomość na Facebooku.

Nasze życzenia noworoczne można wysyłać już teraz, ale również w sylwestra lub pierwszy dzień nowego roku.

