Protest rolników w Bydgoszczy. Spore utrudnienia na ulicach miasta Kamila Pochowska

We wtorek w Bydgoszczy odbędzie się kolejny protest rolników pod Urzędem Wojewódzkim. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień nie tylko w ścisłym centrum miasta, ale i na obwodnicach.

We wtorek 20 lutego 2024 roku rolnicy w całym województwie kujawsko-pomorskim zaplanowali strajki. Protestujący wyjadą także na ulice Bydgoszczy. Organizatorzy planują protest aż do wtorku 27 lutego. Śledzimy na bieżąco to, co dzieje się na protestach rolniczych w Bydgoszczy i w regionie.