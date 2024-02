Protest rolników. Ciągniki zablokowały drogę z Osielska do Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia OPRAC.: Jakub Kisiel

Z dużymi utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy podróżujący na trasie z Osielska do Bydgoszczy. Rolnicy około godziny 9 zablokowali rondo św. Huberta w Osielsku, a obecnie zablokowana jest droga od zjazdu z S5 w Aleksandrowie do skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Bielskiej (na wysokości stacji Orlen).Ciągniki rolnicze zablokowały ruch na Szosie Gdańskiej w Osielsku w obu kierunkach. Arkadiusz Wojtasiewicz Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Rolnicy z całego województwa zjeżdżają do największego miasta regionu na protest przed Urzędem Wojewódzkim, który rozpocznie się we wtorek, 20 lutego, o godzinie 11. Duże utrudnienia w ruchu występują na drogach dojazdowych do Bydgoszczy. Szczególnie długie korki tworzą się w Osielsku, gdzie maszyny rolnicze najpierw zablokowały rondo św. Huberta, a potem Szosę Gdańską w obu kierunkach. Zobaczcie, jak wygląda droga z Osielska do Bydgoszczy.