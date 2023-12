Prognoza pogody na Święta Bożego Narodzenia 2023. Czy jest szansa na białe święta? [18.12.2023] Michał Sierek

Wideo

Do Wigilii został nieco ponad tydzień. Jakiej pogody możemy spodziewać się na Święta Bożego Narodzenia? Czy w prognozach widać opady śniegu, a jeśli tak, to czy temperatura będzie na tyle wysoka, by mógł się on utrzymać? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prześledził model pogodowy ECMWF. Szczegóły poniżej.