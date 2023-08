Prezenty ślubne 2023 - tyle dajemy do koperty na weselu. Zapytaliśmy rodziców, świadków, chrzestnych i gości [27.08.23 r.]

Tyle dajemy pieniędzy do koperty na ślub w 2023 roku. Mamy stawki od gości weselnych!

Sezon ślubny trwa w najlepsze. Zbliżający się wrzesień, a po nim październik, to jedne z ulubionych miesięcy pary młodej do brania ślubu. Dawniej na prezent dawało się artkuły gospodarstwa domowego. Miksery, odkurzacz, ręczniki, komplety garnków, czy pościel - takie prezenty były na porządku dziennym jeszcze piętnaście lat temu. Obecnie w większości przypadków młoda para już w zaproszeniach zaznacza, jaką formę prezentu preferuje. Najczęściej są to pieniądze.

W tym miejscu nasuwa się pytanie - ile dać pieniędzy do koperty, aby nie przynieść sobie wstydu. Przede wszystkim tyle, na ile możemy sobie pozwolić.

