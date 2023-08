Prasówka 8.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dziedzictwo - to wydarzy się do połowy sierpnia. Erdal bierze Begum jako zakładniczkę [8.08.2023]”?

Prasówka 8.08: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się do połowy sierpnia. Erdal bierze Begum jako zakładniczkę [8.08.2023] "Dziedzictwo" to turecki serial, znany również pod tytułem "Emanet". To jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Wiemy już, co wydarzy się w serialu do połowy sierpnia. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" i co się wydarzy...

📢 Ewa Kasprzyk niczym Marylin Monroe. Tak zmieniała się przez lata kultowa Wolańska [8.08.2023] Ewa Kasprzyk, kobieta jak wino, petarda, aktorka seksowna i zadająca szyku. Do tego mająca poczucie humoru i dystans do siebie - to tylko niektóre określenia polskiej aktorki, która ma na swoim koncie wiele kultowych ról. Ewa Kasprzyk nie zwalnia tempa. Wciąż ją widać na szklanym ekranie, w teatrze, w kinie. Aktorka jest inspiracją dla wielu kobiet, również z powodu wieku, którego się nie boi, odsłaniając się nam w nowych, czasem i szalonych projektach. Jak kiedyś wyglądała Ewa Kasprzyk? Słynna pani Wolańska z filmu "Kogel-mogel" to istna seksbomba w różnych wcieleniach.

📢 "Krawcowa z Madrytu" - nowy serial w TVP zastąpił "Wspaniałe stulecie" [fabuła, streszczenia - 8.08.2023] "Krawcowa z Madrytu" to serial, który zastąpił na antenie TVP turecką telenowelę "Wspaniałe stulecie". Hiszpańską produkcję można oglądać od 2 sierpnia. Poniżej znajdziesz informacje, o czym jest nowy serial emitowany w TVP, kiedy można go oglądać. W galerii artykułu publikujemy pełne streszczenia odcinków. Sprawdź, co się wydarzy w "Krawcowej z Madrytu".

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu po pierwszym weekendzie sierpnia. Marco umiera. Claudio trafi do więzienia za sodomię? [8.08.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną po weekendzie 5-6 sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Marco zostaje postrzelony, a następnie umiera w ramionach Claudia. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Manuela zastanawia się, czy nie wrócić do Justa. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!

📢 Oto tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów [8.08.2023] Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Ma 35 lat, jest piękna i naturalna. Tak na co dzień wygląda Zehra z serialu Zakazany owoc [zdjęcia - 8.08.2023] "Zakazany owoc" jest najbardziej popularnym tureckim serialem emitowanym obecnie w Telewizji Polskiej. Jedną z bohaterek produkcji znad Bosforu jest Zehra, zbuntowana córka Halita Arguna. W tę rolę wciela się Şafak Pekdemir, 35-letnia aktorka urodzona w Stambule. Co jeszcze o niej wiemy? W galerii poniżej prezentujemy prywatne zdjęcia tureckiej piękności. Zobaczcie, jak serialowa Zehra wygląda na co dzień.

📢 Tak wygląda dziś Marta Chodorowska z serialu "Ranczo". Ma skończone już 41 lat [8.08.2023] Marta Chodorowska to polska aktorka znana przede wszystkim z roli Klaudii Kozioł, córki wójta, w serialu "Ranczo". Dziś jest niezwykle aktywna na portalach społecznościowych, gdzie zamieszcza bardzo intymne zdjęcia. Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Marta Chodorowska, czyli córka wójta z "Rancza". 📢 Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Dom na wsi, kominek i cztery psy [zdjęcia - 8.08.2023] Podczas pandemii Covid-19 Agnieszka Woźniak-Starak przeprowadziła się do swojej posiadłości w Konstancinie pod Warszawą. Prowadząca "Dzień dobry TVN" mieszka tam z czwórką swoich psów. Wnętrza urządzone są w industrialnym stylu, a uwagę zwracają kominek, przestronne pomieszczenia i duże okna. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak.

📢 To wydarzy się po weekendzie w serialu Dziedzictwo (Emanet). Seher zostaje ranna w areszcie! [8.08.2023] "Dziedzictwo", znane również pod tytułem Emanet, to jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Wiemy już, co wydarzy się w tureckim serialu po weekendzie. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" w dniach 7-18 sierpnia.

📢 Emerytura wraz z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto [8.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września. Pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po pierwszym weekendzie w sierpniu: Potworna zbrodnia czy mistyfikacja? [8.08.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie (5-6 sierpnia). Streszczenia odcinków przeczytasz w galerii pod zdjęciami. To wydarzy się po pierwszym tygodniu sierpnia: Ender i Sahika oznajmiają Zehrze, że Mert ma syna. Podczas jubileuszu firmy ktoś emituje nagranie kompromitujące Yildiz. Cansu zaprzyjaźnia się z Yildiz. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć.

📢 Czternasta emerytura. Takie przelewy dostaną emeryci jeszcze w sierpniu - zobacz wyliczenia [8.08.2023] 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Czternasta emerytura - tabela wyliczeń brutto i netto. Takie przelewy w sierpniu dostaną seniorzy [8.08.2023] Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że wypłata czternastych emerytur nastąpi przed wyborami. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią w sierpniu i wrześniu. Wiemy, ile w tym roku wyniesie czternasta emerytura i jakie są zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Przygotowaliśmy wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto!

📢 Nowy dom Michała Wiśniewskiego i jego rodziny. Zobacz, jak mieszkać będzie piosenkarz [zdjęcia - 8.08.2023] Michał Wiśniewski buduje nowy dom, w którym zamieszka z żoną, Polą i swoimi dziećmi. W sieci pojawiły się zdjęcia i wizualizacje domu i pomieszczeń. Trzeba przyznać, że robią wrażenie. Zobaczcie fotki w naszej galerii! 📢 Taki prywatnie jest German z serialu Akacjowa 38. Roger Berruezo wygląda już inaczej [8.08.2023] "Akacjowa 38" to produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskiej publiczności. Jednym z głównych bohaterów hiszpańskiej telenoweli jest German, w rolę którego wciela się Roger Berruezo. Aktor jest ulubieńcem żeńskiej części publiczności, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda na co dzień. Serialowy German mocno się zmienił i nie przypomina siebie z planu "Akacjowej 38". 📢 Dzięki tej zmianie emeryci dostaną dodatkowe przelewy. Tabela zwrotów podatku z Trzynastej Emerytury [8.08.2023] Dodatkowe pieniądze trafią do osób, które mają na co dzień najniższe emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 Nie każdy otrzyma 800 plus. Te osoby według zasad nie dostaną świadczenia w 2024 roku [8.08.2023] Program Rodzina 800 plus to znany już program pomagający rodziną w nowej odsłonie. Od stycznia rodziny pobierające 500 plus będą otrzymywać świadczenie o 300 złotych większe. Zgodnie z założeniami programu świadczenie nie przysługuje wszystkim. Jest kilka wyjątków, które pieniędzy nie otrzymają. Zobaczcie, kto nie dostanie pieniędzy.

📢 Wiemy więcej o wypadku w Bydgoszczy. Auta zostały zmiażdżone przez ciężarówkę Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy zderzyło się co najmniej 9 samochodów. W wyniku zderzenia jedna osoba jest w stanie ciężkim. 📢 Tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Joseph Baena jest łudząco podobny do ojca. Zobaczcie zdjęcia! Joseph Baena to nieślubny syn Arnolda Schwarzeneggera. Podobnie jak ojciec jest kulturystą i gra w filmach. Jest do niego łudząco podobny. Jego profil na Instagramie obserwuje już prawie pół miliona osób. Zobaczcie, jak wygląda Joseph Baena, syn Arnolda Schwarzeneggera.

📢 Tak wygląda teraz Katarzyna Zawidzka, Miss Polonia 1985. Ma 62 lata - zobaczcie zdjęcia Katarzyna Zawidzka w 1985 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. Została również czwartą Wicemiss International. Ponadto zajęła ósme miejsce w wyborach Miss World. Potem rozpoczęła karierę modelki. Pracowała dla największych agencji modowych na świecie. Ma 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katarzyna Zawidzka, Miss Polonia 1985. 📢 Tak wygląda dziś Cindy Crawford. Supermodelka ma 57 lat! Zobaczcie zdjęcia Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 20 lutego 2023 roku Cindy Crawford skończyła 57 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka. 📢 Te miejsca w Bydgoszczy były na planie serialu "Czterej pancerni i pies". Zobaczcie zdjęcia! Nie wszyscy wiedzą, że Bydgoszcz pojawiła się w kilku odcinkach na planie kultowego serialu "Czterej Pancerni i Pies". Muzeum Kanału Bydgoskiego oraz Sławomir Szeliga, miłośnik i propagator turystyki fimowej, zapraszają na wycieczkę śladami tego filmu. Powstała strona internetowa, która ma ułatwić spacer po Bydgoszczy szlakiem "Czterech Pancernych i Psa".

📢 Tak mieszkają Natalia i Marek z Sanatorium miłości. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu Natalia Jankowska i Marek Szir mieszkają Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie! 📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP [8.08.2023] Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Tak kiedyś wyglądała Agnieszka Krukówna. Kochało się w niej pół Polski! [zdjęcia] Zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale to rola Soni w "Fuksie" przyniosła jej największą popularność. Agnieszka Krukówna na swoim koncie ma również występ w "Liście Schindlera" u Stevena Spielberga oraz nagrodę Orła za główną rolę w filmie "Farba". W ostatnich latach rzadko możemy oglądać ją na ekranie, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka wyglądała kiedyś. Zobacz, jak Agnieszka Krukówna zmieniała się przez lata.

📢 W te dni zostanie wypłacona czternasta emerytura emerytom - oto terminy oraz wyliczenia 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie z emeryturami i rentami w standardowym terminie płatności. Poznaliśmy już konkretne daty wypłat 14. emerytury. W artykule poniżej podajemy terminy wypłat, informacje, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Tak dziś wygląda Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 80 lat. Zobaczcie zdjęcia Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2022 roku skończyła 80 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Poważny wypadek na skrzyżowaniu Kamiennej i Gdańskiej w Bydgoszczy! Auta zmiażdżone przez ciężarówkę Na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Kamiennej w Bydgoszczy zderzyło się co najmniej 9 samochodów. Na miejscu pracują służby, droga jest całkowicie zablokowana. Są poszkodowani. 📢 Mamy horoskop miłosny na sierpień 2023. Te znaki zodiaku czeka wielka miłość, albo gorący romans Zbliżamy się do połowy wakacji, a wiele osób wciąż marzy o znalezieniu tego lata swojej drugiej połówki. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień!

📢 Elżbieta Jaworowicz to ikona polskiej telewizji. Niemal się nie zmienia. Zobacz, jak prezenterka „Sprawy dla reportera” wyglądała lata temu! Niewiele zdradza o swoim życiu prywatnym, lecz jest doskonale znana z tego, czym się zajmuje zawodowo, a także z... nietypowej pozy, którą przybiera. Elżbieta Jaworowicz od lat prowadzi program telewizyjny „Sprawa dla reportera”. Ikona dziennikarstwa telewizyjnego, która niemal na stałe wpisała się w ten krajobraz, stara się nagłaśniać ludzkie dramaty, tym samym pomagając bohaterom reportaży. Zobacz, jak się zmieniała na przestrzeni czasu! 📢 Tak dziś wygląda Don Johnson z serialu Miami Vice. Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę - mamy zdjęcia! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

📢 Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w Światowych Dniach Młodzieży. Zobacz, w jakich stylizacjach pojawiła się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda poleciała do Portugalii, aby reprezentować nasz kraj na Światowych Dniach Młodzieży. Grafik pierwszej damy był dość napięty – spotkała się m.in. z przedstawicielami Stowarzyszenia „Pomoc od Kołyski”, z harcerzami z Polski, a także z pielgrzymami z Ukrainy. My przyjrzeliśmy się kreacjom żony Prezydenta Polski. 📢 Świadczenie za długi staż małżeński. Od 5000 zł w górę - takie mogą być kwoty! Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w ostatnim czasie rozpatrywała petycję w sprawie utworzenia dodatku za długi staż małżeński. Zakłada ona wypłatę świadczeń dla małżeństw, które obchodzą okrągłą rocznicę ślubu. Pary mogłyby otrzymać 5 tysięcy złotych lub więcej. Kto dokładnie mógłby liczyć na dodatkowe pieniądze? Jakie byłyby stawki? Przeczytaj.

📢 Tak mieszka Piotr Kraśko. Zobacz, jak żyje w posiadłości nad jeziorem. Klimatyczny dom ze stadniną Karoliny Ferenstein-Kraśko Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko żyją na dwa domy. Największą pasją żony kontrowersyjnego dziennikarza są konie, dlatego jak najwięcej czasu rodzina stara się spędzać w posiadłości z prywatną stadniną w malowniczej okolicy. Zobacz, jak żyją na Mazurach z dziećmi i ukochanymi psami. Koniecznie zajrzyj do domu nad jeziorem Karoliny Ferenstein-Kraśko i Piotra Kraśko. 📢 Tragiczny wypadek pod Paterkiem. Zmarła 50-letnia pasażerka BMW Do wypadku doszło w niedzielę, 6 sierpnia, na drodze wojewódzkiej nr 246 między Paterkiem a Wieszkami. Kierujący BMW 45-latek stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. 📢 Trwa przebudowa ulicy Kromera w Fordonie - droga do szkoły i na basen będzie bezpieczniejsza [zdjęcia] W wielu miejscach w Bydgoszczy trwają prace związane z przebudową ulic i okolic szkół tak, by po pierwszym dzwonu we wrześniu uczniowie mogli być bezpieczniejsi w drodze na lekcje. Gruntowne zmiany zachodzą między innymi na ulicy Kromera w Fordonie. Drogowcy informują w najnowszym raporcie o postępie prac na tej ulicy.

📢 Koniec remontu Wieży Ciśnień w Bydgoszczy. Ponowne otwarcie obiektu planowane od września Remont Wieży Ciśnień w Bydgoszczy dobiegł końca. Muzeum Wodociągów jego otwarcie planuje we wrześniu, gdy zakończą się wszystkie formalności związane z odbiorami i uzyskaniem pozwoleń. 📢 Romantyczne zakończenie obrony. Niezwykłe zaręczyny na bydgoskiej uczelni Informację o niecodziennym zakończeniu obrony pracy dyplomowej jednej ze studentek bydgoskiego Uniwersytetu WSB Merito przekazała w ostatnich dniach Marlena Gronowska, rzeczniczka uczelni. Chwilę po tym, gdy pani Justyna wyszła z sali wykładowej, zobaczyła swojego partnera Macieja z bukietem czerwonych róż. Mężczyzna uklęknął i poprosił ją o rękę.

📢 Wyłączenia prądu w Bydgoszczy i okolicach od 7 do 10 sierpnia - zobacz, gdzie zabraknie energii [adresy] Od poniedziałku (7 sierpnia) niektóre bydgoskie ulice zostaną pozbawione prądu. Enea zapowiada tymczasowe wyłączenia prądu nie tylko w Bydgoszczy, ale również w powiecie bydgoskim. Przedstawiamy harmonogram planowanych wyłączeń prądu w tygodniu od 7 do 10 sierpnia.

📢 Uwaga kierowcy, w nocy z 7 na 8 sierpnia zmiana w ruchu na ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy! Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy kontynuują budowę kolejnych zbiorników retencyjnych. Obecnie roboty prowadzone są już w ponad 50 miejscach Bydgoszczy. W nocy z 7 na 8 sierpnia (poniedziałek/wtorek) zamknięta zostanie ul. Jagiellońskiej od Łużyckiej do ul. Chopina. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się do połowy sierpnia. German do Cayetany: Nie będziemy już ze sobą sypiać! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które wyemitowane zostaną do połowy sierpnia znajdziesz w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Marco zostaje postrzelony, a następnie umiera w ramionach Claudia. German oznajmia Cayetanie, że nie będzie dłużej dzielił z nią sypialni. Manuela zastanawia się, czy nie wrócić do Justa. Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj opisy pod zdjęciami!

📢 Tak mówią strażacy - sprawdź, czy zrozumiesz znaczenie słów używanych w żargonie strażackim Każda grupa zawodowa używa specyficznych słów i zwrotów, które tworzą pewien zrozumiały tylko dla nich żargon. Nie inaczej jest wśród strażaków, którzy również używają swego rodzaju slangu. Przeczytajcie, co można usłyszeć w nieoficjalnych - acz służbowych - rozmowach strażaków.

📢 Taniej kupimy w Lidlu, Auchan, Dino czy Biedronce? Oto porównanie cen żywności w sklepach Biedronka mówi „sprawdzam” i sama wybiera się na zakupy do konkurencji. Do koszyka trafiło 20 takich samych produktów zakupionych w Auchan, Dino, Lidlu i sklepie własnym sieci. Co wyszło z porównania 4 paragonów? Najtańszy koszyk takich samych produktów jest właśnie w Biedronce. 📢 18 lat temu wygrała Taniec z gwiazdami. Tak dzisiaj wygląda Kamila Kajak [zdjęcia] Kamila Kajak popularność zdobyła dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", w którym występowała jako trenerka tańca. W ciągu kilku lat wzięła udział w siedmiu edycjach programu, a dwie z nich wygrała. Od jej debiutu w tanecznym show mija w tym roku osiemnaście lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądała Kamila Kajak, gdy po raz pierwszy zdobywała Kryształową Kulę.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się do połowy sierpnia. Ender dowie się o morderstwie Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do połowy sierpnia. Streszczenia odcinków przeczytasz w galerii pod zdjęciami. Wkrótce w serialu: Ender i Sahika oznajmiają Zehrze, że Mert ma syna. Podczas jubileuszu firmy ktoś emituje nagranie kompromitujące Yildiz. Cansu zaprzyjaźnia się z Yildiz. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. 📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Gra Çağataya w serialu Zakazany owoc. Fanki serialu kochają się w tureckim aktorze! [zdjęcia] Kilka tygodni temu do obsady serialu "Zakazany owoc" dołączył Çağatay, syn Hasana Alego. W rolę nowego męża Yildiz wciela się 41-letni Berk Oktay. Przystojny aktor od razu wpadł w oko fankom tureckiej produkcji. Wielu widzów zastanawia się, kim jest nowy bohater tureckiego serialu oraz jak wygląda jego życie prywatne. Postanowiliśmy to sprawdzić! Zobaczcie, jak na co dzień wygląda Çağatay z "Zakazanego owocu"! 📢 Zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Anna Mucha pokazuje swoje zmysłowe ciało! Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Dorota Gardias ma ciało modelki i wygląda jak bogini. Sekret to dieta, Gwiazda zdradza szczegóły Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Mimo upływu lat, Dorota Gardias może pochwalić się sylwetką i urodą nastolatki! W czym tkwi sekret jej piękna? Popularna dziennikarka zdradziła, jak dba o swoją formę! W galerii zdjęć znajdziecie fotografie, na których można podziwiać piękna sylwetkę Doroty Gardias. Niedawno Dorota Gardias rozebrała się do naga przed kamerą - wideo znajdziecie w artykule. 📢 Legendarne utwory The Police i Stinga zabrzmiały na Wyspie Młyńskiej podczas "Rzeki Muzyki" w Bydgoszczy [zdjęcia] W niedzielę (6 sierpnia) na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy odbył się kolejny koncert w ramach cyklu „Rzeka Muzyki”. Podczas wydarzenia „Tribute To The Police” można było poznać nowe interpretacje utworów rockowej grupy i solowych dokonań Stinga.

📢 Tak wygląda narzeczona Skiby, Karolina Kempińska bez makijażu. Naturalna uroda i kobiecie piękno [zdjęcia] Karolina Kempińska to narzeczona frontmana formacji Big, Cyc, popularnego Skiby. Wybranka Krzysztofa Skiby jest młodsza od niego o 26 lat i zajmuje się modelingiem. Para wkrótce ma wziąć ślub. Pani Karolina pokazała na swoim profilu w mediach społecznościowych, jak wygląda bez makijażu. Internauci nie kryją zachwytu. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tak dzisiaj wygląda Gabrysia z Na Wspólnej. Ewa Gorzelak 16 lat temu odeszła z serialu [zdjęcia] Ewa Gorzelak przez cztery lata wcielała się w rolę Gabrysi Góralczyk-Nowak w "Na Wspólnej". Aktorka występowała w popularnym serialu od pierwszego odcinka, jednak w 2007 roku pożegnała się z produkcją. Co dzisiaj słychać u serialowej Gabrysi? Sprawdziliśmy, czym aktorka zajmuje się obecnie oraz jak dzisiaj wygląda. Zobacz, jak Ewa Gorzelak zmieniła się przez lata!

📢 Długie nogi i wycięte bikini. Tak wypoczywa seksowna Natalia Siwiec - zresztą zobaczcie zdjęcia Natalia Siwiec jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. W mediach społecznościowych regularnie publikuje odważne zdjęcia, na których eksponuje swoje zgrabne ciało. Od samego patrzenia robi się gorąco. Zobaczcie odważne zdjęcia Natalii Siwiec! Tak wypoczywa Miss Euro 2012! 📢 Modne komplety na lato 2023 dla kobiet - z szortami, spódnicami, koszulami i bluzami. Zobacz stylizacje z butików w regionie Komplety to modowy HIT na lato 2023. W butikach w Kujawsko-Pomorskiem znajdziemy propozycje codziennych stylizacji, sportowych, a także na eleganckie wyjścia. Zobacz modne komplety dla kobiet na lato 2023.

📢 Tak mieszka, żyje i podróżuje Aleksandra Kwaśniewska, córka byłego prezydenta Polski [zdjęcia] Aleksandra Kwaśniewska to córka byłego prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego. Jej matką jest Jolanta Kwaśniewska. Pani Ola urodziła się 16 lutego 1981 roku i z wykształcenia psychologiem. Zajmuje się dziennikarstwem, jest prezenterką telewizyjną i autorką tekstów piosenek. Aktywnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami z życia prywatnego. Zobacz w galerii artykułu, jak żyje, podróżuje i mieszka Aleksandra Kwaśniewska.

📢 Tak nawłoć działa na organizm. Mamy listę właściwości prozdrowotnych tej rośliny Nawłoć pospolita szybko rozrasta się w sposób niekontrolowany, porasta pobocza, łąki, lasy. Często uznawana jest za chwast, choć jest wykorzystywana we florystyce oraz ma szerokie właściwości lecznicze. Zobacz jak działa ta popularna roślina na organizm. 📢 Tych kwiatów nie wolno mieć w sypialni. Postaw je w innym pokoju, gdyż zaburzają sen Nie wszystkie kwiaty, jakie hodujemy w domu, nadają się do sypialni. Niektóre rośliny wręcz nigdy nie powinny tam się znaleźć z różnych przyczyn. W galerii artykułu znajdziesz informacje o tym, jakie rośliny nie powinny stać w pomieszczeniu, w którym śpimy lub odpoczywamy oraz które rośliny sprzyjają regeneracji organizmu człowieka. 📢 Tak możesz zrobić samodzielnie colę w domu. Oto prosty przepis na ulubiony napój Domowa cola jest naprawdę łatwa do przygotowania. Przepis na domową colę zawiera kilka składników, które można kupić wszędzie. Są to głównie cytrusy i przyprawy suszone. Aby uzyskać smak soli, wcale nie są potrzebne sztuczne ekstrakty o jej smaku.

📢 Tragiczny wypadek na DK10 w powiecie lipnowskim. 26-letni motocyklista nie żyje Zgłoszenie o wypadku w powiecie lipnowskim strażacy odebrali w niedzielę, 6 sierpnia, o godz. 13.04. W zdarzeniu brały udział motocykl i samochód osobowy.

📢 Frymark Bydgoski znów zawitał na plac przed Bydgoskim Centrum Finansowym [zdjęcia] W niedzielę odbył się w Bydgoszczy kolejny Frymark, czyli jarmark z produktami ekologicznymi, regionalnymi i rękodziełem. To wydarzenie za każdym razem cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. 📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington.

📢 Arie na plaży w Pieczyskach. Artyści z Bydgoszczy zachwycili słuchaczy [zdjęcia] Drugi tego lata koncert na plaży w Pieczyskach z cyklu „Arie na plaży, Ryszard Smęda zaprasza” pełen był niespodzianek. Artystom publiczność śpiewała „Sto lat” i skandowała „gorzko”. 📢 Tak wyglądało codzienne życie w Bydgoszczy 70 lat temu. Mamy archiwalne zdjęcia! Pierwsze powojenne budynki wznoszone systemem trójkowym, kąpielisko na Jachcicach i igrce na plaży bydgoskich maturzystek, a także nagle zrodzona „miłość” do wszystkiego co pochodzi z ZSRR... Tak wyglądała bydgoska powojenna rzeczywistość prezentowana latem w lokalnej prasie około siedem dekad temu. To ważny dokument nie tylko życia z tamtych lat, ale i sposobu przedstawiania rzeczywistości przez ówczesną propagandę. Wszystkie zdjęcia pochodzą z „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”. 📢 W Pałacu Starym w Ostromecku można oglądać wystawę o ostromeckich ogrodach [zdjęcia] W sobotę 5 sierpnia w Pałacu Starym w Ostromecku odbył się wernisaż wystawy „Mistrzowskie jak rzadko które... Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce”.

📢 Bydgoszcz. Problem na parkingu P&R: "Szlaban zamknięty, numer awaryjny nie odpowiada" Skontaktował się z nami Czytelnik z prośbą o interwencję w sprawie problemów, które napotkał, gdy chciał wyjechać z parkingu Park&Ride, zlokalizowanego przy Lesie Gdańskim w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło w sobotę, 29 lipca, między godz. 16 a 17. Operator przeprosił za zaistniałą sytuację i zapowiada usprawnienie procedur obsługi. 📢 Mamy ranking najbardziej atrakcyjnych znaków zodiaku. Zobacz - lista od najmniej do najbardziej atrakcyjnych Każdy człowiek jest niepowtarzalny i wyjątkowy na swój sposób, ale równocześnie jesteśmy podobni do innych pod względem niektórych cech czy nawyków. Czasami te podobieństwa wynikają z genetyki, czasem z osobowości. Zdaniem astrologów czasami z naszych znaków zodiaku. 📢 Oto najlepsze zamienniki masła. Takimi produktami możesz zastąpić masło, gdy zabraknie go w domu Wiele osób nie wyobraża sobie kanapki bez masła? Masło to także podstawowy składnik wielu przepisów kulinarnych zarówno słodkich, jak i wytrwanych. Decyzja, który substytut masła wybrać, zależy od tego, czy masło w przepisie jest używane jako smarowidło, czy jako tłuszcz do smażenia, czy do pieczenia.

📢 Fontanna Muzyki na inaugurację skąpana w deszczu [dużo zdjęć] Serdecznie zapraszamy na tegoroczną odsłonę Festiwalu Fontanna Muzyki 2023. Gramy w cztery soboty sierpnia. Jak zawsze, wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych - zachęcała Joanna Franczak ze Stowarzyszenia Bydgoskiej Fontanny Potop. Niestety, pogoda nie sprzyjała inauguracji wydarzenia, które od lat gromadzi miłośników śpiewu i muzyki przy najbardziej charakterystycznej bydgoskiej fontannie. 📢 III liga piłki nożnej: Unia Drobex Solec Kujawski - Stolem Gniewino. Nieudana inauguracja [zdjęcia z meczu i trybun] Na inaugurację III ligi piłki nożnej Unia Drobex Solec Kujawski podejmowała Stolem Gniewino.

📢 Polonia Bydgoszcz ponownie w IV lidze. Na inaugurację rywalem była Sparta Brodnica [zdjęcia] Polonia Bydgoszcz ponownie zagrała w IV lidze. Na inaugurację rywalem była Sparta Brodnica.

📢 Budowa mostów nad Brdą. Jak przebiegają prace? 4 sierpnia ZDMiKP przedstawił najnowszy raport Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje o postępie prac na budowie nowych mostów nad Brdą w Bydgoszczy. Prace są zaawansowane, a pierwsze tramwaje pojada mostami jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, że nad rzeką powstają dwa trakty - drogowy i tramwajowy. 📢 Najpiękniejsza piłkarka we Włoszech zrezygnowała z tytułu: kim jest i dlaczego to zrobiła? [ZDJĘCIA] Włoszka Agata Centasso mogła zawodowo grać w koszykówkę, ale pod wpływem swoich starszych braci, którzy pasjonują się piłką nożną, zmieniła ten sport i to w dość poważnym wieku – mając 20 lat. Wydawać by się mogło, że dla dziewczyny jest już za późno na przekwalifikowanie się i rozpoczęcie swojej drogi w nowej dziedzinie od podstaw. Jednak Centasso zdołała zbudować karierę w calcio.

📢 Tłumy na otwarciu Hali Targowej w Bydgoszczy. Zobacz zabytkowy obiekt, który znów tętni życiem W piątek (4 sierpnia) równo o godzinie 15 oficjalnie otwarto wyremontowaną Halę Targową w Bydgoszczy. Pierwsi klienci, którzy pół godziny wcześniej utworzyli przed drzwiami wejściowymi sporą kolejkę, mogli sprawdzić jak zmienił się obiekt i jaką przygotowaną ofertę gastronomiczną. 📢 Niedziela, 6 sierpnia - jak spędzić dzień w Bydgoszczy? Zobacz przegląd wydarzeń Jak spędzić niedzielę, 6 sierpnia w mieście? Atrakcji nie będzie brakowało. Zaplanowano wydarzenia w pomieszczeniach zamkniętych oraz plenerowe. W przypadku tych drugich warto śledzić w mediach społecznościowych komunikaty organizatorów imprez, ponieważ plany może pokrzyżować pogoda. 📢 Awantura o pszenicę w Dąbrowie Chełmińskiej. Kto powinien skosić? Interweniowała policja Policja została wezwana do Dąbrowy Chełmińskiej w powiecie bydgoskim 4 sierpnia 2023 przed południem. Chodzi o spór między rolnikami: kto powinien skosić pszenicę?

📢 Mamy tabelę wyliczeń czternastej emerytury. Takie przelewy dostaną emeryci W życie weszła ustawa wprowadzająca czternastą emeryturę na stałe. Pieniądze w ramach czternastki trafią na konta świadczeniobiorców w sierpniu i we wrześniu. Od czternastki potrącony zostanie podatek oraz składka zdrowotna, a ponadto nie wszyscy otrzymają pełną kwotę. Wyjaśniamy zasady wypłat czternastej emerytury. 📢 Śmiertelny wypadek przy Parku Przemysłowym w Paterku. Nie żyje 62-letni mężczyzna [zdjęcia] Na drodze wojewódzkiej 241 relacji Nakło - Kcynia, na wysokości Parku Przemysłowego w Paterku, doszło do śmiertelnego wypadku. 📢 Takie są korzyści z pilatesu. Te proste ćwiczenia czynią cuda. Wystarczy mata i dobre chęci! Pilates to system ćwiczeń fizycznych opracowany przez Josepha Pilatesa w pierwszej połowie XX wieku. Pilates bardzo się u nas przyjął. Mnóstwo osób lubi ćwiczenia pilatesu nawet w domu. Nawet prosty trening pilatesu dla początkujących daje efekty. Jakie? Podajemy korzyści ćwiczenia pilatesu.

📢 Takie są wady znaków zodiaku. To mówi horoskop o dobrze dobrego partnera Nasz znak zodiaku może podpowiedzieć nam, z kim stworzymy udany związek, a jakie relacje, pomimo szczerych starań mogą być utrudnione. Wróżka Roma sprawdza, jakie wady mają poszczególne znaki zodiaku. Dzięki temu osoby wierzące w horoskopy będą mogli pracować nad swoimi związkami. 📢 To on grał Janosika. Tak wyglądał w młodości Marek Perepeczko. Kobiety się w nim kochały! [zdjęcia] W latach siedemdziesiątych kochała się w nim cała Polska. To Marek Perepeczko wcielił się w rolę zbója "Janosika" w 1973 roku. Serial przyniósł mu sławę i rozpoznawalność na całą Polskę. Uroda w połączeniu z talentem zapewniła mu wiele ról. Dziś Marek Perepeczko miałby 81 lat. Jak kiedyś wyglądał Marek Perepeczko, czyli serialowy Janosik? Sprawdźcie w naszej galerii!

📢 Taka ma być czternasta emerytura 2023 - oto wyliczenia netto. Ile ZUS wypłaci na konto emerytom? W 2023 r. zostanie wypłacona 14. emerytura. W ustawie zapisano, że świadczenie to ma obowiązywać co roku. Od czternastej emerytury trzeba będzie jednak zapłacić podatek oraz składkę zdrowotną, nie każdy też dostanie całe świadczenie. W galerii zamieszczamy wyliczenia - sprawdź, jaką czternastkę netto dostaną na konta emeryci. Kto nie dostanie całego świadczenia? W artykule poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat czternastej emerytury w 2023 roku. 📢 Mamy tabelę waloryzacji emerytur w 2024. Tak mogą zmienić się emerytury od marca Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych emerytury do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku. Celem jest zapewnienie większego wsparcia finansowego dla emerytów i osób korzystających z programu "300 plus". Zobaczcie prognozowane wyliczenia waloryzacji emerytury.

📢 Manuela z serialu "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [zdjęcia] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Tych produktów nie powinno się jeść na noc. Unikaj jedzenia tego przed snem Według naukowców z Narodowego Centrum Badań Zaburzeń Snu, sen tuż obok diety i aktywności fizycznej, jest podstawowym czynnikiem, pozwalającym zachować dobre zdrowie. Dieta ma znaczący wpływ na jakość snu. Czego nie jeść na noc, by dobrze się wyspać? Zobacz.

📢 Uczestnicy pierwszej edycji Big Brother. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Pippi Langstrumpf ma już 64 lata! Tak wygląda grającą ją Inger Nilsson. Ludzie ją uwielbiają [zdjęcia] Inger Nilsson, aktorka ze Szwecji, miała 9 lat, gdy zagrała Pippi Langstrumpf, kultową postać w filmach opartych na powieści Astrid Lindgren. Rudowłosą, niezależną i silną dziewczynkę pokochały miliony widzów na całym świecie, w tym także w Polsce. Co dziś robi i jak teraz wygląda Inger Nilsson? Od kultowej serii o Pippi minęło przecież ponad pół wieku! 📢 Tak mieszka, żyje i podróżuje serialowa Pati, czyli aktorka Aleksandra Adamska Pati to imię głównej bohaterki serialu o tym samym tytule, który od niedawna można oglądać na platformie Player. Serial to spin-off serialu "Skazana", gdzie Pati (Patrycja) była jedną z bohaterek. Postać, którą gra Aleksandra Adamska, zdobyła taką popularność, że producenci zdecydowali się nakręcić serial i obsadzić aktorkę w głównej roli, czyli Pati. Zobaczcie, jak wygląda prywatnie aktorka, wcielająca się w tę rolę - tak mieszka, żyje i podróżuje.

📢 Tak zmieniła się Roksana Węgiel przez ostatnie 5 lat. W styczniu tego roku skończyła 18 lat Roksana Węgiel kończy dziś (11 stycznia 2023 r.) 18. lat! Z tej okazji życzymy artystce wszystkiego, co najlepsze, zdrowia i pomyślności na ścieżce kariery artystycznej. 11 stycznia to nie tylko dzień, w którym popularna piosenkarka będzie świętować swoje urodziny. Tego dnia również fani twórczości Roksany Węgiel mieli powody do zadowolenia. Szczegóły poniżej. W galerii zdjęć pokazujemy, jak Roksana Węgiel zmieniła się w ostatnich 5 latach.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło - galeria O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Serialowa Elif ma już 14 lat! Tak zmieniała się Isabella Damla Güvenilir z tureckiego serialu "Elif" Isabella Damla Güvenilir urodziła się 18 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku. Jako 5-latka odwiedzała rodzinę w Turcji i to właśnie wtedy została zauważona przez twórców serialu "Elif". Mała Isabella dostała tytułową rolę 6-latki, która przeżywa różne trudne chwile. Mała aktorka zrobiła furorę w serialu i stała się ulubienica i twórców telenoweli, i publiczności. Obecnie skończyła 14 lat, ale wygląda na dużo starszą. Zobaczcie zdjęcia - tak zmieniła się serialowa Elif. 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? [galeria] Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie?

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Dekiert. Dziennikarka TVP zachwyca urodą! [zdjęcia] Sylwia Dekiert to jedna z najpopularniejszych dziennikarek sportowych w Polsce. Od ponad 20 lat jest związana z Telewizją Polską, w której prowadzi wiele programów, m.in. Sportowy wieczór. Wielokrotnie była gospodynią studia podczas najważniejszych imprez sportowych na całym świecie. Zajrzeliśmy, jak wygląda życie prywatne pięknej dziennikarki. Zobacz, jak Sylwia Dekiert mieszka i żyje na co dzień!

