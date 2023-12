Prasówka 7.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy życzenia na Boże Narodzenie. Mądre, wzruszające i zabawne - oto najpiękniejsze życzenia świąteczne”?

Prasówka 7.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mamy życzenia na Boże Narodzenie. Mądre, wzruszające i zabawne - oto najpiękniejsze życzenia świąteczne Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie? Czas składania sobie życzeń. Chcemy w ten sposób przekazać drugiej osobie pozytywne słowa z nadzieją, że wszystko co najlepsze zagości w jego życiu. W naszej galerii przedstawiamy życzenia świąteczne i liczymy, iż choć w pewnym stopniu oddadzą słowa, które chcemy komuś powiedzieć.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 7.12.23

📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać!

📢 Z policją i św. Mikołajem w bydgoskiej hali "Immobile Łuczniczka". Impreza dla dzieci i przedstawienie z policjantami W Bydgoszczy w środę odbyła się wyjątkowa impreza mikołajkowa zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji i Caritas Diecezji Bydgoskiej. Były niespodzianki i przedstawienie z postaciami z bajek. W rolę kreskówkowych bohaterów wcielili się policjanci nie tylko z bydgoskiej komendy.

Prasówka 7.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie będą nowe połączenia kolejowe w woj. kujawsko-pomorskim. Rekord pasażerów w 2023 roku! [7.12.2023] 225 mln zł - tyle samorząd województwa zamierza przeznaczyć na kujawsko-pomorskie koleje w przyszłym roku, to więcej o 12 procent w porównaniu do 2023 r. Dojdą m.in. dodatkowe połączenia między Bydgoszczą a Toruniem.

📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki [7.12.2023] Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek. 📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [7.12.2023] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! [7.12.2023] I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd! 📢 Pensja minimalna 2024 - tyle dostaniesz na rękę. Wyliczenia netto płacy minimalnej [7.12.2023] W 2024 roku płaca minimalna w Polsce ponownie pójdzie w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które gwarantuje dwie podwyżki pensji minimalnej w 2024 r. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 1 stycznia, a kolejny wzrost wynagrodzeń zaplanowano na 1 lipca. Wiemy, ile wyniesie pensja minimalna w 2024 r. oraz jaka będzie stawka godzinowa za pracę. Sprawdź, o ile wzrośnie twoje wynagrodzenie w 2024. Mamy wyliczenia netto płacy minimalnej!

📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! [7.12.2023] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [7.12.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [7.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Jaka rasa psa pasuje do twojego znaku zodiaku? Oto 12 par, które połączyła wróżka [7.12.2023] Zastanawialiście się kiedyś, która rasa psa najlepiej będzie pasowała do waszego znaku zodiaku? Każdemu znakowi zodiaku można przypisać typowe cechy charakteru. Panny uchodzą za pracowite i skrupulatne, Ryby za wrażliwe i kreatywne, a Koziorożce za ambitne i praktyczne. Jaki pies będzie odpowiedni dla ciebie? Wróżka Nadya przeanalizowała cechy poszczególnych ras i dobrała je w pary ze wszystkimi znakami zodiaku. Sprawdźcie w galerii!

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [7.12.2023] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę? O tym piszemy w artykule. 📢 Tak mieszka Katarzyna Glinka - mamy zdjęcia. Czarne meble w kuchni i dużo drewna [7.12.2023] Katarzyna Glinka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się z fanami kadrami wnętrz swojego domu. Aktorka od samego początku relacjonowała na Instagramie postępy prac na budowie, a także sam moment przeprowadzki. Dziś możemy podziwiać, jak urządziła swój wymarzony dom. Uwagę zwracają m.in. czarne meble w kuchni oraz łazienka jak z katalogu. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Glinka!

📢 Sean Penn - tak wyglądał 40 lat temu. Dziś imponuje muskulaturą jak u kulturysty! [7.12.2023] Sean Penn odwiedził Polskę. Aktor przyleciał na Kujawy i Pomorze z USA, lądował na lotnisku w Bydgoszczy i był gościem festiwalu filmowego ENERGACAMERIMAGE w Toruniu. Sean Penn ma 63 lata, ale imponuje swoją formą i tężyzną fizyczną. Zobaczcie, jak wygląda teraz Sean Penn i jak wyglądał u progu swojej kariery wielkiego aktora, 39 lat temu. 📢 Tak karmią w polskich więzieniach. Mamy zdjęcia talerzy osadzonych - zobaczcie! [7.12.2023] Czarny chleb i czarna kawa - śpiewał kiedyś zespól "Strachy na Lachy" w piosence opisującej więzienną rzeczywistość. Czy rzeczywiście tak karmią w polskich więzieniach? Oceńcie sami! W naszej galerii przedstawiamy zdjęcia więziennych posiłków. Jest lepiej niż w szpitalach?

📢 Firuze z serialu "Wspaniałe stulecie" dekadę później. Tak wygląda teraz piękna Cansu Dere [7.12.2023] Od nakręcenia tureckiej telenoweli "Wspaniałe stulecie" mija 10 lat. Jedną z postaci, którą z pewnością zapamiętali widzowie jest Firuze. W jej rolę wcieliła się Cansu Dere - znana turecka aktorka i modelka. Dere w przeszłości odnosiła spore sukcesy w konkursach piękności. Do teraz współpracuje ze znanymi markami modowymi i pojawia się na okładach czasopism. Jak zmieniła się od czasu, gdy wystąpiła w serialu "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 roku. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [7.12.2023] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Serial Dziedzictwo. Zuhal w rozpaczy po ślubie - to wydarzy się w grudniu [7.12.2023] W grudniu widzów serialu "Dziedzictwo" czeka sporo ciekawych wydarzeń. Seher i Yaman szykują się do ślubu. Ceremonię chcą powtrzymać Ikbal i Zuhal, jednak materiały mające obciążyć Seher znikają. Ślub dojdzie do skutku. Zuhal jest załamana - nie może wybaczyć siostrze, że ta ściągnęła ją z Londynu i zrujnowała jej życie. W galerii zamieszczamy streszczenia serialu "Dziedzictwo" na dwa tygodnie (do 13 grudnia 2023). 📢 Serial "Akacjowa 38" - Cayetana ofiarą nożownika! Wiemy co wydarzy się w grudniu [7.12.2023] W grudniowych odcinkach hiszpańskiego serialu "Akacjowa 38" widzów czeka sporo zwrotów akcji. Cayetana padnie ofiarą nożownika. Zgadnijcie, komu przyjdzie ją ratować... Streszczenia nowych odcinków serialu "Akacjowa 38", które będą wyemitowane w pierwszej połowie grudnia, zamieszczamy w galerii. Telenowela emitowana jest na antenie TVP 2 od poniedziałku do soboty o godzinie 18.45.

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wezmą ślub jeszcze w te Święta? Co na to Paulina Smaszcz? [7.12.2023] Nie ma chyba bardziej znanej pary w polskim show biznesie. O związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego mówi się cały czas. Niedawno media spekulowały o rozstaniu znanej pary. Ci jednak mimo przeciwności losu nadal są ze sobą. Niedawno tajemniczo poinformowali o tym, że zaczynają wielkie odliczanie. Czy to oznacza, że zobaczymy Cichopek i Kurzajewskiego jeszcze w tym roku na ślubnym kobiercu? 📢 Tak mieszka Dominika Chorosińska. Aktorka została ministrem kultury i dziedzictwa narodowego [7.12.2023] Karierę zaczynała w serialach "M jak Miłość" i "Zostać Miss". Następnie przyszedł czas na "Jak Oni Śpiewają" a potem... na polityką! 27 listopada prezydent Andrzej Duda powołał aktorkę na ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

📢 Złoty chłopak - to wydarzy się do połowy grudnia. Rozwód, adopcja i pojednanie [7.12.2023] Telenowela "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını") ma spore grono telewidzów. W artykule znajdziesz streszczenia odcinków tureckiego serialu, które Telewizja Polska pokaże do połowy grudnia. Wkrótce w serialu: Seyran idzie z Feritem na kolację z panem Efe. Fuat przeprasza Asuman za swoje zachowanie. Szczera rozmowa kończy się decyzją o rozwodzie. Orhan przyznaje się żonie do działań za plecami ojca. Asuman wpada w poślizg i auto ląduje w rowie. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii zdjęć i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się w serialu. Yildiz dowiaduje się, że Cagatay ma dziecko z inną! [7.12.2023] Końcówka roku będzie niezwykle ekscytująca dla widzów serialu "Zakazany owoc". Na jaw wychodzą kolejne grzeszki Cagataya. Okazuje się, że przystojny biznesmen ma dziecko z... Feyzą. Ta wiadomość załamuje Yildiz. Na szczęście blondynka może liczyć na wsparcie Ender. Zobaczcie streszczenia serialu "Zakazany owoc". To wydarzy się w odcinkach w połowie grudnia!

📢 Marcin Hakiel zamieszkał z nową ukochaną? Dominika i tancerz piekli pierniczki z dziećmi [7.12.2023] W marcu 2022 roku po 17 latach związku, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel poinformowali o swoim rozstaniu. Aktorka związała się z kolegą programu "Pytanie na śniadanie" - Maciejem Kurzajewskim, z którym miała mieć romans jeszcze podczas trwania małżeństwa. Z kolei Hakiel łączony był z piękną blondynką. Teraz jego partnerką jest tajemnicza Dominika, z którą tancerz zamierza spędzić święta. Robili nawet wspólnie pierniczki z Helenką - córką Hakiela. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy [7.12.2023] Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Violetta Villas odeszła 12 lat temu. Zobacz, jak wyglądała kiedyś - mamy archiwalne zdjęcia [7.12.2023] Życie Violetty Villas to gotowy scenariusz na film. Jedna z najwybitniejszych polskich piosenkarek podczas swojej kariery występowała na największych scenach świata. Los jej jednak nie oszczędzał - miała za sobą trzy nieudane małżeństwa, a ostatnie lata życia spędziła w ogromnym cierpieniu i z dala od najbliższych. Przypominamy, jak Violetta Villas wyglądała w czasach swojej świetności. Zobaczcie archiwalne zdjęcia! 📢 Grał Emira w serialu Przysięga. Tak dzisiaj wygląda Gökberk Demirci [zobacz zdjęcia - 7.12.2023] "Przysięga" była jednym z najdłużej emitowanych tureckich seriali na antenie Telewizji Polskiej. Losy bohaterów telenoweli śledziliśmy przez 3,5 roku, a w tym czasie widzowie zobaczyli 838 odcinków. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u głównego bohatera serialu "Przysięga". Gökberk Demirci jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobacz, jak na co dzień żyje serialowy Emir.

📢 Tak mieszka Justyna Kowalczyk. Góralska posiadłość z pięknym widokiem [zdjęcia - 7.12.2023] Justyna Kowalczyk to najbardziej utytułowana polska biegaczka narciarska. Multimedalistka Igrzysk Olimpijskich i wielokrotna mistrzyni świata na co dzień mieszka u podnóża gór w miejscowości Kasina Wielka. Jej dom to tradycyjna góralska posiadłość wykonana z belek. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Justyna Kowalczyk. 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym [7.12.2023] Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Świąteczny duch zawitał w bydgoskim Schronisku dla Zwierząt. Za nami mikołajki. Darczyńców nie zabrakło! [zdjęcia] W środę, 6 grudnia, w Bydgoszczy odbyły się "Mikołajki z Podopiecznymi Schroniska dla Zwierząt". Już od rana bydgoszczanie i mieszkańcy okolic obdarowywali zwierzaki świątecznymi podarunkami. W zamian za okazane wsparcie darczyńcy mieli okazję skorzystać z nielimitowanych spacerów z psiakami. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Nowe rozkłady jazdy tramwajów w Bydgoszczy. Odjazdy w odstępie 5 minut i... 25 minut czekania Od soboty, 9 grudnia, zajdą spore zmiany w kursowaniu tramwajów w Bydgoszczy. Ma to związek z zakończeniem prac w rejonie Perłowej/Toruńskiej oraz otwarciem nowego mostu tramwajowego przez Brdę (przy moście Kazimierza Wielkiego). Na przystankach oraz na stronie internetowej ZDMiKP pojawiły się już nowe rozkłady. Duże zmiany czekają pasażerów na Kapuściskach. Są pierwsze uwagi.

📢 Centrum Seniorów Dworcowa 3 w Bydgoszczy otwarte. Tak prezentują się jego wnętrza [zdjęcia] To był niezwykle wyczekiwany moment i wspaniały prezent mikołajkowy dla bydgoskich seniorów. W środę (6 grudnia) w Bydgoszczy uroczyście zostało otwarte nowe Centrum Seniorów Dworcowa 3. 📢 Bydgoscy strażacy zorganizowali mikołajki w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy W środę 6 grudnia bydgoscy strażacy sprawili wielką radość małym pacjentom przebywającym w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy (ul. Chodkiewicza 44). Druhowie przeprowadzili akcję „Strażackie Mikołaje 2023”. 📢 Tragedia pod Nakłem. Mężczyzna stracił dłoń podczas wybuchu na urodzinach W lokalu pod Nakłem trwała uroczystość. Jako atrakcję zaplanowano pokaz świetlny, tzw. fontannę iskier. Mężczyzna miał ją włączyć, ale wybuchła. On stracił rękę, a jego żona ma poparzoną nogę.

📢 Trwają poszukiwania 39-letniej Joanny Leszkiewicz z Bydgoszczy Policjanci ze Szwederowa prowadzą poszukiwania 39-latki, która we wtorek (5 grudnia) wyszła z domu i nie wróciła. Nie poinformowała też nikogo, dokąd się udała. Funkcjonariusze poszukują świadków, którzy pomogą odnaleźć bydgoszczankę. 📢 Stroik świąteczny ze świecą – stwórz magiczny i nastrojowy klimat w swoim domu. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych stroików ze świecą Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nasze domy wypełniają zapach pierników oraz radość ze wspólnie spędzonego czasu z rodziną. Jednym z najpiękniejszych elementów tego okresu są ozdoby świąteczne, które podkreślają tę wyjątkową atmosferę w domu. Stroik ze świecą to nie tylko elegancka dekoracja, ale również symbol bliskości, spokoju i rodzinnej atmosfery. Stworzenie własnego stroika nie jest trudnym zadaniem – podpowiemy ci, jak to zrobić! Zobacz zdjęcia stroików ze świecą, które dla ciebie wybraliśmy i zainspiruj się! Sprawdź, jak stworzyć piękny i elegancki stroik świąteczny ze świeczką.

📢 Próbna matura z CKE. Po raz pierwszy w Formule 2023 piszą ją uczniowie 5-letniego technikum W środę (6 grudnia) rozpoczęła się próbna matura z CKE. Choć udział w niej jest dobrowolny, to w Bydgoszczy wiele liceów i techników postanowiło wziąć w niej udział. W pierwszym dniu uczniowie zmierzyli się z językiem polskim na poziomie podstawowym. 📢 Mieszkaniec Bydgoszczy zatrzymany za sharing. Tak wyglądały jego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia! Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali 46-latka zajmującego się sharingiem. W zajmowanym przez niego mieszkaniu znaleźli 10 dekoderów i kilka kart abonenckich służących do tego typu działalności. Mężczyzna już usłyszał zarzut. 📢 Policjanci z Bydgoszczy obserwowali przejścia dla pieszych. Posypały się mandaty! We wtorek (5 grudnia) policjanci z Bydgoszczy prowadzili działania pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Szczególnie obserwowali zachowanie, kierowców, pieszych i rowerzystów na przejściu dla pieszych. Stwierdzono aż 93 wykroczenia.

📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina, znajomi, liczni mieszkańcy W Andrychowie odbył się dzisiaj (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki biorą udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii. 📢 Sahika z serialu Zakazany Owoc - taka jest prywatnie. Internauci: "Piękna i zmysłowa" - zdjęcia "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc".

📢 Siemię lniane - takie ma właściwości. Oto dlaczego warto włączyć je do diety szczególnie jesienią Siemię lniane, czyli ciemnobrązowe połyskujące nasiona lnu. To idealny dodatek do owsianek, pieczywa i wielu innych. Jest ono coraz popularniejsze i chętniej używane nie tylko przez miłośników zdrowej żywności. Siemię lniane ma bardzo dużo właściwości zdrowotnych, które mają pozytywny wpływ na nasz organizm. Zobaczcie, dlaczego warto je jeść. 📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje. 📢 Tak kiedyś wyglądała Dorota Gawryluk. Zobacz, jak zmieniła się prezenterka Wydarzeń Dorota Gawryluk to jedna z najbardziej popularnych dziennikarek w naszym kraju. Od kilkunastu lat prowadzi na Polsacie "Wydarzenia", a wcześniej przez kilka lat była prowadzącą "Wiadomości" w TVP 1. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Dorota Gawryluk zmieniała się przez lata. Trzeba przyznać, że dziennikarka na przestrzeni lat nieraz eksperymentowała z fryzurą. Kiedyś miała nawet krótkie włosy. Zobaczcie, jak znana dziennikarka wyglądała kiedyś!

📢 Osoby mające takie przypadłości nie mogą jeść jajek. To może zaszkodzić ich zdrowiu Poprawiają pracę mózgu, są dobre na kości, korzystnie wpływają na wzrok. Jajka niosą wiele korzyści dla naszego organizmu, a ich regularne spożywanie może zapewnić dobre zdrowie. Istnieje jednak grupa osób, które nie powinny jeść jajek. Szczególnie z takimi przypadłościami. Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy jesz jajka.

📢 Klaudia Kozioł z serialu Ranczo - tak teraz wygląda. Zobacz, jak zmieniła się Marta Chodorowska Marta Chodorowska to aktorka, która wciela się w rolę Julii w popularnym seriali "M jak miłość". Gra tam byłą kochankę Andrzeja (w tej roli Krystian Wieczorek), która niedawno poroniła i popadła w depresję. Jednak miliony polskich widzów kojarzą ją z kultowej roli Klaudii Kozioł w serilau "Ranczo". 5 marca minęło 17 lat od emisji pierwszego odcinka tej produkcji. Z tej okazji przypominamy, jak zmieniła się popularna Klaudia z "Rancza".

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną! 📢 Gra piękną ratowniczkę w serialu Na sygnale. Tak mieszka Monika Mazur Monika Mazur od dziewięciu lat wciela się w rolę Martyny Kubickiej-Strzeleckiej w serialu "Na sygnale". Aktorka jest jedną z głównych bohaterek produkcji, w której widzowie mogą zobaczyć, jak na co dzień wygląda praca ratowników medycznych. Monika Mazur jest aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobacz, jak mieszka gwiazda serialu "Na sygnale"!

📢 Lara Gessler na pokazie bielizny w srebrnych majtkach. Gwiazda odpięła marynarkę i pokazała sylwetkę Nogi aż do samej ziemi - to powiedzenie z pewnością przychodzi do głowy, oglądając zdjęcia Laury Gessler z pokazu mody bieliźnianej marki Calzedonia, który odbył się w czwartek, 30 listopada. Pani Laura odpięła marynarkę, której poły rozchyliły się, ukazując srebrne spodenki i zgrabne nogi...

📢 Polskie gwiazdy bez makijażu, które nie wstydzą się pokazać w wersji naturalnej. Zobacz, które celebrytki wybierają na co dzień taki wygląd Polskie gwiazdy bez makijażu najczęściej pokazują się w swojej naturalnej odsłonie w mediach społecznościowych. Trzeba przyznać, że w tej wersji są również piękne. Do grona osób, które można zobaczyć bez make-upu, dołączyło już wiele aktorek, prezenterek i influencerek. 📢 Campus-Box na Politechnice Bydgoskiej. Urządzenie ułatwi obieg dokumentów na uczelni Campus-Box, czyli uczelniany automat paczkowy stanął w holu głównym Politechniki Bydgoskiej przy ul. Kaliskiego. Będzie uruchomiony na początku przyszłego roku. Nowe urządzenie ma usprawnić obieg dokumentów wewnątrz uczelni.

📢 Mieszkańcy Górzyskowa od lat czekają na utwardzenie ulicy Gersona. Projekt z BBO wciąż niedokończony Mieszkańcy Górzyskowa w Bydgoszczy od kilku lat czekają na zakończenie utwardzenia ulicy Gersona. Drugi etap inwestycji wygrał w głosowaniu w BBO w 2018 roku, ale do tej pory nie został zrealizowany. 📢 Taki jest slang policyjny - zrozumiesz te słowa? Tak porozumiewają się policjanci Każda grupa zawodowa używa specyficznych słów i zwrotów, które tworzą pewien zrozumiały tylko dla nich żargon. Tak jest również we wszystkich służbach mundurowych. Funkcjonariusze policji także używają swego rodzaju slangu. Przeczytajcie, jak komunikują się podczas rozmów policjanci. 📢 Eda Ece niedługo zostanie mamą. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradziła płeć dziecka Ślub a następnie ciąża Edy Ece zdominowała tureckie media. Spekulacje o ciąży odtwórczyni roli Yildiz z w serialu "Zakazany owoc" okazały się prawdą. Aktorka niedawno została przyłapana w sklepie z dziecięcymi ubrankami.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu do 15 grudnia. Wesele, podróż poślubna i wypadek Zuhal "Dziedzictwo" to jedna z kilku tureckich produkcji emitowanych obecnie w Telewizji Polskiej. W ostatnim czasie wydarzenia w telenoweli znad Bosforu nabrały tempa, a widzowie już wkrótce zobaczą długo wyczekiwany ślub Seher i Yamana. Podstępny plan Ikbal i Zuhal się nie powiódł, a rodzice Yamana nareszcie zostaną małżeństwem. Wiemy, co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" w pierwszej połowie grudnia. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zobaczymy w dniach 4-15 grudnia. 📢 Lawina komentarzy po wykolejeniu tramwaju w Bydgoszczy. Codzienne podróże komunikacją to "cyrk", "gehenna" czy "sport ekstremalny" Wykolejenie tramwaju na rondzie Fordońskim, kolejna awaria zwrotnicy przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Focha oraz problemy z przejazdem tramwaju przy placu Wolności z powodu źle zaparkowanego auta. Wtorkowa (5 grudnia) kumulacja problemów w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy wywołała lawinę komentarzy.

📢 Cichy udar mózgu i jego nietypowe objawy. Konsekwencje mogą być bardzo poważne Cichy udar mózgu atakuje podstępnie i nie daje typowych objawów. Często mogą być one kojarzone ze starzeniem się lub zwykłym roztargnieniem. Subtelne symptomy łatwo przeoczyć, a bez podjętego leczenia i kontroli lekarskiej narażamy się na bardziej dotkliwy udar, który może zakończyć się śmiercią lub poważną utratą zdrowia. W tym materiale dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu. 📢 Kalendarz dni wolnych na 2024 rok. Można przebierać w długich weekendach! Jeśli szykujesz się do planowania dni urlopowych na 2024, warto dokładnie przyjrzeć się kalendarzowi. W przyszłym roku szykuje się masa długich weekendów. Jeśli dodasz do nich 1-2 dni urlopu, zyskasz sporo wolnego. Szansa na dłuższy odpoczynek możliwa jest już na początku roku. Zobacz w galerii, kiedy wypadają dni wolne w 2024 i jak układają się w długie weekendy.

📢 To wydarzy się w pierwszej połowie grudnia w serialu Akacjowa 38. Cayetana śledzi Manuelę i Germana W Polsce przybywa fanów serialu "Akacjowa 38", który można oglądać od poniedziałku do soboty na antenie TVP 2. Grudniowe odcinki hiszpańskiej telenoweli zapowiadają się bardzo ciekawie. Cayetana rozkaże Gubernowi, by śledził Manuelę i Germana, a niedługo później kobieta zostanie ugodzona przez kogoś nożem. German domyśla się, kto mógł stać za tym atakiem. Wiemy, co jeszcze wydarzy się w "Akacjowej 38" w pierwszej połowie grudnia. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków uwielbianej produkcji. 📢 Gra Leonor w serialu Akacjowa 38. Piękna Alba Brunet zachwyca urodą na Instagramie "Akacjowa 38" to jeden z najbardziej popularnych zagranicznych seriali emitowanych obecnie w Telewizji Polskiej. Widzowie z dużym zainteresowaniem śledzą losy Manueli i Germana, ale to niejedyne postaci cieszące się sympatią widzów. Jedną z drugoplanowych bohaterek jest Leonor, w rolę której wciela się piękna Alba Brunet. Zajrzeliśmy, jak na co dzień żyje i wygląda hiszpańska aktorka. Zobacz prywatne zdjęcia serialowej Leonor.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu na początku grudnia. Oświadczyny, rozstanie i test DNA W najbliższych dniach widzów serialu "Zakazany owoc" czeka mnóstwo emocji. Na początku grudnia w tureckiej telenoweli będą miały miejsce zaskakujące wydarzenia, które mocno skomplikują życie niektórym bohaterom. Cagatay oświadczy się Kumru, ale kobieta wybierze Omera. Yildiz będzie rozważała rozwód, natomiast jej mąż dowie się, że jest ojcem Atlasa. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 1-15 grudnia. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". 📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Te osoby znajdą miłość jeszcze w tym roku Miłość prezentem pod choinkę? Dlaczego nie?! W 2023 roku wszystko jest możliwe. Jak wskazuje Wróżka Roma, los naszych singli jeszcze nie jest przesądzony, a prawdziwa miłość spotka ich... wraz z pierwszą gwiazdką. Kto wejdzie w Nowy Rok w towarzystwie ukochanej osoby? Tego dowiecie się z naszego najnowszego horoskopu.

📢 Tak mieszka Ewa Mrozowska z Gogglebox. Retro meble i dekoracyjna cegła na ścianach Ewa Mrozowska popularność zdobyła za sprawą programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występowała przez osiem lat. Obecnie spełnia się jako makijażystka, a efekty swojej pracy wrzuca na Instagrama. W mediach społecznościowy publikuje również zdjęcia swojego domu. Postanowiliśmy sprawdzić, jak celebrytka urządziła swoje cztery kąty. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Telenowela "Złoty chłopak" - nowe porządki w rezydencji. Sprawdź, co wydarzy się w serialu W tej galerii przeczytasz streszczenia odcinków serialu "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını"), które będą wyemitowane na antenie TVP 1 do piątku 8 grudnia 2023 roku. Po przemówieniu, które wygłosi Halis wszyscy będą w szoku. W rezydencji zapanują nowe porządki. Seyran cały czas nie ufa Feritowi. Po tym, co zobaczy w jego pracy będzie załamana. Przeczytaj w galerii, co wydarzy się niebawem w telenoweli "Złoty chłopak".

📢 Tak wypoczywa Kasia Glinka. "Bogini piękna" - internauci są zachwyceni aktorką. Zobacz zdjęcia Katarzyna Glinka przez wielu uważana jest za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Trudno się dziwić takim opiniom, patrząc w jakiej formie znajduje się serialowa Kasia Górka z "Barw szczęścia". Aktorka uwielbia podróżować, a jej zdjęcia z wycieczek robią prawdziwą furorę na Instagramie. Internauci są pod wrażeniem zgrabnej sylwetki i młodego wyglądu 46-latki. Zobacz, jak wypoczywa Katarzyna Glinka. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do połowy grudnia. Inocencia zostanie porwana Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do połowy grudnia. Wkrótce w serialu: Gubern śledzi Germana i Manuelę. German usiłuje uzyskać od Cayetany zwrot swoich pieniędzy. Rosina i Maximiliano spędzają noc w pokoju służących. Trini odchodzi z Akacjowej. Zostawia don Ramonowi list pożegnalny. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się do połowy grudnia. Yildiz chce rozwodu z Cagatayem Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do połowy grudnia. Wkrótce w serialu: Dogan namawia Yildiz, by nie brała rozwodu. Kumru definitywnie zrywa z Cagatayem. Test DNA dowodzi, ze Cagatay jest ojcem Atlasa. Arzu znajduje włos w jedzeniu i w lokalu Omera wybucha afera. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Wyjątkowe zdjęcia Bydgoszczy. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie 100 lat Ostatnie lata to czas wielkich inwestycji w Bydgoszczy. Wiele miejsc zmieniło się nie do poznania, a niektóre budynki zniknęły na zawsze. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądało miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentujemy zdjęcia Bydgoszczy z lat 1920-39.

📢 Bydgoscy Wolontariusze Roku 2023 uhonorowani. Piękna gala na 20-lecie konkursu [zdjęcia] Mają otwarte serca i zawsze gotowi są do pomagania innym. We wtorek (5 grudnia) w Teatrze Kameralnym najlepsi z najlepszych odebrali statuetki "Skrzydła Aniołów" podczas gali "Bydgoski Wolontariusz Roku 2023". 📢 Nieczynny młyn w Kcyni przejdzie metamorfozę. Koncepcje robią wrażenie Młyn w Kcyni zamknięty został na cztery spusty pod koniec lat 80. Zdawało się, że nic już nie uratuje budynku, a jednak. Gmina chce zrewitalizować obiekt i nadać mu nowe funkcje. 📢 Kilka godzin komunikacyjnego paraliżu w Bydgoszczy. Z pojazdu wypadł silnik! Przed godziną 11 we wtorek (5 grudnia) na rondzie Fordońskim w Bydgoszczy doszło do wykolejenia tramwaju linii nr 3, który jechał z centrum w kierunku Fordonu. Zdarzenie spowodowało bardzo duże utrudnienia w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Ruch tramwajowy przywrócono dopiero przed godz. 16.

📢 Życzenia na imieniny Mikołaja. Zobacz najpiękniejsze życzenia imieninowe, wierszyki i rymowanki 6 grudnia świętujemy mikołajki. Tego dnia imieniny ma Mikołaj. W artykule znajdziesz życzenia, wierszyki i krótkie rymowanki z okazji imienin Mikołaja. Skopiuj je i wyślij do solenizanta. Możesz załączyć bezpłatne grafiki z naszego artykułu. 📢 35. tytuł na jubileusz 95-lecia Lotto Bydgostii. Czekamy na kolejne sukcesy Wioślarki i wioślarze Lotto Bydgostii okrasili jubileusz 95-lecia klubu 35. w historii tytułem Drużynowego Mistrza Polski. Zdobyli też 16 medali rangi mistrzostw świata i Europy. Za rok natomiast chcą wrócić na medalową, olimpijską ścieżkę.

📢 Działki ROD na sprzedaż po sezonie. Tyle trzeba zapłacić w Bydgoszczy i okolicy - zobacz zdjęcia Przeglądamy oferty działek rekreacyjnych z Bydgoszczy i okolic. Ile w grudniu 2023 roku trzeba zapłacić za działkę w rejonie Bydgoszczy? W galerii znajdziesz przykładowe oferty (zarówno działek ROD jak i z własną księgą wieczystą), które pojawiły się na stronie otodom.pl. Po zdjęciami zamieszczamy ceny oraz najważniejsze informacje.

📢 Uwaga pasażerowie - kolejne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Bydgoszczy Od wtorku, 5 grudnia, zajdą spore zmiany w kursowaniu linii autobusowych w Bydgoszczy. W niektórych miejscach kończą się prace wodociągowe i autobusy wrócą na dawne linie. W innych rozpoczną się kolejne, co będzie wiązało się z koniecznością organizowania objazdów. Poniżej zamieszczamy informacje przekazane przez ZDMiKP. 📢 Impreza 6 grudnia na plaży w Pieczyskach. - Nowe pomosty to nie koniec zmian - zapowiada burmistrz W środę 6 grudnia huczne oddanie do użytku nowych pomostów w Pieczyskach. Władze gminy zapraszają i obiecują moc atrakcji. Zapowiadają też dalsze inwestycje w kurorcie w roku 2024. 📢 Śmiertelny wypadek na DK nr 10 na trasie Bydgoszcz-Toruń. Mamy zdjęcia Do wypadku doszło o godz. 4.10 w poniedziałek, 4 grudnia. Zderzyły się dwa samochody: dostawczy i osobowy. Dwie osoby odwieziono do szpitala. Kierowca jednego z nich zmarł.

📢 22-letni bydgoszczanin oferuje się jako partner na sylwestra albo studniówkę. Ile chce zarobić? Bydgoszczanin poleca się do towarzystwa. Chce zarobić 23,50 zł na godzinę. Chętne może się znajdą albo już się znalazły. 📢 Praca w Bydgoszczy - grudzień 2023. Od minimalnej pensji, do 7600 zł brutto [nowe oferty] Sprawdzamy oferty pracy, które na początku grudnia 2023 są dostępne w bazie Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Znajdziemy tu między innymi propozycje pracy dla masażysty, magazyniera, kierowcy w Instytucie Pamięci Narodowej, dyspozytora medycznego, pomocnika stolarza, spawacza czy sprzątaczki. Niektórzy pracodawcy już za miesiąc będą musieli zweryfikować stawki, bo rośnie płaca minimalna. Ile można zarobić? Sprawdźcie oferty w galerii.

📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska wraz z mężem i dziećmi. Wnętrza domu robią wrażenie Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela od blisko dwóch lat są małżeństwem, a para doczekała się także dwójki dzieci. Maciej Pela zdradził, że dom jest sporych rozmiarów.

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne. 📢 Oto kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów - zobacz listę Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych.

📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Koniec telenoweli "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Numery z których dzwonią oszuści - mamy zaktualizowaną listę. Uważaj, gdy dzwonią do ciebie te numery Oszuści coraz częściej chcą wykorzystać nas by dostać się do naszego konta bankowego, dlatego w rozmowach telefonicznych musimy zachować czujność i nie dać się wciągnąć w ich grę, która prowadzi do utraty pieniędzy lub innych finansowych kłopotów. Przygotowaliśmy dla Was listę numerów telefonów, które użytkownicy zgłosili jako próby oszustwa. 📢 Laura Michnowicz - metamorfoza po latach. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Kumru z serialu "Zakazany owoc". Taka prywatnie jest aktorka Biran Damla Yılmaz - zobacz zdjęcia Kumru to nowa postać w serialu "Zakazany owoc", która pojawia się na początku piątego sezonu tureckiej telenoweli. W jej rolę wciela się urocza aktorka Biran Damla Yılmaz. Co o niej wiemy i jak wygląda na co dzień? Zobaczcie zdjęcia z jej instagramowego profilu, który śledzi blisko cztery miliony internautów!

📢 Seyran z serialu "Złoty chłopak" - taka prywatnie jest aktorka Afra Saraçoğlu [zdjęcia] Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych ról gra w nim aktorka Afra Saraçoğlu, która wciela się w rolę Seyran. Poniżej nieco informacji o uroczej aktorce, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień. 📢 To ona w "Dziedzictwie" zagrała Seher. Odeszła w atmosferze skandalu. Sıla Türkoğlu prywatnie Główny wątek serialu "Dziedzictwo", który mogą oglądać widzowie TVP 1 kręci się wokół relacji Seher (Sıla Türkoğlu) i Yamana (Halil İbrahim Ceyhan). Urocza turecka aktorka pojawiła się w dwóch pierwszych sezonach i opuściła produkcję w atmosferze skandalu. Jaka prywatnie jest Sıla Türkoğlu)? Zobaczcie w galerii zdjęcia, którymi dzieli się z fanami w mediach społecznościowych.

📢 Tak wygląda willa Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego w środku. Wnętrza jak w pałacu - zobacz zdjęcia Luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Anny Muchy. Zaglądamy do domu gwiazdy M jak Miłość - zobacz zdjęcia Anna Mucha to aktorka, która popularność zdobyła w serialu "M jak Miłość", gdzie od blisko dwudziestu lat wciela się w postać Madzi Marszałek. Aktorka przez wiele lat była związana z showmenem Kubą Wojewódzkim. Na swoim koncie ma również występ w tanecznym show - "You Can Dance", gdzie zasiadała w jury.

📢 Bydgoszcz 30 lat temu na VHS. Sentymentalna podróż do lat 90. na archiwalnym wideo Rok 1993 w Bydgoszczy. Prezydentem miasta jest Edwin Warczak. W Bydgoszczy na próżno szukać wielkich galerii handlowych, pierwsza powstanie dopiero za kilka lat - sprzedaż ma się świetnie na straganach i targowiskach. Sklepy przy handlowych ulicach w Bydgoszczy nie narzekają na brak klientów. W dziale RTV kuszą 21-calowe kolorowe telewizory. Pasażerowie miejskiej komunikacji biegną na przystanek, by "złapać" czerwonego ikarusa. Zobaczcie wyjątkowe wideo, które nagrano około 30 lat temu w Bydgoszczy.

📢 PLAAAACEK CHRUPIĄCY, NAMYSŁÓW: opinie, menu i ceny [Kuchenne Rewolucje] Plaaaacek Chrupiący to bistro w Namysłowie, które kiedyś nosiła nazwę Bar Krupniok. Lokal przeszedł jednak "Kuchenne Rewolucje". Zobacz opinie klientów, menu, zdjęcia potraw, ceny w bistro Plaaacek Chupiący. 📢 "Helios", Czerwionka-Leszczyny: Kuchenne Rewolucje. Teraz to "Po prostu stołówka" [restauracja zamknięta] Magda Gessler tym razem wybrała się do miejscowości Czerwionka - Leszczyna. Odwiedziła restaurację "Helios" i przeprowadziła tam Kuchenne Rewolucje. Niestety interes nie szedł tak, jakby sobie tego życzyli właściciele. Czy Kuchenne Rewolucje powiodą się?

Wideo Kolejna dawka szczepionki już dostępna!