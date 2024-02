Prasówka 7.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Strajk generalny rolników w Kujawsko-Pomorskiem. "W Toruniu czegoś takiego jeszcze nie było"”?

Prasówka 7.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Strajk generalny rolników w Kujawsko-Pomorskiem. "W Toruniu czegoś takiego jeszcze nie było" Przybywa miejsc na mapie województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie 9 lutego 2024 odbędą się protesty rolnicze. Ciągniki zablokują centrum Bydgoszczy, wjazdy do Torunia, skrzyżowanie w Osięcinach i drogę Tuchola - Świecie.

📢 Klinika Kardiochirurgii w bydgoskim szpitalu Jurasza otwarta po modernizacji. Zyskała sprzęt wysokiej klasy [zdjęcia] We wtorek (6 lutego) w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy uroczyście została otwarta po modernizacji Klinika Kardiochirurgii. Powstała tu, m.in., hybrydowa sala operacyjna wyposażona w sprzęt najnowszej generacji. 📢 Michał Wiśniewski - tak mieszka piosenkarz. Warszawska willa jest warta miliony [7.02.2024 r.] Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny.

Prasówka 7.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [7.02.2024 r.] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [7.02.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Tabele z wyliczeniami dla takiego wskaźnika zamieszczamy w galerii. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to da się odliczyć od podatku i zyskać pieniądze na konto [7.02.2024 r.] Zobaczcie, jak rozliczyć podatki w 2024 roku, aby zyskać dodatkowe pieniądze i nie tylko nie dopłacać do podatku, ale dostać jeszcze przelew z urzędu skarbowego na sporą sumkę. Zebraliśmy dla Was ulgi podatkowe na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne.

📢 Tak zmieniła się Kasia z "13 Posterunku". Będziecie zaskoczeni tym, co dziś robi! Zobacz zdjęcia [7.02.2024 r.] 13 Posterunek to kultowy polski serial komediowy, który mimo upływu czasu wciąż ma wielu miłośników. Ten polski sitcom zdobył sporą popularność dzięki zabawnym kreacjom i charakterystycznym aktorskim rolom. Jedną z zapadających w pamięć postaci była posterunkowa Kasia, w którą wcieliła się Aleksandra Woźniak. Aktorka, która obecnie ma 49 lat, skończyła karierę aktorską i poświęciła się psychologii. 📢 Horoskop finansowy na luty 2024. Te znaki zodiaku będą mieć problemy z pieniędzmi [7.02.2024 r.] Pożyczka, problemy finansowe, nieoczekiwany rachunek. Luty 2024 nie będzie łaskawy dla wszystkich znaków zodiaku. Na kogo czekają problemy finansowe? Oto horoskop na luty 2024. Na te znaki zodiaku czekają problemy finansowe.

📢 Karolina Gilon pozuje w stroju kąpielowym. "Obłędna", "Kobieta kot" - zachwycają się internauci [7.02.2024 r.] Jest piękna, ma znakomitą figurę, a widzowie ją uwielbiają. Karolina Gilon prowadzi programy Love Island oraz Ninja Warrior i w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad pół miliona osób. Nic dziwnego, prezenterka regularnie publikuje tam gorące zdjęcia, które rozgrzewają fanów do czerwoności. Zobaczcie, jak Karolina Gilon wygląda w stroju kąpielowym.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. One nadają się do mieszkania z dziećmi i osobami starszymi - lista [7.02.2024 r.] Cudowne czworonogi, obok których nie można przejść obojętnie! Pieski nie bez powodu uznawane są za najlepszych przyjaciół ludzi. Są lojalne, troskliwe, a także bardzo mądre. Niektóre rasy psów wyróżniają się szczególną inteligencją. Zobacz w naszej galerii, które rasy psów są najmądrzejsze. 📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista [7.02.2024 r.] Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV.

📢 Krzysztof Stanowski ma luksusowy dom pod Warszawą. Zobacz, jak mieszka - zdjęcia [7.02.2024 r.] 1 lutego wystartował youtube'owy Kanał Zero, którego twórcą i założycielem jest Krzysztof Stanowski. Na co dzień dziennikarz mieszka w pięknym domu pod Warszawą otoczonym wielkim ogrodem. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości Krzysztofa Stanowskiego. Zobacz zdjęcia!

📢 Wojsko wyprzedaje auta i sprzęt. Nowy przetarg AMW w Bydgoszczy - zobacz, co można kupić [7.02.2024 r.] Bydgoski oddział Agencji Mienia Wojskowego organizuje w lutym kolejny przetarg. Do kupienia są jak zawsze wycofane z użytku wojskowe auta. Jest również sprzęt medyczny, muzyczny i sportowy. W galerii zamieszczamy ponad dwadzieścia pozycji, których chce się pozbyć wojsko. Ile trzeba zapłacić? 📢 Anna Mucha na wakacyjnych zdjęciach. Zobacz gorące kadry z rajskich podróży aktorki [7.02.2024 r.] Popularność zdobyła za sprawą roli Magdy w serialu "M jak miłość", w którym występuje od 2003 roku. Dziś Anna Mucha jest jedną z najbardziej znanych aktorek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje blisko milion osób. W wolnych chwilach od pracy uwielbia podróżować, a kadrami ze swoich egzotycznych wycieczek chętnie dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie wakacyjne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Pensja minimalna - luty 2024. Tyle netto musi płacić pracodawca. Kiedy kolejna podwyżka? [7.02.2024 r.] O blisko 18 procent wzrosła pensja minimalna od 2024 roku. Od stycznia do końca czerwca płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 złotych brutto (wcześniej 3600 brutto). To nie koniec podwyżek pensji minimalnej. Z powodu wysokiej inflacji najniższe wynagrodzenie zostanie podwyższone w tym roku jeszcze raz. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca. Do ilu urośnie płaca minimalna za kilka miesięcy? Szczegóły znajdziesz poniżej. 📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny i jego wybranka, Marina, w hiszpańskiej Marabelli - zobacz zdjęcia [7.02.2024 r.] Wojciech Szczęsny oraz jego partnerka, piosenkarka Marina, kupili jakiś czas temu okazałą posiadłość w hiszpańskiej Marbelli. Taką informacją podzieli się w 2022 roku ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para co jakiś czas publikuje fotki, na których można zobaczyć, jak mieszkają w Hiszpanii. Niedawno Marina pokazała zdjęcia z ich nowego domu, prezentując nie tylko wnętrza, ale również malowniczy widok z okna. Zobaczcie, jak mieszkają w Hiszpanii znany piłkarze ze swoją wybranką.

📢 Początek lutego w serialu Dziedzictwo - zobacz streszczenia. Seher i Yaman wrócą do siebie?! [7.02.2024 r.] Wiemy już, co wydarzy się w pierwszej części lutego w serialu "Dziedzictwo". Turecką telenowelę możemy oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane na początku lutego. Yaman zrobi wszystko, aby dowiedzieć się, czy Seher rzeczywiście jest niewinna. Gdy w końcu pozna prawdę, będzie miał do siebie żal o to, jak traktował żonę. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu. 📢 Telenowela Akacjowa 38. Kto jest prawdziwą Cayetaną? Inspektor już wie! Sprawdź, co wydarzy się w lutym [7.02.2024 r.] W serialu "Akacjowa 38" trwa śledztwo po śmierci Manueli i Germana. Okazuje się, że ich groby są puste! Cayetana wychodzi z aresztu, a inspektor Mauro podąża tropem jej dzieciństwa i starych fotografii. Cayetana chce się zemścić na przyjaciółkach, które ją zawiodły w potrzebie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Akacjowa 38" w pierwszej połowie lutego 2024? Streszczenia przeczytasz w galerii.

📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się w lutym. Ender poprzysięga zemstę! [7.02.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w lutym. Wkrótce w serialu: Kumru dowiaduje się, że ktoś sprzedaje jej torebki. W trakcie kolacji Kumru z Ekinem dochodzi do awantury. Ender zrywa z Cagatayem. Handan oświadcza, kto stoi za kradzieżami torbek Kumru. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Serial "Akacjowa 38" - to wydarzy się po weekendzie. Teresa przyjeżdża na Akacjową! Chce poznać przeszłość [7.02.2024 r.] W pierwszej połowie lutego w serialu "Akacjowa 38" inspektor Mauro odkryje, kto jest prawdziwą Cayetaną! Dla Teresy będzie to prawdziwy szok. Kobieta postanawia powrócić na Akacjową, by odkryć swoją przeszłość. Na ulicy pojawiają się żołnierze, Cayeatana chce wykorzystać ten fakt, by zabłysnąć i odzyskać dobre imię. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" w lutym 2024? Streszczenia na dwa tygodnie zamieszczamy w galerii.

📢 Tak mieszka Omenaa Mensah. Luksus to mało powiedziane! Łóżko z baldachimem i kręcone schody [7.02.2024 r.] Omenaa Mensah mieszka w luksusowym apartamencie, z którego ma doskonały widok na Warszawę. Wnętrza domu popularnej prezenterki zostały zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Oryginalne rzeźby, liczne obrazy i duża ilość zieleni tworzą niesamowity klimat. Zobaczcie, jak urządziła się Omenaa Mensah! 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk na wczasach - mamy zdjęcia. Tatuaże w roli głównej! [7.02.2024 r.] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk zaliczyli zimowy wypad do egipskiego Sharm El Sheikh. Na wakacje wybrali się z legendą polskiego MMA, Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim oraz jego partnerką. Szpilka i Wybrańczyk w mediach społecznościowych zamieścili zdjęciową relację z wypadu. Uwagę przyciągają tatuaże, które zdobią niemal całe ich ciała. 📢 Tak wygląda dziś 56-letnia Pamela Anderson. Mocny makijaż? To już przeszłość - zdjęcia [7.02.2024 r.] Pamela Anderson wraca na duży ekran. Wystąpi w nowym filmie Gii Coppoli - wnuczki reżysera "Ojca chrzestnego" i "Czasu apokalipsy". Pamela wciela się w nim w rolę tancerki, która po wielu latach traci pracę i próbuje poukładać relacje z córką. Gwiazda "Słonecznego patrolu" w ubiegłym roku skończyła 56 lat. Jak zmieniła się od lat 90. Pamela Anderson? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie: Yaman rujnuje wszystko i rani Seher [7.02.2024 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie lutego: Frat zawozi Neslihan do Kiraz, by ta pomogła jej w zadaniu domowym. Cała trójka świetnie się bawi tworząc męskie zestawy ubrań. Okazuje się bowiem, że Frat jest świetnym modelem. Ziya odkrywa zniknięcie teczki. Domyśla się, że trafiła w ręce Yamana. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie: Seyran wywieziona, Ferit chce ją odzyskać [7.02.2024 r.] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się po pierwszym weekendzie lutego? Trwa pogrzeb Fuata, cała rodzina jest zrozpaczona. Halis obwinia Ferita o śmierć brata. Seyran wymyka się w nocy z domu i spędza noc z Feritem... Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Tak mieszka Beata Tadla, nowa prowadząca Pytania na śniadanie. Ma duży dom z ogrodem [7.02.2024 r.] Beata Tadla po ośmiu latach powróciła do Telewizji Polskiej. W sobotę, 3 lutego, zadebiutowała w roli prowadzącej program "Pytanie na śniadanie". Chwile wolne od pracy spędza w swoim domu na warszawskim Wawrze. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza nieruchomości popularnej dziennikarki. Zobacz, jak mieszka Beata Tadla. 📢 Wiesława Boniek - taka jest żona Zbigniewa Bońka. Dlaczego mówi do niej "Gruba", a ona do niego "Gruby"? [7.02.2024 r.] Zbigniew Boniek to jeden z najbardziej znanych bydgoszczan, który zdobył światową sławę. Tego znanego piłkarza i byłego prezesa PZPN nie trzeba nikomu przedstawiać. Jego piłkarski dorobek jest równie bogaty, jak jego osiągnięcia jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sam Zbigniew Boniek przyznaje, że za jego sukcesami stoi żona. Małżeństwo Bońków w tym roku świętować będzie 48-lecie, ale pan Zbigniew i pani Wiesława znają się dłużej… Zobacz więcej informacji o Zbigniewie i Wiesławie Bońkach oraz obejrzyj zdjęcia. Tak wygląda żona znanego bydgoszczanina.

📢 Dogan z serialu Zakazany owoc. Gra go przystojny Murat Aygen, człowiek mnóstwa talentów - zobacz zdjęcia [7.02.2024 r.] Dogan Yıldırım pojawił się w serialu w 2021 roku. Widzowie poznali go jako ojca Kumru, a później jednego z wielu mężów Yildiz. To aktor, który skończył już 50 lat, ale według wielu internautek, jest jednym z najprzystojniejszych męskich aktorów z tej tureckiej telenoweli. Prywatnie Murat Aygen od wielu lat jest szczęśliwym mężem Nihan Asli Elmas – aktorki znanej z serialu "Medcezir", z któą ma córkę, Nil. Więcej informacji o aktorze w artykule, a w galerii znajdziecie prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jaki jest na co dzień.

📢 Joseph Baena - tak wygląda syn Arnolda Schwarzeneggera. Co za mięśnie! - zobacz zdjęcia [7.02.2024 r.] Joseph Baena to syn słynnego Arnolda Schwarzeneggera, urodzony 2 października 1997 roku. Jest amerykańskim aktorem, kulturystą, modelem fitness i agentem nieruchomości. Jego matką jest Mildred Patricia "Patty" Baena. O tym, że jest synem słynnego kulturysty i aktora, a także byłego gubernatora Kalifornii, dowiedział się w wieku 13 lat. Patrząc na jego aktualne zdjęcia, widać uderzające podobieństwo, tym bardziej, że Joseph to zapalony kulturysta i muskulaturą przypomina swojego ojca w młodości - koniecznie zobaczcie zdjęcia w galerii artykułu!

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Tego nie może zabraknąć na stole w Wielkanoc. Tradycyjne potrawy na stół wielkanocny W 2024 roku Wielkanoc obchodzimy dość szybko, bo już 31 marca. Już teraz przyjrzyjmy się liście tradycyjnych potraw wielkanocnych, których zdaniem wielu nie może zabraknąć na świątecznym stole. Jakie potrawy/dania są uznawane za tradycyjne w Polsce? Poniżej zamieszczamy listę. 📢 42-letni Yaman z telenoweli "Dziedzictwo" ma piękny głos. Tak śpiewa Halil İbrahim Ceyhan [7.02.2024] Halil İbrahim Ceyhan, który wciela się w rolę Yamana w tureckim serialu "Dziedzictwo" to nie tylko przystojny aktor, ale i utalentowany muzyk. 42-letni Ceyhan szerszą popularność zyskał właśnie dzięki roli Yamana, ale zapewne niewielu widzów wie, że skrywa on również talent muzyczny - komponuje i śpiewa. W galerii zamieszczamy zdjęcia, którymi artysta dzieli się w mediach społecznościowych. Poniżej w artykule znajdziecie też jeden z jego utworów.

📢 Międzynarodowy sukces wojskowych kucharzy z Bydgoszczy. Zdobyli brąz na olimpiadzie w Stuttgarcie [zdjęcia] Reprezentacja Kucharzy Wojska Polskiego, z żołnierzami Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy w składzie, wywalczyła brązowy medal podczas Międzynarodowej Olimpiady Kulinarnej IKA Culinary Olympics 2024 w Stuttgarcie. To kolejny wielki sukces tego zespołu. 📢 Zmiany w bydgoskich komisariatach policji. Nowi komendanci i zastępcy - zdjęcia W czterech komisariatach, podległych Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy, zaszły zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych. Mamy dwóch nowych komendantów, zmiany zaszły też na stanowiskach zastępców. 📢 Palacze będą mieć w Polsce trudniej. Rząd ogłosił zaostrzenie kontroli. Mocny w Polsce sektor tytoniowy ma na ten temat swoje zdanie Przeciętny palacz jest w stanie w czasie całego życia puścić z dymem kwotę wartości kawalerki. A to i tak tylko wówczas, gdy szuka tzw. okazji zakupowych. Być może niedługo będzie musiał dorzucić do tego nieco więcej, bo nowy rząd wziął się za uszczelnienie obrotu tytoniem. O co dokładnie chodzi?

📢 Agata Kornhauser-Duda postawiła na mocne kolory ubrań. Do Afryki zabrała oryginalne stylizacje. Zobacz, jak się prezentuje pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda towarzyszy swojemu mężowi – Andrzejowi Dudzie w podróży do Afryki. Przyjrzeliśmy się jej kreacjom, w których się już pojawiła. Wśród nich klasyczny garnitur w kolorze, który przykuwa oko, oryginalna stylizacja z pelerynką oraz malinowa sukienka w wersji midi. 📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Oto lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS – sprawdź, czy masz je u siebie Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które okazały się zawierać wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 06.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Inwestycje kluczowe dla Kujawsko-Pomorskiego. Co dokument mówi o Bydgoszczy? Podczas spotkania marszałka województwa z nowymi parlamentarzystami z regionu samorządowcy pokazali ciekawy dokument. Na przezroczach ujęto w nim 26 „wyzwań i potrzeb bardzo ważnych dla prawidłowego rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, których realizacja jest uzależniona lub może być w znacznym stopniu wsparta w ramach polityki rozwoju Państwa Polskiego”.

📢 Nie, tak nie można zostawiać auta. Bydgoscy mistrzowie parkowania w akcji - zdjęcia Prezentujemy zdjęcia udostępnione przez stowarzyszenie Bydgoski Ruch Miejski. Wykonane w ostatnich latach fotografie pokazują, jaką "fantazją" (a może brakiem wyobraźni?) potrafią wykazać się niektórzy kierowcy. Auta blokujące ruch pieszych i rowerzystów to codzienność nie tylko w naszym mieście. W jakich przypadkach pojazdy mogą zostać odholowane?

📢 Działka, na której stał zamek bydgoski na sprzedaż? Bydgoszcz G10 proponuje inne rozwiązanie Stowarzyszenie Bydgoszcz G10 apeluje, aby miasto nie sprzedawało prywatnym inwestorom działki, na której w przeszłości znajdował się zamek bydgoski. Proponują, aby do czasu, gdy nie ma środków na większą inwestycję, stworzyć tam Park Zamkowy. 📢 W 2024 w Bydgoszczy mniej inwestycji i utrudnień drogowych. Co czeka nas w kolejnych latach? Pod względem inwestycji drogowych rok 2024 w Bydgoszczy ma być dużo spokojniejszy niż w poprzednich latach. Najbliższe tygodnie to przede wszystkim finalizowanie zadań rozpoczętych wcześniej. Dużo więcej może dziać się w kolejnych latach, bo ratusz planuje kilka dużych inwestycji, które mogą znacznie wpłynąć na ruch w mieście. 📢 Czarne bmw krąży pod Bydgoszczą. "Zaczepiają dzieci, oferują podwiezienie do domu, słodycze lub zabawki" Czarne bmw krąży po podbydgoskiej gminie Dąbrowa Chełmińska. Podróżujący nim mężczyźni ponoć oferują dzieciom podwiezienie. Nawet władze gminy i szkoła apelują o ostrożność.

📢 Studniówka III LO w Bydgoszczy. Tak bawiła się młodzież w Hotelu City - zobacz zdjęcia Pięknie zatańczony polonez, film z życia szkoły, występy wokalne, wiersz o perypetiach uczniów i mnóstwo świetnej zabawy - w piątek (2 lutego) w Hotelu City bawili się maturzyści z III LO w Bydgoszczy.

📢 Maturzyści z VIII LO w Bydgoszczy zatańczyli poloneza. Mamy zdjęcia ze studniówki Kolejna studniówka odbyła się w Bydgoszczy. Tym razem w sobotę (3 lutego) w Hotelu City poloneza zatańczyli maturzyści z VIII LO. Na balu bawiło się łącznie 250 osób. Był też program artystyczny przygotowany przez uczniów i podziękowania dla nauczycieli. 📢 Co położyć między szafkami w kuchni? Zobacz, jak modnie ozdobić pas roboczy – hity na 2024 rok. Ściana nad blatem nie musi być nudna! Jak wykończyć ścianę nad blatem? Pas roboczy w kuchni nie tylko powinien być odporny na zabrudzenia, ale również pięknie dekorować strefę gotowania. Co wybrać: klasyczne płytki ceramiczne czy nowoczesne rozwiązania? Podsuwamy najlepsze pomysły na aranżację ściany między kuchennymi szafkami. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii inspiracji z modnymi okładzinami na 2024 rok!

📢 Tak zmieniła się Bydgoszcz w ostatnim stuleciu. Zobacz archiwalne zdjęcia naszego miasta Od powrotu Bydgoszczy w granice Polski minęło już ponad sto lat. W tym czasie miasto bardzo się zmieniło - wiele miejsc zniknęło z mapy Bydgoszczy, a część budynków jest dziś nie do poznania. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądało miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Zobacz archiwalne zdjęcia Bydgoszczy sprzed blisko stu lat. 📢 Policjanci kończą poszukiwania źródła tajemniczego huku słyszanego nad Miedzyniem w Bydgoszczy W poniedziałek bydgoscy policjanci przeszukiwali las w rejonie Miedzynia i Błonia. Działania przesunięto dalej w kierunku Białych Błot. Szukano źródła huku, który słyszeli mieszkańcy, m.in. ulicy Widok w Bydgoszczy. Sprawę zgłoszono policji rankiem 4 lutego. 📢 Grała Melek w serialu Elif. Tak dzisiaj wygląda Selin Sezgin - zobacz zdjęcia Niebawem miną dwa lata od zakończenia emisji serialu "Elif" w Telewizji Polskiej. Łącznie widzowie zobaczyli 1164 odcinki, w których mogliśmy oglądać losy tytułowej dziewczynki i jej mamy. W rolę Melek, matki Elif, wcieliła się Selin Sezgin. Co wiemy o tureckiej aktorce? Postanowiliśmy zobaczyć, co u niej słychać. Zobacz, jak dzisiaj wygląda serialowa Melek!

📢 Tak prywatnie wygląda Ekin z serialu Zakazany owoc. Wyrzeźbiona klata i sześciopak na brzuchu Jakiś czas temu do obsady serialu "Zakazany owoc" dołączył Ceyhun Mengiroglu, który wciela się w rolę Ekina. Zanim rozpoczął karierę aktorską, spełniał się jako model. Co jeszcze wiemy o serialowym Ekinie? Zobacz, jak Ceyhun Mengiroglu wygląda na co dzień. Prezentujemy prywatne zdjęcia aktora. 📢 Marcela Leszczak w stroju kąpielowym. Zobacz gorące zdjęcia pięknej modelki Popularność zdobyła dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu Top Model, w którym dotarła do finału. Od kilku lat Marcela Leszczak jest w związku z Miśkiem Koterskim, z którym ma syna Fryderyka. Piękna modelka i aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami swoimi prywatnymi zdjęciami. Zobacz, jak Marcela Leszczak wygląda na co dzień.

📢 Sułtanka Hürrem na nowych zdjęciach z 3-letnią córeczką. Tak się zmieniła Meryem Uzerli Rola sułtanki Hürrem przyniosła jej ogromną sławę i jednocześnie była źródłem wielkiego kryzysu w życiu. Dziś aktorka Meryem Uzerli to szczęśliwa mama dwóch córeczek. Młodsza z nich niedawno świętowała trzecie urodziny. Jak obecnie wygląda odtwórczyni głównej roli w tureckiej telenoweli "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie w galerii nowe zdjęcia 40-letniej Meryem Uzerli. 📢 Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się w lutym. Śmierć i wielka rozpacz. Halis wskazuje winnego Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Niebawem umrze Fuat - brat Ferita. Cała rodzina rozpacza. Z koeli Kazim w końcu zawozi Sunę do domu Saffeta, gdzie jego córka musi podpisać akt ślubu. Pelin uświadamia sobie, że straciła Ferita i próbuje odebrać sobie życie. W galerii zamieszczamy nowe streszczenia telenoweli "Złoty chłopak" - przeczytaj, co wydarzy się w lutym 2024.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są najgorszymi kochankami. Z nimi nie doświadczysz uniesień Nie dla nich spontaniczne porywy namiętności. Te znaki zodiaku uznawane są za najgorszych kochanków. Jak wskazuje Wróżka Roma, oni mają zapisane to w gwiazdach. Kto najbardziej ceni sobie rutynę w życiu miłosnym? Zobacz listę najgorszych kochanków według znaków zodiaku. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy! 📢 Tak mieszkają Patrycja i Robert Stockingerowie. Jasna kuchnia i ogród z domkiem zabaw Patrycja i Robert Stockingerowie są doskonale znani widzom w naszym kraju. Oboje pracują w mediach, a od ponad dwunastu lat tworzą również parę w życiu prywatnym. Zajrzeliśmy, jak popularne małżeństwo żyje i mieszka na co dzień. Jasna kuchnia, przestronny salon i duży ogród, w którym znajdują się domek zabaw i huśtawki dla dzieci - tak mieszkają Patrycja i Robert Stockingerowie.

📢 Co kształt brzucha mówi o twoim zdrowiu? Poznaj 8 najpopularniejszych kształtów brzucha i dowiedz się, o czym mogą świadczyć Brzuch piwny, brzuch stresowy, brzuch wzdęty… Ile osób, tyle różnych kształtów i rozmiarów – również brzucha. Są jednak pewne podobieństwa, które mogą się wiązać z niektórymi dolegliwościami. Jaki kształt ma twój brzuch i co może powiedzieć o stanie twojego zdrowia? Przyglądamy się brzuchom i sprawdzamy, na jakie schorzenia mogą wskazywać. 📢 Tak mieszka Ida Nowakowska. Apartament w Warszawie z pięknym widokiem - zdjęcia Ida Nowakowska to tancerka związana ze stacją TVP. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zyskało spore grono fanów, którzy regularnie śledzą jej poczynania w social mediach. To właśnie tam Nowakowska publikuje kadry z życia codziennego, w tym wnętrza niezwykłego apartamentu w centrum Warszawy. Sztukateria, marmur, biała kuchnia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Ida Nowakowska.

📢 Eda Ece jest w ciąży. Serialowa Yildiz z "Zakazanego owocu" zdradziła płeć dziecka! Eda Ece spodziewa się dziecka. Aktorka wcielająca się w postać Yildiz z serialu "Zakazany owoc" spodziewa się pierwszego dziecka. W czerwcu 2023 roku wyszła za mąż za wieloletniego partnera, koszykarza Buğrahana Tuncera. Za pośrednictwem social mediów, Ece zasugerowała, że prawdopodobnie urodzi córeczkę. 📢 Agnieszka Woźniak-Starak - tak mieszka. Ma stylowy dom na wsi z ogródkiem warzywnym Czerwona cegła, duże przestrzenie, jasne ściany oraz duży ogród pełen kwiatów i warzyw - tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Stylowa nieruchomość popularnej prezenterki mieści się w Konstancinie pod Warszawą. Zajrzeliśmy, jak gwiazda TVN urządziła wnętrza swojego domu. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak mieszka Monika Olejnik. Marmur w kuchni i duża biblioteczka książek - zdjęcia Monika Olejnik jest jedną z najbardziej znanych dziennikarek. Związana ze stacją TVN, w której od lat prowadzi program publicystyczny "Kropka nad i". Na co dzień mieszka w odrestaurowanej kamienicy w samym centrum Warszawy. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Monika Olejnik.

📢 Maturzyści z bydgoskiej "Handlówki" bawili się na studniówce w Hotelu Holiday Inn - zobacz zdjęcia Dwa polonezy, w tym jeden pokazowy, występ kabaretowy w wykonaniu uczniów i podziękowania dla nauczycieli - w piątek (2 lutego) w Hotelu Holiday Inn odbyła się studniówka Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy. 📢 Te badania wykonasz z NFZ za darmo! Oto pełna lista przysługujących badań! Te badania wykonasz z ramienia NFZ za darmo. Przedstawiamy pełną listę przysługujących badań. Gastroskopia, spirometria, co jeszcze. Zobacz listę refundowanych badań, które wykonasz w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia za darmo.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Blunt bob to odsłona najpopularniejszej fryzury ostatnich lat. „Tępe cięcie” idealnie sprawdzi się u posiadaczek cienkich włosów Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak. 📢 Miley Cyrus w „nagiej” sukience odsłaniającej odważnie ciało i Charlotte Lawrence pokazująca bieliznę. Kontrowersyjne kreacje z Grammy 2024 Grammy 2024 już za nami. W niedzielę (4 lutego) odbyła się ceremonia rozdania popularnych nagród muzycznych. Podczas 66. edycji Grammy Awards królowały muzyczne talenty, jak Taylor Swift i Billie Eilish, ale nie zabrakło też emocji związanych z modą. Na czerwonym dywanie wzrok przyciągały kontrowersyjne kreacje, w tym suknie Miley Cyrus i Charlotte Lawrence, ale też mniej znanych w Europie celebrytek, jak Laverne Cox, Molly Tuttle czy też Kat Graham.

📢 5 lutego mijają 64 lata od pożaru zabytkowych spichrzów nad Brdą. Prezentujemy archiwalne zdjęcia W poniedziałek, 5 lutego, minęły 64 lata od pożaru, który strawił dwa z pięciu zabytkowych spichrzów nad Brdą, które od lat stanowią wizytówkę Bydgoszczy. W akcji gaśniczej wzięło udział wówczas kilkaset osób. Archiwalne zdjęcia spichlerzy dostępne są w naszej fotogalerii.

📢 Wilki zagryzły psa we wsi Cierplewo w powiecie tucholskim. "Zostały krwawe plamy" Pan Benedykt, mieszkaniec wsi w gminie Lubiewo w nocy słyszał hałas. Rano okazało się, że wataha wilków zagryzła psa, który przebywał przy domu. Sytuację potwierdza sołtys Cierplewa. "To nie pierwszy raz, kiedy u nas dzieje się coś takiego". 📢 Długa lista przyczyn dużego opóźnienia przy modernizacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Nie będzie kary dla wykonawcy Podczas środowej (31 stycznia) sesji Rady Miasta Bydgoszczy omawiano stan realizacji miejskich inwestycji w ostatnim kwartale 2024 roku. Jednym z bardziej opóźnionych zadań jest modernizacja Teatru Polskiego, która może potrwać rok dłużej niż zakładano.

📢 Ostrzeżenie meteorologiczne dla Kujawsko-Pomorskiego. Prognozowany silny wiatr Na podstawie informacji otrzymanej z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed silnym wiatrem, który może wystąpić na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego w niedzielę i poniedziałek (4-5 lutego). 📢 Morsy w Pieckach. Wiosenna aura nie przeszkadzała amatorom zimnych kąpieli - zdjęcia Tradycyjnie w niedzielne południe w Pieckach nad Jeziorem Jezuickim spotkali się amatorzy zimnych kąpieli. 4 lutego 2024 roku nie było inaczej. 📢 Tak reklamowano Bydgoszcz na największej wystawie międzywojnia 95 lat temu - zobacz zdjęcia Od wiosny do jesieni 1929 roku w Poznaniu trwała Powszechna Wystawa Krajowa, w skrócie zwana Pewuką. Zorganizowano ją w Poznaniu z okazji dziesięciolecia niepodległości na terenach targowych. Miała stanowić ekspozycję dorobku Rzeczpospolitej po odzyskaniu niepodległości. Wystawie towarzyszyły imprezy o różnym charakterze. Na Pewuce prezentowana była także Bydgoszcz poprzez m.in. ekspozycję fotogramów z widokami miasta, produktów wytwarzanych przez bydgoskie firmy i specjalne wydania prasowe. Zobacz demonstrowane na Pewuce widoki Bydgoszczy wraz z oryginalnymi podpisami i fotografie z publikacji prasowych.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Kumru zostaje zatruta i trafia do szpitala Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec stycznia i na początku lutego. Wkrótce w serialu: W restauracji, Yildiz ratuje z opresji Kumru. Yildiz odrzuca oświadczyny Dogana. Kumru zatruta trafia do szpitala. Catagay chce wrócić do Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Zagrał Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies" w 1970 r. Tak zmienił się Włodzimierz Press Włodzimierz Press, urodzony 13 maja 1940 r. we Lwowie w rodzinie żydowskiej, jest polskim aktorem znany z kariery scenicznej i filmowej. Jego życie związane jest z dramatycznymi wydarzeniami wojennymi, które miały wpływ na jego młodość. Urodził się jako syn Janiny Planer, komunistki, i Grzegorza Pressa, który zginął w getcie warszawskim.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Katarzyna Sokołowska - tak ubiera się jurorka z programu Top Model. Klasa, elegancja, szyk Katarzyna Sokołowska to polska reżyserka pokazów mody, osobowość telewizyjna. Widzowie znają ją m.in. od tego, że od 2013 roku jest jurorką popularnego programu "Top Model". Panią Katarzynę uznaje się za kobietę, która zawsze jest odpowiednio ubrana, emanującą klasą i zadającą szyk. Jej kreacje robią duże wrażenie.

📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś. 📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Śmiertelny wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą. Nie żyje 26-letni mężczyzna. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia W zderzeniu auta osobowego z samochodem ciężarowym na drodze krajowej nr 10 zginęła jedna osoba. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę (2/3 lutego) pomiędzy Makowiskami a Wypaleniskami. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. 📢 Studniówka Technikum Menedżerskiego. Zobacz zdjęcia z balu w Restauracji Telimena Sezon studniówkowy w pełni. W piątek (2 lutego) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu bawili się uczniowie klas maturalnych z Technikum Menedżerskiego w Bydgoszczy. Bal zorganizowano w Restauracji Telimena.

📢 Słodko-kwaśna sałatka z makaronem ryżowym na lunch. Dodaję chrupiące warzywa i dorzuć orzechy. Zaskakujący przysmak na imprezę Prosta i smaczna sałatka z makaronem ryżowym to przysmak, który zrobisz w 20 minut. Wystarczy pokroić w słupki warzywa, ugotować makaron i wymieszać je z słodko-kwaśnym sosem. Ten sos jest kluczowym składnikiem, bo łączy kremowe masło orzechowe z sosem sojowym i odrobiną miodu. Wypróbuj prosty przepis na sałatkę z makaronem ryżowym na lunch do pracy lub domówkę w gronie znajomych.

📢 Woda podeszła do Fordonu. Podniósł się poziom Wisły - zobaczcie zdjęcia Od kilku dni obserwujemy wzrost poziomu Wisły w Fordonie. Dzisiejszego ranka notujemy maksymalny przyrost. Nasze nabrzeże poddawane jest egzaminowi praw natury - piszą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł. 📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Zachwycała urodą - zdjęcia Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna.

📢 W „NASZEJ LOTERII” nie zwalniamy tempa! W trwającej rundzie do wygrania Thermomix! Dołącz do gry już dziś! Trwa wyjątkowa, dwutygodniowa runda "NASZEJ LOTERII" z rewelacyjną nagrodą do wygrania. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 To ona zagrała Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Sheyla Fariña na prywatnych zdjęciach Sheyla Fariña wcieliła się w rolę Manueli w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", który od stycznia 2023 roku mogą oglądać widzowie TVP. Manuela od pierwszych odcinków jest wiodącą postacią telenoweli, jej postać znika jednak z serialu po pierwszym sezonie (w sumie nakręcono ich siedem). Jaka prywatnie jest aktorka Sheyla Fariña? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Długoterminowa prognoza pogody na wiosnę 2024. Mokry i chłodny kwiecień? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wodnej opublikował długoterminową prognozę pogody na kolejne miesiące. Wiemy, jak mogą wyglądać wiosenne miesiące pod względem średnich temperatur oraz opadów. Poniżej zamieszczamy szczegóły oraz przygotowane przez IMGW mapy.

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Trujące rośliny doniczkowe. Są szczególnie groźne dla zwierząt i dzieci - takie reakcje wywołują Rośliny doniczkowe są popularnym elementem dekoracyjnym w naszych domach. Potrafią ocieplić wnętrze, dodać mu elegancji czy sprawić, żeby było bardziej przytulne. Niektóre rośliny mogą być dla nas niebezpieczne, dlatego warto wiedzieć co mamy w domu i na co szczególnie zwrócić uwagę. 📢 Pelin z serialu "Złoty chłopak" wskoczy do morza? Co wydarzy się w telenoweli? Taka jest prywatnie Buçe Buse Kahraman Od 28 sierpnia miłośnicy tureckich seriali oglądać mogą na TVP 1 turecką telenowelę pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W telenoweli jedną z ważniejszych postaci jest Peli, w którą wciela się aktorka Buçe Buse Kahraman. Koniec pierwszego sezonu serialu będzie dramatyczny. Czy widzowie zobaczą uroczą Pelin w drugim sezonie? Wyjaśniamy w galerii, w której znajdziesz również prywatne zdjęcia aktorki.

📢 Seyran z serialu "Złoty chłopak" - taka prywatnie jest aktorka Afra Saraçoğlu [zdjęcia] Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych ról gra w nim aktorka Afra Saraçoğlu, która wciela się w rolę Seyran. Poniżej nieco informacji o uroczej aktorce, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień.

📢 "Złoty chłopak". Ferit - gra go aktor Mert Ramazan Demir. Internauci: "Musisz być taki przystojny?" Na antenę "Jedynki" TVP w sierpniu trafiła kolejna turecka telenowela. To telenowela pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). Jedną z głównych męskich ról gra w nim aktor Mert Ramazan Demir, który wciela się w rolę Ferita . W artykule informacje o aktorze, a w galerii zdjęć prywatne fotografie - zobacz, jak wygląda na co dzień Mert Ramazan Demir.

📢 Hasła z transparentów i banerów ze strajku rolników 9 lutego [zdjęcia] 9 lutego w całej Polsce odbyły się protesty rolników. O co walczą i jakie hasła i apele wznoszą? Zobaczcie zdjęcia.

