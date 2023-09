Prasówka 6.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku - zobacz wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci”?

Prasówka 6.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 roku - zobacz wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 6.09.23

📢 Serial "Akacjowa 38" - streszczenia odcinków. Cayetana zleca zabicie Germana! W pierwszej połowie września fabuła serialu "Akacjowa 38" skupi się na kłopotach Germana, który trafi do aresztu pod zarzutem pobicia Cayeatany. Do jego obrony zostanie ściągnięty najlepszy adwokat. Bezduszna Cayeatana zleci zabicie swojego męża... Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie i w dalszej części miesiąca. Streszczenia odcinek po odcinku zamieszczamy w galerii.

📢 Eda Ece, Yildiz z serialu "Zakazany owoc" prywatnie. Aktorka spodziewa się dziecka? - zobacz zdjęcia Eda Ece to niekwestionowana gwiazda tureckich seriali. W Polsce jest znana dzięki roli Yildiz w serialu "Zakazany owoc". Aktorka w wakacje 2023 roku wzięła ślub ze swoim długoletnim partnerem. Teraz tureckie media rozpisują się o ciąży aktorki. Ile w tym prawdy?

Prasówka 6.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy horoskop finansowy na wrzesień. Tym znakom zodiaku pieniądze spadną z nieba Wakacje minęły bezpowrotnie, dzieci wróciły do szkół, a pracownicy już dawno zapomnieli o tym, że byli na urlopach. Jednak wrzesień wcale nie musi nam się kojarzyć z końcem przyjemności. Z pewnych źródeł wiemy, że to właśnie we wrześniu fortuna uśmiechnie się do niektórych osób. Wróżbita Ismael wie, które znaki zodiaku czeka niespodziewany przypływ gotówki. Mamy dla was horoskop finansowy na wrzesień. Sprawdź, czy możesz liczyć na wielkie pieniądze!

📢 Sułtanka Hurrem skończyła 40 lat. Tak obecnie wygląda Meryem Uzerli z serialu "Wspaniałe stulecie" Meryem Uzerli, która zasłynęła rolą Sułtanki Hurrem w serialu "Wspaniałe stulecie" świętowała w sierpniu 2023 swoje 40. urodziny. Impreza odbyła się w Berlinie i przyjechali na nią goście z całego świata. Jak około dziesięć lat po nakręceniu serialu wygląda aktorka? Media donosiły o zabiegach plastycznych, którym poddawała się w ostatnich latach Uzerli. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia w naszej GALERII. Czy mocno się zmieniła? 📢 Natasza Urbańska - tak mieszka. Piękny dworek i ekogospodarstwo z owcami i kozami Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz od kilku lat mieszkają w urokliwej podwarszawskiej posiadłości z początku XIX wieku. Zabytkowy dworek w Jajkowie jest dla nich wyjątkowy, ponieważ to właśnie tam wzięli ślub. Wokół pałacu jest mnóstwo zieleni, a szczególną uwagę przykuwa kilkunastoletni las oraz ekogospodarstwo, w którym hodowane są m.in. kury, kozy i owce. Zobacz, jak mieszka Natasza Urbańska z rodziną.

📢 Dom Macieja Kurzajewskiego i Kasi Cichopek - tak ma wyglądać. Te wnętrza to dzieło projektanta gwiazd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo zamieszkają w nowym domu. Wnętrza projektuje znany i ceniony wśród gwiazd projektant - Jonatan Kilczewski. Niedawno artysta pokazał w sieci, jak będzie wyglądać garderoba gwiazdy "Pytania na Śniadanie". Jej wygląd zachwycił projektantów! 📢 Serial Zakazany owoc - to wydarzy się w tym tygodniu. Yildiz przyłapie Cagataya na zdradzie!? "Zakazany owoc" jest obecnie najpopularniejszym tureckim serialem emitowanym w Telewizji Polskiej. Każdy odcinek produkcji znad Bosforu przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy ludzi. Wiemy już, co wydarzy się w telenoweli po weekendzie. Sahika poda Zehrze narkotyk, natomiast Yildiz nakryje Cagataya w hotelu z Cansu, a potem wyprowadzi się od męża. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie.

📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w czasach PRL. Teraz jest warta krocie - mamy zdjęcia i ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki. 📢 W serialu "Dziedzictwo" dostał bardzo niewdzięczną rolę. Taki prywatnie jest aktor Mehmet Basturk, czyli Ozan Aktora Mehmeta Basturka polscy widzowie mogli oglądać już w serialu "Przysięga". Od niedawna gra również w telenoweli "Dziedzictwo", która na antenie TVP 1 zastąpiła "Przysięgę". Basturk wciela się tam w rolę Ozana, którego poznajemy jako nauczyciela gry na ukulele. Po pewnym czasie okazuje się, że Ozan ma poważne zaburzenia psychiczne, a Seher znajdzie się w dużym niebezpieczeństwie. Jaki na co dzień jest Mehmet Basturk i co o nim wiemy? Zobaczcie zdjęcia w galerii i przeczytajcie najważniejsze informacje na jego temat.

📢 Aneta Zając z Pierwszej miłości - tak mieszka. Piękna kuchnia i stylowy taras na zdjęciach Aneta Zając zagrała w wielu polskich serialach, ale większość widzów kojarzy ją przede wszystkim z roli Marysi w "Pierwszej miłości". Aktorka na co dzień jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje jak wygląda jej życie prywatne. Dzięki temu możemy podejrzeć wnętrza jej mieszkania. Uwagę zwraca przede wszystkim kremowa kuchnia oraz zielony ogród, w którym znajduje się przestronny taras. Zobacz, jak mieszka Aneta Zając! 📢 Krzysztof Radzikowski z Gogglebox - tak mieszka. Duży dom i piękny ogród otoczony tujami [zdjęcia] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a obecnie jedną z największych gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Wraz z Dominikiem Abusem tworzy duet słynący z poczucia humoru i trafnych komentarzy. Radzikowski od ponad roku mieszka w nowym domu, którego budowa trwała około dwa lata. W trakcie budowy były strongman regularnie publikował na swoim Instagramie relacje z postępów prac, a obecnie chętnie chwali się kadrami wnętrz oraz ogrodu. Zobacz, jak urządził się Krzysztof Radzikowski!

📢 Zosia z serialu Rodzina Zastępcza - metamorfoza po latach. Tak teraz wygląda Misheel Jargalsaikhan Misheel Jargalsaikhan to urodzona w Ułan Bator (stolica Mongolii) aktorka, którą polscy widzowie poznali jako Zosię Kwiatkowską w komediowym serialu "Rodzina zastępcza", gdzie występowała u boku takich znanych aktorów, jak Piotr Fronczewski, Gabriela Kownacka, Joanna Trzepiecińska czy Jarosław Boberek. Serial emitowano w latach 1999-2009. Zobaczcie, jak obecnie wygląda Misheel Jargalsaikhan. 📢 Małgorzata Rozenek kiedyś. Tak zmieniała się przez lata - skończyła już 45 lat 1 czerwca Małgorzata Rozenek obchodziła 45. urodziny. Dziś jest jedną z najbardziej wpływowych celebrytek w Polsce, ale zanim stała się popularna, wyglądała zupełnie inaczej. Wiele osób zarzuca jej ingerencję we własne ciało i korzystanie z zabiegów medycyny estetycznej. Przypominamy, jak przez lata zmieniała się Perfekcyjna pani domu. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Małgorzata Rozenek!

📢 Eurojackpot - oto najczęściej i najrzadziej losowane liczby w ostatnich stu losowaniach! Chcesz zgarnąć fortunę w Eurojakcpot? Z pewnością marzy o tym każdy gracz. Skreślenie odpowiedniej kombinacji liczb pomoże zwiększyć ryzyko wygranej. Pewną podpowiedzią mogą być informacje na temat liczb, które losowane są najczęściej i najrzadziej w Eurojackpot. Pod uwagę wzięliśmy sto ostatnich losowań (dane na 5 września 2023 r.) i przyjrzeliśmy się wszystkim liczbom. Podajemy, jak często losowane były liczby od 1 do 50 oraz tak zwane euro numery (od 1 do 12). Sprawdź, jakie jakie liczby w Eurojackpot losowane były najczęściej, a jakie najrzadziej. 📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach.

📢 Te osoby będą zwolnione z płacenia abonamentu RTV w 2024 r. Znamy wysokość opłaty abonamentowej Znana jest wysokość opłat za abonament radiowo-telewizyjny, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Opłatę za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła również listę osób zwolnionych z opłaty abonamentowej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu RTV oraz ile wynoszą zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc. 📢 Nowa tabela wyliczeń czternastej emerytury od ZUS. Tyle dostaniesz na konto już we wrześniu - zobacz stawki Rozpoczęły się wypłaty czternastych emerytur 2023. Pierwsze osoby dostały pieniądze już 1 września, a w nadchodzących dniach kolejni świadczeniobiorcy otrzymają przelewy na swoje konta. W 2023 roku czternastka jest rekordowo wysoka, a dodatkowe pieniądze dostanie ponad osiem milionów seniorów. Wyjaśniamy, komu przysługuje czternasta emerytura oraz jak wysokie będzie tegoroczne świadczenie. Sprawdź, kiedy otrzymasz czternastkę!

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - zobacz wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur! 📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate - zdjęcia wnętrz. Tak mieszka teraz następca brytyjskiego tronu - zdjęcia Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington.

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje najlepszych projektantów [zobacz zdjęcia] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 r. - wyliczenia. Takie podwyżki na rękę dostaną seniorzy w przyszłym roku Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?

📢 Handel podróbkami na targowisku przy ul. Glinki i w sklepie na Wyżynach w Bydgoszczy. Towar wart niemal 90 tys. zł Policjanci z bydgoskich Wyżyn zabezpieczyli podrabiany towar (głównie odzież), które były sprzedawane na targowisko przy ul. Glinki oraz w osiedlowym sklepie. Obie działalności prowadzone były przez 56-latkę. Kobieta usłyszała w sprawie 31 zarzutów. 📢 Policjanci z Bydgoszczy szukają sprawcy przywłaszczenia portfela. Oto jego zdjęcie! Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Szwederowo zwracają się do bydgoszczan z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach. Mężczyzna jest poszukiwany w związku ze sprawą kradzieży portfela, do której doszło w mieście przed wakacjami.

📢 Złe wieści w sprawie Węzła Wschodniego i wiaduktów Warszawskich w Bydgoszczy W postępowaniu przetargowym dotyczącym Węzła Wschodniego i wiaduktów Warszawskich w Bydgoszczy, których przebudowa w najbliższych latach jest konieczna, wpłynęły cztery oferty. Niestety wszystkie są wyższe niż planowane wydatki – najniższa o 1,5 raza.

📢 Tak mieszka Paulina Smaszcz. Zobaczcie, jak urządziła się była żona Macieja Kurzajewskiego [zdjęcia] Paulina Smaszcz to postać, obok której nie można przejść obojętnie. Była żona Macieja Kurzajewskiego nie daje o sobie zapomnieć. Ostatnio dziennikarka użyła kilku niefortunnych słów w stronę Izabeli Janachowskiej. Media spekulują, że sprawa miała znaleźć finał nawet w sądzie. 📢 Tak mieszka Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony". Mamy zdjęcia! Małgorzata Borysewicz jest niekwestionowaną gwiazdą programu "Rolnik szuka żony". To jej jako nielicznej udało się znaleźć miłość w programie. Rolniczka i Paweł są szczęśliwą parą i doczekali się dwójki dzieci. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Małgosia z "Rolnik szuka żony". 📢 Monika Mazur z serialu Na Sygnale - tak mieszka. Aktorka ma przytulne mieszkanie w Warszawie Monika Mazur-Chrapusta to polska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, a także prezenterka telewizyjna. Większość widzów kojarzy ją z roli Martyny Kubickiej w serialu "Na sygnale", w którym występuje już od dziewięciu lat. Zajrzeliśmy, jak popularna aktorka urządziła swoje mieszkanie w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Monika Mazur!

📢 Laura Michnowicz - metamorfoza po latach. Tak dziś wygląda była żona biznesmena Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Jego była żona po rozwodzie zmieniła wizerunek, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

📢 Klaudiusz Ševković - metamorfoza po latach. Zobacz, jak teraz wygląda gwiazda Big Brothera Klaudiusz Ševković był jedną z największych gwiazd 1. edycji Big Brothera. Mimo, że ostatecznie nie wygrał, po zakończeniu programu zrobił dużą karierę. Od emisji kultowej w Polsce edycji Big Brothera minęło już ponad 20 lat. Zobacz, jak teraz wygląda Klaudiusz Ševković.

📢 Marta Mostowiak z serialu M jak miłość - tak kiedyś wyglądała. Zobacz, jak zmieniła się Dominika Ostałowska Dominika Ostałowska to znana aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Od 2000 roku występuje w serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Marty Mostowiak. Widzowie pokochali ją za postać troskliwej matki Łukasza, której jednak nie powiodło się w miłości. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała serialowa Marta z M jak miłość. Tak przez lata zmieniła się Dominika Ostałowska. 📢 Karolina Bielawska - tak wygląda w środku jej dom. Tak żyje Miss World 2022 Karolina Bielawska to Miss Polonia 2019 i Miss World 2022. Cały czas jest urzędującą Miss Świata, więc ma mnóstwo obowiązków w różnych częściach naszego globu. Na krótko wróciła do Polski, spotkała się z rodziną i przyjaciółmi oraz pokazała swój rodzinny dom w Łodzi. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza.

📢 Kinga z "Pierwszej miłości" - ale się zmieniła! Zobacz, jak kiedyś wyglądała Aleksandra Zienkiewicz Aleksandra Zienkiewicz w serialu "Pierwsza miłość" występuje od 1. odcinka. Aktorka od ponad 18 lat wciela się w rolę Kingi Kulczyckiej, która przyniosła jej największą popularność. Zobacz, jak przez te wszystkie lata emisji "Pierwszej miłości" zmieniała się serialowa Kinga. Mamy archiwalne zdjęcia Aleksandry Zienkiewicz!

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni. Unikaj ich jak ognia [lista] Znak zodiaku a podejście do związku? Dlaczego nie! Według astrologów, nasz znak zodiaku potrafi określić nasze zachowania wobec drugiego człowieka. Tym razem Wróżka Roma wzięła pod lupę naszych panów. Zobaczcie, którzy mężczyźni według niej są najbardziej toksyczni. 📢 Udany sezon nad jeziorem w Wierzchucinku. Na finał zorganizowano piknik [zdjęcia] Już w tym sezonie plażowicze korzystali z nowych pomostów, które stały się dużą atrakcją. Wrzesień powitano piknikiem. Niebawem rozpocznie się budowa promenady, przebieralni, toalet.

📢 Przywileje w Służbie Więziennej. Więcej urlopu, dodatki - oto stawki netto Służba Więzienna - również w województwie Kujawsko-Pomorskim - prowadzi nabór na różne stanowiska. Na stronie SW można znaleźć ogłoszenia na stanowiska strażnika działu ochrony w zakładzie karnym, pielęgniarza/pielęgniarkę, psychologa, lekarza. Na jakie zarobki mogą liczyć nowo zatrudnione osoby w Służbie Więziennej i jakie przywileje im przysługują? 📢 Sabina Smolińska z Nakła w "Hotelu Paradise". Co o niej wiemy? Sabina Smolińska to 21-latka pochodząca z Nakła nad Notecią, która wzięła udział w siódmej edycji Hotelu Paradise. Niestety odpadła na pierwszym rajskim rozdaniu, co nie przekreśla jej szansy na powrót do programu. 📢 Takie tatuaże ma Smolasty - mamy ich zdjęcia. "Praktycznie cały jestem już zabudowany" Smolasty to młody polski wokalista i twórca, którego muzyka doskonale trafia do słuchających rapu i funky. W sierpniu 2023 roku wspólnie z Dodą wypuścił na rynek piosenkę "Nim Zajdzie Słońce", którą na YouTube w dwa tygodnie odtworzyła rekordowa grupa słuchaczy. Teledysk ma już 18 milionów wyświetleń. Smolasty to jednak nie tylko doskonały twórca. Słynie również z tatuaży, którymi pokrył już niemal całe swoje ciało. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Olga Buława - Miss Polski 2018. W 2021 roku życie osobiste modelki diametralnie się zmieniło Olga Buława zdobyła koronę Miss Polski w w 2018 roku. Olśniewająca urodą Olga była wtedy najstarszą uczestniczką konkursu piękności. Najpiękniejsza polska stewardessa trzy lata później została mamą. Zobacz na zdjęciach, jak jest prywatnie. 📢 Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek. 📢 Tak wyglądała kiedyś Magda Gessler w prostych włosach i bez burzy blond loków. Mamy zdjęcia Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Choroba refluksowa - tego nie można jeść mając tę chorobę. Mamy listę - tych produktów żołądek nie zniesie Choroba refluksowa przełyku to jedna z najczęstszych chorób układu pokarmowego. Na czym ona polega i jakie są jej objawy? Zobacz, jaka dieta zalecana jest u chorego. Zwróć szczególnie uwagę na zakazane produkty i te, które są wskazane. Znajdziesz je w galerii.

📢 41-letni Yaman z serialu Dziedzictwo. Zobacz jak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan - zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo niedawno tureckie media poinformowały, że aktor został zakontraktowany do nowego tureckiego serialu, który wyprodukuje telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 Sahika z serialu Zakazany Owoc - taka jest prywatnie. Internauci: "Piękna i zmysłowa" - zdjęcia "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc". 📢 Paznokcie na wrzesień 2023. Wzory i kolory na powakacyjny czas - hitem jest lipgloss nails Jeśli śledzisz najnowsze trendy w dziedzinie manicure, prawdopodobnie zapoznałeś się z efektem "lipgloss nails"! Ten stylowy i wysmakowany trend zdobywa coraz większą popularność zarówno na portalach społecznościowych, jak i w renomowanych salonach kosmetycznych. Co ciekawe, bez względu na długość twoich paznokci, "lipgloss nails" prezentują się znakomicie i są stosunkowo łatwe do zrealizowania. Niektórzy określają ten trend jako "młodszą siostrę" już znanych "glazed donut nails", które zyskały popularność dzięki inspiracji ze strony Hailey Bieber i jej manicurzystki.

📢 Alicja Wieniawa-Narkiewicz, siostra Julii Wieniawy, rezygnuje z roli w serialu "Przyjaciółki", ale nie kończy z aktorstwem! [zdjęcia] W serialu "Przyjaciółki" nastąpi zmiana aktorek. Alicja Wieniawa-Narkiewicz, wcielająca się w rolę Hani, znika z ekranów. Hanię teraz grać będzie Maja Szopa. Dlaczego tak się stało? Mamy wyjaśnienia... 📢 Ewa Chodakowska - tak ubiera się znana trenerka fitness. Zobacz jej stylizacje [zdjęcia] Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej znanych trenerek personlanych w Polsce. Wszyscy wiemy, że sport jest największą pasją pani Ewy. Jednak, jak każda prawdziwa kobieta, Ewa Chodakowska dba także o to, by jej garderoba była pełna, a ubiór zawsze pasował do okazji. Zobaczcie, jaki styl ma Ewa Chodakowska i w jakich strojach najczęściej lubi się prezentować. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Policja szuka tych osób za niepłacenie alimentów. Zobacz ich wizerunki! Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 2 września 2023 roku. Kilkaset osób z woj. kujawsko-pomorskiego jest poszukiwanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy za uchylanie się od niepłacenia alimentów. Zobaczcie wizerunki tych osób i pomóżcie policji w poszukiwaniach.

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się na początku września. Sahika poda Zehrze narkotyk Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" na początku września. Streszczenia odcinków przeczytasz w galerii pod zdjęciami. Wkrótce w serialu: Wszyscy są zszokowani faktem, że Sahika wzięła ślub z Hasan Alim. Mąż Zehry grozi Cagatayowi i chce od niego pieniądze. Hasan przyjmuje ofertę Ender i zgadza się pomóc jej w pozbyciu się Sahiki. Sahika podaje Zehrze narkotyk... Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć.

📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego syn. Jest podobny do ojca, olimpijskiego medalisty pięściarza? Andrzeja Gołoty nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Tę legendę polskiego sportu znają wszyscy. Kariera Andrzeja Gołoty już dawno dobiegła końca, ale kibice wciąż pamiętają czasy, gdy wstawali w środku nocy i przeżywali kolejne walki naszego asa wagi ciężkiej. Były sportowiec mieszka z rodziną w USA, a dzięki aktywności w sieci jego żony, możemy zobaczyć, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty.

📢 Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024 - daty przerw, ferii, egzaminów [terminarz roku szkolnego] 4 września rozpoczyna się rok szkolny 2023/2024. W tym roku szkolnym uczniowie edukację zakończą - według rozporządzenia ministra - w "w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca". W artykule znajdziesz informacje na temat przerw w roku szkolnym, dniach wolnych, terminów ferii zimowych oraz dat najważniejszych egzaminów. Sprawdź, kiedy przypadają dni wolne w roku szkolnym 2023/2024. 📢 Horoskop miłosny na wrzesień 2023 roku. Te znaki zodiaku znajdą miłość w tym miesiącu! Zła passa minęła. Przed nami wrzesień - miesiąc zwiastujący jesień, który będzie latem dla zakochanych. Przed niektórymi znakami zodiaku szansa na spotkanie miłości życia. Kto będzie w gronie szczęśliwców? Zobaczcie w naszej galerii horoskop miłosny na wrzesień 2023.

📢 To wydarzy się we wrześniu w serialu "Akacjowa 38". German zostaje aresztowany! Sprawdź, co wydarzy się na początku września w serialu "Akacjowa 38": Justo i Manuela bezskutecznie szukają swojej córki. German ma duże kłopoty, część przyjaciół się od niego odwraca, wkrótce zostanie aresztowany i ma rozpocząć się proces. Celia nie chce uwierzyć lekarzowi, że nie jest w ciąży. Streszczenia nowych odcinków telenoweli "Akacjowa 38" zamieszczamy w GALERII. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2.

📢 Rekord w Toruniu: 32 kg dopalaczy w aucie! Kim jest Robert P., który je przewoził? Nowe fakty z prokuratury To rekordzista w Toruniu - nie kryją śledczy, mówiąc o Robercie P. W bagażniku jego volkswagena, zatrzymanego na Rudaku, policjanci odkryli 32 kg bezowych kryształów. Dziś już wiadomo, że było to 3-CMC, zamiennik mefedronu, groźny dopalacz.

📢 Jaka będzie Abramczyk Polonia Bydgoszcz w 2024 roku? Lista życzeń jest długa Abramczyk Polonia bardzo potrzebuje wzmocnień, które (w przypadku braku awansu w tym roku) w sezonie 2024 pozwolą znów skutecznie walczyć o PGE Ekstraligę. Kto może trafić na Sportową 2? 📢 Stylizacje Anny Dereszowskiej. Tak ubiera się 42-letnia aktorka [zdjęcia] Anna Dereszowska niejednokrotnie zwracała uwagę swoimi stylizacjami. Często chwalona jest za elegancję strojów, w których się prezentuje. Jak ubiera się utalentowana aktorka na co dzień oraz podczas wielkich wydarzeń? W galerii zobaczysz ponad dwadzieścia zdjęć, na których artystka pojawia się w ciekawych kreacjach. 📢 Wielka Pętla Fordonu w Bydgoszczy na zakręcie? Zbyt wysokie oferty w przetargu Otwarto ofert w przetargu dotyczącym realizacji trasy rowerowej przy ul. Tatrzańskiej, części planowanej od lat Wielkiej Pętli Fordonu. Niestety informacje nie są dobre – potencjalni wykonawcy oczekują 1,5 razy więcej środków niż przewidziano do wydania.

📢 Miejska inauguracja nowego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy [zdjęcia] W poniedziałek (4 września) blisko 40 tys. bydgoskich uczniów powróciło do szkół. Miejska inauguracja roku szkolnego 2023/2024 odbyła się w Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego na Osowej Górze.

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się po weekendzie w serialu. Cagatay szantażowany zdjęciami. Yildiz dowie się prawdy? Cagatay jest szantażowany. Ktoś wie o jego romansie z Cansu. Podejrzenia spadają na kobietę, jednak ta wypiera się w żywe oczy. Tożsamość szantażysty szokuje męża Yildiz. Kłopoty w małżeństwie Sahiki i Hasana. Mężczyzna jest dla niej niedobry na każdym kroku. Ta jednak udaje, że tego nie widzi. Czy para szybko się rozstanie? O tym dowiemy się z najbliższych odcinków serialu "Zakazany owoc".

📢 Tak mieszka Sebastian Fabijański. Aktor został gwiazdą freak fightów [zdjęcia] Sebastian Fabijański to aktor, który ma na swoim koncie kilkadziesiąt ról. Ostatnio jednak zaczął spełniać się jako raper, a także uczestnik kontrowersyjnych gal freak fight. Przez jakiś czas był związany z blogerką modową Julią Kuczyńską, z którą ma syna Bastiana. Po rozstaniu para zdecydowała się sprzedać luksusowy dom, a aktor postanowił kupić nowy dom. Jak przyznał niedawno w wywiadzie, wnętrza będą eleganckie i stylowe. 📢 Julia Wieniawa - tak mieszka celebrytka. Salon w stylu Bali i różowa łazienka na zdjęciach Julia Wieniawa to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych osobowości polskiego show biznesu. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Pauli w serialu "Rodzinka.pl". Następnie występowała w produkcjach Patryka Vegi. Teraz celebrytka dołączyła do grona jury programu "Mam talent"? Zdania na temat słuszności wyboru produkcji na ten temat są podzielane.

📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - mamy zdjęcia Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo". 📢 Kamil z serialu M jak Miłość - tak kiedyś wygląda. Zobacz, jak zmienił się Marcin Bosak Marcin Bosak wystąpił w wielu polskich filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła mu rola Kamila Gryca w "M jak miłość". Na planie "emki" zadebiutował dwadzieścia lat temu. Po kilku latach odszedł z serialu, by powrócić na plan w 2019 roku. Przypominamy, jak kiedyś wyglądał aktor. Zobaczcie, jak przez lata zmienił się serialowy Kamil!

📢 Klaudia Kozioł z serialu Ranczo - tak teraz wygląda. Zobacz, jak zmieniła się Marta Chodorowska Marta Chodorowska to aktorka, która wciela się w rolę Julii w popularnym seriali "M jak miłość". Gra tam byłą kochankę Andrzeja (w tej roli Krystian Wieczorek), która niedawno poroniła i popadła w depresję. Jednak miliony polskich widzów kojarzą ją z kultowej roli Klaudii Kozioł w serilau "Ranczo". 5 marca minęło 17 lat od emisji pierwszego odcinka tej produkcji. Z tej okazji przypominamy, jak zmieniła się popularna Klaudia z "Rancza". 📢 Grzegorz Mielec - tak teraz wygląda. Od czasów Big Brothera zmienił się nie do poznania [zdjęcia] Grzegorz Mielec był uczestnikiem pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Program opuścił dosyć szybko, jednak widzom zapadł w pamięci za sprawą głośnego romansu z Karoliną Pachniewicz w domu Wielkiego Brata. Jak potoczyła się kariera Grzegorza Mielca po udziale w Big Brotherze? Zobacz, jak dziś wygląda i czym zajmuje się Grzegorz Mielec.

📢 Big Brother - tak zmienili się uczestnicy pierwszej edycji programu. Niektórych trudno rozpoznać [zdjęcia] Ponad 21 lat minęło od emisji pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Finał popularnego reality-show oglądało blisko 10 milionów osób. Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie wyglądają uczestnicy 1. edycji Big Brothera. Zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się gwiazdy Big Brothera. 📢 Tutaj od 4 września nie będzie prądu. Enea zapowiada wyłączenia w Bydgoszczy i okolicach W pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego w Bydgoszczy oraz powiecie bydgoskim mogą wystąpić utrudnienia w dostawie prądu. Enea opublikowała komunikat dotyczący planowanych wyłączeń prądu w Bydgoszczy i okolicach. Podajemy dokładne adresy, na których od 4 do 8 września może zabraknąć prądu.

📢 Bydgoskie spółdzielnie mieszkaniowe stawiają na fotowoltaikę. Część instalacji już działa, inne są planowane Montowane na początku bieżącego roku panele fotowoltaiczne na dachach budynków Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej już działają. To niejedyna spółdzielnia w Bydgoszczy, która stawia na odnawialne źródła energii.

📢 Podczas Festiwalu Pozytywka auta wjeżdżały i parkowały w bydgoskim parku W ubiegłym tygodniu w Bydgoszczy odbył się Festiwal "Pozytywka". Choć impreza budzi wiele pozytywnych skojarzeń, na jej negatywny aspekt zwrócił jeden z mieszkańców miasta, któremu nie spodobało się, że w parku Kochanowskiego zaparkowały auta. 📢 Targi Sportowo-Rekreacyjne w bydgoskim Myślęcinku. Mamy zdjęcia z imprezy W sobotę w Myślęcinku odbyły się Targi Sportowo-Rekreacyjne. - To pierwsze tego typu wydarzenie nad Brdą, które stanowiło doskonałą platformę do promocji klubów sportowych, dostawców sprzętu oraz firm związanych z rekreacją i zdrowym stylem życia - zapowiadali organizatorzy. 📢 Oto nowa aktorka w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda piękna Cansu - mamy zdjęcia Jakiś czas temu w serialu "Zakazany owoc" pojawiła się nowa bohaterka, która zdążyła już sporo namieszać w tureckiej telenoweli. Piękna Nilperi Şahinkaya w uwielbianej przez widzów produkcji wciela się w rolę Cansu. Kobieta już w pierwszych odcinkach na planie serialu uwiodła Cagataya i zaciągnęła go do łóżka. Wielu fanów "Zakazanego owocu" zastanawia się, jaka na co dzień jest turecka aktorka. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Cansu!

📢 Tak kibice w Bydgoszczy zareagowali na kiepski mecz Zawiszy. Poszukajcie się na zdjęciach Druga z rzędu, a pierwsza domowa porażka Zawiszy Bydgoszcz. Cartusia Kartuzy zdecydowanie lepsza na Gdańskiej. Kibice z Bydgoszczy nie kryli swojego rozczarowania.

📢 W Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy urodziły się trojaczki. Poznajcie Gabrysię, Julię i Martynę W piątek (1 września) Szpital Miejski w Bydgoszczy opuścili szczęśliwi rodzice ze Złotowa pod Piłą. Młoda mama i tata do domu wrócili z trójką dziewczynek – Gabrysią, Martynką i Julią. 📢 Piknik charytatywny Łatwo Pomagać dla dzieci z bydgoskiej onkologii. Zobacz zdjęcia z Wyspy Młyńskiej W niedzielę (3 września) na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej zrobiło się gwarno i wesoło. Wszystko za sprawą wielkiego pikniku charytatywnego "Łatwo Pomagać". Był spektakl dla dzieci, występy artystów, wielki show "Sto lat spacerkiem czyli, lalka na czerwonym dywanie" i wiele innych atrakcji.

📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023. Na te znaki czekają duże pieniądze Co przyniesie wrzesień 2023? To będzie miesiąc, w którym rozwiąże się wiele problemów. Niektóre znaki mogą liczyć na spory zastrzyk gotówki. Są i tacy, którzy powinni zacisnąć pasa. Zobaczcie horoskop finansowy na wrzesień 2023. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Tak wyglądało codzienne życie w Bydgoszczy 70 lat temu. Zobacz zdjęcia! Pierwsze dni nauki szkolnej, powrót z urlopów do normalnej pracy, targi drobnej wytwórczości, przygotowania do roku akademickiego - tak wyglądała bydgoska powojenna rzeczywistość prezentowana latem w lokalnej prasie około siedem dekad temu. To ważny dokument nie tylko życia z tamtych lat, ale i sposobu przedstawiania rzeczywistości przez ówczesną propagandę. Zobacz, jak 70 lat temu wyglądało codzienne życie bydgoszczan! 📢 "I coś ty, dziadziuś, przeskrobał?" Bydgoski sąd uniewinnił 88-latka. Po trzech latach Pan Eugeniusz nigdy nie spodziewał się, że „na stare lata” wyląduje na dołku. 20 października 2020 roku policja zabrała go z jego domu w Białych Błotach. Noc spędził w celi, rano policjanci przynieśli mu kanapki. A niedawno, po niemal trzech latach od tych wydarzeń, sąd go uniewinnił.

📢 Mija miesiąc od otwarcia Hali Targowej w Bydgoszczy. Jak mieszkańcy oceniają odnowione miejsce? Mija miesiąc od otwarcia wyremontowanej Hali Targowej w Bydgoszczy. Miejsce od początku cieszy się dużym zainteresowanie – bydgoszczanie i mieszkańcy sąsiednich miejscowości sprawdzają ofertę i wystawiają pierwsze opinie. 📢 Objawy raka jelita grubego. To jeden z najczęstszych nowotworów - nie lekceważ tych symptomów! Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Bardzo ważne w profilaktyce nowotworu jelita grubego są regularne badania, ponieważ początkowo tego rodzaju rak nie daje wyraźnych objawów. Jakie symptomy muszą być dla nas alarmem? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Oto objawy, które mogą wskazywać na raka jelita grubego. 📢 Urocza lekkoatletka Zawiszy Bydgoszcz wystartuje w „Ninja Warrior Polska”. Zobacz jej prywatne zdjęcia We wtorek, 5 września rozpocznie się już 8. sezon tego programu. Tym razem będzie to walka najlepszych z najlepszych.

📢 Terenowa Masakra w Bydgoszczy. W wodzie, błocie, przez przeszkody [zdjęcia] Wrześniowa edycja Terenowej Masakry w Bydgoszczy za nami. Zobaczcie, jak z przeszkodami radzili sobie uczestnicy sobotnich zawodów >>>

📢 Bydgoszcz. Śmierć 18-latki na terenie dawnego Zachemu w Bydgoszczy. Młodzi ludzie mieli ze sobą alkohol Z pierwszych ustaleń śledczych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe wynika, iż grupa młodych ludzi, która eksplorowała ruiny na terenie dawnej fabryki dynamitu DAG, w rejonie obecnego Exploseum, miała przy sobie alkohol i środki odurzające. Prokurator zlecił badanie toksykologiczne ofiary wypadku. 📢 Z Byszewa do... Byszewa – wzdłuż polodowcowych jezior. Zobacz, jak tam jest pięknie! Wakacje właśnie się kończą, ale nasz „apetyt” na wycieczki po Kujawach i Pomorzu nie. Tym bardziej, że ci z nas, którzy wrócili z dalszych wojaży, szukają propozycji na bliższe wypady, bo i dni coraz krótsze, i pogoda mniej sprzyjająca. 📢 Gdzie na grzyby w okolicy Bydgoszczy? W tych miejscach warto udać się na grzybobranie Grzybiarze mają "swoje" miejsca, których lokalizacji często strzegą jak oka w głowie. Nic dziwnego, dla miłośników zbierania grzybów, wyjście do lasu i znalezienie upragnionych grzybów to ogromna satysfakcja. Poprosiliśmy jednak zaprzyjaźnionych grzybiarzy o wskazanie miejsc w okolicy Bydgoszczy, w których warto poszukać grzybów.

📢 Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Pawłowicza, byłego senatora i dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy [zdjęcia] Pogrzeb odbył się w piątek, 1 września, na cmentarzu parafialnym w Osielsku przy ul. Lawendowej 10. W ostatniej drodze Zbigniewowi Pawłowiczowi towarzyszyła rodzina, bliscy oraz liczne grono przyjaciół. 📢 Bydgoscy nauczyciele odebrali awanse. Są też zmiany na stanowiskach dyrektorów [zdjęcia] W piątek (1 września) w bydgoskim Pałacu Młodzieży wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Dzień wcześniej 19 osobom, które wzięły udział w konkursach, powierzono pełnienie funkcji dyrektorów. Pożegnano też pięcioro dyrektorów, którzy przeszli na emeryturę.

📢 Wiktoria Gąsiewska - tak mieszka. Salon z widokiem na ogród i drewniany stół [1.09.2023] Wiktoria Gąsiewska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnich latach jej kariera nabrała dużego rozpędu i obecnie realizuje się już nie tylko jako aktorka, ale również jako prezenterka telewizyjna. 23-latka jakiś czas temu kupiła dom w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Wiktoria Gąsiewska.

📢 Wrześniowe emerytury będą rekordowe. Takie przelewy dostaną seniorzy - mamy wyliczenia We wrześniu rozpoczną się wypłaty czternastych emerytur, które trafią do ponad ośmiu milionów Polaków. Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów zostało podwyższone do 2200 złotych "na rękę". Pieniądze trafią na konta wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe przelewy. Przypominamy zasady oraz terminy wypłat czternastki. Prezentujemy również wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Takie pieniądze trafią na konta seniorów już we wrześniu! 📢 Tak ubiera się Edyta Herbuś, tancerka i jedna z gwiazd jesiennej ramówki TVP [zdjęcia] Edyta Herbuś pojawiła się ostatnio podczas prezentacji jesiennej ramówki TVP. Jak zwykle, tancerka błysnęła elegancją i zaprezentowała się na ściance fotoreporterskiej w bluzce z dużym dekoltem, krótkiej spódniczce w odcieniu morskiej zieleni, a w ręku miała stylową torebkę. Internauci zwrócili uwagę na jej szpilki z noskiem w szpic, które - ich zdaniem - wygodnie nie były. Przy okazji prezentujemy zdjęcia kreacji i stylowych torebek Edyty Herbuś. Zobaczcie, jak wyglądają.

📢 Nie tylko groźna Legionella. Takie bakterie są jeszcze w wodzie w kranie. Na co trzeba uważać? Od jakiegoś czasu cała Polska żyje informacjami o Legionellozie, czyli chorobie wywołanej wskutek zakażeniem bakteriami legionelli na Podkarpaciu. W sobotę, 26 sierpnia rzeszowski sanepid informował o 143 osobach hospitalizowanych, u których wykryto legionellę. Wszyscy są pacjentami szpitali na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Przemyśla, Kolbuszowej, Łańcuta oraz Sędziszowa Małopolskiego. Dwa kolejne przypadki Legionellozy ujawniono w Wielkopolsce. Badania próbek wody przez sanepid w Rzeszowie potwierdziły częściowo informację o skażeniu wody z kranów. Jakie inne bakterie można znaleźć w wodzie płynącej w kranach oraz zbiornikach z wodą?

📢 Czternasta emerytura - mamy nowe wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto we wrześniu Czternasta emerytura będzie wyższa niż zapowiadał polski rząd. 20 sierpnia Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczne świadczenie wyniesie 2200 złotych netto, a pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Terminy oraz zasady wypłat czternastki prezentujemy w artykule poniżej. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! Przygotowaliśmy szacunkowe wyliczenia czternastych emerytur.

📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września. 📢 Tak zmieniała się Monika Sewioło z Big Brothera. Zobacz, jak teraz wygląda piękna blondynka Monika Sewioło wzięła udział w 1. edycji Big Brothera, która była emitowana w 2001 r. na antenie TVN. Piękna blondynka szybko opuściła dom Wielkiego Brata, jednak po odpadnięciu z programu było o niej głośno. Przypominamy, jak przez lata zmieniała się urocza blondynka z Big Brothera. Zobacz zdjęcia Moniki Sewioło.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Sonda: Czy opozycja podniesie wiek emerytalny?