Prasówka 6.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

Prasówka 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 6.03.24

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny marzec 2024 Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Tragedia na torach w powiecie świeckim. Nie żyje kobieta Do tragedii doszło na szlaku kolejowym w powiecie świeckim. Pociąg osobowy śmiertelnie potrącił kobietę

Prasówka 6.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [6.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [6.03.2024] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Fabiana z Akacjowej 38 czyli Imma Perez - tak prezentuje się na prywatnych zdjęciach [6.03.2024] W serialu "Akacjowa 38" w rolę Fabiany Aguado wciela się hiszpańska aktorka, Inma Pérez-Quirós. W artykule znajdziesz garść informacji o aktorce, a w galerii zdjęć zamieszczamy prywatne fotki Inma Pérez-Quirós oraz kadry z serialu Acacias 38, na którym wciela się w rolę służącej Fabiany. 📢 Tak mieszka Dagmara Kaźmierska. Jej przyjaźń z Marcinem Hakielem kwitnie - zdjęcia [6.03.2024] Zdecydowanie jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci programu "Królowe życia". Dagmara Kaźmierska to celebrytka, a obecnie gwiazda stacji Polsat, która już niedługo popisze się umiejętnościami tanecznymi. "Królowa życia" wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", a jej partnerem będzie... Marcin Hakiel. Nie da się ukryć, że między nimi wywiązała się ogromna nić porozumienia. Jesteśmy świadkami nowej przyjaźni w show biznesie? Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dagmara Kaźmierska. Mamy zdjęcia!

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [6.03.2024] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"!

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [6.03.2024] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Ostatnio odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Ender, Yildiz i Cagatay zginą w wypadku? [6.03.2024] Zazdrosny Dogan nie może znieść stałej obecności Cagataya w życiu Yildiz. Do tego stopnia, że postanawia zlecić jego zabójstwo. Nie wie jednak, że uszkodzonym pojeździe Cagataya znajdują się także Ender i Yildiz, która znowu pokłóciła się z mężem. Dogan na wieść o tym, że w samochodzie znajduje się jego żona, karze jej natychmiast z niego wysiąść. Ta jednak bagatelizuje jego roszczenia. Chwile po tym Cagatay traci panowanie nad kierownicą. Na miejscu dochodzi do tragedii. Czy Edner, Yildiz i Cagatay przeżyją wypadek? Co stanie się z Doganem? Tego dowiecie się ze streszczeń w naszej galerii. 📢 Zgrabne nogi i boska figura. Tak wygląda Kajra - zobacz gorące zdjęcia żony Sławomira [6.03.2024] Magdalena Kajrowicz, znana również jako Kajra, popularność zawdzięcza występom u boku swojego męża Sławomira. Popularny duet wylansował wiele hitów, przy których bawią się miliony Polaków, m.in. "Miłość w Zakopanem", "Megiera" czy "Weselny pyton". Wielu fanów komplementuje wygląd Kajry, która zachwyca urodą nie tylko podczas tras koncertowych, ale również na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia żony Sławomira!

📢 To wydarzy się na początku 2. sezonu serialu Złoty chłopak. Ferit został bez pieniędzy i chce przechytrzyć Halisa [6.03.2024] Niedawno rozpoczął się drugi sezon serialu "Złoty chłopak". Już pierwsze odcinki przyniosły widzom dużo emocji, a uwagę na sobie skupili przede wszystkim Seyran i Ferit, którzy wzięli ślub. Ich sielanka jednak nie potrwa długo, a w głównych rolach zobaczymy m.in. Kazima i Halisa. Co jeszcze wydarzy się w najbliższych odcinkach tureckiej telenoweli. Mamy streszczenia nowych odcinków, które Telewizja Polska pokaże w dniach 26 lutego - 8 marca. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Zobacz, kto znalazł się na liście największych awanturników [6.03.2024] Wyolbrzymiają, prowokują, zawsze muszą mieć ostatnie zdanie. Osoby o tych imionach są najbardziej kłótliwe. Nawet z najmniejszej drobnostki są w stanie zrobić karczemną awanturę. Lepiej schodź im z drogi. Zobaczcie imiona osób, które mają najbardziej krzepkie charaktery. Oni szybko wpadają w złość.

📢 Akacjowa 38 - taki będzie początek marca. Cayetana w końcu dowie się, kim tak naprawdę jest! [6.03.2024] Pierwsze dni marca przyniosą widzom serialu "Akacjowa 38" mnóstwo emocji. Teresa zapewnia Maura, że przypomniała sobie zdarzenia z przeszłości i chce zdemaskować Cayetanę. Celia mówi Teresie, że komisarz Mauro ma inną ukochaną. Co jeszcze wydarzy się w marcowych odcinkach "Akacjowej 38"? Przygotowaliśmy streszczenia nowych epizodów, które Telewizja Polska pokaże w dniach 1-9 marca. 📢 Największy przystojniak w serialu Akacjowa 38. Taki na co dzień jest Victor - zobacz zdjęcia [6.03.2024] "Akacjowa 38" jest jedną z kilku zagranicznych produkcji, którą obecnie możemy oglądać w Telewizji Polskiej. Od samego początku w hiszpańskiej telenoweli występuje Victor, w rolę którego wciela się Miguel Diosdado. Mimo że Victor jest bohaterem drugoplanowym, aktor skradł serca żeńskiej części publiczności. Zdaniem wielu fanek, Victor jest najbardziej przystojnym bohaterem serialu. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda 39-latek. Mamy prywatne zdjęcia Miguela Diosdado.

📢 Pensja minimalna 2024 netto. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca? [6.03.2024] Na początku roku pensja minimalna w Polsce została podwyższona o ponad 600 złotych brutto. W 2024 zaplanowano jeszcze jedną podwyżkę, która przeprowadzona zostanie już za kilka miesięcy. Ile obecnie musi płacić netto pracodawca? Ile wyniesie płaca minimalna w drugiej połowie 2024 roku? Jak najniższe wynagrodzenie ma się do średnich zarobków w Polsce? O tym piszemy poniżej. 📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku marca. Próba morderstwa, listy miłosne i zaręczyny [6.03.2024] Początek marca w telenoweli "Dziedzictwo" będzie obfitował w zaskakujące wydarzenia. Relacja Seher i Yamana staje się coraz bardziej bliska. Małżonkowie spędzają ze sobą dużo czasu i próbują nadrobić stracony czas. Ikbal nie może jednak patrzeć na ich szczęście i zleca zabójstwo Seher. Co jeszcze wydarzy się w pierwszej połowie marca w tureckiej produkcji? Mamy streszczenia nowych odcinków serialu "Dziedzictwo", które zostaną wyemitowane w dniach 1-15 marca.

📢 Horoskop finansowy na marzec 2024. Te znaki zodiaku mogą liczyć na duże pieniądze - horoskop [6.03.2024] Wiosna 2024 zbliża się wielkimi krokami. Wiemy już, które znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości (link do horoskopu w tekście). A kto będzie miał szczęście w finansach. Strzelec wbije się na wyżyny przedsiębiorczości, Wodnik może liczyć na duże wsparcie ze strony rodziny. Zobaczcie w naszej galerii horoskop finansowy na marzec 2024. 📢 Totalna metamorfoza Izy Macudzińskiej. Operacje plastyczne i peruka - tak dziś wygląda gwiazda Królowych życia [6.03.2024] Izabela Macudzińska jest jedną z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce, a jej życie prywatne stało się obiektem zainteresowań wielu Polaków. Gwiazda programu "Królowe życia" przeszła ogromną metamorfozę i zdaniem niektórych fanów nie przypomina już siebie sprzed kilku lat. Zmianę wyglądu zawdzięcza nie tylko perukom, ale również licznym operacjom plastycznym. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Izy Macudzińskiej!

📢 Dodatek pielęgnacyjny od marca 2024 - o ile wzrośnie? Oto nowe kwoty dodatków wypłacanych przez ZUS [6.03.2024] W marcu przeprowadzona zostanie waloryzacja emerytur i rent. Przypomnijmy, że świadczenia zostaną podwyższone o 12,12 proc. (w ubiegłym roku podwyżka wyniosła 14,8 proc.). Wraz z nimi wzrośnie również cała lista dodatków wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ile od marca wyniesie dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, czy dodatek dla sieroty? 📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024 - inspiracje i pomysły. Wiosenne wzory i kolory [6.03.2024] Szukasz pomysłów na stylizację paznokci na wiosnę 2024? W naszej galerii przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory. Nude, baby blue, klasyczny french, a może paznokcie w macie? Tej wiosny możemy pozwolić sobie na wiele. Mamy trendy od cenionych salonów stylizacji paznokci. Oto pomysły i inspiracje na modne paznokcie na wiosnę 2024.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" na początku marca. Dogan wychodzi z więzienia i grozi Yildiz [6.03.2024] Mija dwa lata od tragicznego wypadku. Cagatay siedzi w więzieniu za zlecenie zamachu na Cagataya. To Yildiz go wydała, nie wiedząc jeszcze, że jest w ciąży z mężczyzną. Biznesmenowi podstępem udaje się wyjść z więzienia. Kupuję willę obok domu Yildiz i ogłasza swoje zaręczyny z prawniczką. Byłej żonie poprzysięga zemstę. Wyjście z więzienia Dogana to także kłopoty dla Ender i Handan. Na jaw wychodzi wiele brudów związanych z zarządzaniem firmą. 📢 Jest obłędnie piękna! Maffashion zachwyca seksownymi stylizacjami - zobacz zdjęcia [6.03.2024] Maffashion słynie z odważnych kreacji, które zazwyczaj są świetnie odbierane w środowisku modowym. Kariera Julii Kuczyńskiej rozwija się od kilkunastu lat, a dziś jej konto na Instagramie obserwuje prawie 1,5 miliona osób, co czyni ją jedną z najbardziej popularnych influencerek w Polsce. Fani Maffashion są zachwyceni jej stylizacjami, a pod zdjęciami sypią się same komplementy. Zobaczcie Maffashion w seksownym wydaniu!

📢 Horoskop na wiosnę dla wszystkich znaków zodiaku. To przyniesie marzec 2024 - horoskop [6.03.2024] Co przyniesie marzec 2024? Z pewnością długo wyczekiwaną wiosnę! Zaręczyny, problemy zdrowotne, podwyżka, kłótnie w rodzinie. To będzie miesiąc pełen zwrotów akcji. Oto horoskop na marzec 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. To przyniesie tegoroczna wiosna! 📢 Tyle zapłacisz za działkę ROD na początku marca 2024. Oferty z Bydgoszczy i okoli- ceny, zdjęcia [6.03.2024] Sprawdź, ile teraz trzeba zapłacić za działkę ROD zlokalizowaną na terenie Bydgoszczy i w popularnych rekreacyjnych miejscowościach w rejonie miasta. W galerii znajdziesz kilkanaście ofert sprzedaży działek zamieszczonych na portalu otodom.pl. Są wśród nich zarówno działki z domkami za kilkadziesiąt tysięcy złotych, jak i luksusowo wykończone nieruchomości, za które trzeba zapłacić ponad 300 tysięcy! 📢 Magda Mołek ma 250-metrowy apartament. Klasyczna kuchnia i duża biblioteczka - zobacz zdjęcia [6.03.2024] Magda Mołek przez większość zawodowej kariery była związana ze stacją TVN, a od blisko czterech lat prowadzi własny kanał na Youtube. Dziennikarka udziela się w mediach społecznościowych, a na wielu zdjęciach publikowanych na Instagramie możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek.

📢 Edyta Zając hipnotyzuje w stroju kąpielowym. "Najpiękniejsza Polka" - piszą zachwyceni fani [6.03.2024] Edyta Zając to wzięta modelka, a od jakiegoś czasu również prezenterka telewizyjna. Przez wielu uznawana jest za jedną z najpiękniejszych Polek. Swoimi zdjęciami potrafi rozgrzać internet do czerwoności. Zobaczcie gorące fotki - Edyta Zając pozuje w stroju kąpielowym. 📢 "Dziedzictwo" - Okrutna Ikbal wynajmuje zabójcę. To wydarzy się po weekendzie w serialu [6.03.2024] Niebawem w serialu "Dziedzictwo": Ali ogromnie przeżywa tragedię, która go spotkała. Po śmierci ukochanej nie może dojść do siebie. Relacje Yamana i Seher idą ku lepszemu. Yaman postanawia wszystko rozpocząć od nowa, chce powoli odzyskać zaufanie Seher i zbudować z nią związek. Tymczasem szantażowana Ikbal postanawia wynająć płatnego mordercę, który ma zabić Seher. Przeczytaj co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli "Dziedzictwo". W galerii znajdziesz streszczenia na pierwszą połowę marca.

📢 Serial "Akacjowa 38" po weekendzie. Cayetana dowiaduje się, kto jest jej matką! - streszczenia [6.03.2024] Rosina i Maximiliano próbują złagodzić złość Cayetany wywołaną artykułem w prasie. Ona jednak myśli o ukaraniu służących. Mauro szantażuje szefa, żeby dał mu akta Cayetany. Ta w końcu dowiaduje się, czyją jest córką. Kobieta nie chce przyjąć tego do wiadomości. Czy pozostali mieszkańcy ul. Akacjowej nareszcie się jej pozbędą? Tego dowiecie się, czytając najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. 📢 Dorota Szelągowska - tak mieszka znana projektantka wnętrz - "Oczu nie można oderwać!" - zdjęcia [6.03.2024] Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych! Dorota Szelągowska to znana i ceniona projektantka wnętrz. Córka Katarzyny Grocholi, od lat prowadzi w TVN cykl programów o tematyce wnętrzarskiej. A jak sama mieszka? Wnętrza jej domu to mieszkanka kilku stylów. Jest kolorowo i słonecznie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dorota Szelągowska.

📢 Zagrała Winnie Cooper w serialu "Cudowne lata". Tak teraz wygląda Danica McKellar - zdjęcia [6.03.2024] Serial "Cudowne lata" pokochali widzowie na całym świecie. W Polsce mogliśmy oglądać go w latach 90. na antenie TVP. Amerykańska produkcja, której fabuła umieszczona jest na przełomie lat 60. i 70., opowiada historię z punktu widzenia dorastającego nastolatka - Kevina Arnolda (Fred Savage). Wielką miłością Kevina była Winnie Cooper, którą zagrała Danica McKellar. Jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu? W galerii zamieszczamy jej aktualne zdjęcia. 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się na początku marca. To ostatni sezon tureckiej telenoweli [6.03.2024] Za nami już ponad 400 odcinków tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". W finale 5. sezonu byliśmy świadkami dramatycznych wydarzeń. Co wydarzy się w serialu na początku marca? Widzowie zobaczą szósty sezon popularnej telenoweli, który przedstawia wydarzenia dwa lata po śmierci Cagataya. Mamy streszczenia nowych odcinków "Zakazanego owocu", które zostaną wyemitowane w dniach 4-15 marca.

📢 Wyrzeźbiony brzuch i wysportowane ciało. Tak wygląda Agatycze - piękna dziewczyna Arka Milika [6.03.2024] Pod koniec lutego Arkadiusz Milik obchodził 30. urodziny. Napastnik reprezentacji Polski i Juventusu Turyn spędził ten dzień w towarzystwie ukochanej, która z tej okazji opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie z jubilatem. Agata Sieramska to influencerka i instruktorka fitness, która może pochwalić się sześciopakiem na brzuchu. Zobaczcie, jak wygląda Agatycze! 📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [6.03.2024] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Taki będzie początek marca w serialu Złoty chłopak. Seyran pójdzie na studia. Ferit jest wściekły [6.03.2024] Początek marca w serialu "Złoty chłopak" zwiastuje mnóstwo emocji. Ferit wraz z całą rodziną Seyran wprowadził się do Halisa, który nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw. Pomiędzy domownikami będzie dochodziło do ostrych spięć. Jak to wpłynie na relację Seyran i Ferita? Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków serialu "Złoty chłopak", które zostaną wyemitowane w pierwszej połowie marca. 📢 Pełna wdzięku Marcelina Zawadzka w samej bieliźnie. Fani: "Bogini" i "Anioł" - zobacz zdjęcia [6.03.2024] Wygrana w wyborach Miss Polonia 2011 otworzyła Marcelinie Zawadzkiej drzwi do wielkiej kariery. Dziś jest w gronie kilku najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Zdaniem wielu osób, jest również jedną z najpiękniejszych Polek. Fani zachwycają się urodą 35-latki, a pod jej zdjęciami na Instagramie sypią się same komplementy. Zobaczcie gorące zdjęcia Marceliny Zawadzkiej!

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [6.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Tak wyglądała Ivona Pavlovic w młodości. Zjawiskowa piękność - zdjęcia [6.03.2024] Ikona "Tańca z Gwiazdami", autorytet i osobowość medialna. Iwona Pavlovic to niekwestionowana Polska królowa tańca. Od kilkunastu lat zasiada w jury uwielbianego przez Polaków "Tańca z Gwiazdami". W młodości była zachwycająca pięknością, do której wielu wzdychało. Zobaczcie w naszej galerii, jak kiedyś wyglądała Iwona Pavlovic.

📢 Globalna awaria Facebooka 5.03.2024. Nie działał też Messenger i Instagram - nowe informacje Awaria Facebooka 5.03.2024 w całej Polsce. Nie działał też komunikator Messenger oraz Instagram. Tysiące internautów zgłaszało, że zostali wylogowani z serwisów społecznościowych i nie mogli się ponownie zalogować. Użytkownicy stracili dostępy do swoich kont. Firma Meta skomentowała awarię Facebooka. Aktualizacja: między godziną 17 a 18 awaria została usunięta, użytkownicy ponownie mogli się zalogować do portali społecznościowych. 📢 Awaria Facebooka i Messengera - 5.03.2024. Nie działały portale społecznościowe We wtorek, 5 marca, wystąpiły poważne problemy z dostępem do Facebooka, Messengera oraz Instagrama. Użytkownicy - nie tylko z Polski - zostali wylogowani ze swoich kont i nie mogli się ponownie na nie dostać. Niektórzy próbowali resetować hasła - ta metoda jednak nie pomagała. Aktualizacja: między godziną 17 a 18, sytuacja wracała do normy, możliwość korzystania z portali społecznościowych była przywracana.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Mieszkańcy Bydgoszczy wskazywali kandydatów na patronów tramwajów. Rekordowe zainteresowanie Termin składania propozycji upłynął 29 lutego. - Wpłynęło ich ponad tysiąc – mówi naszej gazecie Dawid Myszko, pełnomocnik prezydenta miasta Bydgoszczy do spraw pamięci historycznej. 📢 Ruszył przetarg na rewitalizację Parku Milenijnego w Bydgoszczy. Oferty można składać do 19 marca Park Milenijny w Fordonie, położony między ulicami Fordońską i nad Wisłą, doczeka się długo oczekiwanej rewitalizacji. Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił, że poszukuje wykonawcy prac, które przy pozytywnym rozstrzygnięciu mogą zakończyć się przed jesienią.

📢 Horror mieszkańca bydgoskiego Szwederowa. Sąsiadka zamieniła swój lokal w wysypisko śmieci Smród, pijackie awantury, interwencje policji, szczury biegające po klatce schodowej i podwórku – tak wygląda rzeczywistość pana Marcina. - Płacę za mieszkanie regularnie, ale nikt nie chce mi pomóc. Bardzo proszę redakcję o kontakt, bo tak się nie da dłużej funkcjonować – napisał w mailu do nas. 📢 Co dalej z "kopciuchami" w Bydgoszczy? Brakuje kompleksowych rozwiązań Oprócz zniżek w czynszu na mieszkania komunalne, których najemcy wymienią źródło ciepła na ekologiczne (czyli zlikwidują piece pozaklasowe) na razie nie ma rozwiązań kompleksowych. Marszałek województwa powołał w styczniu zespół, który ma się zająć problemem kopciuchów. Pojawiają się pytania, kto za wymianę ma płacić. 📢 Czytelnik alarmuje - na Śniadeckich w Bydgoszczy brakuje miejsca. ZDMiKP zapowiada zmiany Nowa organizacja ruchu praktycznie uniemożliwia bezpieczne poruszanie się pojazdów uprzywilejowanych (karetek/straży pożarnej) na odcinku ul. Śniadeckich pomiędzy ul. Pomorską i Gdańską – napisał w mailu do nas zaniepokojony Czytelnik.

📢 Jak „Dbamy o Bydgoszcz”? Liczba zgłoszeń w aplikacji rośnie, ale mieszkańcy nie zawsze są zadowoleni Aplikacja „Dbamy o Bydgoszcz” w tym roku będzie obchodziła czwarte urodziny. Choć z roku na rok przybywa użytkowników i zgłoszeń, mieszkańcy bywają niezadowoleni z tego, jak kończą się sprawy, które sygnalizują. 📢 Czy to już czas, by wymienić opony w samochodzie na letnie? Eksperci doradzają Po założeniu nowych opon, wzrasta jakość prowadzenia auta, przyjemność z jazdy oraz bezpieczeństwo. Koniecznie trzeba jednak wiedzieć, kiedy jest najlepszy moment, by zdecydować się na ten ruch.

📢 Wiślany prom „Flisak” otrzyma nowe rampy za 2 miliony zł. Jednak długo na nie poczeka Na modernizację przyczółków przeprawy promowej między Solcem Kujawskim a Czarnowem przeznaczy się 2 miliony złotych. Nie ma jednak szans, by zrobić to w tym sezonie.

📢 Idzie nowe w Bydgoszczy... Czy Joanna Czerska-Thomas wprowadzi zamieszanie w wyborach? Troje kandydatów zgłosiło swój start w wyborach na prezydenta Bydgoszczy. Zaskakująca jest postać Joanny Czerskiej-Thomas, wiceprzewodniczącej bydgoskiej Rady Miasta. Jej kandydaturę wystawiła koalicja Trzeciej Drogi - Polski 2050 i PSL. Obecna bydgoska opozycja mówi o rozłamie, koalicja rządząca jest zaskoczona i nieoficjalnie stwierdza, że Czerska-Thomas może zabrać głosy obecnemu prezydentowi miasta. 📢 Mistrzowie parkowania z Bydgoszczy (i nie tylko) przyłapani przez profil "Święte Krowy Bydgoskie". Walka z wiatrakami czy szansa na zmianę? Zaparkowałeś w Bydgoszczy wbrew przepisom? Licz się z tym, że twoje zachowanie zostanie udokumentowane. Na profilu „Święte Krowy Bydgoskie” niemal codziennie pojawiają się nowe zdjęcia z walki o porządek na chodnikach, trawnikach i drogach dla rowerów. 📢 Przejścia sugerowane w Bydgoszczy. Pieszy musi pamiętać o tych zasadach W Bydgoszczy w ostatnim czasie powstało sporo przejść sugerowanych. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, stworzone zostały w ponad 40 miejscach. - Przejścia sugerowane to rozwiązanie, do którego musimy się nie tylko przyzwyczaić, ale którego musimy się też nauczyć - zauważa ZDMiKP w Bydgoszczy. O czym powinien pamiętać pieszy, który korzysta z takiego przejścia? Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje.

📢 Jacek Góralski, wychowanek Zawiszy Bydgoszcz, planuje oryginalny tatuaż. Odważnie? Jacek Góralski, były piłkarz Zawiszy, reprezentant Polski, pochwalił się zaskakującym wzorem tatuażu.

📢 Kto nie powinien pić rumianku? Tym osobom aromatyczne ziele może zaszkodzić. Należysz do nich? Uważaj na herbatki i kremy z rumiankiem Rumianek to niezwykłe zioło, które nasze babcie stosowały niemal na wszystko – od problemów trawiennych, poprzez trudności z zasypianiem, aż po trądzik i worki pod oczami. Mimo, że rumianek ma wiele cennych dla zdrowia właściwości to jednak nie każdy może go pić. Tym osobom spożywanie herbatki, naparów, a także kremów z rumiankiem może zaszkodzić. Sprawdź, czy do nich należysz. 📢 Tak mieszka Aleksander Mackiewicz. Zobacz dom przystojnego gliniarza z „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje na co dzień gwiazda tanecznego show Aleksander Mackiewicz mieszka w przytulnym domu pełnym designerskich przedmiotów. Przystojny uczestnik tanecznego show Polsatu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” żyje na co dzień z partnerką i dziećmi w nowoczesnych wnętrzach. Zobacz, jak mieszka aktor z „Gliniarzy”, który występuje obok Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej, Filipa Chajzera, Macieja Musiała, Roksany Węgiel czy Maffashion. Tak się urządziła nowa gwiazda Muzycznego show Polsatu.

📢 Tak mieszka Kamil Baleja z żoną i dzieciakami. Zobacz dom uczestnika „Tańca z gwiazdami”. Tak żyje partner Magdy Perlińskiej – galeria zdjęć Kamil Baleja to lubiany radiowiec, który już 3 marca o godzinie 20:00 zadebiutuje na parkiecie popularnego tanecznego show Polsatu. Dziennikarz i prezenter Radia ZET to jeden z uczestników wiosennej odsłony „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Zobacz, jak żyje na co dzień partner Magdy Perlińskiej. Tak mieszka Kamil Baleja z żoną, dzieciakami i sympatycznym psiakiem. 📢 Sara z Bydgoszczy dzielnie walczy o swoje młode życie i bardzo potrzebuje naszej pomocy. To możemy dla Niej zrobić! Bydgoszczanka wykorzystała wszystkie możliwości leczenia w Polsce. Rak postępuje i zaatakował już wiele narządów - jest w płucach, otrzewnej i węzłach chłonnych. Kilka dni temu Sara Fodrowska znów trafiła do szpitala. Nadzieja w operacji w Izraelu i w nas! Bliscy, przyjaciele i znajomi dwudziestokilkuletniej dziewczyny robią wszystko, żeby ratować to młode życie, ale w grę wchodzą astronomiczne koszty! Liczy się również czas!

📢 Która rasa kota pasuje do Twojego znaku zodiaku? Sprawdź te 12 par! Nasze poprzednie zestawienie ras kotów i znaków zodiaku bardzo się Wam spodobało. Wróżka Nadya jeszcze raz przeanalizowała cechy charakteru poszczególnych ras i dopasowała je do poszczególnych znaków zodiaku. Oto nowe zestawienie - 12 par kotów i znaków. Który kot najlepiej pasuje do Panny? Dlaczego rasa ragdoll pasuje do Raka i co łączy zodiakalną Wagę z kotem perskim? Sprawdźcie! 📢 Serial "Akacjowa 38" - streszczenia odcinków. Teresa zdemaskuje Cayeatanę? Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Teresa zaczyna przypominać sobie coraz więcej faktów ze swojego dzieciństwa. Podczas przyjęcia u Cayetany rozpoznaje naszyjnik i traci przytomność. Zapewnia inspektora Mauro, że wszystko sobie przypomniała i że teraz mogą ją zdemaskować! Co jeszcze wydarzy się w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38" w najbliższym czasie? Przeczytaj streszczenia w galerii.

📢 Biegali i maszerowali „Tropem Wilczym”, by upamiętnić Żołnierzy Wyklętych - zdjęcia Śmiałkowie - w różnych miastach Polski, w tym Bydgoszczy - mieli do pokonania 1963 m. Dystans odwołuje się do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. 📢 Wiosna na dworze, słońce grzeje coraz mocniej, ale morsy w Pieckach nie odpuszczają - zdjęcia Tradycyjnie w niedzielne południe w Pieckach nad Jeziorem Jezuickim spotkali się amatorzy zimnych kąpieli. 3 marca 2024 roku nie było inaczej. 📢 W bydgoskim schronisku ponad 70 psów czeka na adopcję. Zobaczcie zdjęcia tych psiaków! Obecnie w azylu na Osowej Górze jest ponad siedemdziesiąt piesków, które są gotowe do adopcji. Większość z nich na nowe domy czeka od niedawna, ale są też pieski, które w schronisku przebywają od kilku lat. Zobaczcie zdjęcia i pomóżcie odmienić ich życie! Tak wyglądają mieszkańcy bydgoskiego schroniska dla zwierząt!

📢 Najnowszy tramwaj Pesa już przeszedł "chrzest". Uszkodzono go kilka chwil po oficjalnej prezentacji we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia W czwartek (29 lutego) we Wrocławiu zaprezentowano najnowszy model tramwaju Pesa Twist. Jak powiedziała "Gazecie Wrocławskiej" nasza czytelniczka, zaraz po wydarzeniu miała miejsce przykra sytuacja. - Tradycji stało się zadość i nowa Pesa przeszła "chrzest na bramie" - mówi pani Natalia. Okazuje się, że to nie pierwszy taki wypadek. 📢 Ruszyła akcja "Marzec dla słuchu" w szpitalu Jurasza. Chętnych na badanie sporo W piątek (1 marca) w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej szpitala Jurasza w Bydgoszczy zainaugurowano II edycję akcji "Marzec dla słuchu". Pierwszego dnia z badań profilaktycznych skorzystało 20 osób.

📢 Skrzynki przy al. Mickiewicza w Bydgoszczy wzbudziły kontrowersje. MWiK tłumaczy, co w nich jest Przy al. Mickiewicza, gdzie trwa odtwarzanie nawierzchni po pracach związanych z projektem na budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy w lutym pojawiły się nowe skrzynki. Instalacja ze względu na swoje położenie wzbudziła duże emocje.

📢 Most Kazimierza Wielkiego ma być otwarty w marcu. Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia prac Zgodnie z przewidywaniami nie udało się zakończyć wszystkich prac prowadzonych wokół budowy dwóch mostów nad Brdą. Nowy termin otwarcia „starej” przeprawy Kazimierza Wielkiego to marzec. W związku z tym, że inwestycji nie zakończono do 29 lutego, wykonawca wystąpił z aneksem o przedłużenie terminu zakończenia robót do końca kwietnia. 📢 Derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. O zwycięstwie zdecydował jeden gol - zdjęcia i wideo Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz to był hit inauguracyjnej kolejki rundy wiosennej w III lidze. Derby regionu kujawsko- pomorskiego jednak rozczarowały poziomem. Mało było podbramkowych spięć oraz parad bramkarzy. O wyniku zdecydował jeden gol. 📢 Tak kibicowaliście podczas ostatnich derbów Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz - zdjęcia W sobotę inauguracja rundy wiosennej w regionie kujawsko-pomorskim. Hitem będą derby Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz. Na stadionie przy ul. Bema wicelider III ligi podejmie trzeci zespół. Różnica między zespołami to aż siedem punktów. Przypominamy jak było podczas ostatnich derbów rozgrywanych w Toruniu.

📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę - horoskop Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Już niedługo marzec - miesiąc, w którym wszystko zaczyna kwitnąć. To również najlepszy czas na nową miłość. Wróżka Roma już wie, komu się poszczęści. Zobaczcie, które znaki zodiaku znajdą miłość na wiosnę. Oto horoskop partnerski na marzec 2024.

📢 Tak zmieniła się Karolina Gilon. Gwiazda "Love Island" przeszła ogromną metamorfozę - zdjęcia Rozpoznawalność przyniósł jej serialu "Miłość na bogato". Następnie było "Top Model" i program "DeFacto". Karolona Gilon to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postacie w polskim show-biznesie. Na przestrzeni 10 lat bardzo się zmieniła. Według niektórych jest nie do poznania. Zobaczcie, w naszej galerii, jak zmieniła się Karolina Gilon. Taką metamorfozę przeszła prowadząca "Love Island. Wyspa Miłości".

📢 Bydgoscy seniorzy bawili się nad rzeką Młynówką. Zaprosiła ich Fundacja 12 Kamienica. Mamy zdjęcia Ponad 150 seniorów uczestniczyło w imprezie zorganizowanej dla nich przez bydgoską fundację 12 Kamienica. Chętnych było znacznie więcej, co pokazuje, że takie inicjatywy są w Bydgoszczy potrzebne. W marcu 12 Kamienica zaprosi na kolejne wydarzenia - tym razem adresowane do dzieci i dorosłych. 📢 11 najlepszych wysp Europy na wakacje 2024: ten ranking stworzyli sami turyści! Sprawdźcie, gdzie urlop da wam najwięcej satysfakcji Zastanawiacie się, jak dobrze wybrać miejsce na wakacje 2024, żeby cieszyć się pogodą, plażami i dobrym jedzeniem? Mamy coś w sam raz dla was: ranking 11 najlepszych wysp całej Europy na wakacje 2024, stworzony przez samych turystów. Przekonajcie się, gdzie inni podróżnicy spędzili swoje najlepsze wakacje i które miejsca polecają wam na urlop w tym roku!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oficjalna tabela. Takie będą podwyżki emerytur od 1 marca 2024 [27.02.24] Ostatnie prognozy dotyczące wzrostu emerytur na 2024 rok zostały potwierdzone. Wskaźnik waloryzacji, który wynosi 12,12 procent, jest nieco niższy niż wcześniej zakładano. Jak te zmiany wpłyną na kwoty, jakie otrzymają emeryci? Poniżej prezentujemy przewidywane wypłaty od marca.

📢 Gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień wygląda zupełnie inaczej - zobacz zdjęcia [24.02.2024] Jedną z głównych bohaterek w serialu "Akacjowa 38" jest Cayetana, czyli czarny charakter hiszpańskiej produkcji. W rolę przebiegłej i niezwykle skutecznej intrygantki wciela się Sara Miquel. Hiszpańska aktorka na co dzień wygląda zupełnie inaczej niż na planie serialu. Zobacz prywatne zdjęcia serialowej Cayetany. Będziecie zaskoczeni! 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w tym roku [22.02.24] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Kate Middleton - tak wyglądała księżna zanim poślubiła księcia Williama! Zobaczcie zdjęcia Księżna Kate Middleton to przyszła królowa Wielkiej Brytanii, która cieszy się sympatią fanów na całym świecie. Docenia się ją za urodę, styl, zaangażowanie w cele charytatywne i ogładę. Jej stylizacje są komentowane przez media na całym świecie, a każdy gest wnikliwie analizowany. Nie zawsze tak było, bowiem Kate Middleton nie urodziła się na dworze. Księżna nie pochodzi z arystokratycznej rodziny, a swojego przyszłego męża - Williama, poznała na studiach na Uniwersytecie St Andrews. Młodziutka wówczas Kate stała się ulubienicą brytyjskiej pracy. 📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 Tak atakuje cichy udar mózgu. Poznaj objawy, które bardzo łatwo przeoczyć Z tego materiału dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu. Objawy występujące po tego typu udarze łatwo przeoczyć - niektórzy mogą uznać, że pojawiły się na przykład z powodu starości. Tymczasem cichy udar mózgu powoduje uszkodzenia, które w przyszłości mogą doprowadzić do poważniejszego, rozległego udaru. Na co należy zwrócić uwagę? 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Oto Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - tak wygląda ich dom. Zobaczcie zdjęcia! Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł. 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Policyjne drony - tak wyglądają i takie wykroczenia rejestrują. Jakie są mandaty? Polska policja powszechnie wykorzystuje drony do obserwacji dróg i rejestrowania wykroczeń drogowych. Kierowcy nawet nie wiedzą, że ich zachowania na drodze są monitorowane - funkcjonariusze dysponują nowoczesnymi narzędziami, które od 2019 r. na stałe weszły do użytku przez służby. Jak wyglądają policyjne drony, w jaki sposób używają ich policjanci oraz za jakie wykroczenia zarejestrowane przez drony kierowcy mogą otrzymać mandat - to wyjaśniamy w artykule i galerii. 📢 Nieznane numery - uważaj na te numery telefonów. To może być próba oszustwa Oszuści cały czas szukają nowych sposobów na kradzież pieniędzy. W ostatnich miesiącach ataki oszustów coraz częściej skierowane są na użytkowników telefonów komórkowych. Odbieranie połączeń z niektórych numerów lub próba oddzwonienia na te numery może się skończyć utratą pieniędzy. Sprawdźcie, na które numery telefonów należy uważać!

📢 Oto zwycięzcy wszystkich edycji Tańca z gwiazdami. Sprawdź, czy pamiętasz te pary! [zdjęcia] Od pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsce wkrótce minie osiemnaście lat. W tym czasie odbyło się już dwadzieścia sześć edycji tanecznego show, podczas którego na parkiecie mogliśmy podziwiać ponad 300 par. Postanowiliśmy wam przypomnieć zwycięzców wszystkich sezonów "Tańca z gwiazdami" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Sprawdźcie, czy ich pamiętacie! 📢 Najlepsze memy na Dzień Teściowej. Życzenia dla teściowej są specjalne. Zobaczcie żarty o teściowej Dzień Teściowej przypada 5 marca. Memy o teściowej wzbudzają śmiech, a życzenia na Dzień Teściowej są specyficzne. Wszystkim teściowym składamy najlepsze życzenia. Żeby były zdrowe, szczęśliwe i miały doskonałe relacje z zięciami i synowymi. Zupełnie przeciwne od tych, które pojawiają się w memach na ich temat.