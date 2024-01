Prasówka 5.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pensja minimalna 2024 netto. Od 1 stycznia podwyżka o kilkaset złotych. Ile na rękę zapłaci pracodawca?”?

Prasówka 5.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pensja minimalna 2024 netto. Od 1 stycznia podwyżka o kilkaset złotych. Ile na rękę zapłaci pracodawca? 1 stycznia 2024 rośnie płaca minimalna w Polsce. Podwyżka jest dość spora i ma rekompensować najmniej zarabiającym pracownikom straty, jakie ich portfele poniosły w związku z bardzo wysoką inflacją, która utrzymywała się w 2023 roku. Koszt podwyżki płacy minimalnej mocno obciąży pracodawców. Ile wynosi płaca minimalna netto od stycznia i ile wyniesie od lipca 2024 roku?

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [5.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na całkiem sporą, dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji, który poznamy niebawem.

📢 Sportowiec Roku 2023. Razem wybraliśmy najlepszych. Zobaczcie zdjęcia z Gali Podczas czwartkowej gali w bydgoskim Hotelu City wyróżniliśmy najlepszych sportowców, trenerów i drużyny 2023 roku.

Prasówka 5.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu seniorów z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury [zdjęcia] W czwartkowe popołudnie na scenie zaprezentowało się ponad 20 osób z Żeńskiego Chóru Kameralnego „Belcanto” oraz Zespołu Wokalnego „Feniks”.

📢 Grała Lucy w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Ilona Ostrowska [zobacz zdjęcia - 5.01.2024] Trudno w to uwierzyć, ale już niebawem serial "Ranczo" osiągnie pełnoletność. 5 marca 2024 roku minie bowiem osiemnaście lat od emisji pierwszego odcinka kultowej produkcji, w której główną rolę zagrała Ilona Ostrowska. Aktorka stworzyła niezapomnianą kreację Lucy Wilskiej, którą pokochały miliony Polaków. Postanowiliśmy przypomnieć, jak w tym czasie zmieniała się Lucy z serialu "Ranczo".

📢 Klaudia El Dursi - tak mieszka. Ekskluzywny apartament i ogromna willa pod Bydgoszczą [zdjęcia- 5.01.2024] Klaudia El Dursi z powodzeniem odnalazła się w polskim show-biznesie. Bydgoszczanka jeszcze jako nastolatka występowała u Kuby Wojewódzkiego, a także grała epizodyczne role w produkcjach TVN. Po latach, jako już matka dwójki synów, oczarowała widzów programu "Top Model". I choć nie udało jej się wygrać, to show o zmaganiu modelek było trampoliną do jej kariery. Dzisiaj bierze udział w kampaniach reklamowych, występuję w filmach i od lat z powodzeniem prowadzi reality show Hotel Paradise. Na co dzień mieszka w ekskluzywnym apartamencie w centrum Bydgoszczy, do którego przeprowadziła się z ogromnej willi. Zobaczcie, jak mieszka Klaudia El Dursi. 📢 Taka jest prywatnie Edyta Folwarska. Autorka erotyków i prezenterka Polo TV wystąpiła w "Królowej Przetrwania" [zdjęcia - 5.01.2024] Kontrowersyjne show z celebrytkami z Instagrama to nowa propozycja od TVN 7. Uczestniczkami programu są m.in. Marta Linkiewicz, Natalia Janoszek, Ewelona, Aneta Glam, czy Mama Na Obrotach. Wśród nich jest także autorka erotyków i prezenterka związana z Polo TV, Edyta Folwarska, której zachowanie w stosunku do uczestniczek podzieliło internautów. Czy będziemy świadkami nowej kłótni w polskim show-biznesie?

📢 Zwrot akcji w serialu "Złoty chłopak". Seyran uwięziona w rezydencji, co z rozwodem? [5.01.2024] Widzów serialu "Złoty chłopak" czeka spory zwrot akcji. Trwa otwarta walka rodzin Seyran i Ferita. Relacje młodego małżeństwa są fatalne, a ich związek wisi na włosku. Halis zjawia się w mieszkaniu Kazima i siłą zabiera Seyran do rezydencji. Dziewczyna ma podpisać papiery rozwodowe... Przeczytaj co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach - streszczenia odcinek po odcinku zamieszczamy w galerii. 📢 Serial "Akacjowa 38". To wydarzy się po weekendzie. Śmierć Manueli i Germana! [5.01.2024] Tego nie spodziewał się nikt! Szczególnie ci fani serialu "Akacjowa 38", którzy liczyli na szczęśliwe zakończenie. Manuela i German pożegnają się z życiem i to już w najbliższych odcinkach. A to wszystko przez lojalnego szpiega Cayetany, który udaremnia plan zakochanych na ucieczkę z ul. Akacjowej. Przed widzami telenoweli dramatyczne chwile. Przeczytajcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38"!

📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się! Co na to Hakiel i Smaszcz?! [zdjęcia - 5.01.2024] Stało się! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski biorą ślub! Aktorka za pośrednictwem Instagrama pochwaliła się zdjęciem pierścionka zaręczynowego. Czy wielka uroczystość nastąpi jeszcze w 2024 roku? O tym przekonany się niebawem. Wiemy, jak informacje o zaręczynach popularnych "kurzopków" (pseudonim nadany przez internautów) sądzą Marcin Hakiel i Paulina Smaszcz. 📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Saffet obiecuje Kazimowi fortunę za córki [5.01.2024] Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Spotkanie Seyran z Feritem kończy się kolejną kłótnią. Suna informuje Ferita o planach jej ojca. Chłopak nie jest z tego powodu szczęśliwy. Ifakat aranżuje spotkanie Halisa z Pelin. Saffet obiecuje Kazimowi za obie córki duże pieniądze. Co jeszcze wydarzy się po weekendzie w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie. Zaskakująca zmiana Yildiz! [5.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie na początku stycznia 2024 r. Wkrótce w serialu: Ender i Cagatay knują intrygę. Asuman pragnie skłócić Ezgi z Kumru. W pobliżu domu Ekina dochodzi do zabójstwa. Asuman podejrzewa, że to Yildiz jest w ciąży. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38) - to wydarzy się po weekendzie na początku stycznia. Manuela umrze! [5.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po weekendzie, na początku stycznia, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Maria Luisa i Lourdes posądzają Trini o kradzież pieniędzy Ramona. Manuela, pod wpływem Germana, zmienia zeznania i wychodzi na wolność. Rosina martwi się, że Maximiliano z nią nie współżyje.. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko [5.01.2024] W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Serial "Dziedzictwo": Okrutny Yaman, Seher ma dość! To wydarzy się na początku stycznia w serialu [5.01.2024] Niebawem w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"): Seher w najbliższym czasie przeżyje bardzo trudne chwile. Yaman jest dla niej bezlitosny - podejrzewa, że żona go zdradza. Seher nie może zrozumieć jego zachowania. By sprawić jej dodatkową przykrość, Yaman zaczyna faworyzować Zuhal. Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" na początku 2024 roku - streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [5.01.2024] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto. 📢 Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Ma stylowy dom na wsi z ogródkiem warzywnym - zdjęcia [5.01.2024] Czerwona cegła, duże przestrzenie, jasne ściany oraz duży ogród pełen kwiatów i warzyw - tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Stylowa nieruchomość popularnej prezenterki mieści się w Konstancinie pod Warszawą. Zajrzeliśmy, jak gwiazda TVN urządziła wnętrza swojego domu. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Horoskop numerologiczny na 2024 rok. Komu sprzyjać będą gwiazdy, kto odniesie sukces? [5.01.2024] Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2024 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Np. jeśli urodziłeś się 12.08.1965 to jesteś numerologiczną Piątką, bo 1+2+0+8+1+9+6+5=32, a 3+2=5, a więc na 2024 rok przeczytaj przepowiednię dla Piątki. Zobacz, którym numerom będzie sprzyjać los w 2024 roku!

📢 Horoskop finansowy na styczeń 2024. Te znaki zodiaku dostaną duże pieniądze [5.01.2024] Prezenty na święta, wyprawienie wigilii, przygotowania do zabawy sylwestrowej. W grudniu wszyscy mamy większe wydatki. Nic w tym dziwnego, że wielu z nas patrzy z nadzieją w nadchodzący miesiąc. Styczeń 2024 przyniesie ulgę w finansach dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma zdradza, na kogo czekają duże pieniądze po nowym roku! 📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim [5.01.2024] Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"! 📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [5.01.2024] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [5.01.2024] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Nowi profesorowie na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Kto dostał nominacje? Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zyskało nowych profesorów. Nominację od prezydenta Andrzeja Dudy otrzymali prof. dr hab. Anna Bajek i prof. dr hab. Mateusz Jagielski. 📢 Pociągi z Bydgoszczy opóźnione nawet o ponad 5 godzin. Pogoda sparaliżowała ruch na kolei w całej Polsce Trudne warunki atmosferyczne w czwartek (4 stycznia) wpłynęły na wiele zmian w komunikacji kolejowej na Mazowszu, Pomorzu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Powód gigantycznych opóźnień to oblodzenie sieci trakcyjnych.

📢 Mobilis przejął obsługę trzech autobusów od MZK. Wszystkie autobusy wyjeżdżają Od 1 stycznia obsługa trzech autobusów w Bydgoszczy, za którą odpowiadały Miejskie Zakłady Komunikacyjne, została przekazana firmie Mobilis. Prywatny operator obsługuje składy na liniach 68 oraz 74. 📢 Co zrobić z pieczarek? Oto najlepsze przepisy z popularnymi grzybami w roli głównej. Wybieraj spośród 5 smakowitych potraw Pieczarki to łatwo dostępne grzyby przez cały rok. Co więcej, z łatwością można uprawiać je samemu w chłodnym pomieszczaniu. Mając nadmiar pieczarek, można zastanawiać się, co z nich ugotować. Wybraliśmy 5 najlepszych dań, którymi nakarmisz całą rodzinę. 📢 Taki jest Felipe z Akacjowej 38 - mamy prywatne zdjęcia. Wygląda zupełnie inaczej niż w serialu "Akacjowa 38" to jeden z najpopularniejszych zagranicznych seriali emitowanych obecnie w Telewizji Polskiej. Widzów hiszpańskiej produkcji z pewnością ciekawi, jacy na co dzień są bohaterowie uwielbianej telenoweli. Jednym z głównych bohaterów "Akacjowej 38" jest Felipe, w rolę którego wciela się Marc Parejo. Prywatnie aktor wygląda zupełnie inaczej niż na planie serialu. Zobaczcie zdjęcia don Felipe!

📢 Handan, nowa postać w serialu Zakazany owoc. Taka prywatnie jest Şebnem Dönmez W 384 odcinku serialu "Zakazany owoc" pojawia się nowa postać. To kobieta o imieniu Handan. Jest byłą żoną Dogana i matką Kumru. Jej pojawienie się w telenoweli jest z przytupem. To, kim jest Handan i jaką rolę odegra w popularnym "Yasak Elma" - bo tak brzmi oryginalny tytuł "Zakazanego owocu" - pozostawimy zakryte zasłoną milczenia. W artykule i galerii informacje i zdjęcia aktorki, wcielającej się w rolę Handan, Şebnem Dönmez. 📢 50 lat temu zagrał serialowego Janosika. Tak przez lata zmieniał się Marek Perepeczko Marek Perepeczko na przełomie lat 60. i 70. był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Sławę przyniosła mu główna rola w serialu "Janosik", dzięki której pokochała go cała Polska. Od śmierci aktora minęło już ponad osiemnaście lat. Przypominamy, jak przez lata zmieniał się Marek Perepeczko. W galerii poniżej prezentujemy dawne zdjęcia aktora.

📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo na początku 2024 roku. Yaman popada w obłęd. Seher ma tego dość! Styczniowe odcinki serialu "Dziedzictwo" zapowiadają wiele emocji. Widzowie w Polsce nadal będą świadkami konfliktu pomiędzy Seher i Yamanem. Nic nie wskazuje na to, by relacje małżonków miały ulec ociepleniu. Wręcz przeciwnie, wzajemna niechęć będzie narastała, a zachowanie Yamana doprowadzi Seher do drastycznych kroków. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 3-12 stycznia. Zobacz, jakie losy na początku 2024 r. czekają bohaterów "Dziedzictwa". 📢 Justyna Steczkowska wygląda zjawiskowo. Artystka zachwyca formą i zgrabnym ciałem [zobacz zdjęcia] Justyna Steczkowska znana jest z dbałości o własny wygląd, ale zdaniem niektórych, nie wszystko jest efektem dobrych genów i ciężkiego treningu. Część fanów zarzuca jej, że poddała się co najmniej kilku operacjom plastycznym, jednak artystka od lat konsekwentnie zaprzecza tym rewelacjom. Steczkowska w tym roku skończy 52 lata, ale oglądając jej aktualne zdjęcia, aż trudno w to uwierzyć. Piosenkarka wygląda zachwycająco, a figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka.

📢 40 lat temu zagrał Darka Tarkowskiego w serialu "Siedem życzeń". Tak dziś wygląda Daniel Kozakiewicz [zdjęcia] "Siedem życzeń" to polski serial dla młodzieży, który zrobił furorę w latach 80. Pierwszy odcinek wyemitowano dokładnie 1 stycznia 1986 roku. W roli głównej - Darka Tarkowskiego - wystąpił Daniel Kozakiewicz. Na planie serialu miał kilkanaście lat. Zobaczcie, jak się zmienił od tego czasu i co dziś robi pan Daniel. 📢 Tak teraz wygląda Zehra z serialu Więzień Miłości. Metamorfoza Hazal Subasi po latach Hazal Subasi, uwielbiana zarówno przez fanów w Turcji, jak i w Polsce, wcieliła się w rolę serialowej Zehry w "Więźniu Miłości". Jednak codzienne życie tej utalentowanej aktorki znacząco różni się od postaci, którą gra na ekranie. Zresztą - zobaczcie zdjęcia. 📢 W 2024 r. będą dwie waloryzacje emerytur? To możliwe, ale spełniony musi zostać jeden warunek Miliony polskich seniorów czekają na ostateczną wysokość marcowej waloryzacji rent i emerytur. Wiele wskazuje na to, że marcowa waloryzacja nie będzie jedyną w 2024 roku. Nowy rząd obiecał Polakom wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur. Jednak, aby tak się stało, spełniony musi zostać jeden warunek. Szczegóły dotyczące drugiej waloryzacji emerytur znajdziecie w tekście poniżej.

📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się w styczniu 2024. Dokumenty rozwodowe zostają podpisane! Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Spotkanie Seyran z Feritem kończy się kolejną kłótnią. Ifakat aranżuje spotkanie Halisa z Pelin. Saffet obiecuje Kazimowi za obie córki duże pieniądze. Suna informuje Ferita o planach jej ojca. Co jeszcze wydarzy się w styczniu 2024 r. w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w styczniu 2024. Yildiz zostaje coachem życia i... sprzedaje bransoletki Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w styczniu 2024 r. Wkrótce w serialu: Ender i Cagatay knują intrygę. Asuman pragnie skłócić Ezgi z Kumru. W pobliżu domu Ekina dochodzi do zabójstwa. Asuman podejrzewa, że to Yildiz jest w ciąży. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Oto horoskop miłosny na 2024 rok. Jak ułożą się Twoje sprawy sercowe i rodzinne Dlaczego nadchodzi dobry czas dla samotnych Baranów? Jakie uczucia w relacjach z partnerem będą dominować u Byków i dlaczego Jowisz będzie sprzyjał Bliźniętom? Kiedy wypadają najlepsze dni na miłość? Przeczytaj horoskop na 2024 - koncentrujemy się w nim na sprawach miłosnych i rodzinnych. 📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej - lista Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu po Nowym Roku. Yaman zamyka Seher w pokoju. Kobieta planuje ucieczkę Przed nami kilka dni przerwy w emisji serialu "Dziedzictwo". Kolejny odcinek tureckiej telenoweli zobaczymy dopiero 2 stycznia. Sprawdziliśmy, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu na początku 2024 roku. Relacje Seher i Yamana wciąż będą napięte. Mężczyzna zamknie swoją żonę w pokoju na klucz i wybierze się na spacer z Zuhal. Seher będzie miała dość takiego traktowania i rozpocznie planowanie ucieczki. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po Nowym Roku? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 2-12 stycznia.

📢 Akacjowa 38 - Cayetana chce śmierci Manueli! To wydarzy się na początku 2024 roku w serialu Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Manuela jest zrozpaczona po śmierci Justa i Inocencji. Zostaje oskarżona o tę zbrodnie, a Cayetana robi wszystko, by dzięki fałszywym zeznaniom świadków została skazana na śmierć. German robi wyszystko, by jej pomóc. Co wydarzy się na początku 2024 roku w serialu "Akacjowa 38? Streszczenia wszystkich odcinków, które zobaczymy do 10 stycznia przeczytasz w galerii.

📢 Horoskop zdrowotny na 2024 rok. Które znaki zodiaku będą musiały zadbać o zdrowie? Rok 2024 przyniesie więcej okazji do zabawy, odpoczynku i nowych zawodowych możliwości. Jowisz od stycznia do 25 maja przebywa w znaku statecznego i lubiącego wygodę Byka. Warto zająć się swoim komfortem fizycznym i psychicznym. Od 26 maja Jowisz zacznie przemierzać radosny i ciekawski znak Bliźniąt i nabierzemy ochoty na podróże, nowe hobby, towarzyskie atrakcje. Przełomowe momenty roku to kwiecień i październik, kiedy na niebie utworzą się zaćmienia Słońca. W sierpniu i grudniu kwadratura Jowisza i Saturna ostrzega przed ryzykownymi decyzjami w sferze kariery i finansów. Najlepszy miesiąc na nowe przedsięwzięcia to styczeń, maj, lipiec i listopad. A jakie są przepowiednie dla znaków Zodiaków jeśli chodzi o zdrowie fizyczne i psychiczne? Sprawdź w galerii!

📢 Mamy horoskop chiński na 2024 rok. Taka sytuacja zdarza się raz na 60 lat! W chińskiej astrologii rok 2024 będzie upływał pod znakiem Drewnianego Smoka. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce dokładnie 60 lat temu, czyli w 1964 roku. Co to dla nas oznacza? Jaki będzie nadchodzący rok? Aby się tego dowiedzieć, musicie odnaleźć swój znak zodiaku, do którego przyporządkowane są konkretne daty urodzenia. Zobacz, co mówi horoskop chiński o nadchodzącym 2024 roku.

📢 Mamy horoskop zodiakalny dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżka Izabela mówi o 2024 roku Więcej okazji do zabawy, rozwoju, ale i odpoczynku u boku ukochanej osoby. W nadchodzącym 2024 roku warto bardziej skupić się nad własnym komfortem psychicznym i fizycznym. W naszej galerii przedstawiamy horoskop zodiakalny na 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Na kogo czeka powodzenie w finansach, a kto powinien zacisnąć pasa? Tego dowiecie się z naszej galerii.

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Te znaki zodiaku mogą liczyć na łatwy i duży zarobek Rok 2024 zbliża się wielkimi krokami, dlatego miliony Polaków już teraz zastanawiają się, co nas czeka w nadchodzącym roku. Szczególnie kwestie finansowe spędzają ludziom sen z powiek. Wysoka inflacja, niepewna sytuacja geopolityczna za naszą wschodnią granicą, ale również na Bliskim Wschodzie powodują, że wielu z nas boi się o swoją finansową przyszłość. My już wiemy, co przyniesie 2024 rok. Mamy horoskop finansowy dla wszystkich znaków zodiaku na rok 2024. Sprawdź, co cię czeka! 📢 Kawa z kardamonem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kardamonem Picie kawy z dodatkiem kardamonu jest korzystne dla naszego organizmu z kilku powodów. Kardamon jest bowiem bogatym źródłem przeciwutleniaczy i może wspomagać trawienie oraz zapewniać dodatkowy aromat i smak temu napojowi. Sprawdź, jakie są skutki picia kawy z kardamonem i co dzieje się z organizmem, gdy pijemy taki napój.

📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Jaka rasa psa pasuje do twojego znaku zodiaku? Oto 12 par, które połączyła wróżka Zastanawialiście się kiedyś, która rasa psa najlepiej będzie pasowała do waszego znaku zodiaku? Każdemu znakowi zodiaku można przypisać typowe cechy charakteru. Panny uchodzą za pracowite i skrupulatne, Ryby za wrażliwe i kreatywne, a Koziorożce za ambitne i praktyczne. Jaki pies będzie odpowiedni dla ciebie? Wróżka Nadya przeanalizowała cechy poszczególnych ras i dobrała je w pary ze wszystkimi znakami zodiaku. Sprawdźcie w galerii!

📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo". 📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka pozuje na wakacjach w skąpym stroju i wygląda "hot" Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli ślub i są w Dubaju. Czy wyprowadzą się tam na stałe? [zdjęcia, wideo] Agnieszka Włodarczyk i jej mąż, Robert Karaś, spędzają czas, podróżując po Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Para wzięła ślub w końcówce 2023 roku, starając się wszystko utrzymać w tajemnicy - co chyba im się udało. Niedawno w mediach społecznościowych podzielili się fotkami z Dubaju, gdzie spędzają czas z inną znaną parą: Małgorzatą Rozenek-Majdan i Radosławem Majdanem. Zdjęcia zobaczycie w galerii artykułu.

📢 Utrudnienia w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Kolizja tramwaju z autobusem przy kościele klarysek Przed godziną 12 w czwartek (4 stycznia) przy kościele klarysek przy skrzyżowaniu ulic Focha, Jagiellońskiej i Gdańskiej doszło do kolizji tramwaju z autobusem. Trasa szybko udało się odblokować i tramwaje jeżdżą już zgodnie z rozkładem.

📢 Trudne warunki pogodowe w regionie i duże opóźnienia na kolei. Ostrzeżenia przed oblodzeniem i marznącymi opadami Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w województwie kujawsko-pomorskim w najbliższych dniach można spodziewać się oblodzeń oraz marznących opadów deszczu. Ostrzeżenia dotyczące trudnych warunków dotyczą całego regionu. Warunki pogodowe wpłynęły na duże opóźnienia na kolei. 📢 Wielka miłość, rozstanie, a może zdrada? Sprawdź, swój horoskop miłosny na 2024 rok. Niektóre znaki zodiaku w końcu się zakochają Horoskop miłosny na 2024 rok to przepowiednia mówiąca o jednej z najważniejszych sfer ludzkiego życia, czyli o miłości. Czy Wodniki poznają swoją drugą połówkę, a może Raki staną na ślubnym kobiercu? To wszystko zdradzi nasza przepowiednia na 2024 rok. 📢 Łukasz Krupa powołany na stanowisko zastępcy prezydenta Bydgoszczy Jak poinformował Urząd Miasta Bydgoszczy, 4 stycznia br. prezydent Rafał Bruski powołał na swojego zastępcę Łukasza Krupę, dotychczasowego dyrektora Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą UMB.

📢 Śmierć rowerzysty na ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Mężczyzna dwukrotnie się przewrócił W środę (3 stycznia) po południu przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy zmarł rowerzysta. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Wiadomo, że mężczyzna dwukrotnie wywrócił się na rowerze, choć nie doszło do żadnego potrącenia. 📢 Nie żyje prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski - były rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Bydgoskiej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego poinformował o śmierci prof. dra hab. Andrzeja Michała de Tchorzewskiego, rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w latach 1990-1996, 1999-2000 oraz pierwszego rektora Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w latach 2000 - 2002. Prof. Tchorzewski zmarł 2 stycznia w Krakowie.

📢 Nocny pożar domu w Murowańcu pod Bydgoszczą. Jedna ofiara śmiertelna, trzy osoby w szpitalu W nocy ze środy na czwartek (3-4 stycznia) doszło do pożaru budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej przy ul. Kolibra w Murowańcu w gminie Białe Błota. Na miejscu zginęła 41-letnia kobieta.

📢 Tyle kosztuje kąpiel pod prysznicem. Zobacz wyliczenia opłat za korzystanie z prysznica w domu Najczęściej spotykane modele mają przepływ około 5-9 litrów na minutę, a deszczownice zużywają nieco więcej, od 7 do 12 litrów na minutę. Sprawdzamy, ile płacimy za korzystanie z domowego prysznica. 📢 Marcelina Ziętek i Piotr Żyła - tak wygląda ich kuchnia. "Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki" Piotr Żyła i Marcelina Ziętek od niedawna mieszkają w energooszczędnym domu. Marcelina właśnie pokazała, jak wygląda ich nowa kuchnia. - Postawiliśmy na białe fronty i czarne dodatki - zdradziła. Fani są pod wielkim wrażeniem. Zobaczcie, jak wygląda nowa kuchnia Marceliny Ziętek i Piotra Żyły. 📢 Anna Lewandowska robi wrażenie w sportowych stylizacjach. Zobacz ile kosztują Anna Lewandowska nie stoi w cieniu męża. Ma liczne sportowe sukcesy, jest trenerką, dietetyczką, bizneswoman. Zachwyca figurą, stylizacjami. Okazuje się, że sportowe ubrania z jej kolekcji są ogólnodostępne. Zobacz w galerii jak wyglądają i ile kosztują.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Izabela Janachowska-Jabłońska. To żona milionera Krzysztofa Jabłońskiego Izabela Janachowska to celebrytka, tancerka, bizneswomen związana z branżą ślubną. Prywatnie żona milionera Krzysztofa Jabłońskiego, który jest od niej starszy o niemal 30 lat. Zobacz jak mieszka i żyje.

📢 Dom Joanny Koroniewskiej w Hiszpanii. Wyjątkowa posiadłość z palmami zachwyca fanów. Tak mieszka Maciej Dowbor w kurorcie dla bogaczy Nadmorska posiadłość Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zapiera dech w piersiach. Celebryci postanowili zmienić swoje życie i kupili dom w popularnym hiszpańskim kurorcie. Znane małżeństwo może pochwalić się gustownie urządzonymi i przestronnymi wnętrzami. Zaglądamy do wyjątkowej willi celebrytów. Zobacz, jaki niezwykły widok roztacza się z przestronnego tarasu domu i w jakim stylu urządzili pomieszczenia. 📢 Na Siernieczku powstaje nowa hala Remondisu. Problem fetoru z sortowni odpadów ma zniknąć Prace przy budowie nowych pomieszczeń sortowni firmy Remondis trwają. Mają się zakończyć w ciągu kilku miesięcy. Obecnie pracownicy kończą jeszcze palowanie konstrukcji, w najbliższym czasie ma się rozpocząć instalacja ścian.

📢 18-latka spadła z 15 metrów w DAG w Bydgoszczy. Koniec sprawy. Prokuratura: wypadek Śledczy bydgoskiej prokuratury nie dopatrzyli się udziału osób trzecich badając okoliczności śmierci młodej kobiety. Nastolatka zmarła 31 sierpnia, kiedy spadła z konstrukcji na terenie DAG Fabrik Bromberg. Świadkami tragedii byli przyjaciele i znajomi, z którymi wspólnie wybrała się na zwiedzanie fabrycznego kompleksu. 📢 Na maturę młodzież z VII LO w Bydgoszczy wróci do odnowionej szkoły na Osiedlu Leśnym [zdjęcia] Trwa kompleksowa termomodernizacja siedziby VII LO przy ul. 11 Listopada w Bydgoszczy. Do odnowionego budynku młodzież ma wrócić jeszcze przed tegoroczną maturą. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace. 📢 Ranking 19 najlepszych plaż Europy i świata na luty 2024. Sprawdźcie, gdzie woda w morzu ma temperaturę jak nagrzane letnim słońcem jezioro! Gdzie w Europie i poza nią woda jest ciepła jak latem nawet w środku zimy, w lutym? Wyszukaliśmy dla was 19 plaż z ciepłą wodą, gdzie możecie uciec przed polską zimą. To gotowe pomysły na zimowy urlop czy ferie dla tych, którzy zamiast śniegu i nart wolą wypoczynek w słońcu, pod palmami i wśród szumiących ciepłych fal. Przekonajcie się, gdzie woda w lutym jest najcieplejsza – możecie być zaskoczeni!

📢 Ulica Długa za żelazną kurtyną - komentarz Jarosława Reszki Bydgoszczan niezwykle poruszyła wywołała wieść o tym, że sklep „Rondelek” przy ulicy Długiej będzie otwarty jedynie do kwietnia. Poruszenie to nie dziwi. Tak mieszkańcy często reagują, gdy z miejskiego krajobrazu znikają sklepy, punkty usługowe czy zakłady, które zrosły się z Bydgoszczą od pokoleń. 📢 Podpisano umowę na rewitalizację nabrzeża Brdy w Bydgoszczy. Zmiany na odcinku od Krakowskiej do Żabiej Miasto podpisało umowę na rewitalizację odcinka bulwarów i nabrzeża nad Brdą od ul. Krakowskiej do ul. Żabiej (za mostem Pomorskim) w Bydgoszczy. W ramach inwestycji zmienić ma się również wyspa św. Barbary. 📢 Bydgoska Straż Graniczna zatrzymała dziesięciu cudzoziemców. Zostaną deportowani Funkcjonariusze Straży Granicznej z bydgoskiej placówki przeprowadzili kontrolę legalności pobytu w jednej z miejscowości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W wyniku podjętych działań zatrzymali dziesięciu obywateli Indii.

📢 Puszyste racuchy na maślance na podwieczorek. Poznaj podstawowy przepis na apetyczne placuszki. Nie znam nikogo kto odmówi ich zjedzenia Domowe racuchy na maślance bez drożdży nie potrzebują wyrastania. Dlatego ich smakiem możecie cieszyć się już po 30 minutach. Wystarczy przesiać suche składniki i dodać do nich maślankę wymieszaną z roztopionym masłem i jajkami. Warto przypomnieć, że te racuchy są bliskie smakowi amerykańskim pancakes podawanymi z syropem klonowym. Są tak dobre, że z pewnością weźmiecie dokładkę. 📢 Beata Ścibakówna w najmodniejszym płaszczu zimowym. Jej modowy wybór pasować będzie kobietom w każdym wieku Beata Ścibakówna to nie tylko utalentowana aktorka. Artystka staje się modową inspiracją dla wielu kobiet, a to za sprawą jej stylizacji, jakie na siebie zakłada. Aktorka ostatnio była widziana w najmodniejszym płaszczu zimowym. Przekonaj się o jakiej kurtce mowa, a zakochasz się w niej tak jak żona Jana Englerta.

📢 Drogi gruntowe w Bydgoszczy do utwardzenia. Plany ZDMiKP na 2024 rok Równania dróg gruntowych nie prowadzimy przy opadach deszczu oraz po nich. Takich prac nie wykonuje się też w przymrozkach - wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące dziurawych ulic. W tym roku zostanie przebudowana m.in. ulica Gradowa. To jedna z ulic, na które skarżyli się ostatnio mieszkańcy. 📢 Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy. Zobacz, jak się urządził za miastem znany architekt. Od kogo kupił dom Krzysztof Miruć? Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak się urządził Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, kto był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Te gwiazdy w 2023 roku zmieniły się nie do poznania. Zobacz najbardziej spektakularne metamorfozy polskich celebrytek Metamorfozy gwiazd cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi. W 2023 roku wiele celebrytek postawiły na zmiany. W minionym roku byliśmy świadkami ostrych cięć, odważnych koloryzacji włosów, spektakularnej utraty wagi, ale nie tylko… niektóre z pań postanowiły skorzystać z usług chirurga plastyka.

📢 W 2018 roku archeolodzy w bydgoskiej farze znaleźli niesamowity skarb - mamy zdjęcia O tym znalezisku mówiło się w całej Polsce! 2 stycznia 2018 roku archeolodzy pracujący w bydgoskiej Katedrze pw. św. Marcina i Mikołaja zakończyli wydobywanie i zabezpieczanie skarbu pochodzącego z połowy XVII wieku. 📢 Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy publikuje fotki psów i kotów, które trafiły tam w okolicy sylwestra [zdjęcia] Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy opublikowało w mediach społecznościowych post ze zdjęciami psów i kotów, które przyjęte zostały w ostatnich dniach grudnia 2023 r. Właściciele proszeni są o pilny odbiór swoich pupili! 📢 Edyta Górniak niczym Barbie, Maryla Rodowicz w piórach i bez spodni. Najciekawsze kreacje polskich celebrytek z tegorocznego sylwestra Blond włosy i różowa sukienka? W tym roku niekwestionowaną zwyciężczynią zaskakujących stylizacji sylwestrowych została Edyta Górniak, która pojawiła się na scenie w niecodziennym wydaniu. Uwagę na siebie zwracały też Maryla Rodowicz w piórach, Majka Jeżowska czy Doda. Nie zabrakło charakterystycznych nakryć głowy, odsłoniętych brzuchów i świecących materiałów. Zobacz zdjęcia!

📢 Od stycznia zakaz ogrzewania piecami węglowymi. Zmiany w przepisach w aż 8 województwach. Które piece i gdzie będą zakazane? Już 1 stycznia 2024 zaczęły obowiązywać uchwały antysmogowe w kolejnych kilku województwach. Tym razem zmiany są spore. W 8 regionach pojawi się zakaz korzystania z pieców węglowych, które nie spełniają norm emisyjności. W niektórych regionach zakaz dotyczy także wykorzystania kominków i palenie drewnem.

📢 Życzenia noworoczne 2024. Mamy nowe sylwestrowe kartki do wysłania i gotowe wierszyki Noworoczne życzenia - zastanawiasz się, jakie wybrać najlepsze? Śmieszne wierszyki to jedne z najbardziej popularnych życzeń na Nowy Rok. Sprawdź nasze propozycje, każdy znajdzie coś dla siebie! 📢 Rzadki przypadek. Bliźniaczki z różnych lat. Jedna z nich urodziła się w 2023 roku, druga już w roku 2024 Pierwszym urodzonym w Chorwacji w 2024 roku dzieckiem jest jedna z bliźniaczek, której siostra przyszła na świat jeszcze w ubiegłym 2023 roku - poinformował w noworoczny poniedziałek dziennik "Slobodna Dalmacija".

📢 Podróż do lat 90. Kolejka przed bydgoskim Géantem, na ulicach "maluchy" i polonezy [zdjęcia] Co jakiś czas zabieramy was w podróż po dawnej Bydgoszczy. Tym razem przygotowaliśmy ponad dwadzieścia archiwalnych zdjęć zrobionych w latach 90. przez naszych fotoreporterów. Żyjące handlowe ulice i targowiska, pierwsze galerie, do których z wielką ciekawością zaglądali bydgoszczanie... Jak się wtedy ubieraliśmy, jakimi autami jeździliśmy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. 📢 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są w nowym domu. Ich willa to dzieło architekta gwiazd! I stało się! Aktorka i prezenterka telewizyjna Katarzyna Cichopek oraz dziennikarz i prezenter redakcji sportowej TVP Maciej Kurzajewski w końcu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda "M jak Miłość" niedawno pochwaliła się zdjęciami wnętrz na Instagramie. Internauci oszaleli na punkcie jej kuchni i innych pomieszczeń. Wnętrza domu Cichopek i Kurzajewskiego stworzył ceniony architekt gwiazd!

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Dni wolne w 2024 roku - sprawdź kalendarz. Jest sporo długich weekendów! Jeśli szykujesz się do planowania dni urlopowych na 2024, warto dokładnie przyjrzeć się kalendarzowi. W 2024 roku zapowiada się masa długich weekendów. Jeśli dodasz do nich 1-2 dni urlopu, zyskasz sporo wolnego. Zobacz w galerii, kiedy wypadają dni wolne w 2024 i jak układają się w długie weekendy.

📢 Koncert sylwestrowy w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia Sala Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pękała w szwach. Koncert sylwestrowy dostarczył niezapomnianych wrażeń melomanom - w galerii zamieszczamy zdjęcia z sali koncertowej oraz z foyer. 📢 Robert Lewandowski i jego Sylwester. Nowy Rok przywitał w trampkach, na imprezie tanecznej w Barcelonie. Z kim się bawił? Robert Lewandowski świętował Sylwestra na zamkniętej imprezie w Barcelonie. Nowy Rok 2024 przywitał z żoną Anną i gronem wspólnych znajomych. Nie bez powodu założył... trampki. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 45 lat temu przeżyliśmy zimę stulecia. Tunele w śniegu i pamiętny sylwester '78 Trzymetrowe zaspy, sparaliżowana komunikacja, kłopoty z dostawą węgla do elektrociepłowni. Zima, która zaatakowała na przełomie 1978 i 1979 roku nazywana jest "zimą stulecia". Mija 45 lat od tych wydarzeń. W galerii prezentujemy zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które wykonano w tamtym czasie.

📢 Beata Chmielowska-Olech - tak wygląda na co dzień. Prezenterka Teleexpressu zachwyca urodą Beata Chmielowska-Olech jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Od ćwierć wieku pracuje w Telewizji Polskiej, a od kilkunastu lat jest gospodynią Teleexpressu. Piękna prezenterka zachwyca urodą nie tylko przed kamerą, ale również w życiu prywatnym. Zobacz, jak na co dzień wygląda Beata Chmielowska-Olech! 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Marta Chodorowska - tak wygląda topless. Grała córkę wójta w serialu Ranczo Marta Chodorowska popularność zdobyła dzięki roli Klaudii Kozioł w serialu "Ranczo", w którym wcielała się w rolę córki wójta. Na swoim koncie ma również występy w polskich filmach i serialach, m.in. "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość". Niedawno pochwaliła się zdjęciem w swoich mediach społecznościowych, w którym pozuje topless! Zobaczcie, jak piękna aktorka zmieniła się od czasów występów w serialu "Ranczo"! 📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [9.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne. 📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Onur Tuna i jego urocza partnerka. Alihan z serialu "Zakazany owoc" się zakochał Turecki aktor Onur Tuna zyskał sporą popularność dzięki roli w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"). Pojawiał się tam do drugiej serii (w sumie nakręcono ich sześć). Co słychać u serialowego Alihana? Media donoszą, że znalazł nową miłość - to urocza aktorka Yasemin Yazici. Zobaczcie w naszej GALERII zdjęcia, które para tureckich aktorów zamieszcza w mediach społecznościowych. 📢 Doda jest w ciąży?! Gwiazda dodała zdjęcia z brzuszkiem! [zobacz zdjęcia] Szykuje się prawdziwa rewolucja w życiu Dody? Piosenkarka promuje swój show, a także zbliżającą się trasę koncertową. Nadal spekuluje się też wiele o jej związku z Dariuszem Pachutem. Teraz piosenkarka dodała zdjęcie, na którym widać... ciążowy brzuszek. Czy coś jest na rzeczy? Czy Doda jest w ciąży? A może to kolejny element promocji trasy koncertowej i programu. Nie jest tajemnicą, że ten nie cieszy się wysoką oglądalnością.

