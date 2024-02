Prasówka 4.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda dziś 56-letnia Pamela Anderson. Mocny makijaż? To już przeszłość - zdjęcia [4.02.2024]”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda dziś 56-letnia Pamela Anderson. Mocny makijaż? To już przeszłość - zdjęcia [4.02.2024] Pamela Anderson wraca na duży ekran. Wystąpi w nowym filmie Gii Coppoli - wnuczki reżysera "Ojca chrzestnego" i "Czasu apokalipsy". Pamela wciela się w nim w rolę tancerki, która po wielu latach traci pracę i próbuje poukładać relacje z córką. Gwiazda "Słonecznego patrolu" w ubiegłym roku skończyła 56 lat. Jak zmieniła się od lat 90. Pamela Anderson? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Maturzyści z VIII LO w Bydgoszczy zatańczyli poloneza. Mamy zdjęcia ze studniówki Kolejna studniówka odbyła się w Bydgoszczy. Tym razem w sobotę (3 lutego) w Hotelu City poloneza zatańczyli maturzyści z VIII LO. Na balu bawiło się łącznie 250 osób. Był też program artystyczny przygotowany przez uczniów i podziękowania dla nauczycieli.

📢 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz ograła AZS Politechnikę Opolską. Była kontrola, prowadzenie przez cały czas W 24. kolejce I ligi koszykarzy Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz podejmowała AZS Politechnika Opolska. W Arenie spotkali się sąsiedzi z tabeli, których dzieliły tylko dwa punkty.

Prasówka 4.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zjawiskowa Olga Kalicka. "Hot!" - fani są zachwyceni. Zobacz gorące zdjęcia aktorki [4.02.2024 r.] Olga Kalicka zachwyca fanów swoimi zdjęciami publikowanymi na Instagramie. - "Uroczo", "Przepiękna", "Wow", czy "HOT" - to tylko niektóre z wielu komplementów, które internauci zostawiają pod postami aktorki. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda gwiazda "Rodzinki.pl".

📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie: Seyran wywieziona, Ferit chce ją odzyskać [4.02.2024 r.] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się po pierwszym weekendzie lutego? Trwa pogrzeb Fuata, cała rodzina jest zrozpaczona. Halis obwinia Ferita o śmierć brata. Seyran wymyka się w nocy z domu i spędza noc z Feritem... Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii. 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się po weekendzie: Yaman rujnuje wszystko i rani Seher [4.02.2024 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie lutego: Frat zawozi Neslihan do Kiraz, by ta pomogła jej w zadaniu domowym. Cała trójka świetnie się bawi tworząc męskie zestawy ubrań. Okazuje się bowiem, że Frat jest świetnym modelem. Ziya odkrywa zniknięcie teczki. Domyśla się, że trafiła w ręce Yamana. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Grała Melek w serialu Elif. Tak dzisiaj wygląda Selin Sezgin - zobacz zdjęcia [4.02.2024 r.] Niebawem miną dwa lata od zakończenia emisji serialu "Elif" w Telewizji Polskiej. Łącznie widzowie zobaczyli 1164 odcinki, w których mogliśmy oglądać losy tytułowej dziewczynki i jej mamy. W rolę Melek, matki Elif, wcieliła się Selin Sezgin. Co wiemy o tureckiej aktorce? Postanowiliśmy zobaczyć, co u niej słychać. Zobacz, jak dzisiaj wygląda serialowa Melek!

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk na wczasach. Tatuaże w roli głównej! [4.02.2024 r.] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk zaliczyli zimowy wypad do egipskiego Sharm El Sheikh. Na wakacje wybrali się z legendą polskiego MMA, Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim oraz jego partnerką. Szpilka i Wybrańczyk w mediach społecznościowych zamieścili zdjęciową relację z wypadu. Uwagę przyciągają tatuaże, które zdobią niemal całe ich ciała.

📢 Tak mieszka Omenaa Mensah. Luksus to mało powiedziane! Łóżko z baldachimem i kręcone schody [zdjęcia - 4.02.2024 r.] Omenaa Mensah mieszka w luksusowym apartamencie, z którego ma doskonały widok na Warszawę. Wnętrza domu popularnej prezenterki zostały zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Oryginalne rzeźby, liczne obrazy i duża ilość zieleni tworzą niesamowity klimat. Zobaczcie, jak urządziła się Omenaa Mensah! 📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się w lutym. Ender poprzysięga zemstę! [4.02.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w lutym. Wkrótce w serialu: Kumru dowiaduje się, że ktoś sprzedaje jej torebki. W trakcie kolacji Kumru z Ekinem dochodzi do awantury. Ender zrywa z Cagatayem. Handan oświadcza, kto stoi za kradzieżami torbek Kumru. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Izabella Krzan nową prowadzącą w Kanale Zero. Tak piękna prezenterka żyje i wygląda na co dzień [4.02.2024 r.] Rewolucja w Telewizji Polskiej dotknęła również Izabellę Krzan, która straciła pracę w "Pytaniu na śniadanie". Najprawdopodobniej nie zobaczymy jej również w "Kole Fortuny", które również ma mieć nowych prowadzących. Piękna prezenterka szybko znalazła nową pracę - od 1 lutego będzie prowadziła poranki w Kanale Zero na Youtube. Postanowiliśmy sprawdzić, jak Izabella Krzan spędza czas w chwilach wolnych od pracy. Zobaczcie prywatne zdjęcia Miss Polonia 2016!

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się w lutym. Śmierć i wielka rozpacz. Halis wskazuje winnego! [4.02.2024 r.] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Niebawem umrze Fuat - brat Ferita. Cała rodzina rozpacza. Z koeli Kazim w końcu zawozi Sunę do domu Saffeta, gdzie jego córka musi podpisać akt ślubu. Pelin uświadamia sobie, że straciła Ferita i próbuje odebrać sobie życie. W galerii zamieszczamy nowe streszczenia telenoweli "Złoty chłopak" - przeczytaj, co wydarzy się w lutym 2024. 📢 Telenowela Akacjowa 38. Kto jest prawdziwą Cayetaną? Inspektor już wie! Sprawdź, co wydarzy się w lutym [4.02.2024 r.] W serialu "Akacjowa 38" trwa śledztwo po śmierci Manueli i Germana. Okazuje się, że ich groby są puste! Cayetana wychodzi z aresztu, a inspektor Mauro podąża tropem jej dzieciństwa i starych fotografii. Cayetana chce się zemścić na przyjaciółkach, które ją zawiodły w potrzebie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Akacjowa 38" w pierwszej połowie lutego 2024? Streszczenia przeczytasz w galerii.

📢 Tak prywatnie wygląda Ekin z serialu Zakazany owoc. Wyrzeźbiona klata i sześciopak na brzuchu [4.02.2024 r.] Jakiś czas temu do obsady serialu "Zakazany owoc" dołączył Ceyhun Mengiroglu, który wciela się w rolę Ekina. Zanim rozpoczął karierę aktorską, spełniał się jako model. Co jeszcze wiemy o serialowym Ekinie? Zobacz, jak Ceyhun Mengiroglu wygląda na co dzień. Prezentujemy prywatne zdjęcia aktora. 📢 Początek lutego w serialu Dziedzictwo - zobacz streszczenia. Seher i Yaman wrócą do siebie?! Mężczyzna w końcu pozna prawdę! [4.02.2024 r.] Wiemy już, co wydarzy się w pierwszej części lutego w serialu "Dziedzictwo". Turecką telenowelę możemy oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane na początku lutego. Yaman zrobi wszystko, aby dowiedzieć się, czy Seher rzeczywiście jest niewinna. Gdy w końcu pozna prawdę, będzie miał do siebie żal o to, jak traktował żonę. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu.

📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny i jego wybranka, Marina, w hiszpańskiej Marabelli - zobacz zdjęcia [4.02.2024 r.] Wojciech Szczęsny oraz jego partnerka, piosenkarka Marina, kupili jakiś czas temu okazałą posiadłość w hiszpańskiej Marbelli. Taką informacją podzieli się w 2022 roku ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para co jakiś czas publikuje fotki, na których można zobaczyć, jak mieszkają w Hiszpanii. Niedawno Marina pokazała zdjęcia z ich nowego domu, prezentując nie tylko wnętrza, ale również malowniczy widok z okna. Zobaczcie, jak mieszkają w Hiszpanii znany piłkarze ze swoją wybranką. 📢 Sułtanka Hürrem na nowych zdjęciach z 3-letnią córeczką. Tak się zmieniła Meryem Uzerli [4.02.2024 r.] Rola sułtanki Hürrem przyniosła jej ogromną sławę i jednocześnie była źródłem wielkiego kryzysu w życiu. Dziś aktorka Meryem Uzerli to szczęśliwa mama dwóch córeczek. Młodsza z nich niedawno świętowała trzecie urodziny. Jak obecnie wygląda odtwórczyni głównej roli w tureckiej telenoweli "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie w galerii nowe zdjęcia 40-letniej Meryem Uzerli.

📢 Pensja minimalna - luty 2024. Tyle netto musi płacić pracodawca. Kiedy kolejna podwyżka? [4.02.2024 r.] O blisko 18 procent wzrosła pensja minimalna od 2024 roku. Od stycznia do końca czerwca płaca minimalna w Polsce wynosi 4242 złotych brutto (wcześniej 3600 brutto). To nie koniec podwyżek pensji minimalnej. Z powodu wysokiej inflacji najniższe wynagrodzenie zostanie podwyższone w tym roku jeszcze raz. Ile na rękę musi teraz płacić pracodawca. Do ilu urośnie płaca minimalna za kilka miesięcy? Szczegóły znajdziesz poniżej. 📢 Tomasz Tylicki to nowy prowadzący Pytania na śniadanie. Tak wygląda prywatnie [zdjęcia - 4.02.2024 r.] Od kilku tygodni trwa rewolucja w mediach publicznych. Nowa szefowa "Pytania na śniadanie" rozstała się ze wszystkimi dotychczasowymi prowadzącymi, a w ich miejsce pojawiło się wielu znanych dziennikarzy. Wśród nich jest Tomasz Tylicki, który w przeszłości miał już okazję poprowadzić "PnŚ". Co ciekawe, prywatnie jest związany z prezenterką TVP Aleksandrą Grysz. Zobacz, jak nowy prowadzący "Pytania na śniadanie" wygląda na co dzień.

📢 Anna Mucha na wakacyjnych zdjęciach. Zobacz gorące kadry z rajskich podróży aktorki [4.02.2024 r.] Popularność zdobyła za sprawą roli Magdy w serialu "M jak miłość", w którym występuje od 2003 roku. Dziś Anna Mucha jest jedną z najbardziej znanych aktorek w Polsce, a jej konto na Instagramie obserwuje blisko milion osób. W wolnych chwilach od pracy uwielbia podróżować, a kadrami ze swoich egzotycznych wycieczek chętnie dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie wakacyjne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Zbigniew Buczkowski - tak zmienił się od debiutu w "Dziewczyny do wzięcia" (1972 rok) - zobacz zdjęcia [4.02.2024 r.] Zbigniew Buczkowski, uznawany przez wielu za wyjątkowy talent naturalny, jest synem Zdzisławy i Mariana Buczkowskich, pracujących w PLL LOT. Jego ojciec, pilot, zginął w katastrofie lotniczej w listopadzie 1951 roku, pozostawiając trzech synów. Pan Zbigniew został aktorem w dość przypadkowy sposób. Jego skrócony życiorys oraz kilka faktów z życiorysu przeczytacie poniżej, a w galerii zdjęć zamieszczamy fotografie z różnych lat - od 1972 do 2024 roku.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista [4.02.2024 r.] Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. One nadają się do mieszkania z dziećmi i osobami starszymi - lista [4.02.2024 r.] Cudowne czworonogi, obok których nie można przejść obojętnie! Pieski nie bez powodu uznawane są za najlepszych przyjaciół ludzi. Są lojalne, troskliwe, a także bardzo mądre. Niektóre rasy psów wyróżniają się szczególną inteligencją. Zobacz w naszej galerii, które rasy psów są najmądrzejsze.

📢 Karolina Gilon pozuje w stroju kąpielowym. "Obłędna", "Kobieta kot" - zachwycają się internauci [4.02.2024 r.] Jest piękna, ma znakomitą figurę, a widzowie ją uwielbiają. Karolina Gilon prowadzi programy Love Island oraz Ninja Warrior i w Polsce cieszy się ogromną popularnością. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad pół miliona osób. Nic dziwnego, prezenterka regularnie publikuje tam gorące zdjęcia, które rozgrzewają fanów do czerwoności. Zobaczcie, jak Karolina Gilon wygląda w stroju kąpielowym. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są najgorszymi kochankami. Z nimi nie doświadczysz uniesień [horoskop - 4.02.2024 r.] Nie dla nich spontaniczne porywy namiętności. Te znaki zodiaku uznawane są za najgorszych kochanków. Jak wskazuje Wróżka Roma, oni mają zapisane to w gwiazdach. Kto najbardziej ceni sobie rutynę w życiu miłosnym? Zobacz listę najgorszych kochanków według znaków zodiaku. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy!

📢 Horoskop finansowy na luty 2024. Te znaki zodiaku będą mieć problemy z pieniędzmi [4.02.2024 r.] Pożyczka, problemy finansowe, nieoczekiwany rachunek. Luty 2024 nie będzie łaskawy dla wszystkich znaków zodiaku. Na kogo czekają problemy finansowe? Oto horoskop na luty 2024. Na te znaki zodiaku czekają problemy finansowe. 📢 Tak mieszkają Patrycja i Robert Stockingerowie. Jasna kuchnia i ogród z domkiem zabaw [4.02.2024 r.] Patrycja i Robert Stockingerowie są doskonale znani widzom w naszym kraju. Oboje pracują w mediach, a od ponad dwunastu lat tworzą również parę w życiu prywatnym. Zajrzeliśmy, jak popularne małżeństwo żyje i mieszka na co dzień. Jasna kuchnia, przestronny salon i duży ogród, w którym znajdują się domek zabaw i huśtawki dla dzieci - tak mieszkają Patrycja i Robert Stockingerowie.

📢 Tak mieszka Ida Nowakowska. Apartament w Warszawie z pięknym widokiem [zdjęcia - 4.02.2024 r.] Ida Nowakowska to tancerka związana ze stacją TVP. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" zyskało spore grono fanów, którzy regularnie śledzą jej poczynania w social mediach. To właśnie tam Nowakowska publikuje kadry z życia codziennego, w tym wnętrza niezwykłego apartamentu w centrum Warszawy. Sztukateria, marmur, biała kuchnia. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Ida Nowakowska. 📢 Marcela Leszczak w stroju kąpielowym. Zobacz gorące zdjęcia pięknej modelki [4.02.2024 r.] Popularność zdobyła dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu Top Model, w którym dotarła do finału. Od kilku lat Marcela Leszczak jest w związku z Miśkiem Koterskim, z którym ma syna Fryderyka. Piękna modelka i aktorka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z fanami swoimi prywatnymi zdjęciami. Zobacz, jak Marcela Leszczak wygląda na co dzień.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Kumru zostaje zatruta i trafia do szpitala [4.02.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec stycznia i na początku lutego. Wkrótce w serialu: W restauracji, Yildiz ratuje z opresji Kumru. Yildiz odrzuca oświadczyny Dogana. Kumru zatruta trafia do szpitala. Catagay chce wrócić do Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to da się odliczyć od podatku i zyskać pieniądze na konto [4.02.2024 r.] Zobaczcie, jak rozliczyć podatki w 2024 roku, aby zyskać dodatkowe pieniądze i nie tylko nie dopłacać do podatku, ale dostać jeszcze przelew z urzędu skarbowego na sporą sumkę. Zebraliśmy dla Was ulgi podatkowe na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne.

📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad [4.02.2024 r.] Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [4.02.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [4.02.2024 r.] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Agnieszka Woźniak-Starak - tak mieszka. Ma stylowy dom na wsi z ogródkiem warzywnym [4.02.2024 r.] Czerwona cegła, duże przestrzenie, jasne ściany oraz duży ogród pełen kwiatów i warzyw - tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Stylowa nieruchomość popularnej prezenterki mieści się w Konstancinie pod Warszawą. Zajrzeliśmy, jak gwiazda TVN urządziła wnętrza swojego domu. Zobaczcie zdjęcia! 📢 W Bydgoszczy odbyła się V Manifestacja w Obronie Wolności Słowa - zobaczcie zdjęcia W sobotę, 3 lutego, przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy miała miejsce V Manifestacja w Obronie Wolności słowa, zorganizowana przez działaczy opozycji antykomunistycznej: Jana Raczyckiego, Bogdana Dzakanowskiego, Krystiana Frelichowskiego.

📢 "Sztafeta dla Hanki" pobiegła ulicami Bydgoszczy, by wspomóc małą bydgoszczankę [zdjęcia] Ponad 60 osób wzięło udział w "Sztafecie dla Hanki", która w sobotni poranek (3 lutego) wyruszyła ulicami Bydgoszczy. Cel był szczytny - wsparcie zbiórki na leczenie 3,5-letniej Hani Krakowskiej, która zmaga się z rzadką chorobą genetyczną. 📢 Łukasz Schreiber kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Bydgoszczy Łukasz Schreiber, obecny poseł PiS, jest pierwszym oficjalnym kandydatem na prezydenta Bydgoszczy w kwietniowych wyborach samorządowych. Program ma być znany za tydzień. Kandydata przedstawiono w sobotę (03.02). 📢 Studniówki 2024 w Bydgoszczy. Tak w pierwszy weekend lutego bawili się maturzyści z bydgoskich szkół - zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy w Bydgoszczy trwa w najlepsze. Pierwsze bale studniówkowe odbyły się już na początku stycznia, ale wiele szkół tę wyjątkową uroczystość ma jeszcze przed sobą. W pierwszy weekend lutego odbyły się cztery studniówki bydgoskich szkół. Zobaczcie, jak bawili się tegoroczni maturzyści!

📢 Germán z serialu "Akacjowa 38" - tak mieszka i podróżuje. Aktor Roger Berruezo na prywatnych zdjęciach Roger Berruezo to hiszpański aktor, który wciela się w rolę Germána w serialu "Akacjowa 38". Hiszpański serial widzowie TVP 2 mogą oglądać od poniedziałku do soboty, jeśli TVP zdecyduje się wyemitować wszystkie odcinki, to wygląda na to, że zadomowi się on u nas na dłużej, bo nakręcono... 1500 odcinków. Jaki prywatnie jest aktor, który wciela się w rolę jednego z głównych bohaterów? Zobaczcie zdjęcia Rogera Berruezo w galerii i posłuchajcie jak śpiewa! 📢 Michał Wiśniewski - tak mieszka piosenkarz. Warszawska willa jest warta miliony Michał Wiśniewski jest jedną z najpopularniejszych osób w Polsce. Ostatnio wokalista kultowego zespołu "Ich Troje" ma nie lada problem. Sąd skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności. Według wymiaru sprawiedliwości muzyk zawyżył swoje dochody w celu otrzymania ze SKOK Wołomin pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. Wiśniewski utrzymuje, że jest niewinny.

📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy! 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Tak teraz wygląda Zehra z serialu Więzień Miłości. Metamorfoza Hazal Subasi po latach Hazal Subasi, uwielbiana zarówno przez fanów w Turcji, jak i w Polsce, wcieliła się w rolę serialowej Zehry w "Więźniu Miłości". Jednak codzienne życie tej utalentowanej aktorki znacząco różni się od postaci, którą gra na ekranie. Zresztą - zobaczcie zdjęcia. 📢 Katarzyna Sokołowska - tak ubiera się jurorka z programu Top Model. Klasa, elegancja, szyk Katarzyna Sokołowska to polska reżyserka pokazów mody, osobowość telewizyjna. Widzowie znają ją m.in. od tego, że od 2013 roku jest jurorką popularnego programu "Top Model". Panią Katarzynę uznaje się za kobietę, która zawsze jest odpowiednio ubrana, emanującą klasą i zadającą szyk. Jej kreacje robią duże wrażenie. 📢 Tak mieszka Beata Tadla, która wraca do TVP. Zobacz, jak żyje nowa gwiazda „Pytania na śniadanie”. Wpadnij do domu Beaty Tadli Beata Tadla już w weekend spotka się z widzami „Pytania na śniadanie”. Znana dziennikarka pojawi się na antenie TVP2 w duecie z Tomaszem Tylickim, który z Telewizją Polską jest związany od lat. Zaglądamy do domu Beaty Tadli. Zobacz, jak żyje na co dzień dziennikarka, która wraca do stacji po 8 latach przerwy.

📢 Toruń. Dwie osoby zginęły, jedna ranna w wypadku na drodze S10 - droga już odblokowana Dwie osoby zginęły, a jedna została rana w sobotę wypadku na drodze ekspresowej S10 w Toruniu. Trasa jest już odblokowanay. 📢 Jessica Miemiec z programu "Rolnik szuka żony" publikuje odważne seksi fotki. "Petarda" zachwycają się internauci - zdjęcia Jessica Miemiec, znana z piątej edycji "Rolnik szuka żony", to postać, która mimo porażki w zdobyciu serca rolnika Krzysztofa, nie zapomina o szukaniu miłości. Po udziale w "Magii nagości" postanowiła podzielić się odważnymi kadrami na Instagramie, zwracając uwagę internautów, którzy komplementują jej odważne fotki - zobaczycie je w galerii zdjęć artykułu!

📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie, 27-28.01. Faut ginie! Pelin chce się zabić Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się po weekendzie i na początku lutego? Abidin, który zwykle nie pije, idzie się upić z rozpaczy. Seyran i Ferit planują wspólną przyszłość. Tarik każe śledzić jadącego do szpitala Fuata. Gulgun, po kłótni z Orhanem, ma złe przeczucia. Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 To stanie się z Twoim zdrowiem, jeśli będziesz pić szklankę wody z octem jabłkowym na czczo. 8 pozytywnych objawów Picie wody z octem jabłkowym na czczo może wpływać na zdrowie w różny sposób, ale nie wszystkie efekty są jednoznaczne. Poniżej znajduje się lista potencjalnych korzyści zdrowotnych, które nie zastępują profesjonalnej porady medycznej. Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem jakiejkolwiek diety lub wprowadzenia nowego nawyku zdrowotnego, zawsze zaleca się skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą ds. żywienia, szczególnie, jeśli przyjmujemy medykamenty na stałe. Oto, jak działa picie wody z octem jabłkowym na czczo. 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Yusuf trafia do szpitala To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje pod koniec stycznia i na początku lutego: Yaman znajduje onkologa, który może podjąć się leczenia Yusufa. Yusuf spędza w domu ostatni dzień przed rozpoczęciem leczenia w szpitalu. Adalet znajduje w telefonie siostrzenicy miłosne wiadomości od Bory i postanawia przejść do działania. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś.

📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif. 📢 Tak wyglądała Magda Gessler w młodości. Uwielbiała przygody, przez co wylądowała nawet... w domu publicznym Burza blond loków, charyzma, artystyczny wygląd. Chyba każdy w Polsce wie, kim jest Magda Gessler. Znana restauratorka popularność zdobyła w programie "Kuchenne Rewolucje", którego gospodynią jest od 2010 roku. 70-latka może pochwalić się bujnym życiorysem, który byłby świetnym materiałem na film. Liczne romanse, poznanie króla Hiszpani, a nawet... noc w domu publicznym. Zobaczcie, jak wyglądała Magda Gessler w młodości.

📢 Grała Krysię Drewnowską w Lokatorach. Tak dzisiaj wygląda Agnieszka Michalska - zobacz zdjęcia Postać Krysi Drewnowskiej w "Lokatorach" przyniosła Agnieszce Michalskiej ogólnopolską rozpoznawalność. Komedia była emitowana w Telewizji Polskiej w latach 2000-05, a bohaterowie serialu stali się ulubieńcami widzów. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u jednej z głównych bohaterek serialu. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Agnieszka Michalska z "Lokatorów". 📢 45-letnia Joanna Koroniewska pozuje topless. Zobacz jak odpowiedziała hejterom! Joanna Koroniewska zapozowała w odważnej sesji dla magazynu "Viva!". Znana z "M jak miłość" aktorka znalazła się na okładce popularnego magazynu. Zdjęcia topless spodobały się wielu internautom, którzy nie szczędzili pochlebnych komentarzy. Niestety uaktywnili się także hejterzy. Tym razem Joanna Koroniewska postanowiła odpowiedzieć im w oryginalny sposób. Ma również bardzo ważne przesłanie dla kobiet. 📢 Śmiertelny wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą. Nie żyje 26-letni mężczyzna. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia W zderzeniu auta osobowego z samochodem ciężarowym na drodze krajowej nr 10 zginęła jedna osoba. Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę (2/3 lutego) pomiędzy Makowiskami a Wypaleniskami. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej.

📢 Studniówka III LO w Bydgoszczy. Tak bawiła się młodzież w Hotelu City - zobacz zdjęcia Pięknie zatańczony polonez, film z życia szkoły, występy wokalne, wiersz o perypetiach uczniów i mnóstwo świetnej zabawy - w piątek (2 lutego) w Hotelu City bawili się maturzyści z III LO w Bydgoszczy. 📢 Wojskowe "Miasteczko misyjne" otwarto na terenie 1BLog w Bydgoszczy. Symuluje rejon misji Ośrodek szkolenia logistyków do misji zagranicznych pn. "Miasteczko misyjne" powstał na terenie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Pierwsi w styczniu br. szkolili się tu żołnierze przygotowujący się do misji w Iraku.

📢 Bałagan przy Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy. Mieszkaniec prosi o interwencję Skontaktował się z nami Czytelnik, który zwrócił uwagę na bałagan, pozostawiony między stanowiskami handlowymi a bramą cmentarza przy ul. Artyleryjskiej w Bydgoszczy.

📢 Wróciła do kraju i dowiedziała się, że jej dowód osobisty jest nieważny. "Ktoś w urzędzie w Bydgoszczy zmienił dane" Interesantka przeprowadziła się z Bydgoszczy do Kielc, a potem wyjechała za granicę. Kiedy po latach wróciła do Polski, dowiedziała się, że jej dowód osobisty stracił ważność pięć lat przed terminem. Do błędu przyznała się urzędniczka w bydgoskim Urzędzie Stanu Cywilnego. 📢 Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy remontuje kolejne pustostany Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy rozstrzygnęła przetarg na remont kolejnych pustostanów. Odnowione zostanie jedno mieszkanie przy ulicy Stolarskiej oraz dwa lokale mieszkalne przy ulicy Przemysłowej. 📢 Studniówka Technikum Menedżerskiego. Zobacz zdjęcia z balu w Restauracji Telimena Sezon studniówkowy w pełni. W piątek (2 lutego) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu bawili się uczniowie klas maturalnych z Technikum Menedżerskiego w Bydgoszczy. Bal zorganizowano w Restauracji Telimena.

📢 Maturzyści z bydgoskiej "Handlówki" bawili się na studniówce w Hotelu Holiday Inn - zobacz zdjęcia Dwa polonezy, w tym jeden pokazowy, występ kabaretowy w wykonaniu uczniów i podziękowania dla nauczycieli - w piątek (2 lutego) w Hotelu Holiday Inn odbyła się studniówka Zespołu Szkół Handlowych w Bydgoszczy. 📢 Tak zmieniły się gwiazdy Beverly Hills 90210. Torii Spelling przesadziła z operacjami plastycznymi, a Jason Priestley to przystojniak Beverly Hills 90210 to kultowy serial. W latach 90. ściągał przed ekrany telewizorów miliony ludzi na całym świecie. W Polsce nie było inaczej. Każdy nastolatek z zapartym tchem śledził losy dzieciaków z bogatego stanu Kalifornia. Ta produkcja była przepustką do kariery dla wielu młodych gwiazd. Jak dzisiaj wyglądają bohaterowie serialu? Przekonaj się.

📢 Tak mieszka Rafał Maślak. Mało kto ma tak ładnie w domu - zobaczcie zdjęcia wnętrz Rafał Maślak to nasz Mister Polski z 2014 roku. Uczestniczył w wielu programach rozrywkowych, a teraz spełnia się w roli influencera. W serialu "Barwy Szczęścia" gra postać Alana. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Rafał Maślak.

📢 Pociągi bydgoskiej Pesy jadą do Afryki. Mają tam zrewolucjonizować przewozy pasażerskie Bydgoska Pesa zaprezentowała swój pierwszy spalinowy zespół trakcyjny wyprodukowanego dla Ghany. Pociąg dotrze tam drogą morską. 📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co się będzie działo w dniach 2-4 lutego Koncerty, spektakle, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący długi weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 2-4 lutego w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Germán z telenoweli "Akacjowa 38" uśmiercony. Grał go Roger Berruezo - zdjęcia Roger Berruezo to ceniony hiszpański aktor teatralny i telewizyjny. W serialu "Akacjowa 38", który polscy widzowie mogą oglądać od ponad roku, wcielał się w jedną z głównych postaci - Germána. Pod koniec pierwszego sezonu telenoweli Germán oraz Manuela umierają. W Hiszpanii nakręcono w sumie pięć sezonów serialu "Akacjowa 38".

📢 Nowe zasady w szkołach i przedszkolach od 15 lutego. Ważna zmiana już niebawem. Chodzi o weryfikację niekaralności kandydatów na nauczyciela Zmieniają się zasady dotyczące weryfikacja niekaralności kandydatów na nauczyciela. To bardzo ważna informacja dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, ale także dla kandydatów na nauczyciela. Zmiana ta jest spowodowana nowelizacją ustawy Kodeks Rodzinny i niektórych innych ustaw, czyli tzw. Lex Kamilek. Sprawdź szczegóły nowych zasad.

📢 Elegancka Danuta Stenka, zjawiskowa Beata Ścibakówna i Liszowska w gorsecie eksponującym biust. Tak gwiazdy wyglądały na pokazie mody W czwartek 1. lutego odbył się pokaz mody, a na nim tłumnie pojawiły się gwiazdy polskiego show-biznesu. Celebrytki dumnie prezentowały się na tzw. czerwonym dywanie i pokazały się w stylizacjach, które z powodzeniem może założyć każda z was. Szczególnie warte uwagi są kreacje dojrzałych pań. Danuta Stenka i Beata Ścibakówna w tym dniu wyglądały rewelacyjnie.

📢 Woda podeszła do Fordonu. Podniósł się poziom Wisły - zobaczcie zdjęcia Od kilku dni obserwujemy wzrost poziomu Wisły w Fordonie. Dzisiejszego ranka notujemy maksymalny przyrost. Nasze nabrzeże poddawane jest egzaminowi praw natury - piszą członkowie Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. 📢 Tak przez lata zmieniała się posiadaczka jednego z najsłynniejszych polskich głosów. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Krystyna Czubówna Krystyna Czubówna od lat zachwyca polskich widzów i słuchaczy. Jej charakterystyczny, ciepły, niski głos nieodłącznie kojarzy się z programami przyrodniczymi, ale także audycjami w Polskim Radiu i innymi, licznymi projektami. Przez lata prowadziła również „Panoramę” w TVP2. Zobacz, jak się zmieniła. 📢 Hiacynty: piękna pachnąca dekoracja do salonu. Jak eksponować kwiaty cięte w domu? Najlepsze pomysły na hiacynt w doniczce – galeria zdjęć Hiacynty pojawiły się już w sprzedaży i kuszą swoim wyjątkowym urokiem. Te wyjątkowe wiosenne kwiaty znajdziemy nie tylko na giełdach kwiatowych i w kwiaciarniach, ale również w popularnych dyskontach czy na stoiskach ogrodniczych w hipermarketach. W Biedronce bukiet ciętych hiacyntów kupimy już za 14,99 zł. Tyle samo kosztują w Lidlu kompozycje pięciu kwiatów z cebulą w doniczce. Podpowiadamy, jak pięknie można udekorować dom hiacyntami i zaprosić do salonu wiosnę.

📢 Moc wsparcia po pożarze - karma wraca do Fabryki Lloyda - komentarz Jarosława Reszki Przyzwyczailiśmy się już do tego, że zbiórki na ciężko chorych ludzi, zwłaszcza dzieci, otwierają serca bardzo wielu z nas. A kwoty, które zostają zebrane, nierzadko przekraczają ogromne i z początku wydawałoby się nie do spełnienia potrzeby. Równie hojni bywamy dla rodzin, którym dorobek życia zabrał pożar czy orkan. 📢 Kryształowe żyrandole znów modne! Zobacz, jak gustownie mogą ozdobić salon i nie tylko! Zobacz zdjęcia i zainspiruj się do zmiany wystroju Kryształowy żyrandol może być piękną ozdobą nowoczesnego wnętrza, dodając mu elegancji i pewnego rodzaju wytworności. Ten bogato zdobiony klosz nie tylko ozdobi salon, ale przede wszystkim w niebanalny sposób oświetli pomieszczenie. Podpowiadamy, jak dobrać kryształowy żyrandol do wnętrz, które cechuje minimalistyczny design!

📢 Najlepsze dodatki do kawy. Te składniki pasują jak ulał. Dodaj jeden z nich i ciesz się słodkim smakiem bez grama cukru Może z trudem wyobrażasz sobie poranek bez kubka czarnej kawy? Znamy patenty, które ulepszą smak małej czarnej. Poza dawką kofeiny, która ma pobudzić o świcie do działania, może szukasz wyjątkowego smaku. Zebraliśmy 9 nieoczywistych dodatków do kawy, które tworzą klasyczne połączenia. 📢 Co dać między szafkami w kuchni? Zobacz, jak ozdobić pas roboczy - hity na 2024 rok. Ściana nad blatem nie musi być nudna! Jak wykończyć ścianę nad blatem? Pas roboczy w kuchni nie tylko powinien być odporny na zabrudzenia, ale również pięknie dekorować strefę gotowania. Co wybrać: klasyczne płytki ceramiczne czy nowoczesne rozwiązania? Podsuwamy najlepsze pomysły na aranżację ściany między kuchennymi szafkami. Koniecznie zajrzyj do naszej galerii inspiracji z modnymi okładzinami na 2024 rok!

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu pod koniec stycznia: Groby Manueli i Germana zostają otwarte! Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można pod koniec stycznia i na początku lutego. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Lekarz odkrywa, dlaczego Maximilian jest impotentem. Cayetana chce doprowadzić do otwarcia grobów Germana i Manueli. Maria Luisa nie radzi sobie z robotnikami odnawiającymi kamienicę jej ojca. Fabiana uważa, że Cayetana jest niewinna i że jej uwięzienie jest błędem. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz daje nauczkę Cagatayowi - streszczenia Dogan prosi Yildiz, aby stali się prawdziwym małżeństwem. Ta jednak ma wątpliwości, bowiem Cagatay proponuje je wspólną ucieczkę. W wyniku intrygi Yildiz uważa, że były mąż znowu się nim bawi. Kobieta postanawia dać Cagatayowi nauczkę. 📢 Studniówka Technikum Elektronicznego nr 7 w Bydgoszczy. Ależ to był bal - mamy zdjęcia Scenki z życia szkoły, polonez i podziękowania dla nauczycieli - w sobotę (27 stycznia) odbyła się studniówka maturzystów z Technikum Elektronicznego nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Zabawę zorganizowano w Hotelu City.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się po weekendzie. Teresa wali drągiem w głowę Mauro [27.01.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 27-28 stycznia. Wkrótce w serialu: Rosina decyduje się na operację plastyczną. Ramón zwierza się Julianie, że nie kocha żony lecz Trini. Na Akacjowej jest coraz więcej żebrzących weteranów wojennych. Inspektor prowadzący dochodzenie w sprawie śmierci Manueli i Germana coraz bardziej przekonuje się, że Cayetana jest oszustką. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Bora z serialu Dziedzictwo - nowa postać w telenoweli. Göksel Kayahan miał być trenerem sportowym, został aktorem [zdjęcia] Obsada serialu Emanet (Dziedzictwo) stale się powiększa. W 178. odcinku widzowie poznają kolejnego męskiego bohatera tureckiej telenoweli - to Bora, w którego wciela się aktor Göksel Kayahan. Co wiemy o nim i o jego postaci? Zobacz informacje poniżej. W galerii artykułu zdjęcia z prywatnego profilu w mediach społecznościowych Göksela Kayahana. 📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka.

📢 Wnętrza domu Anny Muchy. Zaglądamy do domu gwiazdy M jak Miłość - zobacz zdjęcia Anna Mucha to aktorka, która popularność zdobyła w serialu "M jak Miłość", gdzie od blisko dwudziestu lat wciela się w postać Madzi Marszałek. Aktorka przez wiele lat była związana z showmenem Kubą Wojewódzkim. Na swoim koncie ma również występ w tanecznym show - "You Can Dance", gdzie zasiadała w jury. 📢 Aleksandra Grysz z TVP - na tych zdjęciach olśniewa urodą. Piękna prezenterka uwielbia podróże! Aleksandra Grysz to jedna z najpiękniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. 27-latka od kilku lat pracuje w TVP, gdzie obecnie jest współprowadzącą "Pytania na śniadanie". Wcześniej wygrała wybory Miss Earth, a także zdawała egzaminy w w Akademii Teatralnej w Warszawie. W wolnych chwilach uwielbia podróżować. Zobacz, jak na co dzień wygląda Aleksandra Grysz z Telewizji Polskiej.

📢 Tak wygląda Weronika Zubowicz. Gra w serialu "Klan" i występuje jako ring girl KSW [zdjęcia] Weronika Zubowicz (jej panieńskie nazwisko to Walenciak) to młoda aktorka, którą widzowie znają z planu serialu "Klan" oraz innych polskich seriali, a interesujący się sportami walki, zapewne nie raz oglądali ją podczas gal KSW, gdzie występuje jako jedna z ring girls. Co jeszcze wiemy o młodej aktorce? Poniżej informacje oraz zdjęcia.