Prasówka 31.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci”?

Prasówka 31.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 31.08.23

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - sprawdź wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Dom Macieja Kurzajewskiego i Kasi Cichopek - tak ma wyglądać. Wnętrza to dzieło projektanta gwiazd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo zamieszkają w nowym domu. Wnętrza projektuje znany i ceniony wśród gwiazd projektant - Jonatan Kilczewski. Niedawno artysta pokazał w sieci, jak będzie wyglądać garderoba gwiazdy "Pytania na Śniadanie". Jej wygląd zachwycił projektantów!

Prasówka 31.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Paznokcie na wrzesień 2023. Oto wzory i kolory na powakacyjny czas - hitem lipgloss nails Jeśli śledzisz najnowsze trendy w dziedzinie manicure, prawdopodobnie zapoznałeś się z efektem "lipgloss nails"! Ten stylowy i wysmakowany trend zdobywa coraz większą popularność zarówno na portalach społecznościowych, jak i w renomowanych salonach kosmetycznych. Co ciekawe, bez względu na długość twoich paznokci, "lipgloss nails" prezentują się znakomicie i są stosunkowo łatwe do zrealizowania. Niektórzy określają ten trend jako "młodszą siostrę" już znanych "glazed donut nails", które zyskały popularność dzięki inspiracji ze strony Hailey Bieber i jej manicurzystki.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 roku - oto wyliczenia. Tyle seniorzy dostaną podwyżki na rękę w przyszłym roku Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"? 📢 Tak ubiera się Aleksandra Kwaśniewska - córka byłego prezydenta. Oto jej stylizacje [zdjęcia] Aleksandra Kwaśniewska i jej styl - tak ubiera się córka byłej pary prezydenckiej. W galerii zamieszczamy kilkanaście przykładowych stylizacji, w których pojawiała się Aleksandra Kwaśniewska na przestrzeni ostatnich lat. Sama Kwaśniewska kiedyś przyznała, że do mody specjalnie nie przywiązuje uwagi i stawia na ekologię. Jak podobają się Wam jej kreacje? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Julia Wieniawa - tak mieszka. Salon w stylu Bali i różowa łazienka [zdjęcia] Julia Wieniawa to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych osobowości polskiego show biznesu. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Pauli w serialu "Rodzinka.pl". Następnie występowała w produkcjach Patryka Vegi. Teraz celebrytka dołączyła do grona jury programu "Mam talent"? Zdania na temat słuszności wyboru produkcji na ten temat są podzielane. 📢 Sahika z serialu Zakazany Owoc - taka jest prywatnie. Internauci: "Piękna i zmysłowa" - zdjęcia "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc".

📢 Omena Mensah - tak zmieniła się jej córka Vanessa. Zobaczcie, jak teraz wygląda! [zdjęcia] Omenaa Mensah pochwaliła się niedawno zdjęciem córki Vanessy. Córka znanej prezenterki telewizyjnej skończyła już 21 lat. Czym zajmuje się i jak wygląda teraz Vanessa, którą widzowie mogli oglądać przed laty w programie "Kuchnia czynna całą dobę" na antenie TVN Style? Przeczytajcie najciekawsze informacje i zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Karolina Gilon - tak wygląda na co dzień na zdjęciach. Ma seksowne ciało i odważne tatuaże Karolina Gilon to popularna prezenterka telewizyjna i modelka. Prowadząca program "Love Island. Wyspa miłości" jest jedną z najpiękniejszych polskich celebrytek. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna dziennikarka. W galerii prezentujemy prywatne zdjęcia Karoliny Gilon. 📢 Raport z budowy mostów nad Brdą w Bydgoszczy. We wrześniu próby obciążeniowe obiektów Firma Trakcja kontynuuje roboty związane z budową mostów drogowego i tramwajowego nad Brdą, łączących ulice Fordońską z Toruńską. We wrześniu mają zostać przeprowadzone próby obciążeniowe obu obiektów. Drogowcy zapowiadają, że tramwaje nowym mostem mają przejechać jeszcze w tym roku.

📢 Żona wójta w serialu Ranczo - aktualne zdjęcia. Tak dzisiaj wygląda Violetta Arlak Violetta Arlak to znana polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele ról filmowych, serialowych i teatralnych. Jedną z jej najbardziej pamiętnych ról była grana przez nią postać Haliny Kozioł w "Ranczo". Serialowa żona wójta gminy Wilkowyje starała się tonować temperament porywczego małżonka. Przypominamy, jak wyglądała Halina Kozioł z serialu "Ranczo". Zobacz, jak dzisiaj wygląda Violetta Arlak. 📢 Monika Sewioło - aktualne zdjęcia. Gwiazda Big Brothera wygląda dziś zupełnie inaczej [zdjęcia] Monika Sewioło była uczestniczką 1. edycji Big Brothera, którą emitowano w 2001 r. na antenie TVN. Piękna blondynka szybko opuściła dom Wielkiego Brata, jednak udział w reality-show był dla niej przepustką do wielkiej kariery. Przypominamy, jak przez lata zmieniała się urocza blondynka z Big Brothera. Zobacz zdjęcia Moniki Sewioło.

📢 Kinga z "Pierwszej miłości" - tak się zmieniła. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Aleksandra Zienkiewicz Aleksandra Zienkiewicz w serialu "Pierwsza miłość" występuje od 1. odcinka. Aktorka od ponad 18 lat wciela się w rolę Kingi Kulczyckiej, która przyniosła jej największą popularność. Zobacz, jak przez te wszystkie lata emisji "Pierwszej miłości" zmieniała się serialowa Kinga. Mamy archiwalne zdjęcia Aleksandry Zienkiewicz! 📢 Serial "Dziedzictwo": Ozana chce zabić Seher i siebie. Wiemy, co wydarzy się we wrześniu W nowych odcinkach serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"): Kiraz pakuje się w kolejne kłopoty i zatrudnia się w... siedzibie handlarzy narkotyków. Ozan przygotowuje swój diaboliczny plan, chce zabić siebie i Seher, by "zawsze mogli już być razem". Ta nie podejrzewa, w jak wielkim jest niebezpieczeństwie. Czy Yamanowi uda się ją uratować, gdy zostanie uwięziona przez Ozana? Streszczenia wrześniowych odcinków serialu "Dziedzictwo" przeczytasz w GALERII.

📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023. Na te znaki czekają duże pieniądze [lista] Co przyniesie wrzesień 2023? To będzie miesiąc, w którym rozwiąże się wiele problemów. Niektóre znaki mogą liczyć na spory zastrzyk gotówki. Są i tacy, którzy powinni zacisnąć pasa. Zobaczcie horoskop finansowy na wrzesień 2023. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się we wrześniu 2023. German aresztowany, co powie w sądzie? Przeczytaj, co wydarzy się na początku września 2023 w hiszpańskiej telenoweli "Akacjowa 38": Justo i Manuela bezskutecznie szukają swojej córki. German ma duże kłopoty, część przyjaciół się od niego odwraca, wkrótce zostanie aresztowany i ma rozpocząć się proces. Celia nie chce uwierzyć lekarzowi, że nie jest w ciąży. Streszczenia nowych odcinków serialu "Akacjowa 38" zamieszczamy w GALERII. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2 (o godzinie 18.45).

📢 Tak kiedyś wyglądały ulice i place w Bydgoszczy. Archiwalne zdjęcia sprzed ponad 80 lat! Zastanawiacie się, jak wyglądało nasze miasto kilkadziesiąt lat temu? Przeszukaliśmy zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy blisko trzydzieści zdjęć Bydgoszczy z lat 20., 30. i początku 40. ubiegłego wieku. Wiele ulic i placów zmieniło się nie do poznania, ale niektóre łatwo rozpoznać na dawnych zdjęciach. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Bydgoszcz! 📢 Joanna Opozda - tak mieszka. Była partnerka Antka Królikowskiego urządza nowy dom [zdjęcia] Joanna Opozda to znana aktorka, której popularność przyniosła rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość". Następnie było o niej głośno za sprawą związku ze znanymi postaciami polskiego show biznesu. Aktorka przez jakiś czas spotykała się m.in. z Alkiem Baronem, a w 2021 poślubiła aktorka Antka Królikowskiego. Para rozstała się jeszcze przed narodzinami syna. Obecnie Opozda postanowiła wyprowadzić się z mieszkania na rzecz pięknego domu z ogrodem. Zobaczcie, jak urządza się Joanna Opozda.

📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Obecnie jest warta krocie - zdjęcia i ceny z sierpnia 2023 Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki. 📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Kontuzja Wiktora Przyjemskiego? Junior Abramczyk Polonii Bydgoszcz w szpitalu Fatalnie zaczął się dla bydgoszczanina finał Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski. Wiktor Przyjemski dwa razy leżał na torze w swoim pierwszym starcie i został odwieziony do szpitala. 📢 Horoskop miłosny na wrzesień 2023. Te znaki zodiaku znajdą miłość! Zła passa minęła. Przed nami wrzesień - miesiąc zwiastujący jesień, który będzie latem dla zakochanych. Przed niektórymi znakami zodiaku szansa na spotkanie miłości życia. Kto będzie w gronie szczęśliwców? Zobaczcie w naszej galerii horoskop miłosny na wrzesień 2023. 📢 Prezenterka piłkarska BBC protestuje przeciwko narzucaniu kobietom staników. Gdy pojawiła się na wizji radykalnie wzroła oglądalność piłki Prezenterka piłkarska brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC, Emma Louise Jones, wyrobiła sobie wielką sławę w branży. Gdy pojawiła się na wizji w BBC radykalnie wzrosła oglądalność futbolu w kanale. Znając swoją największą wartość sprzeciwia się narzucaniu kobietom staników.

📢 Monika z Klanu. Tak kiedyś wyglądała Izabela Trojanowska - metamorfoza gwiazdy serialu na zdjęciach Izabela Trojanowska największe sukcesy jako piosenkarka osiągała w latach 80. podczas współpracy z Budką Suflera. Od ponad ćwierć wieku wciela się w rolę Moniki Ross w "Klanie", a od dwóch lat jest również jurorką w The Voice Senior. Na przestrzeni lat Izabela Trojanowska mocno zmieniła swój wizerunek. Zobacz, jak wyglądała kiedyś! 📢 Dorota Naruszewicz z serialu Klan. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się serialowa Beata Dorota Naruszewicz w "Klanie" występowała od 1. do 2056. odcinka. Serialową Beatę Chojnicką w popularnym serialu mogliśmy oglądać przez czternaście lat. Od jej tajemniczego zaginięcia minęło już blisko 12 lat. Postanowiliśmy sprawdzić, jak dzisiaj wygląda aktorka, która przez wiele lat występowała w "Klanie". Zobacz, jak zmieniła się Dorota Naruszewicz.

📢 Nieznane numery - uważaj na te numery telefonów. To może być próba oszustwa Oszuści cały czas szukają nowych sposobów na kradzież pieniędzy. W ostatnich miesiącach ataki oszustów coraz częściej skierowane są na użytkowników telefonów komórkowych. Odbieranie połączeń z niektórych numerów lub próba oddzwonienia na te numery może się skończyć utratą pieniędzy. Sprawdźcie, na które numery telefonów należy uważać! 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX. 📢 Przystanek wiedeński na ul. Gdańskiej będzie gotowy jeszcze w tym tygodniu [zdjęcia] Na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy na odcinku między ul. Zamoyskiego a Chodkiewicza dobiega końca budowa przystanku wiedeńskiego. Na początku września wykonawca rozpocznie prace przy takim peronie po przeciwnej stronie ulicy.

📢 Dożynki gminne w Dobrczu - zabawom na święto plonów nie było końca [zdjęcia] Mieszkańcy Gminy Dobrcz licznie przybyli na Święto Plonów, które zorganizowano 27 sierpnia. W niedzielę odbyła się dziękczynna Msza Święta, następnie korowód dożynkowy przeprowadził wszystkich uczestników na miejsce biesiady. Starości dożynek przekazali chleb Wójtowi Panu Andrzejowi Berdychowi. Mieszkańcy podtrzymując tradycje przygotowali regionalne stroje ludowe oraz przepiękne wieńce dożynkowe. 📢 Długoterminowa prognoza pogody na jesień 2023. Gorący wrzesień, suchy listopad Niedawno Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował nową długoterminową prognozę pogody na najbliższe miesiące. Jakiej pogody możemy spodziewać się jesienią 2023 roku w różnych rejonach Polski? Co na temat prognozowanych temperatur oraz opadów mówią prognozy IMGW? Oto długoterminowa prognoza pogody na jesień 2023. 📢 Wiktoria Gąsiewska - tak mieszka. Salon z widokiem na ogród i drewniany stół [zdjęcia] Wiktoria Gąsiewska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnich latach jej kariera nabrała dużego rozpędu i obecnie realizuje się już nie tylko jako aktorka, ale również jako prezenterka telewizyjna. 23-latka jakiś czas temu kupiła dom w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Wiktoria Gąsiewska.

📢 Dożynki Gminno-Parafialne 2023 - tak było w Unisławiu w niedzielę, 27 sierpnia [zdjęcia] Dożynki Gminno-Parafialne 2023 w Unisławiu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, po której barwny korowód z delegacjami wieńcowymi, władzami samorządowymi, pocztami sztandarowymi: Koło Łowieckie „Bażant”, Kółko Rolnicze w Unisławiu, OSP Unisław, OSP Kokocko, OSP Grzybno, a także z orkiestrą dętą z GOK-u i w asyście OSP Unisław, przemaszerował do unisławskiego parku. Tam odbyły się obrzędy dożynkowe, podczas których wręczono odznaczenia, przekazano chleby i wieńce.

📢 Oryginalny manicure na jesień. Galaxy nails to jeden z trendów na 2023 rok. Jak zrobić krok po kroku paznokcie nie z tego świata? Lubisz nietypowe zdobienia paznokci i oryginalne wzorki? W takim razie ten trend jest dla ciebie! Galaxy nails to kosmiczny manicure, który musisz wypróbować tej jesieni. Pomysł na nieziemskie paznokcie wraca po 10 latach w nowej odsłonie. Zobacz najnowsze inspiracje i sprawdź, jak samodzielnie wykonać ten kosmiczny hybrydowy manicure.

📢 Buty jesienne modne w sezonie 2023. Krzan i Woźniak-Starak sięgnęły po model, który kiedyś kojarzył się z kiczem, teraz to hit Buty na jesień powinny być nie tylko modne, ale też praktyczne i wygodne. Iza Krzan, Agnieszka Woźniak-Starak oraz wiele innych celebrytek wybrało model kiedyś wzbudzający niemałe kontrowersje, a dziś zyskujący na popularności. Podpowiadamy, jak go nosić, a także, po jakie jeszcze jesienne buty gwiazdy sięgają już teraz. Zobacz, gdzie i w jakiej cenie można kupić podobne. 📢 Tak mieszka Marzena Rogalska. Zobacz wyjątkowy dom dziennikarki. Różowe SPA, granatowa kuchnia i modna tapeta – oto zdjęcia Marzena Rogalska to lubiana dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz autorka książek. Prezenterka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć kadry z jej przytulnego mieszkania. Zobacz, jak żyje na co dzień Marzena Rogalska i jak stylowo urządziła mieszkanie w sercu miasta.

📢 Dożynki gminne w Koronowie nie tylko na ludową nutę. Tak się bawiliście na Święcie Plonów [zdjęcia] Jedyny wieniec przygotowały gospodynie z Tryszczyna, pierwsza nagroda za bukiet dożynkowy pojechała do Sitowca. Pogoda nie do końca dopisała organizatorom. Nie zawiedli za to goście.

📢 Bydgoska Orkiestra Wojskowa zaprezentowała w Wilnie nowy układ choreograficzny [zdjęcia] W stolicy Litwy dobiegł końca drugi Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Wojskowych państw NATO - „Military Tattoo Lithuania 2023”. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Cagatay szantażowany zdjęciami. Yildiz dowie się prawdy? Cagatay jest szantażowany. Ktoś wie o jego romansie z Cansu. Podejrzenia spadają na kobietę, jednak ta wypiera się w żywe oczy. Tożsamość szantażysty szokuje męża Yildiz. Kłopoty w małżeństwie Sahiki i Hasana. Mężczyzna jest dla niej niedobry na każdym kroku. Ta jednak udaje, że tego nie widzi. Czy para szybko się rozstanie? O tym dowiemy się z najbliższych odcinków serialu "Zakazany owoc".

📢 Wąska kuchnia w bloku – jak ją urządzić? Zobacz na zdjęciach, jak najlepiej zaplanować zabudowę. Warto skorzystać z tych 10 pomysłów Wąska kuchnia to częsta bolączka osób, które mają mieszkanie w bloku. Urządzenie takiego problematycznego wnętrza może stanowić dla właściciela spore wyzwanie aranżacyjne. Przedstawiamy 10 pomysłów na zagospodarowanie wąskiej kuchni w bloku. To łatwiejsze niż nam się wydaje! 📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek [zdjęcia] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Nie tylko groźna Legionella. Takie bakterie są jeszcze w wodzie w kranie. Na co trzeba uważać? Od jakiegoś czasu cała Polska żyje informacjami o Legionellozie, czyli chorobie wywołanej wskutek zakażeniem bakteriami legionelli na Podkarpaciu. W sobotę, 26 sierpnia rzeszowski sanepid informował o 143 osobach hospitalizowanych, u których wykryto legionellę. Wszyscy są pacjentami szpitali na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Przemyśla, Kolbuszowej, Łańcuta oraz Sędziszowa Małopolskiego. Dwa kolejne przypadki Legionellozy ujawniono w Wielkopolsce. Badania próbek wody przez sanepid w Rzeszowie potwierdziły częściowo informację o skażeniu wody z kranów. Jakie inne bakterie można znaleźć w wodzie płynącej w kranach oraz zbiornikach z wodą?

📢 Kiedy umrzesz, te osoby dostaną pieniądze z subkonta ZUS. Na jakich zasadach? W przypadku śmierci osoby, dla której Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi subkonto, zgromadzone na nim środki są dzielone i wypłacane osobom uprawnionym. Nie zawsze jednak po śmierci ubezpieczonego rodzina ma prawo do dziedziczenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS. Oto najważniejsze zasady dotyczące dziedziczenia pieniędzy z subkonta. 📢 Mieszkania na wynajem pilnie poszukiwane. Studenci z Bydgoszczy aktywni już przed rokiem akademickim Sierpień i wrzesień to w Bydgoszczy czas intensywnego poszukiwania mieszkań na wynajem przez studentów. Pod uwagę przy wyborze branych jest kilka czynników, ale do najważniejszych należą od lat cena i dogodna lokalizacja. 📢 Agatki wracają w rejon bydgoskich szkół i zadbają o bezpieczeństwo uczniów na przejściach dla pieszych Wakacje powoli dobiegają końca. Do nowego roku szkolnego przygotowują się nie tylko bydgoscy uczniowie i nauczyciele, ale także agatki. Będą strzec bezpieczeństwa dzieci na przejściach dla pieszych w pobliżu podstawówek.

📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Kuchnie w czasach PRL. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Czternasta emerytura 2023 - ile wynosi? ZUS zdradził nam najważniejsze informacje o czternastkach Czternasta emerytura w 2023 roku to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Kto je otrzyma, ile wynosi, czy trzeba składać wniosek oraz kiedy ruszy wypłata? - na pytania dotyczące „14” odpowiada Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 Prezenty ślubne 2023 - tyle dajemy do koperty na weselu. Zapytaliśmy rodziców, świadków, chrzestnych i gości Ile powinno się włożyć pieniędzy do koperty na ślub w 2023 roku? Wiemy, ile w tym sezonie weselnym dają do koperty rodzice, świadkowie, rodzeństwo, chrzestni i inni goście. Stawki poszły w górę w porównaniu w 2022 rokiem. Zobacz, jak nie przynieść sobie wstydu. 📢 Agnieszka Woźniak-Starak - stylizacje. Tak ubiera się gwiazda nie tylko podczas wakacji [zdjęcia] Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Woźniak-Starak starannie dobiera swoje kreacje. Nic dziwnego, że podczas medialnych wydarzeń obiektywy fotoreporterów długo koncentrują się właśnie na niej. Ubrania, w których prezentuje się Agnieszka Woźniak-Starak potrafią zwrócić uwagę! Jak ubiera się gwiazda? Zobaczcie w naszej galerii jej stylizacje na różne pory roku.

📢 Dwójka martwych dzieci znaleziona w jednej z posesji w Opolu-Czarnowąsach W jednej z posesji w Opolu-Czarnowąsach znaleziono ciała dwójki dzieci. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają przyczyny tragedii. Ze względu na dobro śledztwa policja nie podaje żadnych szczegółów dotyczących tej sprawy. 📢 Rewitalizacja Placu Wolności w Bydgoszczy. Ogłoszono przetarg na kolejny etap pracy. Na Plac Wolności wrócą kwiaciarnie! Drugi etap rewitalizacji Placu Wolności. Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił przetarg na kolejny etap prac na Placu Wolności. Pojawią się m.in. szersze chodniki, estetyczna nawierzchnia i więcej drzew.

📢 Do Brdy w Bydgoszczy wciąż trafiają ścieki z szamb po intensywnych opadach deszczu. Doświadczyli tego kajakarze Kajakarze płynący w sobotę bydgoskim odcinkiem Brdy odkryli dwa zrzuty ścieków zanieczyszczające rzekę na długich odcinkach. Przez miasto przeszedł front z intensywnymi opadami deszczu i do instalacji burzowej mogły się dostać ścieki z szamb.

📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz szykuje się na twardą walkę o finał. Bydgoscy żużlowcy zawalczą z ROW Rybnik Na tym etapie każdy przeciwnik jest groźny - mówi Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz, przed meczami półfinałowymi I ligi. 📢 SI pokazała bohaterów słynnego anime Dragon Ball Z w realistycznym wydaniu. Taka ekranizacja byłaby spełnionym marzeniem Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto.

📢 To się dzieje z Twoim organizmem, gdy pijesz ocet jabłkowy. Tak ocet jabłkowy wpływa na Twoje zdrowie Ocet jabłkowy znany jest od lat ze swoich zdrowotnych właściwości. Już nasze babcie go stosowały, a nawet same wyrabiały. Często używały do tego celu popularnych papierówek, które rzadko były pryskane, a smakowały wyśmienicie. Ocet jabłkowy, pity w rozsądnych ilościach, może się przyczynić do poprawy kondycji twojego organizmu. Sprawdź, jakie właściwości ma ocet jabłkowy. O tym piszemy niżej.

📢 Z początkiem września duże zmiany w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy! [informacje, mapki] Wraz z nastaniem września, w Bydgoszczy wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji miejskiej. Część linii międzygminnych przestanie kursować, niektóre będą skorygowane, z rozkładu jazdy znikną wakacyjne linie tramwajowe, a w związku z inwestycjami wodociągowymi w mieście inaczej jeździć będą autobusy na liniach 52, 757, 59, 60, 64, 67, 71 i 77. 📢 Oto horoskop miłosny Wróżki Romy. Te znaki zodiaku rozstaną się jeszcze w sierpniu To nie będzie łatwy czas dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma już wie, kto skończy wakacje 2023 ze złamanym serce. Koniec zwiastuje nowy, lepszy początek. Głowa do góry? Czyj związek przejdzie do przeszłości jeszcze w sierpniu? O tym przekonacie się z horoskopu Wróżki Romy. 📢 Na tych osiedlach w Bydgoszczy mieszka najwięcej osób. Oto ranking ludności Bydgoszcz jest największym i najbardziej zaludnionym miastem w województwie kujawsko-pomorskim. Według różnych szacunków nad Brdą zamieszkuje obecnie od 320 do 400 tysięcy osób. Sprawdziliśmy, które bydgoskie osiedla liczą najwięcej mieszkańców. Zobaczcie ranking ludności Bydgoszczy.

📢 Miasto rozkopane. Znów cisza na placu budowy przy ul. Reja i Skargi w Bydgoszczy W czerwcu wodociągowcy powrócili na rozkopane od dwóch lat skrzyżowanie ulic Piotra Skargi i Mikołaja Reja. Nasi czytelnicy skarżą się, że od kilku tygodni na placu budowy znów nic się nie dzieje.

📢 Tak bawiliście się na dożynkach w Sicienku. Ulewa nie przerwała gminnych dożynek To było prawdziwe oberwanie chmury. Korowód dożynkowy właśnie wyszedł z kościoła i maszerował przez wieś. Udało się jednak ulewę przeczekać i zabawa w Sicienku trwała dalej w najlepsze. 📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku - lista ulg. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w telenoweli po weekendzie. German pobije Cayetanę! Cayetana oskarża Germana o pobicie. Akacjowa odwraca się od lekarza? Tylko Manuela, Leandro i Trini wierzą w jego niewinność. Jak było naprawdę. Śmierć Rity zasmuca jej przyjaciół. Okazuje się, że Casilda jest w ciąży z Pablem. Mężczyzna niechętnie zgadza się na ślub. Te i inne wydarzenia czekają na widzów serialu "Akacjowa 38" w odcinkach po weekendzie. Streszczenia w naszej galerii. 📢 Serial Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie. Mówcie do mnie "szefowo"! [zdjęcia] Po weekendzie w serialu "Zakazany owoc". Sahika i Hasan Ali biorą ślub. Sahika domaga się, by wszyscy mówili do niej "szefowo". Hasan Ali chce zakończyć szybko związek, ale Sahika się na to nie godzi... Od tego momentu Hasan Ali zacznie robić wszystko, by uprzykrzyć Sahice życie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Zakazany owoc" do końca sierpnia i na początku września? Streszczenia zamieszczamy pod zdjęciami w galerii.

📢 Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood [zobacz zdjęcia] Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek.

📢 Akacjowa 38 - Rita umiera, wyjawi prawdę! To wydarzy się w serialu do końca sierpnia [streszczenia] Umierająca Rita wyznaje Germanowi, że to Cayetana otruła ich córkę, Carlotę! Co zrobi German? Przeczytaj streszczenia serialu "Akacjowa 38". Telenowela emitowana jest na antenie TVP od poniedziałku do piątku o godzinie 18.45. Serial "Akacjowa 38" miał swoją premierę w 2015 roku, w sumie nakręcono półtora tysiąca odcinków. Polscy widzowie mogą ją oglądać od 2023 roku.

📢 To możesz teraz kupić od wojska w Bydgoszczy - zobacz zdjęcia i ceny. Sprzęt sportowy, drewno, auta... Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy. Poniżej znajdziecie też najważniejsze informacje na temat warunków udziału. 📢 Oszukiwali bydgoszczan metodą "na blika". Wpadli, bo rozpracowali ich policjanci ze Śródmieścia Trzymiesięczny areszt dla mężczyzny i kobiety mających związek z oszustwami na „Blika” to efekt pracy bydgoskich policjantów. Para ze Szczecina wpadła dzięki czujnemu funkcjonariuszowi na urlopie. 📢 Tak mieszka Magda Gessler. Zobacz, jak żyje po królewsku znana restauratorka. Tu spędza czas gwiazda „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomi ma dwa domu i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem.

📢 Dodatek osłonowy 2023. Do kiedy i jak należy złożyć wniosek. Kto otrzyma dodatkowe pieniądze? Dodatek osłonowy to forma wsparcia gospodarstw domowych, które borykają się z wysokimi rachunkami za energię elektryczną. Zobacz kto może skorzystać, jak i do kiedy złożyć wniosek, by otrzymać pomoc. 📢 Bydgoskie Śródmieście - tak wygląda z lotu ptaka centralna dzielnica miasta [zdjęcia z drona] Bydgoskie Śródmieście, dzięki swojej architekturze i wielu historycznym akcentom, jest niezwykle turystycznie atrakcyjnym miejscem w mieście. Zabytkowe kamienice, pomniki, zielone "serce" Starego Miasta - Wyspa Młyńska - nie tylko robią wrażenie, oglądane podczas pieszych spacerów, ale zachwycają na zdjęciach z lotu ptaka. Zobaczcie, jak wygląda bydgoskie Śródmieście z zdjęciach z drona. 📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś - tak mieszkają. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów!

📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii w meczu z Landshut Devils [zdjęcia] Abramczyk Polonia Bydgoszcz wjechała do półfinałów I ligi. W wcale o awans drużynę wspierają najwierniejsi kibice >>> 📢 Kobiety spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. One nie wiedzą, co to wierność Myślisz, że w związkach zdradzają tylko mężczyźni? Nic bardziej mylnego. Także panie potrafią przyprawić komuś rogi! A szczególnie te spod niektórych znaków. Zobacz, co w tym temacie udało się ustalić Wróżce Romy. Oto lista znaków zodiaku, które najczęściej zdradzają.

📢 Czternasta emerytura 2023 - taki przelew dostaniesz "na rękę". Oficjalnie wyliczenia od ZUS 2200 złotych netto - tyle wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku. Tę informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, w trakcie dożynek w Paradyżu niedzielę, 20 sierpnia. To dobra wiadomość dla świadczeniobiorców - na ich konta w związku z tą zmianą trafi więcej pieniędzy. Przypomnijmy, że 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie przed wyborami. O stawkach jakie wpłyną na konta emerytów, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy - podajemy je w galerii.

📢 Te znaki zodiaku zdaniem Wróżki mogą mieć nadprzyrodzone moce. One widzą więcej niż inni Zdarza się wam widzieć lub czuć więcej niż inni. Niezawodna intuicja nie wzięła się bez przyczyny. Być może w poprzednim wcieleniu byłaś wiedźmą, czy szeptuchą. Niektóre znaki mają szczególną tendencje do dziedziczenia nadprzyrodzonych predyspozycji. Widzisz je u siebie? Zobaczcie, które znaki zodiaku mogą mieć nadprzyrodzone moce! 📢 To ona zastąpi Seher w serialu Dziedzictwo. Tak na co dzień wygląda piękna Gruzinka "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie w naszym kraju oglądają obecnie 1. sezon telenoweli. Nad Bosforem trwa emisja trzeciego sezonu, w którym nie występuje już uwielbiana przez widzów Sıla Türkoğlu. W rolę Seher wciela się teraz piękna gruzińska aktorka Nanuka Stambolishvili. Co o niej wiemy i jak wygląda? Mamy prywatne zdjęcia nowej serialowej Seher!

📢 Pani skąpo ubrana trzyma tabliczkę z napisem "Szukam męża" i spaceruje po Bydgoszczy Młoda kobieta spacerowała po centrum Bydgoszczy. Sama natomiast znalazła się w centrum uwagi. To dlatego, że trzymała tabliczkę z napisem „Szukam męża”. To był natomiast komunikat z ukrytym dnem.

📢 Mamy horoskop finansowy na wrzesień. To przepowiadają gwiazdy w sprawach kasy! Z gwiazd można wiele wyczytać, także to, co los dla nas przygotował. Jest to możliwe, gdyż - jak twierdzą astrolodzy - znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na różne aspekty naszego życia, także na sferę finansową. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka w sprawach finansowych we wrześniu! Zobacz! 📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Zachwycała urodą Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna.

📢 Złoty Chłopak - nowy turecki serial w TVP1. O czym jest i kiedy będzie emitowany? Na antenę "Jedynki" TVP trafia kolejna turecka telenowela. W poniedziałek, 28 sierpnia, miłośnicy tureckich seriali będą mieli okazję obejrzeć pierwszy epizod telenoweli pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W artykule poniżej więcej informacji na temat tej produkcji. 📢 Tak prezentuje się ogród w samym środku Bydgoszczy. Stworzył go Pan Krzysztof z rodziną Kontynuujemy prezentację najpiękniejszych ogródków i ukwieconych balkonów, zgłoszonych do organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy konkursu "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni". Tym razem odwiedziliśmy Stare Miasto. 📢 Emerytura wraz z czternastką - wyższe przelewy już wkrótce. Jarosław Kaczyński ogłosił podwyżkę Pod koniec sierpnia rozpoczną się wypłaty czternastych emerytur. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że emeryci i renciści otrzymają wyższe przelewy. Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, ale nie wszyscy otrzymają świadczenie w pełnej wysokości. Zobacz, jakie przelewy otrzyma w sierpniu i wrześniu osiem milionów Polaków.

📢 Te kolekcje kaset są teraz sporo warte. Renesans kaset magnetofonowych Kasety magnetofonowe były w latach 80. i 90. jednym z najpopularniejszych nośników muzycznych. Po 2000 roku, wyparte przez płyty CD, trafiły do najgłębszych zakamarków naszych mieszkań. Dziś po dekadach przeżytku młodzi odkrywają je na nowo. Skąd moda na powrót kaset magnetofonowych? Ile dzisiaj są warte? 📢 Tak wyglądała kiedyś Magda Gessler w prostych włosach i bez burzy blond loków. Mamy zdjęcia Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Oto skutki jedzenia papryki. To się dzieje z organizmem, gdy jesz paprykę Papryka to bardzo popularne i zdrowe warzywo. Jest niskokaloryczna, więc sprawdza się przy diecie odchudzającej. Zawiera też mnóstwo witamin i składników mineralnych niezbędnych w prawidłowo zbilansowanej diecie. Sproszkowana papryka poprawia trawienie i pobudza apetyt. Papryka pomaga nawet na ból głowy! Dlatego zdecydowanie powinniśmy sięgać po paprykę każdego dnia. Jakie jeszcze ma właściwości? Jak działa papryka na nasz organizm? Przekonaj się. 📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Taki prywatnie jest German z serialu Akacjowa 38. Roger Berruezo wygląda już inaczej "Akacjowa 38" to produkcja kostiumowa, która bije rekordy popularności wśród polskiej publiczności. Jednym z głównych bohaterów hiszpańskiej telenoweli jest German, w rolę którego wciela się Roger Berruezo. Aktor jest ulubieńcem żeńskiej części publiczności, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda na co dzień. Serialowy German mocno się zmienił i nie przypomina siebie z planu "Akacjowej 38". 📢 Taka jest prywatnie Casilda z serialu "Akacjowa 38". Marita Zafra miała zostać zawodową tancerką - zobacz zdjęcia Marita Zafra urodziła się 10 kwietnia 1994 roku w Madrycie. Jest córką znanej hiszpańskiej Luisity Zafra. Maritę Zafrę można oglądać jako serialową Caildę w telenoweli "Akacjowa 38". Zanim została aktorką, planowała karierę zawodowej tancerki. W galerii artykułu znajdziesz prywatne zdjęcia Marity Zafry.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox. Góralski dom robi wrażenie! [zdjęcia] Kasia i Jędrek Gąsienicowie są znani z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowe małżeństwo mieszka z dwójką dzieci w Zakopanem. Zobaczcie, jak wygląda ich dom! W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia domu, w którym mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. 📢 Przebiegła Ender z serialu "Zakazany owoc" prywatnie. Aktorka Sevval Sam i jej czarujące kreacje [zdjęcia] Şevval Sam najbardziej znana jest polskim widzom z roli przebiegłej Ender w serialu "Zakazany owoc", który od kilku miesięcy można oglądać na antenie TVP 2. Urodzona w Stambule Şevval Sam to również bardzo utalentowana piosenkarka. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2,5 miliona osób. Posłuchajcie jak śpiewa i zobaczcie, jak prezentuje się na scenie w pięknych kreacjach. Zdjęcia zamieszczamy w galerii powyżej.

📢 Tak wygląda gospodarstwo Tomka K. Gwiazda programu Rolnik Szuka Żony ma kolorowy dom Tomasz K. był jednym z pięciorga uczestników 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Młody rolnik zaprosił na swoje gospodarstwo trzy kandydatki, lecz ostatecznie to piękna Kasia skradła serce 24-letniego mężczyzny. Zobacz, jak wyglądają maszyny i gospodarstwo Tomka z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 Pokolorowane zdjęcia starej Bydgoszczy. Zobacz wyjątkową galerię! Zobacz archiwalne pokolorowane zdjęcia Bydgoszczy z dawnych lat, ale także bliższego nam okresu PRL. Pokolorowaliśmy dla Was zdjęcia z naszego archiwum, wykorzystując jedno z narzędzi internetowych.

📢 Tak wyglądała Bydgoszcz 150 lat temu. Zobacz mało znane rysunki i zdjęcia Te mało znane rysunki i zdjęcia mają ponad 150 lat. Pokazują dawną Bydgoszcz, której już nie ma. Zobaczcie, jak wyglądało nasze miasto w XVIII i XIX wieku.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

iPolitycznie - Anna Moskwa o funduszach w ramach akcji "Mój prąd"