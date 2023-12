Prasówka 30.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku”?

Prasówka 30.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 30.12.23

📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się w styczniu 2024. Dokumenty rozwodowe zostają podpisane! Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Spotkanie Seyran z Feritem kończy się kolejną kłótnią. Ifakat aranżuje spotkanie Halisa z Pelin. Saffet obiecuje Kazimowi za obie córki duże pieniądze. Suna informuje Ferita o planach jej ojca. Co jeszcze wydarzy się w styczniu 2024 r. w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu w styczniu 2024. Yildiz zostaje coachem życia i... sprzedaje bransoletki Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w styczniu 2024 r. Wkrótce w serialu: Ender i Cagatay knują intrygę. Asuman pragnie skłócić Ezgi z Kumru. W pobliżu domu Ekina dochodzi do zabójstwa. Asuman podejrzewa, że to Yildiz jest w ciąży. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

Prasówka 30.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu po Nowym Roku. Yaman zamyka Seher w pokoju. Kobieta planuje ucieczkę Przed nami kilka dni przerwy w emisji serialu "Dziedzictwo". Kolejny odcinek tureckiej telenoweli zobaczymy dopiero 2 stycznia. Sprawdziliśmy, jakie losy czekają bohaterów produkcji znad Bosforu na początku 2024 roku. Relacje Seher i Yamana wciąż będą napięte. Mężczyzna zamknie swoją żonę w pokoju na klucz i wybierze się na spacer z Zuhal. Seher będzie miała dość takiego traktowania i rozpocznie planowanie ucieczki. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po Nowym Roku? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 2-12 stycznia.

📢 Telenowela Akacjowa 38 - to wydarzy się na początku 2024 roku. Cayetana chce śmierci! Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Manuela jest zrozpaczona po śmierci Justa i Inocencji. Zostaje oskarżona o tę zbrodnie, a Cayetana robi wszystko, by dzięki fałszywym zeznaniom świadków została skazana na śmierć. German robi wyszystko, by jej pomóc. Co wydarzy się na początku 2024 roku w serialu "Akacjowa 38? Streszczenia wszystkich odcinków, które zobaczymy do 10 stycznia przeczytasz w galerii. 📢 Świąteczne dekoracje w domu Anny Bardowskiej. Kilka choinek i mnóstwo dodatków - mamy zdjęcia Anna Bardowska przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła już kilka tygodni temu. Popularna influencerka na bieżąco pokazywała fanom, jak wraz z rodziną szykuje się do tego wyjątkowego czasu. Ubieranie choinki, dekorowanie domu czy pieczenie ciasta - to wszystko można było oglądać na Youtube oraz Instagramie Anny Bardowskiej. Zobaczcie, jak gwiazda programu "Rolnik szuka żony" udekorowała swój dom na Święta Bożego Narodzenia.

📢 Horoskop na 2024 rok. Te dni będą najlepsze na pieniądze i miłość - zobacz listę i daty Kiedy szukać miłości? Jak już wspominaliśmy wielokrotnie, strzała Kupidyna nigdy nie gubi adresu. W naszej galerii przedstawiamy horoskop na 2024 rok. Zobacz, jakie dni w roku sprzyjają spotkaniu wielkiej miłości, a także kiedy... będą wam sprzyjać duże pieniądze. To będzie przełomowy rok dla wielu znaków zodiaku! 📢 Przesądy sylwestrowe i noworoczne. Co przynosi szczęście, a co może skończyć się kłopotami w 2024 roku? Nowy rok zbliża się wielkimi krokami. Co przyniesie nam 2024 rok? Czy możemy zapewnić sobie w nim szczęście i dostatek? Według wierzeń tak! Istnieje liczba przesądów, dzięki którym unikniemy niepowodzenia i rozczarowań. Zobacz w naszej galerii najpopularniejsze przesądy sylwestrowe i noworoczne.

📢 Tak Kasia Tusk udekorowała swój dom na święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jak mieszka córka premiera Katarzyna Tusk jest córką premiera RP, Donalda Tuska. To znana blogerka i influencerka, która prowadzi konta w mediach społecznościowych pod pseudonimem Make Life Easier. Na swoim profilu na Instagramie i Pinterest często zamieszcza zdjęcia, na których można zobaczyć wnętrza jej domu w Sopocie. Kasia Tusk przystroiła swoje mieszkanie na święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak efektownie wygląda jej mieszkanie. Ze zdjęć emanuje ciepło domowego ogniska, styl i szyk. 📢 Najpiękniejsze paznokcie na sylwestra 2023. Tak modnie powitasz nowy rok - zdjęcia i inspiracje Sylwester 2023 zbliża się wielkimi krokami. Niezależnie od tego, czy wybierasz się na wielki bal, czy posiadówę ze znajomymi, warto zadbać o odpowiedni wygląd w ten wyjątkowy wieczór. W końcu jaki Sylwester, taki cały przyszły rok! W naszej galerii przedstawiamy inspiracje na najmodniejsze paznokcie noworoczne!

📢 Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar to uznana matematyczka Danica McKellar zagrała Winnie Cooper w kultowym amerykańskim serialu "Cudowne lata". Produkcja powstała w latach 1988–1993 - nakręcono w sumie 115 odcinków (6 sezonów). Jak zmieniła się największa miłość serialowego Kevina Arnolda? Danica McKellar ma obecnie 48 lat i jest cenioną matematyczką, która wydała kilka ciekawych książek. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tak wygląda teraz Teresa Werner. Piosenkarka wydała książkę o sobie - fani zachwyceni i zniecierpliwieni Teresa Werner wciąż zaskakuje swoich fanów. Najpopularniejsza artystka śląskiej muzyki rozrywkowej napisała autobiografię "Marzeniami do sukcesu" i obwieściła, że niebawem będzie premiera książki. Jej wielbiciele są zachwyceni i już nie mogą się doczekać, kiedy wydawnictwo trafi w ich ręce.

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule. 📢 Taka będzie pensja minimalna w 2024. Tyle musi ci zapłacić pracodawca - mamy wyliczenia Od 1 stycznia 2024 roku pensja minimalna pójdzie w górę, a podwyżka wynagrodzeń będzie jak dotąd najwyższa w historii. Kolejny wzrost płacy minimalnej został zaplanowany na 1 lipca 2024 r. Dzięki dwóm podwyżkom, pracownicy otrzymają kilkaset złotych więcej do wypłaty. Na wyższe pensje mogą również liczyć osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Zobacz, o ile wzrośnie płaca minimalna w 2024 roku. Mamy wyliczenia wynagrodzeń po podwyżkach. Sprawdź, ile dostaniesz na konto!

📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście! 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Kawa z kardamonem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kardamonem Picie kawy z dodatkiem kardamonu jest korzystne dla naszego organizmu z kilku powodów. Kardamon jest bowiem bogatym źródłem przeciwutleniaczy i może wspomagać trawienie oraz zapewniać dodatkowy aromat i smak temu napojowi. Sprawdź, jakie są skutki picia kawy z kardamonem i co dzieje się z organizmem, gdy pijemy taki napój. 📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"!

📢 Sylwia Bomba - nowy dom. Tak urządziła się gwiazda "Goggle box. Przed telewizorem" Kaszmirowa kuchnia, biała garderoba, bajkowy pokój córeczki. Tak mieszka Sylwia Bomba. Gwiazda "Goggle Box. Przed telewizorem" wiosną przeprowadziła się do nowej rezydencji. Jej wystrój zachwycił internautów. 📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo". 📢 Paula Tumala - odważne zdjęcia. Modelka pozuje na wakacjach w skąpym stroju i wygląda "hot" Paula Tumala to modelka, która widzowie zapewne pamiętają jako Słowiankę Donatana. Modelka spędziła urlop na Rodos - to jedna z wysp greckich. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, które rozgrzały do czerwoności internautów. Zobaczcie fotki w galerii. "Nasza Polska Pamela Anderson" - zachwycają się internauci.

📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać! 📢 To może być chora tarczyca - objawy są nietypowe. Na co trzeba zwrócić uwagę? Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest niedoczynność tarczycy oraz jakie są jej najczęstsze objawy. Choć powody niedoczynności tarczycy mogą być różne, za najczęstszą wymienia się tzw. chorobę Hashimoto. Co powinno nas zaniepokoić i dać sygnał do tego, by udać się do endokrynologa? Jakie są najczęstsze objawy oraz jakie podstawowe badania może zlecić lekarz, by stwierdzić niedoczynność?

📢 Patrycja Tuchlińska - luksusowe wakacje. Tak podróżuje z dużo starszym miliarderem Lazurowa woda, rajskie plaże, egzotyczne zakątki świata, niebotycznie drogie hotele i kurorty – tak każde wakacje i wolne chwile spędzają Patrycja Tuchlińska i jej o pół wieku starszy partner Józef Wojciechowski. Zobacz na zdjęciach, jak luksusowo spędzają wakacje. 📢 Mesajah - taką przeszedł metamorfozę. Gwiazda reggae bez dredów – nie do poznania! Manuel Rengifo Diaz, znany jako Mesajah lub Manolo zmienił swój wizerunek. Polska gwiazda muzycznej sceny reggae pozbyła się charakterystycznych dredów. Jamajski image Mesajah zastąpił krótko przystrzyżoną fryzurą. Zobacz, jak dziś wygląda. 📢 Mariolka z serialu Świat Według Kiepskich. Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia Widzowie pamiętają Barbarę Mularczyk jako Mariolkę z serialu komediowego "Świat według Kiepskich", który kiedyś przyciągał tłumy telewidzów przed ekrany. Zobaczcie, jak zmieniła się od kilkunastoletniej dziewczyny do dojrzałej kobiety.

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Zachwycała urodą - zdjęcia Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 Osoby o tych schorzeniach muszą uważać na paprykę. Kolory papryki mają znaczenie Patryka to jedno z najzdrowszych warzyw w polskich sklepach. Sprawdzamy jakie wartości ma dla naszego organizmu, kto szczególnie często powinien jeść paprykę, a kto powinien jej unikać. Czy kolor papryki ma znaczenie dla jej wartości odżywczych? Sprawdź! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Takie są objawy "cichej depresji". Oto ważne oznaki - tak rozpoznać "uśmiechniętą depresję" Cicha depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Cicha depresja często nazywana jest "uśmiechniętą depresją", ponieważ na pierwszy rzut oka dotknięte nią osoby mogą wydawać się szczęśliwe. Cichą depresję trudno rozpoznać przez najbliższych a nawet przez samych chorych - część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak wygląda "uśmiechnięta depresja"? Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy "cichej depresji".

📢 Anna Lewandowska doczekała się konkurentki. Czy Dayana Lins, żona nowego napastnika Barcelony Brazylijczyka Vitora Roque, przyćmi „Lewą”? Konkurent dla Roberta Lewandowskiego do miejsca na środku ataku FC Barcelony Brazylijczyk Vitor Roque przybył do stolicy Katalonii, a wraz z nim jego piękna żona i rywalka Anny Lewandowskiej największej WAGs „Blaugrany” – Dayana Lins.

📢 Minister Sienkiewicz likwiduje 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia "W dniu dzisiejszym podjąłem decyzję o likwidacji 17 spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, jako kontynuacja wcześniejszego procesu" – poinformował w piątek wieczorem na portalu X minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz. Wśród likwidowanych jest Polskie Radio Pomorza i Kujaw. 📢 45 lat temu przeżyliśmy zimę stulecia. Tunele w śniegu i pamiętny sylwester '78 Trzymetrowe zaspy, sparaliżowana komunikacja, kłopoty z dostawą węgla do elektrociepłowni. Zima, która zaatakowała na przełomie 1978 i 1979 roku nazywana jest "zimą stulecia". Niebawem mija 45 lat od tych wydarzeń. W galerii prezentujemy zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które wykonano w tamtym czasie. 📢 Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii z nowym sprzętem za 10 milionów złotych Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy wzbogaciło się o nowy sprzęt, który pomoże w diagnostyce i leczeniu między innymi pacjentów chorych na COVID-19 oraz osób po przebytym zakażeniu koronawirusem. Na wyposażenie pomieszczeń i zakup karetki placówka otrzymała 10 milionów złotych.

📢 Magdalena Boczarska prywatnie. Tak aktorka wygląda na co dzień - zobacz zdjęcia Magdalena Boczarska jest jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorek. W ostatnich latach zagrała w kilku filmach i serialach, które zebrały bardzo dobre recenzje krytyków. Z uwagi na obowiązki zawodowe, nie ma zbyt wiele czasu na wypoczynek z rodziną, ale gdy nadarzy się okazja, aktorka nie próżnuje. W wolnych chwilach lubi uprawiać wakesurfing oraz jeździć na nartach. Zobaczcie, jak na co dzień wygląda życie Magdaleny Boczarskiej.

📢 Pogodynka TVP. Tak zmieniała się na zdjęciach w ostatnich latach Marzena Słupkowska Marzena Słupkowska jest jedną z najbardziej popularnych prezenterek pogody w naszym kraju. Od ponad dwudziestu lat pracuje w Telewizji Polskiej. Aż trudno uwierzyć, że piękna pogodynka kończy w tym roku 45 lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak zmieniała się przez lata. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Marzena Słupkowska.

📢 Tak kiedyś wyglądał Olaf Lubaszenko. Aktor schudł 80 kg! Zobacz, jak zmienił się przez lata Olaf Lubaszenko w ostatnich latach przeszedł ogromną metamorfozę. Aktor i reżyser, który największe sukcesy odnosił na przełomie XX i XXI wieku, w pewnym momencie ważył już 165 kilogramów. Aktor zmagał się z depresją oraz cukrzycą typu II, ale dzięki swojej determinacji schudł 80 kg. Przypominamy, jak przez lata zmieniał się Olaf Lubaszenko. Zobacz, jak popularny aktor wyglądał kiedyś! 📢 Grała Małgosię Mostowiak w M jak miłość. Tak zmieniała się Joanna Koroniewska - metamorfoza na zdjęciach Joanna Koroniewska to znana aktorka i prezenterka telewizyjna. Na swoim koncie ma wiele ról serialowych, teatralnych i dubbingowych. Największą popularność przyniosła jej rola Małgosi Mostowiak w "M jak miłość", w którym występowała przez trzynaście lat. W tym roku mija dokładnie dziesięć lat, od kiedy aktorka pożegnała się z serialem. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Joanna Koroniewska!

📢 Kinga z serialu Pierwsza Miłość - tak się zmieniła! Zobacz, jak kiedyś wyglądała Aleksandra Zienkiewicz Aleksandra Zienkiewicz w serialu "Pierwsza miłość" występuje od 1. odcinka. Aktorka od ponad 18 lat wciela się w rolę Kingi Kulczyckiej, która przyniosła jej największą popularność. Zobacz, jak przez te wszystkie lata emisji "Pierwszej miłości" zmieniała się serialowa Kinga. Mamy archiwalne zdjęcia Aleksandry Zienkiewicz!

📢 Joanna Kurowska - tak wyglądała 20 lat temu. Aktorka zrzuciła sporo kilogramów - zdjęcia Joanna Kurowska schudła 10 kilogramów. Aktorka pokazała się na ściance z okazji premiery filmu "Pokolenie Ikea" i zwróciła uwagę swoją szczuplejszą sylwetką. Jak sama powiedziała, wzięła się za siebie, bo dość miała "starej grubej baby". Metamorfoza sympatycznej aktorki robi wrażenie! Przy okazji - przypominamy, jak pani Joanna zmieniła się przez ostatnie 20 lat.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Tak dziś wygląda Don Johnson z serialu Miami Vice. Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę - mamy zdjęcia! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson. 📢 Ola i Michał Żebrowscy - tak mieszkają z czwórką dzieci. Góralska chata z widokiem na Tatry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikują zdjęcia i filmy ze swojego życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszkają Ola i Michał Żebrowscy. Ich góralska chata z widokiem na Tatry robi duże wrażenie!

📢 Hanna Lis - tak mieszka. Piękna wyspa i ciemne meble w kuchni na zdjęciach Hanna Lis przez wiele lat pracowała jako dziennikarka w największych polskich stacjach telewizyjnych. W 2016 roku zrezygnowała z dziennikarstwa publicystycznego i informacyjnego na rzecz tematyki lifestylowej. W latach 2007-2022 była żoną dziennikarza Tomasza Lisa. Jakiś czas temu Hanna Lis przeprowadziła się do mieszkania na warszawskim Wilanowie. Zobacz, jak wyglądają wnętrza apartamentu dziennikarki. 📢 Agata Konarska z TVP - tak obecnie wygląda. Czasami trudno uwierzyć, że ma już 50 lat Agata Konarska jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek w naszym kraju. Od blisko trzydziestu lat pracuje w Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła m.in. Kawę czy herbatę?, magazyn ekonomiczny Plus minus oraz festiwal w Opolu. Trudno uwierzyć, że piękna prezenterka w tym roku skończyła pięćdziesiąt lat. Przypominamy, jak Agata Konarska zmieniała się przez lata i jak wygląda dzisiaj.

📢 Klaudiusz Ševković - metamorfoza po latach. Zobacz, jak teraz wygląda gwiazda Big Brothera [29.12.2023 r.] Klaudiusz Ševković był jedną z największych gwiazd 1. edycji Big Brothera. Mimo, że ostatecznie nie wygrał, po zakończeniu programu zrobił dużą karierę. Od emisji kultowej w Polsce edycji Big Brothera minęło już ponad 20 lat. Zobacz, jak teraz wygląda Klaudiusz Ševković. 📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem ostrzegawczym - nie lekceważ ich [29.12.2023 r.] Nie każdy zwał serca musi objawiać się mocnym bólem w klatce piersiowej i utratą przytomności. Objawy tzw. cichego zawału serca wcale nie muszą być tak oczywiste. Choroby krążenia są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Odpowiednia profilaktyka chorób serca (bądź szybka reakcja w przypadku zawału) może ocalić twoje zdrowie i życie. Co powinno cię szczególnie zaniepokoić, na jakie objawy zwrócić uwagę? 📢 Sylwestrowy weekend w Bydgoszczy. Sprawdź, co się będzie działo w dniach 29 grudnia - 1 stycznia Sylwestrowo-noworoczny okres to dla wielu ludzi przede wszystkim czas zabaw w gronie bliskich i przyjaciół. Dla tych, którzy chcieliby urozmaicić sobie ten czas, przygotowaliśmy propozycje atrakcji planowanych w Bydgoszczy w dniach 29 grudnia – 1 stycznia. Wśród nich m.in. koncerty sylwestrowo-noworoczne, spektakle i sportowe emocje.

📢 Marek Kaliszuk - zdjęcia bez koszulki. Tak wysportowane ciało ma popularny aktor i piosenkarz Marek Kaliszuk to popularny aktor filmowy, musicalowy i teatralny, a także piosenkarz. Na swoim koncie ma wiele ról serialowych i teatralnych oraz występy w kilku programach rozrywkowych. Zwycięzca drugiej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" na co dzień regularnie trenuje i dba o swoje ciało. Aktor jest niezwykle wysportowany i chętnie prezentuje zdjęcia swojej sylwetki w mediach społecznościowych. Internauci są zachwyceni formą fizyczną Marka Kaliszuka. Zobacz zdjęcia! 📢 Weronika Rosati - tak mieszka. Aktorka ma stylowe mieszkanie w Los Angeles Weronika Rosati w czasie pandemii na stałe zamieszkała w Stanach Zjednoczonych. Aktorka regularnie publikowała zdjęcia w mediach społecznościowych, dlatego mogliśmy zobaczyć, jak się urządziła. Weronika Rosati ma stylowe mieszkanie w Marina del Rey na obrzeżach Los Angeles. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jej apartamentu.

📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych. 📢 W przestrzeń powietrzną RP wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Poszukiwania trwają w powiatach tomaszowskim i zamojskim Na terytorium Polski spadł obiekt nieznanego pochodzenia. Taka informacja pojawiła się w przestrzeni medialnej. Trwają poszukiwania w okolicach Hrubieszowa oraz w powiatach: zamojskim i tomaszowskim.

📢 Groźny wypadek w powiecie radziejowskim. Dachowało osobowe renault - mamy zdjęcia W piątek (29.12.2023) na drodze wojewódzkiej nr 267 dachowało osobowe renault. Kobiecie kierującej pojazdem na szczęście nic złego się nie stało. 📢 Clint Eastwood - tak wygląda dziś 93-letni aktor. Mamy jego zdjęcie z Arnoldem Schwarzennegerem! Clint Eastwood to wielki amerykański aktor, który na swoim koncie ma wiele kultowych ról. Widzowie na całym świecie uwielbiają go za jego grę w westernach i filmach sensacyjnych. Wspaniale wcielał się w role twardnieli. Na swoim koncie ma już cztery Oscary oraz cztery Złote Globy. Niedawno skończył 93 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Clint Eastwood. 📢 Dorota Gardias - tak mieszka Oto wnętrza mieszkania najpopularniejszej pogodynki w Polsce Dorota Gardias to jedna z najpopularniejszych prezenterek pogody w Polsce. Jest również dziennikarką i modelką. Jej zdjęcia trafiały na okładki największych polskich magazynów. Zobaczcie, jak dziś mieszka Dorota Gardias. Mamy zdjęcia!

📢 Grażyna Szapołowska na dawnych zdjęciach. Tak aktorka wyglądała kiedyś - metamorfoza na zdjęciach Grażyna Szapołowska jest jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek. Grała m.in. w filmach Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego czy Jerzego Hoffmana. We wrześniu obchodziła 70. urodziny, dlatego postanowiliśmy przypomnieć, jak aktorka zmieniała się przez lata. Zobacz, jak Grażyna Szapołowska zmieniała się przez lata! 📢 Magdalena Lamparska - tak mieszka aktorka. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej.

📢 Bydgoskie jadłodzielnie zbierają i wydają żywność. Po świętach z pomocy skorzystało wiele osób Świąteczne zbiórki żywności w Bydgoszczy cieszyły się dużym powodzeniem. W lodówkach jadłodzielni przy WSG i tej prowadzonej przez Ireneusza Nitkiewicza przy ulicy Gdańskiej wciąż jeszcze jest żywność. 📢 Absurd na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Kierowcy uruchamiają sygnalizację dla pieszych, żeby włączyć się do ruchu Kierowcy opuszczający bydgoski Siernieczek ulicą Sochaczewską mają problem, żeby włączyć się do ruchu w zatłoczoną ulicę Fordońską. Dlatego wysiadają z samochodów i wciskają guzik wzbudzający pobliską sygnalizacje świetlną na przejściu dla pieszych. Wtedy ruch na Fordońskiej na chwilę się zatrzymuje. 📢 Instalacja przy terenach dawnych zakładów Zachem przestaje działać. Oczyściła ponad milion metrów sześciennych wód Uruchomiona w 2021 roku instalacja służąca remediacji terenów poprzemysłowych dawnego Zachemu i oczyszczaniu wód podziemnych z chmury niebezpiecznych substancji przestaje działać - wygasł projekt dofinansowania, za który ją zbudowano. Oczyściła ponad milion metrów sześciennych wód, wyłapując fenole i inne szkodliwe substancje ze składowisk dawnych zakładów.

📢 Oburzające słowa posła KO o dziennikarzach TVP. Bartosz Kownacki nie wytrzymał: Pan jest zerem Poseł PiS Bartosz Kownacki wyszedł ze studia Polsat News po tym, jak Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej użył bulwersującego porównania wobec dziennikarzy Telewizji Polskiej. – Ja z kimś takim przy stole siedzieć nie będę – oznajmił, nazywając wcześniej posła KO "zerem". 📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się po świętach. Suna zostaje obiecana innemu mężczyźnie! Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Abidin wyznaje Feritowi, że kocha Sunę. Ifakat spiskuje nie tylko przeciwko Seyran. Kazim postanawia zorganizować spotkanie z rodziną Saffeta, żeby wydać Sunę za mąż. Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po świętach. Czy Yildiz jest w ciąży? Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender stwierdza, że musi wyjść za mąż. Kumru knuje, by oskarżyć Asuman o kradzież. Cagatay i Sedahi szukają syna Samiego. Po awanturze w pubie Caner, Emir, Omer i Ekin zaprzyjaźniają się. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu do końca roku: Manuela chce umrzeć po śmierci Justa i Inocencii Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do końca roku, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo porywa Inocencię, wdrapuje się na dzwonnicę, dochodzi do tragedii, oboje spadają i giną! Cayetana puszy się, że wraz ze śmiercią Justa przejmuje zapisane jej przez niego w testamencie wszystkie jego dobra i cały majątek Germana. Co jeszcze się wydarzy?

📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo po świętach. Yaman mści się na Seher - kobieta jest załamana Ostatni przedświąteczny odcinek serialu "Dziedzictwo" zobaczymy 22 grudnia, a potem czeka nas kilka dni przerwy. Jednak już po Świętach Bożego Narodzenia turecka produkcja ponownie zagości w ramówce TVP. Wiemy, co wydarzy się telenoweli w okresie świąteczno-noworocznym. Mamy streszczenia nowych odcinków, które Telewizja Polska pokaże w dniach 27 grudnia - 5 stycznia. 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do końca roku: Nesilhan ulegnie urokowi Bory To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do końca 2023 roku: Yaman nie może odpędzić dręczących go myśli o zdradzie Seher. Bora próbuje zbliżyć się do Neslihan i zdobyć jej sympatię. Cenger zatrudnia w rezydencji nowego ogrodnika. Mężczyzna zna się na pielęgnacji roślin, jest jednak niepiśmiennym niemową. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń! 📢 Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! Iluminacje ozdabiające posesję przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy kryją w sobie poruszającą serca historią rodzinnej miłości. Postanowiliśmy ponownie odwiedzić gospodarzy, którzy także i w tym roku zachowali tradycję, dodając mieszkańcom świątecznego blasku. To za sprawą około dwustu tysięcy lampek, które i tym razem wzbudziły w bydgoszczanach zachwyt. 📢 Koniec prac nad deszczówką w Bydgoszczy. Teraz mieszkańcy czekają na naprawę ulic Miejskie Wodociągi zakończyły dwa finansowane z Unii Europejskiej projekty - budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację oczyszczalni Kapuściska. Oczyszczalnią będzie sterować sztuczna inteligencja. Jednak przy okazji budowy deszczówki rozryto w mieście wiele ulic - na ich odtworzenie trzeba poczekać.

📢 Raniuszek wygląda jak pierzasta kulka z długim ogonem. Poznaj sympatycznego ptaka, który ceni życie rodzinne i buduje niezwykłe gniazda Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce. 📢 Jaką nalewkę zrobić zimą? Wypróbuj jeden z 11 przepisów na owocowe nalewki, które możesz zrobić właśnie teraz Nalewki od wieków stosowane są pomocniczo do leczenia różnych dolegliwości. Trafiają też na stoły ze względu na walory smakowe. Pomagają na problemy z sercem, dolegliwości trawienne, a niektóre zalecane są przy przeziębieniu. Zimą nie trzeba rezygnować z ich przyrządzania! Można wykorzystać przepisy na nalewki owocowe, z produktów, które są dostępne w sklepach. Proponujemy 11 przepisów na pyszne i zdrowe nalewki zimowe.

📢 Osiem koncertów, pięć dni i siedem tysięcy widzów na Sylwestrze w Operze Nova [zdjęcia] Dla Opery Nova to najgorętsze dni w roku: w ciągu 5 dni odwiedzi ją około 7 tys. widzów Koncertów Sylwestrowo-Noworocznych. Z uwagi na toczącą się rozbudowę gmachu bydgoskiej Opery o IV krąg i parking, publiczność wchodzić będzie przez hol kasowy. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się po Świętach Bożego Narodzenia. Manuela zostanie oskarżona o zabójstwo. Grozi jej kara śmierci! Ostatni przedświąteczny odcinek serialu "Akacjowa 38" zobaczymy 23 grudnia. Potem czeka nas kilka dni przerwy, ale zaraz po Świętach Bożego Narodzenia hiszpańska telenowela wróci na antenę Telewizji Polskiej. Sprawdziliśmy, co wydarzy się w hiszpańskiej produkcji w okresie świąteczno-noworocznym. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 27 grudnia - 6 stycznia.

📢 Serial "Złoty chłopak". Zatem rozwód! Co wydarzy się po świętach i w nowym roku? Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po świętach i na początku 2024 roku. W galerii zamieszczamy streszczenia odcinków, które będą wyemitowane do 9 stycznia 2024. Relacje Ferita z Seyran mają się coraz gorzej. Gdy po kolejnej kłótni Seyran opuszcza rezydencję i nie chce wrócić, dla Ferita oznacza to tylko jedno - rozwód. 📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. W jej domu już duch świąt Bożego Narodzenia Przytulny i rodzinny dom Katarzyny Zielińskiej już został przystrojony ozdobami świątecznymi. Trzeba przyznać, że bożonarodzeniowe lampki i dekoracje sprawiają, że wnętrza mieszkania Katarzyny Zielińskiej nabrały magicznego klimatu. W galerii zdjęć prezentujemy, jak wygląda dom Katarzyny Zielińskiej w świątecznej odsłonie.

📢 Telenowela Zakazany owoc - to wydarzy się do końca roku. Ender otwarcie wypowie Doganowi wojnę! Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender odkrywa, że Cagatay i Yildiz zamieszkali koło niej. Cagatay usiłuje pogodzić się z Omerem. Mimo protestów Kumru, Dogan chce pozostać mężem Yildiz. Asuman wymyśla sposób, by zemścić się na Ezgi. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Grała sułtankę Hatice w serialu "Wspaniałe stulecie". Tak wygląda teraz Selma Ergeç - zdjęcia Selma Ergeç to turecko-niemiecka aktorka, którą fani serialu "Wspaniałe stulecie" dobrze znają z roli sułtanki Hatice. Siostra Sulejmana Wielkiego, żona Ibrahima Paszy - Wielkiego Wezyra Państwa Osmańskiego, w kultowej tureckiej telenoweli była jedną z ważniejszych postaci. Co wiemy o aktorce Selmie Ergeç? Jak wygląda po latach od nakręcenia serialu "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız Hilal Yıldız polscy widzowie poznali dzięki serialowi "Dziedzictwo". Graną przez nią postać, Zuhal, trudno polubić - aktorka dostała niewdzięczną rolę kobiety, która próbuje uwieść jednego z głównych bohaterów, Yamana. Gdy ten coraz bardziej zbliża się do Seher, Zuhal oraz jej siostra Ikbal robią wszystko, by pozbyć się konkurentki. Jaka prywatnie jest Hilal Yıldız? Zobaczcie zdjęcia, które urocza turecka aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku.

📢 Druga waloryzacja emerytur możliwa w 2024. Takie będą emerytury po marcowej waloryzacji - wyliczenia Podczas swojego expose Donald Tusk zapowiedział, że już wkrótce będzie chciał rozpocząć realizację swoich wyborczych obietnic. Wśród nich znalazła się m.in. druga waloryzacja rent i emerytur, która może zostać wprowadzona już w przyszłym roku. Sprawdziliśmy, co musi się wydarzyć, aby druga waloryzacja emerytur weszła w życie w 2024 roku. Przygotowaliśmy też prognozowane wyliczenia emerytur i rent po marcowej waloryzacji. Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura.

📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska - zdjęcia Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu. 📢 Od 1 stycznia 2024 roku w Bydgoszczy posypią się kary za "kopciuchy"? Może nie do końca Od 1 stycznia przyszłego roku mają zniknąć piece grzewcze pozaklasowe - tzw. kopciuchy. Urząd Marszałkowski nie wydłużył czasu na ich wymianę. Może się okazać, że ponad dwa tysiące najemców mieszkań komunalnych w Bydgoszczy może dostawać mandaty od Straży Miejskiej.

📢 5 mln zł straty w bydgoskim parku przemysłowym, ale zarząd ma pozytywną opinię Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny za trzy kwartały tego roku ma stratę ponad 5 mln złotych. Chodzi o to, że nie sprzedano planowanych nieruchomości. Mimo to rada nadzorcza pozytywnie opiniuje działania zarządu BPPT.

📢 W co ubrać się na domówkę na sylwestra? Inspiracje strojami Małgorzaty Kożuchowskiej, Katarzyny Cichopek i innych celebrytek Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Niektórzy spędzą go na balu, inni w klubach bądź restauracjach, a jeszcze kolejni na imprezie z rodziną lub przyjaciółmi organizowanej w domu. Nawet jeśli zdecydowałaś się na tę ostatnią opcję, nie oznacza to, że musisz rezygnować z elegancji i stylu. Zobacz stylizacyjne podpowiedzi oraz stroje gwiazd, które mogą stać się inspiracją na tę wyjątkową noc.

📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę. 📢 Te zwierzęta trafiły w grudniu do bydgoskiego schroniska. Czekają na odbiór przez swoich właścicieli [zdjęcia] Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy opublikowało zdjęcia czworonogów, które w grudniu trafiły do azylu na Osowej Górze. Większość z nich została znaleziona na bydgoskich ulicach, ale do schroniska przywieziono też zwierzęta z okolicznych miejscowości. Oprócz psów i kotów, wśród zagubionych zwierząt jest również piękny kanarek.

📢 Beata Chmielowska-Olech - tak wygląda na co dzień. Prezenterka Teleexpressu zachwyca urodą Beata Chmielowska-Olech jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Od ćwierć wieku pracuje w Telewizji Polskiej, a od kilkunastu lat jest gospodynią Teleexpressu. Piękna prezenterka zachwyca urodą nie tylko przed kamerą, ale również w życiu prywatnym. Zobacz, jak na co dzień wygląda Beata Chmielowska-Olech!

📢 Tak ubiera się Aleksandra Kwaśniewska - zobacz jej stylizacje na różne pory roku [zdjęcia] Choć Ola Kwaśniewska nie podąża za modowymi trendami, to wiele osób ceni jej stylizacje. Córka Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich stawia na wygodę. Podkreśla też, że poszukuje ubrań, które są ekologiczne i mogą jej długo służyć. Jak ubiera się na co dzień (i na specjalne okazje) Aleksandra Kwaśniewska? Zobaczcie w galerii jej kreacje na różne pory roku.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [9.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Doda jest w ciąży?! Gwiazda dodała zdjęcia z brzuszkiem! [zobacz zdjęcia] Szykuje się prawdziwa rewolucja w życiu Dody? Piosenkarka promuje swój show, a także zbliżającą się trasę koncertową. Nadal spekuluje się też wiele o jej związku z Dariuszem Pachutem. Teraz piosenkarka dodała zdjęcie, na którym widać... ciążowy brzuszek. Czy coś jest na rzeczy? Czy Doda jest w ciąży? A może to kolejny element promocji trasy koncertowej i programu. Nie jest tajemnicą, że ten nie cieszy się wysoką oglądalnością. 📢 Joanna Jabłczyńska, Marta z "Na Wspólnej" - tak się zmieniła. Kiedyś śpiewała w "Fasolkach" Joanna Jabłczyńska to polska aktorka telewizyjna, i dubbingowa, a także piosenkarka oraz prawniczka i radca prawny. Z telewizją i sceną związana jest od najmłodszych lat - była członkinią dziecięcego zespołu "Fasolki" oraz występowała w popularnym programie telewizyjnym dla najmłodszych widzów pt. "Tik-Tak". Zobaczcie, jak zmieniła się popularna aktorka.

📢 Oliwia Bieniuk. Córka Anny Przybylskiej pokazała, jak spędza wakacje. Zobacz zdjęcia Oliwia Bieniuk to córka niezwykle popularnej aktorki, Anny Przybylskiej która zmarła zdecydowanie przedwcześnie w 2014 roku. Oliwia Bieniuk pokazała zdjęcia ze swoich wakacji. Na Instagramie pozuje do zdjęcia ze swoją macochą. Fotka wywołała burzę w sieci. Na niektórych, innych fotografiach Oliwia wygląda jak Anna Przybylska, co zauważają internauci, którzy komplementują urodę dziewczyny. Zobacz zdjęcia Oliwii Bieniuk w galerii artykułu.

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne