Prasówka 30.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek”?

Prasówka 30.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Żona wójta w serialu Ranczo - aktualne zdjęcia. Tak dzisiaj wygląda Violetta Arlak Violetta Arlak to znana polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele ról filmowych, serialowych i teatralnych. Jedną z jej najbardziej pamiętnych ról była grana przez nią postać Haliny Kozioł w "Ranczo". Serialowa żona wójta gminy Wilkowyje starała się tonować temperament porywczego małżonka. Przypominamy, jak wyglądała Halina Kozioł z serialu "Ranczo". Zobacz, jak dzisiaj wygląda Violetta Arlak.

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek.

Prasówka 30.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kuchnie w czasach PRL. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Czternasta emerytura 2023 - ile wynosi? ZUS zdradził nam najważniejsze informacje o czternastkach Czternasta emerytura w 2023 roku to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Kto je otrzyma, ile wynosi, czy trzeba składać wniosek oraz kiedy ruszy wypłata? - na pytania dotyczące „14” odpowiada Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 Aleksandra Kwaśniewska - tak się ubiera córka byłego prezydenta Polski. Zobacz jej stylizacje Ola Kwaśniewska i jej styl - tak ubiera się córka byłej pary prezydenckiej. W galerii zamieszczamy kilkanaście przykładowych stylizacji, w których pojawiała się Aleksandra Kwaśniewska na przestrzeni ostatnich lat. Sama Kwaśniewska kiedyś przyznała, że do mody specjalnie nie przywiązuje uwagi i stawia na ekologię. Jak podobają się Wam jej kreacje? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Agnieszka Woźniak-Starak - stylizacje. Tak ubiera się gwiazd nie tylko podczas wakacji [zdjęcia] Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Woźniak-Starak starannie dobiera swoje kreacje. Nic dziwnego, że podczas medialnych wydarzeń obiektywy fotoreporterów długo koncentrują się właśnie na niej. Ubrania, w których prezentuje się Agnieszka Woźniak-Starak potrafią zwrócić uwagę! Jak ubiera się gwiazda? Zobaczcie w naszej galerii jej stylizacje na różne pory roku.

📢 Prezenty ślubne 2023 - tyle dajemy do koperty na weselu. Zapytaliśmy rodziców, świadków, chrzestnych i gości Ile powinno się włożyć pieniędzy do koperty na ślub w 2023 roku? Wiemy, ile w tym sezonie weselnym dają do koperty rodzice, świadkowie, rodzeństwo, chrzestni i inni goście. Stawki poszły w górę w porównaniu w 2022 rokiem. Zobacz, jak nie przynieść sobie wstydu. 📢 Julia Wieniawa - tak mieszka. Salon w stylu Bali i różowa łazienka - zobacz zdjęcia Julia Wieniawa to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych osobowości polskiego show biznesu. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Pauli w serialu "Rodzinka.pl". Następnie występowała w produkcjach Patryka Vegi. Teraz celebrytka dołączyła do grona jury programu "Mam talent"? Zdania na temat słuszności wyboru produkcji na ten temat są podzielane.

📢 Paznokcie na wrzesień 2023. Mamy wzory i kolory na powakacyjny czas - hitem lipgloss nails Jeśli śledzisz najnowsze trendy w dziedzinie manicure, prawdopodobnie zapoznałeś się z efektem "lipgloss nails"! Ten stylowy i wysmakowany trend zdobywa coraz większą popularność zarówno na portalach społecznościowych, jak i w renomowanych salonach kosmetycznych. Co ciekawe, bez względu na długość twoich paznokci, "lipgloss nails" prezentują się znakomicie i są stosunkowo łatwe do zrealizowania. Niektórzy określają ten trend jako "młodszą siostrę" już znanych "glazed donut nails", które zyskały popularność dzięki inspiracji ze strony Hailey Bieber i jej manicurzystki. 📢 Sahika z serialu Zakazany Owoc - taka jest prywatnie. Internauci: "Piękna i zmysłowa" - zobacz zdjęcia "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc".

📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Teraz jest warta krocie - zdjęcia i ceny z sierpnia 2023 Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki. 📢 Czternasta emerytura - oto nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 roku - wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Dwójka martwych dzieci znaleziona w jednej z posesji w Opolu-Czarnowąsach W jednej z posesji w Opolu-Czarnowąsach znaleziono ciała dwójki dzieci. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają przyczyny tragedii. Ze względu na dobro śledztwa policja nie podaje żadnych szczegółów dotyczących tej sprawy. 📢 Gdy umrzesz, te osoby dostaną pieniądze z subkonta ZUS. Na jakich zasadach? [30.08.2023] W przypadku śmierci osoby, dla której Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi subkonto, zgromadzone na nim środki są dzielone i wypłacane osobom uprawnionym. Nie zawsze jednak po śmierci ubezpieczonego rodzina ma prawo do dziedziczenia środków zapisanych na subkoncie w ZUS. Oto najważniejsze zasady dotyczące dziedziczenia pieniędzy z subkonta. 📢 Tak wygląda teraz 21-letnia córka Omeny Mensah - Vanessa. Zobaczcie, jak się zmieniła! [30.08.2023] Omenaa Mensah pochwaliła się niedawno zdjęciem córki Vanessy. Córka znanej prezenterki telewizyjnej skończyła już 21 lat. Czym zajmuje się i jak wygląda teraz Vanessa, którą widzowie mogli oglądać przed laty w programie "Kuchnia czynna całą dobę" na antenie TVN Style? Przeczytajcie najciekawsze informacje i zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Cagatay szantażowany zdjęciami z Cansu. Yildiz dowie się prawdy? Cagatay jest szantażowany. Ktoś wie o jego romansie z Cansu. Podejrzenia spadają na kobietę, jednak ta wypiera się w żywe oczy. Tożsamość szantażysty szokuje męża Yildiz. Kłopoty w małżeństwie Sahiki i Hasana. Mężczyzna jest dla niej niedobry na każdym kroku. Ta jednak udaje, że tego nie widzi. Czy para szybko się rozstanie? O tym dowiemy się z najbliższych odcinków serialu "Zakazany owoc".

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego - tak ma wyglądać. Wnętrza to dzieło projektanta gwiazd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo zamieszkają w nowym domu. Wnętrza projektuje znany i ceniony wśród gwiazd projektant - Jonatan Kilczewski. Niedawno artysta pokazał w sieci, jak będzie wyglądać garderoba gwiazdy "Pytania na Śniadanie". Jej wygląd zachwycił projektantów! 📢 Waloryzacja emerytur 2024 roku - wyliczenia. Tyle seniorzy dostaną podwyżki na rękę w przyszłym roku Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?

📢 Wiktoria Gąsiewska - tak mieszka. Salon z widokiem na ogród i drewniany stół Wiktoria Gąsiewska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnich latach jej kariera nabrała dużego rozpędu i obecnie realizuje się już nie tylko jako aktorka, ale również jako prezenterka telewizyjna. 23-latka jakiś czas temu kupiła dom w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Wiktoria Gąsiewska.

📢 Joanna Opozda - tak mieszka. Była partnerka Antka Królikowskiego urządza nowy dom - zobacz zdjęcia Joanna Opozda to znana aktorka, której popularność przyniosła rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość". Następnie było o niej głośno za sprawą związku ze znanymi postaciami polskiego show biznesu. Aktorka przez jakiś czas spotykała się m.in. z Alkiem Baronem, a w 2021 poślubiła aktorka Antka Królikowskiego. Para rozstała się jeszcze przed narodzinami syna. Obecnie Opozda postanowiła wyprowadzić się z mieszkania na rzecz pięknego domu z ogrodem. Zobaczcie, jak urządza się Joanna Opozda.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci - wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Stare monety i banknoty z PRL-u mogą przynieść duże pieniądze! Sprawdź, ile dziś można za nie otrzymać Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Rewitalizacja Placu Wolności w Bydgoszczy. Ogłoszono przetarg na kolejny etap pracy. Na Plac Wolności wrócą kwiaciarnie! Drugi etap rewitalizacji Placu Wolności. Urząd Miasta Bydgoszczy ogłosił przetarg na kolejny etap prac na Placu Wolności. Pojawią się m.in. szersze chodniki, estetyczna nawierzchnia i więcej drzew.

📢 SI pokazała bohaterów słynnego anime Dragon Ball Z w realistycznym wydaniu. Taka ekranizacja byłaby spełnionym marzeniem Wśród najważniejszych produkcji anime z pewnością nasuwają się na myśl m.in. Pokemony czy seria Dragon Ball. Dla miłośników drugiego z tytułów (choć nie tylko) mamy niespodziankę – SI „ożywiła” na obrazach postacie z Dragon Ball i efekt robi duże wrażenie. Zobaczcie sami, a warto. 📢 To się dzieje z Twoim organizmem, gdy pijesz ocet jabłkowy. Tak ocet jabłkowy wpływa na Twoje zdrowie Ocet jabłkowy znany jest od lat ze swoich zdrowotnych właściwości. Już nasze babcie go stosowały, a nawet same wyrabiały. Często używały do tego celu popularnych papierówek, które rzadko były pryskane, a smakowały wyśmienicie. Ocet jabłkowy, pity w rozsądnych ilościach, może się przyczynić do poprawy kondycji twojego organizmu. Sprawdź, jakie właściwości ma ocet jabłkowy. O tym piszemy niżej.

📢 Pomoc dla pogorzelców z Nakła. Pieniądze od wojewody i burmistrza - mamy nowe zdjęcia Ponad 300 tysięcy złotych trafi do rodzin, których mieszkania ucierpiały w pożarze kamienicy w Nakle nad Notecią.

📢 Tak kiedyś wyglądała codzienność uczniów! Oto archiwalne szkolne zdjęcia z XX wieku Do końca wakacji nie zostało za wiele dni. Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, a uczniowie wypełnią klasy i korytarze w budynkach. Jak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość? Czy sporo się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach? Prezentujemy stare zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Oto horoskop miłosny Wróżki Romy. Te znaki zodiaku rozstaną się jeszcze w sierpniu To nie będzie łatwy czas dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma już wie, kto skończy wakacje 2023 ze złamanym serce. Koniec zwiastuje nowy, lepszy początek. Głowa do góry? Czyj związek przejdzie do przeszłości jeszcze w sierpniu? O tym przekonacie się z horoskopu Wróżki Romy. 📢 Na tych osiedlach w Bydgoszczy mieszka najwięcej osób. Oto ranking ludności Bydgoszcz jest największym i najbardziej zaludnionym miastem w województwie kujawsko-pomorskim. Według różnych szacunków nad Brdą zamieszkuje obecnie od 320 do 400 tysięcy osób. Sprawdziliśmy, które bydgoskie osiedla liczą najwięcej mieszkańców. Zobaczcie ranking ludności Bydgoszczy.

📢 W Bydgoszczy działa już tylko jedna rada osiedla. Szczegóły dotyczące wyborów nowych nadal nieznane Od lipca w Bydgoszczy funkcjonuje jedna rada osiedla. W pozostałych wygasły kadencje, a do tej pory nie zarządzano nowych wyborów. Mieszkańcy i członkowie rad czekają na wybory, ale na razie formalnie nic nie ruszyło do przodu. 📢 Miasto rozkopane. Znów cisza na placu budowy przy ul. Reja i Skargi w Bydgoszczy W czerwcu wodociągowcy powrócili na rozkopane od dwóch lat skrzyżowanie ulic Piotra Skargi i Mikołaja Reja. Nasi czytelnicy skarżą się, że od kilku tygodni na placu budowy znów nic się nie dzieje.

📢 Bydgoskie podstawówki przed pierwszym dzwonkiem. Czwartoklasiści dostaną darmowe laptopy W bydgoskich szkołach trwają intensywne przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/2024. W placówkach prowadzonych przez ratusz rozpocznie go łącznie blisko 40 tys. uczniów, najwięcej w podstawówkach.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w telenoweli po weekendzie. German pobije Cayetanę! Cayetana oskarża Germana o pobicie. Akacjowa odwraca się od lekarza? Tylko Manuela, Leandro i Trini wierzą w jego niewinność. Jak było naprawdę. Śmierć Rity zasmuca jej przyjaciół. Okazuje się, że Casilda jest w ciąży z Pablem. Mężczyzna niechętnie zgadza się na ślub. Te i inne wydarzenia czekają na widzów serialu "Akacjowa 38" w odcinkach po weekendzie. Streszczenia w naszej galerii.

📢 Serial Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie. Mówcie do mnie "szefowo"! [zdjęcia] Po weekendzie w serialu "Zakazany owoc". Sahika i Hasan Ali biorą ślub. Sahika domaga się, by wszyscy mówili do niej "szefowo". Hasan Ali chce zakończyć szybko związek, ale Sahika się na to nie godzi... Od tego momentu Hasan Ali zacznie robić wszystko, by uprzykrzyć Sahice życie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Zakazany owoc" do końca sierpnia i na początku września? Streszczenia zamieszczamy pod zdjęciami w galerii.

📢 Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood [zobacz zdjęcia] Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek. 📢 Makieta średniowiecznego zamku ponownie uszkodzona. Mamy zdjęcia Wandale zniszczyli dach jednej z wież i wybili szybki. Jerzy Derenda, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zapowiada błyskawiczną naprawę uszkodzonych elementów. 📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX.

📢 Akcja PCK w Bydgoszczy. Wyprawki szkolne trafiły do dzieci z potrzebujących rodzin [zdjęcia] Aż 200 wyprawek szkolnych przekazał w poniedziałek (28 sierpnia) bydgoski oddział PCK dzieciom z ubogich, wielodzietnych rodzin oraz dzieciom z Ukrainy. Wręczono je podczas wydarzenia "Z pełnym tornistrem i z uśmiechem na twarzy wracamy do szkoły". 📢 Claudia Schiffer ma 53 lata i figurę nastolatki! Zobacz, jak modelka dba o urodę oraz sylwetkę Claudia Schiffer to jedna z najpopularniejszych modelek na świecie. Celebrytka w sierpniu tego roku skończyła 53 lata, a wciąż zachwyca zarówno szczupłą sylwetką, jak i gładką twarzą bez zmarszczek. Jak to robi? Nie tylko ciężko pracuje, ale też trzyma się restrykcyjnych zasad. Zdradzamy, jak Claudia Schiffer je i co ćwiczy, a nawet w jaki sposób dba o cerę oraz po co sięga, wykonując makijaż.

📢 3. runda Speedway Euro Championship w Bydgoszczy. Numery startowe rozlosowane 9 września (sobota) w Bydgoszczy odbędzie się trzecia runda Speedway Euro Championship. 📢 Ukradł perfumy z drogerii w Bydgoszczy. Policja prosi o pomoc w identyfikacji Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz – Śródmieście zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji mężczyzny, który ukradł perfumy z bydgoskiej drogerii. Jego wizerunek zarejestrował monitoring. Rozpoznajesz go? 📢 To możesz teraz kupić od wojska w Bydgoszczy - zobacz zdjęcia i ceny. Sprzęt sportowy, drewno, auta... Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy. Poniżej znajdziecie też najważniejsze informacje na temat warunków udziału.

📢 Oszukiwali bydgoszczan metodą "na blika". Wpadli, bo rozpracowali ich policjanci ze Śródmieścia Trzymiesięczny areszt dla mężczyzny i kobiety mających związek z oszustwami na „Blika” to efekt pracy bydgoskich policjantów. Para ze Szczecina wpadła dzięki czujnemu funkcjonariuszowi na urlopie. 📢 „Palce umarlaka” spotkasz w lesie i parku. Ten grzyb wygląda jak z horroru, ale czy jest się czego bać? Oto próchnilec maczugowaty „Palce umarlaka” to potoczna nazwa grzyba, natomiast oficjalna to próchnilec maczugowaty. Zdecydowanie odbiega wyglądem od apetycznych borowików, podgrzybków, kurek, czy kani. Jest dość pospolity i jeśli tylko dobrze przyjrzymy się ściółce lub pniom – pewnie go wypatrzymy. Sprawdź, jak wygląda grzyb „palce umarlaka”, gdzie go można spotkać i czy jest jadalny. 📢 Nie tylko groźna Legionella. Takie bakterie są jeszcze w wodzie w kranie. Na co należy uważać? Od jakiegoś czasu cała Polska żyje informacjami o Legionellozie, czyli chorobie wywołanej wskutek zakażeniem bakteriami legionelli na Podkarpaciu. W sobotę, 26 sierpnia rzeszowski sanepid informował o 143 osobach hospitalizowanych, u których wykryto legionellę. Wszyscy są pacjentami szpitali na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Przemyśla, Kolbuszowej, Łańcuta oraz Sędziszowa Małopolskiego. Dwa kolejne przypadki Legionellozy ujawniono w Wielkopolsce. Badania próbek wody przez sanepid w Rzeszowie potwierdziły częściowo informację o skażeniu wody z kranów. Jakie inne bakterie można znaleźć w wodzie płynącej w kranach oraz zbiornikach z wodą?

📢 Tak mieszka Magda Gessler. Zobacz, jak żyje po królewsku znana restauratorka. Tu spędza czas gwiazda „Kuchennych rewolucji” Magda Gessler to topowa restauratorka, która ma rzesze fanów. Jej profil na Instagramie śledzi ponad milion followersów. Gwiazda rodzimej gastronomi ma dwa domu i dzieli życie między Polską i Kanadą. Zobacz, jaki styl kocha Magda Gessler. Tak się urządziła w domu z ogrodem za miastem.

📢 Najdziksze transfery Polaków. Nie uwierzysz, skąd przyjęli oferty. Na liście Glik, Kucharczyk, Pazdan czy Góralski Letnie okienko transferowe powoli dobiega końca. Niektórzy tak jak choćby Kamil Glik jeszcze negocjują, inni mają za sobą pierwsze gole w nowych zespołach, a przynajmniej debiut. W tym miejscu zebraliśmy listę transferów z udziałem Polaków, które wywołały niemałe zaskoczenie z powodu samego wyboru pracodawcy. Zobaczcie, kto kopie piłkę w Indonezji, Uzbekistanie i polskiej 3 lidze.

📢 Fryzura na motyla jest idealna do okrągłych twarzy. Optycznie wyszczupli buzię i złagodzi jej rysy. Zobacz, komu pasuje butterfly haircut Fryzura na motyla nadaje lekkości i nutki młodzieńczego szaleństwa. Co więcej, łatwo ją wykonać, jej zrobienie w przeciętnym salonie fryzjerskim nie powinno stanowić żadnego problemu, a codzienne układanie zajmie od kilku do kilkunastu minut. Butterfly haircut to cięcie niegdyś charakterystyczne dla filmowych gwiazd, dziś często widywane na ulicach. Zobacz, na czym dokładnie polega i komu pasuje! 📢 Odmładzający kolor ubrań, który jest elegancki i zawsze modny. Jesienią każda pięćdziesięciolatka musi go mieć w swojej szafie Odmładzający kolor ubrań to taki, który wizualnie odejmie kilka lat, sprawi, że twarz będzie świetlista, promienna i radosna. O jakiej barwie mowa? Oczywiście o beżu, który można nosić cały rok, ale jesienią wyjątkowo jest on na topie. Zobacz, z czym go łączyć i przykładowe stylizacje.

📢 Dodatek osłonowy 2023. Do kiedy i jak należy złożyć wniosek. Kto otrzyma dodatkowe pieniądze? Dodatek osłonowy to forma wsparcia gospodarstw domowych, które borykają się z wysokimi rachunkami za energię elektryczną. Zobacz kto może skorzystać, jak i do kiedy złożyć wniosek, by otrzymać pomoc.

📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny [zdjęcia] Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces. 📢 Bydgoskie Śródmieście - tak wygląda z lotu ptaka centralna dzielnica miasta [zdjęcia z drona] Bydgoskie Śródmieście, dzięki swojej architekturze i wielu historycznym akcentom, jest niezwykle turystycznie atrakcyjnym miejscem w mieście. Zabytkowe kamienice, pomniki, zielone "serce" Starego Miasta - Wyspa Młyńska - nie tylko robią wrażenie, oglądane podczas pieszych spacerów, ale zachwycają na zdjęciach z lotu ptaka. Zobaczcie, jak wygląda bydgoskie Śródmieście z zdjęciach z drona.

📢 Straż Miejska w Bydgoszczy upomina rowerzystów jeżdżących po parku Wolności Czy za jazdę po torze rowerowym, który powstał lata temu w parku na Wzgórzu Wolności w Bydgoszczy może grozić mandat? Zastanawiają się nad tym rowerzyści, którzy ostatnio mieli otrzymać takie ostrzeżenia od strażników miejskich. 📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś - tak mieszkają. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów! 📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii w meczu z Landshut Devils [zdjęcia] Abramczyk Polonia Bydgoszcz wjechała do półfinałów I ligi. W wcale o awans drużynę wspierają najwierniejsi kibice >>>

📢 Kobiety spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. One nie wiedzą, co to wierność Myślisz, że w związkach zdradzają tylko mężczyźni? Nic bardziej mylnego. Także panie potrafią przyprawić komuś rogi! A szczególnie te spod niektórych znaków. Zobacz, co w tym temacie udało się ustalić Wróżce Romy. Oto lista znaków zodiaku, które najczęściej zdradzają. 📢 Czternasta emerytura 2023 - taki przelew dostaniesz "na rękę". Oficjalnie wyliczenia od ZUS 2200 złotych netto - tyle wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku. Tę informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, w trakcie dożynek w Paradyżu niedzielę, 20 sierpnia. To dobra wiadomość dla świadczeniobiorców - na ich konta w związku z tą zmianą trafi więcej pieniędzy. Przypomnijmy, że 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie przed wyborami. O stawkach jakie wpłyną na konta emerytów, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy - podajemy je w galerii.

📢 Te znaki zodiaku zdaniem Wróżki mogą mieć nadprzyrodzone moce. One widzą więcej niż inni Zdarza się wam widzieć lub czuć więcej niż inni. Niezawodna intuicja nie wzięła się bez przyczyny. Być może w poprzednim wcieleniu byłaś wiedźmą, czy szeptuchą. Niektóre znaki mają szczególną tendencje do dziedziczenia nadprzyrodzonych predyspozycji. Widzisz je u siebie? Zobaczcie, które znaki zodiaku mogą mieć nadprzyrodzone moce! 📢 To ona zastąpi Seher w serialu Dziedzictwo. Tak na co dzień wygląda piękna Gruzinka "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie w naszym kraju oglądają obecnie 1. sezon telenoweli. Nad Bosforem trwa emisja trzeciego sezonu, w którym nie występuje już uwielbiana przez widzów Sıla Türkoğlu. W rolę Seher wciela się teraz piękna gruzińska aktorka Nanuka Stambolishvili. Co o niej wiemy i jak wygląda? Mamy prywatne zdjęcia nowej serialowej Seher!

📢 Bydgoszcz zaczarowana "Pozytywką" - bezpłatne atrakcje czekają na całe rodziny [zobacz zdjęcia] Wystartował VII Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek "Pozytywka", obfitujący w wydarzenia biletowane i otwarte. Już od czwartku sztuka cyrkowa i barwne przedstawienia dla całych rodzin, przygotowane przez artystów z całego świata, zawładnęły miastem. 📢 Ola Pędziak z Włocławka pokonała raka. Tak dziewczynka spędza wakacje 2023 Ola Pędziak z Włocławka pokonała ciężką chorobę – neuroblastomę. W marcu 2023 roku wróciła z kilkumiesięcznej terapii prowadzonej w hiszpańskiej klinice, na którą zebrano ponad 1,5 miliona złotych. We wrześniu 2023 roku mała Ola kolejny raz ma lecieć do Barcelony na badania kontrolne. Obecnie dziewczynka korzysta z wakacji i ładnej pogody. Niestety nie obyło się bez pobytu w szpitalu. 📢 Z wyżyn na niziny. Wesoły mural nad niewesołą dzielnicą [Kronika bydgoska] Wyżyny od dawna nie są modnym miejscem do zamieszkania i płacą za to wysoką cenę.

📢 Zakazany Owoc - prawdziwy szok. Sahika i Hasan Ali biorą ślub - co jeszcze się wydarzy? W najbliższych odcinkach telenoweli "Zakazany owoc": Ender jest przekonana, że Sahika nie żyje. Oskarża Hasana Alego przed jego rodziną o morderstwo. Ktoś przysyła Ender filmik wyjaśniający tajemnicę zniknięcia Sahiki... Przejdź do GALERII i przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca sierpnia i na początku września 2023 roku. 📢 Mariolka z serialu Świat Według Kiepskich. Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia Widzowie pamiętają Barbarę Mularczyk jako Mariolkę z serialu komediowego "Świat według Kiepskich", który kiedyś przyciągał tłumy telewidzów przed ekrany. Zobaczcie, jak zmieniła się od kilkunastoletniej dziewczyny do dojrzałej kobiety.

📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać!

📢 Złoty Chłopak - nowy turecki serial w TVP1. O czym jest i kiedy będzie emitowany? Na antenę "Jedynki" TVP trafia kolejna turecka telenowela. W poniedziałek, 28 sierpnia, miłośnicy tureckich seriali będą mieli okazję obejrzeć pierwszy epizod telenoweli pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W artykule poniżej więcej informacji na temat tej produkcji. 📢 Tak prezentuje się ogród w samym środku Bydgoszczy. Stworzył go Pan Krzysztof z rodziną Kontynuujemy prezentację najpiękniejszych ogródków i ukwieconych balkonów, zgłoszonych do organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy konkursu "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni". Tym razem odwiedziliśmy Stare Miasto. 📢 Te kolekcje kaset są teraz sporo warte. Renesans kaset magnetofonowych Kasety magnetofonowe były w latach 80. i 90. jednym z najpopularniejszych nośników muzycznych. Po 2000 roku, wyparte przez płyty CD, trafiły do najgłębszych zakamarków naszych mieszkań. Dziś po dekadach przeżytku młodzi odkrywają je na nowo. Skąd moda na powrót kaset magnetofonowych? Ile dzisiaj są warte?

📢 Kultowe kasety VHS, magnetowidy, wypożyczalnie kaset wideo. Tak się kiedyś oglądało filmy i bajki Kasety wideo stanowiły istotny element historii rozwoju technologii wideo. Ich popularność w latach 80. i 90. wpłynęła na sposób, w jaki konsumowano treści wideo. Obecnie powrót kasety VHS można tłumaczyć nostalgicznym sentymentem, poszukiwaniem unikalnych treści i modą na retro. Pomimo upływu czasu i pojawienia się nowych technologii, stare kasety wciąż mają swoje miejsce w sercach miłośników wideo.

📢 Handel w latach 90. ubiegłego wieku w Bydgoszczy - tak rodziła się przedsiębiorczość [pokolorowane zdjęcia] Ciuchy na łóżkach polowych, warzywa na trawniku, biustonosze na płocie... Tak wyglądał bydgoski handel 30 lat temu w okresie przemian gospodarczych i społecznych, kiedy rodziła się nasza przedsiębiorczość i polski kapitalizm. Zobacz unikalne zdjęcia z tamtych lat poddane koloryzacji!

📢 Lexus Bydgoszcz otwiera nowe perspektywy! Nowy salon Lexusa niedawno miał premierę nowego segmentu w swojej gamie Lexusa LBX. Tylko do 30 sierpnia wyjątkowa oferta przedsprzedażowa z korzyścią do 27 tys. zł! Zobacz, co możesz zyskać! 📢 Tak wyglądała kiedyś Magda Gessler w prostych włosach i bez burzy blond loków. Mamy zdjęcia Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej. 📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Taka jest prywatnie Casilda z serialu "Akacjowa 38". Marita Zafra miała zostać zawodową tancerką - zobacz zdjęcia Marita Zafra urodziła się 10 kwietnia 1994 roku w Madrycie. Jest córką znanej hiszpańskiej Luisity Zafra. Maritę Zafrę można oglądać jako serialową Caildę w telenoweli "Akacjowa 38". Zanim została aktorką, planowała karierę zawodowej tancerki. W galerii artykułu znajdziesz prywatne zdjęcia Marity Zafry. 📢 Uczestnicy pierwszej edycji Big Brother. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Przebiegła Ender z serialu "Zakazany owoc" prywatnie. Aktorka Sevval Sam i jej czarujące kreacje [zdjęcia] Şevval Sam najbardziej znana jest polskim widzom z roli przebiegłej Ender w serialu "Zakazany owoc", który od kilku miesięcy można oglądać na antenie TVP 2. Urodzona w Stambule Şevval Sam to również bardzo utalentowana piosenkarka. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2,5 miliona osób. Posłuchajcie jak śpiewa i zobaczcie, jak prezentuje się na scenie w pięknych kreacjach. Zdjęcia zamieszczamy w galerii powyżej. 📢 Tak wygląda gospodarstwo Tomka K. Gwiazda programu Rolnik Szuka Żony ma kolorowy dom Tomasz K. był jednym z pięciorga uczestników 9. edycji programu "Rolnik szuka żony". Młody rolnik zaprosił na swoje gospodarstwo trzy kandydatki, lecz ostatecznie to piękna Kasia skradła serce 24-letniego mężczyzny. Zobacz, jak wyglądają maszyny i gospodarstwo Tomka z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

