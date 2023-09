Prasówka 3.09.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Akacjowa 38" - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Cayetana zleca zabicie Germana!”?

Prasówka 3.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Akacjowa 38" - to wydarzy się w serialu po weekendzie. Cayetana zleca zabicie Germana! W najbliższych odcinkach serialu "Akacjowa 38" fabuła skupi się na kłopotach Germana, który trafi za kratki pod zarzutem pobicia Cayeatany. Do jego obrony zostanie ściągnięty najlepszy adwokat ze stolicy. Cayeatana zleci zabicie swojego męża... Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie i w dalszej części miesiąca. Streszczenia odcinek po odcinku zamieszczamy w galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.09.23

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024 - wyliczenia. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Teraz jest warta krocie - zdjęcia i ceny Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

Prasówka 3.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu na początku września. Sahika podaje Zehrze narkotyk Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" na początku września. Streszczenia odcinków przeczytasz w galerii pod zdjęciami. Wkrótce w serialu: Wszyscy są zszokowani faktem, że Sahika wzięła ślub z Hasan Alim. Mąż Zehry grozi Cagatayowi i chce od niego pieniądze. Hasan przyjmuje ofertę Ender i zgadza się pomóc jej w pozbyciu się Sahiki. Sahika podaje Zehrze narkotyk... Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. 📢 Paznokcie na wrzesień 2023. Wzory i kolory na powakacyjny czas - hitem jest lipgloss nails Jeśli śledzisz najnowsze trendy w dziedzinie manicure, prawdopodobnie zapoznałeś się z efektem "lipgloss nails"! Ten stylowy i wysmakowany trend zdobywa coraz większą popularność zarówno na portalach społecznościowych, jak i w renomowanych salonach kosmetycznych. Co ciekawe, bez względu na długość twoich paznokci, "lipgloss nails" prezentują się znakomicie i są stosunkowo łatwe do zrealizowania. Niektórzy określają ten trend jako "młodszą siostrę" już znanych "glazed donut nails", które zyskały popularność dzięki inspiracji ze strony Hailey Bieber i jej manicurzystki.

📢 Te osoby będą zwolnione z płacenia abonamentu RTV w 2024 roku. Znamy wysokość opłaty abonamentowej Znana jest wysokość opłat za abonament radiowo-telewizyjny, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Opłatę za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła również listę osób zwolnionych z opłaty abonamentowej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu RTV oraz ile wynoszą zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc.

📢 Horoskop miłosny na wrzesień 2023 roku. Te znaki zodiaku znajdą miłość! Zła passa minęła. Przed nami wrzesień - miesiąc zwiastujący jesień, który będzie latem dla zakochanych. Przed niektórymi znakami zodiaku szansa na spotkanie miłości życia. Kto będzie w gronie szczęśliwców? Zobaczcie w naszej galerii horoskop miłosny na wrzesień 2023.

📢 Objawy raka jelita grubego. To jeden z najczęstszych nowotworów - nie lekceważ tych symptomów! Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Bardzo ważne w profilaktyce nowotworu jelita grubego są regularne badania, ponieważ początkowo tego rodzaju rak nie daje wyraźnych objawów. Jakie symptomy muszą być dla nas alarmem? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Oto objawy, które mogą wskazywać na raka jelita grubego. 📢 Julia Wieniawa - tak mieszka. Salon w stylu Bali i różowa łazienka [zdjęcia] Julia Wieniawa to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych osobowości polskiego show biznesu. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Pauli w serialu "Rodzinka.pl". Następnie występowała w produkcjach Patryka Vegi. Teraz celebrytka dołączyła do grona jury programu "Mam talent"? Zdania na temat słuszności wyboru produkcji na ten temat są podzielane.

📢 Dom Macieja Kurzajewskiego i Kasi Cichopek - tak ma wyglądać. Te wnętrza to dzieło projektanta gwiazd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo zamieszkają w nowym domu. Wnętrza projektuje znany i ceniony wśród gwiazd projektant - Jonatan Kilczewski. Niedawno artysta pokazał w sieci, jak będzie wyglądać garderoba gwiazdy "Pytania na Śniadanie". Jej wygląd zachwycił projektantów! 📢 Andrzej Gołota - tak wygląda jego syn. Podobny do ojca, olimpijskiego medalisty pięściarza? Andrzeja Gołoty nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Tę legendę polskiego sportu znają wszyscy. Kariera Andrzeja Gołoty już dawno dobiegła końca, ale kibice wciąż pamiętają czasy, gdy wstawali w środku nocy i przeżywali kolejne walki naszego asa wagi ciężkiej. Były sportowiec mieszka z rodziną w USA, a dzięki aktywności w sieci jego żony, możemy zobaczyć, jak wygląda syn Andrzeja Gołoty.

📢 Gulczas - tak zmieniła się gwiazda programu Big Brother. Tak wygląda teraz Piotr Gulczyński Big Brother to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Jednym z bohaterów programu był Piotr Gulczyński, czyli popularny Gulczas. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Wkrótce pojedziemy przez region nowymi odcinkami dróg krajowych. Zobacz jak postępują prace! Nawet krótki odcinek asfaltu żywo przypominający PRL-owską siermięgę, może popsuć humor jadącemu nim kierowcy. Na szczęście drogi, w tym w naszym regionie, szybko się modernizują. 📢 Aleksandra Kwaśniewska - stylizacje na zdjęciach. Tak się ubiera córka byłego prezydenta Polsk Aleksandra Kwaśniewska i jej styl - tak ubiera się córka byłej pary prezydenckiej. W galerii zamieszczamy kilkanaście przykładowych stylizacji, w których pojawiała się Aleksandra Kwaśniewska na przestrzeni ostatnich lat. Sama Kwaśniewska kiedyś przyznała, że do mody specjalnie nie przywiązuje uwagi i stawia na ekologię. Jak podobają się Wam jej kreacje? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto nowa aktorka w serialu Zakazany owoc. Tak prywatnie wygląda piękna Cansu [zdjęcia] Jakiś czas temu w serialu "Zakazany owoc" pojawiła się nowa bohaterka, która zdążyła już sporo namieszać w tureckiej telenoweli. Piękna Nilperi Şahinkaya w uwielbianej przez widzów produkcji wciela się w rolę Cansu. Kobieta już w pierwszych odcinkach na planie serialu uwiodła Cagataya i zaciągnęła go do łóżka. Wielu fanów "Zakazanego owocu" zastanawia się, jaka na co dzień jest turecka aktorka. Mamy prywatne zdjęcia serialowej Cansu! 📢 Legionella i legioneloza - sytuacja w Bydgoszczy. Co to jest i jak można się zarazić? Kolejne doniesienia o zakażeniach legionellą w województwie podkarpackim wywołują dyskusje także w innych rejonach Polski. Wyjaśniamy, jak można zakazić się bakterią, czym jest legioneloza, jak zmniejszyć ryzyko zakażenia oraz czy w Bydgoszczy są powody do obaw.

📢 Tak kibice w Bydgoszczy zareagowali na kiepski mecz Zawiszy. Byliście na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach Druga z rzędu, a pierwsza domowa porażka Zawiszy Bydgoszcz. Cartusia Kartuzy zdecydowanie lepsza na Gdańskiej. Kibice z Bydgoszczy nie kryli swojego rozczarowania. 📢 Sułtanka Hurrem skończyła 40 lat. Tak po operacjach plastycznych wygląda Meryem Uzerli z serialu "Wspaniałe stulecie" [zdjęcia - 3.09.23 r.] Meryem Uzerli, która zasłynęła rolą Sułtanki Hurrem w tureckim serialu "Wspaniałe stulecie" świętowała w sierpniu 2023 roku swoje czterdzieste urodziny. Impreza odbyła się w Berlinie i przyjechali na nią goście z całego świata. Jak około dziesięć lat po nakręceniu serialu wygląda aktorka? Media donosiły o zabiegach plastycznych, którym poddawała się w ostatnich latach Uzerli. Zobaczcie jej najnowsze zdjęcia w naszej GALERII. Czy mocno się zmieniła?

📢 Anna Dereszowska i jej stylizacje. Tak ubiera się 42-letnia aktorka - zdjęcia [3.09.23 r.] Anna Dereszowska niejednokrotnie zwracała uwagę swoimi stylizacjami. Często chwalona jest za elegancję strojów, w których się prezentuje. Jak ubiera się utalentowana aktorka na co dzień oraz podczas wielkich wydarzeń? W galerii zobaczysz ponad dwadzieścia zdjęć, na których artystka pojawia się w ciekawych kreacjach. 📢 To wydarzy się po weekendzie w serialu "Zakazany owoc". Cagatay szantażowany zdjęciami. Yildiz dowie się prawdy? [3.09.23 r.] Cagatay jest szantażowany. Ktoś wie o jego romansie z Cansu. Podejrzenia spadają na kobietę, jednak ta wypiera się w żywe oczy. Tożsamość szantażysty szokuje męża Yildiz. Kłopoty w małżeństwie Sahiki i Hasana. Mężczyzna jest dla niej niedobry na każdym kroku. Ta jednak udaje, że tego nie widzi. Czy para szybko się rozstanie? O tym dowiemy się z najbliższych odcinków serialu "Zakazany owoc".

📢 Grała Wioletkę w serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska [zdjęcia - 3.09.23 r.] Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo". 📢 Piękna kuchnia i stylowy taras - tak mieszka Aneta Zając z Pierwszej miłości. Zobacz zdjęcia! [3.09.23 r.] Aneta Zając zagrała w wielu polskich serialach, ale większość widzów kojarzy ją przede wszystkim z roli Marysi w "Pierwszej miłości". Aktorka na co dzień jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje jak wygląda jej życie prywatne. Dzięki temu możemy podejrzeć wnętrza jej mieszkania. Uwagę zwraca przede wszystkim kremowa kuchnia oraz zielony ogród, w którym znajduje się przestronny taras. Zobacz, jak mieszka Aneta Zając!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto wyliczenia. Takie podwyżki na rękę dostaną seniorzy w przyszłym roku [3.09.23 r.] Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Kreacje od najlepszych projektantów - zobacz zdjęcia [3.09.23 r.] Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

📢 Targi Sportowo-Rekreacyjne w bydgoskim Myślęcinku. Mamy zdjęcia z imprezy W sobotę w Myślęcinku odbyły się Targi Sportowo-Rekreacyjne. - To pierwsze tego typu wydarzenie nad Brdą, które stanowiło doskonałą platformę do promocji klubów sportowych, dostawców sprzętu oraz firm związanych z rekreacją i zdrowym stylem życia - zapowiadali organizatorzy.

📢 Oni będą ubiegali się o mandat senatora. Oto kandydaci z Bydgoszczy i Inowrocławia Jeśli chodzi o walkę o mandaty senatorów, to w okręgach 9 i 10 wezmą w niej udział przedstawiciele dwóch bloków. Z jednej strony o miejsce w Senacie ubiegają się politycy PiS-u: Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz i jego zastępca, Radosław Kempinski. Z drugiej w wyborach startują przedstawiciele Paktu Senackiego opozycji: Ryszard Brejza i Andrzej Kobiak. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Policja szuka tych osób za niepłacenie alimentów. Mamy ich wizerunki! Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 2 września 2023 roku. Kilkaset osób z woj. kujawsko-pomorskiego jest poszukiwanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy za uchylanie się od niepłacenia alimentów. Zobaczcie wizerunki tych osób i pomóżcie policji w poszukiwaniach.

📢 Terenowa Masakra w Bydgoszczy. W wodzie, błocie, przez przeszkody [zdjęcia] Wrześniowa edycja Terenowej Masakry w Bydgoszczy za nami. Zobaczcie, jak z przeszkodami radzili sobie uczestnicy sobotnich zawodów >>>

📢 Śmierć 18-latki na terenie dawnego Zachemu w Bydgoszczy. Młodzi ludzie mieli ze sobą alkohol Z pierwszych ustaleń śledczych Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe wynika, iż grupa młodych ludzi, która eksplorowała ruiny na terenie dawnej fabryki dynamitu DAG, w rejonie obecnego Exploseum, miała przy sobie alkohol i środki odurzające. Prokurator zlecił badanie toksykologiczne ofiary wypadku. 📢 Znamy wszystkich kandydatów PiS do Sejmu i Senatu. Jest niespodzianka Od czwartku wiemy, że listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy otworzy Paweł Szrot. W sobotę poznaliśmy nazwiska kolejnych kandydatów partii rządzącej. Niespodzianką jest brak Tomasza Latosa, prezesa okręgowego partii. 📢 Przerażające mieszkania w bloku. Zupełnie jak z horroru! Odważyłbyś się tam mieszkać? Ten, kto poszukuje mieszkania do wynajęcia dobrze wie, że przerażać w dzisiejszych czasach może nie tylko jego cena. Skrajnie nietypowe rozwiązania mogą szokować. Wiadomo, to "pod wynajem", ja tu mieszkał nie będę. Ubikacja w kuchni? Czemu nie? Zobaczcie mieszkania jak z horroru.

📢 Grzegorz Mielec - tak teraz wygląda. Od czasów Big Brothera zmienił się nie do poznania [zdjęcia] Grzegorz Mielec był uczestnikiem pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Program opuścił dosyć szybko, jednak widzom zapadł w pamięci za sprawą głośnego romansu z Karoliną Pachniewicz w domu Wielkiego Brata. Jak potoczyła się kariera Grzegorza Mielca po udziale w Big Brotherze? Zobacz, jak dziś wygląda i czym zajmuje się Grzegorz Mielec.

📢 Mamed Chalidow - tak mieszka i żyje na co dzień. Ma piękny dom nad jeziorem - tam trenuje i odpoczywa Mamed Chalidow ma duży dom pod Olsztynem. W położonej nad jeziorem rezydencji odpoczywa, relaksuje się, ale też ciężko trenuje. Zobacz jak mieszka i żyje Mamed Chalidow. 📢 Koszykarze Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz spotkali się z kibicami. Oto zdjęcia z prezentacji zespołu! Zbudowana na walkę o awans do Orlen Basket Ligi drużyna Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz w piątek została zaprezentowana kibicom. Nie zabrakło okazji do rozmów i zdjęć z nowymi graczami Asty. W sobotę kolejny sparing w Sisu Arenie.

📢 Z Byszewa do... Byszewa – wzdłuż polodowcowych jezior. Zobacz, jak tam jest pięknie! Wakacje właśnie się kończą, ale nasz „apetyt” na wycieczki po Kujawach i Pomorzu nie. Tym bardziej, że ci z nas, którzy wrócili z dalszych wojaży, szukają propozycji na bliższe wypady, bo i dni coraz krótsze, i pogoda mniej sprzyjająca. 📢 Gdzie na grzyby w okolicy Bydgoszczy? W tych miejscach warto udać się na grzybobranie Grzybiarze mają "swoje" miejsca, których lokalizacji często strzegą jak oka w głowie. Nic dziwnego, dla miłośników zbierania grzybów, wyjście do lasu i znalezienie upragnionych grzybów to ogromna satysfakcja. Poprosiliśmy jednak zaprzyjaźnionych grzybiarzy o wskazanie miejsc w okolicy Bydgoszczy, w których warto poszukać grzybów. 📢 Kamil z serialu M jak Miłość - tak kiedyś wygląda. Zobacz, jak zmienił się Marcin Bosak Marcin Bosak wystąpił w wielu polskich filmach i serialach, ale największą popularność przyniosła mu rola Kamila Gryca w "M jak miłość". Na planie "emki" zadebiutował dwadzieścia lat temu. Po kilku latach odszedł z serialu, by powrócić na plan w 2019 roku. Przypominamy, jak kiedyś wyglądał aktor. Zobaczcie, jak przez lata zmienił się serialowy Kamil!

📢 Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Pawłowicza, byłego senatora i dyrektora Centrum Onkologii w Bydgoszczy [zdjęcia] Pogrzeb odbył się w piątek, 1 września, na cmentarzu parafialnym w Osielsku przy ul. Lawendowej 10. W ostatniej drodze Zbigniewowi Pawłowiczowi towarzyszyła rodzina, bliscy oraz liczne grono przyjaciół. 📢 Pierwszy weekend września w Bydgoszczy. Przedstawiamy listę atrakcji w mieście Po kilku dniach gorszej pogody, prognozy zapowiadają cieplejszy, słoneczny weekend. Warto więc wybrać się na różne imprezy, jakie zaplanowano w Bydgoszczy w najbliższy weekend. Atrakcji nie zabraknie, a "Express Bydgoski" przygotował dla swoich Czytelników tradycyjną listę wydarzeń. 📢 Monika Sewioło - aktualne zdjęcia. Gwiazda Big Brothera wygląda teraz zupełnie inaczej Monika Sewioło była uczestniczką 1. edycji Big Brothera, którą emitowano w 2001 r. na antenie TVN. Piękna blondynka szybko opuściła dom Wielkiego Brata, jednak udział w reality-show był dla niej przepustką do wielkiej kariery. Przypominamy, jak przez lata zmieniała się urocza blondynka z Big Brothera. Zobacz zdjęcia Moniki Sewioło.

📢 Małgorzata Maier z Big Brothera - tak teraz wygląda. Zobacz, jak się zmieniła przez 22 lata! Małgorzata Maier wzięła udział w 1. edycji Big Brothera w Polsce. Piękna blondynka w finale zajęła trzecie miejsce i z miejsca zyskała ogromną popularność. Po sukcesie osiągniętym w Domu Wielkiego Brata zrezygnowała z show-biznesu i najpierw projektowała wnętrza, a następnie pracowała w PR. Obecnie zajmuje się rękodziełem - tworzy ceramiczne zastawy obiadowe i wazony. Zobacz, jak Małgorzata Maier zmieniła się przez 22 lata. Tak dzisiaj wygląda finalistka 1. edycji Big Brothera! 📢 Matki, żony i kochanki - tak zmieniły się bohaterki serialu od premiery w latach 90. [zdjęcia] "Matki, żony i kochanki" to polski serial obyczajowy, który zyskał ogromną popularność już po pierwszych kilku odcinkach w latach 90. XX wieku. Pierwszą serię odcinków serialu emitowano w 1996 roku i mimo niepochlebnych recenzji krytyków, przyciągał przed telewizory tłumy Polaków, którzy śledzili skomplikowane losy bohaterek. My sprawdziliśmy, jak wyglądają po ponad 20 latach od emisji główne bohaterki. Zobaczcie, jak się zmieniły i jak wtedy wyglądały.

📢 To możesz teraz kupić od wojska w Bydgoszczy - zobacz zdjęcia i ceny. Sprzęt sportowy, drewno, auta... Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy. Poniżej znajdziecie też najważniejsze informacje na temat warunków udziału. 📢 Klaudia Kozioł z serialu Ranczo - tak teraz wygląda. Zobacz, jak zmieniła się Marta Chodorowska Marta Chodorowska to aktorka, która wciela się w rolę Julii w popularnym seriali "M jak miłość". Gra tam byłą kochankę Andrzeja (w tej roli Krystian Wieczorek), która niedawno poroniła i popadła w depresję. Jednak miliony polskich widzów kojarzą ją z kultowej roli Klaudii Kozioł w serilau "Ranczo". 5 marca minęło 17 lat od emisji pierwszego odcinka tej produkcji. Z tej okazji przypominamy, jak zmieniła się popularna Klaudia z "Rancza".

📢 Food trucki znów zjechały do Bydgoszczy. Nad Brdą trwa festiwal pełen smaków [zdjęcia] W piątek (1 września) w Bydgoszczy rozpoczęła się piąta edycja Food Truck Festivals. W furgonetkach, które zaparkowały w pobliżu lodowiska Torbyd, przez trzy dni będzie można skosztować dań z wielu zakątków świata. 📢 Auta stały na światłach, wjechało w nie BMW. Zderzenie na Focha w Bydgoszczy W piątek (1 września) wieczorem doszło do zderzenia z udziałem trzech aut osobowych na wysokości Opery Nowa. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Mamy informacje od policji na temat okoliczności zdarzenia.

📢 Obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Bydgoszcz oddała cześć bohaterom [zdjęcia] W piątek, 1 września, w Bydgoszczy odbyły się uroczyste obchody 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na Starym Rynku i na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy oddano cześć poległym i złożono hołd bohaterom.

📢 Sahika z serialu Zakazany Owoc - taka jest prywatnie. Internauci: "Piękna i zmysłowa" - zdjęcia "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc". 📢 Roksana Węgiel - odważne fotki. Już nie jest grzeczną nastolatką, teraz bikini, lateks i koronki Roksana Węgiel w styczniu tego roku skończyła 18. lat! Na profilu młodej artystki pojawiają się od tego czasu odważne zdjęcia, dzięki którym piosenkarka podkreśla, że nie jest już małą dziewczynką, ale dojrzałą kobietą. Obcisłe wdzianka, koronkowe, prześwitujące body, lateks - w takich strojach pozuje do fotek. Zobaczcie, jakie zdjęcia Roksany Węgiel rozpalają internautów.

📢 Płaca minimalna 2024 - taką podwyżkę dostaniesz - kwoty. We wrześniu ważna decyzja Rada Ministrów ma czas do 15 września, by w drodze rozporządzenia określić stawki płacy minimalnej na 2024. Szacuje się, że podwyżka pensji minimalnej dotyczyć będzie ponad 3,5 mln osób. Ile będą zarabiać osoby pobierające minimalne wynagrodzenie w 2024 roku? Z projektu rozporządzenia wiemy, że pracownicy mogą liczyć na dość wysoką podwyżkę. Oto stawki, które mają obowiązywać od 1 stycznia oraz od 1 lipca.

📢 Marta z serialu M jak miłość - tak kiedyś wyglądała. Zobacz, jak zmieniła się Dominika Ostałowska [zdjęcia] Dominika Ostałowska to znana aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Od 2000 roku występuje w serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Marty Mostowiak. Widzowie pokochali ją za postać troskliwej matki Łukasza, której jednak nie powiodło się w miłości. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała serialowa Marta z M jak miłość. Tak przez lata zmieniła się Dominika Ostałowska.

📢 Ewa Chodakowska - tak ubiera się znana trenerka fitness. Zobacz jej stylizacje [zdjęcia] Ewa Chodakowska to jedna z najbardziej znanych trenerek personlanych w Polsce. Wszyscy wiemy, że sport jest największą pasją pani Ewy. Jednak, jak każda prawdziwa kobieta, Ewa Chodakowska dba także o to, by jej garderoba była pełna, a ubiór zawsze pasował do okazji. Zobaczcie, jaki styl ma Ewa Chodakowska i w jakich strojach najczęściej lubi się prezentować. 📢 Czternasta emerytura - tyle dostaną seniorzy we wrześniu - oto oficjalne stawki ZUS Już w tym miesiącu (wrześniu) ZUS wypłaci seniorom czternastą emeryturę. Ta będzie w tym roku rekordowo wysoka i wyniesie 2200 złotych netto. O podwyżce dodatkowego świadczenia emerytalnego poinformował 20 sierpnia w trakcie dożynek w Paradyżu prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy podał dokładne wyliczenia, jakie kwoty z tytułu 14. emerytury wpłyną na konta świadczeniobiorców w zależności od wysokości podstawowej miesięcznej emerytury. Tabele z wyliczeniami kwot netto ("na rękę") 14. emerytury zamieszczamy w galerii.

📢 Natasza Urbańska - tak mieszka. Piękny dworek i ekogospodarstwo z owcami i kozami [zdjęcia] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz od kilku lat mieszkają w urokliwej podwarszawskiej posiadłości z początku XIX wieku. Zabytkowy dworek w Jajkowie jest dla nich wyjątkowy, ponieważ to właśnie tam wzięli ślub. Wokół pałacu jest mnóstwo zieleni, a szczególną uwagę przykuwa kilkunastoletni las oraz ekogospodarstwo, w którym hodowane są m.in. kury, kozy i owce. Zobacz, jak mieszka Natasza Urbańska z rodziną. 📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023. Na te znaki czekają duże pieniądze Co przyniesie wrzesień 2023? To będzie miesiąc, w którym rozwiąże się wiele problemów. Niektóre znaki mogą liczyć na spory zastrzyk gotówki. Są i tacy, którzy powinni zacisnąć pasa. Zobaczcie horoskop finansowy na wrzesień 2023. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Skutki jedzenia papryki. To się dzieje z organizmem, gdy jesz paprykę Papryka to bardzo popularne i zdrowe warzywo. Jest niskokaloryczna, więc sprawdza się przy diecie odchudzającej. Zawiera też mnóstwo witamin i składników mineralnych niezbędnych w prawidłowo zbilansowanej diecie. Sproszkowana papryka poprawia trawienie i pobudza apetyt. Papryka pomaga nawet na ból głowy! Dlatego zdecydowanie powinniśmy sięgać po paprykę każdego dnia. Jakie jeszcze ma właściwości? Jak działa papryka na nasz organizm? Przekonaj się. 📢 Taki na co dzień jest Ali z serialu Dziedzictwo. Przystojny aktor kocha zwierzęta [zdjęcia] Serial "Dziedzictwo" pod koniec marca zadebiutował w ramówce Telewizji Polskiej. Turecka produkcja na antenie TVP 1 zastąpiła "Przysięgę". Jednym z bohaterów nowego serialu jest Melih Özkaya, który wciela się w rolę policjanta o imieniu Ali. Aktor jest bardzo przystojny, więc z pewnością będzie miał w Polsce liczne grono fanek. Zobacz, jak na co dzień wygląda Melih Özkaya. Mamy prywatne zdjęcia tureckiego aktora!

📢 Tragedia nieopodal Exploseum w Bydgoszczy. Nie żyje 18-letnia dziewczyna Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło z czwartku na piątek. 18-latka spadła z wysokości z obiektu na terenie byłego Zachemu w Bydgoszczy. 📢 Bydgoscy nauczyciele odebrali awanse. Są też zmiany na stanowiskach dyrektorów [zdjęcia] W piątek (1 września) w bydgoskim Pałacu Młodzieży wręczono akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Dzień wcześniej 19 osobom, które wzięły udział w konkursach, powierzono pełnienie funkcji dyrektorów. Pożegnano też pięcioro dyrektorów, którzy przeszli na emeryturę. 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. Im nie wolno ufać [lista] Horoskop prawdę ci powie. W to wierzą wszyscy miłośnicy astrologii, ale nie tylko. Tym razem Wróżka Roma wzięła pod lupę naszych panów i ich podejście do związków. Efekty jej ustaleń prezentujemy w poniższej galerii. Zobacz, które znaki zodiaku mają największą skłonność do zdrad.

📢 Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024 - przerwy, ferie, egzaminy [terminarz roku szkolnego] 4 września rozpoczyna się rok szkolny 2023/2024. W tym roku szkolnym uczniowie edukację zakończą - według rozporządzenia ministra - w "w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca". W artykule znajdziesz informacje na temat przerw w roku szkolnym, dniach wolnych, terminów ferii zimowych oraz dat najważniejszych egzaminów. Sprawdź, kiedy przypadają dni wolne w roku szkolnym 2023/2024. 📢 Tak mieszka Karolina Pajączkowska. Gwiazda odchodzi z TVP [zdjęcia] Karolina Pajączkowska prowadziła programy informacyjne na antenie TVP Info i TVP World. Wiosną dziennikarka zniknęła z telewizji. Teraz poinformowała, że odchodzi z TVP. 📢 W Bydgoszczy ktoś przywiązał psa do drzewa i zostawił w lesie. Sprawcy poszukuje policja O tej bulwersującej sprawie poinformowało w mediach społecznościowych Nadleśnictwo Żołędowo, publikując zdjęcie porzuconego czworonoga.

📢 Telenowela "Dziedzictwo". Ozan planuje zabić Seher i siebie! To wydarzy się we wrześniu - streszczenia W najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo": Kiraz pakuje się w kolejne kłopoty i zatrudnia się w... siedzibie handlarzy narkotyków. Ozan przygotowuje swój diaboliczny plan, chce zabić siebie i Seher, by "zawsze mogli już być razem". Ta nie podejrzewa, w jak wielkim jest niebezpieczeństwie. Czy Yamanowi uda się ją uratować, gdy zostanie uwięziona przez Ozana? Streszczenia wrześniowych odcinków serialu "Dziedzictwo" przeczytasz w GALERII. 📢 To wydarzy się we wrześniu w serialu "Akacjowa 38". German za kratkami Sprawdź, co wydarzy się na początku września w serialu "Akacjowa 38": Justo i Manuela bezskutecznie szukają swojej córki. German ma duże kłopoty, część przyjaciół się od niego odwraca, wkrótce zostanie aresztowany i ma rozpocząć się proces. Celia nie chce uwierzyć lekarzowi, że nie jest w ciąży. Streszczenia nowych odcinków telenoweli "Akacjowa 38" zamieszczamy w GALERII. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 2.

📢 Wiktoria Gąsiewska - tak mieszka. Salon z widokiem na ogród i drewniany stół [1.09.2023] Wiktoria Gąsiewska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnich latach jej kariera nabrała dużego rozpędu i obecnie realizuje się już nie tylko jako aktorka, ale również jako prezenterka telewizyjna. 23-latka jakiś czas temu kupiła dom w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Wiktoria Gąsiewska. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Pożar domu jednorodzinnego w Osielsku pod Bydgoszczą. Sprawę bada policja W gaszeniu pożaru, do którego doszło w okazałym domu w Osielsku-Niwach pod Bydgoszczą, uczestniczyło kilkunastu strażaków z ośmiu PSP i jednostek ochotniczych. Okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, badają policjanci pod nadzorem prokuratury. 📢 Komunikacja miejska w Bydgoszczy z problemami wjeżdża w nowy rok szkolny. Są skargi na rozkłady! Od 1 września autobusy i tramwaje w Bydgoszczy po okresie wakacyjnym wracają do standardowych rozkładów jazdy. W wielu przypadkach na zmienione trasy, co wynika z trwających w całym mieście prac wodociągowych. Przed powrotem uczniów do pojazdów komunikacji miejskiej bydgoszczanie zwracają uwagę także na wypadające kursy i mankamenty w rozkładach jazdy.

📢 84 lata temu Niemcy napadły na Polskę. Jak wyglądały pierwsze dni wojny w Bydgoszczy? [wspomnienia, koloryzowane zdjęcia] 84 lata temu, 1 września 1939 roku kilkanaście minut przed godz. 5 rano Niemcy zaatakowały Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa. Jak wyglądały pierwsze dni wojny w Bydgoszczy? Zobacz informacje i obejrzyj archiwalne zdjęcia, które poddaliśmy cyfrowej obróbce i koloryzacji.

📢 Na tych osiedlach w Bydgoszczy mieszka najwięcej osób. Oto ranking ludności Bydgoszcz jest największym i najbardziej zaludnionym miastem w województwie kujawsko-pomorskim. Według różnych szacunków nad Brdą zamieszkuje obecnie od 320 do 400 tysięcy osób. Sprawdziliśmy, które bydgoskie osiedla liczą najwięcej mieszkańców. Zobaczcie ranking ludności Bydgoszczy. 📢 Nie żyje Krystyna Kasprzak-Bąk. Bydgoska lekarka zmarła w wieku 76 lat W środę, 30 sierpnia, w wieku 76 lat zmarła znana wielu bydgoszczanom lek. med. Krystyna Kasprzak-Bąk. Pogrzeb pani doktor odbędzie się w przyszłym tygodniu. 📢 Bydgoskie rodziny zastępcze przeszły ulicami miasta w kolorowym korowodzie [zdjęcia] "Mamy wakaty dla mamy i taty" - pod takim hasłem ulicami Bydgoszczy przeszedł w czwartek (31 sierpnia) wyjątkowy korowód. Wszystko za sprawą happeningu, który promował rodzicielstwo zastępcze.

📢 Wrześniowe emerytury będą rekordowe. Takie przelewy dostaną seniorzy - mamy wyliczenia We wrześniu rozpoczną się wypłaty czternastych emerytur, które trafią do ponad ośmiu milionów Polaków. Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów zostało podwyższone do 2200 złotych "na rękę". Pieniądze trafią na konta wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe przelewy. Przypominamy zasady oraz terminy wypłat czternastki. Prezentujemy również wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur. Takie pieniądze trafią na konta seniorów już we wrześniu!

📢 Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych już 2 i 3 września 2023 r. Zobacz program wydarzenia Po Festiwalu Smaku w Grucznie pora na kolejne kulinarne wydarzenie będące wizytówką Pomorza i Kujaw. Chodzi o Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych. Impreza już w najbliższy weekend - 2-3 września.

📢 Ruszyła adaptacja stawów na Osowej Górze w Bydgoszczy na zbiorniki retencyjne. Prace w pięciu lokalizacjach Mieszkańcy Osowej Góry zwrócili uwagę, że w okolicy zaczął się większy ruch budowlany przy stawach. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja potwierdzą, że rozpoczęły się prace związane z ich adaptacją na zbiorniki retencyjne. To element trwającej w całej Bydgoszczy budowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej. 📢 Funkcjonariusze z Bydgoszczy i okolic polowali na pijanych kierowców. Z jakim skutkiem? W ostatni dzień sierpnia na drogach Bydgoszczy i powiatu policjanci skontrolowali ponad dwa tysiące kierowców, poszukując tych, którzy w czwartkowy poranek ruszyli w trasę na podwójnym gazie. Czym zakończyła się policyjna akcja? 📢 Tak kiedyś wyglądały ulice i place w Bydgoszczy. Zobacz archiwalne zdjęcia sprzed ponad 80 lat! Zastanawiacie się, jak wyglądało nasze miasto kilkadziesiąt lat temu? Przeszukaliśmy zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego i wybraliśmy blisko trzydzieści zdjęć Bydgoszczy z lat 20., 30. i początku 40. ubiegłego wieku. Wiele ulic i placów zmieniło się nie do poznania, ale niektóre łatwo rozpoznać na dawnych zdjęciach. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Bydgoszcz!

📢 Spór ze sklepem Biedronka o działkę. "Na moim gruncie zrobili przyłącze kanalizacji i położyli kostkę" Pani Małgorzata najpierw przez lata starała się uzyskać prawo do swojego spadku, ale - jak twierdzi - w trakcie postępowania doszło do transakcji z siecią marketów. Teraz skrawek ziemi przy ulicy Kaliskiego pozostaje ogrodzony tymczasowym płotem, jednak w jego granicach częściowo znalazł się... parking Biedronki.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk - tak mieszkają. Piękna willa kosztowała majątek [zdjęcia] Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zdecydowanie jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. On jest znanym bokserem, który ma na swoim koncie wiele wygranych pojedynków. Ona zaś w internecie znana jest jako "Kamiszka" - właścicielki brandu kosmetycznego. Para mieszka w pięknej willi, która kosztowała majątek. 📢 Kuchnie w czasach PRL. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Z początkiem września duże zmiany w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy! [informacje, mapki] Wraz z nastaniem września, w Bydgoszczy wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji miejskiej. Część linii międzygminnych przestanie kursować, niektóre będą skorygowane, z rozkładu jazdy znikną wakacyjne linie tramwajowe, a w związku z inwestycjami wodociągowymi w mieście inaczej jeździć będą autobusy na liniach 52, 757, 59, 60, 64, 67, 71 i 77.

📢 Tak bawiliście się na dożynkach w Sicienku. Ulewa nie przerwała gminnych dożynek To było prawdziwe oberwanie chmury. Korowód dożynkowy właśnie wyszedł z kościoła i maszerował przez wieś. Udało się jednak ulewę przeczekać i zabawa w Sicienku trwała dalej w najlepsze. 📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Big Brother - tak zmienili się uczestnicy pierwszej edycji programu. Niektórych trudno rozpoznać [zdjęcia] Ponad 21 lat minęło od emisji pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Finał popularnego reality-show oglądało blisko 10 milionów osób. Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie wyglądają uczestnicy 1. edycji Big Brothera. Zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się gwiazdy Big Brothera. 📢 Sahika z serialu "Zakazany owoc", Nesrin Cavadzade, wypoczywa w Paryżu. Niedawno bawiła w tureckim klubie [zdjęcia] Nesrin Cavadzade jest popularną turecką aktorką, którą polscy widzowie znają między innymi z serialu "Zakazany owoc". Serialowa Sahika nie jest jednak Turczynką, urodziła się w Baku w Azerbejdżanie w 1982 roku. Do Turcji (Stambułu) przyjechała ze swoją mamą, gdy miała 11 lat. W tureckim serialu gra podstępną intrygantkę, ale w życiu prywatnym jest zupełnie inna. Aktorka aktywnie relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Niedawno podzieliła się z internautami swoimi zdjęciami z popularnego tureckiego klubu oraz z wizyty we Francji. W galerii artykułu obejrzysz te zdjęcia. Zobacz, jak wyglądała w Paryżu i Düsseldorfie!

📢 Czy poznajesz te miejsca? Zobacz pokolorowane zdjęcia Bydgoszczy sprzed lat Bydgoszcz na strych zdjęciach. Zaglądamy do archiwalnych fotografii, które dekady temu zrobili bydgoscy fotoreporterzy. Dzięki automatycznemu mechanizmowi kolorowania, czarno-białe zdjęcia wykonane przez Wojciecha Wieszoka, Marka Chełminiaka i Leona Staniszewskiego możecie obejrzeć "na nowo". Niektóre miejsca z pewnością kojarzycie z dzieciństwa czy lat młodości. W galerii zamieszczamy pokolorowane zdjęcie oraz skan czarno-białego oryginału. 📢 Tych miejsc w Bydgoszczy już nie ma - tak je wyburzano [zobacz zdjęcia - 17.07] Kaskada, przejścia podziemne pod rondem Kujawskim, Torbyd, dworzec kolejowy, hale produkcyjne, stary młyn... Nasi fotoreporterzy byli na miejscu spektakularnych rozbiórek budowli, które kiedyś stanowiły nieodłączny krajobraz Bydgoszczy. Tych budynków już nie ma w mieście - zapraszamy do obejrzenia galerii.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

iPolitycznie-Wąsik o wpływie Państw Bałtyckich na politykę Łukaszenki