Prasówka 28.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka [28.12.2023 r.]”?

Prasówka 28.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka [28.12.2023 r.] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [28.12.2023 r.] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Takie są objawy "cichej depresji". Oto ważne oznaki - tak rozpoznać "uśmiechniętą depresję" [28.12.2023 r.] Cicha depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Cicha depresja często nazywana jest "uśmiechniętą depresją", ponieważ na pierwszy rzut oka dotknięte nią osoby mogą wydawać się szczęśliwe. Cichą depresję trudno rozpoznać przez najbliższych a nawet przez samych chorych - część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak wygląda "uśmiechnięta depresja"? Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy "cichej depresji".

Prasówka 28.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zmiany w rejestracji pojazdów 2024. Uważaj - bo możesz słono zapłacić [28.12.2023 r.] Od 1 stycznia 2024 roku właścicieli pojazdów czekają ważne zmiany. Kupując samochód będziemy musieli szybko go zarejestrować. Jeżeli tego nie zrobimy, grozić będzie wysoka kara.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się po Świętach Bożego Narodzenia. Manuela zostanie oskarżona o zabójstwo. Grozi jej kara śmierci! [28.12.203 r.] Ostatni przedświąteczny odcinek serialu "Akacjowa 38" zobaczymy 23 grudnia. Potem czeka nas kilka dni przerwy, ale zaraz po Świętach Bożego Narodzenia hiszpańska telenowela wróci na antenę Telewizji Polskiej. Sprawdziliśmy, co wydarzy się w hiszpańskiej produkcji w okresie świąteczno-noworocznym. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 27 grudnia - 6 stycznia.

📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? [28.12.203 r.] Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń!

📢 Serial "Złoty chłopak". Zatem rozwód! Co wydarzy się po świętach i w nowym roku? [28.12.203 r.] Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po świętach i na początku 2024 roku. W galerii zamieszczamy streszczenia odcinków, które będą wyemitowane do 9 stycznia 2024. Relacje Ferita z Seyran mają się coraz gorzej. Gdy po kolejnej kłótni Seyran opuszcza rezydencję i nie chce wrócić, dla Ferita oznacza to tylko jedno - rozwód. 📢 Tak Kasia Tusk udekorowała swój dom na święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jak mieszka córka premiera [28.12.203 r.] Katarzyna Tusk jest córką premiera RP, Donalda Tuska. To znana blogerka i influencerka, która prowadzi konta w mediach społecznościowych pod pseudonimem Make Life Easier. Na swoim profilu na Instagramie i Pinterest często zamieszcza zdjęcia, na których można zobaczyć wnętrza jej domu w Sopocie. Kasia Tusk przystroiła swoje mieszkanie na święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak efektownie wygląda jej mieszkanie. Ze zdjęć emanuje ciepło domowego ogniska, styl i szyk.

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. W jej domu już duch świąt Bożego Narodzenia [28.12.203 r.] Przytulny i rodzinny dom Katarzyny Zielińskiej już został przystrojony ozdobami świątecznymi. Trzeba przyznać, że bożonarodzeniowe lampki i dekoracje sprawiają, że wnętrza mieszkania Katarzyny Zielińskiej nabrały magicznego klimatu. W galerii zdjęć prezentujemy, jak wygląda dom Katarzyny Zielińskiej w świątecznej odsłonie.

📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do końca roku: Nesilhan ulegnie urokowi Bory [28.12.203 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do końca 2023 roku: Yaman nie może odpędzić dręczących go myśli o zdradzie Seher. Bora próbuje zbliżyć się do Neslihan i zdobyć jej sympatię. Cenger zatrudnia w rezydencji nowego ogrodnika. Mężczyzna zna się na pielęgnacji roślin, jest jednak niepiśmiennym niemową. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Telenowela Zakazany owoc - to wydarzy się do końca roku. Ender otwarcie wypowie Doganowi wojnę! [28.12.203 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender odkrywa, że Cagatay i Yildiz zamieszkali koło niej. Cagatay usiłuje pogodzić się z Omerem. Mimo protestów Kumru, Dogan chce pozostać mężem Yildiz. Asuman wymyśla sposób, by zemścić się na Ezgi. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu do końca roku: Manuela chce umrzeć po śmierci Justa i Inocencii [28.12.203 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do końca roku, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo porywa Inocencię, wdrapuje się na dzwonnicę, dochodzi do tragedii, oboje spadają i giną! Cayetana puszy się, że wraz ze śmiercią Justa przejmuje zapisane jej przez niego w testamencie wszystkie jego dobra i cały majątek Germana. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar to uznana matematyczka [28.12.203 r.] Danica McKellar zagrała Winnie Cooper w kultowym amerykańskim serialu "Cudowne lata". Produkcja powstała w latach 1988–1993 - nakręcono w sumie 115 odcinków (6 sezonów). Jak zmieniła się największa miłość serialowego Kevina Arnolda? Danica McKellar ma obecnie 48 lat i jest cenioną matematyczką, która wydała kilka ciekawych książek. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tak wygląda teraz Teresa Werner. Piosenkarka wydała książkę o sobie - fani zachwyceni i zniecierpliwieni [28.12.203 r.] Teresa Werner wciąż zaskakuje swoich fanów. Najpopularniejsza artystka śląskiej muzyki rozrywkowej napisała autobiografię "Marzeniami do sukcesu" i obwieściła, że niebawem będzie premiera książki. Jej wielbiciele są zachwyceni i już nie mogą się doczekać, kiedy wydawnictwo trafi w ich ręce.

📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim [28.12.203 r.] Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"! 📢 Grała sułtankę Hatice w serialu "Wspaniałe stulecie". Tak wygląda teraz Selma Ergeç - zdjęcia [28.12.203 r.] Selma Ergeç to turecko-niemiecka aktorka, którą fani serialu "Wspaniałe stulecie" dobrze znają z roli sułtanki Hatice. Siostra Sulejmana Wielkiego, żona Ibrahima Paszy - Wielkiego Wezyra Państwa Osmańskiego, w kultowej tureckiej telenoweli była jedną z ważniejszych postaci. Co wiemy o aktorce Selmie Ergeç? Jak wygląda po latach od nakręcenia serialu "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız [28.12.203 r.] Hilal Yıldız polscy widzowie poznali dzięki serialowi "Dziedzictwo". Graną przez nią postać, Zuhal, trudno polubić - aktorka dostała niewdzięczną rolę kobiety, która próbuje uwieść jednego z głównych bohaterów, Yamana. Gdy ten coraz bardziej zbliża się do Seher, Zuhal oraz jej siostra Ikbal robią wszystko, by pozbyć się konkurentki. Jaka prywatnie jest Hilal Yıldız? Zobaczcie zdjęcia, które urocza turecka aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Telenowela "Złoty Chłopak" - to wydarzy się do końca roku. Seyran zdejmuje obrączkę! [28.12.203 r.] Niebawem w telenoweli "Złoty chłopak". Związek Seyran i Ferita wisi na włosku. We wszystko próbuje się wmieszać matka Pelin - usiłuje doprowadzić do tego, by Ferit ożenił się z jej córką. Relacje Ferita i Seyran pogarszają się - dziewczyna decyduje się zdjąć obrączkę. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 Druga waloryzacja emerytur możliwa w 2024. Takie będą emerytury po marcowej waloryzacji - wyliczenia [28.12.203 r.] Podczas swojego expose Donald Tusk zapowiedział, że już wkrótce będzie chciał rozpocząć realizację swoich wyborczych obietnic. Wśród nich znalazła się m.in. druga waloryzacja rent i emerytur, która może zostać wprowadzona już w przyszłym roku. Sprawdziliśmy, co musi się wydarzyć, aby druga waloryzacja emerytur weszła w życie w 2024 roku. Przygotowaliśmy też prognozowane wyliczenia emerytur i rent po marcowej waloryzacji. Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura. 📢 Kawa z kardamonem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kardamonem [28.12.203 r.] Picie kawy z dodatkiem kardamonu jest korzystne dla naszego organizmu z kilku powodów. Kardamon jest bowiem bogatym źródłem przeciwutleniaczy i może wspomagać trawienie oraz zapewniać dodatkowy aromat i smak temu napojowi. Sprawdź, jakie są skutki picia kawy z kardamonem i co dzieje się z organizmem, gdy pijemy taki napój.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy [28.12.203 r.] Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [28.12.203 r.] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [28.12.203 r.] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [28.12.203 r.] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 "Złoty Chłopak" - to wydarzy się po świętach. Suna zostaje obiecana innemu mężczyźnie! [28.12.2023 r.] Wkrótce w telenoweli "Złoty chłopak": Abidin wyznaje Feritowi, że kocha Sunę. Ifakat spiskuje nie tylko przeciwko Seyran. Kazim postanawia zorganizować spotkanie z rodziną Saffeta, żeby wydać Sunę za mąż. Pelin, za namową matki, zaczyna wybierać suknię ślubną. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii. 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po świętach. Czy Yildiz jest w ciąży? [28.12.2023 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender stwierdza, że musi wyjść za mąż. Kumru knuje, by oskarżyć Asuman o kradzież. Cagatay i Sedahi szukają syna Samiego. Po awanturze w pubie Caner, Emir, Omer i Ekin zaprzyjaźniają się. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 TVP 3 Bydgoszcz nadaje w internecie. Programy przygotowywane przez dziennikarzy można oglądać w social mediach Na YouTube, na profilu w Facebooku, w serwisie X emitowane są programy, które przygotowują dziennikarze bydgoskiego oddziału TVP. Widzowie obejrzą tam, między innymi "Zbliżenia" 📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

📢 105 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Pamięć o tym tych wydarzeniach uczczona w Bydgoszczy [zdjęcia] Uroczystości upamiętniające wybuch Powstania Wielkopolskiego rozpoczęły się w Bydgoszczy mszą w kościele garnizonowym. Następnie złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Powstańca. Organizatorem wydarzenia było miasto Bydgoszcz oraz Oddział Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

📢 Świąteczne dekoracje w domu Anny Bardowskiej. Kilka choinek i mnóstwo dodatków [zdjęcia - 27.12.23] Anna Bardowska przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła już kilka tygodni temu. Popularna influencerka na bieżąco pokazywała fanom, jak wraz z rodziną szykuje się do tego wyjątkowego czasu. Ubieranie choinki, dekorowanie domu czy pieczenie ciasta - to wszystko można było oglądać na Youtube oraz Instagramie Anny Bardowskiej. Zobaczcie, jak gwiazda programu "Rolnik szuka żony" udekorowała swój dom na Święta Bożego Narodzenia. 📢 Pościg za pijanym kierowcą w pow. bydgoskim. Wydmuchał ponad trzy promile W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 38-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego nie zatrzymał się do kontroli. Policja dogoniła go w Strzelewie. Był bardzo pijany. Niestety, nie on jeden prowadził samochód pod wpływem alkoholu w czasie minionego okresu bożonarodzeniowego.

📢 Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się na początku 2024 roku. Cayetana chce śmierci! Czy Manuela zostanie skazana? Niebawem w serialu "Akacjowa 38": Manuela jest zrozpaczona po śmierci Justa i Inocencji. Zostaje oskarżona o tę zbrodnie, a Cayetana robi wszystko, by dzięki fałszywym zeznaniom świadków została skazana na śmierć. German robi wyszystko, by jej pomóc. Co wydarzy się na początku 2024 roku w serialu "Akacjowa 38? Streszczenia wszystkich odcinków, które zobaczymy do 10 stycznia przeczytasz w galerii.

📢 Wypadek w powiecie mogileńskim. Matka i syn zabrani śmigłowcem do szpitala 27 grudnia 2023 r. po godz. 7 w Wiecanowie w powiecie mogileńskim kierująca oplem uderzyła w drzewo. Ona i jej syn zostali ranni. 📢 Żywa choinka w domu - co zrobić, by wytrwała jak najdłużej? Sezon świąteczny niesie ze sobą nie tylko radosną atmosferę, ale także tradycję ozdabiania domów i drzewek choinkowych. Wybierając żywą choinkę, chcemy, aby zachowała ona swoją świeżość i urok przez całe święta. Jak zatem zadbać o to, aby nasza choinka utrzymała się w nienagannym stanie jak najdłużej? W tym artykule przedstawimy praktyczne wskazówki dotyczące pielęgnacji żywej choinki, dzięki którym możemy cieszyć się jej pięknem i intensywnym zapachem aż do końca okresu świątecznego. Odkryjmy razem tajniki utrzymania świeżości choinki, które sprawią, że nasz dom wypełni się magią Bożego Narodzenia.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś - tak mieszkają. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów!

📢 Joanna Opozda - tak mieszka. Była partnerka Antka Królikowskiego urządza nowy dom Joanna Opozda to znana aktorka, której popularność przyniosła rola Jowity w serialu "Pierwsza miłość". Następnie było o niej głośno za sprawą związku ze znanymi postaciami polskiego show biznesu. Aktorka przez jakiś czas spotykała się m.in. z Alkiem Baronem, a w 2021 poślubiła aktorka Antka Królikowskiego. Para rozstała się jeszcze przed narodzinami syna. Obecnie Opozda postanowiła wyprowadzić się z mieszkania na rzecz pięknego domu z ogrodem. Zobaczcie, jak urządza się Joanna Opozda. 📢 Dni wolne w roku szkolnym 2023/2024 - daty przerw, ferii, egzaminów - terminarz roku szkolnego 4 września rozpoczyna się rok szkolny 2023/2024. W tym roku szkolnym uczniowie edukację zakończą - według rozporządzenia ministra - w "w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca". W artykule znajdziesz informacje na temat przerw w roku szkolnym, dniach wolnych, terminów ferii zimowych oraz dat najważniejszych egzaminów. Sprawdź, kiedy przypadają dni wolne w roku szkolnym 2023/2024.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Zakazany owoc - ślub i tragedia w serialu. Sprawdź, co wydarzy się po weekendzie W galerii przeczytasz streszczenia wszystkich odcinków serialu "Zakazany owoc", które będą wyemitowane od 18 grudnia do końca 2023 roku. Niebawem widzów serialu "Zakazany owoc" czeka krótka przerwa w emisji. Nowych odcinków nie zobaczymy w poniedziałek i wtorek (25 i 26 grudnia). Sprawdź co wydarzy się po tym weekendzie i po świętach w telenoweli.

📢 Wyłączenia prądu w Bydgoszczy od 27 do 29 grudnia - zobacz, gdzie zabraknie energii Po świątecznej przerwie, od środy (27 grudnia) niektóre bydgoskie ulice zostaną pozbawione prądu. Enea zapowiada tymczasowe wyłączenia prądu nie tylko w Bydgoszczy, ale również w powiecie bydgoskim. W artykule poniżej harmonogram planowanych wyłączeń prądu do piątku, 29 grudnia. 📢 Takie będą 34 nowe miasta w Polsce w 2024 roku. To rekord! Zmiany także w Kujawsko-Pomorskiem Nowe miasta w Polsce w 2024 roku. Od 1 stycznia 2024 roku pojawią się w Polsce aż 34 nowe miasta w dziesięciu województwach. To efekt rozporządzenia Rady Ministrów. Na liście są także miejscowości z woj. kujawsko-pomorskiego. To ważna zmiana dla ponad 200 tys. mieszkańców. Zobacz listę nowych miast w Polsce.

📢 Akademiki w Bydgoszczy. Co uczelnie oferują żakom w domach studenckich? Protest w poznańskim akademiku "Jowita" wywołał dyskusję na temat potrzeb studentów. Sprawdziliśmy, jakie warunki oferują żakom domy studenta działające przy bydgoskich uczelniach. 📢 Świąteczny bieg i spacery bydgoszczan. Bo warto ruszyć się od stołu! [zdjęcia] Jeśli nie sernik, makowiec, ryba po grecku, czy pierogi, to co? Zawsze można wybrać się na świąteczny spacer. Bardziej aktywni bydgoszczanie wzięli też w drugie święto udział w wyjątkowym biegu, który wystartował z Wyspy Młyńskiej. 5 km przebyli w towarzystwie innych sportowych zapaleńców, a przy tym wsparli ważną akcję. 📢 Dziwne zwyczaje i tradycje na święta Bożego Narodzenia - co kraj, to obyczaj W Polsce mamy wiele zwyczajów bożonarodzeniowych, które celebrujemy podczas świąt - przystrajanie choinki, łamanie się opłatkiem, 12 potraw na wigilijnym stole, rozpoczęcie biesiady wigilijnej po wypatrzeniu pierwszej gwiazdki na niebie, wybaczanie sobie win, sianko pod obrusem... Wymieniać można by jeszcze długo. Te zwyczaje towarzyszą nam co roku i nie są dla nas żadnym zaskoczeniem. Przyjrzyjmy się bożonarodzeniowym zwyczajom w innych krajach - te mogą zaskoczyć i zdziwić. I to bardzo!

📢 Tak mieszka Blanka Lipińska. Zobacz luksusowego apartament pisarki w modnej dzielnicy. Tak komfortowo żyje w swoim domu Blanka Lipińska Dom Blanki Lipińskiej to komfortowy apartament w prestiżowej warszawskiej dzielnicy. Autorka bestsellerowej trylogii erotycznej urządzała nieruchomość z pomocą projektantki. Zaglądamy do domu Blanki Lipińskiej i sprawdzamy, w jakich wnętrzach czuje się najlepiej. W mieszkaniu pisarki dominują ciemne barwy i minimalizm. Zobacz, jak prezentuje się luksusowy apartament autorki „365 dni”. 📢 Poważny wypadek na Drodze Krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Trasa była nieprzejezdna To już drugi wypadek w drugi dzień świąt pod Solcem Kujawskim. Oba dzieliły zaledwie trzy kilometry. 📢 Tak mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Willa warta ponad 3,5 miliona złotych na sprzedaż Luksusowa willa za ponad 3,5 miliona złotych. To w niej mieszkali Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. Luksusowa posiadłość jest teraz na sprzedaż, i jak oświadczył niedawno w wywiadzie Hakiel - to ostatnia nieruchomość, która łączy go z byłą żoną. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkali Kasia Cichopek i Marcin Hakiel.

📢 Katarzyna Pakosińska - zobacz jak mieszka gwiazda. Duże okna, cegła na ścianie i piękny ogród Katarzyna Pakosińska to popularna artystka kabaretowa, konferansjerka i dziennikarka. Przez piętnaście lat występowała w Kabarecie Niemoralnego Niepokoju, a w ostatnich miesiącach była jedną z prowadzących program śniadaniowy "Poranny rogal" na kanale Zoom TV. W 2017 roku wyszła za mąż za Gruzina Irakliego Basilaszwilego. Zobacz, jak Katarzyna Pakosińska mieszka i żyje na co dzień. 📢 Wioletka z serialu Ranczo. Tak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska - zobacz zdjęcia Magdalena Waligórska popularność zyskała dzięki roli Wioletki Koteckiej, która pracowała jako barmanka w serialu "Ranczo". Na swoim koncie ma również dziesiątki innych serialowych ról. Zagrała m.in. w "M jak miłość", "Pierwszej miłości" czy "Na dobre i na złe". Od emisji ostatniego odcinka "Rancza" minęło już blisko siedem lat. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniała się aktorka. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Wioletka z serialu "Ranczo".

📢 Grzegorz Mielec - tak teraz wygląda. Od czasów Big Brothera zmienił się nie do poznania Grzegorz Mielec był uczestnikiem pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Program opuścił dosyć szybko, jednak widzom zapadł w pamięci za sprawą głośnego romansu z Karoliną Pachniewicz w domu Wielkiego Brata. Jak potoczyła się kariera Grzegorza Mielca po udziale w Big Brotherze? Zobacz, jak dziś wygląda i czym zajmuje się Grzegorz Mielec. 📢 Natalia z serialu Ojciec Mateusz - tak teraz wygląda. Kinga Preis miała kiedyś rude włosy Kinga Preis zagrała w wielu polskich filmach i serialach i aż sześciokrotnie została nagrodzona Orłem. Aktorka od piętnastu lat wciela się w postać zrzędliwej gospodyni na plebanii księdza Mateusza w "Ojcu Mateuszu". Widzowie pokochali serialową Natalię od pierwszego odcinka i dziś nikt sobie nie wyobraża, by mogło jej zabraknąć w popularnej produkcji. Przypominamy, jak Kinga Preis zmieniała się przez lata. Zobacz archiwalne zdjęcia!

📢 Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki - tak podróżują. Szczęśliwa para polskich lekkoatletów Urodzona w 1998 roku Natalia Kaczmarek to obecnie najmocniejsza polska biegaczka na dystansie 400 metrów. Urocza lekkoatletka od kilku lat żyje w związku z utytułowanym kulomiotem Konradem Bukowieckim, który niedawno postanowił się jej oświadczyć (sprinterka powiedziała "tak"). Zobaczcie w naszej galerii jak żyją i podróżują polscy lekkoatleci. 📢 45 lat temu przeżyliśmy zimę stulecia. Tunele w śniegu i pamiętny sylwester '78 [zdjęcia] Trzymetrowe zaspy, sparaliżowana komunikacja, kłopoty z dostawą węgla do elektrociepłowni. Zima, która zaatakowała na przełomie 1978 i 1979 roku nazywana jest "zimą stulecia". Niebawem mija 45 lat od tych wydarzeń. W galerii prezentujemy zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które wykonano w tamtym czasie.

📢 Mamy życzenia na Boże Narodzenie. Mądre, wzruszające i zabawne - najpiękniejsze życzenia świąteczne Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie? Czas składania sobie życzeń. Chcemy w ten sposób przekazać drugiej osobie pozytywne słowa z nadzieją, że wszystko co najlepsze zagości w jego życiu. W naszej galerii przedstawiamy życzenia świąteczne i liczymy, iż choć w pewnym stopniu oddadzą słowa, które chcemy komuś powiedzieć.

📢 Bydgoszcz w kadrach i z perspektywy fotografa ze Żnina. Wystawa nietuzinkowych zdjęć w Galerii Wieży Ciśnień Od poniedziałku (18 grudnia) w Galerii Wieży Ciśnień w Bydgoszczy przy ul. Filareckiej 2 można oglądać wystawę fotografii natychmiastowej Piotra Koralewskiego pt. „Bydgoskie Śródmieście. Natychmiastowo”. Wyjątkowe kadry m.in. z Londynka i Bocianowa można będzie zobaczyć do 12 stycznia.

📢 Wypadki na drogach w Kujawsko-Pomorskiem! Karambole, auta w rowach, spore utrudnienia Po nocnym i porannym ataku zimy na drogach zrobiło się ślisko. Na DK 10 w okolicach Solca Kujawskiego zderzyły się dwa auta, a dwa kolejne wylądowały w rowie. W powiecie grudziądzkim kierowca ciężarówki wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Rano ślisko było nawet na drodze S5. 📢 Maja Komorowska wyszła za mąż za kuzyna Beaty Tyszkiewicz. Z hrabią Jerzym Hubertem Tyszkiewiczem była przez 55 lat Maja Komorowska jest wybitną postacią i zasłynęła z wielu ról aktorskich, za które została doceniona licznymi nagrodami. Co wiemy o jej życiu prywatnym? To, że nie było takie kolorowe, jak jej kariera zawodowa. Poznaj sekrety z życia aktorki.

📢 Tak wygląda Góra Zamkowa w Dobrzyniu nad Wisłą. To tajemnicze miejsce z niezwykłą historią Góra Zamkowa w Dobrzyniu nad Wisłą to miejsce absolutnie niezwykłe, owiane tajemnicami historii, smagane wiatrem, czasem ulewnym deszczem, podmywane wodą. A jakiż widok roztacza się ze szczytu?! 📢 W Bydgoszczy powstał drugi "Dom Griswoldów". Zobacz zdjęcia Nasz sklep funkcjonuje od ponad 30 lat. Zawsze zależało nam na tym, by był przyjazny ludziom. Iluminacja świąteczna idealnie się w to wpisuje - mówi Danuta Paterek, która prowadzi sklep przy ul. Lelewela 36 w Bydgoszczy. 📢 Rafał Brzozowski śpiewał w Szubinie kolędy. Przed nami kolejne koncerty za rogatkami Bydgoszczy Koncertowo zakończy się w gminach mijający rok, ale też rozpocznie rok 2024. Przed nami koncerty w Solcu Kujawskim, Brzozie, Nakle, Szubinie, Kcyni i Mroczy. Warto zarezerwować czas.

📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową aranżację stołu na święta. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie świąteczne dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały bożonarodzeniową aranżację. Zobacz, jak wygląda świąteczny stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka robi ogromne wrażenie! 📢 Leszek Górecki z "Daleko od szosy" - tak od 1976 r. zmienił się aktor Krzysztof Stroiński Krzysztof Stroiński urodził się w Pszczynie w 1950 roku (9 października). Od młodości interesował się aktorstwem. Rozpoznawalność, sympatię widzów i sporą popularność zyskał po roli Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Zobaczcie, jak zmienił się od tego czasu. 📢 Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary. Oni będą ze sobą na przekór losu! Wierzycie w przeznaczenie i to, że niektóre znaki zodiaku są sobie pisane? My jak najbardziej tak! W swoim horoskopie potwierdza to Wróżka Roma, która przygotowała zestawienie znaków zodiaku, które najbardziej do siebie pasują. To ich uczucie jest wieczne i pokona wszelkie przeciwności losu. Zobacz w naszej galerii, kto jest sobie pisany!

📢 Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" Już wkrótce, bo 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny będzie świętować gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku. Zobaczcie, na kogo czekają wielkie pieniądze Pieniądze, pieniądze - śpiewano niegdyś w musicalu "Metro". I choć nie są w życiu najważniejsze, to warto je mieć. Już niedługo przekonają się o tym niektóre znaki zodiaku. 2024 rok będzie sowity. Kto może spodziewać się zastrzyku gotówki już w styczniu 2024 roku? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Oto horoskop finansowy na nowy rok. Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku.

📢 Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! Iluminacje ozdabiające posesję przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy kryją w sobie poruszającą serca historią rodzinnej miłości. Postanowiliśmy ponownie odwiedzić gospodarzy, którzy także i w tym roku zachowali tradycję, dodając mieszkańcom świątecznego blasku. To za sprawą około dwustu tysięcy lampek, które i tym razem wzbudziły w bydgoszczanach zachwyt. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Tak będzie wyglądała kolęda 2023/2024 w bydgoskich parafiach. Tradycyjna wizyta, czy "na zaproszenie"? Jak będą w tym roku wyglądać w Bydgoszczy odwiedziny duszpasterskie, czyli popularna kolęda? Niektóre bydgoskie parafie stawiają na tradycyjne wizyty w każdym domu, inne czekają na zaproszenie od parafian i proszą ich o zapisywanie się.

📢 To stanie się z Twoim organizmem, jeśli przez miesiąc nie będziesz jeść cukru Cukier to istotny składnik diety człowieka, ale jego nadmiar - zresztą jak nadmiar wszystkiego - szkodzi. W artykule wyjaśniamy, jak działa cukier na organizm człowieka, a w galerii informujemy, jakich efektów zdrowotnych można oczekiwać po 30 dniach (i dłużej) po odstawieniu cukru. 📢 Jolanta Pieńkowska - tak dziś wygląda. Kiedyś była prezenterką Wiadomości w TVP Jolanta Pieńkowska przez czternaście lat była prowadzącą głównego wydania "Wiadomości" w Telewizji Polskiej. Od 2006 roku związana jest z grupą TVN, gdzie obecnie prowadzi "Fakty po południu" w TVN24. Na początku XXI wieku była jedną z najbardziej popularnych dziennikarek w naszym kraju. Przypominamy, jak Jolanta Pieńkowska zmieniała się przez lata. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jak wygląda obecnie!

📢 Bezpieczne i skuteczne metody na przypalone garnki. Tak usuniesz przypalone jedzenie z patelni i garnka Czy moczenie naczyń faktycznie pomaga w przypadku przypalonego jedzenia? Każdemu, nawet najbardziej wytrawnemu kucharzowi zdarza się czasem przypalić garnek lub patelnię. Jak domowymi sposobami pozbyć się spalenizny z przypalonych garnków i patelni? Podpowiadamy. Poznaj bezpieczne i skuteczne metody na przypalone garnki. 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [9.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 41-letni Yaman z serialu "Dziedzictwo". Tak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan [9.12.2023 r.] Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo jakiś czas później aktor został zakontraktowany do tureckiego serialu, za którego produkcję odpowiada telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa! 📢 Byłe kobiety Józefa Wojciechowskiego - tak wyglądają. Szóstka dzieci, dwie żony, dwie partnerki [9.12.2023 r.] Józef Wojciechowski zawsze lubił się otaczać młodymi i pięknymi kobietami i to właśnie za ich sprawą stał się obiektem zainteresowań mediów plotkarskich. Były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Łącznie jest ojcem trzech synów i trzech córek.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! [4.12.2023 r.] Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne.

📢 Oto kalendarz dni wolnych w 2024. To będzie rok długich weekendów - zobacz listę Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych.

📢 Skutki jedzenia bananów dla naszego organizmu. Poznaj niesamowite właściwości bananów [29.11.23] Banany posiadają duże ilości potasu, dzięki czemu pomagają w normalizacji poziomu ciśnienia krwi, łagodzą napięcie w żyłach i tętnicach, dzięki czemu nasze wszystkie narządy są o wiele lepiej dotlenione. Jakie jeszcze właściwości jeszcze mają banany? 📢 Te osoby nie powinny pić herbaty. Zobaczcie - te grupy osób muszą uważać na picie herbaty Herbata uznawana jest jako ta bezpieczniejsza wersja w stosunku do kawy. A nie jest to do końca prawda. Aktualnie dostępnych jest bardzo wiele gatunków herbat i bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie. Nie każdy powinien sięgać po ten napój, wiele grup powinno zrezygnować z picia herbaty ze względów zdrowotnych. 📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie?

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [2.11.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej. 📢 Big Brother - tak zmienili się uczestnicy pierwszej edycji programu. Niektórych trudno rozpoznać [zdjęcia] Ponad 21 lat minęło od emisji pierwszej polskiej edycji Big Brothera. Finał popularnego reality-show oglądało blisko 10 milionów osób. Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie wyglądają uczestnicy 1. edycji Big Brothera. Zobacz, jak na przestrzeni lat zmieniały się gwiazdy Big Brothera.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań? 📢 Tak wygląda dworek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Prywatny las i zabytkowe meble - zdjęcia Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są właścicielami dworku Emilin w Jajkowicach pod Warszawą. W urokliwej posiadłości wzięli ślub w 2008 roku, a obecnie spędzają tam każdą wolną chwilę i cieszą się życiem na łonie natury. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy dworek, w którym mieszkają Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz wraz ze swoją córką Kaliną.

📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Özge Yağız (Reyhan z serialu Przysięga) stanęła na ślubnym kobiercu. Tak aktorka wyglądała w sukni ślubnej [zdjęcia] Özge Yağız to jedna z najpopularniejszych w Polsce (ale nie tylko) aktorek, która zdobyła serca widzów rolą Reyhan w serialu "Przysięga". O jej związku z partnerem z planu filmowego, serialowym Emirem (Gökberk Demirci) mówi się od dłuższego czasu. Özge Yağız w nowym serialu "Baba" wzięła ślub. Zobaczcie, jak wyglądała jako panna młoda. Sprawdzamy również najnowsze wieści na temat relacji ślicznej aktorki z Gökberk Demirci. 📢 Tak zmieniała się Monika Sewioło z Big Brothera. Zobacz, jak teraz wygląda piękna blondynka Monika Sewioło wzięła udział w 1. edycji Big Brothera, która była emitowana w 2001 r. na antenie TVN. Piękna blondynka szybko opuściła dom Wielkiego Brata, jednak po odpadnięciu z programu było o niej głośno. Przypominamy, jak przez lata zmieniała się urocza blondynka z Big Brothera. Zobacz zdjęcia Moniki Sewioło.

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

📢 Bombki, ozdoby z wikliny, świeczki - tym się dekorowało choinki w czasach PRL. Pamiętacie? [zdjęcia] Zobaczcie zdjęcia ozdób choinkowych z lat 70. XX wieku. Tak się dekorowało choinki na święta w czasach PRL-u!

