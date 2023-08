Prasówka 28.08.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Objawy raka jelita grubego. Często przychodzą późno - nie lekceważ ich!”?

Prasówka 28.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Objawy raka jelita grubego. Często przychodzą późno - nie lekceważ ich! Rak jelita grubego należy do grupy najczęściej wykrywanych nowotworów w Polsce. Zajmuje również bardzo wysokie miejsce jeśli chodzi o przyczynę zgonów z powodu choroby nowotworowej. W początkowej fazie bardzo często nie daje objawów - istotne w wykryciu tego typu nowotworu we wczesnym etapie są zatem profilaktyczne badania. Jakie objawy najczęściej towarzyszą nowotworom jelita grubego, gdy już się pojawią?

📢 Kuchnie w czasach PRL. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 Dominika Kulczyk - tak ubiera się najbogatsza Polka. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej.

Prasówka 28.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii w meczu z Landshut Devils. Zobaczcie zdjęcia! Abramczyk Polonia Bydgoszcz wjechała do półfinałów I ligi. W wcale o awans drużynę wspierają najwierniejsi kibice >>>

📢 Akacjowa 38 - Rita umiera, wyjawi prawdę! To wydarzy się w serialu do końca sierpnia Umierająca Rita wyznaje Germanowi, że to Cayetana otruła ich córkę, Carlotę! Co zrobi German? Przeczytaj streszczenia serialu "Akacjowa 38". Telenowela emitowana jest na antenie TVP od poniedziałku do piątku o godzinie 18.45. Serial "Akacjowa 38" miał swoją premierę w 2015 roku, w sumie nakręcono półtora tysiąca odcinków. Polscy widzowie mogą ją oglądać od 2023 roku. 📢 Paznokcie na wrzesień 2023. Mamy wzory i kolory na po wakacyjny czas - hitem lipgloss nails Jeśli śledzisz najnowsze trendy w dziedzinie manicure, prawdopodobnie zapoznałeś się z efektem "lipgloss nails"! Ten stylowy i wysmakowany trend zdobywa coraz większą popularność zarówno na portalach społecznościowych, jak i w renomowanych salonach kosmetycznych. Co ciekawe, bez względu na długość twoich paznokci, "lipgloss nails" prezentują się znakomicie i są stosunkowo łatwe do zrealizowania. Niektórzy określają ten trend jako "młodszą siostrę" już znanych "glazed donut nails", które zyskały popularność dzięki inspiracji ze strony Hailey Bieber i jej manicurzystki.

📢 Sahika z serialu Zakazany Owoc - taka jest prywatnie. Internauci: "Piękna i zmysłowa" "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc".

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dostaną emeryci - zobacz wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura.

📢 To możesz teraz kupić od wojska w Bydgoszczy - zobacz zdjęcia i ceny. Sprzęt sportowy, drewno, auta... Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy. Poniżej znajdziecie też najważniejsze informacje na temat warunków udziału. 📢 Na tych osiedlach w Bydgoszczy mieszka najwięcej osób. Mamy ranking ludności Bydgoszcz jest największym i najbardziej zaludnionym miastem w województwie kujawsko-pomorskim. Według różnych szacunków nad Brdą zamieszkuje obecnie od 320 do 400 tysięcy osób. Sprawdziliśmy, które bydgoskie osiedla liczą najwięcej mieszkańców. Zobaczcie ranking ludności Bydgoszczy. 📢 Taką biżuterię nosiły kobiety w PRL. Teraz jest warta krocie - zobaczcie zdjęcia i ceny z sierpnia 2023 Biżuteria w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. W latach 60., 70. i 80., tak jak dzisiaj, biżuteria była ważnym elementem mody i wyrazem własnego stylu. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj jest warta? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Tyle pieniędzy dostaną seniorzy w 2023 - zobacz wyliczenia Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur! 📢 Tak bawiliście się na dożynkach w Pruszczu. Zagrali Kombi oraz After Party. Zobacz zdjęcia i wideo W tym roku w Pruszczu dożynki połączono z pierwszą rocznicą nadania praw miejskich w Pruszczu. Atrakcji nie brakowało. Przed publicznością zagrał zespół Kombi oraz After Party. 📢 Maraton serialu "Czarne chmury" nad Kanałem Bydgoskim. Pamięci Leonarda Pietraszaka [zdjęcia] Obozowisko szlacheckie, scenki rodzajowe, turniej szabli historycznej, a przede wszystkim maraton serialu "Czarne chmury" z Leonardem Pietraszkiem w roli głównej - bydgoszczanie, którzy w weekend (26-27 sierpnia) wybrali się nad Kanał Bydgoski mogli przeżyć podróż w czasie i przenieść się w XVII wiek.

📢 Piękny finał Rzeki Muzyki. Zabrzmiały ponadczasowe przeboje Sinatry i Presleya [zdjęcia] Przeboje Franka Sinatry, Elvisa Presleya oraz ich muzycznych przyjaciół można było posłuchać na ostatnim tegorocznym koncercie z cyklu "Rzeka Muzyki", który odbył się w niedzielę (27 sierpnia) na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. 📢 Serial Zakazany owoc - to wydarzy się po weekendzie. Mówcie do mnie "szefowo"! Po weekendzie w serialu "Zakazany owoc". Sahika i Hasan Ali biorą ślub. Sahika domaga się, by wszyscy mówili do niej "szefowo". Hasan Ali chce zakończyć szybko związek, ale Sahika się na to nie godzi... Od tego momentu Hasan Ali zacznie robić wszystko, by uprzykrzyć Sahice życie. Co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Zakazany owoc" do końca sierpnia i na początku września? Streszczenia zamieszczamy pod zdjęciami w galerii.

📢 Julia Wieniawa - tak mieszka. Salon w stylu Bali i różowa łazienka Julia Wieniawa to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych osobowości polskiego show biznesu. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Pauli w serialu "Rodzinka.pl". Następnie występowała w produkcjach Patryka Vegi. Teraz celebrytka dołączyła do grona jury programu "Mam talent"? Zdania na temat słuszności wyboru produkcji na ten temat są podzielane. 📢 Kobiety spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. One nie wiedzą, co to wierność Myślisz, że w związkach zdradzają tylko mężczyźni? Nic bardziej mylnego. Także panie potrafią przyprawić komuś rogi! A szczególnie te spod niektórych znaków. Zobacz, co w tym temacie udało się ustalić Wróżce Romy. Oto lista znaków zodiaku, które najczęściej zdradzają. 📢 Tak ubiera się Ola Kwaśniewska - córka byłego prezydenta. Zobacz jej stylizacje - zdjęcia Ola Kwaśniewska i jej styl - tak ubiera się córka byłej pary prezydenckiej. W galerii zamieszczamy kilkanaście przykładowych stylizacji, w których pojawiała się Aleksandra Kwaśniewska na przestrzeni ostatnich lat. Sama Kwaśniewska kiedyś przyznała, że do mody specjalnie nie przywiązuje uwagi i stawia na ekologię. Jak podobają się Wam jej kreacje? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Czternasta emerytura 2023 - taki przelew dostaniesz "na rękę". Oficjalnie wyliczenia od ZUS 2200 złotych netto - tyle wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku. Tę informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, w trakcie dożynek w Paradyżu niedzielę, 20 sierpnia. To dobra wiadomość dla świadczeniobiorców - na ich konta w związku z tą zmianą trafi więcej pieniędzy. Przypomnijmy, że 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie przed wyborami. O stawkach jakie wpłyną na konta emerytów, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy - podajemy je w galerii.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w telenoweli po weekendzie. German pobije Cayetanę! Cayetana oskarża Germana o pobicie. Akacjowa odwraca się od lekarza? Tylko Manuela, Leandro i Trini wierzą w jego niewinność. Jak było naprawdę. Śmierć Rity zasmuca jej przyjaciół. Okazuje się, że Casilda jest w ciąży z Pablem. Mężczyzna niechętnie zgadza się na ślub. Te i inne wydarzenia czekają na widzów serialu "Akacjowa 38" w odcinkach po weekendzie. Streszczenia w naszej galerii.

📢 Prezenty ślubne 2023 - tyle dajemy do koperty na weselu. Zapytaliśmy rodziców, świadków, chrzestnych i gości Ile powinno się włożyć pieniędzy do koperty na ślub w 2023 roku? Wiemy, ile w tym sezonie weselnym dają do koperty rodzice, świadkowie, rodzeństwo, chrzestni i inni goście. Stawki poszły w górę w porównaniu w 2022 rokiem. Zobacz, jak nie przynieść sobie wstydu. 📢 Te znaki zodiaku zdaniem Wróżki mogą mieć nadprzyrodzone moce. One widzą więcej niż inni Zdarza się wam widzieć lub czuć więcej niż inni. Niezawodna intuicja nie wzięła się bez przyczyny. Być może w poprzednim wcieleniu byłaś wiedźmą, czy szeptuchą. Niektóre znaki mają szczególną tendencje do dziedziczenia nadprzyrodzonych predyspozycji. Widzisz je u siebie? Zobaczcie, które znaki zodiaku mogą mieć nadprzyrodzone moce! 📢 Natalia Janoszek - tak mieszka kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood [zobacz zdjęcia] Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek.

📢 To ona zastąpi Seher w serialu Dziedzictwo. Tak na co dzień wygląda piękna Gruzinka "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie w naszym kraju oglądają obecnie 1. sezon telenoweli. Nad Bosforem trwa emisja trzeciego sezonu, w którym nie występuje już uwielbiana przez widzów Sıla Türkoğlu. W rolę Seher wciela się teraz piękna gruzińska aktorka Nanuka Stambolishvili. Co o niej wiemy i jak wygląda? Mamy prywatne zdjęcia nowej serialowej Seher! 📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku - lista ulg. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku.

📢 Dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego - tak ma wyglądać. Wnętrza to dzieło ulubionego projektanta gwiazd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo zamieszkają w nowym domu. Wnętrza projektuje znany i ceniony wśród gwiazd projektant - Jonatan Kilczewski. Niedawno artysta pokazał w sieci, jak będzie wyglądać garderoba gwiazdy "Pytania na Śniadanie". Jej wygląd zachwycił projektantów! 📢 Katarzyna Pakosińska - zobacz jak mieszka gwiazda. Duże okna, cegła na ścianie i piękny ogród - zdjęcia Katarzyna Pakosińska to popularna artystka kabaretowa, konferansjerka i dziennikarka. Przez piętnaście lat występowała w Kabarecie Niemoralnego Niepokoju, a w ostatnich miesiącach była jedną z prowadzących program śniadaniowy "Poranny rogal" na kanale Zoom TV. W 2017 roku wyszła za mąż za Gruzina Irakliego Basilaszwilego. Zobacz, jak Katarzyna Pakosińska mieszka i żyje na co dzień.

📢 Horoskop miłosny Wróżki Romy. Te znaki zodiaku rozstaną się jeszcze w sierpniu To nie będzie łatwy czas dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma już wie, kto skończy wakacje 2023 ze złamanym serce. Koniec zwiastuje nowy, lepszy początek. Głowa do góry? Czyj związek przejdzie do przeszłości jeszcze w sierpniu? O tym przekonacie się z horoskopu Wróżki Romy. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - zobacz wyliczenia. Tyle seniorzy dostaną podwyżki na rękę w przyszłym roku Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?

📢 Nie żyje popularny aktor Andrzej Precigs. Serialowy ojciec Katarzyny Cichopek miał 74 lata Nie żyje Andrzej Precigs, aktor teatralny, filmowy i dubbingowy - podał Związek Artystów Scen Polskich. "Z przykrością informujemy, że odszedł Andrzej Precigs - wspaniały aktor teatralny, filmowy i serialowy oraz reżyser dubbingu. Od lat związany z Teatrem Polskiego Radia. Były członek Zarządu Głównego ZASP oraz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich"- napisano na profilu ZASP w mediach społecznościowych. 📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Nowa piosenka bydgoskiej artystki. Posłuchajcie utworu "Ten czas" Verki [video] Verka, a dokładniej Weronika Kwiatkowska, to rodowita bydgoszczanka. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Niedawno odbyła się premiera jej kolejnej piosenki. Posłuchajcie ,,Ten czas". 📢 Jesień zagląda już do "botanika" w Myślęcinku! Ale jak pięknie to robi! [zdjęcia] Wczesną wiosną śledziliśmy z Jarosławem Mikietyńskim, szefem myślęcińskiego "botanika", każdy najmniejszy przejaw zbliżania się pory roku, gdy przyroda budzi się do życia. Teraz już natura sygnalizuje nam nieodwołalny koniec lata. I znów podglądamy go wspólnie z niezrównanym przewodnikiem...

📢 Duża przebudowa placu zabaw przy SP nr 27 w Fordonie. Wiemy, co się zmieni [zdjęcia] Trwa duża przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 w Starym Fordonie. Montowane są tam nowe urządzenia oraz następuje wymiana części nawierzchni. Zadanie realizowane jest w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Poniżej więcej informacji, a w galerii artykułu zdjęcia z placu budowy.

📢 Nie żyje Zbigniew Pawłowicz, były senator i dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy W wieku 80 lat zmarł Zbigniew Pawłowicz, wieloletni dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Były senator, poseł i radny sejmiku wojewódzkiego. W 2005 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, natomiast w 2014 r. złożył swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów na ul. Długiej. 📢 Kolizja na Szwederowie w Bydgoszczy. Zderzenie dwóch samochodów osobowych [zdjęcia] Krótko przed godziną 16 na ulicy Żwirki i Wigury doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Kierowca jednego z aut został ukarany mandatem karnym. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Za kradzież ogórka wartego 4 zł pod sąd! Oszukała na kasie samoobsługowej - zamiast ogórka nabiła 3 bułki Klientka "Biedronki" w Chełmnie wpadła na oszustwie przy kasie samoobsługowej. Zamiast ogórka nabiła trzy bułki, a zamiast kilku krówek - lizaka. Oskarżona stanęła przed sądem. Wyrok: winna kradzieży i kara nagany, po nadzwyczajnym złagodzeniu kary.

📢 „Akcja Czysta Wisła” w bydgoskim Fordonie. Mamy zdjęcia z wielkiego sprzątania! Dominikowi Dobrowolskiemu po raz pierwszy towarzyszyły tysiące wolontariuszy i wolontariuszek. 📢 Polskie lekkoatletki znowu bezkonkurencyjne w konkursie miss mistrzostw świata 2023 w Budapeszcie [ZDJĘCIA] Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w Budapeszcie nieuchronnie zbliżają się do mety. Polscy kibice raczej nie będą tęsknić za czempionatem globu w stolicy Węgier – reprezentacja Polski tym razem nie zapisała się w pamięci sympatyków „Królowej Sportu” złotymi zgłoskami. Medali Biało-Czerwonych było jak na lekarstwo.

📢 Open Water Swimming, czyli pływackie 24h Le Mans w Bydgoszczy [zdjęcia] Za nami 2. edycja Bydgoszcz Open Water Swimming. To jedyny w Polsce oraz prawdopodobnie jedyny na świecie 24-godzinny wyścig pływacki w rzece. 📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Landshut Devils. Jest awans do półfinału! Znamy rywala [zdjęcia] Abramczyk Polonia po raz drugi w ćwierćfinale pokonała Landshut Devils i awansowała do kolejnej rundy rozgrywek. Poprzeczka idzie w górę!

📢 Mamy horoskop finansowy na wrzesień. To przepowiadają gwiazdy w sprawach kasy! Z gwiazd można wiele wyczytać, także to, co los dla nas przygotował. Jest to możliwe, gdyż - jak twierdzą astrolodzy - znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na różne aspekty naszego życia, także na sferę finansową. Wróżka Azalia przepowiada, co cię czeka w sprawach finansowych we wrześniu! Zobacz!

📢 Zapowiada się groźna pogoda w Kujawsko-Pomorskiem. W sobotę burze, grad i wiatr wiejący do 80 km/h Meteorolodzy zapowiadają gwałtowną pogodę na początek weekendu w Kujawsko-Pomorskiem. Mają być ulewne opady deszczu, burze i porywisty wiatr. Lepiej zabezpieczyć domy i ogrody. 📢 Tragiczny pożar w Nakle nad Notecią. Jedna osoba nie żyje, to około 40-letni mężczyzna W piątek (25 sierpnia 2023) chwilę po godzinie 22 straż pożarna została zadysponowana do pożaru kamienicy przy Rynku w Nakle nad Notecią. Pożar okazał się tragiczny w skutkach.

📢 Ostatnie pożegnanie Marka Szarugi. Burmistrz Kcyni zmarł nagle w wieku 59 lat [zdjęcia] Tłumy towarzyszyły w ostatniej drodze Markowi Szarudze. Długoletni burmistrz Kcyni zmarł nagle 19 sierpnia podczas urlopu w górach. Spoczął na cmentarzu przy ul. Nakielskiej w Kcyni. 📢 Bydgoszcz zaczarowana "Pozytywką" - bezpłatne atrakcje czekają na całe rodziny [zobacz zdjęcia] Wystartował VII Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek "Pozytywka", obfitujący w wydarzenia biletowane i otwarte. Już od czwartku sztuka cyrkowa i barwne przedstawienia dla całych rodzin, przygotowane przez artystów z całego świata, zawładnęły miastem. 📢 Ola Pędziak z Włocławka pokonała raka. Tak dziewczynka spędza wakacje 2023 Ola Pędziak z Włocławka pokonała ciężką chorobę – neuroblastomę. W marcu 2023 roku wróciła z kilkumiesięcznej terapii prowadzonej w hiszpańskiej klinice, na którą zebrano ponad 1,5 miliona złotych. We wrześniu 2023 roku mała Ola kolejny raz ma lecieć do Barcelony na badania kontrolne. Obecnie dziewczynka korzysta z wakacji i ładnej pogody. Niestety nie obyło się bez pobytu w szpitalu.

📢 Z wyżyn na niziny. Wesoły mural nad niewesołą dzielnicą [Kronika bydgoska] Wyżyny od dawna nie są modnym miejscem do zamieszkania i płacą za to wysoką cenę.

📢 Maksymilian Pawełczak, czyli wielka nadzieja bydgoskiego żużla. Formą zachwyca od kilku lat W zeszłym roku został żużlowym mistrzem świata na motocyklach o pojemności 125 centymetrów sześciennych. W tym sezonie, już w klasie 250 cc, dorzucił srebro czempionatu globu. 📢 Podwójna podwyżka pensji dla ponad 3,5 mln osób! Taka będzie płaca minimalna w 2024 roku Dobra wiadomość dla osób, które otrzymują minimalne wynagrodzenie - w 2024 roku szykuje się dość duża podwyżka płacy minimalnej. Rząd do 15 września musi opublikować odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Podobnie jak w 2023 pensja minimalna, którą pobiera ponad 3,5 miliona osób, zostanie podwyższona dwa razy w ciągu roku. Pracodawcy będą mu sieli wyłożyć na to sporo pieniędzy. Oto kwoty, które zaproponował rząd.

📢 W Bydgoszczy jak w słodkiej bajce. Rozpoczął się VII Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek "Pozytywka" Słodka instalacja nad ulicą Batorego w Bydgoszczy to znak, że miasto zamienia się na weekend w baśniową krainę dla całych rodzin. Wystartował VII Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek "Pozytywka", obfitujący w wydarzenia biletowane i otwarte. Ulice zapełnią akrobaci, szczudlarze, klauni... 📢 Urocza Sevde Erginci z serialu Zakazany Owoc na prywatnych zdjęciach. Ona zagrała Zeynep w serialu Serial "Zakazany owoc" polscy widzowie mogą oglądać od czerwca 2022 roku. W pierwszych seriach jedną z głównych postaci była Zeynep, grana przez uroczą turecką aktorkę Sevdę Erginci. Z Zeynep widzowie pożegnali się w drugiej serii "Zakazanego owocu", gdy wyjechała za granicę z Alihanem. Jaka prywatnie jest Sevda Erginci? Zobacz zdjęcia, którymi dzieli się z fanami w mediach społecznościowych i przeczytaj najciekawsze informacje na jej temat.

📢 Zakazany Owoc - prawdziwy szok. Sahika i Hasan Ali biorą ślub - co jeszcze się wydarzy? W najbliższych odcinkach telenoweli "Zakazany owoc": Ender jest przekonana, że Sahika nie żyje. Oskarża Hasana Alego przed jego rodziną o morderstwo. Ktoś przysyła Ender filmik wyjaśniający tajemnicę zniknięcia Sahiki... Przejdź do GALERII i przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca sierpnia i na początku września 2023 roku. 📢 Mariolka z serialu Świat Według Kiepskich. Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia Widzowie pamiętają Barbarę Mularczyk jako Mariolkę z serialu komediowego "Świat według Kiepskich", który kiedyś przyciągał tłumy telewidzów przed ekrany. Zobaczcie, jak zmieniła się od kilkunastoletniej dziewczyny do dojrzałej kobiety. 📢 Agata Konarska z TVP - tak obecnie wygląda. Czasami trudno uwierzyć, że ma już 50 lat Agata Konarska jest jedną z najbardziej lubianych prezenterek w naszym kraju. Od blisko trzydziestu lat pracuje w Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła m.in. Kawę czy herbatę?, magazyn ekonomiczny Plus minus oraz festiwal w Opolu. Trudno uwierzyć, że piękna prezenterka w tym roku skończyła pięćdziesiąt lat. Przypominamy, jak Agata Konarska zmieniała się przez lata i jak wygląda dzisiaj.

📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać!

📢 Gulczas - tak zmieniła się gwiazda programu Big Brother. Tak wygląda teraz Piotr Gulczyński [zdjęcia] Big Brother to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Jednym z bohaterów programu był Piotr Gulczyński, czyli popularny Gulczas. 📢 Wielki napis oraz ławeczki przed Młynami Rothera w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy pojawił się napis "MŁYNY" będący zwieńczeniem projektu „Wszystkie drogi prowadzą na Wyspę”. Na tarasie Młynów oraz przed wejściem głównym od ul. Mennica stanęły dwie "Emki", czyli instalacje w formie ławeczek. To efekt współpracy z bydgoskimi uczelniami.

📢 Jak spędzić ostatni weekend wakacji w Bydgoszczy? Oto lista najciekawszych wydarzeń 25-27 sierpnia Mieszkańcy grodu nad Brdą, którzy spędzą najbliższy weekend w mieście, nie będą mogli narzekać na nudę. Będzie coś dla miłośników kultury, sztuki, muzyki, sportu, historii i aktywnego wypoczynku. Nie zabraknie spacerów z przewodnikami. 📢 Ewa Bem jako dziecko przeżyła biedę, porzucenie przez ojca i depresję mamy. W dorosłym życiu spotkała ją wielka miłość i ogromna tragedia Ewa Bem to jedna z najbardziej cenionych polskich wokalistek jazzowych. „Pierwsza dama polskiego jazzu” jak jest nazywana, pisze również teksty piosenek. Od lat zachwyca głosem, znana jest z takich utworów jak „Serce to jest muzyk” czy też „Wyszłam za mąż zaraz wracam”. W życiu prywatnym przeżywała wzloty i upadki. W dzieciństwie musiała zmierzyć się z ubóstwem, z kolei w dorosłym życiu ze stratą ukochanej córki.

📢 Złoty Chłopak - nowy turecki serial w TVP1. O czym jest i kiedy będzie emitowany? Na antenę "Jedynki" TVP trafia kolejna turecka telenowela. W poniedziałek, 28 sierpnia, miłośnicy tureckich seriali będą mieli okazję obejrzeć pierwszy epizod telenoweli pod tytułem "Złoty chłopak" (tytuł oryginału „Yalı Çapkını”). W artykule poniżej więcej informacji na temat tej produkcji.

📢 W Bydgoszczy odbyły się obchody Święta Lotnictwa Polskiego. Zobaczcie zdjęcia! W poniedziałek (28 sierpnia) obchodzone będzie Święto Lotnictwa Polskiego. W Bydgoszczy oficjalne obchody odbyły się w piątek (25 sierpnia) przy skwerze im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na Błoniu przy Pomniku Lotników Ziemi Bydgoskiej Poległych na Frontach II Wojny Światowej. 📢 Zaginęła Wiktoria Gżyl-Gruchot z Solca Kujawskiego. Policja prosi o pomoc w jej odnalezieniu Policjanci z Solca Kujawskiego prowadzą poszukiwania młodej mieszkanki tej miejscowości, która miała odwiedzić swoją koleżankę w Bydgoszczy, ale do teraz tam się nie pojawiła. Funkcjonariusze proszą o pomoc.

📢 Bydgoscy policjanci w sześć dni zatrzymali 31 osób poszukiwanych listami gończymi Zmasowana akcja bydgoskich policjantów wymierzona w osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości przyniosła spektakularny efekt! Zatrzymano w sumie 31 poszukiwanych. 📢 Pożar przy Rycerskiej w Bydgoszczy. Ogień w budynku dawnego dworca towarowego [zdjęcia, wideo] W czwartek (24 sierpnia) przy ulicy Rycerskiej w Bydgoszczy wybuchł pożar w budynku dawnego dworca towarowego - dym było widać z odległych rejonów miasta. Na miejsce wysłano liczne zastępy straży pożarnej, niestety konstrukcja została poważnie uszkodzona. Wstępnie ustalono, że doszło do zaprószenia ognia przez nieustalone osoby! 📢 Tak prezentuje się ogród w samym środku Bydgoszczy. Stworzył go Pan Krzysztof z rodziną Kontynuujemy prezentację najpiękniejszych ogródków i ukwieconych balkonów, zgłoszonych do organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy konkursu "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni". Tym razem odwiedziliśmy Stare Miasto.

📢 "Dziedzictwo" - Seher i Yusuf w śmiertelnym niebezpieczeństwie! To wydarzy się na początku września w serialu Przeczytaj, co wydarzy się pod koniec sierpnia i na początku września w tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" ("Emanet"). W rezydencji pojawia się Ozan - nauczyciel gry na ukulele. Yaman początkowo nie zgadza się na lekcje. Pod wpływem Seher zmienia jednak zdanie i sam kupuje Yusufowi instrument. Jak się okaże, Ozan ma poważne problemy z psychiką, Seher stanie się jego obsesją. Zarówno ona jak i mały Yusuf znajdą się w ogromnym niebezpieczeństwie! Nowe streszczenia serialu "Dziedzictwo" na dwa tygodnie zamieszczamy w galerii. Przejdź do zdjęć, by je przeczytać.

📢 Interwencja domowa pod Koronowem zakończyła się zatrzymaniem za posiadanie narkotyków Koronowscy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące trudnej sytuacji rodzinnej. Przyniosła ona jednak nieoczekiwany obrót i za kratki trafiły dwie osoby mające związek z narkotykami. Wobec jednej z nich prokurator zastosował policyjny dozór.

📢 41-letni Yaman z serialu Dziedzictwo. Zobacz jak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan - zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo niedawno tureckie media poinformowały, że aktor został zakontraktowany do nowego tureckiego serialu, który wyprodukuje telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa! 📢 Emilia Komarnicka-Klynstra - tak mieszka aktorka. Białe meble w kuchni i regały z książkami - zobacz zdjęcia Emilia Komarnicka-Klynstra od kilkunastu lat wciela się w rolę doktor Agaty Woźnickiej w "Na dobre i na złe". Na swoim koncie ma występy w wielu innych serialach oraz udział w dwunastej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym zajęła drugie miejsce. Prywatnie jest żoną aktora Redbada Klynstry, z którym ma dwoje synów. Zobacz, jak żyje i mieszka na co dzień Emilia Komarnicka-Klynstra.

📢 Zawisza Bydgoszcz znowu wygrał. Kibice byli zadowoleni - mamy zdjęcia z trybun i boiska W 4. kolejce III ligi Zawisza Bydgoszcz podejmował Flotę Świnoujście. 📢 Emerytura wraz z czternastką - wyższe przelewy już wkrótce. Jarosław Kaczyński ogłosił podwyżkę Pod koniec sierpnia rozpoczną się wypłaty czternastych emerytur. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że emeryci i renciści otrzymają wyższe przelewy. Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, ale nie wszyscy otrzymają świadczenie w pełnej wysokości. Zobacz, jakie przelewy otrzyma w sierpniu i wrześniu osiem milionów Polaków.

📢 Te kolekcje kaset są teraz sporo warte. Renesans kaset magnetofonowych Kasety magnetofonowe były w latach 80. i 90. jednym z najpopularniejszych nośników muzycznych. Po 2000 roku, wyparte przez płyty CD, trafiły do najgłębszych zakamarków naszych mieszkań. Dziś po dekadach przeżytku młodzi odkrywają je na nowo. Skąd moda na powrót kaset magnetofonowych? Ile dzisiaj są warte?

📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces. 📢 Handel w latach 90. ubiegłego wieku w Bydgoszczy - tak rodziła się przedsiębiorczość [pokolorowane zdjęcia] Ciuchy na łóżkach polowych, warzywa na trawniku, biustonosze na płocie... Tak wyglądał bydgoski handel 30 lat temu w okresie przemian gospodarczych i społecznych, kiedy rodziła się nasza przedsiębiorczość i polski kapitalizm. Zobacz unikalne zdjęcia z tamtych lat poddane koloryzacji! 📢 Czternasta emerytura - mamy nowe wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto we wrześniu Czternasta emerytura będzie wyższa niż zapowiadał polski rząd. 20 sierpnia Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczne świadczenie wyniesie 2200 złotych netto, a pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Terminy oraz zasady wypłat czternastki prezentujemy w artykule poniżej. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! Przygotowaliśmy szacunkowe wyliczenia czternastych emerytur.

📢 Ogromny byk uciekł z gospodarstwa, poturbował dwie osoby! Zwierzę gonili strażacy i policjanci, padły strzały Strażacy, druhowie z kilku jednostek OSP i policja zaangażowana była w złapanie rozwścieczonego byka, który uciekł z gospodarstwa.

📢 Gdzie trzymać pranie w mieszkaniu? Zobacz, jak najlepiej przechowywać brudne ubrania, ręczniki czy pościel Przechowywanie rzeczy do prania w mieszkaniu to najczęściej duże wyzwanie. Większość osób żyjących w niewielkim lokum ma spory problem ze znalezieniem miejsca na brudne ręczniki, pościel czy ubrania, których nie nadąża wrzucać do pralki na bieżąco. Podpowiadamy, jak sobie z tym poradzić. Poznaj triki na ukrycie brudnych ubrań w mieszkaniu, które sprawdzą się nawet w mikro kawalerce. 📢 Lexus Bydgoszcz otwiera nowe perspektywy! Nowy salon Lexusa niedawno miał premierę nowego segmentu w swojej gamie Lexusa LBX. Tylko do 30 sierpnia wyjątkowa oferta przedsprzedażowa z korzyścią do 27 tys. zł! Zobacz, co możesz zyskać!

📢 Wiejska posiadłość Filipa Chajzera. Tak urządził się dziennikarz na Mazurach! Filip Chajzer pochwalił się nowym domem na Mazurach. Dziennikarz i prezenter "Dzień Dobry TVN" stworzył miejsce, które będzie mógł odwiedzić każdy z nas. W domu bowiem znajdą się kwatery na wynajem, gdzie śniadania będzie serwował... sam Filip Chajzer. Jesteście ciekawi, jak wygląda luksusowa posiadłość Filipa Chajzera? 📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Festiwal Wisły w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z piątku z imprezy w Starym Fordonie W piątek i sobotę (18-19 sierpnia) odbywa się w Bydgoszczy Festiwal Wisły. Tegoroczna impreza rozpoczęła się 12 sierpnia we Włocławku, następnie przeniosła się do Torunia, a finał zaplanowano w Starym Fordonie. To już siódma edycja Festiwalu Wisły, ale pierwsza w Bydgoszczy. 📢 18 lat temu wygrała Taniec z gwiazdami. Zobaczcie na zdjęciach, jak dzisiaj wygląda Kamila Kajak Kamila Kajak popularność zdobyła dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", w którym występowała jako trenerka tańca. W ciągu kilku lat wzięła udział w siedmiu edycjach programu, a dwie z nich wygrała. Od jej debiutu w tanecznym show mija w tym roku osiemnaście lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądała Kamila Kajak, gdy po raz pierwszy zdobywała Kryształową Kulę.

📢 Tak wyglądały łazienki w PRL. Oto sprzęt i kosmetyki z lat 70. i 80. Zobacz na zdjęciach, czy wszystkie je pamiętasz Skromne, ciemne i wszystkie do siebie podobne – tak wyglądały w polskich domach łazienki w czasach PRL-u. Ich wyposażenie nie należało do urozmaiconych, choć niektóre przedmioty, sprzęt, kosmetyki do dziś można uraczyć na sklepowych półkach. Kto nie pamięta górnopłuku, szamponu Familijnego, mydełka Bambino czy pralek Frani? Zobacz, czy pamiętasz te kultowe akcesoria, gadżety i kosmetyki. 📢 Tak wygląda trzecia żona Krzysztofa Ibisza. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox. Góralski dom robi wrażenie! [zdjęcia] Kasia i Jędrek Gąsienicowie są znani z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowe małżeństwo mieszka z dwójką dzieci w Zakopanem. Zobaczcie, jak wygląda ich dom! W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia domu, w którym mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox. 📢 Przebiegła Ender z serialu "Zakazany owoc" prywatnie. Aktorka Sevval Sam i jej czarujące kreacje [zdjęcia] Şevval Sam najbardziej znana jest polskim widzom z roli przebiegłej Ender w serialu "Zakazany owoc", który od kilku miesięcy można oglądać na antenie TVP 2. Urodzona w Stambule Şevval Sam to również bardzo utalentowana piosenkarka. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2,5 miliona osób. Posłuchajcie jak śpiewa i zobaczcie, jak prezentuje się na scenie w pięknych kreacjach. Zdjęcia zamieszczamy w galerii powyżej.

📢 Piękna Seher z serialu "Dziedzictwo" prywatnie. Tak na co dzień wygląda Sıla Türkoğlu [zdjęcia] Widzowie Telewizji Polskiej od 20 października mogą oglądać nowy serial. "Dziedzictwo" to produkcja znad Bosforu, która zastąpiła serial "Wspaniałe stulecie". Główną bohaterką w "Emanet" jest piękna Sıla Türkoğlu, która wciela się w postać Seher. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna aktorka. Prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Tacy na co dzień są Marta i Kamil z Gogglebox! Historia ich miłości jest niesamowita [zdjęcia] Marta Gołębiowska i Kamil Papis są nowymi uczestnikami "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje dołączyli do programu w trakcie 16. sezonu i od razu widzowie bardzo ich polubili. Marta i Kamil parą są od kilku miesięcy, a poznali się podczas programu "99. Gra o wszystko". Zobaczcie, jak na co dzień żyją nowi uczestnicy Gogglebox!

📢 Bydgoski Londynek. Dzielnica bezrobocia, strachu, ciemności [zdjęcia] Domy pruskie przy Pomorskiej powstały pod koniec XIX wieku. Z wyglądu prawie nic się nie zmieniły, ale zmienili się lokatorzy: nie ma żołnierzy, są ludzie, którym często życie się nie ułożyło.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Co Polacy uważają o imigrantach?