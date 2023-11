Prasówka 27.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sean Penn - tak zmienił się aktor przez 39 lat. Niedawno był gościem ENERGACAMERIMAGE w Polsce [zdjęcia - 27.11.2023]”?

Prasówka 27.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Sean Penn - tak zmienił się aktor przez 39 lat. Niedawno był gościem ENERGACAMERIMAGE w Polsce [zdjęcia - 27.11.2023] Sean Penn odwiedził Polskę. Aktor przyleciał na Kujawy i Pomorze z USA, lądował na lotnisku w Bydgoszczy i był gościem festiwalu filmowego ENERGACAMERIMAGE w Toruniu. Sean Penn ma 63 lata, ale imponuje swoją formą i tężyzną fizyczną. Zobaczcie, jak wygląda teraz Sean Penn i jak wyglądał u progu swojej kariery wielkiego aktora, 39 lat temu.

📢 Syn Krzysztofa Rutkowskiego świętował 10 urodziny. Zobacz, jak wygląda Krzysztof Rutkowski junior [zdjęcia - 27.11.2023] Krzysztof Rutkowski to bardzo znana postać medialna. Urodził się w 1960 roku w Teresinie na Mazowszu. Jest polskim detektywem, przedsiębiorcą, był posłem Sejmu IV kadencji (2001-2005), a w 2004 r, był deputowany do Parlamentu Europejskiego do V kadencji. Prywatnie jest mężem Mai Pilch, z którą ma syna Krzysztofa Jerzego. Chłopiec skończył właśnie 10 lat i z tej okazji pan Krzysztof wyprawił mu urodziny. Zobaczcie, jak było na przyjęciu pełnym atrakcji - tak wygląda Krzysztof Rutkowski junior.

📢 Tak na co dzień wygląda Anna Popek. Trudno uwierzyć, że gwiazda ma już 55 lat [zobacz zdjęcia - 27.11.2023] Anna Popek z Telewizją Polską związana jest od ponad dwudziestu lat, a widzowie kojarzą ją przede wszystkim jako prowadzącą Pytanie na śniadanie oraz Wielkie testy TVP. Aż trudno uwierzyć, że popularna prezenterka skończyła w tym roku 55 lat. Przypominamy, jak dziennikarka zmieniała się przez lata. Zobacz zdjęcia!

Prasówka 27.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu na przełomie listopada i grudnia. Noc poślubna Seher i Yamana kończy się zaskakująco [27.11.2023] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje na przełomie listopada i grudnia: Ibrahim, chcąc zaimponować Czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Zuhal wpada we wściekłość na widok nowej bransoletki Seher, prezentu od Yamana. Zuhal i Ikbal udaje się zgromadzić spreparowany materiał udowadniający, że Seher jest łowczynią majątku. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane na przełomie ostatnich miesięcy 2023 roku.

📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się w serialu na przełomie listopada i grudnia. Guadalupe śmiertelnie chory! [27.11.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można na przełomie listopada i grudnia. Wkrótce w serialu: Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Wszyscy przygotowują się do wizyty królowej regentki, która ma odwiedzić ulicę Akacjową i Cayetanę. Maximiliano chce sprzedać wszystkie posiadane kamienice, by uwolnić się od długu wobec Cayetany. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Telenowela "Zakazany owoc". Cagatay zarzuca Yildiz zdradę! Nowe streszczenia telenoweli [27.11.2023] Przeczytaj, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" pod koniec listopada i na początku grudnia. Streszczenia tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" zamieszczamy w galerii. Kumru podpuszcza Cagataya mówiąc, że jej ojciec ma romans z Yildiz... Cagatay, podjudzony przez Kumru, w sądzie zarzuca Yildiz zdradę! Serial można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15.

📢 Takie są ceny w stołówce sejmowej - jest dużo taniej niż w bydgoskich barach mlecznych [27.11.2023] Sprawdziliśmy, co można zjeść w sejmowej stołówce i ile kosztują posiłki. Dla porównania podajemy ceny podobnych dań, które serwowane są w bydgoskich barach mlecznych (a te - pamiętajmy - są tańsze niż stołeczne). W Sejmie sporo się zmienia, ale nie jedno - parlamentarzyści nadal stołują się w gmachu przy ul. Wiejskiej, wydając przy tym mniej niż "zwykli" obywatele, odwiedzający niewyszukane lokale gastronomiczne. 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się pod koniec listopada. Zuhal wysyła przelew z konta Seher [27.11.2023] "Dziedzictwo" to jedna z trzech tureckich produkcji, które można obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Serial znad Bosforu stał się absolutnym hitem, a widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki telenoweli. Wiemy już, co wydarzy się w życiu Seher i Yamana pod koniec listopada. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 21-30 listopada.

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. Dżungla w domu i rajski ogród pełen roślin [27.11.2023] Katarzyna Zielińska wraz z mężem i dwoma synami mieszka w przytulnym domu w Warszawie. Wnętrza są urządzone nowocześnie, ale uwagę zwracają przede wszystkim dziesiątki roślin, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. Klimat dżungli potęgują okładziny na ścianach w łazience, kuchni i salonie. Zobacz, jak mieszka Katarzyna Zielińska z rodziną! 📢 Pensja minimalna 2024 netto - podwyżka już za kilka tygodni. Ile na rękę musi ci zapłacić pracodawca? [27.11.2023] Od stycznia 2024 roku rośnie minimalne wynagrodzenie. Nie będzie to jedyna podwyżka płacy minimalnej w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024. Jaka będzie stawka godzinowa na rękę?

📢 "Akacjowa 38" (Acacias 38) - to wydarzy się w serialu do końca listopada. Królowa upokarza Cayetanę! [27.11.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można po weekendzie w drugiej połowie listopada zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Mieszkańcy Akacjowej świętują Nowy Rok w ciastkarni La Deliciosa. Justo zapowiada, że zabije Germana. Leonor i Pablo potajemnie biorą ślub. Ulica Cayetana zostaje zaproszona na spotkanie z królową. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Kalendarz dni wolnych w 2024 roku. To będzie rok długich weekendów! Zobacz listę [27.11.2023] Sprawdzamy kalendarz dni wolnych w 2024 roku. Sporo świąt wypada korzystnie (z punktu widzenia osób, które nie pracują w sobotę i niedzielę). W przyszłym roku szykuje się dużo długich weekendów. Sprawdź, w jakie dni wypada majówka, Święto Wojska Polskiego oraz inne wolne dni. Jest szansa, by zaplanować dłuższy odpoczynek wykorzystując niewielką liczbę dni urlopowych.

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Niebieskie drzwi i okna oraz łazienka jak z katalogu [27.11.2023] Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad milion osób. Przy okazji wielu postów reklamowych, które udostępnia w swoich mediach społecznościowych, możemy podejrzeć, jak wyglądają wnętrza jej domu. Aktorka postawiła na jasne ściany, modne dodatki i piękny ogród, w którym w wolnych chwilach spędza dużo czasu. Zobacz, jak mieszka Małgorzata Socha. 📢 Tak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana w serialu Dziedzictwo. Zobacz zdjęcia z uroczystości! [27.11.2023] "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenach Telewizji Polskiej. Podobnie jak inne produkcje znad Bosforu, cieszy się ogromną popularnością wśród polskich widzów. Wiemy już, co w kolejnych dniach listopada wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Najbliższe odcinki upłyną pod znakiem przygotowań do ślubu Seher i Yamana. Mamy zdjęcia z ceremonii ślubu głównych bohaterów tureckiego serialu. Zobacz, jak będzie wyglądał ślub Seher i Yamana!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź nowe wyliczenia - prognoza podwyżek emerytur [27.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 61-letnia Demi Moore zachwyca wysportowanym ciałem, pozując nad wodospadem [27.11.2023] 11 listopada 2023 roku Demi Moore skończy 61 lat. Patrząc na zdjęcia publikowane przez hollywoodzką gwiazdę aż trudno w to uwierzyć... Demi Moore pochwaliła się niedawno zdjęciami z wycieczki po rzece Kolorado. Fotka w bikini nad wodospadem wywołała sporo komentarzy. "O mój Boże, cały czas wyglądasz pięknie", "Jesteś niesamowita" - piszą fani.

📢 "Dziedzictwo" - Yaman i Seher znikną z serialu! Co się stało, kto ich zastąpi? Zobacz informacje i zdjęcia [27.11.2023] Z planu tureckiego serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") odchodzi kolejny aktor. To Halil İbrahim Ceyhan, odtwórca głównej męskiej roli, czyli Yaman! Przypomnijmy, że wcześniej - i to z hukiem - serial opuściła Sıla Türkoğlu, czyli Seher. Sprawdzamy, dlaczego aktorzy znikają z serialu "Dziedzictwo" i kto ich zastąpi w telenoweli. Oto najnowsze doniesienia medialne. 📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [27.11.2023] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście!

📢 Taki kot pasuje do Twojego znaku zodiaku. Zobacz, z którą rasą kota najbardziej się dogadasz [27.11.2023] Pers, kot syjamski, sfinks, a może kot norweski leśny... Który najlepiej będzie pasował do cech charakteru danego znaku zodiaku? Poszczególne rasy kotów charakteryzuje odmienna natura. Wróżka Nadya przygotowała specjalne zestawienie ras kotów z dwunastoma znakami zodiaku. Która rasa najlepiej będzie pasować do Wodnika, Strzelca, Ryb, Skorpiona, Wagi, Koziorożca i innych znaków? Sprawdźcie! 📢 Pałac księcia Williama i księżnej Kate - zdjęcia wnętrz. Tak mieszka następca brytyjskiego tronu [27.11.2023] Uwielbiają ich nie tylko Brytyjczycy, ale i ludzie na całym świecie. Książe William i księżna Kate od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem opinii publicznej. Udzielają się charytatywnie, otwierają eventy, biorą udział w spotkaniach, a wreszcie są serdeczni wobec poddanych. Na co dzień mieszkają Adelaide Cottage położona w Windsor Great Park. Przeprowadzili się tam z Pałacu Kensington.

📢 Choroba Alzheimera - koniecznie zwróć uwagę na te symptomy! Takie są pierwsze objawy tej choroby [27.11.2023] Alzheimer wbrew obiegowej opinii, nie jest naturalnym skutkiem starzenia się człowieka i degradacji mózgu związanej z wiekiem. Uważa się jednak, że wiek jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia tej choroby. Alzheimer to zwyrodnienie układu nerwowego, które prowadzi do otępienia i może wystąpić już u osób po 60. roku życia. Są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że Alzheimer rozwija się u chorego. Jak rozpoznać chorobę i co zrobić, jeśli podejrzewamy rozwój Alzheimera? 📢 Oto odważne zdjęcia plus size gwiazdy Top Model. Martyna Kaczmarek nie wstydzi się swoich fałdek [27.11.2023] Co wyróżnia Martynę Kaczmarek spośród innych modelek i influencerek? Walka z niezdrowymi standardami piękna. Martyna odważnie występuje publicznie i pokazuje swoje ciało bez poprawek, makijażu czy retuszu. Modelka stała się wzorem i inspiracją dla wielu osób. Dużo mówi o akceptacji siebie takim, jakim się jest.

📢 Skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem, gdy jemy nać pietruszki [27.11.2023] Niepozorna natka pietruszki to prawdziwa bomba witaminowa. Nać pietruszki nie pozostaje bez wpływu na naszą urodę. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet natki. Wiemy co się dzieje z organizmem gdy jemy natkę pietruszki, kto powinien ją jeść, a kto jej unikać. 📢 Emerytura wojskowa robi wrażenie! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 39-latek dwukrotnie dźgnięty nożem podczas balu andrzejkowego w miejscowości Biała Panieńska! Podczas zabawy andrzejkowej w miejscowości Biała Panieńska w powiecie konińskim doszło 39-latek został dwukrotnie dźgnięty nożem. Poszkodowany w ciężkim stanie trafił do szpitala. Jedna osoba została zatrzymana. 📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Do woj. kujawsko-pomorskiego nachodzi prawdziwa zima. 71-latek noc spędził w lesie, ale odratowano go 71-latek z Bydgoszczy spędził noc w lesie. Ktoś rano go zauważył i powiadomił służby. Czasem jednak na pomoc za późno. Ludzie umierają z wychłodzenia. Do regionu nadchodzi prawdziwa zima. Oby nikogo nie zabiła. 📢 Ponad kilometrowy odcinek bulwarów nad Brdą w Bydgoszczy zostanie zrewitalizowany [zdjęcia] Niebawem rozpocznie się kolejny etap prac przy rewitalizacji bulwarów nad Brdą w Bydgoszczy. Chodzi o ponad kilometrowy odcinek nabrzeża pomiędzy ul. Krakowską a ul. Żabią. W ramach inwestycji powstaną m.in. tarasy widokowe i miejsca do cumowania łodzi.

📢 Medale, Krzyże Zasługi i Odznaki Honorowe trafiły w ręce zasłużonych mieszkańców Kujaw i Pomorza 41 osób zostało odznaczonych za swoje zasługi m.in na rzecz rozwoju kraju i regionu. Uroczystość wręczenia odznaczeń miała miejsce w środę, 22 listopada w Bydgoszczy. Wśród uhonorowanych znalazły się takie postacie, jak m.in. Teresa Wądzińska-Szpecht czy Waldemar Knade. Uroczystość zwieńczył koncert kwartetu smyczkowego Raffa Quartet.

📢 Za nami IX Mini Judo Cup. Na matach stanęło około 600 młodych zawodników z Kujawsko-Pomorskiego [zdjęcia] W sobotę, 25 listopada, na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 zostały rozegrane IX Mini Judo Cup – Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci 2023. Na matach stanęło około 600 uczestników z całego regionu. 📢 Piosenka harcerska i turystyczna królowała w Bydgoszczy. Za nami festiwal "Koliber" Zuchy i harcerze zaprezentowali swoje muzyczne talenty w Bydgoszczy. Okazją był Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Koliber", który odbył się w sobotę (25 listopada) w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1. 📢 Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy pogania wspólnoty mieszkaniowe, żeby podłączyły się do komunalnego ciepła Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy wysyła pisma do wspólnot mieszkaniowych z pytaniem o plany połączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. ma to związek z uchwałą antysmogową sejmiku województwa, która w grudniu... ma być zmieniona. Niektóre wspólnoty uważają, że to wyłudzanie pieniędzy.

📢 Horoskop miłosny na grudzień 2023. Czas podsumowania i nowy rozdział. Cztery znaki muszą uważać. Dwa przeżyją szok Horoskop miłosny na grudzień 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Samanta. Musisz uważać na uczucia, bo koniec roku będzie obfitował w zawirowania. Ale nie warto odpuszczać poszukiwania miłości! Sprawdź przepowiednie naszej wróżki, dla której gwiazdy nie mają tajemnic. Oto wróżba miłosna dla znaków zodiaku: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.

📢 Basket 25 Bydgoszcz - MKS Pruszków. Drugie zwycięstwo z rzędu [zdjęcia kibice + mecz] W 7. kolejce Orlen Basket Ligi Kobiet Basket 25 Bydgoszcz podejmował MKS Pruszków. Kibice liczyli, że po pierwszej wygranej w poprzednim meczu z Polonią Warszawa, także teraz uda się wygrać. 📢 Focus Ice Swimming Bydgoszcz Festival. Woda zimna, ale atmosfera gorąca. Zobaczcie zdjęcia Kolejna edycja Focus Ice Swimming Bydgoszcz Festival odbyła się na Wyspie Młyńskiej.

📢 Zawisza Bydgoszcz - Wikęd Luzino. Aż pięć goli, więc kibice tym razem byli zadowoleni W ostatnim meczu rundy jesiennej Zawisza Bydgoszcz podejmował Wikęd Luzino. To było spotkanie rozgrywane awansem z pierwszej kolejki rundy rewanżowej. Fani niebiesko-czarnych liczyli na efektowne zakończenie jesieni. 📢 Groźna kolizja w Łabiszynie. Na skrzyżowaniu zderzyły się dwa samochody osobowe [zdjęcia] Do niebezpiecznej kolizji doszło w sobotę, 25 listopada, około godz. 12 na Placu 1000-lecia w Łabiszynie (pow. żniński).

📢 Sobota i niedziela w Bydgoszczy pełne atrakcji. Sprawdź, co się będzie działo 25-26 listopada Koncerty, warsztaty, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący długi weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 25-26 listopada w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii.

📢 W Bydgoszczy trwają poszukiwania Karoliny Sikory. 19-latka zaginęła 6 listopada Policjanci z komisariatu w bydgoskim Fordonie prowadzą poszukiwania 19-latki, która wyszła z miejsca zamieszkania i do chwili obecnej nie powróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje związane z tą sprawą, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon przy ulicy Wyzwolenia 122 w Bydgoszczy lub pod nr. tel. 47 751 58 59 lub 112. 📢 Artur Baranowski, rekordzista "Jeden z dziesięciu", nie dotarł na wielki finał. Producent programu wydał oświadczenie W wielkim finale 140. serii "Jeden z dziesięciu" fani mogli poczuć się rozczarowani - Artur Baranowski, który niedawno zdobył rekordowe 803 punkty, nie pojawił się na nagraniu. Jego nieobecność wywołała lawinę komentarzy. Producent programu wydał oświadczenie, wyjaśniając tym samym zaistniałą sytuację.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się do końca listopada. İbrahim wyzna Czarnej miłość! [streszczenia] To wydarzy się w najbliższych odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po pierwszym weekendzie listopada: Data ślubu coraz bliżej. Seher jest u Kiraz na ostatniej przymiarce sukni ślubnej. Neslihan podarowuje Seher album ze zdjęciami jej i Yamana. Ibrahim, chcąc zaimponować Czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków, które wyemitowane będą po weekendzie w drugiej połowie listopada.

📢 Serial "Złoty chłopak". Słowa Halisa będą wstrząsem dla rodziny. Wiemy, co wydarzy się w serialu po weekendzie W tej galerii przeczytasz streszczenia wszystkich odcinków serialu "Złoty chłopak" ("Yalı Çapkını"), które będą wyemitowane na antenie TVP 1 do piątku 8 grudnia 2023 roku. Po przemówieniu, które wygłosi Halis wszyscy będą w szoku. W rezydencji zapanują nowe porządki. Seyran cały czas nie ufa Feritowi. Po tym, co zobaczy w jego pracy będzie załamana. Przeczytaj w galerii, co wydarzy się niebawem w telenoweli "Złoty chłopak".

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się do końca listopada. Dogan zaprosi Yildiz na kolację Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" po weekendzie w drugiej połowie listopada. Wkrótce w serialu: Ender postanawia odzyskać Dogana. Omer popisuje się przed Kumru. Dogan zaprasza Yildiz na kolację. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Imieniny Katarzyny - poważne i szczere życzenia. Najpiękniejsze i wesołe życzenia dla Kasi Imieniny Katarzyny wypadają kilka razy w roku. Nie zapomnij o jej święcie i złóż Kasi życzenia. Skorzystaj z tych, które znajdziesz poniżej! Jeśli chcesz, skorzystaj również z którejś z bezpłatnych grafik i zdjęć i dołącz je do życzeń, które możesz wysłać SMS-em, przez Messengera czy e-mailem.

📢 Guz mózgu zabija mamę Nadii. „Błagam, pomóżcie mi! Muszę żyć, nie mogę zostawić córeczki!" Agnieszka Brzeczek z Bydgoszczy od siedmiu lat choruje na nowotwór złośliwy mózgu. Gdy wydawało się, że go pokonała - glejak znów zaatakował! Z jeszcze większą siłą! Obecna wznowa to już 3 stopień... Dobra wiadomość jest taka, że możemy pomóc tej dzielnej bydgoszczance.

📢 Czy w Wigilię 2023 r. sklepy będą otwarte? Dwie niedziele handlowe w grudniu i propozycja zmiany W grudniu 2023 roku niedziele handlowe przypadają 17 i 24 grudnia. Sieci handlowe od dawna wskazywały, że data drugiej handlowej niedzieli jest niefortunna. Odchodzący rząd dość późno zabrał się za przepisy, które mają pozwolić przenieść niedzielę handlową z Wigilii na 10 grudnia. Nie wystarczy jednak zwykłe rozporządzenie - potrzebna jest ustawa. Pracownicy handlu muszą mieć ustalone grafiki na kolejny miesiąc, czasu jest coraz mniej.

📢 Jak z miasta-gąbki wyciśniemy wodę do podlewania? Minął tydzień [felieton Jarosława Reszki] Jak woda ze zbiornika retencyjnego z jednej strony podleje zabytkową lipę w parku Kochanowskiego, a z drugiej – przepłynie do kolektora na deszczówkę. Do tego potrzebny jest system pomp, rur rozprowadzających wodę i przyłączy w parkach i na skwerach. Nie zauważyłem ani też nie przeczytałem nigdzie informacji, by taka maszyneria była zakładana razem ze zbiornikami retencyjnymi. 📢 Te stroiki świąteczne to hit 2023. Pomysły na piękne i wyjątkowe bożonarodzeniowe wianki – musisz zobaczyć te zdjęcia Stroiki świąteczne to piękna dekoracja stołu, komody czy kominka, która już teraz pojawia się w wielu domach. Boże Narodzenie już lada chwila, więc to dobry moment, żeby pomyśleć, jak ozdobimy dom na święta bożonarodzeniowymi wiankami. Wystarczy zaledwie kilka efektownych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w domu magiczny klimat. Podpowiadamy, jak świąteczny wieniec wybrać na Boże Narodzenie 2023.

📢 O ile wzrosną wynagrodzenia po podwyżkach kwoty wolnej od podatku? Nie wszyscy zyskają na zmianach w PIT Kwota wolna od podatku obecnie wynosi 30 tys. zł. Jedna z obietnic wyborczych nowego rządu zakłada jednak dwukrotne podniesienie tej kwoty. Eksperci Grant Thornton sprawdzili, jak mogą zmienić się wynagrodzenia, jeśli te zapowiedzi wejdą w życie. Wzrosty mogą być zuważalne.

📢 Najpiękniejsze bombki choinkowe na 2023. Wyjątkowe ozdoby świąteczne zobacz w naszej galerii. Modne dekoracje na choinkę na Boże Narodzenie Bombki choinkowe i modne ozdoby na choinkę to istotny element świątecznych dekoracji. Elegancko przystrojone świąteczne drzewko to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pięknie możemy ubrać iglaste drzewko, żeby prezentowało się wyjątkowo i stylowo. Zobaczcie w galerii, jakie bombki choinkowe i świąteczne ozdoby są w tym roku najmodniejsze.

📢 Gra Seyran w serialu Złoty chłopak. Mamy prywatne zdjęcia Afry Saraçoğlu "Złoty chłopak" to najnowszy turecki serial, który można obecnie oglądać w Telewizji Polskiej. Jedną z głównych postaci w popularnej telenoweli jest Seyran. W rolę żony Ferita wciela się 26-letnia Afra Saraçoğlu. Co jeszcze wiemy o pięknej aktorce? Zajrzeliśmy, jak serialowa Seryan żyje i wygląda na co dzień. Zobacz jej prywatne zdjęcia. 📢 Geniusz w „Jeden z dziesięciu” - jaką nagrodę otrzymał Artur Baranowski, absolutny rekordzista teleturnieju? 28-latek nie wystąpi w finale? Artur Baranowski to absolutny rekordzista „Jednego z dziesięciu”, o którym od kilku dni mówi cała Polska. 28-latek ze Śliwnik odpowiedział w teleturnieju na wszystkie 40 pytań, uzyskując najlepszy wynik w prawie 30-letniej historii programu. Jaką nagrodę dostał zwycięzca „Jednego z dziesięciu”?

📢 Demi Moore - 60-latka w skąpym bikini. Tak teraz wygląda gwiazda Hollywood [zdjęcia] "Uwierz w ducha", "Ludzie honoru", "Striptiz", "Niemoralna propozycja"... Piękna Demi Moore ma na swoim koncie długą listę ról w hollywoodzkich produkcjach. 60-letnia aktorka nie daje o sobie zapominać - przynajmniej w mediach społecznościowych. Opublikowane przez nią niedawno zdjęcie w bikini skomentowało ponad 2800 osób. Jak teraz wygląda gwiazda kina, która największe sukcesy odnosiła w latach 90.? Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Dom zły w Szabdzie. Maja uciszona na śmierć... "Rodzice zaklejali jej buzię taśmą" Aby 3-letnia Maja nie krzyczała, rodzice zaklejali jej buzię taśmą. Matka podawała jej niedozwolone leki, które ostatecznie ją zabiły. Ale w domu w Szabdzie pod Brodnicą cierpiała cała gromadka dzieci - dowodzi prokuratura. 📢 Serial Złoty chłopak - to wydarzy się w drugiej połowie listopada. Awantura w restauracji. Ferit wpadnie w szał! Nadchodzące odcinki serialu "Złoty chłopak" zapowiadają się bardzo ciekawie. Ferit nadal dziwnie się zachowuje, a Seyran jest załamana zachowaniem swojego męża, który w restauracji zrobi jej wielką awanturę. Seyran będzie zazdrosna o Pelin i wyrzuci ją z domu. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" w drugiej części listopada? Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 16-30 listopada.

📢 Katarzyna Sokołowska - tak ubiera się jurorka z programu Top Model. Klasa, elegancja, szyk [zdjęcia] Katarzyna Sokołowska to polska reżyserka pokazów mody, osobowość telewizyjna. Widzowie znają ją m.in. od tego, że od 2013 roku jest jurorką popularnego programu "Top Model". Panią Katarzynę uznaje się za kobietę, która zawsze jest odpowiednio ubrana, emanującą klasą i zadającą szyk. Jej kreacje robią duże wrażenie.

📢 Trwają trzcinowe żniwa na Noteci. Do akcji ruszył kombajn wodny Na Noteci, kanałach Górnonoteckim i Bydgoskim trwa koszenie przybrzeżnych trzcin. To jeden wielu tzw. zabiegów utrzymaniowych szlaku żeglownego przed zimą. 📢 Koniec telenoweli "Złoty chłopak"! Wiemy, co wydarzy się w ostatnim odcinku Wkrótce zakończy się emisja pierwszego sezonu tureckiego serialu pt. "Złoty chłopak". Ta telenowela zdobyła sporą popularność na tureckim kanale Star TV w sezonie 2022-2023, a prawa do emisji sprzedano do ponad 30 krajów, w tym do Polski. TVP rozpoczęło emisję serialu 28 sierpnia. Wkrótce wyemitowany zostanie finałowy odcinek. Co się w nim wydarzy? Jak na tureckie produkcje, będzie sporo emocji - szczegóły zamieszczamy w galerii zdjęć.

📢 Koniec modernizacji Teatru Polskiego w Bydgoszczy w drugiej połowie 2024 roku. Sprawdzamy postęp prac Od ponad roku trwają prace remontowe przy budynku Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Sprawdzamy, jak przebiegają roboty przy modernizacji kulturalnego gmachu przy al. Mickiewicza. 📢 Wyróżniający się w nauce uczniowie odebrali w Bydgoszczy prestiżowe stypendia Są zdolni, mają pasję i osiągają znakomite wyniki w nauce. Wyróżniający się uczniowie szkół ponadpodstawowych z Bydgoszczy i rejonu bydgoskiego odebrali w środę (22 listopada) dyplomy potwierdzające przyznanie im stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki. 📢 Słodkie pieski - te rasy psów są najsłodsze. One rozczulą nawet najtwardsze serce Są przeurocze, słodkie, lojalne i zawsze cieszą się na twój widok. Nie bez powodu psy są uznawane za najlepszych przyjaciół człowieka. To wierni kompani, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Dlatego specjalnie dla wszystkich miłośników czworonogów przygotowaliśmy ranking najsłodszych ras psów. One kochają się przytulać!

📢 Tak karmią w polskich szpitalach. Mamy zdjęcia od czytelników. Niektóre potrawy szokują! O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia, które dostaliśmy od naszych czytelników. Tak karmią pacjentów w polskich szpitalach. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Te osoby nie dostaną ślubu cywilnego. Wyjaśniamy zasady - w tych sytuacjach małżeństwa nie będzie Ślub cywilny to małżeństwo, które zawieramy przed urzędnikiem państwowym. To związek cywilny sankcjonowany prawem związek dwóch osób legalizujący ich wspólne życie, wiążąc je emocjonalnie i ekonomicznie. Taki ślub możemy wziąć w urzędzie lub w dowolnym wyznaczonym przez nas miejscu, wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. A zobaczcie, komu ślub w urzędzie nie zostanie udzielony.

📢 Skutki jedzenia mrożonych owoców. Musisz uważać - niektóre z nich tracą swoje właściwości Choć wiadomo, że najlepsze owoce to te świeże najlepiej jeszcze z przydomowego ogródka, to nie zawsze niestety mamy do nich dostęp. Pyszne owoce sezonowe podczas obróbki termicznej zwykle tracą wiele wartościowych składników odżywczych. Są jednak takie owoce które można a nawet warto zamrozić i cieszyć się nimi przez cały rok.

📢 Oto szczęśliwe liczby każdego znaku zodiaku. Oto nowa lista stworzona przez astrologów Każdy znak zodiaku ma przypisane szczęśliwe liczby. Zdaniem astrologów, charakter oraz losy każdej osoby są zapisane w niebie, gwiazdach i... liczbach. Czy wiesz, jakie są Twoje szczęśliwe liczby? Wszystko zależy, jaki masz znak zodiaku. Okazuje się bowiem, że do każdego znaku zodiaku przypisane są również szczęśliwe liczby. Poznaj teraz swoje szczęśliwe liczby w naszej galerii.

📢 Tym osobom ZUS może pomniejszyć emeryturę - nowe limity od grudnia Zarówno emeryci, jak i renciści mogą dorabiać, ale niektóre osoby pobierające takie świadczenia obowiązują limity zarobkowe. Od grudnia zostaną one zmienione - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Znane są już nowe stawki. Ile będzie można dorobić do emerytury i renty, by nie była ona pomniejszana? Od jakiego pułapu emerytura zostanie zawieszona? Kogo dokładnie obowiązują limity? Przeczytaj. 📢 Bydgoska "Handlówka" ma sto lat. Tak szkoła świętowała ten piękny jubileusz [zdjęcia] Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy obchodzi 100-lecie istnienia. Z okazji jubileuszu w sobotę (18 listopada) w Kinoteatrze odbyła się uroczysta gala. Po niej zaplanowano spotkania w murach szkoły. 📢 Zostały dwie niedziele handlowe do końca 2023 roku. W te dni sklepy będą otwarte [kalendarz] Do końca 2023 roku zostały dwie niedziele handlowe (w sumie w ciągu roku było ich siedem). Jedna z pozostałych niedziel handlowych będzie specyficzna - sklepy będą musiały zamknąć się szybciej niż zwykle. W które niedziele w 2023 roku będzie można zrobić zakupy?

📢 Gwara bydgoska - tak mówiono kiedyś w Bydgoszczy i okolicy. Znasz te słowa? Gwara ludowa to wariant języka, który używany jest na niewielkim obszarze terytorialnym. Również w Bydgoszczy mieszkańcy posługują się pewnymi słowami, które bywają niezrozumiałe dla innych mieszkańców Polski. W bydgoskiej gwarze znajdziemy wiele zwrotów, które są zapożyczeniami z języka niemieckiego, a sporo germanizmów w bydgoskiej gwarze spolszczono. Oto wybrane słowa. Znacie ich znaczenie?

📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jak może urosnąć emerytura - wyliczenia podwyżek Duży wskaźnik inflacji w tym roku spowoduje, że waloryzacja emerytur w 2024 będzie dość wysoka. Z prognoz, które możemy wyczytać z ustawy budżetowej, wiemy, że wskaźnik waloryzacji może wynieść aż 12,3 proc. Policzyliśmy, jak urosłaby Twoja emerytura od marca 2024, gdyby zastosowano taki właśnie wskaźnik waloryzacji. Tabele z obliczeniami dla emerytur od 800 do 6500 zł znajdziesz w naszej galerii. 📢 Onur Tuna i jego urocza partnerka. Alihan z serialu "Zakazany owoc" się zakochał Turecki aktor Onur Tuna zyskał sporą popularność dzięki roli w serialu "Zakazany owoc" ("Yasak Elma"). Pojawiał się tam do drugiej serii (w sumie nakręcono ich sześć). Co słychać u serialowego Alihana? Media donoszą, że znalazł nową miłość - to urocza aktorka Yasemin Yazici. Zobaczcie w naszej GALERII zdjęcia, które para tureckich aktorów zamieszcza w mediach społecznościowych.

📢 Tak wyglądają kultowe zabawki PRL. Oto dzieciństwo z dawnych lat na zdjęciach W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej królowały w każdym dziecięcym pokoju. Szanowało i kochało je każde dziecko. Zabawki PRL były plastikowe, drewniane, blaszane i nie miały tylu funkcji co dzisiejsze. Poznajecie je? Zobaczcie zabawki PRL w galerii zdjęć.

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku najczęściej zdradzają. Niewiernych ujawnia Wróżka Roma Miłość nie zawsze jest taka, jak byśmy chcieli. Kłótnie, nałogi, nieporozumienia, a wreszcie niewierność - to jedne z najczęstszych przyczyn rozstań. Jak wskazuje Wróżka Roma, niektórzy skłonności do zdrad mają zapisane już w gwiazdach. Jedni bardziej, drudzy mniej? Koziorożec, Byk, Baran, kto jeszcze? Przedstawiamy ranking mężczyzn według znaku zodiaku, którzy najczęściej zdradzają. Oto horoskop Wróżki Romy na listopad 2023. 📢 Beata Chmielowska-Olech - tak wygląda na co dzień. Prezenterka Teleexpressu zachwyca urodą Beata Chmielowska-Olech jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Od ćwierć wieku pracuje w Telewizji Polskiej, a od kilkunastu lat jest gospodynią Teleexpressu. Piękna prezenterka zachwyca urodą nie tylko przed kamerą, ale również w życiu prywatnym. Zobacz, jak na co dzień wygląda Beata Chmielowska-Olech!

📢 Justyna Kowalczyk - tak mieszka. Na zdjęciach widać dom z widokiem na góry Justyna Kowalczyk to najbardziej zasłużona polska biegaczka narciarska. Jest jedną z dwóch biegaczek w historii, które aż trzykrotnie zdobyły Puchar Świata w biegach narciarskich. Na co dzień mieszka w pięknym domu z widokiem na góry! 📢 Pogodynka TVP. Tak zmieniała się na zdjęciach w ostatnich latach Marzena Słupkowska Marzena Słupkowska jest jedną z najbardziej popularnych prezenterek pogody w naszym kraju. Od ponad dwudziestu lat pracuje w Telewizji Polskiej. Aż trudno uwierzyć, że piękna pogodynka kończy w tym roku 45 lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak zmieniała się przez lata. Zobacz, jak kiedyś wyglądała Marzena Słupkowska. 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą [2.11.2023 r.] Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Tak żyje i podróżuje Klaudia Nieścior, zwyciężczyni Top Model 2022. Wychowywała się w rodzinie zastępczej Klaudia Nieścior zdobyła serca widzów i jurorów i zwyciężyła w 11. edycji show Top Model. Wygrała 100 tys. zł, sesję okładkową w magazynie Glamour i kontrakt w międzynarodowej agencji modeli i modelek. Jak żyje zwyciężczyni Top Model 2022? Zobacz jej prywatne zdjęcia z instagrama!

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Erim z serialu "Zakazany owoc". Taki prywatnie jest syn Halita. Zobacz zdjęcia aktora Ilbera Uygara Kaboğlu İlber Uygar Kaboğlu urodził się 5 września 2003 r. w dzielnicy Üsküdar w Stambule, mierzy 1,73 metra wzrostu. Jest zodiakalną Panną. W serialu "Zakazany owoc" gra Erima, syna Halita i Ender. Zobacz, jak obecnie wygląda serialowy Erim w życiu prywatnym. Różni się od postaci, w którą się wciela?

📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 Tak mieszka i podróżuje córka Teresy Werner. Joanna Garbos zachwyca urodą i figurą Joanna Garbos to córka Teresy Werner. Pani Joanna jest jedynaczką i oczkiem w głowie królowej śląskich szlagierów. Kim jest Pani Joanna i co robi? Mówi się, że Teresy Werner czas się nie ima, bo piosenkarka nieustannie zachwyca urodą i figurą. W przypadku Joanny Garbos można powiedzieć, że jest tak samo. Córka Teresy Werner zachwyca i urodą, i figurą.

📢 Serialowa Elif ma już 14 lat! Tak zmieniała się Isabella Damla Güvenilir z tureckiego serialu "Elif" Isabella Damla Güvenilir urodziła się 18 stycznia 2009 roku w Nowym Jorku. Jako 5-latka odwiedzała rodzinę w Turcji i to właśnie wtedy została zauważona przez twórców serialu "Elif". Mała Isabella dostała tytułową rolę 6-latki, która przeżywa różne trudne chwile. Mała aktorka zrobiła furorę w serialu i stała się ulubienica i twórców telenoweli, i publiczności. Obecnie skończyła 14 lat, ale wygląda na dużo starszą. Zobaczcie zdjęcia - tak zmieniła się serialowa Elif.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Ekskluzywna willa kosztowała fortunę! - zobacz zdjęcia Justyna Steczkowska to niekwestionowana diva polskiej sceny muzycznej. Jej głosem, urodą, talentem, a także klasą zachwycają się wszyscy od lat. Zawsze jest nienagannie ubrana i do wszystkich wyraża się z odpowiednim szacunkiem. Instagram jest miejscem, na którym dzieli się prywatnymi zdjęciami ze swoimi obserwującymi. To tam można zobaczyć, w jakich warunkach mieszka "Dziewczyna Szamana". Willa Justyny Steczkowskiej kosztowała fortunę!

📢 Yaman z serialu "Dziedzictwo". Taki prywatnie jest Halil İbrahim Ceyhan - zobacz zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan to turecki aktor, którego polscy widzowie znają z serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Ceyhan gra tam bezwzględnego Yamana - jedną z głównych postaci. Prywatnie turecki aktor cieszy się - nie tylko w swoim kraju - ogromną popularnością. Zapewne niewielu z Was wie, że jest piosenkarzem i autorem piosenek. W galerii zamieszczamy jego prywatne zdjęcia. Poniżej możecie posłuchać jak śpiewa gwiazda "Dziedzictwa". 📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman.

📢 Özge Yağız (Reyhan z serialu Przysięga) stanęła na ślubnym kobiercu. Tak aktorka wyglądała w sukni ślubnej [zdjęcia] Özge Yağız to jedna z najpopularniejszych w Polsce (ale nie tylko) aktorek, która zdobyła serca widzów rolą Reyhan w serialu "Przysięga". O jej związku z partnerem z planu filmowego, serialowym Emirem (Gökberk Demirci) mówi się od dłuższego czasu. Özge Yağız w nowym serialu "Baba" wzięła ślub. Zobaczcie, jak wyglądała jako panna młoda. Sprawdzamy również najnowsze wieści na temat relacji ślicznej aktorki z Gökberk Demirci.

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

📢 Przedwojenna Bydgoszcz na pokolorowanych zdjęciach. Poznajesz te miejsca? Wybraliśmy dziesięć zdjęć Bydgoszczy z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wszystkie wykonano przed wojną i w oryginale były one czarnobiałe. Dzięki mechanizmowi kolorowania zdjęć możemy w pewnym stopniu odtworzyć barwy na fotografiach, które zrobiono w dwudziestoleciu międzywojennym. W galerii zamieszczamy oryginalne zdjęcia oraz poddane obróbce.

