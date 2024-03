Prasówka 27.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Muzyczny spektakl "Przygody Calineczki" z dedykacją dla małej Hani Krakowskiej Zobacz zdjęcia”?

📢 Muzyczny spektakl "Przygody Calineczki" z dedykacją dla małej Hani Krakowskiej Zobacz zdjęcia "Przygody Calineczki" - muzyczny spektakl w wiosennej scenografii można było obejrzeć we wtorek (26 marca) w Hangarze Kultury w Fordonie. Dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony zostanie na operację głowy w USA małej bydgoszczanki - Hani Krakowskiej.

📢 Edyta Pazura nago! Odważna sesja zdjęciowa. - Wygląda jak Marylin Monroe - komentują internauci [27.03.2024 r.] Edyta Pazura to żona aktora Cezarym Pazurą. Choć początkowo znana była przede wszystkim jako celebrytka, obecnie z powodzeniem buduje swoją markę i spełnia się w branży biznesowej. Jest właścicielką firmy produkującej perfumy i biżuterię, co przyczyniło się do jej własnej rozpoznawalności i ugruntowania pozycji na rynku. Ponadto aktywność Pazury w mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformie Instagram, zaowocowała szerokim gronem fanów, a liczba obserwatorów jej profilu na Instagramie przekroczyła już 250 tysięcy obserwujących. Niedawno pani Edyta opublikowała odważne zdjęcie - znajdziesz je w naszej galerii. Więcej w artykule!

📢 34-letni mężczyzna zakleszczył się przy drzwiach w tramwaju. Konieczna była interwencja służb We wtorek, 26 marca, po godz. 19.30 na ulicy Gdańskiej na wysokości ul. Słowackiego, doszło do nietypowego zdarzenia w tramwaju. Będący pod wpływem alkoholu 34-letni mężczyzna przewrócił się w środku pojazdu i zakleszczył się między schodami a wejściem tak, że konieczna była pomoc służb.

Prasówka 27.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Debata kandydatów na prezydenta Bydgoszczy na UKW pełna emocji Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprosił na otwartą debatę kandydatek i kandydatów na prezydenta miasta Bydgoszczy w nadchodzących wyborach samorządowych we wtorek (26.03). Zaplanowane były trzy rundy debaty - pytania od moderatora, wzajemne pytania od kandydatów oraz wylosowane pytania od publiczności.

📢 Główna wygrana w grze Lotto padła w Bydgoszczy. Już dziewiąta w 2024 roku To już dziewiąta wygrana w 2024 roku w Bydgoszczy. 41 w Kujawsko-Pomorskiem, w sumie na ponad 3,5 miliona złotych. Gdzie znów padła w Bydgoszczy, w której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się po weekendzie. Ulica spłynie krwią po zamachu [27.03.2024 r.] Po weekendzie w serialu "Akacjowa 38": Calanda daje Casildzie bombę ukrytą w kwiatach, by zaniosła ją do kościoła, w którym odbędzie się ślub. Dochodzi do eksplozji, w której giną ludzie. Przeczytaj, co dalej wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". - streszczenia hiszpańskiej telenoweli zamieszczamy w galerii. Serial można oglądać na antenie TVP 2 o godzinie 18.45. 📢 Życzenia i gotowe kartki na Wielkanoc 2024. Nowe projekty, pionowe, na telefon - MMS, WhatsApp i Messenger [27.03.2024 r.] Wysyłanie tradycyjnych kartek z życzeniami mocno straciło na popularności na rzecz życzeń przesyłanych za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki na Wielkanoc, którą świętujemy 31 marca. Pobierz kartkę z życzeniami, w wersji pionowej, idealnej na telefon i wyślij ją bliskim.

📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się pod koniec marca i na początku kwietnia. Ender poderwie kolejnego faceta [27.03.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec marca i na początku kwietnia. Wkrótce w serialu: Ender postanawia rozkochać w sobie Engina. Dogan i Yildiz znowu wyznają sobie miłość. Kumru wraca do domu. Hilal pragnie skłócić Dogana z Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 To wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po weekendzie. Ferit będzie miał dziecko z inną?! - streszczenia [27.03.2024 r.] Ferit odwozi pijanego Abidina do domu. Piril pokazuje Pelin kompromitujące zdjęcie. Nukhet jest w szoku, kiedy dowiaduje się o ślubie syna. Pelin wyznaje Feritowi, że spodziewa się jego dziecka. Mężczyzna jest załamany. Wuj dziewczyny chce, aby ten rozwiódł się z żoną i wziął za dziewczynę odpowiedzialność. Ferit boi się, jak zareagują na to dziadek i Seyran...

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Seher sparaliżowana. Już nigdy nie stanie na nogach? - streszczenia [27.03.2024 r.] İkbal nie podoba się, że Seher tak szybko dochodzi do siebie i postanawia znaleźć sposób, żeby to zmienić. Yaman jest niezwykle czuły i opiekuńczy względem Seher. Mężczyzna nie wstydzi się już pokazać swojej łagodnej strony. Przed wyjazdem na lotnisko Belgin robi Seher ostatni zastrzyk. Dziewczyna traci władzę w nogach. Jest przerażona. 📢 Minimalna emerytura 2024. Tyle (netto) od marca wynosi najniższe świadczenie [27.03.2024 r.] Emerytury w 2024 roku urosły o 12,12 proc. To jedna z najwyższych podwyżek od lat. Jak przełożyła się ona na minimalną emeryturę? Przypomnijmy, że w tym roku nie zastosowano waloryzacji kwotowo-procentowej, która jest korzystniejsza dla emerytów pobierających niższe świadczenia. Poniżej sprawdzisz, ile teraz wynosi minimalna emerytura netto. W związku z waloryzacją urosły też inne świadczenia wypłacane przez ZUS (więcej na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu).

📢 Misiek Koterski wziął ślub z Marcelą Leszczak. Młoda para pochwaliła się fotkami z ceremonii i podróży poślubnej [27.03.2024 r.] 14 stycznia 2024 roku - niespodziewanie - media zostały zaskoczone informacją o ślubie Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak. Młoda para opublikowała zdjęcia z ceremonii zaślubin i pochwaliła się fotografiami z zagranicznej podróży poślubnej. W galerii artykułu zobaczycie zdjęcia ze ślubu i romantycznej wycieczki.

📢 Licytacje komornicze w Bydgoszczy. Tanie domy, samochody, sprzęt AGD - lista [27.03.2024 r.] Samochody, maszyny rolnicze, mieszkania. Te rzeczy można kupić od komornika w Bydgoszczy w okazyjnej cenie. Przedstawiamy terminarz licytacji komorniczych na marzec 2024. 📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ekskluzywny apartament w centrum Bydgoszczy - zdjęcia [27.03.2024 r.] Niekwestionowana gwiazda stacji TVN Siedem - Klaudia El Dursi. Rodowita bydgoszczanka, która kilkanaście lat temu próbowała swoich sił w polskim show biznesie. Udało się dopiero kilka lat temu, dzięki reality show "Top Model". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Klaudia El Dursi.

📢 W serialu "Dziedzictwo" zagrała Kiraz - ukochaną Alego. Kim jest Gülderen Güler? [27.03.2024 r.] Do tego, by zostać aktorką mocno zachęcała ją mama. Urocza Gülderen Güler dzięki roli w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") zyskała sporą popularność. Historia granej przez nią postaci zakończyła się tragicznie - Kiraz umarła w dniu, w którym Ali postanowił poprosić ją o rękę. Kim jest Gülderen Güler i jaka jest na co dzień? Zobaczcie zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak wyglądała Teresa Lipowska w młodości. Basia z "M jak Miłość" była niezwykłą pięknością - zdjęcia [27.03.2024 r.] Ukochana babcia wszystkich Polaków. Teresa Lipowska to niekwestionowana królowa "M jak Miłość". Jako seniorka rodu Mostowiaków, Barbara, od lat zachwyca na małym ekranie. Niewielu jednak wie, że w młodości była z niej prawdziwa piękność, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Teresa Lipowska, czyli Basia Mostowiak z serialu "M jak Miłość".

📢 Małgorzata Ostrowska-Królikowska - tak wyglądała w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [27.03.2024 r.] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 22 marca. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [27.03.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Niespodziewane odejście Seher z telenoweli "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [27.03.2024 r.] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów. 📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [27.03.2024 r.] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [27.03.2024 r.] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [27.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [27.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko [27.03.2024 r.] W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Cichy udar mózgu i jego nietypowe objawy. Tych sygnałów nie wolno lekceważyć [27.03.2024 r.] Cichy udar mózgu atakuje podstępnie i nie daje typowych objawów. Często mogą być one kojarzone ze starzeniem się lub zwykłym roztargnieniem. Subtelne symptomy łatwo przeoczyć, a bez podjętego leczenia i kontroli lekarskiej narażamy się na bardziej dotkliwy udar, który może zakończyć się śmiercią lub poważną utratą zdrowia. W tym materiale dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu.

📢 Tak dziś wygląda Don Johnson z serialu Miami Vice. Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę - mamy zdjęcia! [27.03.2024 r.] Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

📢 Koszyczek wielkanocny 2024 - to powinno się w nim znaleźć. Co włożyć do święconki? [27.03.2024 r.] Święconka to nieodłączny element świąt wielkanocnych. Pokarmy święcimy w Wielką Sobotę, dlatego już teraz warto sprawdzić, co powinno znaleźć się w święconce. Niektóre produkty koniecznie powinniśmy do niej włożyć, a inne możemy dodać według własnego uznania lub tradycji rodzinnych. W naszej galerii dowiesz się, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym! 📢 Takie efekty przyniesie systematyczne jedzenie jajek. To dzieje się z organizmem, gdy je spożywamy [27.03.2024 r.] Jajka mają niesamowite właściwości, o których wielu ludzi nie wie. Jeśli chcesz, by twój organizm poczuł się lepiej, a zdrowie znacznie poprawiło, to z pewnością musisz dowiedzieć się o ich działaniu. Systematyczne jedzenie jajek może zdziałać cuda! W naszej galerii dowiesz się o efektach, jakie przyniesie ich jedzenie.

📢 Znamy nazwiska kandydatów na prorektora ds. Collegium Medicum UMK Dwoje kandydatów będzie ubiegało się o fotel prorektora ds. Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy na kadencję 2024-2028. Zakończyło się też przyjmowanie zgłoszeń kandydatów w wyborach na rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

📢 Tragedia młodej rodziny. Pożar zniszczył ich nowy dom w Łochowie pod Bydgoszczą Małżeństwo z dzieckiem sprzedało mieszkanie w Bydgoszczy. Rodzina w czerwcu miała wprowadzić się do domu w podbydgoskim Łochowie. W poniedziałek, 25 marca 2024 roku, ogień pochłonął prawie wszystko. 📢 Wybory na prezydenta Bydgoszczy 2024. Takie są teraz typowania analityków Analitycy firm bukmacherskich przyjrzeli się sytuacji kandydatów na prezydenta Bydgoszczy. Zobaczcie, kto według nich jest aktualnie faworytem do objęcia urzędu prezydenta miasta. 📢 Budowa bydgoskiej biogazowni nabiera kształtów. Znamy koszt inwestycji Całość inwestycji to koszt 126 milionów złotych. Miejska spółka ProNatura wyda na ten cel niewiele ponad 3 mln.

📢 Most Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znów będzie przejezdny. Piesi i rowerzyści mają wrócić w kwietniu Nie udało się przed końcem lutego, ale jeszcze przed świętami kierowcy z Bydgoszczy wrócą na most Kazimierza Wielkiego. Jak poinformowali drogowcy, stara przeprawa od godz. 23 w środę (27 marca) znów będzie przejezdna. Wszystkie prace związane z budową dwóch mostów nad Brdą nie zostały jeszcze w pełni zakończone.

📢 Pożar nowego domu w Łochowie pod Bydgoszczą. Przez 4 godziny strażacy walczyli z ogniem - zdjęcia W poniedziałek 25 marca około godz. 10.30 pożar objął nowy budynek mieszkalny w Łochowie (powiat bydgoski). Na miejscu z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. 📢 Bydgoszczanie przynieśli makulaturę, w zamian otrzymali miód - zdjęcia z akcji Mieszkańcy Bydgoszczy chętnie wzięli udział w naszej ekologicznej akcji „Cud Miód Wiosna”. Podczas wydarzenia zorganizowanego na terenie Centrum Handlowego Auchan zebraliśmy prawie półtorej tony makulatury.

📢 Droga na ul. Wąwelskiej w Bydgoszczy wyrównana. ""Po tym nie da się jednak chodzić" W lutym ZDMiKP w Bydgoszczy informował, że zmienia strategię dotyczącą równania ulic gruntowych. – Teraz będziemy je już nie tylko wyrównywać, ale też dodatkowo naprawiać – przekazano i ruszono do pracy. Efekt robót nie wszędzie zyskał uznanie mieszkańców.

📢 Obraźliwy transparent i kukły. Zawisza vs. Polonia - konflikt pseudokibiców trwa Do incydentu doszło na moście w centrum Bydgoszczy. Zdjęcie, wykonane najprawdopodobniej przez samych chuliganów, krąży po sieci. 📢 Krztusiec - duży wzrost zachorowań w Polsce. Czy choroba atakuje też w Bydgoszczy? Jak donoszą ogólnopolskie media, obserwujemy w kraju wzrost zachorowań na krztusiec. To choroba dróg oddechowych, głównie u dzieci. Objawia się długotrwałym kaszlem, dusznościami, bezdechem, wykrztuszaniem śluzu, wymiotami. Sprawdzamy, jaki jest obecnie stan zachorowań na krztusiec w Bydgoszczy i w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 Postępują prace przy budowie odcinka Wielkiej Pętli Fordonu. Co z pozostałymi? Trwają prace związane z realizacją Wielkiej Pętli Fordonu na odcinku wzdłuż ul. Wierchowej i Geodetów w Bydgoszczy. To część większego projektu, który od lat zyskuje poparcie w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. 📢 Jakub Piotrowski i jego dziewczyna Wiktoria. Tak mieszka i żyje na co dzień bohater meczu z Estonią Kim jest Jakub Piotrowski? 27-letni pomocnik popisał się piękną asystą i jeszcze piękniejszym golem dla Polski w meczu z Estonią w barażach o Euro 2024. Pochodzi z małego miasteczka w województwie kujawsko-pomorskim, a teraz jest gwiazdą bułgarskiego Łudogorec Razgrad. Tak mieszka i żyje na co dzień piłkarz Jakub Piotrowski. 📢 Debata z kandydatami na prezydenta Bydgoszczy w studiu Polskiego Radia PiK Pierwsza debata kandydatów na prezydenta Bydgoszczy odbyła się w studiu radia PiK w poniedziałek (25.03). Rewolucyjnych starć i pomysłów nie było - głównym tematem była komunikacja miejska i jak zwykle - pieniądze.

📢 Najlepsza pozycja do spania. To, na którym boku śpisz ma ogromne znaczenie [25.03.24 r.] Jakość snu jest bardzo istotna w życiu człowieka. Pomaga w regeneracji organizmu oraz bardzo dobrze wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Wielu ludzi ma ulubioną pozycję do spania. Jedni preferują spanie na boku, inni na plecach, a jeszcze inni na brzuchu. To, w jakiej pozycji śpisz ma ogromne znaczenie. Na którym boku lepiej spać - prawym czy lewym? Tego dowiesz się w naszej galerii! 📢 Takie są wczesne objawy cukrzycy. Jeśli występują u ciebie - koniecznie idź do lekarza! [25.03.24 r.] Cukrzyca jest coraz częściej występującą chorobą, która spowodowana jest zaburzeniami wydzielania insuliny. Jej objawy i skutki w poważny sposób zakłócają funkcjonowanie całego organizmu, a powikłania mogą prowadzić nawet do śmierci. W naszej galerii dowiesz się, jakie są objawy cukrzycy. Jeśli występują również u ciebie, koniecznie udaj się do lekarza!

📢 Te damskie fryzury najbardziej podobają się mężczyznom. Zobacz - oczarujesz nimi płeć przeciwną [25.03.24 r.] Włosy dla wielu kobiet są ich atutem. Starają się zadbać o nie w najlepszy sposób, wymyślając coraz nowsze sposoby. Nie da się ukryć, że sama mowa ciała związana z włosami powinna dawać mężczyznom wiele do myślenia. Okazuje się, że pośród damskich fryzur mężczyźni mają swoich faworytów. W naszej galerii dowiesz się, jakie fryzury najbardziej im się podobają! 📢 Odważne kreacje Dody - więcej odsłaniają niż zasłaniają. Tak prowokuje artystka na zdjęciach [25.03.24 r.] Doda to artystka, która wypracowała swoją pozycję w świecie polskiego show-businessu. Artystka lubi prowokować i epatować seksualnością. Doda chętnie występuje w strojach, które podkreślają jej kobiece wdzięki. 📢 Oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! [25.03.24 r.] Toksyczny związek niektóre osoby definiują jako ten, w którym jedna lub dwie osoby odczuwają więcej cierpienia niż radości lub taki, w którym pojawia się rutyna i mniej czasu na podzielenie się swoimi emocjami i uczuciami. Należy jednak pamiętać, że w każdym związku bywają trudniejsze momenty i warto sprawdzić, czy relacja już z pewnością spisana jest na straty. W naszej galerii dowiesz się, jak rozpoznać, czy twój związek jest toksyczny!

📢 Bydgoszczanin miał ponad półtora kilograma narkotyków. Grozi mu nawet 10 lat więzienia Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia zabezpieczyli ponad półtora kilograma narkotyków i zatrzymali mężczyznę, który odpowie za ich posiadanie. 📢 Kibice na Kryterium Asów w Bydgoszczy. Trybuny były pełne! Zobaczcie zdjęcia Sezon żużlowy na polskich torach wystartował! W Bydgoszczy na początek - mocno obsadzone Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych.

📢 Tłumy bydgoszczan na Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci w Fordonie - zobacz zdjęcia „Wracam do domu” - pod takim hasłem w Niedzielę Palmową (24 marca) już po raz 23. w fordońskiej Dolinie Śmierci odbyło się Misterium Męki Pańskiej. 📢 Co dalej z obwodnicą podbydgoskich Białych Błot? Droga do budowy nadal daleka... Zakończył się przetarg na długo wyczekiwaną obwodnicę Białych Błot. Tyle tylko, że to przetarg na STEŚ, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Od tego dokumentu do obwodnicy jeszcze daleka droga.

📢 Dane zmienione w bydgoskim USC bez wiedzy interesantki. Kobieta nie odpuszcza, idzie do sądu Sąd w Kielcach odrzucił skargę interesantki, która domagała się śledztwa w sprawie zmiany danych, do której doszło bez jej wiedzy w bydgoskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zamierza skierować do sądu sprawę cywilną przeciw urzędowi. 📢 Bydgoski inwestor gotowy do przebudowy dawnej farbiarni przy Wyspie Młyńskiej, ale prace nie ruszają. Dlaczego? Na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku miały rozpocząć się pierwsze prace budowlane tzw. Loftów Farbiarnia. W budynku przy ul. Świętej Trójcy nic się nie dzieje. Właścicielem obiektu jest bydgoska firma NK Polska Development. Inwestor zapewnia, że jest gotowy do tego, by w każdej chwili zacząć realizację projektu, ale prowadzi jeszcze rozmowy z Urzędem Miasta Bydgoszczy. 📢 W poniedziałek (25.03.2024) nad Bydgoszczą może być głośno. Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego Na podstawie komunikatu otrzymanego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w poniedziałek (25 marca) planowany jest lot próbny samolotu.

📢 Jarmark wielkanocny w Solcu Kujawskim w strugach deszczu Śmigus - dyngus. Już dziś mamy lany poniedziałek – żartował klaun, który bawił dzieci na świątecznym jarmarku w Solcu Kujawskim. Impreza odbyła się 23 marca na Placu Jana Pawła II.

📢 Jak Holender ocenia infrastrukturę i kulturę rowerową w Bydgoszczy? Duże postępy, ale i miejsce na rozwój Jos Muller mieszka w Bydgoszczy od 1996 roku. Gdy tu przyjechał, nie miał nawet roweru, a dziś to jego podstawowy środek transportu miejskiego. Z Holendrem rozmawiamy o zmianach, jakie na przestrzeni blisko 30 lat zaszły w infrastrukturze i kulturze rowerowej w mieście. 📢 To już pewne. Od maja ruszą rejsy z Bydgoszczy do pałacu w Lubostroniu Pierwszy, techniczny rejs na tej trasie odbył się, z powodzeniem, pod koniec września ubiegłego roku. Na kwiecień zaplanowano kolejny. Bydgoszczanie i mieszkańcy okolic będą mogli korzystać z nowej atrakcji turystycznej od drugiego weekendu maja. 📢 WZL nr 2 w Bydgoszczy zacieśniają współpracę z Koreą. Jest ważne porozumienie Zakończyła się wizyta przedstawicieli Korei Południowej w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2. - Porozumienie to pozwoli Wojskowym Zakładom Lotniczym na osiągnięcie najwyższego poziomu kompetencji i powstania centrum serwisowego FA-50 - stwierdzają zakłady. To spory krok we współpracy z Koreą.

📢 Serial "Złoty chłopak". Ślub i kompromitujące zdjęcie - streszczenia Po weekendzie w serialu "Złoty chłopak": Kaya ogłasza, że ożeni się z Suną. Kazim jest zachwycony, że kolejna córka wejdzie do rodziny Korhanów... Tymczasem Ferit i Seyran próbują wybić Sunie ten pomysł z głowy. Seyran nie wierzy, że to ślub z miłości. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" - streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli zamieszczamy w galerii. 📢 Spacer w deszczu ulicami zrewitalizowanego Starego Fordonu - zobacz zdjęcia Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu zorganizowało w sobotę wycieczkę ulicami dawnego miasta pn. „Rewitalizacja osiedla Stary Fordon”. Niestety, plany organizatorów mocno utrudniła fatalna pogoda. 📢 Potrawy wielkanocne - oto lista. Tego nie powinno zabraknąć na stole w Wielkanoc Wielkanoc już za około dwa tygodnie. Niebawem ruszycie z przygotowaniami świątecznych potraw. Na stole w polskich domach z pewnością nie zabraknie gotowanej szynki, białej kiełbasy, jajek, czy pasztetu... Co powinno jeszcze znaleźć się na wielkanocnym stole? Jakie potrawy uznawane są za tradycyjne podczas Świąt Wielkanocnych w Polsce? O tym piszemy poniżej.

📢 Te szkoły nauki jazdy w Kujawsko-Pomorskiem mają najlepszą zdawalność. Jaka jest średnia? Mniej niż co trzeci kandydat na kierowcę zdaje za pierwszym razem egzamin na kategorię „B”. To średnia z naszego regionu, ale najlepiej wyszkoleni kursanci mają zdecydowanie większe szanse na sukces. 📢 Tak było na prezentacji Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Zobaczcie zdjęcia Żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz spotkali się w piątek z kibicami. 📢 To wydarzy się niebawem w serialu "Dziedzictwo". Nikczemny plan - Seher ma cierpieć Ikbal postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i... zrzuca Seher ze schodów. Później robi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Szantażuje swojego męża, jednocześnie opłaca rehabilitantkę - chce, by Seher przestała chodzić! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w drugiej połowie marca w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1.

📢 Matylda - serial w TVP. Nowe streszczenia odcinków - zobacz, co wydarzy się do 7 kwietnia - streszczenia W Telewizji Polskiej już można oglądać nowy serial kostiumowo-historyczny pt. "Matylda". Ta produkcja zastąpiła w ramówce TVP popularny serial pt. "Zatoka szpiegów". Serial w reżyserii Krzysztofa Langa opowiada o zbuntowanej córce powstańca styczniowego. Więcej o czym jest nowy serial "Matylda" poniżej. W galerii artykułu prezentujemy streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do 7 kwietnia. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"!

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Te owoce są najbardziej kaloryczne. Musisz uważać z ilością, jeśli nie chcesz przytyć Owoce dostarczają witamin, minerałów, są źródłem błonnika, który poprawia pracę jelit. Wspomagają też naszą odporność, niektóre mają działanie antynowotworowe, a dietetycy polecają je osobom, które chcą zadbać o swoją wagę. Są jednak owoce, których podwyższona kaloryczność może nie sprzyjać odchudzaniu... Jakie to gatunki i ile kalorii zawierają? Oto najbardziej kaloryczne owoce.

📢 Lolita z serialu Akacjowa 38 gra i tańczy flamenco - taka jest Rebeca Alemany na co dzień Rebeca Alemañy to urodzona 15 lipca 1990 roku w Alicante hiszpańska aktorka, reżyserka, scenarzystka, tancerka i modelka, znana przede wszystkim z roli Lolity Casado w telenoweli "Acacias 38". W artykule znajdziesz kilka faktów z jej biografii i kariery, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia oraz kadry z telenoweli "Akacjowa 38". 📢 Mężczyźni o tych znakach zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią popadać w obsesję - horoskop Sprawdzają telefon, kontrolują, nie pozwalają na wyjście w babskim gronie. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią wszcząć awanturę bez powodu. Związek z nimi potrafi być prawdziwą udręką... 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Tym karmieni są pacjenci w polskich szpitalach. Mamy nowe zdjęcia posiłków - zdjęcia [16.03.24] Tak karmieni są pacjenci w polskich szpitalach. Mamy nowe zdjęcia posiłków. O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. Zobaczcie zdjęcia posiłków, jakimi karmieni są pacjenci w polskich szpitalach. 📢 Sabrina skończyła 56 lat! 37 lat temu kusiła biustem w teledysku "Boys (Summertime Love)". Tak dziś wygląda [zdjęcia - 15.03.2024] W latach 80. Europejczycy oszaleli na punkcie jej teledysku "Boys (Summertime Love)", w którym piękna Sabrina kusiła ciałem w skąpym bikini. 15 marca 2024 roku artystka skończyła 56 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia Sabriny Salerno w naszej galerii - artystka jest jak wino - mimo upływu czasu wciąż olśniewa urodą i zachwyca sylwetką.

📢 Pogoda na wiosnę i pierwszą połowę wakacji 2024. Długoterminowa prognoza od IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił nową długoterminową prognozę opadu i temperatury na kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2024. Jakie będą trendy w pogodzie wiosną oraz w pierwszej połowie wakacji? Czerwiec zapowiada się cieplejszy (i bardziej mokry) niż zwykle... Szczegóły zamieszczamy poniżej. 📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Jakiś czas temu odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA.

📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Wyśpisz się, jeśli zrezygnujesz z tych czynności. Tego nie rób przed snem Od 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu potrzebuje organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie i silę na kolejny dzień. W czasie snu zachodzą bardzo ważne procesy, które wpływają m.in. na naszą pamięć i odporność organizmu na choroby. Czego nie powinniśmy robić, by dobrze się wysypiać? Jakich czynności, potraw i napojów unikać, by sen był zdrowy i nieprzerwany? Sprawdźcie.

📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024 - inspiracje i pomysły. Wiosenne wzory i kolory Szukasz pomysłów na stylizację paznokci na wiosnę 2024? W naszej galerii przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory. Nude, baby blue, klasyczny french, a może paznokcie w macie? Tej wiosny możemy pozwolić sobie na wiele. Mamy trendy od cenionych salonów stylizacji paznokci. Oto pomysły i inspiracje na modne paznokcie na wiosnę 2024. 📢 Magda Gessler - tak kiedyś wyglądała. Zdjęcia w prostych włosach i bez burzy blond loków Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 Jedzenie w polskich więzieniach. Tak karmią osadzonych. Zobaczcie zdjęcia! O jedzeniu w polskich szpitalach powiedziano już wiele. A jak jest w przypadku posiłkach, które dostają osadzeni w zakładach karnych. Specjalnie na życzenie naszych czytelników, przedstawiamy zdjęcia jedzenia, którymi karmieni są więźniowie. Jest lepiej, niż w szpitalu? Oceńcie sami!

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Oto zwycięzcy wszystkich edycji Tańca z gwiazdami. Sprawdź, czy pamiętasz te pary! [zdjęcia] Od pierwszej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsce wkrótce minie osiemnaście lat. W tym czasie odbyło się już dwadzieścia sześć edycji tanecznego show, podczas którego na parkiecie mogliśmy podziwiać ponad 300 par. Postanowiliśmy wam przypomnieć zwycięzców wszystkich sezonów "Tańca z gwiazdami" oraz "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Sprawdźcie, czy ich pamiętacie! 📢 Wszystkie kobiety Bogusława Lindy. Dopiero Lidii Popiel udało się usidlić największego twardziela kina akcji Bogusław Linda to żywa legenda. Aktor, który ma już 70 lat, od dekad uchodzi za bożyszcze kobiet – niejedna straciła dla niego głowę! Przystojny aktor, zanim natrafił na miłość swojego życia, nie krył swojego uwielbienia dla płci pięknej. O jego romansach rozpisywały się gazety! Z kim spotykał się Bogusław Linda? Poznaj wszystkie kobiety przystojnego aktora!

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie! 📢 Kuchenne Rewolucje. Bistro "Obora' zamienia nazwę na 'Zajezdnia, Zielonki [menu, opinie klientów] Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler zawitały do miejscowości Zielonki Parcele. Tutaj działa bistro "Obora", której właścicielem jest pan Waldek i jego partnerka, pani Mariola. Oboje nie mieli wcześniej doświadczenia z branżą gastronomiczną. Lokal nie prosperuje tak, jak tego chciał właściciel. Na pomoc rusza znana restauratorka. 📢 "Helios", Czerwionka-Leszczyny: Kuchenne Rewolucje. Teraz to "Po prostu stołówka" [restauracja zamknięta] Magda Gessler tym razem wybrała się do miejscowości Czerwionka - Leszczyna. Odwiedziła restaurację "Helios" i przeprowadziła tam Kuchenne Rewolucje. Niestety interes nie szedł tak, jakby sobie tego życzyli właściciele. Czy Kuchenne Rewolucje powiodą się?

