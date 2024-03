Prasówka 26.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny wypadek w pow. nakielskim. Dwie osoby zostały potrącone, jedna nie żyje”?

Prasówka 26.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny wypadek w pow. nakielskim. Dwie osoby zostały potrącone, jedna nie żyje Śmiertelny wypadek w miejscowości Stary Jarużyn w pow. nakielskim w gminie Szubin. Dwie osoby zostały potrącone. Jedna z nich zginęła na miejscu.

📢 Główna wygrana w grze Lotto padła w Bydgoszczy. Już dziewiąta w 2024 roku To już dziewiąta wygrana w 2024 roku w Bydgoszczy. 41 w Kujawsko-Pomorskiem, w sumie na ponad 3,5 miliona złotych. Gdzie znów padła w Bydgoszczy, w której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Takie efekty przyniesie systematyczne jedzenie jajek. To dzieje się z organizmem, gdy je spożywamy [26.03.2024 r.] Jajka mają niesamowite właściwości, o których wielu ludzi nie wie. Jeśli chcesz, by twój organizm poczuł się lepiej, a zdrowie znacznie poprawiło, to z pewnością musisz dowiedzieć się o ich działaniu. Systematyczne jedzenie jajek może zdziałać cuda! W naszej galerii dowiesz się o efektach, jakie przyniesie ich jedzenie.

Prasówka 26.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koszyczek wielkanocny 2024 - to powinno się w nim znaleźć. Co włożyć do święconki? [26.03.2024 r.] Święconka to nieodłączny element świąt wielkanocnych. Pokarmy święcimy w Wielką Sobotę, dlatego już teraz warto sprawdzić, co powinno znaleźć się w święconce. Niektóre produkty koniecznie powinniśmy do niej włożyć, a inne możemy dodać według własnego uznania lub tradycji rodzinnych. W naszej galerii dowiesz się, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym!

📢 Tak dziś wygląda Don Johnson z serialu Miami Vice. Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę - mamy zdjęcia! [26.03.2024 r.] Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson. 📢 Cichy udar mózgu i jego nietypowe objawy. Tych sygnałów nie wolno lekceważyć [26.03.2024 r.] Cichy udar mózgu atakuje podstępnie i nie daje typowych objawów. Często mogą być one kojarzone ze starzeniem się lub zwykłym roztargnieniem. Subtelne symptomy łatwo przeoczyć, a bez podjętego leczenia i kontroli lekarskiej narażamy się na bardziej dotkliwy udar, który może zakończyć się śmiercią lub poważną utratą zdrowia. W tym materiale dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu.

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko [26.03.2024 r.] W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [26.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Zbigniew Buczkowski skończył 73 lata. Tak zmienił się od debiutu w "Dziewczyny do wzięcia" (1972 rok) - zobacz zdjęcia [26.03.2024 r.] Zbigniew Buczkowski 20 marca 2024 skończył 73 lata. Jest uznawany przez wielu za wyjątkowy talent naturalny, jest synem Zdzisławy i Mariana Buczkowskich, pracujących w PLL LOT. Jego ojciec, pilot, zginął w katastrofie lotniczej w listopadzie 1951 roku, pozostawiając trzech synów. Pan Zbigniew został aktorem w dość przypadkowy sposób. Jego skrócony życiorys oraz kilka faktów z życiorysu przeczytacie poniżej, a w galerii zdjęć zamieszczamy fotografie z różnych lat - od 1972 do 2024 roku. 📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [26.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [26.03.2024 r.] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [26.03.2024 r.] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Niespodziewane odejście Seher z telenoweli "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [26.03.2024 r.] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 22 marca. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [26.03.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Małgorzata Ostrowska-Królikowska - tak wyglądała w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [26.03.2024 r.] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego.

📢 Tak wyglądała Teresa Lipowska w młodości. Basia z "M jak Miłość" była niezwykłą pięknością - zdjęcia [26.03.2024 r.] Ukochana babcia wszystkich Polaków. Teresa Lipowska to niekwestionowana królowa "M jak Miłość". Jako seniorka rodu Mostowiaków, Barbara, od lat zachwyca na małym ekranie. Niewielu jednak wie, że w młodości była z niej prawdziwa piękność, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Teresa Lipowska, czyli Basia Mostowiak z serialu "M jak Miłość".

📢 W serialu "Dziedzictwo" zagrała Kiraz - ukochaną Alego. Kim jest Gülderen Güler? [26.03.2024 r.] Do tego, by zostać aktorką mocno zachęcała ją mama. Urocza Gülderen Güler dzięki roli w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") zyskała sporą popularność. Historia granej przez nią postaci zakończyła się tragicznie - Kiraz umarła w dniu, w którym Ali postanowił poprosić ją o rękę. Kim jest Gülderen Güler i jaka jest na co dzień? Zobaczcie zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ekskluzywny apartament w centrum Bydgoszczy - zdjęcia [26.03.2024 r.] Niekwestionowana gwiazda stacji TVN Siedem - Klaudia El Dursi. Rodowita bydgoszczanka, która kilkanaście lat temu próbowała swoich sił w polskim show biznesie. Udało się dopiero kilka lat temu, dzięki reality show "Top Model". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Klaudia El Dursi.

📢 Licytacje komornicze w Bydgoszczy. Tanie domy, samochody, sprzęt AGD - lista [26.03.2024 r.] Samochody, maszyny rolnicze, mieszkania. Te rzeczy można kupić od komornika w Bydgoszczy w okazyjnej cenie. Przedstawiamy terminarz licytacji komorniczych na marzec 2024. 📢 Misiek Koterski wziął ślub z Marcelą Leszczak. Młoda para pochwaliła się fotkami z ceremonii i podróży poślubnej [26.03.2024 r.] 14 stycznia 2024 roku - niespodziewanie - media zostały zaskoczone informacją o ślubie Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak. Młoda para opublikowała zdjęcia z ceremonii zaślubin i pochwaliła się fotografiami z zagranicznej podróży poślubnej. W galerii artykułu zobaczycie zdjęcia ze ślubu i romantycznej wycieczki.

📢 Minimalna emerytura 2024. Tyle (netto) od marca wynosi najniższe świadczenie [26.03.2024 r.] Emerytury w 2024 roku urosły o 12,12 proc. To jedna z najwyższych podwyżek od lat. Jak przełożyła się ona na minimalną emeryturę? Przypomnijmy, że w tym roku nie zastosowano waloryzacji kwotowo-procentowej, która jest korzystniejsza dla emerytów pobierających niższe świadczenia. Poniżej sprawdzisz, ile teraz wynosi minimalna emerytura netto. W związku z waloryzacją urosły też inne świadczenia wypłacane przez ZUS (więcej na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu).

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Seher sparaliżowana. Już nigdy nie stanie na nogach? - streszczenia [26.03.2024 r.] İkbal nie podoba się, że Seher tak szybko dochodzi do siebie i postanawia znaleźć sposób, żeby to zmienić. Yaman jest niezwykle czuły i opiekuńczy względem Seher. Mężczyzna nie wstydzi się już pokazać swojej łagodnej strony. Przed wyjazdem na lotnisko Belgin robi Seher ostatni zastrzyk. Dziewczyna traci władzę w nogach. Jest przerażona. 📢 To wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po weekendzie. Ferit będzie miał dziecko z inną?! - streszczenia [26.03.2024 r.] Ferit odwozi pijanego Abidina do domu. Piril pokazuje Pelin kompromitujące zdjęcie. Nukhet jest w szoku, kiedy dowiaduje się o ślubie syna. Pelin wyznaje Feritowi, że spodziewa się jego dziecka. Mężczyzna jest załamany. Wuj dziewczyny chce, aby ten rozwiódł się z żoną i wziął za dziewczynę odpowiedzialność. Ferit boi się, jak zareagują na to dziadek i Seyran...

📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się pod koniec marca i na początku kwietnia. Ender poderwie kolejnego faceta [26.03.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec marca i na początku kwietnia. Wkrótce w serialu: Ender postanawia rozkochać w sobie Engina. Dogan i Yildiz znowu wyznają sobie miłość. Kumru wraca do domu. Hilal pragnie skłócić Dogana z Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się po weekendzie. Ulica spłynie krwią po zamachu [26.03.2024 r.] Po weekendzie w serialu "Akacjowa 38": Calanda daje Casildzie bombę ukrytą w kwiatach, by zaniosła ją do kościoła, w którym odbędzie się ślub. Dochodzi do eksplozji, w której giną ludzie. Przeczytaj, co dalej wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". - streszczenia hiszpańskiej telenoweli zamieszczamy w galerii. Serial można oglądać na antenie TVP 2 o godzinie 18.45.

📢 Prognoza pogody na Wielkanoc 2024. Eksplozja wiosny na koniec marca! [26.03.2024 r.] Sprawdzamy najnowszą prognozę pogody na Wielkanoc 2024. Jakiej aury możemy spodziewać się w najbliższych dniach? Wygląda na to, że będziemy cieszyli się ładną wiosenną pogodą z wysokimi jak na koniec marca/początek kwietnia temperaturami. Poniżej znajdziesz prognozę od czwartku (28 marca) do poniedziałku (1 kwietnia) dla całej Polski oraz dla rejonu Bydgoszczy. 📢 Życzenia na Wielkanoc 2024 - tradycyjne. Krótkie i piękne życzenia wielkanocne - pobierz grafiki za darmo [25.03.2024] Przedstawiamy piękne, tradycyjne i poważne życzenia na Wielkanoc 2024. Te życzenia można złożyć bliskim oraz wykorzystać w formalnych i firmowych sytuacjach. W artykule znajdziesz również bezpłatne grafiki wielkanocne - możesz je pobrać i wysłać z życzeniami - są za darmo! Wesołych świąt!

📢 Postępują prace przy budowie odcinka Wielkiej Pętli Fordonu. Co z pozostałymi? Trwają prace związane z realizacją Wielkiej Pętli Fordonu na odcinku wzdłuż ul. Wierchowej i Geodetów w Bydgoszczy. To część większego projektu, który od lat zyskuje poparcie w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. 📢 Jakub Piotrowski i jego dziewczyna Wiktoria. Tak mieszka i żyje na co dzień bohater meczu z Estonią Kim jest Jakub Piotrowski? 27-letni pomocnik popisał się piękną asystą i jeszcze piękniejszym golem dla Polski w meczu z Estonią w barażach o Euro 2024. Pochodzi z małego miasteczka w województwie kujawsko-pomorskim, a teraz jest gwiazdą bułgarskiego Łudogorec Razgrad. Tak mieszka i żyje na co dzień piłkarz Jakub Piotrowski.

📢 Dwie kolizje na A1 w naszym regionie. Wyglądało to naprawdę groźnie Do dwóch groźnych wypadków doszło w poniedziałek na autostradzie A1 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

📢 Debata z kandydatami na prezydenta Bydgoszczy w studiu Polskiego Radia PiK Pierwsza debata kandydatów na prezydenta Bydgoszczy odbyła się w studiu radia PiK w poniedziałek (25.03). Rewolucyjnych starć i pomysłów nie było - głównym tematem była komunikacja miejska i jak zwykle - pieniądze. 📢 Najlepsza pozycja do spania. To, na którym boku śpisz ma ogromne znaczenie [25.03.24 r.] Jakość snu jest bardzo istotna w życiu człowieka. Pomaga w regeneracji organizmu oraz bardzo dobrze wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Wielu ludzi ma ulubioną pozycję do spania. Jedni preferują spanie na boku, inni na plecach, a jeszcze inni na brzuchu. To, w jakiej pozycji śpisz ma ogromne znaczenie. Na którym boku lepiej spać - prawym czy lewym? Tego dowiesz się w naszej galerii!

📢 Takie są wczesne objawy cukrzycy. Jeśli występują u ciebie - koniecznie idź do lekarza! [25.03.24 r.] Cukrzyca jest coraz częściej występującą chorobą, która spowodowana jest zaburzeniami wydzielania insuliny. Jej objawy i skutki w poważny sposób zakłócają funkcjonowanie całego organizmu, a powikłania mogą prowadzić nawet do śmierci. W naszej galerii dowiesz się, jakie są objawy cukrzycy. Jeśli występują również u ciebie, koniecznie udaj się do lekarza! 📢 Te damskie fryzury najbardziej podobają się mężczyznom. Zobacz - oczarujesz nimi płeć przeciwną [25.03.24 r.] Włosy dla wielu kobiet są ich atutem. Starają się zadbać o nie w najlepszy sposób, wymyślając coraz nowsze sposoby. Nie da się ukryć, że sama mowa ciała związana z włosami powinna dawać mężczyznom wiele do myślenia. Okazuje się, że pośród damskich fryzur mężczyźni mają swoich faworytów. W naszej galerii dowiesz się, jakie fryzury najbardziej im się podobają!

📢 Tak podróżuje i wypoczywa Onur Tuna, czyli Alihan z serialu "Zakazany Owoc" - zdjęcia [25.03.24 r.] Onur Tuna to turecki aktor znany z takich produkcji jak "Zakazany owoc" (oryginalny tytuł to "Yasak Elma"), " Filinta", "Bi Küçük Eylül Meselesi" czy "Mucize Doktor". Polscy widzowie szerzej poznali go właśnie dzięki roli Alihana Tasdemira w "Zakazanym owocu". Jaki prywatnie jest aktor, który dzięki tej roli w Polsce zyskał sporą rzeszę fanek? Prywatne zdjęcia zobaczysz w galerii. 📢 Odważne kreacje Dody - więcej odsłaniają niż zasłaniają. Tak prowokuje artystka na zdjęciach [25.03.24 r.] Doda to artystka, która wypracowała swoją pozycję w świecie polskiego show-businessu. Artystka lubi prowokować i epatować seksualnością. Doda chętnie występuje w strojach, które podkreślają jej kobiece wdzięki. 📢 Oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! [25.03.24 r.] Toksyczny związek niektóre osoby definiują jako ten, w którym jedna lub dwie osoby odczuwają więcej cierpienia niż radości lub taki, w którym pojawia się rutyna i mniej czasu na podzielenie się swoimi emocjami i uczuciami. Należy jednak pamiętać, że w każdym związku bywają trudniejsze momenty i warto sprawdzić, czy relacja już z pewnością spisana jest na straty. W naszej galerii dowiesz się, jak rozpoznać, czy twój związek jest toksyczny!

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Bydgoszczanin miał ponad półtora kilograma narkotyków. Grozi mu nawet 10 lat więzienia Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia zabezpieczyli ponad półtora kilograma narkotyków i zatrzymali mężczyznę, który odpowie za ich posiadanie. 📢 Robert Lewandowski wreszcie doczekał się "Złotej Piłki". Wykonał ją Przemysław Kozłowski Przemysław Kozłowski ze Słupowa w gminie Sicienko znowu zaskoczył. Autor pięknych rzeźb z zapałek tym razem obdarował swoją pracą kapitana reprezentacji Polski i piłkarza Barcelony Roberta Lewandowskiego.

📢 Co dalej z obwodnicą podbydgoskich Białych Błot? Droga do budowy nadal daleka... Zakończył się przetarg na długo wyczekiwaną obwodnicę Białych Błot. Tyle tylko, że to przetarg na STEŚ, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Od tego dokumentu do obwodnicy jeszcze daleka droga. 📢 Kwietniowy przetarg AMW w Bydgoszczy. Auta, sprzęt ogrodniczy i sportowy - za ile? Sprawdzamy, co można kupić w kwietniowym przetargu organizowanym przez Agencję Mienia Wojskowego w Bydgoszczy. W galerii znajdziecie kilkanaście pozycji, na które można złożyć ofertę. Pod zdjęciami zamieszczamy proponowaną przez AMW cenę.

📢 Dane zmienione w bydgoskim USC bez wiedzy interesantki. Kobieta nie odpuszcza, idzie do sądu Sąd w Kielcach odrzucił skargę interesantki, która domagała się śledztwa w sprawie zmiany danych, do której doszło bez jej wiedzy w bydgoskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Zamierza skierować do sądu sprawę cywilną przeciw urzędowi.

📢 Bydgoski inwestor gotowy do przebudowy dawnej farbiarni przy Wyspie Młyńskiej, ale prace nie ruszają. Dlaczego? Na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku miały rozpocząć się pierwsze prace budowlane tzw. Loftów Farbiarnia. W budynku przy ul. Świętej Trójcy nic się nie dzieje. Właścicielem obiektu jest bydgoska firma NK Polska Development. Inwestor zapewnia, że jest gotowy do tego, by w każdej chwili zacząć realizację projektu, ale prowadzi jeszcze rozmowy z Urzędem Miasta Bydgoszczy. 📢 W poniedziałek (25.03.2024) nad Bydgoszczą może być głośno. Komunikat Centrum Zarządzania Kryzysowego Na podstawie komunikatu otrzymanego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w poniedziałek (25 marca) planowany jest lot próbny samolotu. 📢 Jarmark wielkanocny w Solcu Kujawskim w strugach deszczu Śmigus - dyngus. Już dziś mamy lany poniedziałek – żartował klaun, który bawił dzieci na świątecznym jarmarku w Solcu Kujawskim. Impreza odbyła się 23 marca na Placu Jana Pawła II.

📢 Dyskusja o transporcie w Bydgoszczy. Jakie rozwiązania proponuje Trzecia Droga? W niedzielę, 24 marca, miała miejsce konferencja KKW Trzeciej Drogi z udziałem Joanny Czerskiej-Thomas, kandydatki na urząd Prezydenta Bydgoszczy, poświęcona transportowi publicznemu w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim. 📢 Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych w Bydgoszczy dla Bartosza Zmarzlika [WYNIKI, ZDJĘCIA] Dopisała pogoda, nie zawiedli kibice, spisali się zawodnicy - w Bydgoszczy wystartował sezon żużlowy. Pierwsze trofeum - dla mistrza świata. Kryterium Asów 2024 - WYNIKI.

📢 Kryterium Asów 2024 - wyniki. Otwarcie sezonu żużlowego w Bydgoszczy za nami Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych w Bydgoszczy, czyli otwarcie nowego sezonu żużlowego, za nami. Stawka zawodów była bardzo ciekawa - na torze zobaczyliśmy m.in. mistrza świata Bartosza Zmarzlika, czołowych żużlowców PGE Ekstraligi i zawodników miejscowej Abramczyk Polonii. Niespodzianki nie było - górą był Zmarzlik.

📢 Kiedy pierwszy w sezonie podbydgoski pchli targ w Przyłękach? Na takich spotkaniach, jak pchli targ w Przyłękach zawiązują się też sympatyczne znajomości i przyjaźnie, miłośnicy wszelkich cymeliów chętnie dzielą się swoją wiedzą i kontaktami. Nic dziwnego, że wielbiciele takiego handlowania nie mogą się już doczekać pierwszego tegorocznego spotkania. Zapytaliśmy o jego datę organizatorów.

📢 To już pewne. Od maja ruszą rejsy z Bydgoszczy do pałacu w Lubostroniu Pierwszy, techniczny rejs na tej trasie odbył się, z powodzeniem, pod koniec września ubiegłego roku. Na kwiecień zaplanowano kolejny. Bydgoszczanie i mieszkańcy okolic będą mogli korzystać z nowej atrakcji turystycznej od drugiego weekendu maja. 📢 WZL nr 2 w Bydgoszczy zacieśniają współpracę z Koreą. Jest ważne porozumienie Zakończyła się wizyta przedstawicieli Korei Południowej w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2. - Porozumienie to pozwoli Wojskowym Zakładom Lotniczym na osiągnięcie najwyższego poziomu kompetencji i powstania centrum serwisowego FA-50 - stwierdzają zakłady. To spory krok we współpracy z Koreą.

📢 Serial "Złoty chłopak". Ślub i kompromitujące zdjęcie - streszczenia Po weekendzie w serialu "Złoty chłopak": Kaya ogłasza, że ożeni się z Suną. Kazim jest zachwycony, że kolejna córka wejdzie do rodziny Korhanów... Tymczasem Ferit i Seyran próbują wybić Sunie ten pomysł z głowy. Seyran nie wierzy, że to ślub z miłości. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" - streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli zamieszczamy w galerii. 📢 Spacer w deszczu ulicami zrewitalizowanego Starego Fordonu - zobacz zdjęcia Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu zorganizowało w sobotę wycieczkę ulicami dawnego miasta pn. „Rewitalizacja osiedla Stary Fordon”. Niestety, plany organizatorów mocno utrudniła fatalna pogoda. 📢 Zawisza Bydgoszcz kontra Unia Swarzędz. Dwa gole, rzut karny i ... tyle było emocji [zdjęcia kibice + mecz] W 22. kolejce III ligi piłki nożnej Zawisza Bydgoszcz podejmował Unię Swarzędz. W sobotnie wczesne popołudnie spotkały się trzeci z szóstym zespołem, które w tabeli dzieliły trzy punkty. To zwiastowało duże emocje.

📢 To wydarzy się niebawem w serialu "Dziedzictwo". Nikczemny plan - Seher ma cierpieć Ikbal postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i... zrzuca Seher ze schodów. Później robi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Szantażuje swojego męża, jednocześnie opłaca rehabilitantkę - chce, by Seher przestała chodzić! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w drugiej połowie marca w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1.

📢 Matylda - serial w TVP. Nowe streszczenia odcinków - zobacz, co wydarzy się do 7 kwietnia - streszczenia W Telewizji Polskiej już można oglądać nowy serial kostiumowo-historyczny pt. "Matylda". Ta produkcja zastąpiła w ramówce TVP popularny serial pt. "Zatoka szpiegów". Serial w reżyserii Krzysztofa Langa opowiada o zbuntowanej córce powstańca styczniowego. Więcej o czym jest nowy serial "Matylda" poniżej. W galerii artykułu prezentujemy streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do 7 kwietnia.

📢 Te znaki zodiaku rozstaną się w marcu 2024. Dla nich wiosna nie będzie łaskawa - horoskop Pisaliśmy już o tym, które znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę 2024. I niestety, horoskop nie był optymistyczny dla wszystkich znaków zodiaku. Na szczęście niepowodzenie w życiu uczuciowym dosięgnie tylko nielicznych. Zobaczcie horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku rozstaną się w drugiej połowie miesiąca!

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"! 📢 Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. Wystąpienie wiceministra obrony narodowej w Sejmie Pan minister Błaszczak 16 grudnia wiedział o zagrożeniu, które pojawiło się po stronie ukraińskiej - stwierdził w czwartek (21.03) w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Mariusz Błaszczak, ówczesny minister ON, twierdzi, że to nieprawda,. 📢 SP nr 31 w Bydgoszczy ma nowy sztandar. Ta szkoła to kuźnia sportowych talentów! Zobacz zdjęcia To była niezwykle ważna i podniosła chwila dla całej społeczności SP nr 31 im. Józefa Piłsudskiego z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Od czwartku (21 marca) placówka ma nowy sztandar.

📢 UFO na polu w Kujawsko-Pomorskiem? Mieszkańcy byli zaniepokojeni: "Myślałam, że zwariowałam!" UFO wylądowało w Tarkowie Dolnym? Od rana otrzymywaliśmy telefony od zaniepokojonych Czytelników i zdjęcia, na których widać coś przypominającego statek kosmiczny. O co chodzi? Wyjaśniamy.

📢 Te owoce są najbardziej kaloryczne. Musisz uważać z ilością, jeśli nie chcesz przytyć Owoce dostarczają witamin, minerałów, są źródłem błonnika, który poprawia pracę jelit. Wspomagają też naszą odporność, niektóre mają działanie antynowotworowe, a dietetycy polecają je osobom, które chcą zadbać o swoją wagę. Są jednak owoce, których podwyższona kaloryczność może nie sprzyjać odchudzaniu... Jakie to gatunki i ile kalorii zawierają? Oto najbardziej kaloryczne owoce. 📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Mężczyźni o tych znakach zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią popadać w obsesję - horoskop Sprawdzają telefon, kontrolują, nie pozwalają na wyjście w babskim gronie. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi zazdrośnicy. Oni potrafią wszcząć awanturę bez powodu. Związek z nimi potrafi być prawdziwą udręką... 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur. 📢 Dorota Szelągowska - tak mieszka znana projektantka wnętrz - "Oczu nie można oderwać!" - zdjęcia [16.03.2024] Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych! Dorota Szelągowska to znana i ceniona projektantka wnętrz. Córka Katarzyny Grocholi, od lat prowadzi w TVN cykl programów o tematyce wnętrzarskiej. A jak sama mieszka? Wnętrza jej domu to mieszkanka kilku stylów. Jest kolorowo i słonecznie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dorota Szelągowska.

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Na zdjęciach zachwycała urodą Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 Wyśpisz się, jeśli zrezygnujesz z tych czynności. Tego nie rób przed snem Od 7 do 9 godzin nieprzerwanego snu potrzebuje organizm człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Nie chodzi tu tylko o dobre samopoczucie i silę na kolejny dzień. W czasie snu zachodzą bardzo ważne procesy, które wpływają m.in. na naszą pamięć i odporność organizmu na choroby. Czego nie powinniśmy robić, by dobrze się wysypiać? Jakich czynności, potraw i napojów unikać, by sen był zdrowy i nieprzerwany? Sprawdźcie.

📢 Lotniczy weekend w sierpniu 1996 w Bydgoszczy. Targi, akrobacje myśliwców i balony nad miastem - archiwalne zdjęcia W 1996 roku bydgoszczanie byli świadkami wielkiej lotniczej imprezy, która została zorganizowana pod koniec sierpnia. Podczas międzynarodowych targów lotnictwa w Bydgoszczy pojawiły się cywilne i wojskowe maszyny z całego świata. Podczas air show mieszkańcy mogli podziwiać też efektowne pokazy w wykonaniu polskich i zagranicznych pilotów. 📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024 - inspiracje i pomysły. Wiosenne wzory i kolory Szukasz pomysłów na stylizację paznokci na wiosnę 2024? W naszej galerii przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory. Nude, baby blue, klasyczny french, a może paznokcie w macie? Tej wiosny możemy pozwolić sobie na wiele. Mamy trendy od cenionych salonów stylizacji paznokci. Oto pomysły i inspiracje na modne paznokcie na wiosnę 2024.

📢 Magda Gessler - tak kiedyś wyglądała. Zdjęcia w prostych włosach i bez burzy blond loków Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej. 📢 Kate Middleton - tak wyglądała księżna zanim poślubiła księcia Williama! Zobaczcie zdjęcia Księżna Kate Middleton to przyszła królowa Wielkiej Brytanii, która cieszy się sympatią fanów na całym świecie. Docenia się ją za urodę, styl, zaangażowanie w cele charytatywne i ogładę. Jej stylizacje są komentowane przez media na całym świecie, a każdy gest wnikliwie analizowany. Nie zawsze tak było, bowiem Kate Middleton nie urodziła się na dworze. Księżna nie pochodzi z arystokratycznej rodziny, a swojego przyszłego męża - Williama, poznała na studiach na Uniwersytecie St Andrews. Młodziutka wówczas Kate stała się ulubienicą brytyjskiej pracy.

📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 Jedzenie w polskich więzieniach. Tak karmią osadzonych. Zobaczcie zdjęcia! O jedzeniu w polskich szpitalach powiedziano już wiele. A jak jest w przypadku posiłkach, które dostają osadzeni w zakładach karnych. Specjalnie na życzenie naszych czytelników, przedstawiamy zdjęcia jedzenia, którymi karmieni są więźniowie. Jest lepiej, niż w szpitalu? Oceńcie sami!

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Memy o pracy. Śmieszne obrazki i memy na temat pracy i zatrudnienia. Polacy w robocie się nie nudzą [ZDJĘCIA] Z pracą jest jak z kobietą - trudno jest z nią wytrzymać, ale bez niej jest jeszcze gorzej. Polacy mają dość różny stosunek do pracy, którą czasami lubią, a czasami traktują jak zło konieczne. Internauci jak zwykle nie zawiedli i w tym temacie wykazują się dużą kreatywnością. Zobaczcie najśmieszniejsze memy na temat pracy.