Prasówka 26.01.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar przy rondzie Bernardyńskim w Bydgoszczy. Ogień pojawił się w pustostanie”?

Prasówka 26.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pożar przy rondzie Bernardyńskim w Bydgoszczy. Ogień pojawił się w pustostanie W czwartek, po godzinie 18, straż pożarna w Bydgoszczy została wezwana do pożaru w budynku przy ulicy Ustronie w Bydgoszczy (w rejonie ronda Bernardyńskiego).

📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 81 lat - zobaczcie zdjęcia Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2023 roku skończyła 81 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

