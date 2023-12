Prasówka 25.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragedia w Strzelnie niedaleko Mogilna. Mężczyzna zmarł w wyniku pożaru”?

Prasówka 25.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragedia w Strzelnie niedaleko Mogilna. Mężczyzna zmarł w wyniku pożaru Jedna osoba zginęła w niedzielę wieczorem w pożarze parterowego domu jednorodzinnego w Strzelnie koło Mogilna.

📢 Grała sułtankę Hatice w serialu "Wspaniałe stulecie". Tak wygląda teraz Selma Ergeç - zdjęcia [25.12.2023] Selma Ergeç to turecko-niemiecka aktorka, którą fani serialu "Wspaniałe stulecie" dobrze znają z roli sułtanki Hatice. Siostra Sulejmana Wielkiego, żona Ibrahima Paszy - Wielkiego Wezyra Państwa Osmańskiego, w kultowej tureckiej telenoweli była jedną z ważniejszych postaci. Co wiemy o aktorce Selmie Ergeç? Jak wygląda po latach od nakręcenia serialu "Wspaniałe stulecie"? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Tragiczna Wigilia '77. Robotnicy z Bydgoszczy pokłócili się o głośną muzykę Dwaj młodzi bydgoszczanie chcieli się jak najszybciej dorobić, pojechali więc do pracy na zagraniczny kontrakt. Tam w wigilijny wieczór doszło pomiędzy nimi z błahego powodu do ostrej kłótni zakończonej w wyjątkowo tragiczny sposób... Przypominamy nasz archiwalny tekst:

Prasówka 25.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Życzenia na Wigilię. Najwięcej życzeń na święta Bożego Narodzenia - poważne i śmieszne Nie zapomnij o złożeniu życzeń na Boże Narodzenie. Jeśli szukasz pomysłu na oryginalne i niebanalne życzenia na Wigilię i święta, przewiń w dół i wybierz te, które odpowiadają Ci najbardziej, Możesz skorzystać również z jednej z bezpłatnych grafik dołączonych do artykułu. Wesołych Świąt!

📢 Życzenia Boże Narodzenie 2023. Piękne, tradycyjne i wzruszające życzenia bożonarodzeniowe Boże Narodzenie to najważniejsze święta dla wielu Polaków. Tym powinny towarzyszyć stonowane i poważne życzenia świąteczne. W naszym artykule znajdziesz kilkanaście przykładów takich życzeń. Możesz je skopiować i wysłać rodzinie, bliskim czy znajomym. Do bożonarodzeniowych życzeń możesz dołączyć bezpłatne grafiki z galerii w artykule. 📢 Poważne, duchowe i religijne życzenia świąteczne na Wigilię i Boże Narodzenie Boże Narodzenie dla Wielu to czas duchowego wyciszenia i religijnej zadumy. W artykule znajdziesz propozycje poważnych i religijnych życzeń. Skorzystaj z nich i wyślij życzenia bożonarodzeniowe na kartce pocztowej, przez Messneger, Telegram, Facebook, WhatssApp lub SMS. Skorzystaj z naszych propozycji życzeń na Boże Narodzenie. 📢 Mamy życzenia na Boże Narodzenie. Mądre, wzruszające i zabawne - najpiękniejsze życzenia świąteczne Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, a co za tym idzie? Czas składania sobie życzeń. Chcemy w ten sposób przekazać drugiej osobie pozytywne słowa z nadzieją, że wszystko co najlepsze zagości w jego życiu. W naszej galerii przedstawiamy życzenia świąteczne i liczymy, iż choć w pewnym stopniu oddadzą słowa, które chcemy komuś powiedzieć.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie - SMS oraz na Facebooka. Zobacz krótkie życzenia świąteczne Krótkie i rymowane życzenia wigilijne. Zobacz miłe i sympatyczne życzenia świąteczne, które możesz wysłać bliskim i znajomym na święta Bożego Narodzenia. Spraw radość i nie zapomnij złożyć życzenia świąteczne. Skorzystaj z naszych propozycji krótkich życzeń. Możesz je wysłać SMS-em, przez Messengera, WhatsAppa czy Facebooka. Każdy znajdzie coś dla siebie. 📢 To jedzą w Wigilię mieszkańcy innych państw. Zobacz świąteczne przysmaki Europejczyków! W Polsce na wigilijnym stole tradycyjnie stawia się 12 potraw. Co je się tego dnia w innych krajach Europy? Sprawdź wigilijne przysmaki z zagranicy. Odważysz się spróbować?

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [25.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Pensja minimalna 2024 netto - od stycznia duża podwyżka! Ile na rękę musi zapłacić pracodawca? [25.12.2023] Od 1 stycznia 2024 roku rośnie płaca minimalna w Polsce. Nie będzie to jedyna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku - kolejną przewidziano w lipcu (podwójna podwyżka wynika z wysokiej inflacji). Ile netto wyniesie pensja minimalna od stycznia, a ile od lipca 2024 roku. O tym piszemy w artykule. 📢 Tyle wyniesie opłata za abonament RTV w 2024 r. Ale nie wszyscy muszą ją płacić - mamy listę osób zwolnionych [25.12.2023] Krajowa Rada Radiofonii i Telewizja określiła wysokość opłat abonamentowych, które będą obowiązywały w 2024 roku. Co do zasady, opłatę musi wnieść każde gospodarstwo domowe, w którym jest przynajmniej jeden odbiornik radiowy lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu RTV jest bardzo długa. Sprawdź, czy jesteś na liście!

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy [25.12.2023] Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Kawa z kardamonem - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kardamonem [25.12.2023] Picie kawy z dodatkiem kardamonu jest korzystne dla naszego organizmu z kilku powodów. Kardamon jest bowiem bogatym źródłem przeciwutleniaczy i może wspomagać trawienie oraz zapewniać dodatkowy aromat i smak temu napojowi. Sprawdź, jakie są skutki picia kawy z kardamonem i co dzieje się z organizmem, gdy pijemy taki napój.

📢 Druga waloryzacja emerytur możliwa w 2024. Takie będą emerytury po marcowej waloryzacji - wyliczenia [25.12.2023] Podczas swojego expose Donald Tusk zapowiedział, że już wkrótce będzie chciał rozpocząć realizację swoich wyborczych obietnic. Wśród nich znalazła się m.in. druga waloryzacja rent i emerytur, która może zostać wprowadzona już w przyszłym roku. Sprawdziliśmy, co musi się wydarzyć, aby druga waloryzacja emerytur weszła w życie w 2024 roku. Przygotowaliśmy też prognozowane wyliczenia emerytur i rent po marcowej waloryzacji. Sprawdź, o ile wzrośnie twoja emerytura. 📢 Telenowela Zakazany owoc - to wydarzy się do końca roku. Ender otwarcie wypowie Doganowi wojnę! [25.12.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender odkrywa, że Cagatay i Yildiz zamieszkali koło niej. Cagatay usiłuje pogodzić się z Omerem. Mimo protestów Kumru, Dogan chce pozostać mężem Yildiz. Asuman wymyśla sposób, by zemścić się na Ezgi. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Takie są objawy "cichej depresji". Oto ważne oznaki - tak rozpoznać "uśmiechniętą depresję" [25.12.2023] Cicha depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Cicha depresja często nazywana jest "uśmiechniętą depresją", ponieważ na pierwszy rzut oka dotknięte nią osoby mogą wydawać się szczęśliwe. Cichą depresję trudno rozpoznać przez najbliższych a nawet przez samych chorych - część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak wygląda "uśmiechnięta depresja"? Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy "cichej depresji".

📢 Telenowela "Złoty Chłopak" - to wydarzy się do końca roku. Seyran zdejmuje obrączkę! [25.12.2023] Niebawem w telenoweli "Złoty chłopak". Związek Seyran i Ferita wisi na włosku. We wszystko próbuje się wmieszać matka Pelin - usiłuje doprowadzić do tego, by Ferit ożenił się z jej córką. Relacje Ferita i Seyran pogarszają się - dziewczyna decyduje się zdjąć obrączkę. Co jeszcze wydarzy się do końca roku w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Przeczytaj streszczenia wszystkich odcinków galerii.

📢 W telenoweli "Dziedzictwo" dostała niewdzięczną rolę. Taka prywatnie jest Zuhal, czyli Hilal Yıldız [25.12.2023] Hilal Yıldız polscy widzowie poznali dzięki serialowi "Dziedzictwo". Graną przez nią postać, Zuhal, trudno polubić - aktorka dostała niewdzięczną rolę kobiety, która próbuje uwieść jednego z głównych bohaterów, Yamana. Gdy ten coraz bardziej zbliża się do Seher, Zuhal oraz jej siostra Ikbal robią wszystko, by pozbyć się konkurentki. Jaka prywatnie jest Hilal Yıldız? Zobaczcie zdjęcia, które urocza turecka aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Zakazany owoc - ślub i tragedia w serialu. Sprawdź, co wydarzy się po weekendzie [25.12.2023] W galerii przeczytasz streszczenia wszystkich odcinków serialu "Zakazany owoc", które będą wyemitowane od 18 grudnia do końca 2023 roku. Niebawem widzów serialu "Zakazany owoc" czeka krótka przerwa w emisji. Nowych odcinków nie zobaczymy w poniedziałek i wtorek (25 i 26 grudnia). Sprawdź co wydarzy się po tym weekendzie i po świętach w telenoweli.

📢 Tak wygląda teraz Teresa Werner. Piosenkarka wydała książkę o sobie - fani zachwyceni i zniecierpliwieni [25.12.2023] Teresa Werner wciąż zaskakuje swoich fanów. Najpopularniejsza artystka śląskiej muzyki rozrywkowej napisała autobiografię "Marzeniami do sukcesu" i obwieściła, że niebawem będzie premiera książki. Jej wielbiciele są zachwyceni i już nie mogą się doczekać, kiedy wydawnictwo trafi w ich ręce.

📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim [25.12.2023] Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"! 📢 Tak zmieniła się Winnie Cooper z serialu "Cudowne lata". 48-letnia Danica McKellar to uznana matematyczka [25.12.2023] Danica McKellar zagrała Winnie Cooper w kultowym amerykańskim serialu "Cudowne lata". Produkcja powstała w latach 1988–1993 - nakręcono w sumie 115 odcinków (6 sezonów). Jak zmieniła się największa miłość serialowego Kevina Arnolda? Danica McKellar ma obecnie 48 lat i jest cenioną matematyczką, która wydała kilka ciekawych książek. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu do końca roku: Manuela chce umrzeć po śmierci Justa i Inocencii [25.12.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2. Streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do końca roku, zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Justo porywa Inocencię, wdrapuje się na dzwonnicę, dochodzi do tragedii, oboje spadają i giną! Cayetana puszy się, że wraz ze śmiercią Justa przejmuje zapisane jej przez niego w testamencie wszystkie jego dobra i cały majątek Germana. Co jeszcze się wydarzy? 📢 Tak Kasia Tusk udekorowała swój dom na święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jak mieszka córka premiera [25.12.2023] Katarzyna Tusk jest córką premiera RP, Donalda Tuska. To znana blogerka i influencerka, która prowadzi konta w mediach społecznościowych pod pseudonimem Make Life Easier. Na swoim profilu na Instagramie i Pinterest często zamieszcza zdjęcia, na których można zobaczyć wnętrza jej domu w Sopocie. Kasia Tusk przystroiła swoje mieszkanie na święta Bożego Narodzenia. Zobaczcie w galerii zdjęć, jak efektownie wygląda jej mieszkanie. Ze zdjęć emanuje ciepło domowego ogniska, styl i szyk.

📢 Tak mieszka Katarzyna Zielińska. W jej domu już duch świąt Bożego Narodzenia [25.12.2023] Przytulny i rodzinny dom Katarzyny Zielińskiej już został przystrojony ozdobami świątecznymi. Trzeba przyznać, że bożonarodzeniowe lampki i dekoracje sprawiają, że wnętrza mieszkania Katarzyny Zielińskiej nabrały magicznego klimatu. W galerii zdjęć prezentujemy, jak wygląda dom Katarzyny Zielińskiej w świątecznej odsłonie. 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do końca roku: Nesilhan ulegnie urokowi Bory [25.12.2023] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do końca 2023 roku: Yaman nie może odpędzić dręczących go myśli o zdradzie Seher. Bora próbuje zbliżyć się do Neslihan i zdobyć jej sympatię. Cenger zatrudnia w rezydencji nowego ogrodnika. Mężczyzna zna się na pielęgnacji roślin, jest jednak niepiśmiennym niemową. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Serial "Złoty chłopak". Zatem rozwód! Co wydarzy się po świętach i w nowym roku? [25.12.2023] Sprawdź, co wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po świętach i na początku 2024 roku. W galerii zamieszczamy streszczenia odcinków, które będą wyemitowane do 9 stycznia 2024. Relacje Ferita z Seyran mają się coraz gorzej. Gdy po kolejnej kłótni Seyran opuszcza rezydencję i nie chce wrócić, dla Ferita oznacza to tylko jedno - rozwód. 📢 Najpopularniejsze przesądy wigilijne. Co przynosi pecha, a co zapewni szczęście w nadchodzącym roku? [25.12.2023] Nie każdy wie, że wigilijny wieczór rządzi się swoimi przesądami. Ten wyjątkowy dzień może mieć wpływ na to, jak minie nam nadchodzący rok. Czy będzie pomyślny i pełen dobrobytu, a może nacechowany kłótniami i problemami finansowymi? Zobacz najpopularniejsze przesądy wigilijne. W to wierzono od pokoleń!

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się po Świętach Bożego Narodzenia. Manuela zostanie oskarżona o zabójstwo. Grozi jej kara śmierci! [25.12.2023] Ostatni przedświąteczny odcinek serialu "Akacjowa 38" zobaczymy 23 grudnia. Potem czeka nas kilka dni przerwy, ale zaraz po Świętach Bożego Narodzenia hiszpańska telenowela wróci na antenę Telewizji Polskiej. Sprawdziliśmy, co wydarzy się w hiszpańskiej produkcji w okresie świąteczno-noworocznym. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w dniach 27 grudnia - 6 stycznia. 📢 To wydarzy się w serialu Dziedzictwo po świętach. Yaman mści się na Seher! Kobieta jest załamana [25.12.2023] Ostatni przedświąteczny odcinek serialu "Dziedzictwo" zobaczymy 22 grudnia, a potem czeka nas kilka dni przerwy. Jednak już po Świętach Bożego Narodzenia turecka produkcja ponownie zagości w ramówce TVP. Wiemy, co wydarzy się telenoweli w okresie świąteczno-noworocznym. Mamy streszczenia nowych odcinków, które Telewizja Polska pokaże w dniach 27 grudnia - 5 stycznia.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po świętach. Czy Yildiz jest w ciąży? [25.12.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" do końca 2023 roku. Wkrótce w serialu: Ender stwierdza, że musi wyjść za mąż. Kumru knuje, by oskarżyć Asuman o kradzież. Cagatay i Sedahi szukają syna Samiego. Po awanturze w pubie Caner, Emir, Omer i Ekin zaprzyjaźniają się. Co jeszcze się wydarzy? Sprawdź streszczenia odcinków w galerii zdjęć. Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu. 📢 Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś. Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka [25.12.2023] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć.

📢 45 lat temu przeżyliśmy zimę stulecia. Tunele w śniegu i pamiętny sylwester [zdjęcia] Trzymetrowe zaspy, sparaliżowana komunikacja, kłopoty z dostawą węgla do elektrociepłowni. Zima, która zaatakowała na przełomie 1978 i 1979 roku nazywana jest "zimą stulecia". Niebawem mija 45 lat od tych wydarzeń. W galerii prezentujemy zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które wykonano w tamtym czasie. 📢 Wypadek na DK10. Dachowanie samochodu osobowego Samochód osobowy dachował na 295 kilometrze Drogi Krajowej nr 10. Utrudnienia na drodze! Wprowadzono ruch wahadłowy. 📢 Jedzenie z wigilijnego stołu nie dla psa i kota. Weterynarz wyjaśnia dlaczego Gdy już zaczniemy kosztować wigilijne i świąteczne smakołyki pamiętajmy, że to, co jest smaczne dla ludzi, niekoniecznie jest odpowiednie dla psów i kotów. Lepszym prezentem na święta dla waszych pupili na pewno będą specjalnie przeznaczone dla nich przysmaki, niż rarytasy z wigilijnego stołu. Uwaga, niektóre produkty dla zwierząt mogą być toksyczne!

📢 Zderzenie radiowozu z autem osobowym w Bydgoszczy. Jedna osoba zabrana do szpitala Zderzenie policyjnego radiowozu z autem osobowym na skrzyżowaniu ulic Nakielskiej i Nasypowej w Bydgoszczy. Jedna osoba zabrana do szpitala. 📢 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy redakcja "Expressu Bydgoskiego" Z okazji Świat Bożego Narodzenia redakcja "Expressu Bydgoskiego" życzy wszystkim Czytelnikom dużo radości, zdrowia oraz samych pięknych chwil spędzonych z najbliższymi. Niech ten szczególny czas upłynie Wam w spokoju i miłości. W nadchodzącym 2024 roku życzymy wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń - zarówno tych małych, jak i wielkich! 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Oto galeria darmowych kartek świątecznych. Wyślij wyjątkową kartkę świąteczną na Boże Narodzenie Piękne zdjęcia i obrazki idealne do wysłania z życzeniami świątecznymi na Boże Narodzenie. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo z w galerii znalazły się zarówno propozycje tradycyjne jak i nowoczesne, pełne humoru. Do zdjęć dołącz najlepsze życzenia na Boże Narodzenie dla rodziny, znajomych. 📢 Ciepły front z opadami. Prognoza pogody na Wigilię i Święta Bożego Narodzenia 24 grudnia przez Polskę przetacza się ciepły front atmosferyczny, który przynosi opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz samego deszczu. Wraz z jego nadejściem temperatura będzie rosła. Oto prognoza pogody na Wigilię oraz Święta Bożego Narodzenia. 📢 Pierwsza gwiazdka, czyli... planeta. Co najpierw rozbłyśnie na niebie 24 grudnia? Gdy na niebie rozbłyśnie pierwsza gwiazdka, to znak dla domowników, że czas zasiadać do wigilijnej kolacji. To jeden z najbardziej znanych zwyczajów, który nawiązuje do Gwiazdy Betlejemskiej - zwiastującej przyjście na świat Syna Bożego. Jaki obiekt jako pierwszy (jeśli pogoda na to pozwoli) powinniśmy ujrzeć w niedzielę, 24 grudnia 2023 roku?

📢 Tradycyjne potrawy wigilijne z Kujaw i Pomorza. Zawdzięcza nam je cała Polska [lista] Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, który spędzamy z bliskimi osobami. Wspólne kolędowanie, obdarowywanie się prezentami i zasiadanie przy uroczystym stole. A do tego tradycyjne posiłki, które w większości przypadków, jemy tylko raz do roku. Pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem, zupa śledziowa. To nie jedyne tradycyjne potrawy wigilijne z Kujaw, które zawdzięcza nam cała Polska. 📢 Tak przejmują media publiczne. Wyciekły rozmowy. Chodzi o grupę "Wejście". "To pachnie stanem wojennym" Dziennikarz Marcin Dobski zamieścił na platformie X (wcześniej Twitter) screeny rozmów z grupy w aplikacji WhatsApp. Zdaniem dziennikarza grupa "Wejście" zrzesza osoby, które omawiały i planowały przejęcie mediów publicznych. Wśród zainteresowanych są nowe władze Polskiego Radia czy prezes PAP Marek Błoński.

📢 Zabytkowy holownik "Certa" dopłynął do Bydgoszczy i przycumował na Brdzie do burty barki "Lemara" Pamiętający koniec XIX wieku holownik "Certa" prowadzony przez kapitana Jerzego Raca dotarł wreszcie do Bydgoszczy. W środę (20 grudnia) stateczek dopłynął z Nakła do bydgoskiej śluzy "Czyżkówko", zaś w piątek (22 grudnia) do centrum Bydgoszczy. 📢 Wyjątkowe zdjęcia Bydgoszczy. Zobacz miasto na archiwalnych zdjęciach sprzed prawie 100 lat Ostatnie lata to czas wielkich inwestycji w Bydgoszczy. Wiele miejsc zmieniło się nie do poznania, a niektóre budynki zniknęły na zawsze. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądało miasto w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Prezentujemy zdjęcia Bydgoszczy z lat 1920-39. 📢 Wypadki na drogach w Kujawsko-Pomorskiem! Karambole, auta w rowach, spore utrudnienia Po nocnym i porannym ataku zimy na drogach zrobiło się ślisko. Na DK 10 w okolicach Solca Kujawskiego zderzyły się dwa auta, a dwa kolejne wylądowały w rowie. W powiecie grudziądzkim kierowca ciężarówki wpadł w poślizg i wypadł z drogi. Rano ślisko było nawet na drodze S5.

📢 Maja Komorowska wyszła za mąż za kuzyna Beaty Tyszkiewicz. Z hrabią Jerzym Hubertem Tyszkiewiczem była przez 55 lat Maja Komorowska jest wybitną postacią i zasłynęła z wielu ról aktorskich, za które została doceniona licznymi nagrodami. Co wiemy o jej życiu prywatnym? To, że nie było takie kolorowe, jak jej kariera zawodowa. Poznaj sekrety z życia aktorki. 📢 Tak wygląda Góra Zamkowa w Dobrzyniu nad Wisłą. To tajemnicze miejsce z niezwykłą historią Góra Zamkowa w Dobrzyniu nad Wisłą to miejsce absolutnie niezwykłe, owiane tajemnicami historii, smagane wiatrem, czasem ulewnym deszczem, podmywane wodą. A jakiż widok roztacza się ze szczytu?!

📢 Zakończyła się przebudowa ulicy Kromera w bydgoskim Fordonie. Zobaczcie zdjęcia Urząd Miasta Bydgoszczy poinformował, że zakończyła się budowa ulicy M. Kromera na osiedlu Tatrzańskim w Fordonie. Na wyremontowanej ulicy dosadzone zostały drzewa i krzewy. W ramach inwestycji powstały nowe jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe.

📢 Świąteczny "podarek" na drodze nr 254 - komentarz Jarosława Reszki Trwająca od roku przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 (na razie pomiędzy Brzozą i Łabiszynem oraz w samym Łabiszynie) dla okolicznych mieszkańców i podróżnych do tej pory sypała już niespodziankami niczym z rogu obfitości. Najlepsze drogowcy w firmy Transpol, która prowadzi tę dużą inwestycję, zachowali jednak na Boże Narodzenie. 📢 W Bydgoszczy powstał drugi "Dom Griswoldów". Zobacz zdjęcia Nasz sklep funkcjonuje od ponad 30 lat. Zawsze zależało nam na tym, by był przyjazny ludziom. Iluminacja świąteczna idealnie się w to wpisuje - mówi Danuta Paterek, która prowadzi sklep przy ul. Lelewela 36 w Bydgoszczy. 📢 Enea Abramczyk Astoria w niezwykłych okolicznościach ograła lidera. Tak kibicowaliście koszykarzom! Enea Abramczyk Astoria wciąż niepokonana we własnej hali w tym sezonie. Wydawało się, że serię przerwie Śląsk II Wrocław z fenomenalnym Jamande Bryantem w składzie, ale bydgoszczanie wyrwali zwycięstwo po dogrywce.

📢 Często sikasz i jesteś agresywny? To mogą być objawy choroby. Poznaj 9 wczesnych symptomów cukrzycy. Zauważysz je podczas świąt Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy możemy odpocząć i się zrelaksować. Zasiadamy przy suto zastawionym stole, nierzadko sięgamy po alkohol i folgujemy sobie. Święta to też moment, kiedy możemy zauważyć pewne symptomy, które mogą wskazywać na poważną chorobę. Zwróć uwagę na tych 9 objawów, które mogą wskazywać na cukrzycę.

📢 W sezonie letnim do Bydgoszczy powróci popularne połączenie lotnicze. Wiemy, kiedy startują loty do Krakowa Port Lotniczy Bydgoszcz poinformował, że w sezonie letnim do siatki połączeń powróci cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kujaw i Pomorza kierunek. Od kwietnia PLL LOT uruchamia rejsy do Krakowa. 📢 Tak mieszka i podróżuje córka Teresy Werner. Joanna Garbos zachwyca urodą i figurą [22.12.23] Joanna Garbos to córka Teresy Werner. Pani Joanna jest jedynaczką i oczkiem w głowie królowej śląskich szlagierów. Kim jest Pani Joanna i co robi? Mówi się, że Teresy Werner czas się nie ima, bo piosenkarka nieustannie zachwyca urodą i figurą. W przypadku Joanny Garbos można powiedzieć, że jest tak samo. Córka Teresy Werner zachwyca i urodą, i figurą.

📢 Zaglądamy do domu Joanny Przetakiewicz. Zobacz wyjątkową aranżację stołu na święta. Elegancka choinka projektantki zachwyca internautów Dom Joanny Przetakiewicz jest już gotowy na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się eleganckie świąteczne dekoracje. Projektantka mody postawiła w tym roku na trzy modne kolory, które zdominowały bożonarodzeniową aranżację. Zobacz, jak wygląda świąteczny stół Joanny Przetakiewicz. Elegancko przystrojona choinka robi ogromne wrażenie! 📢 Świąteczny weekend w Bydgoszczy. Sprawdź, co się będzie działo w dniach 22-26 grudnia Święta to dla wielu ludzi przede wszystkim czas spędzony wspólnie z bliskimi. Dla tych, którzy chcieliby urozmaicić sobie ten świąteczny weekend, przygotowaliśmy propozycje atrakcji, planowanych w Bydgoszczy w dniach 22-26 grudnia. Wśród nich np. koncert kolęd, świąteczne warsztaty, filmowy seans i sportowe emocje. 📢 Najpiękniejsze polskie kolędy na Boże Narodzenie 2023. Wybraliśmy najlepszą świąteczną muzykę do kolędowania w rodzinnym gronie – posłuchaj Boże Narodzenie kojarzy nam się z opłatkiem, prezentami, świąteczną choinką i pysznymi potrawami. Najważniejsze są jednak świąteczne spotkania się z rodziną i przyjaciółmi. Bożonarodzeniowe chwile staną się jeszcze bardziej magiczne, gdy nie będziemy zapominać o kultywowaniu tradycji. Już podczas Wigilii warto zainicjować rodzinne śpiewanie kolęd. Sprawdź, skąd wywodzi się ten zwyczaj i jak zachęcić gości do wspólnego kolędowania.

📢 Bydgoski hotel ma częściowo zasłonić "Rywala". Niebawem ruszą prace budowlane Teren u zbiegu ulic Gdańskiej i Śniadeckich został już ogrodzony. W tym miejscu spółka B&B Hotels Polska wzniesie nowy budynek. Projekt opracowała pracownia Arbapol. Od lat inwestycja w tym miejscu wzbudza wśród bydgoszczan kontrowersje. 📢 Zabawki z dawnych lat. Sentymentalna wystawa w muzeum w Szubinie to hit Ekspozycja przyciąga nie tylko dorosłych, którzy przychodzą powspominać, także najmłodszych. Wiele eksponatów do Muzeum Ziemi Szubińskiej przynieśli sami mieszkań 📢 Marcin Najman 14 lat temu przegrał z Pudzianem na KSW. Tak przez lata zmienił się "El Testosteron" [zdjęcia] Marcin Najman to jeden z najbardziej kontrowersyjnych sportowców w Polsce. Głośno o nim zrobiło się w 2008 roku, gdy wziął udział w programie Big Brother V. W kolejnych latach przegrywał walki w kompromitującym stylu, a jego rywale i kibice zarzucali mu, że do klatki wchodzi tylko dla pieniędzy. W swoim debiucie w federacji KSW przegrał przez nokaut z Mariuszem Pudzianowskim po 43. sekundach walki. Przypominamy, jak w tym czasie zmieniał się Marcin Najman. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Leszek Górecki z "Daleko od szosy" - tak od 1976 r. zmienił się aktor Krzysztof Stroiński Krzysztof Stroiński urodził się w Pszczynie w 1950 roku (9 października). Od młodości interesował się aktorstwem. Rozpoznawalność, sympatię widzów i sporą popularność zyskał po roli Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Zobaczcie, jak zmienił się od tego czasu. 📢 Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" Już wkrótce, bo 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny będzie świętować gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku. Zobaczcie, na kogo czekają wielkie pieniądze Pieniądze, pieniądze - śpiewano niegdyś w musicalu "Metro". I choć nie są w życiu najważniejsze, to warto je mieć. Już niedługo przekonają się o tym niektóre znaki zodiaku. 2024 rok będzie sowity. Kto może spodziewać się zastrzyku gotówki już w styczniu 2024 roku? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Oto horoskop finansowy na nowy rok. Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku. 📢 Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! Iluminacje ozdabiające posesję przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy kryją w sobie poruszającą serca historią rodzinnej miłości. Postanowiliśmy ponownie odwiedzić gospodarzy, którzy także i w tym roku zachowali tradycję, dodając mieszkańcom świątecznego blasku. To za sprawą około dwustu tysięcy lampek, które i tym razem wzbudziły w bydgoszczanach zachwyt.

📢 Horoskop miłosny na zimę 2023/2024. Nie pozwól, by chłód zamroził Wasz związek Nadchodzi zima. Co zrobić, by mroźne zimowe miesiące, nie oznaczały również chłodu w Waszym związku? Przeczytajcie horoskop na zimę 2023/2024, który przygotowała Wróżka Nadya. Oto, co jej zdaniem powinniście zrobić w najbliższym czasie, aby Wasz związek trzymał się mocno i by rozgrzewała go nieustanna miłość! Przejdź do galerii i przeczytaj horoskop dla każdego znaku zodiaku. 📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano.

📢 Marynarka w kratę damską to modowy hit od wielu lat. W tym sezonie będziemy nosić ją w stylu Agaty Kornhauser-Dudy Marynarka w kratę to ostatnio ulubiona część garderoby Agaty Kornhauser-Dudy. Założyła ją na kilka ważnych spotkań. Ten wzór to klasyka – modny od wielu lat. Obecnie przechodzi swój renesans. Dlaczego warto mieć marynarkę w kratę damską w swojej szafie? Bo pasuje do wielu stylizacji. Z powodzeniem możesz ją założyć w nadchodzące święta. 📢 Przepis na opłatek wigilijny 2023. Przepis na opłatek jest bardzo prosty – wystarczą 3 składniki Dzielenie się z bliskimi opłatkiem to jedna z najtrwalszych i zarazem najpiękniejszych polskich tradycji wigilijnych. Opłatek wigilijny można kupić w każdej parafii, w centrum handlowym a nawet od listonosza! Ale można także samodzielnie zrobić opłatek wigilijny w domu. Sprawdź teraz w naszej galerii przepis na tradycyjny opłatek wigilijny oraz na opłatek bezglutenowy.

📢 Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Najpiękniejsze, poważne, tradycyjne, śmieszne Już niedługo po raz kolejny spotkamy się z bliskimi przy wigilijnym stole. Będzie to z pewnością czas wzruszeń, radości i miłości. I dzielenia się opłatkiem. Warto jednak pamiętać o złożeniu życzeń bożonarodzeniowych tym, z którymi nie spotkamy się na święta. Poniżej prezentujemy kilka podpowiedzi, co napisać, żeby było oryginalnie. 📢 Zupa grzybowa wigilijna. Przepis na wigilijną zupę grzybową Magdy Gessler Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, dlatego warto już teraz zastanowić się, co przygotować na Wigilię. Jedną z potraw, których nie może zabraknąć na wigilijnym stole jest zupa grzybowa. Przygotowaliśmy dla was przepis na idealną wigilijną zupę grzybową. Sprawdźcie, jak przygotować zupę grzybową na Wigilię, która zachwyci wszystkich gości.

📢 DK nr 10 była zablokowana po wypadku niedaleko Bydgoszczy. Zderzyły się dwie ciężarówki Da samochody ciężarowe i jedno auto osobowe brały udział w zdarzeniu, do którego doszło na DK nr 10 w Makowiskach w Kujawsko-Pomorskiem. Do wypadku doszło o godz. 5.20. Do godz. 8.10 droga była nieprzejezdna. 📢 Zajrzyj do domu Krzysztofa Rutkowskiego w świątecznym klimacie. Zobacz, jak udekorowała salon na Boże Narodzenie żona znanego detektywa Dom Krzysztofa Rutkowskiego jest już przystrojony na Boże Narodzenie. W luksusowych wnętrzach pojawiły się modne świąteczne dekoracje i kilka choinek. Zobacz, jak Maja Plich ozdobiła dom znanego detektywa. 📢 "Zły" cholesterol: te produkty włącz do diety, żeby obniżyć poziom cholesterolu LDL! Wysoki cholesterol LDL, zwany "złym" cholesterolem szkodzi układowi krwionośnemu i odkłada się w kamieniach żółciowych. Ze wzrostem poziomu "złego" cholesterolu wzrasta ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, zawału serca czy udaru. Ze złym cholesterolem można walczyć na kilka sposobów. Jednym z nich (i najważniejszym) jest konsultacja lekarska i włączenie leczenia farmakologicznego. Innym jest zmiana diety i włączenie do niej produktów, które w sposób naturalny powodują obniżenie frakcji LDL w organizmie.

📢 Polki uwielbiały go w roli Omera w Więźniu miłości. Taki prywatnie jest Erkan Meriç "Więzień miłości" to jeden z wielu tureckich seriali, który swego czasu był emitowany w Telewizji Polskiej. Przez ponad dwa lata widzowie w naszym kraju zobaczyli ponad 500 odcinków. Główną rolę w telenoweli odgrywał Erkan Meriç, który wcielał się w postać Omera. Aktor jest bardzo przystojny, co nie umknęło fankom produkcji znad Bosforu. Sprawdziliśmy, co dzisiaj słychać u bohatera "Więźnia miłości". Prezentujemy prywatne zdjęcia serialowego Omera. 📢 Za nami jubileuszowy koncert z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska [zdjęcia] W sobotę w Immobile Łuczniczce byliśmy świadkami prawdziwego święta folkloru. Ziemia Bydgoska zaprezentowała wieloregionalny dorobek artystyczny. 📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka.

📢 Kalendarz dni wolnych na 2024 rok. Można przebierać w długich weekendach! Jeśli szykujesz się do planowania dni urlopowych na 2024, warto dokładnie przyjrzeć się kalendarzowi. W przyszłym roku zapowiada się masa długich weekendów. Jeśli dodasz do nich 1-2 dni urlopu, zyskasz sporo wolnego. Szansa na dłuższy odpoczynek możliwa jest już na początku roku. Zobacz w galerii, kiedy wypadają dni wolne w 2024 i jak układają się w długie weekendy. 📢 Tak mieszkają Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox. Góralski dom robi wrażenie Kasia i Jędrek Gąsienicowie są znani z programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Przebojowe małżeństwo mieszka z dwójką dzieci w Zakopanem. Zobaczcie, jak wygląda ich dom! W galerii poniżej prezentujemy zdjęcia domu, w którym mieszkają Kasia i Jędrek z Gogglebox.

📢 Grał Emira w serialu Przysięga. Tak dzisiaj wygląda Gökberk Demirci "Przysięga" była jednym z najdłużej emitowanych tureckich seriali na antenie Telewizji Polskiej. Losy bohaterów telenoweli śledziliśmy przez 3,5 roku, a w tym czasie widzowie zobaczyli 838 odcinków. Postanowiliśmy sprawdzić, co słychać u głównego bohatera serialu "Przysięga". Gökberk Demirci jest aktywny w mediach społecznościowych i chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobacz, jak na co dzień żyje serialowy Emir.

📢 Te osoby w 2024 roku nie będą płaciły abonamentu RTV. Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej [9.12.2023 r.] Znamy grupę uprawnionych osób, które w 2024 roku będą zwolnione z opłaty abonamentowej. Co do zasady, ten kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musi uiścić opłatę za abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych od obowiązku wnoszenia opłaty jest bardzo długa. Sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 roku nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 Jak ułożyć kostkę Rubika 3x3x3 - oto algorytmy. Kostka Rubika krok po kroku Ułożenie kostki Rubika wcale nie musi być trudne. Jest na to kilka sposobów. Najpopularniejszą kostką Rubika jest ta w wersji 3x3x3, ale są też 2x2 oraz 4x4. W naszym poradniku opiszemy, jak szybko ułożyć kostkę Rubika.

📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! [4.12.2023 r.] Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Może jeszcze serniczka? Tyle kalorii mają popularne świąteczne potrawy i wypieki Nie jest tajemnicą, że tradycyjne świąteczne potrawy nie należą do "lekkich" i najzdrowszych. Z tego artykułu dowiesz się, ile dokładnie kalorii mają najpopularniejsze świąteczne/wigilijne dania i wypieki. Liczba kalorii w danej potrawie będzie się oczywiście nieco różnić od przepisu (np. od tego ile dodasz majonezu) oraz przygotowania (sposób smażenia). W galerii po zdjęciami potraw znajdziesz ich przybliżoną liczbę kalorii. 📢 Śmieszne wierszyki na Boże Narodzenie. Życzenia SMS, rymowanki i żartobliwe życzenia Złóż bliskim i rodzinie zabawne życzenia na Boże Narodzenie. Nie masz pomysłu na stworzenie czegoś od siebie? Skorzystaj z naszych propozycji, skopiuj je i wklej do wiadomości i wyślij. Krótkie, zabawne, w formie żartu.

📢 Czesia z Klanu - tak teraz wygląda. Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Anna Powierza Anna Powierza to polska aktorka, którą telewidzowie doskonale pamiętają z kultowego polskiego serialu pt. "Klan". Pani Anna wcielała się tam w niezwykle popularną i lubianą Czesię. Trudno uwierzyć, jak ten czas szybko leci. Dziś serialowa Czesia ma 45 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 25 lat! 📢 Urocza Seyran z serialu "Złoty chłopak". Afra Saraçoğlu na prywatnych zdjęciach Afra Saraçoğlu to turecka aktorka, którą polscy widzowie poznali głównie dzięki telenoweli "Złoty chłopak" (można go oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00). Jaka prywatnie jest serialowa Seyran? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które Saraçoğlu publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Bydgoszczanie na zdjęciach z lat 90. Tak wtedy się ubieraliśmy i takimi autami jeździliśmy Co jakiś czas zabieramy was w podróż po dawnej Bydgoszczy. Tym razem przygotowaliśmy ponad dwadzieścia archiwalnych zdjęć zrobionych w latach 90. przez naszych fotoreporterów. Żyjące handlowe ulice i targowiska, pierwsze galerie, do których z wielką ciekawością zaglądali bydgoszczanie... Jak się wtedy ubieraliśmy, jakimi autami jeździliśmy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii.

📢 Rodzina Golców - tak mieszka i żyje na co dzień. Ich dom jest pełen ciepła i miłości, a wnętrze zaskakuje! Paweł Golec to brat bliźniak Łukasza Golca i członek zespołu "Golec uOrkiestra". Ich muzykę kojarzą wszyscy, a najbardziej znane hity nadal można usłyszeć na weselach czy innych imprezach. Na swoim instagramowym profilu chętnie dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda wnętrze domu Golców. Zobaczcie w naszej galerii! Dom jest pełen ciepła i miłości, a także pięknie urządzony! 📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań? 📢 "Bydgoski Dom Griswoldów" po raz kolejny robi furorę wśród mieszkańców. Zachwyca tysiącami światełek! Zobacz zdjęcia Świąteczne iluminacje w okolicach Bożego Narodzenia to tradycja, która od lat gości w wielu domach. Te jednak, które możemy podziwiać przy Sielskiej 55 w bydgoskim Fordonie, budzą wyjątkowy zachwyt. Dom ten ozdobiony jest bowiem aż 120 tysiącami światełek! Skąd ten pomysł? To z miłości nie tylko do świąt i dekoracji, ale przede wszystkim - najbliższych.

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie. Szczere, wyjątkowe, poważne. Życzenia na kartkę, SMS, Messenger, Facebook, WhatsApp [24.12.21] Szukacie wyjątkowych życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021? Wybierzcie z kilkudziesięciu propozycji, które przygotowaliśmy. Najlepsze życzenia na Boże Narodzenie dla rodziny, znajomych. Życzenia na święta i Nowy Rok, krótkie do wysłania SMS oraz dłuższe do wysłania mailem. Życzenia na święta mogą być też zabawne, dlatego nie zabrakło wierszyków i rymowanek. 📢 Nowe zabawne życzenia na Boże Narodzenie 2021. Wesołe i krótkie życzenia SMS, Facebook i Messenger W artykule proponujemy krótkie i zabawne życzenia na Boże Narodzenie. Wielu Czytelników woli złożyć właśnie takie, uważając, że świąteczny czas to dobra okazja, by odpocząć od powagi i zadęcia. Zobacz, jakie życzenia na Boże Narodzenie zebraliśmy dla Was. Skopiuj je i dołącz którąś z bezpłatnych grafik z galerii artykułu.

📢 Modlitwa przed Wieczerzą Wigilijną. Kiedy się modlić? Jak się modlić? [poradnik do wydruku] Boże Narodzenie to święto religijne, dlatego w Wigilę tego święta - oprócz łamania się opłatkiem, który sybolizuje ciało Jezusa Chrystura, wierni powinni odmówić modlitwę przed wieczerzą wigilijną. Fragmenty, które odczytać należy w czasie modliwty wigilijnej znajdziecie Państwo w galerii obrazów, które dołączamy do artykułu. Można je pobrać bezpłatnie i wydrukować przed Wigilią.

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne