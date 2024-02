Prasówka 25.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Rundę zasadniczą Orlen Basket Ligi Kobiet wieńczyły derby Basket 25 Bydgoszcz - Energa Polski Cukier Toruń. Miały one charakter wyłącznie prestiżowy, bo bydgoszczanki wcześniej straciły szansę na poprawę dziesiątej lokaty, a torunianki zapewniły sobie prawo gry w play off.

Niespotykana uroda, wyjątkowy talent aktorski i ogromne serce. Anna Dymna to wybitna polska aktorka, której zawdzięczamy wiele niezapomnianych ról. "Sami swoi", "Trędowata", "Znachor", to tylko niektóre z klasyków kina, w których wystąpiła Dymna. W tym roku aktorka będzie obchodzić 73. urodziny. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Anna Dymna.

Katarzyna Pakosińska ma już za sobą debiut w roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie". Artystka kabaretowa i dziennikarka we wtorek, 20 lutego, po raz pierwszy poprowadziła program w parze z Piotrem Wojdyło. Sprawdziliśmy, jak była członkini Kabaretu Moralnego Niepokoju wygląda na co dzień. Zobaczcie prywatne zdjęcia Katarzyny Pakosińskiej.

Zazdrosny Dogan nie może znieść stałej obecności Cagataya w życiu Yildiz. Do tego stopnia, że postanawia zlecić jego zabójstwo. Nie wie jednak, że uszkodzonym pojeździe Cagataya znajdują się także Ender i Yildiz, która znowu pokłóciła się z mężem. Dogan na wieść o tym, że w samochodzie znajduje się jego żona, karze jej natychmiast z niego wysiąść. Ta jednak bagatelizuje jego roszczenia. Chwile po tym Cagatay traci panowanie nad kierownicą. Na miejscu dochodzi do tragedii. Czy Edner, Yildiz i Cagatay przeżyją wypadek? Co stanie się z Doganem? Tego dowiecie się ze streszczeń w naszej galerii.

Do końca lutego pozostało już tylko kilka odcinków serialu "Dziedzictwo". Wiemy już, co w najbliższych dniach wydarzy się w tureckiej telenoweli. Przygotowaliśmy streszczenia nowych epizodów popularnej produkcji znad Bosforu. Ali oświadczy się Kiraz, dziewczyna się zgodzi, ale w tym samym momencie padną strzały i Kiraz zginie. Yaman szczerze porozmawia z Seher, która postanowi wybaczyć mężczyźnie. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" w dniach 21-29 lutego.

Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków serialu "Zakazany owoc", które zostaną wyemitowane w TVP 2 do końca lutego. Asuman wybierze się do znachorki, aby Yildiz szybciej zaszła w ciążę, natomiast Dogan zleca zabójstwo Cagataya. Co jeszcze wydarzy się w tureckiej telenoweli pod koniec lutego? Zobacz streszczenia kolejnych epizodów "Zakazanego owocu".

16 lutego Telewizja Polska nadała ostatni odcinek pierwszego sezonu tureckiego serialu "Złoty chłopak". Jak można było się spodziewać, emocji zwrotów akcji w finale sezonu nie zabrakło. Sprawdzamy, co wydarzy się po weekendzie 17-18 lutego. Wkrótce w serialu: W szpitalu Seyran wraz z rodziną Ferita czeka na wieści o stanie jego zdrowia. Wszyscy przeczuwają najgorsze. Mają pretensje do ukochanej rannego. Kazim staje w obronie swojej córki. Ciotka Hatice namawia Halisa, aby zrezygnował z odwetu na Saffecie i jego bliskich. Ferit przechodzi skomplikowaną operację. Co jeszcze się wydarzy? Więcej szczegółów w artykule i galerii zdjęć.

To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 17-18 lutego. Kiraz nie wierzy w to, że Ali mógłby chcieć z nią być. Symuluje chorobę, żeby go unikać. Seher w dalszym ciągu nie potrafi wybaczyć Yamanowi tego, że tak łatwo uwierzył w plotki na jej temat. Yaman próbuje się usprawiedliwić przed Seher. Ziya i Yusuf uważają, że Yaman powinien błagać Seher o przebaczenie. Kiraz dowiaduje się, że Ali planuje poprosić ją o rękę. Sultan tworzy listę weselnych gości. Bliscy nie mogą uwierzyć w tragiczną śmierć Kiraz. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

Casilda rozpoznaje na zdjęciu w gazecie doktora Malię, który jest poszukiwany za liczne oszustwa. Zawiadamia don Maximiliana i razem z Martinem ratują Rosinę z rąk fałszywego lekarza. Mauro pragnie zbliżyć się do Teresy, lecz z powodu pewnych zobowiązań nie może. Cayetana planuje srogą zemstę. Czy kobieta wreszcie zostanie zdemaskowana? Zobaczcie, co wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" do końca lutego. Streszczenia znajdziesz w naszej galerii!

Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. Powtórki odcinków TVP 1 pokazuje o godz. 6.05. Telenowelę można oglądać w dni robocze. Co wydarzy się w drugiej połowie lutego? Ferit ucieka strażnikom i jedzie do Antep spotkać się potajemnie z Seyran, planując ucieczkę z dziewczyną. Do akcji niespodziewanie wkracza uzbrojony w broń Tarik, który strzela do Ferita. Ten pada zakrwawiony. Seyran rozpacza. Ferit trafia do szpitala, rodzina obawia się, że chłopak umrze... Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" w drugiej połowie lutego. Wkrótce w serialu: Ender przyłapuje Nurgul na oszustwie. Yildiz pomaga kuzynce Gamze dostać się do castingu i sama robi wrażenie na reżyserze. Handan pozoruje samobójstwo. Halitcan kolejny raz dostaje gorączki w przedszkolu... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.