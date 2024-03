Prasówka 24.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niedziele handlowe 2024 - lista. Czy 24 marca sklepy będą otwarte?”?

Prasówka 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Niedziele handlowe 2024 - lista. Czy 24 marca sklepy będą otwarte? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2024 roku mamy siedem niedziel handlowych. Jedna z nich wypada 24 marca. Obecne przepisy reguluje Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Trzecia Droga przedstawiła właśnie projekt ustawy, który ma wprowadzić nowe zasady. Na czym mają one polegać i jak za pracę w niedzielę mieliby być wynagradzani pracownicy? O tym piszemy poniżej.

📢 18-latek chodził z nożem po Bydgoszczy i groził przechodniom. Jest w rękach policji Sytuacja miała miejsce w ubiegłą sobotę (16 marca) na Szwederowie w Bydgoszczy. Młody mężczyzna najpierw zagroził nożem grupie przechodniów, później na cel wziął młodszą od siebie osobę i zażądał od niej wydania telefonu komórkowego. Policja złapała podejrzanego - najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

📢 Najlepsza pozycja do spania. To, na którym boku śpisz ma ogromne znaczenie [24.03.2024] Jakość snu jest bardzo istotna w życiu człowieka. Pomaga w regeneracji organizmu oraz bardzo dobrze wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Wielu ludzi ma ulubioną pozycję do spania. Jedni preferują spanie na boku, inni na plecach, a jeszcze inni na brzuchu. To, w jakiej pozycji śpisz ma ogromne znaczenie. Na którym boku lepiej spać - prawym czy lewym? Tego dowiesz się w naszej galerii!

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! [24.03.2024] Toksyczny związek niektóre osoby definiują jako ten, w którym jedna lub dwie osoby odczuwają więcej cierpienia niż radości lub taki, w którym pojawia się rutyna i mniej czasu na podzielenie się swoimi emocjami i uczuciami. Należy jednak pamiętać, że w każdym związku bywają trudniejsze momenty i warto sprawdzić, czy relacja już z pewnością spisana jest na straty. W naszej galerii dowiesz się, jak rozpoznać, czy twój związek jest toksyczny!

📢 Odważne kreacje Dody - więcej odsłaniają niż zasłaniają. Tak prowokuje artystka na zdjęciach [24.03.2024] Doda to artystka, która wypracowała swoją pozycję w świecie polskiego show-businessu. Artystka lubi prowokować i epatować seksualnością. Doda chętnie występuje w strojach, które podkreślają jej kobiece wdzięki. 📢 Tak podróżuje i wypoczywa Onur Tuna, czyli Alihan z serialu "Zakazany Owoc" - zdjęcia [24.03.2024] Onur Tuna to turecki aktor znany z takich produkcji jak "Zakazany owoc" (oryginalny tytuł to "Yasak Elma"), " Filinta", "Bi Küçük Eylül Meselesi" czy "Mucize Doktor". Polscy widzowie szerzej poznali go właśnie dzięki roli Alihana Tasdemira w "Zakazanym owocu". Jaki prywatnie jest aktor, który dzięki tej roli w Polsce zyskał sporą rzeszę fanek? Prywatne zdjęcia zobaczysz w galerii. 📢 Te damskie fryzury najbardziej podobają się mężczyznom. Zobacz - oczarujesz nimi płeć przeciwną [24.03.2024] Włosy dla wielu kobiet są ich atutem. Starają się zadbać o nie w najlepszy sposób, wymyślając coraz nowsze sposoby. Nie da się ukryć, że sama mowa ciała związana z włosami powinna dawać mężczyznom wiele do myślenia. Okazuje się, że pośród damskich fryzur mężczyźni mają swoich faworytów. W naszej galerii dowiesz się, jakie fryzury najbardziej im się podobają!

📢 Takie są wczesne objawy cukrzycy. Jeśli występują u ciebie - koniecznie idź do lekarza! [24.03.2024] Cukrzyca jest coraz częściej występującą chorobą, która spowodowana jest zaburzeniami wydzielania insuliny. Jej objawy i skutki w poważny sposób zakłócają funkcjonowanie całego organizmu, a powikłania mogą prowadzić nawet do śmierci. W naszej galerii dowiesz się, jakie są objawy cukrzycy. Jeśli występują również u ciebie, koniecznie udaj się do lekarza!

📢 Takie efekty przyniesie systematyczne jedzenie jajek. To dzieje się z organizmem, gdy je spożywamy [24.03.2024] Jajka mają niesamowite właściwości, o których wielu ludzi nie wie. Jeśli chcesz, by twój organizm poczuł się lepiej, a zdrowie znacznie poprawiło, to z pewnością musisz dowiedzieć się o ich działaniu. Systematyczne jedzenie jajek może zdziałać cuda! W naszej galerii dowiesz się o efektach, jakie przyniesie ich jedzenie.

📢 Koszyczek wielkanocny 2024 - to powinno się w nim znaleźć. Co włożyć do święconki? [24.03.2024] Święconka to nieodłączny element świąt wielkanocnych. Pokarmy święcimy w Wielką Sobotę, dlatego już teraz warto sprawdzić, co powinno znaleźć się w święconce. Niektóre produkty koniecznie powinniśmy do niej włożyć, a inne możemy dodać według własnego uznania lub tradycji rodzinnych. W naszej galerii dowiesz się, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym! 📢 Tak dziś wygląda Don Johnson z serialu Miami Vice. Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę - mamy zdjęcia! [24.03.2024] Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko [24.03.2024] W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [24.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [24.03.2024] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa. 📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [24.03.2024] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Niespodziewane odejście Seher z telenoweli "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [24.03.2024] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 22 marca. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [24.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [24.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Małgorzata Ostrowska-Królikowska - tak wyglądała w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [24.03.2024] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego.

📢 Tak wyglądała Teresa Lipowska w młodości. Basia z "M jak Miłość" była niezwykłą pięknością - zdjęcia [24.03.2024] Ukochana babcia wszystkich Polaków. Teresa Lipowska to niekwestionowana królowa "M jak Miłość". Jako seniorka rodu Mostowiaków, Barbara, od lat zachwyca na małym ekranie. Niewielu jednak wie, że w młodości była z niej prawdziwa piękność, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Teresa Lipowska, czyli Basia Mostowiak z serialu "M jak Miłość".

📢 W serialu "Dziedzictwo" zagrała Kiraz - ukochaną Alego. Kim jest Gülderen Güler? [24.03.2024] Do tego, by zostać aktorką mocno zachęcała ją mama. Urocza Gülderen Güler dzięki roli w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") zyskała sporą popularność. Historia granej przez nią postaci zakończyła się tragicznie - Kiraz umarła w dniu, w którym Ali postanowił poprosić ją o rękę. Kim jest Gülderen Güler i jaka jest na co dzień? Zobaczcie zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych.

📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ekskluzywny apartament w centrum Bydgoszczy - zdjęcia [24.03.2024] Niekwestionowana gwiazda stacji TVN Siedem - Klaudia El Dursi. Rodowita bydgoszczanka, która kilkanaście lat temu próbowała swoich sił w polskim show biznesie. Udało się dopiero kilka lat temu, dzięki reality show "Top Model". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Klaudia El Dursi. 📢 Licytacje komornicze w Bydgoszczy. Tanie domy, samochody, sprzęt AGD - lista [24.03.2024] Samochody, maszyny rolnicze, mieszkania. Te rzeczy można kupić od komornika w Bydgoszczy w okazyjnej cenie. Przedstawiamy terminarz licytacji komorniczych na marzec 2024. 📢 Serial "Złoty chłopak". Ślub i kompromitujące zdjęcie - streszczenia Po weekendzie w serialu "Złoty chłopak": Kaya ogłasza, że ożeni się z Suną. Kazim jest zachwycony, że kolejna córka wejdzie do rodziny Korhanów... Tymczasem Ferit i Seyran próbują wybić Sunie ten pomysł z głowy. Seyran nie wierzy, że to ślub z miłości. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" - streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli zamieszczamy w galerii.

📢 Misiek Koterski wziął ślub z Marcelą Leszczak. Młoda para pochwaliła się fotkami z ceremonii i podróży poślubnej [24.03.2024] 14 stycznia 2024 roku - niespodziewanie - media zostały zaskoczone informacją o ślubie Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak. Młoda para opublikowała zdjęcia z ceremonii zaślubin i pochwaliła się fotografiami z zagranicznej podróży poślubnej. W galerii artykułu zobaczycie zdjęcia ze ślubu i romantycznej wycieczki.

📢 Minimalna emerytura 2024. Tyle (netto) od marca wynosi najniższe świadczenie [24.03.2024] Emerytury w 2024 roku urosły o 12,12 proc. To jedna z najwyższych podwyżek od lat. Jak przełożyła się ona na minimalną emeryturę? Przypomnijmy, że w tym roku nie zastosowano waloryzacji kwotowo-procentowej, która jest korzystniejsza dla emerytów pobierających niższe świadczenia. Poniżej sprawdzisz, ile teraz wynosi minimalna emerytura netto. W związku z waloryzacją urosły też inne świadczenia wypłacane przez ZUS (więcej na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu).

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Seher sparaliżowana. Już nigdy nie stanie na nogach? - streszczenia [24.03.2024] İkbal nie podoba się, że Seher tak szybko dochodzi do siebie i postanawia znaleźć sposób, żeby to zmienić. Yaman jest niezwykle czuły i opiekuńczy względem Seher. Mężczyzna nie wstydzi się już pokazać swojej łagodnej strony. Przed wyjazdem na lotnisko Belgin robi Seher ostatni zastrzyk. Dziewczyna traci władzę w nogach. Jest przerażona. 📢 To wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po weekendzie. Ferit będzie miał dziecko z inną?! - streszczenia [24.03.2024] Ferit odwozi pijanego Abidina do domu. Piril pokazuje Pelin kompromitujące zdjęcie. Nukhet jest w szoku, kiedy dowiaduje się o ślubie syna. Pelin wyznaje Feritowi, że spodziewa się jego dziecka. Mężczyzna jest załamany. Wuj dziewczyny chce, aby ten rozwiódł się z żoną i wziął za dziewczynę odpowiedzialność. Ferit boi się, jak zareagują na to dziadek i Seyran...

📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się pod koniec marca i na początku kwietnia. Ender poderwie kolejnego faceta [24.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec marca i na początku kwietnia. Wkrótce w serialu: Ender postanawia rozkochać w sobie Engina. Dogan i Yildiz znowu wyznają sobie miłość. Kumru wraca do domu. Hilal pragnie skłócić Dogana z Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Cichy udar mózgu i jego nietypowe objawy. Tych sygnałów nie wolno lekceważyć [24.03.2024] Cichy udar mózgu atakuje podstępnie i nie daje typowych objawów. Często mogą być one kojarzone ze starzeniem się lub zwykłym roztargnieniem. Subtelne symptomy łatwo przeoczyć, a bez podjętego leczenia i kontroli lekarskiej narażamy się na bardziej dotkliwy udar, który może zakończyć się śmiercią lub poważną utratą zdrowia. W tym materiale dowiesz się o najczęściej występujących objawach tzw. cichego udaru mózgu.

📢 Wyjątkowy gość w Młynach Rothera w Bydgoszczy. Dzieci spotkały się z zajączkiem wielkanocnym W sobotę (23 marca) w Młynach Rothera w Bydgoszczy pojawił się wyjątkowy gość. Dzieci i ich rodzice od południa do wieczora w Spichrzu Zbożowym mogli spotkać się z zajączkiem wielkanocnym. 📢 Serial Akacjowa 38 - to wydarzy się po weekendzie. Ulica spłynie krwią po zamachu Po weekendzie w serialu "Akacjowa 38": Calanda daje Casildzie bombę ukrytą w kwiatach, by zaniosła ją do kościoła, w którym odbędzie się ślub. Dochodzi do eksplozji, w której giną ludzie. Przeczytaj, co dalej wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". - streszczenia hiszpańskiej telenoweli zamieszczamy w galerii. Serial można oglądać na antenie TVP 2 o godzinie 18.45. 📢 Spacer w deszczu ulicami zrewitalizowanego Starego Fordonu - zobacz zdjęcia Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu zorganizowało w sobotę wycieczkę ulicami dawnego miasta pn. „Rewitalizacja osiedla Stary Fordon”. Niestety, plany organizatorów mocno utrudniła fatalna pogoda.

📢 Zawisza Bydgoszcz kontra Unia Swarzędz. Dwa gole, rzut karny i ... tyle było emocji [zdjęcia kibice + mecz] W 22. kolejce III ligi piłki nożnej Zawisza Bydgoszcz podejmował Unię Swarzędz. W sobotnie wczesne popołudnie spotkały się trzeci z szóstym zespołem, które w tabeli dzieliły trzy punkty. To zwiastowało duże emocje.

📢 Żarciowozy zaparkowały pod Torbydem w Bydgoszczy. Zobacz zdjęcia z drugiego dnia zlotu food trucków w Bydgoszczy W pierwszy wiosenny weekend pod lodowiskiem Torbyd w Bydgoszczy zaparkowały Żarciowozy. Dań z food trucków można spróbować od piątku do niedzieli (22-24 marca). 📢 Oto miejsce masakry. Tak wygląda zaatakowana przez terrorystów sala koncertowa w Krasnogorsku pod Moskwą - ZDJĘCIA Według najnowszego komunikatu rosyjskiego Komitetu Śledczego wydanego przed godziną 18 czasu polskiego oficjalnie potwierdzono już 133 śmiertelne ofiary zamachu. Komitet Śledczy podkreśla, że liczba ofiar może wzrosnąć. Zobacz zdjęcia, jak obecnie wygląda miejsce ataku w Krasnogorsku pod Moskwą.

📢 Potrawy wielkanocne - oto lista. Tego nie powinno zabraknąć na stole w Wielkanoc Wielkanoc już za około dwa tygodnie. Niebawem ruszycie z przygotowaniami świątecznych potraw. Na stole w polskich domach z pewnością nie zabraknie gotowanej szynki, białej kiełbasy, jajek, czy pasztetu... Co powinno jeszcze znaleźć się na wielkanocnym stole? Jakie potrawy uznawane są za tradycyjne podczas Świąt Wielkanocnych w Polsce? O tym piszemy poniżej. 📢 Władimir Putin wygłosił oświadczenie. Porównał sprawców do nazistów Po niemal 20 godzinach od rozpoczęcia strzelaniny w sali koncertowej Crocus City Hall, Władimir Putin wygłosił specjalne oświadczenie. Co powiedział? 📢 Dachowanie auta osobowego na trasie Bydgoszcz - Toruń. Były utrudnienia Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę, 23 marca, przed godz. 12 na trasie Bydgoszcz - Toruń.

📢 Tak prezentują się żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz w nowych kevlarach - zdjęcia Kolejna porcja zdjęć z oficjalnej prezentacji drużyny - zobaczcie, jak było na spotkaniu Abramczyk Polonii Bydgoszcz z kibicami.

📢 Targowiska w Bydgoszczy - jaki pomysł na nie ma Bydgoska Prawica Łukasza Schreibera? W sobotę, 23 marca, przed targowiskiem na placu Piastowskim w Bydgoszczy konferencję prasową zorganizowała Bydgoska Prawica Łukasza Schreibera. Mówiono o pomysłach na funkcjonowanie targowisk. Padła propozycja obniżenia czynszów oraz większego zaangażowania miasta w poprawę estetyki i infrastruktury. 📢 Te szkoły nauki jazdy w Kujawsko-Pomorskiem mają najlepszą zdawalność. Jaka jest średnia? Mniej niż co trzeci kandydat na kierowcę zdaje za pierwszym razem egzamin na kategorię „B”. To średnia z naszego regionu, ale najlepiej wyszkoleni kursanci mają zdecydowanie większe szanse na sukces.

📢 W bibliotece na Jachcicach w Bydgoszczy otwarto wystawę "Ptaki w kadrach zaklęte'' - zobacz zdjęcia Autorem zdjęć jest Piotr Górny. Podczas otwarcia opowiadał uczestnikom o ptasich zachowaniach, ich miejscu w kulturze oraz sposobach fotografowania.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Na rowerze i biegiem - nietypowa droga krzyżowa w Bydgoszczy i Puszczy Bydgoskiej Ponad 150 uczestników wzięło udział w Rowerowo-Biegowej Drodze Krzyżowej, która wystartowała w piątek (22 marca) sprzed Katedry Bydgoskiej. Trasa częściowo wiodła ulicami Bydgoszczy, a potem głównie terenami Puszczy Bydgoskiej.

📢 Sportowe powitanie wiosny w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy Tradycją w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych na bydgoskim Szwederowie jest witanie wiosny na sportowo. 21 marca, już po raz dwunasty, odbyła się radosna impreza z udziałem zaproszonych gości. XII "Wiosna na sportowo" połączona była z obchodami Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. 📢 Uwaga! Oszuści podszywają się pod pracowników Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa ostrzega, że na osiedlu Bajka pojawiły się osoby, powołujące się na współpracę ze spółdzielnią. Oferują naprawę i wymianę grzejników. 📢 Jak Holender ocenia infrastrukturę i kulturę rowerową w Bydgoszczy? Duże postępy, ale i miejsce na rozwój Jos Muller mieszka w Bydgoszczy od 1996 roku. Gdy tu przyjechał, nie miał nawet roweru, a dziś to jego podstawowy środek transportu miejskiego. Z Holendrem rozmawiamy o zmianach, jakie na przestrzeni blisko 30 lat zaszły w infrastrukturze i kulturze rowerowej w mieście.

📢 Świadkowie strzelaniny pod Moskwą opowiadają o horrorze. "Podpalili salę i strzelali do ludzi" Strzelanina zaczęła się w kolejce do wejścia do budynku i na sali koncertowej - relacjonują świadkowie ataku w Krasnogorsku pod Moskwą. Według nich napastnicy byli uzbrojeni w karabinki automatyczne, miotacze ognia i różną amunicję - podaje portal Ważnyje Istorii. 📢 Tak Enea Abramczyk Astoria zagrała pod wodzą Aleksandra Krutikowa. Tak kibicowaliście koszykarzom! Świetna pierwsza połowa wystarczyła Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz do pewnego zwycięstwa z Basketem Poznań. Świetny występ zaliczył tercet Filip Małgorzaciak - Andre Walker - Szymon Kiwilsza. Aleksander Krutikow może być zadowolony ze swojego pierwszego meczu. 📢 Na Politechnice Bydgoskiej wystartował Akademicki Jarmark Wielkanocny Zagroda z kurczakami, przejażdżki ciuchcią, koncerty na żywo, "Wiosenny Piknik Zdrowia", stoiska z rękodziełem i pysznym jedzeniem oraz wiele innych atrakcji - w piątek (22 marca) w fordońskim kampusie Politechniki Bydgoskiej rozpoczął się III Akademicki Jarmark Wielkanocny.

📢 Weekend w Bydgoszczy pełen atrakcji. Sprawdź, co będzie się działo w dniach 22-24 marca 2024 Koncerty, spektakle, edukacyjne spacery i sportowe emocje - to tylko niektóre z licznych wydarzeń na nadchodzący weekend w Bydgoszczy. W tych dniach będziemy mieli okazję wręcz przebierać w różnorodnych propozycjach. Więcej o wydarzeniach planowanych w dniach 22-24 marca w mieście znajdą Państwo w naszej fotogalerii. 📢 Od tygodnia w Bydgoszczy obowiązuje nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej Od 16 marca w Bydgoszczy funkcjonuje nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Tramwaje wróciły na most Pomorski, ale zmian jest dużo więcej. Bydgoszczanie mają pierwsze uwagi do wprowadzonych poprawek.

📢 Główna wygrana w Zdrapce Lotto padła w Bydgoszczy W 2024 roku w grach Lotto w województwie Kujawsko-Pomorskim padło już 38 wygranych. Wtorek przyniósł wygraną w Bydgoszczy. W której kolekturze? Ile wyniosła? Sprawdźcie! Szczegóły w artykule poniżej.

📢 To wydarzy się niebawem w serialu "Dziedzictwo". Nikczemny plan - Seher ma cierpieć Ikbal postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i... zrzuca Seher ze schodów. Później robi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Szantażuje swojego męża, jednocześnie opłaca rehabilitantkę - chce, by Seher przestała chodzić! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w drugiej połowie marca w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. 📢 Radosław Sikorski przekazał 100 tys. dolarów na rzecz placówki opiekuńczej przy Traugutta w Bydgoszczy W piątek 22 marca minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski złożył wizytę w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy Traugutta w Bydgoszczy. Wizytę poprzedziła wyjątkowa dotacja - ponad 100 000 dolarów na rzecz instytucji. 📢 Zaczarowany Ogród w bydgoskim szpitalu Jurasza wypiękniał na wiosnę - zobacz zdjęcia! Aż 300 bratków i nie tylko posadzono w piątek (22 marca) w "Zaczarowanym Ogrodzie" w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Jurasza w Bydgoszczy. Wszystko po to, by dzieci z bydgoskiej onkologii miały ładny widok ze szpitalnych okien.

📢 Rolnicy spotkali się z wicewojewodą kujawsko-pomorskim. S5 jeszcze dziś ma zostać odblokowana Jeszcze w kilku miejscach na Kujawach i Pomorzu trwają protesty rolników. Utrudnień trzeba się spodziewać m.in. na trasie S5. Rolnicy spotkali się tam z wicewojewodą. Po rozmowach protestujący na węźle w Tryszczynie zapowiedzili, że dziś przed godz. 24 odblokują drogi.

📢 Piękny jubileusz i Święto Patrona w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 2 w Fordonie Pokaz umundurowania i wyposażenia żołnierzy, złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona placówki gen. Stanisława Maczka oraz inscenizacja w wykonaniu uczniów - w piątek (22 marca) specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy świętował 77-lecie istnienia. 📢 Bydgoskie Drzewo Roku 2023 oficjalnie uhonorowane. Dąb Jeremi ma własną tabliczkę W piątek (22 marca) w samo południe odbyło się uroczyste odsłonięcie tabliczki honorującej Bydgoskie Drzewo Roku 2023 – dąb Jeremi rosnący w Fordonie nieopodal ul. Rataja.

📢 Tak mieszka Rafał Trzaskowski. Zobacz, jak się urządził w mieszkaniu w bloku prezydent Warszawy. Zajrzyj do domu Rafała Trzaskowskiego Rafał Trzaskowski mieszka w popularnej dzielnicy stolicy. Zobacz, jak żyje na co dzień prezydent Warszawy z żoną, dzieciakami, psem i papugą. Zaglądamy do 100-metrowego domu Rafała Trzaskowskiego w starym bloku nieopodal stacji metra. 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 przed Wielkanocą. W kościele wybuchnie bomba! Wielu rannych Po tym, jak Cayetana dowiedziała się, że to Fabiana jest jej prawdziwą matką, emocje na Akacjowej wcale nie opadły. Najbliższe odcinki również przyniosą nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Trwają przygotowania do ślubu Trini i Ramona, podczas którego dojdzie do wielkiej tragedii. W kościele wybuchnie bomba, wiele osób zostanie rannych. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w "Akacjowej 38" przed świętami wielkanocnymi.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu do końca marca. Porwanie, szantaż i zaskakująca decyzja Dogana Widzowie w Polsce oglądają obecnie szósty i zarazem ostatni sezon tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Sprawdziliśmy, jakie losy czekają bohaterów serialu w odcinkach wyemitowanych do końca marca. W nadchodzących dniach dojdzie do porwania Yildiz i Zeynep. Ostatecznie kobiety ujdą z życiem, a niedługo później Yildiz i Dogan znowu wyznają sobie miłość. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w marcu w serialu "Zakazany owoc".

📢 Matylda - serial w TVP. Nowe streszczenia odcinków - zobacz, co wydarzy się do 7 kwietnia - streszczenia W Telewizji Polskiej już można oglądać nowy serial kostiumowo-historyczny pt. "Matylda". Ta produkcja zastąpiła w ramówce TVP popularny serial pt. "Zatoka szpiegów". Serial w reżyserii Krzysztofa Langa opowiada o zbuntowanej córce powstańca styczniowego. Więcej o czym jest nowy serial "Matylda" poniżej. W galerii artykułu prezentujemy streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do 7 kwietnia.

📢 Wakacje kredytowe 2024. Jakie jest kryterium dochodowe? Ile rat można zawiesić? Kredytobiorcy również w 2024 roku będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. By to zrobić muszą jednak spełnić kilka ważnych kryteriów. Jednym z nich będzie relacja ich dochodów do wysokości raty kredytowej, którą obecnie płacą. Ile rat będzie można zawiesić w ramach wakacji kredytowych w 2024 roku? Jakie dokładnie warunki zostaną postawione przed osobami, chcącymi skorzystać wakacji? 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz umrze?! - streszczenia Dogan dowiaduje się, że Kumru wpłaciła kaucję za Canera. Saffet zleca porwanie Zeynep. Domownicy są zdziwieni nieobecnością Yildiz i Zeynep w domu. Zeynep wraca sama. Dogan postanawia szukać Yildiz. Wszystko wskazuje na to, że kobieta jest w wielkim niebezpieczeństwie. 📢 Te znaki zodiaku rozstaną się w marcu 2024. Dla nich wiosna nie będzie łaskawa - horoskop Pisaliśmy już o tym, które znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę 2024. I niestety, horoskop nie był optymistyczny dla wszystkich znaków zodiaku. Na szczęście niepowodzenie w życiu uczuciowym dosięgnie tylko nielicznych. Zobaczcie horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku rozstaną się w drugiej połowie miesiąca!

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"! 📢 To ona grała Mahidevran w serialu "Wspaniałe stulecie". Tak zmieniła się Nur Fettahoğlu - zdjęcia Aktorka Nur Fettahoğlu dobrze znana jest polskim widzom z roli Sułtanki Mahidevran z serialu "Wspaniałe stulecie". Serial nakręcono w latach 2011-2014. Jak od tego czasu zmieniała się Nur Fettahoğlu? Jej konto na Instagramie obserwuje blisko 2 miliony osób. Chętnie dzieli się tam prywatnymi zdjęciami. Zobaczcie!

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Droga S10: do łysiny łatwo się przyzwyczaić - komentuje Jarosław Reszka Wpadła do nas ostatnio do Kobylarni znajoma z Fordonu. Długo nas nie odwiedzała. Od drzwi rzuciła: jak tu u was łyso się zrobiło! W pierwszej chwili nie zrozumiałem. Wyjaśniła, że gdy jechała autobusem 99 przez skrzyżowanie w Stryszku i potem Brzozę, to zaskoczyły ją puste połacie ziemi, na której jeszcze parę miesięcy temu rósł las.

📢 Jest wyrok w sprawie spółki deweloperskiej. W tle historia budowy bloków w Fordonie Deweloper, którego spółka wznosiła Osiedle Bydgoskich Olimpijczyków, został skazany łącznie na cztery lata pozbawienia wolności. Jego wspólnikowi sąd wymierzył karę 3 lat więzienia. Chodzi między innymi o okoliczności zbycia nieruchomości, co miało przynieść firmie szkodę w wysokości 12 mln zł. 📢 29-letni bydgoszczanin stracił ogromną sumę. Uwierzył, że zabezpiecza swoje pieniądze W środę, 20 marca, młody mieszkaniec Bydgoszczy stracił dużą sumę pieniędzy. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, najpierw zadzwoniła do niego osoba podająca się za policjanta. Mężczyzna uwierzył jej i innym rozmówcom, którzy dobrze zaplanowali akcję. Wszystko trwało 7 godzin, dopiero po jakimś czasie bydgoszczanin zorientował się, że to oszustwo. 📢 Mieszkania od 150 do 220 tys. zł w Bydgoszczy. Co można kupić na rynku wtórnym w tym przedziale? Sprawdzamy oferty sprzedaży 1- i 2-pokojowych mieszkań w Bydgoszczy. Co można kupić na rynku wtórnym w przedziale od około 150 do 220 tysięcy złotych? W galerii zamieszczamy przykładowe oferty, które zamieszczone zostały na portalu otodom.pl. Pod zdjęciami znajdziesz cenę oraz najważniejsze informacje na temat danej nieruchomości.

📢 SP nr 31 w Bydgoszczy ma nowy sztandar. Ta szkoła to kuźnia sportowych talentów! Zobacz zdjęcia To była niezwykle ważna i podniosła chwila dla całej społeczności SP nr 31 im. Józefa Piłsudskiego z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Od czwartku (21 marca) placówka ma nowy sztandar. 📢 Nocne strzały na Kapuściskach w Bydgoszczy. Nie żyje 38-letni mężczyzna Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna sam się postrzelił. Do zdarzenia doszło przed blokiem przy ulicy Szarych Szeregów. Rannego próbowano reanimować, ale bez skutku.

📢 UFO na polu w Kujawsko-Pomorskiem? Mieszkańcy byli zaniepokojeni: "Myślałam, że zwariowałam!" UFO wylądowało w Tarkowie Dolnym? Od rana otrzymywaliśmy telefony od zaniepokojonych Czytelników i zdjęcia, na których widać coś przypominającego statek kosmiczny. O co chodzi? Wyjaśniamy.

📢 Piękna kometa 12P/Pons-Brooks na marcowym niebie. Jest widoczna również z Polski! Internet zalały zdjęcia Jednym z najciekawszych wydarzeń astronomicznych 2024 roku jest przejście komety 12P/Pons-Brooks, która raz na 71 lat odwiedza nasz rejon Układu Słonecznego. Kometa w marcu widoczna jest na niebie niedaleko galaktyki Andromedy, co świetnie wykorzystują miłośnicy astrofotografii. W galerii zamieszczamy zdjęcia komety 12P/Pons-Brooks, które wykonano pod koniec lutego i na początku marca. W artykule znajdziecie kilka ciekawych informacji na temat tego obiektu.

📢 Wilfredo León - tak żyje na co dzień czołowy siatkarz Reprezentacji Polski Możemy być dumni! Polscy siatkarze zostali Mistrzami Europy. Jednym z czołowych siatkarzy jest bez wątpienia Wilfredo Leon, który od czterech lat występuje w Reprezentacji Polski. Siatkarz ma trzydzieści lat, trójkę dzieci, a w wolnych chwilach chodzi na ryby.

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Na zdjęciach zachwycała urodą Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024 - inspiracje i pomysły. Wiosenne wzory i kolory Szukasz pomysłów na stylizację paznokci na wiosnę 2024? W naszej galerii przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory. Nude, baby blue, klasyczny french, a może paznokcie w macie? Tej wiosny możemy pozwolić sobie na wiele. Mamy trendy od cenionych salonów stylizacji paznokci. Oto pomysły i inspiracje na modne paznokcie na wiosnę 2024.

📢 Magdalena Mazur - tak wygląda dziś prowadząca program "Różowa landrynka", gwiazda seriali i filmu "Chłopaki nie płaczą" Magdalena Mazur to urodzona 26 maja 1976 roku polska modelka, prezenterka i aktorka. Telewidzowie pamiętają ją jako prowadzącą program erotyczny "Różowa landrynka" w stacji Polsat. Występowała również w wielu reklamach telewizyjnych, a na swoim koncie ma również wiele ról w popularnych serialach i filmach fabularnych. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat i jak wygląda teraz.

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Kate Middleton - tak wyglądała księżna zanim poślubiła księcia Williama! Zobaczcie zdjęcia Księżna Kate Middleton to przyszła królowa Wielkiej Brytanii, która cieszy się sympatią fanów na całym świecie. Docenia się ją za urodę, styl, zaangażowanie w cele charytatywne i ogładę. Jej stylizacje są komentowane przez media na całym świecie, a każdy gest wnikliwie analizowany. Nie zawsze tak było, bowiem Kate Middleton nie urodziła się na dworze. Księżna nie pochodzi z arystokratycznej rodziny, a swojego przyszłego męża - Williama, poznała na studiach na Uniwersytecie St Andrews. Młodziutka wówczas Kate stała się ulubienicą brytyjskiej pracy. 📢 Serialowa Elif skończyła 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny świętowała gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Jedzenie w polskich więzieniach. Tak karmią osadzonych. Zobaczcie zdjęcia! O jedzeniu w polskich szpitalach powiedziano już wiele. A jak jest w przypadku posiłkach, które dostają osadzeni w zakładach karnych. Specjalnie na życzenie naszych czytelników, przedstawiamy zdjęcia jedzenia, którymi karmieni są więźniowie. Jest lepiej, niż w szpitalu? Oceńcie sami!

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Tak mieszka i podróżuje córka Teresy Werner. Joanna Garbos zachwyca urodą i figurą Joanna Garbos to córka Teresy Werner. Pani Joanna jest jedynaczką i oczkiem w głowie królowej śląskich szlagierów. Kim jest Pani Joanna i co robi? Mówi się, że Teresy Werner czas się nie ima, bo piosenkarka nieustannie zachwyca urodą i figurą. W przypadku Joanny Garbos można powiedzieć, że jest tak samo. Córka Teresy Werner zachwyca i urodą, i figurą.

📢 Jolanta Pieńkowska - tak dziś wygląda. Kiedyś była prezenterką Wiadomości w TVP Jolanta Pieńkowska przez czternaście lat była prowadzącą głównego wydania "Wiadomości" w Telewizji Polskiej. Od 2006 roku związana jest z grupą TVN, gdzie obecnie prowadzi "Fakty po południu" w TVN24. Na początku XXI wieku była jedną z najbardziej popularnych dziennikarek w naszym kraju. Przypominamy, jak Jolanta Pieńkowska zmieniała się przez lata. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jak wygląda obecnie! 📢 Ana del Rey grała Trini w serialu "Akacjowa 38" - tak umrze bohaterka telenoweli. Prywatne zdjęcia aktorki [2.11.2023 r.] Ana del Rey to hiszpańska aktorka, która przez cztery lata wcielała się w rolę Trini w popularnym serialu "Akacjowa 38". W 2019 roku zakończyła współpracę z producentami telenoweli, a scenarzyści uśmiercili jej postać. Jak zginie Trini? Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zniknie postać Trinidad z "Akacjowej 38", zajrzyj do galerii zdjęć - znajdziesz tam galerię prywatnych fotografii urzekającej urodą Any del Rey.

📢 Tak wygląda dworek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Prywatny las i zabytkowe meble - zdjęcia Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są właścicielami dworku Emilin w Jajkowicach pod Warszawą. W urokliwej posiadłości wzięli ślub w 2008 roku, a obecnie spędzają tam każdą wolną chwilę i cieszą się życiem na łonie natury. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy dworek, w którym mieszkają Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz wraz ze swoją córką Kaliną. 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!

