Prasówka 23.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

📢 Tak mieszka Emilia Komarnicka-Klynstra. Białe meble w kuchni i regały z książkami Emilia Komarnicka-Klynstra od kilkunastu lat wciela się w rolę doktor Agaty Woźnickiej w "Na dobre i na złe". Na swoim koncie ma występy w wielu innych serialach oraz udział w dwunastej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym zajęła drugie miejsce. Prywatnie jest żoną aktora Redbada Klynstry, z którym ma dwoje synów. Zobacz, jak żyje i mieszka na co dzień Emilia Komarnicka-Klynstra.

📢 Tak będzie wyglądać dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewski. Wnętrza to dzieło ulubionego projektanta gwiazd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już niedługo zamieszkają w nowym domu. Wnętrza projektuje znany i ceniony wśród gwiazd projektant - Jonatan Kilczewski. Niedawno artysta pokazał w sieci, jak będzie wyglądać garderoba gwiazdy "Pytania na Śniadanie". Jej wygląd zachwycił projektantów!

Prasówka 23.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Katarzyna Pakosińska. Duże okna, cegła na ścianie i piękny ogród Katarzyna Pakosińska to popularna artystka kabaretowa, konferansjerka i dziennikarka. Przez piętnaście lat występowała w Kabarecie Niemoralnego Niepokoju, a w ostatnich miesiącach była jedną z prowadzących program śniadaniowy "Poranny rogal" na kanale Zoom TV. W 2017 roku wyszła za mąż za Gruzina Irakliego Basilaszwilego. Zobacz, jak Katarzyna Pakosińska mieszka i żyje na co dzień.

📢 Ból i rozczarowanie. Te znaki zodiaku rozstaną się jeszcze w drugiej połowie sierpnia. Oto horoskop miłosny Wróżki Romy To nie będzie łatwy czas dla wielu znaków zodiaku. Wróżka Roma już wie, kto skończy wakacje 2023 ze złamanym serce. Koniec zwiastuje nowy, lepszy początek. Głowa do góry? Czyj związek przejdzie do przeszłości jeszcze w sierpniu? O tym przekonacie się z horoskopu Wróżki Romy. 📢 41-letni Yaman z serialu Dziedzictwo. Zobacz jak na co dzień wygląda Halil İbrahim Ceyhan - zdjęcia Halil İbrahim Ceyhan zyskał większą popularność dzięki serialowi "Dziedzictwo". Rola stanowczego i charyzmatycznego Yamana najwyraźniej została doceniona, bo niedawno tureckie media poinformowały, że aktor został zakontraktowany do nowego tureckiego serialu, który wyprodukuje telewizja FOX. Jaki na co dzień jest Halil İbrahim Ceyhan? Zobaczcie jego zdjęcia w galerii i posłuchajcie jak śpiewa!

📢 To ta aktorka grała córkę wójta w serialu Ranczo. Teraz Marta Chodorowska pozuje topless Marta Chodorowska popularność zdobyła dzięki roli Klaudii Kozioł w serialu "Ranczo", w którym wcielała się w rolę córki wójta. Na swoim koncie ma również występy w polskich filmach i serialach, m.in. "M jak miłość", "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość". Niedawno pochwaliła się zdjęciem w swoich mediach społecznościowych, w którym pozuje topless! Zobaczcie, jak piękna aktorka zmieniła się od czasów występów w serialu "Ranczo"! 📢 Żywa Barbie! Alicia Amira wydała fortunę, by wyglądać jak lalka Barbie. Szok - zobaczcie, jaki wygląda! [zdjęcia] Alicia Amira to pochodząca ze Szwecji celebrytka, która jakiś czas temu postawiła sobie cel: wyglądać jak żywa lalka Barbie. Kobieta przeszła już serię zabiegów i operacji plastycznych, na które wydała w przeliczeniu ponad pół miliona złotych. Efektami chwali się na zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda.

📢 Tabela emerytur od 1 marca 2024. Po podwyżce i waloryzacji tyle pieniędzy dla emerytów - wyliczenia Tabela emerytur od marca 2024 roku przedstawia ile seniorzy dostaną pieniędzy na konto po waloryzacji emerytur. Na podstawie zapisów w ustawie budżetowej możemy już teraz wyliczyć, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku. Wyliczenia dla konkretnych kwot znajdziesz w galerii. Sprawdź jak może w marcu 2024 roku urosnąć Twoja emerytura. 📢 Czternasta emerytura - nowe stawki. Takie pieniądze dostaną seniorzy w 2023 roku. Jarosław Kaczyński ogłasza podwyżkę! Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Nie wszyscy seniorzy otrzymają jednak maksymalną kwotę świadczenia. W artykule poniżej przedstawiamy terminy oraz zasady wypłat dodatkowego świadczenia. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto. Mamy nowe wyliczenia prognozowanych czternastych emerytur!

📢 Czternasta emerytura 2023 - prezes PiS zapowiedział nowe stawki. Wypłaty "czternastek" przed wyborami 2200 złotych netto - tyle wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku. Tę informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, w trakcie dożynek w Paradyżu w weekend 19-20 sierpnia. To dobra wiadomość dla świadczeniobiorców - na ich konta w związku z tą zmianą trafi więcej pieniędzy. Przypomnijmy, że 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie przed wyborami. Więcej o kwotach i terminach wypłat 14. emerytury poniżej. 📢 Tak w PRL-u wyglądały kuchnie naszych babć. Zobacz na zdjęciach wystrój, wyposażenie, meble i sprzęt Wielu z sentymentem powraca do czasów PRL, a i moda na sprzęt i meble z lat 60, 70. i 80. powraca. Oto jak w tamtych czasach wyglądały kuchnie naszych mam i babć. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Jak wtedy wyglądały kuchnie? Jakie królowały meble, sprzęt i gadżety?

📢 "Akacjowa 38" - Rita umiera! Co wydarzy się do końca sierpnia w serialu? Umierająca Rita wyznaje Germanowi, że to Cayetana otruła ich córkę, Carlotę! Co zrobi German? Przeczytaj najnowsze streszczenia serialu "Akacjowa 38". Serial emitowany jest na antenie TVP od poniedziałku do piątku o godzinie 18.45. Telenowela "Akacjowa 38" miała swoją premierę w 2015 roku, w sumie nakręcono półtora tysiąca odcinków. Polscy widzowie mogą ją oglądać od 2023 roku. 📢 Czternasta emerytura - oto tabele z nowymi stawkami. 2200 zł netto , a potem "złotówka za złotówkę" - zapowiada J. Kaczyński 2200 złotych netto - tyle wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku. Tę informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, w trakcie dożynek w Paradyżu w weekend 19-20 sierpnia. To dobra wiadomość dla świadczeniobiorców - na ich konta w związku z tą zmianą trafi więcej pieniędzy. Przypomnijmy, że 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie przed wyborami.

📢 Szok w serialu Zakazany Owoc. Sahika i Hasan Ali biorą ślub - co jeszcze się wydarzy? W najbliższych odcinkach telenoweli "Zakazany owoc": Ender jest przekonana, że Sahika nie żyje. Oskarża Hasana Alego przed jego rodziną o morderstwo. Ktoś przysyła Ender filmik wyjaśniający tajemnicę zniknięcia Sahiki... Przejdź do GALERII i przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca sierpnia i na początku września 2023 roku. 📢 Te znaki zodiaku zdaniem Wróżki mogą mieć nadprzyrodzone moce. One widzą więcej niż inni Zdarza się wam widzieć lub czuć więcej niż inni. Niezawodna intuicja nie wzięła się bez przyczyny. Być może w poprzednim wcieleniu byłaś wiedźmą, czy szeptuchą. Niektóre znaki mają szczególną tendencje do dziedziczenia nadprzyrodzonych predyspozycji. Widzisz je u siebie? Zobaczcie, które znaki zodiaku mogą mieć nadprzyrodzone moce!

📢 Tak mieszka Natalia Janoszek - kontrowersyjna "gwiazda" Bollywood. Mamy prywatne zdjęcia Natalia Janoszek to kontrowersyjna celebrytka, której "karierę" w Bollywood prześwietlił Krzysztof Stanowski. Współwłaściciel Kanału Sportowego udowodnił, że Janoszek w Bollywood, a tym bardziej w Hollywood, nie ma statusu gwiazdy. Kupowanie followersów, płatne wejścia na pokazy w Cannes, dopisywanie się do obsady filmów. To tylko niektóre z zarzutów wobec Natalii Janoszek. 📢 Tego nie może zabrać nam komornik. Oto lista świadczeń i rzeczy zwolnionych spod egzekucji komorniczej Czego nie może zająć komornik w postępowaniu egzekucyjnym? Istnieje lista świadczeń i rzeczy, które są zwolnione spod egzekucji komorniczej. Zgodnie z prawem może zająć dobra majątkowe i ściągnąć z konta wypłatę. Przedstawiamy poniżej listę rzeczy i przedmiotów, których nie może zabrać komornik. 📢 To ona zastąpi Seher w serialu Dziedzictwo. Tak na co dzień wygląda piękna Gruzinka "Dziedzictwo" to jeden z kilku tureckich seriali emitowanych obecnie na antenie Telewizji Polskiej. Widzowie w naszym kraju oglądają obecnie 1. sezon telenoweli. Nad Bosforem trwa emisja trzeciego sezonu, w którym nie występuje już uwielbiana przez widzów Sıla Türkoğlu. W rolę Seher wciela się teraz piękna gruzińska aktorka Nanuka Stambolishvili. Co o niej wiemy i jak wygląda? Mamy prywatne zdjęcia nowej serialowej Seher!

📢 Czternasta emerytura - mamy nowe wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto we wrześniu Czternasta emerytura będzie wyższa niż zapowiadał polski rząd. 20 sierpnia Jarosław Kaczyński ogłosił, że tegoroczne świadczenie wyniesie 2200 złotych netto, a pieniądze na konta emerytów i rencistów trafią we wrześniu. Terminy oraz zasady wypłat czternastki prezentujemy w artykule poniżej. Zobacz, jaki przelew dostaniesz na konto! Przygotowaliśmy szacunkowe wyliczenia czternastych emerytur.

📢 Czternasta emerytura idzie w górę. Jarosław Kaczyński podał kwotę! Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich emerytów. Jarosław Kaczyński zapowiedział podwyżkę 14. emerytury. Wiemy, o ile wzrośnie kwota świadczenia. Kogo będą dotyczyć zmiany? Kto załapie się na wyższą 14. emeryturę? 📢 Tak wygląda teraz Fabienne Wiśniewska. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu pod koniec sierpnia. Yildiz mówi, że jest w ciąży! Wiemy już, co wydarzy się w ostatnich dniach sierpnia w serialu "Zakazany owoc". Turecką produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie Telewizji Polskiej, a każdy odcinek przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy ludzi. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane po weekendzie. Zobacz, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w dniach 21-31 sierpnia. 📢 Tak mieszka Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem". Zobaczcie zdjęcia! Agnieszka Kotońska to jedna z ulubionych uczestniczek widzów "Gogglebox. Przed telewizorem" w TTV. Kultowy już program stacji przyniósł jej rozpoznawalność, sławę, a także zainteresowanie mediów i internautów. Na Instagramie codziennie obserwuje ją już prawie 340 tysięcy osób. Jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka Kotońska z Gogglebox? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie będą ulgi podatkowe w 2024 roku. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku w przyszłym roku. W naszym materiale zobaczycie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku.

📢 Sprzęt sportowy, drewno, auta... To można kupić od wojska w Bydgoszczy [zdjęcia, ceny - 23.08.2023] Na początku września w Bydgoszczy odbędzie się kolejny przetarg organizowany przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego. Do kupienia są między innymi wojskowe pojazdy, sprzęt sportowy i drewno. Co dokładnie i za ile sprzedaje armia w naszym mieście? W galerii zamieszczamy zdjęcia oraz ceny wystawionych do przetargu rzeczy. Poniżej znajdziecie też najważniejsze informacje na temat warunków udziału. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle seniorzy dostaną podwyżki na rękę w przyszłym roku [23.08.2023] Tegoroczna korekta emerytur przekroczyła wszelkie oczekiwania, osiągając rekordowy poziom wzrostu wynoszący 14,8 procent. Warto podkreślić, że osoby otrzymujące emerytury na poziomie minimalnego świadczenia, sięgającego około 1 tysiąca 600 złotych brutto, cieszyły się podniesieniem kwotowym w wysokości 250 złotych brutto (co przekłada się na 227 złotych i 50 groszy netto). Jest to szczególnie korzystne dla osób o niewielkich emeryturach, ponieważ wpływa na zwiększenie wynagrodzenia odczuwanego w praktyce. Jakie prognozy można stawiać na przyszły rok? Co wiadomo na temat planowanej waloryzacji emerytur na rok 2024 oraz realizacji programu "300 plus"?

📢 Legenda STARa w Bydgoszczy. Wielka gratka dla miłośników starej motoryzacji [zdjęcia] We wtorek (22 sierpnia) do Bydgoszczy zawitała Legenda STARa. To właśnie z naszego miasta pojazdy wyruszyły na dziewiąty już zlot pojazdów zabytkowych STAR, który organizuje Powiat Starachowicki. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Swoboda. Utalentowana sprinterka, miłośniczka zwierząt, fanka tatuaży [zdjęcia] Ewa Swoboda to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich lekkoatletek. Nie tylko z powodu wyników sportowych. Jaka jest na co dzień?

📢 Radni PiS-u z pomysłami, jak usprawnić organizację ruchu w trakcie prowadzonych w Bydgoszczy prac wodociągowych Radni Prawa i Sprawiedliwości przesłali do prezydenta Bydgoszczy interpelację w sprawie organizacji ruchu przy okazji budowy zbiorników retencyjnych przez MWiK, zgłaszając do niej szereg uwag. 📢 Wąska kuchnia w bloku – jak ją urządzić? Zobacz na zdjęciach, jak najlepiej zaplanować zabudowę. Warto skorzystać z tych 10 pomysłów Wąska kuchnia to częsta bolączka osób, które mają mieszkanie w bloku. Urządzenie takiego problematycznego wnętrza może stanowić dla właściciela spore wyzwanie aranżacyjne. Przedstawiamy 10 pomysłów na zagospodarowanie wąskiej kuchni w bloku. To łatwiejsze niż nam się wydaje!

📢 Zdemolował salon samochodowy w Bydgoszczy. Potem tłumaczył, że chciał ratować swoje dzieci 33-latek wybił szybę w drzwiach wejściowych do salonu samochodowego w Bydgoszczy. Uszkodził zaparkowane w nim auto, po czym rozpylił całą zawartość gaśnicy. Potem tłumaczył, że chciał ratować swoje dzieci. Policjanci już ustalili, że ich nie ma. 📢 Zaginął Dawid Grygiel. Trwają poszukiwania 30-latka spod Bydgoszczy Policjanci z bydgoskiego Fordonu poszukują 30-latka, który w sobotę (19 sierpnia) wyszedł z domu i do chwili obecnej nie wrócił. Jeśli wiesz o czymś, co może pomóc w odnalezieniu mężczyzny, daj znać policji. 📢 Duża kasa za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Wymiana taboru tramwajowego w Bydgoszczy. W nocy przyjedzie pierwszy z 40 zamówionych pojazdów Miasto zamówiło czterdzieści niskopodłogowych tramwajów, które zostaną wyprodukowane w bydgoskiej Pesie. Kontrakt o wartości ponad 430 milionów złotych zostanie zrealizowany do 2025 roku. W nocy z wtorku na środę (22/23 sierpnia) do zajezdni przy ul. Toruńskiej przyjedzie pierwszy z zamówionych pojazdów. 📢 Uprawiali marihuanę w wynajmowanym mieszkaniu w Solcu Kujawskim. Zobaczcie zdjęcia! W Solcu Kujawskim zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy w wynajmowanym mieszkaniu uprawiali marihuanę. W lokalu znaleziono prawie 2 kilogramy suszu roślinnego. Zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków usłyszeli dwaj mężczyźni w wieku 33 i 41 lat.

📢 Tak mieszkają Iza i Joachim Zeiske z Gogglebox. Gwiazdy programu TTV mają piękny dom na wsi Izabela Zeiske wraz ze swoim synem Joachimem należą do najbardziej lubianych uczestników programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Oboje są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak wyglądają wnętrza ich domu. Iza i Joachim Zeiske mieszkają w dużym domu na wsi w Wielkopolsce. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka Wiktoria Gąsiewska. Salon z widokiem na ogród i drewniany stół [zdjęcia] Wiktoria Gąsiewska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. W ostatnich latach jej kariera nabrała dużego rozpędu i obecnie realizuje się już nie tylko jako aktorka, ale również jako prezenterka telewizyjna. 23-latka jakiś czas temu kupiła dom w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Wiktoria Gąsiewska. 📢 Objawy są nietypowe - to może być chora tarczyca. Na to musisz zwrócić uwagę Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest niedoczynność tarczycy oraz jakie są jej najczęstsze objawy. Choć powody niedoczynności tarczycy mogą być różne, za najczęstszą wymienia się tzw. chorobę Hashimoto. Co powinno nas zaniepokoić i dać sygnał do tego, by udać się do endokrynologa? Jakie są najczęstsze objawy oraz jakie podstawowe badania może zlecić lekarz, by stwierdzić niedoczynność?

📢 Tak prezentuje się ogród w samym środku Bydgoszczy. Stworzył go Pan Krzysztof z rodziną Kontynuujemy prezentację najpiękniejszych ogródków i ukwieconych balkonów, zgłoszonych do organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy konkursu "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni". Tym razem odwiedziliśmy Stare Miasto. 📢 Gra miejska "Szminką po mapie". Inspiracją była książka Małgorzaty Grosman [zdjęcia] "Szminką po mapie" - pod takim hasłem odbyła się w poniedziałek (21 sierpnia) gra miejska poświęcona kobietom, która powstała na podstawie książki Małgorzaty Grosman „Wybiórczy plan miasta Bydgoszczy”.

📢 Co gra w sercu i duszy Bydgoszczy oraz jej mieszkańców? Muzycy uliczni nadają miastu brzmienia [wideo] Gdy chcesz poznać jakieś miasto, zwykle pierwsze kroki kierujesz ku jego centrum. To tam zwykle toczy się życie towarzyskie i można poznać wyjątkowy klimat danego miejsca. Na ten składa się wiele czynników, a jednym z nich jest muzyka.

📢 Pod karetką przy fontannie w toruńskim parku załamały się płyty. Część auta wpadła do wody. Co się stało? W parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu doszło do dość nietypowego zdarzenia. Przy parkowej fontannie zapadła się karetka pogotowia. Zdarzenie jest dość nietypowe, a nie nietypowe bardzo, ponieważ takie przypadki już tu się wcześniej zdarzały. 📢 Koniec z odorem śmieci na Siernieczku w Bydgoszczy? W ciągu roku powstanie nowa, hermetyczna sortownia Mieszkańcy bydgoskiego osiedla dostali zapewnienie, że smród dochodzący z sortowni odpadów Remondisu będzie przeszłością. Na razie jednak problem nie znika. Jedna z hal została rozmontowana i usunięta w lipcu. Nowa ma kosztować 50 mln zł.

📢 Recital Zbigniewa Zamachowskiego na "Rzece Muzyki" w Bydgoszczy. Publiczność była zachwycona [zdjęcia] To było wyjątkowe spotkanie z piosenką aktorską w znakomitym wykonaniu. Tym razem na koncercie z cyklu "Rzeka Muzyki" w muzyczną podróż publiczność zgromadzoną na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej zabrał znany aktor Zbigniew Zamachowski.

📢 Dlaczego kobiety zdradzają? Zobacz 8 najczęstszych powodów niewierności wśród pań Zdrada w związku to dla wielu osób coś niewybaczalnego. Inaczej ją odbierają mężczyźni, a inaczej kobiety. Różnic między płcią żeńską i męską można również dopatrywać się w powodach niewierności. Jednak, aż tak bardzo się w tej materii nie różnimy. Oto 8 najczęstszych przyczyn niewierności pań! 📢 Bydgoszczanin szedł na rękach i ciągnął samochód. Pobił rekord Polski [zdjęcia] 1 godzina i 47 minut - tyle od soboty (19 sierpnia 2023) wynosi rekord kraju w ciągnięciu samochodu w pozycji stania na rękach. Nowym rekordzistą został Mateusz Woźny z Bydgoszczy. 📢 Nie żyje dr hab. Hubert Grudziński, profesor UKW w Bydgoszczy. Uczelnia pożegnała fizyka W czwartek (17 sierpnia) zmarł dr hab. Hubert Grudziński, prof. UKW w Bydgoszczy. O śmierci fizyka poinformowała uczelnia.

📢 Policjanci z Bydgoszczy zabezpieczyli ponad ćwierć kilograma narkotyków. Zatrzymany trafi do więzienia na dłużej Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotyków i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w jednym z mieszkań na terenie miasta. Właściciel zabronionych środków trafił za kraty na najbliższe trzy miesiące, ale wiadomo, że spędzi tam więcej czasu. 📢 Kradzież na bydgoskich Bartodziejach. Rozpoznajesz tego mężczyznę? [zdjęcia] Policja z Bydgoszczy zwraca się z prośbą do mieszkańców o pomoc w identyfikacji osoby widocznej na zdjęciach. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę proszeni są o osobisty lub telefoniczny kontakt z mundurowymi.

📢 Ocean Lava Triathlon Bydgoszcz-Borówno. W niedzielę walczyli sprinterzy [zdjęcia] Kolejna edycja Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska odbyła się w Bydgoszczy i okolicach. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnej rywalizacji.

📢 Niedokończona betonowa budowla szpeci Wyspę Młyńską. Miała tam powstać restauracja Przy ulicy Mennica 9 Na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy stoi niedokończona konstrukcja obiektu, w którym miały znaleźć się biura i punkt gastronomiczny. 📢 Tak było na Festiwalu Wisły w Bydgoszczy 2023. Mamy zdjęcia z drugiego dnia imprezy Festiwal Wisły i Ster na Bydgoszcz to dwa rozdziały tej samej książki, odbudowujące wodniacką tożsamość Bydgoszczy - mówi Hanna Rzadkosz-Florkowska ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. W sobotę Starym Fordonie odbył się drugi dzień Festiwalu Wisły. 📢 Tak mieszka Klaudia Halejcio. Jej willa kosztowała ponad 9 milionów zł [zdjęcia] Marmurowe podłogi, kryształowy żyrandol, ogromny ogród. Tak mieszka Klaudia Halejcio. Willa aktorki kosztowała 9 milionów. Teraz jest warta jeszcze więcej. Celebrytka na co dzień opływa w luksusach. Zobaczcie, jak mieszka Klaudia Halejcio.

📢 Piękna i zmysłowa - taka prywatnie jest Sahika z serialu Zakazany owoc. Tak aktorka wygląda na co dzień! "Zakazany owoc" to obecnie najpopularniejszy turecki serial emitowany na antenie Telewizji Polskiej. Produkcja znad Bosforu cieszy się ogromną popularnością, a wielu widzów polubiło ją na tyle, że chcą bliżej poznać bohaterów telenoweli. Jedną z najważniejszych postaci tureckiego hitu jest Sahika, która odgrywa rolę czarnego charakteru. Widzowie za nią nie przepadają, jednak prywatnie aktorka jest zupełnie inna. Przedstawiamy wam piękną Nesrin Cavadzade, która wciela się w rolę Sahiki w serialu "Zakazany owoc".

📢 Tak wyglądała kiedyś Magda Gessler w prostych włosach i bez burzy blond loków. Mamy zdjęcia Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Wiejska posiadłość Filipa Chajzera. Tak urządził się dziennikarz na Mazurach! Filip Chajzer pochwalił się nowym domem na Mazurach. Dziennikarz i prezenter "Dzień Dobry TVN" stworzył miejsce, które będzie mógł odwiedzić każdy z nas. W domu bowiem znajdą się kwatery na wynajem, gdzie śniadania będzie serwował... sam Filip Chajzer. Jesteście ciekawi, jak wygląda luksusowa posiadłość Filipa Chajzera? 📢 Mamy najnowszy horoskop na drugą połowę sierpnia dla wszystkich znaków zodiaku. Miłość, pieniądze, zdrowie Znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, ma spory wpływ na różne aspekty naszego życia. Z gwiazd można wyczytać, co los dla nas przygotował. Tak twierdzą astrolodzy. Zatem, co w drugiej połowie sierpnia czeka cię w miłości, sprawach finansowych czy zdrowiu? Zobacz, co dla ciebie wyczytała w gwiazdach Wróżka Azalia! 📢 Emerytura wraz z czternastką - wyższe przelewy już w sierpniu. Jarosław Kaczyński ogłasza podwyżkę Pod koniec sierpnia rozpoczną się wypłaty czternastych emerytur. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że emeryci i renciści otrzymają wyższe przelewy. Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, ale nie wszyscy otrzymają świadczenie w pełnej wysokości. Zobacz, jakie przelewy otrzyma w sierpniu i wrześniu osiem milionów Polaków.

📢 Tak wygląda dziś Marta Chodorowska z serialu "Ranczo". Ma skończone już 41 lat. Zobaczcie zdjęcia! Marta Chodorowska to polska aktorka znana przede wszystkim z roli Klaudii Kozioł, córki wójta, w serialu "Ranczo". Dziś jest niezwykle aktywna na portalach społecznościowych, gdzie zamieszcza bardzo intymne zdjęcia. Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Marta Chodorowska, czyli córka wójta z "Rancza". 📢 Tak mieszka Andrzej Piaseczny. Dom artysty w górach jest zachwycający - zobaczcie zdjęcia Andrzej Piaseczny to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Jego hity "I jeszcze...", "Imię deszczu", czy "Chodź, przytul, przebacz" śpiewali niegdyś wszyscy. Na co dzień popularny Piasek dzieli życie między głośną stolicą i pięknym domem u podnóża gór Świętokrzyskich. Musimy przyznać, że muzyk stworzył przestrzeń pełną klimatu. Sam również dba o ogródek! 📢 To przyciąga do nas kleszcze - zobacz listę. Jeśli wybierasz się do lasu tego musisz unikać Kleszcze najbardziej lubią okres wiosenno-jesienny to wtedy jest ich najwięcej, oczywiście nie znaczy, ze w pozostałych miesiącach roku jesteśmy bezpieczni i nie trafimy na nie na spacerze. W ostatnich latach o kleszczach słyszy się w każdym miesiącu w roku co ma związek z ociepleniem klimatu. Łagodne zimy sprawiają, że z każdym rokiem tych pajęczaków przybywa. Zobaczcie czego unikać, aby chronić się przed kleszczami.

📢 Te imiona były najpopularniejsze w PRL. Zobacz - takie jest znaczenie popularnych imion w PRL Imię wraz z ewentualnym drugim imieniem i nazwiskiem stanowi sposób na naszą identyfikację. Tradycyjne polskie od lat są chętnie nadawane dzieciom. Aktualnie wraca "moda" na imiona naszych dziadków. Wiele imion jest ostatnio nadawanych rzadziej, ale były popularne w PRL. Zobaczcie, jakie imiona nadawano dzieciom przed kilkoma dekadami i jakie jest ich znaczenie.

📢 Tak mieszkają Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu gwiazd programu TVP Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz z programu "Sanatorium miłości" już od czterech lat są parą. Żyją i mieszkają razem. Mimo iż sporo podróżują, najlepiej się czują w domu Iwony w Radomsku. Zobaczcie, jak mieszka jedyna jak dotąd para z "Sanatorium miłości", która stanęła na ślubnym kobiercu.

📢 Archiwalne fotografie Bydgoszczy. Tak kiedyś wyglądały bydgoskie place i ulice [zdjęcia] Jesteście ciekawi jak wyglądała Bydgoszcz przed prawie stu laty? Przygotowaliśmy galerię zdjęć Bydgoszczy z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zobaczcie archiwalne fotografie naszego miasta z lat 1920-1939. 📢 Tak kiedyś wyglądała ulica Jagiellońska w Bydgoszczy. Zobacz archiwalne zdjęcia Ulica Jagiellońska (w czasach pruskich Wilhelmstrasse) to jeden z najważniejszych traktów Bydgoszczy od czasów średniowiecza, prowadzący do wylotu z miasta w kierunku sąsiedniego Fordonu i dostępnej tam przeprawy przez Wisłę. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała ul. Jagiellońska w Bydgoszczy. 📢 Takie ryby złowili mieszkańcy regionu w Kujawsko-Pomorskiem. Niesamowite okazy! Przez wiele lat trwał organizowany przez Polska Press konkurs na rybę roku. Zobacz, jakie okazy złowili mieszkańcy regionu w ostatnich latach. Niektóre z ryb złowionych w Kujawsko-Pomorskiem, to naprawdę niesamowite okazy!

📢 Podwójne emerytury w sierpniu i wrześniu - mamy wyliczenia netto. Takie przelewy dostaną emeryci Ponad osiem milionów Polaków na przełomie sierpnia i września otrzyma czternastą emeryturę. Dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone na konta emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem, a to oznacza, że seniorzy otrzymają rekordowe kwoty. Nie wszystkim jednak ZUS wypłaci czternastkę w pełnej wysokości. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów, jakie emeryci i renciści otrzymają na przełomie sierpnia i września.

📢 Tak mieszkają Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś. Stylowa posiadłość w modnej miejscowości Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ona jest znaną aktorką i piosenkarką, on to triathlonista, który ma na swoim koncie mistrzostwo i rekord świata w Ultra Triathlonie. Na co dzień wraz z synem Milanem mieszkają w przytulnej posiadłości pod Warszawą. Wystrój zachwycił internautów!

📢 Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. Dom na wsi, kominek i cztery psy [zdjęcia] Podczas pandemii Covid-19 Agnieszka Woźniak-Starak przeprowadziła się do swojej posiadłości w Konstancinie pod Warszawą. Prowadząca "Dzień dobry TVN" mieszka tam z czwórką swoich psów. Wnętrza urządzone są w industrialnym stylu, a uwagę zwracają kominek, przestronne pomieszczenia i duże okna. Zobacz, jak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak. 📢 Festiwal Wisły w Bydgoszczy. Zobaczcie zdjęcia z piątku z imprezy w Starym Fordonie W piątek i sobotę (18-19 sierpnia) odbywa się w Bydgoszczy Festiwal Wisły. Tegoroczna impreza rozpoczęła się 12 sierpnia we Włocławku, następnie przeniosła się do Torunia, a finał zaplanowano w Starym Fordonie. To już siódma edycja Festiwalu Wisły, ale pierwsza w Bydgoszczy. 📢 18 lat temu wygrała Taniec z gwiazdami. Zobaczcie na zdjęciach, jak dzisiaj wygląda Kamila Kajak Kamila Kajak popularność zdobyła dzięki udziałowi w "Tańcu z gwiazdami", w którym występowała jako trenerka tańca. W ciągu kilku lat wzięła udział w siedmiu edycjach programu, a dwie z nich wygrała. Od jej debiutu w tanecznym show mija w tym roku osiemnaście lat. Postanowiliśmy przypomnieć, jak wyglądała Kamila Kajak, gdy po raz pierwszy zdobywała Kryształową Kulę.

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". Sahika zostaje zamordowana. Komu na rękę była jej śmierć? To będzie szok dla wielu widzów serialu "Zakazany owoc". Już w najbliższych odcinkach zobaczymy śmierć Sahiki. Kto zamorduję piękna bizneswoman? Wielu jej śmierć będzie na rękę. Również Yildiz nie będzie miała łatwo. Nad jej małżeństwem zebrały się czarne chmury. Czy czeka ją kolejny rozwód? Te i inne zdarzenia widzowie będą mogli obejrzeć w odcinkach serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Szczegóły w naszej galerii!

📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 w drugiej połowie sierpnia. Zaskakująca decyzja Manueli! "Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich widzów. Najbliższe odcinki telenoweli przyniosą wiele emocji. Policja wyda nakaz aresztowania Claudia, ale mężczyzna będzie się ukrywał i spróbuje wyjechać z miasta. German nie wierzy w czyste intencje Justo i spróbuje mu podać laudanum, ale Manuela na to nie pozwoli. Przygotowaliśmy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w drugiej połowie sierpnia. Zobacz, co wydarzy się w "Akacjowej 38" po 15 sierpnia!

📢 Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Oto kreacje od najlepszych projektantów - zdjęcia Dominika Kulczyk to przedsiębiorczyni, inwestorka, filantropka, kobieta z klasą. Jej kreacje zawsze robią duże wrażenie. Gdziekolwiek się pojawi, na galach, balach, premierach filmowych, spotkaniach rady biznesu, wygląda olśniewająco. Sięga po najlepsze marki i stroje najlepszych projektantów. Tak się ubiera najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Szczegóły w artykule niżej. 📢 W te dni wypłacana będzie czternasta emerytura - zobacz stawki i terminy przelewów. Prezes PiS podał nową kwotę 14. emerytury 2200 złotych netto - tyle wyniesie czternasta emerytura w 2023 roku. Tę informację podał prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, w trakcie dożynek w Paradyżu w weekend 19-20 sierpnia. To dobra wiadomość dla świadczeniobiorców - na ich konta w związku z tą zmianą trafi więcej pieniędzy. Przypomnijmy, że 19 lipca 2023 r. prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę, która na stałe wprowadza coroczną wypłatę 14. emerytury. Dodatkowe świadczenie emerytalne wypłacone będzie we wrześniu.

📢 Tak mieszka Dorota Gardias. Oto wnętrza mieszkania najpopularniejszej pogodynki w Polsce Dorota Gardias to jedna z najpopularniejszych prezenterek pogody w Polsce. Jest również dziennikarką i modelką. Jej zdjęcia trafiały na okładki największych polskich magazynów. Zobaczcie, jak dziś mieszka Dorota Gardias. Mamy zdjęcia! 📢 Taką metamorfozę przeszedł Mesajah. Gwiazda reggae bez dredów – nie do poznania! Manuel Rengifo Diaz, znany jako Mesajah lub Manolo zmienił swój wizerunek. Polska gwiazda muzycznej sceny reggae pozbyła się charakterystycznych dredów. Jamajski image Mesajah zastąpił krótko przystrzyżoną fryzurą. Zobacz, jak dziś wygląda. 📢 Tak wygląda trzecia żona Krzysztofa Ibisza. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Tych produktów nie powinno się jeść na noc. Unikaj jedzenia tego przed snem Według naukowców z Narodowego Centrum Badań Zaburzeń Snu, sen tuż obok diety i aktywności fizycznej, jest podstawowym czynnikiem, pozwalającym zachować dobre zdrowie. Dieta ma znaczący wpływ na jakość snu. Czego nie jeść na noc, by dobrze się wyspać? Zobacz. 📢 Te znaki zodiaku nigdy nie powinny być razem. Zdaniem Wróżki Romy te pary nie stworzą udanego związku Złamane serce potrafi goić się latami. Według naukowców, ból po rozstaniu może w objawach przypominać zawał... Życie uczuciowe nie zawsze doświadcza nas jedynie dobrymi partnerami. Aby spotkać tego jedynego, czasem trzeba pokonać wiele niepowodzeń. Jak uniknąć zawodu miłosnego? Czasem warto zaufać sobie, a także znakom zodiaku. W końcu, to, co nas otacza, zapisane jest w gwiazdach. Zobacz, które znaki zodiaku według Wróżki Romy, nigdy nie powinny być razem!

📢 Matura 2023 - język angielski ODPOWIEDZI. Mamy odpowiedzi i arkusze CKE - formuła 2023 i 2015 Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się 5 maja (piątek) o godz. 9 i przeprowadzana będzie w dwóch formułach. W nowej Formule 2023 - w arkuszu znajdzie się 12 zadań, w starej Formule 2015 do rozwiązania będzie 10 zadań. 📢 Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2015. Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązania Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2015. 5 maja 2023 uczniowie napisali maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po raz pierwszy egzamin odbył się w formułach 2015 i 2023. W tym tekście przedstawiamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z matury z języka angielskiego z formuły 2015.

📢 Grała Zeynep w serialu "Zakazany owoc". Sevde Erginci na prywatnych zdjęciach Serial "Zakazany owoc" polscy widzowie mogą oglądać od czerwca 2022 roku. W pierwszych seriach jedną z głównych postaci była Zeynep, grana przez uroczą turecką aktorkę Sevdę Erginci. Z Zeynep widzowie pożegnali się w drugiej serii "Zakazanego owocu", gdy wyjechała za granicę z Alihanem. Jaka prywatnie jest Sevda Erginci? Zobacz zdjęcia, którymi dzieli się z fanami w mediach społecznościowych i przeczytaj najciekawsze informacje na jej temat. 📢 Sklep AMW w Bydgoszczy ponownie otwarty! Kupisz tu nie tylko ubrania i sprzęt wojskowy [ceny, zdjęcia] W sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy znowu można robić zakupy. Punkt przy ulicy ul. Trybowskiego 8 w Fordonie przez kilka miesięcy był nieczynny z powodu remontu. Od wtorku, 21 marca znowu można robić tutaj zakupy. Na nabywców czekają takie klasyki jak dresy „ferdki”, hełmy stalowe, manierki i menażki, wojskowe noże, termosy plecakowe, a nawet kombinezony pilota. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Taki prywatnie jest Yaman z serialu "Dziedzictwo". Turecki aktor jest bardzo przystojny [zdjęcia] Halil İbrahim Ceylan w serialu "Dziedzictwo" wciela się w postać Yamana, surowego i twardego biznesmena, który jest wujkiem małego Yusufa. Rola w "Emanet" przyniosła tureckiemu aktorowi ogromną popularność. Zobacz, jak na co dzień wygląda serialowy Yaman. 📢 Piękna Seher z serialu "Dziedzictwo" prywatnie. Tak na co dzień wygląda Sıla Türkoğlu [zdjęcia] Widzowie Telewizji Polskiej od 20 października mogą oglądać nowy serial. "Dziedzictwo" to produkcja znad Bosforu, która zastąpiła serial "Wspaniałe stulecie". Główną bohaterką w "Emanet" jest piękna Sıla Türkoğlu, która wciela się w postać Seher. Zobacz, jak na co dzień wygląda piękna aktorka. Prezentujemy jej prywatne zdjęcia. 📢 Przedwojenna Bydgoszcz na pokolorowanych zdjęciach. Poznajesz te miejsca? Wybraliśmy dziesięć zdjęć Bydgoszczy z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wszystkie wykonano przed wojną i w oryginale były one czarnobiałe. Dzięki mechanizmowi kolorowania zdjęć możemy w pewnym stopniu odtworzyć barwy na fotografiach, które zrobiono w dwudziestoleciu międzywojennym. W galerii zamieszczamy oryginalne zdjęcia oraz poddane obróbce.

📢 U Jędzy pod Krakowem nie zmieniła się w Edelweiss. Dziś za to w tym miejscu działa Karczma Mario. Menu, ceny, opinie [KUCHENNE REWOLUCJE] Tym razem Magda Gessler odwiedza obrzeża Krakowa, gdzie przeprowadzi kuchenne rewolucje w restauracji pod nazwą "U Jędzy". U Jędzy niestety nie uda się uratować. Obecnie w tym miejscu działa Karczma Mario, a tę restaurację prowadzą zupełnie inni przedsiębiorcy niż bohaterowie Kuchennych Rewolucji i robią to skutecznie i z sukcesem (więcej szczegółów poniżej).

