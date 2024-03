Prasówka 22.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? ”?

Prasówka 22.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 29-letni bydgoszczanin stracił ogromną sumę. Uwierzył, że zabezpiecza swoje pieniądze W środę, 20 marca, młody mieszkaniec Bydgoszczy stracił dużą sumę pieniędzy. Jak informuje Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, najpierw zadzwoniła do niego osoba podająca się za policjanta. Mężczyzna uwierzył jej i innym rozmówcom, którzy dobrze zaplanowali akcję. Wszystko trwało 7 godzin, dopiero po jakimś czasie bydgoszczanin zorientował się, że to oszustwo.

📢 Niedziele handlowe 2024 - oto lista. Czy 24 marca sklepy będą otwarte? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2024 roku mamy siedem niedziel handlowych. Jedna z nich wypada 24 marca. Obecne przepisy reguluje Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Trzecia Droga przedstawiła właśnie projekt ustawy, który ma wprowadzić nowe zasady. Na czym mają one polegać i jak za pracę w niedzielę mieliby być wynagradzani pracownicy? O tym piszemy poniżej.

Prasówka 22.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak w Bydgoszczy obchodzono Światowy Dzień Zespołu Downa - zobaczcie zdjęcia W czwartek w Młynach Rothera Stowarzyszenie Wspierające Rodziców oraz Opiekunów Dzieci z Niepełnosprawnościami „My Też” zorganizowało całodzienne uroczystości. W tym szczególnym dniu nie zabrakło też innych wydarzeń.

📢 Tak mieszka Ewa Gawryluk. Dom aktorki jest przestronny, widny i estetycznie urządzony [22.03.2024] Ewa Gawryluk to polska aktorka teatralna i filmowa. Gwiazdę widzowie znają m.in. z serialu "Na Wspólnej", w którym gra od samego początku. Pani Ewa jest rozwódką i mieszka w Warszawie. Na jej zdjęciach z Instagrama można zobaczyć, jak popularna aktorka urządziła swoje lokum. 📢 Te aktorki z tureckich seriali zrobiły furorę i widzowie je pokochali - zobacz zdjęcia [22.03.2024] Tureckie telenowele cieszą się ogromną popularnością wśród polskich telewidzów. Dzieje się to między innymi dlatego, że w rolach głównych oglądać można przystojnych aktorów i urodziwe aktorki. A naszej galerii prezentujemy gwiazdy seriali, które emitowane były na antenie TVP. Zobacz najpiękniejsze aktorki produkcji znad Bosforu. Pamiętasz ich role? 📢 Takie są wczesne objawy cukrzycy. Jeśli występują u ciebie - koniecznie idź do lekarza! [22.03.2024] Cukrzyca jest coraz częściej występującą chorobą, która spowodowana jest zaburzeniami wydzielania insuliny. Jej objawy i skutki w poważny sposób zakłócają funkcjonowanie całego organizmu, a powikłania mogą prowadzić nawet do śmierci. W naszej galerii dowiesz się, jakie są objawy cukrzycy. Jeśli występują również u ciebie, koniecznie udaj się do lekarza!

📢 Te osoby nie powinny spożywać jajek. Zobacz - jeżeli masz te przypadłości nie możesz jeść jaj [22.03.2024] Jajka są jednym z najczęściej spożywanych produktów w diecie wielu ludzi. Nic dziwnego, ponieważ są one bogatym źródłem biała i innych pozytywnych wartości. Jajecznica, omlet czy szakszuka, to tylko jedne z wielu propozycji ich podania na śniadanie. Mogą być dodatkiem do licznych potraw i przyrządzane na różne sposoby. Jednak niektóre osoby nie powinny spożywać ich w dużej ilości. W naszej galerii dowiesz się, jakie jajka mają właściwości.

📢 Te damskie fryzury najbardziej podobają się mężczyznom. Zobacz - oczarujesz nimi płeć przeciwną [22.03.2024] Włosy dla wielu kobiet są ich atutem. Starają się zadbać o nie w najlepszy sposób, wymyślając coraz nowsze sposoby. Nie da się ukryć, że sama mowa ciała związana z włosami powinna dawać mężczyznom wiele do myślenia. Okazuje się, że pośród damskich fryzur mężczyźni mają swoich faworytów. W naszej galerii dowiesz się, jakie fryzury najbardziej im się podobają!

📢 Najlepsza pozycja do spania. To, na którym boku śpisz ma ogromne znaczenie [22.03.2024] Jakość snu jest bardzo istotna w życiu człowieka. Pomaga w regeneracji organizmu oraz bardzo dobrze wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Wielu ludzi ma ulubioną pozycję do spania. Jedni preferują spanie na boku, inni na plecach, a jeszcze inni na brzuchu. To, w jakiej pozycji śpisz ma ogromne znaczenie. Na którym boku lepiej spać - prawym czy lewym? Tego dowiesz się w naszej galerii! 📢 Oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! [22.03.2024] Toksyczny związek niektóre osoby definiują jako ten, w którym jedna lub dwie osoby odczuwają więcej cierpienia niż radości lub taki, w którym pojawia się rutyna i mniej czasu na podzielenie się swoimi emocjami i uczuciami. Należy jednak pamiętać, że w każdym związku bywają trudniejsze momenty i warto sprawdzić, czy relacja już z pewnością spisana jest na straty. W naszej galerii dowiesz się, jak rozpoznać, czy twój związek jest toksyczny!

📢 Odważne kreacje Dody - więcej odsłaniają niż zasłaniają. Tak prowokuje artystka na zdjęciach [22.03.2024] Doda to artystka, która wypracowała swoją pozycję w świecie polskiego show-businessu. Artystka lubi prowokować i epatować seksualnością. Doda chętnie występuje w strojach, które podkreślają jej kobiece wdzięki.

📢 To ona grała Mahidevran w serialu "Wspaniałe stulecie". Tak zmieniła się Nur Fettahoğlu - zdjęcia [22.03.2024] Aktorka Nur Fettahoğlu dobrze znana jest polskim widzom z roli Sułtanki Mahidevran z serialu "Wspaniałe stulecie". Serial nakręcono w latach 2011-2014. Jak od tego czasu zmieniała się Nur Fettahoğlu? Jej konto na Instagramie obserwuje blisko 2 miliony osób. Chętnie dzieli się tam prywatnymi zdjęciami. Zobaczcie! 📢 Takie efekty przyniesie systematyczne jedzenie jajek. To dzieje się z organizmem, gdy je spożywamy [22.03.2024] Jajka mają niesamowite właściwości, o których wielu ludzi nie wie. Jeśli chcesz, by twój organizm poczuł się lepiej, a zdrowie znacznie poprawiło, to z pewnością musisz dowiedzieć się o ich działaniu. Systematyczne jedzenie jajek może zdziałać cuda! W naszej galerii dowiesz się o efektach, jakie przyniesie ich jedzenie.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [22.03.2024] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Zakazany owoc (Yasak elma) - to wydarzy się pod koniec marca i na początku kwietnia. Ender poderwie kolejnego faceta [22.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc" pod koniec marca i na początku kwietnia. Wkrótce w serialu: Ender postanawia rozkochać w sobie Engina. Dogan i Yildiz znowu wyznają sobie miłość. Kumru wraca do domu. Hilal pragnie skłócić Dogana z Yildiz... Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Tak zmieniła się Klaudia Halejcio od czasu gdy miała 7 lat. Zobaczcie jej archiwalne zdjęcia [22.03.2024] Klaudia Halejcio to urodzona 13 września 1990 r. w Warszawie aktorka telewizyjna, filmowa i teatralna. Zadebiutowała na ekranach telewizorów rolą małej Zuzi w sitcomie "13 posterunek". Rozpoznawalność zdobyła za sprawą roli Andżeliki Kwaśniewskiej w serialu "Złotopolscy", ale widzowie znają ja także z innych seriali. Zobacz, jak zmieniła się od czasu swojego debiutu! 📢 To wydarzy się w serialu Akacjowa 38 przed Wielkanocą. W kościele wybuchnie bomba! Wielu rannych [22.03.2024] Po tym, jak Cayetana dowiedziała się, że to Fabiana jest jej prawdziwą matką, emocje na Akacjowej wcale nie opadły. Najbliższe odcinki również przyniosą nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Trwają przygotowania do ślubu Trini i Ramona, podczas którego dojdzie do wielkiej tragedii. W kościele wybuchnie bomba, wiele osób zostanie rannych. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w "Akacjowej 38" przed świętami wielkanocnymi.

📢 To wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" po weekendzie. Ferit będzie miał dziecko z inną?! - streszczenia [22.03.2024] Ferit odwozi pijanego Abidina do domu. Piril pokazuje Pelin kompromitujące zdjęcie. Nukhet jest w szoku, kiedy dowiaduje się o ślubie syna. Pelin wyznaje Feritowi, że spodziewa się jego dziecka. Mężczyzna jest załamany. Wuj dziewczyny chce, aby ten rozwiódł się z żoną i wziął za dziewczynę odpowiedzialność. Ferit boi się, jak zareagują na to dziadek i Seyran... 📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Seher sparaliżowana. Już nigdy nie stanie na nogach? - streszczenia [22.03.2024] İkbal nie podoba się, że Seher tak szybko dochodzi do siebie i postanawia znaleźć sposób, żeby to zmienić. Yaman jest niezwykle czuły i opiekuńczy względem Seher. Mężczyzna nie wstydzi się już pokazać swojej łagodnej strony. Przed wyjazdem na lotnisko Belgin robi Seher ostatni zastrzyk. Dziewczyna traci władzę w nogach. Jest przerażona.

📢 Minimalna emerytura 2024. Tyle (netto) od marca wynosi najniższe świadczenie [22.03.2024] Emerytury w 2024 roku urosły o 12,12 proc. To jedna z najwyższych podwyżek od lat. Jak przełożyła się ona na minimalną emeryturę? Przypomnijmy, że w tym roku nie zastosowano waloryzacji kwotowo-procentowej, która jest korzystniejsza dla emerytów pobierających niższe świadczenia. Poniżej sprawdzisz, ile teraz wynosi minimalna emerytura netto. W związku z waloryzacją urosły też inne świadczenia wypłacane przez ZUS (więcej na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu). 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w serialu do końca marca. Porwanie, szantaż i zaskakująca decyzja Dogana [22.03.2024] Widzowie w Polsce oglądają obecnie szósty i zarazem ostatni sezon tureckiej telenoweli "Zakazany owoc". Sprawdziliśmy, jakie losy czekają bohaterów serialu w odcinkach wyemitowanych do końca marca. W nadchodzących dniach dojdzie do porwania Yildiz i Zeynep. Ostatecznie kobiety ujdą z życiem, a niedługo później Yildiz i Dogan znowu wyznają sobie miłość. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w marcu w serialu "Zakazany owoc".

📢 Misiek Koterski wziął ślub z Marcelą Leszczak. Młoda para pochwaliła się fotkami z ceremonii i podróży poślubnej [22.03.2024] 14 stycznia 2024 roku - niespodziewanie - media zostały zaskoczone informacją o ślubie Miśka Koterskiego i Marceliny Leszczak. Młoda para opublikowała zdjęcia z ceremonii zaślubin i pochwaliła się fotografiami z zagranicznej podróży poślubnej. W galerii artykułu zobaczycie zdjęcia ze ślubu i romantycznej wycieczki. 📢 Matylda - serial w TVP. Nowe streszczenia odcinków - zobacz, co wydarzy się do 7 kwietnia - streszczenia [22.03.2024] W Telewizji Polskiej już można oglądać nowy serial kostiumowo-historyczny pt. "Matylda". Ta produkcja zastąpiła w ramówce TVP popularny serial pt. "Zatoka szpiegów". Serial w reżyserii Krzysztofa Langa opowiada o zbuntowanej córce powstańca styczniowego. Więcej o czym jest nowy serial "Matylda" poniżej. W galerii artykułu prezentujemy streszczenia odcinków, które zobaczyć będzie można do 7 kwietnia.

📢 Wakacje kredytowe 2024. Jakie jest kryterium dochodowe? Ile rat można zawiesić? [22.03.2024] Kredytobiorcy również w 2024 roku będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. By to zrobić muszą jednak spełnić kilka ważnych kryteriów. Jednym z nich będzie relacja ich dochodów do wysokości raty kredytowej, którą obecnie płacą. Ile rat będzie można zawiesić w ramach wakacji kredytowych w 2024 roku? Jakie dokładnie warunki zostaną postawione przed osobami, chcącymi skorzystać wakacji? 📢 Licytacje komornicze w Bydgoszczy. Tanie domy, samochody, sprzęt AGD - lista [22.03.2024] Samochody, maszyny rolnicze, mieszkania. Te rzeczy można kupić od komornika w Bydgoszczy w okazyjnej cenie. Przedstawiamy terminarz licytacji komorniczych na marzec 2024. 📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ekskluzywny apartament w centrum Bydgoszczy - zdjęcia [22.03.2024] Niekwestionowana gwiazda stacji TVN Siedem - Klaudia El Dursi. Rodowita bydgoszczanka, która kilkanaście lat temu próbowała swoich sił w polskim show biznesie. Udało się dopiero kilka lat temu, dzięki reality show "Top Model". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Klaudia El Dursi.

📢 Mieszkania od 150 do 220 tys. zł w Bydgoszczy. Co można kupić na rynku wtórnym w tym przedziale? Sprawdzamy oferty sprzedaży 1- i 2-pokojowych mieszkań w Bydgoszczy. Co można kupić na rynku wtórnym w przedziale od około 150 do 220 tysięcy złotych? W galerii zamieszczamy przykładowe oferty, które zamieszczone zostały na portalu otodom.pl. Pod zdjęciami znajdziesz cenę oraz najważniejsze informacje na temat danej nieruchomości. 📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Ślub i kompromitujące zdjęcie [22.03.2024] Po weekendzie w serialu "Złoty chłopak": Kaya ogłasza, że ożeni się z Suną. Kazim jest zachwycony, że kolejna córka wejdzie do rodziny Korhanów... Tymczasem Ferit i Seyran próbują wybić Sunie ten pomysł z głowy. Seyran nie wierzy, że to ślub z miłości. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w serialu "Złoty chłopak" - streszczenia nowych odcinków tureckiej telenoweli zamieszczamy w galerii.

📢 W serialu "Dziedzictwo" zagrała Kiraz - ukochaną Alego. Kim jest Gülderen Güler? [22.03.2024] Do tego, by zostać aktorką mocno zachęcała ją mama. Urocza Gülderen Güler dzięki roli w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet") zyskała sporą popularność. Historia granej przez nią postaci zakończyła się tragicznie - Kiraz umarła w dniu, w którym Ali postanowił poprosić ją o rękę. Kim jest Gülderen Güler i jaka jest na co dzień? Zobaczcie zdjęcia, które aktorka publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Tak wyglądała Teresa Lipowska w młodości. Basia z "M jak Miłość" była niezwykłą pięknością - zdjęcia [22.03.2024] Ukochana babcia wszystkich Polaków. Teresa Lipowska to niekwestionowana królowa "M jak Miłość". Jako seniorka rodu Mostowiaków, Barbara, od lat zachwyca na małym ekranie. Niewielu jednak wie, że w młodości była z niej prawdziwa piękność, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Teresa Lipowska, czyli Basia Mostowiak z serialu "M jak Miłość".

📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Yildiz umrze?! - streszczenia [22.03.2024] Dogan dowiaduje się, że Kumru wpłaciła kaucję za Canera. Saffet zleca porwanie Zeynep. Domownicy są zdziwieni nieobecnością Yildiz i Zeynep w domu. Zeynep wraca sama. Dogan postanawia szukać Yildiz. Wszystko wskazuje na to, że kobieta jest w wielkim niebezpieczeństwie. 📢 To wydarzy się niebawem w serialu "Dziedzictwo". Nikczemny plan - Seher ma cierpieć [22.03.2024] Ikbal postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i... zrzuca Seher ze schodów. Później robi wszystko, by prawda nie wyszła na jaw. Szantażuje swojego męża, jednocześnie opłaca rehabilitantkę - chce, by Seher przestała chodzić! Sprawdź, co jeszcze wydarzy się w drugiej połowie marca w serialu "Dziedzictwo" ("Emanet"). Turecką telenowelę można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1.

📢 Małgorzata Ostrowska-Królikowska - tak wyglądała w młodości. Zachwycała urodą i talentem - zdjęcia [22.03.2024] Małgorzata Ostrowska-Królikowska w młodości. Zachwycała uśmiechem, urodą i niezwykłym talentem. Widzowie najlepiej poznali ją w roli Grażynki z serialu "Klan". Teraz serialowa "wdowa po Ryśku" podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami". Ma szansę na wygraną? Zobaczcie, jak w młodości wyglądała Małgorzata Ostrowska-Królikowska, matka Antka i żona niezapomnianego Pawła Królikowskiego. 📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w serialu do 22 marca. Victor zostaje odkryty w łóżku Lolity! [22.03.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 9-10 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Cayetana jest bliska popełnienia samobójstwa. Bandyta napada na Maximiliana żądając zaprzestania kampanii przeciwko pseudolekarzom. Maria Luisa prosi Trini, by wróciła do domu. Fabiana postanawia odejść z Akacjowej. Maria Luisa nalega, by Trini i Ramón szybko wzięli ponowny ślub. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Niespodziewane odejście Seher z telenoweli "Dziedzictwo". Urocza Sıla Türkoğlu zniknęła w drugim sezonie [22.03.2024] Jej rozstanie z serialem "Dziedzictwo" ("Emanet") było wielkim zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i dla producentów. Sıla Türkoğlu, która w tureckiej telenoweli wcieliła się w rolę Seher, odeszła w atmosferze małego skandalu... Jaka prywatnie jest serialowa żona Yamana? Zobacz zdjęcia, które publikuje na swoim Instagramie - śledzi ją tam ponad dwa miliony fanów. 📢 Jedząc to pieczywo szybko schudniesz z brzucha. Dietetycy są jednogłośni - ten chleb odchudza! [22.03.2024] Istnieje mit według którego, jeśli chcemy schudną, powinniśmy wykluczyć z jadłospisu wszystkie ulubione produkty. Nic bardziej mylnego, chyba że mowa o osobach, które na co dzień jedzą tylko fast foody i słodycze. Swego czasu także chleb był owiany złą sławą. Jak zapewniają jednak dietetycy, jedzenie pewnego rodzaju chleba, skutecznie pomoże schudną z brzucha.

📢 Te znaki zodiaku rozstaną się w marcu 2024. Dla nich wiosna nie będzie łaskawa - horoskop [22.03.2024] Pisaliśmy już o tym, które znaki zodiaku odnajdą miłość na wiosnę 2024. I niestety, horoskop nie był optymistyczny dla wszystkich znaków zodiaku. Na szczęście niepowodzenie w życiu uczuciowym dosięgnie tylko nielicznych. Zobaczcie horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku rozstaną się w drugiej połowie miesiąca! 📢 Tak mieszka Julia Wieniawa - nowa jurorka "Mam talent". Meble z bali i sąsiedztwo samych gwiazd [22.03.2024] Różowa kuchnia, zimowy ogród, sąsiedztwo gwiazd. Tak mieszka Julia Wieniawa. Celebrytka i nowa jurorka w programie "Mam talent", zatrudniła szereg projektantów wnętrz, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń. Patrząc na zdjęcia jej salonu, wyobraźnia podsuwa myśl o słonecznej plaży na Bali. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Julia Wieniawa.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [22.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [22.03.2024] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [22.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Tak dziś wygląda Don Johnson z serialu Miami Vice. Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę - mamy zdjęcia! [22.03.2024] Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Ma 73 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę. Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, słynna Krystle z serialu Dynastia. Ma 81 lat - zobaczcie zdjęcia [22.03.2024] Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. 18 listopada 2023 roku skończyła 81 lat i nadal wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Maja Adamczyk, kandydatka na prezydenta Bydgoszczy, przedstawiła swój program wyborczy „Wasz głos, nasza odwaga. Razem zmienimy Bydgoszcz” – takie jest hasło wyborcze kandydatki KWW Europejska Lewica.

📢 Policjant potrącony przez pijaną kobietę na blokadzie rolniczej w Osieku w powiecie brodnickim W czwartek 21 marca tuż przed godziną 6 rano pijana kobieta wjechała w zabezpieczającego blokadę rolniczą policjanta.

📢 Politechnika Bydgoska zaprosiła uczniów do kampusu w Fordonie na niesamowite wagary. Mamy dużo zdjęć! W kalendarzu wiosna i Dzień Wagarowicza, stąd kolejny już raz w czwartek (21 marca) w fordońskim kampusie PBŚ odbyły się "Wagary z Politechniką". To było fajne spotkanie oko w oko z nauką. Nie zabrakło też dobrej zabawy. 📢 Targi Pracy i Kariery Your Future 2024 na Politechnice Bydgoskiej. Był duży wybór ofert i moc atrakcji Ponad 60 przedsiębiorstw, bogata oferta pracy, staży i praktyk, zabawy oraz quizy z upominkami od wystawców czy debata pt. „Rekrutacja wczoraj, a dziś” - w czwartek (21 marca) w Akademickim Centrum Sportu PBŚ odbyły się Targi Pracy i Kariery Your Future 2024. 📢 Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. Wystąpienie wiceministra obrony narodowej w Sejmie Pan minister Błaszczak 16 grudnia wiedział o zagrożeniu, które pojawiło się po stronie ukraińskiej - stwierdził w czwartek (21.03) w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Mariusz Błaszczak, ówczesny minister ON, twierdzi, że to nieprawda,.

📢 SP nr 31 w Bydgoszczy ma nowy sztandar. Ta szkoła to kuźnia sportowych talentów! Zobacz zdjęcia To była niezwykle ważna i podniosła chwila dla całej społeczności SP nr 31 im. Józefa Piłsudskiego z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy. Od czwartku (21 marca) placówka ma nowy sztandar.

📢 Nocne strzały na Kapuściskach w Bydgoszczy. Nie żyje 38-letni mężczyzna Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna sam się postrzelił. Do zdarzenia doszło przed blokiem przy ulicy Szarych Szeregów. Rannego próbowano reanimować, ale bez skutku. 📢 UFO na polu w Kujawsko-Pomorskiem? Mieszkańcy byli zaniepokojeni: "Myślałam, że zwariowałam!" UFO wylądowało w Tarkowie Dolnym? Od rana otrzymywaliśmy telefony od zaniepokojonych Czytelników i zdjęcia, na których widać coś przypominającego statek kosmiczny. O co chodzi? Wyjaśniamy.

📢 Trwa kolejna odsłona fordońskich "Powrotów". Wernisaż wystawy w Spichrzach nad Brdą - zobacz zdjęcia W środę, 20 marca, miał miejsce wernisaż wystawy "Powroty Stary Fordon 1973-2023 Supplementum". Autorką instalacji artystycznej jest dr Ewa Raczyńska-Mąkowska, kierowniczka Katedry Wzornictwa na Wydziale Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej.

📢 Mieczysław Oliwa już nie kieruje Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Jego obowiązki przejęła sędzia Piekańska-Szymańska Sędzia Mieczysław Oliwa był prezesem bydgoskiego sądu od 2018 roku. Na to stanowisko powołał go minister Zbigniew Ziobro. Wcześniej były prezes SO w Bydgoszczy pracował, między innymi w sądzie w Mogilnie, potem trafił do apelacji gdańskiej. 📢 - Worek big bag zalega na chodniku pod moim blokiem kilka miesięcy – informuje Czytelnik Big bagi to duże ułatwienie dla remontujących mieszkanie lub dom. Zdarza się jednak, że innym utrudniają one życie.

📢 Biały Miś 2024. Fotorelacja z finału (cz. 2) Był mnóstwo sportowych emocji, dużo zaciętej walki i radości na koniec. Gratulacje dla zwycięzców, wielkie brawa dla wszystkich uczestników. 📢 Rolnicy na spotkaniu z wojewodą kujawsko-pomorskim: - Będziemy protestować aż do skutku! 20 marca trwa wielka akcja protestacyjna rolników w całej Polsce. Również w naszym regionie zablokowane są ważne drogi. Z protestującymi spotkał się wojewoda kujawsko-pomorski, Michał Sztybel. 📢 Finalistki Polska Miss 30+ 2024 wyłonione. Zobacz zdjęcia pięknych kandydatek W pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ 2024, 30 wyjątkowych kobiet, Z ogromnej liczby ponad 900 zgłoszeń z całej Polsk, przeszło do finału. Inspirujące finalistki udowadniają, że życie po trzydziestce może być pełne nowych możliwości i sukcesów. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie nazwiska kandydatek do tytułu.

📢 "Zielony nieład. Gaz, pała i uchwała". Protest rolników na trasie Bydgoszcz - Koronowo. Zobacz zdjęcia W środę, 20 marca rolnicy organizują protesty. Nie dostali zgody na blokowanie ulic w Bydgoszczy, ale pojawili się na wielu ważnych drogach wokół miasta. Zablokowana została między innymi trasa Bydgoszcz - Koronowo. Na skrzyżowaniu DW 238 (dawniej DK 25) z DW 244 (w rejonie restauracji Ugotowany) spotkał się z nimi wojewoda Michał Sztybel. 📢 Protest rolników 20 marca. Duże utrudnienia na drogach w okolicy Bydgoszczy - blokady na S5, DK10 i DK25 W środę, 20 marca, rolnicy organizują protesty w całym kraju. Tym razem władze Bydgoszczy oraz niektórych gmin nie wydały pozwolenia na blokowanie dróg. Jest jednak sporo miejsc, w których rolnicy mogą legalnie protestować i z tego prawa od rana korzystają. Zablokowana została m.in. część S5 w rejonie Bydgoszczy, DK 10 na trasie Bydgoszcz - Toruń oraz wjazd w stronę miasta w Strzyżawie (DK 80). Wojewoda spotkał się z rolnikami w terenie. O aktualnej sytuacji na drogach informujemy w poniższym materiale.

📢 Protesty rolników w Kujawsko-Pomorskiem - 20 marca. W tych miejscach będą blokady Na rozpatrzenie sądu czekają jeszcze cztery zażalenia i trzy apelacje w sprawie protestów rolniczych, zaplanowanych w Kujawsko-Pomorskiem 20 marca 2024 r. Zobaczcie, gdzie będą protesty w naszym regionie. 📢 Znamy wyniki badań archeologicznych przy rozbudowie Opery Nova w Bydgoszczy. Pozyskano ponad 3500 zabytków Prace wykopaliskowe trwały od 6 lutego do 23 maja 2023 roku. W tym czasie przebadano 6217,5 m2 powierzchni, a archeolodzy pozyskali ponad 3,5 tysiąca zabytków. Tworzenie dokumentacji zajęło ponad siedem miesięcy. 📢 Kierowcy krytykują planowaną rozbiórkę kładki i nowe światła na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy Trwają prace projektowe związane z rozbiórką kładki na Wyżynach w Bydgoszczy i budową nowej infrastruktury – przejść dla pieszych na Wojska Polskiego. Decyzja o zmianach jest przesądzona, ale temat nadal budzi dużo emocji i sprzeciw przede wszystkim wśród kierowców.

📢 Bydgoska Samochodówka szykuje się do 50-lecia szkoły i rozpoczęła współpracę z ważnym partnerem Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy świętuje w tym roku szkolnym 50-lecie istnienia i cały czas wysoko zawiesza sobie poprzeczkę. Szkoła właśnie podpisała umowę o współpracy z Toyotą Central Europe.

📢 Narzeczona Skiby - Karolina Kempińska bez makijażu. Naturalna uroda i kobiecie piękno Karolina Kempińska to narzeczona frontmana formacji Big, Cyc, popularnego Skiby. Wybranka Krzysztofa Skiby jest młodsza od niego o 26 lat i zajmuje się modelingiem. Para wkrótce ma wziąć ślub. Pani Karolina pokazała na swoim profilu w mediach społecznościowych, jak wygląda bez makijażu. Internauci nie kryją zachwytu. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Cudem odnaleziony w Nakle powstańczy sztandar wystawiony na widok publiczny W Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle do niedzieli 24 marca oglądać można cenne znalezisko. Chodzi o sztandar Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-19 w Nakle nad Notecią. 📢 Serial Dziedzictwo - to wydarzy się do 25 marca. Zdradzieckie działania İba wychodzą na jaw To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje po weekendzie, 9-10 marca. Seher, zauroczona listem od Yamana, postanawia odwdzięczyć mu się tym samym. Również pisze do ukochanego. Bora wyrzuca Neslihan, że nie ma dla niego czasu. İbrahim coraz bardziej denerwuje ciocię Sultan. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Te owoce są najbardziej kaloryczne. Musisz uważać z ilością, jeśli nie chcesz przytyć Owoce dostarczają witamin, minerałów, są źródłem błonnika, który poprawia pracę jelit. Wspomagają też naszą odporność, niektóre mają działanie antynowotworowe, a dietetycy polecają je osobom, które chcą zadbać o swoją wagę. Są jednak owoce, których podwyższona kaloryczność może nie sprzyjać odchudzaniu... Jakie to gatunki i ile kalorii zawierają? Oto najbardziej kaloryczne owoce.

📢 Akacjowa 38 - to wydarzy się w tym tygodniu. Wybuch bomby! Akacjowa spłynie krwią Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można po weekendzie 16-17 marca. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Maximiliano dostaje wezwanie do Ministerstwa Zdrowia. Cayetana ogłasza zarządowi fundacji, że chce otworzyć szkołę dla elitarnej młodzieży. Celia przekonuje Felipe, że Teresa powinna u nich zamieszkać, by czuwać nad kształceniem Tano. Trini szykuje przyjęcie, na które chce zaprosić sąsiadki i ich służące. Co jeszcze się wydarzy?

📢 "Zakazany owoc" - to wydarzy się jeszcze w marcu w serialu. Wykrywacz kłamstw i porwanie Yildi i Zeynep znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie po tym, jak Saffet wynajmie porywaczy. Dogan pozbawia wspólniczki udziałów w firmie... Co jeszcze wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w marcu? Przeczytaj streszczenia kolejnych dziesięciu odcinków w galerii. Serial "Zakazany owoc" można oglądać na antenie TVP 2 od poniedziałku do piątku o godzinie 17.15. 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Piękna kometa 12P/Pons-Brooks na marcowym niebie. Jest widoczna również z Polski! Internet zalały zdjęcia Jednym z najciekawszych wydarzeń astronomicznych 2024 roku jest przejście komety 12P/Pons-Brooks, która raz na 71 lat odwiedza nasz rejon Układu Słonecznego. Kometa w marcu widoczna jest na niebie niedaleko galaktyki Andromedy, co świetnie wykorzystują miłośnicy astrofotografii. W galerii zamieszczamy zdjęcia komety 12P/Pons-Brooks, które wykonano pod koniec lutego i na początku marca. W artykule znajdziecie kilka ciekawych informacji na temat tego obiektu.

📢 Potrawy wielkanocne - lista. Tego nie powinno zabraknąć na stole w Wielkanoc Wielkanoc już za około dwa tygodnie. Niebawem ruszycie z przygotowaniami świątecznych potraw. Na stole w polskich domach z pewnością nie zabraknie gotowanej szynki, białej kiełbasy, jajek, czy pasztetu... Co powinno jeszcze znaleźć się na wielkanocnym stole? Jakie potrawy uznawane są za tradycyjne podczas Świąt Wielkanocnych w Polsce? O tym piszemy poniżej.

📢 - Kąpiel w tym akademiku to dla nas trauma - mówią studentki UKW w Bydgoszczy Kiedy dowiedziałam się, że będę mieszkać w akademiku z taką łazienką, popłakałam się - mówi Olga, mieszkanka jednego z akademików należących do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 📢 Izabela Macudzińska z programu Królowe życia w TTV - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z największych gwiazd programu "Królowe życie", który emitowany był w TTV. Ta pochodząca z Poznania właścicielka firmy odzieżowej zyskała ogromną popularność i sympatię widzów. Zobaczcie, jak mieszka, żyje i ubiera się Izabela Macudzińska-Borowiak! 📢 Fred Savage - tak teraz wygląda. Niezapomniany Kevin Arnold z serialu "Cudowne lata" Fred Savage to amerykański aktor, którego pamiętamy przede wszystkim z genialnej roli Kevina Arnolda w serialu "Cudowne lata". I choć jeszcze wiele razy stawał przed lub za kamerą i na swoim koncie ma mnóstwo produkcji filmowych, najbardziej kojarzony jest właśnie z tym kultowym serialem. Właśnie skończył 47 lat. Zobaczcie, jak Fred Savage wygląda w dorosłym życiu. Zmienił się? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tym karmieni są pacjenci w polskich szpitalach. Mamy nowe zdjęcia posiłków - zdjęcia [16.03.24] Tak karmieni są pacjenci w polskich szpitalach. Mamy nowe zdjęcia posiłków. O jedzeniu serwowanym w polskich szpitalach, krążą już legendy. Niektórzy skarżą się na jakość, wielkość porcji i samą estetykę dań. Są też i tacy, którzy chwalą sobie dania podawane w placówkach zdrowia. Zobaczcie zdjęcia posiłków, jakimi karmieni są pacjenci w polskich szpitalach.

📢 Tak kiedyś wyglądała Dorota Gawryluk. Zobacz, jak zmieniła się prezenterka Wydarzeń Dorota Gawryluk to jedna z najbardziej popularnych dziennikarek w naszym kraju. Od kilkunastu lat prowadzi na Polsacie "Wydarzenia", a wcześniej przez kilka lat była prowadzącą "Wiadomości" w TVP 1. Postanowiliśmy przypomnieć, jak Dorota Gawryluk zmieniała się przez lata. Trzeba przyznać, że dziennikarka na przestrzeni lat nieraz eksperymentowała z fryzurą. Kiedyś miała nawet krótkie włosy. Zobaczcie, jak znana dziennikarka wyglądała kiedyś!

📢 Edyta Olszówka - tak wyglądała jako młodziutka dziewczyna. Na zdjęciach zachwycała urodą Edyta Olszówka to polska aktorka, urodzona 15 grudnia 1971 roku. Jej sceniczny debiut przypadł na rok 1993, kiedy występowała w II Konkursie Teatrów Ogródkowych. Zanim zdobyła rozpoznawalność i popularność, występowała z sukcesami na wielu scenach teatralnych. Mamy zdjęcia Edyty Olszówki zanim stała się rozpoznawalna. Zobaczcie, jak wyglądała jak młodziutka dziewczyna. 📢 Bądź eko na wiosnę i zamień makulaturę na słoik miodu W sobotę, 23 marca, organizujemy w Bydgoszczy akcję „Cud Miód Wiosna”. W zamian za makulaturę będziemy rozdawać słoiczki z miodem 250 gram. 📢 Magda Gessler - tak kiedyś wyglądała. Zdjęcia w prostych włosach i bez burzy blond loków Słynna z "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler skończyła w 2023 roku 70 lat. To kobieta z charyzmą, pełna temperamentu, wyróżniająca się oryginalnym stylem, a przede wszystkim rozpoznawana dzięki swojej fryzurze. Burza blond loków - taką Magdę Gessler widzimy w mediach. Czy gwiazda telewizyjna i znana restauratorka zawsze tak wyglądała? Oto Magda Gessler bez doczepów, w prostych włosach i nie zawsze blond. Szczegóły niżej.

📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą. 📢 Trzecia żona Krzysztofa Ibisza - tak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia Joanny Kudzbalskiej! Krzysztof Ibisz już po raz trzeci wziął ślub. Znany prezenter telewizyjny poślubił Joannę Kudzbalską, która jest od niego o 27 lat młodsza. Zobaczcie, jak wygląda żona Krzysztofa Ibisza. W galerii prezentujemy jej prywatne zdjęcia.

📢 Tyle wynosi abonament RTV w 2024 roku. Wiemy, kto jest zwolniony z opłaty - lista Wysokość opłat abonamentowych obowiązujących w 2024 roku pozostała na tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich posiadaczy odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Nie wszyscy muszą jednak wnosić opłatę abonamentową. Liczba osób zwolnionych z tego obowiązku jest bardzo długa. Sprawdź, kto nie musi opłacać abonamentu RTV. 📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma! 📢 Ola i Michał Żebrowscy - tak mieszkają z czwórką dzieci. Góralska chata z widokiem na Tatry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najbardziej popularnych par w polskim show-biznesie. Aktor i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikują zdjęcia i filmy ze swojego życia prywatnego. Zobaczcie, jak mieszkają Ola i Michał Żebrowscy. Ich góralska chata z widokiem na Tatry robi duże wrażenie!

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką. 📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej w Lotto i Eurojackpot! Im horoskop daje szansę na wygraną Które znaki zodiaku mają najwięcej szczęścia w grach losowych? A którym los nie sprzyja? Według astrologii osoby spod niektórych znaków zodiaku mają więcej szczęścia niż inne w grach typu Lotto czy Eurojackpot. Sprawdź koniecznie!