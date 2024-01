Prasówka 22.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Choroba refluksowa - tego nie można jeść mając tę chorobę. Mamy listę - tych produktów żołądek nie zniesie [22.01.2024 r.]”?

Prasówka 22.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Choroba refluksowa - tego nie można jeść mając tę chorobę. Mamy listę - tych produktów żołądek nie zniesie [22.01.2024 r.] Choroba refluksowa przełyku to jedna z najczęstszych chorób układu pokarmowego. Na czym ona polega i jakie są jej objawy? Zobacz, jaka dieta zalecana jest u chorego. Zwróć szczególnie uwagę na zakazane produkty i te, które są wskazane. Znajdziesz je w galerii.

📢 Anna Mucha - zgrabne, długie nogi i kostium kąpielowy. Aktorka pokazuje swoje zmysłowe ciało! [22.01.2024 r.] Anna Mucha zagrała w wielu polskich filmach i serialach, ale widzowie kojarzą ją głównie z roli Magdy w "M jak miłość". Aktorka w tym roku skończyła 43. lata, ale wciąż znajduje się w znakomitej formie. Na Instagramie regularnie publikuje swoje zdjęcia, od których może się zakręcić w głowie. Fani zachwycają się nienaganną figurą aktorki. Zobacz prywatne zdjęcia Anny Muchy!

📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej [22.01.2024 r.] - lista Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś.

Prasówka 22.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trzynasta Emerytura 2024. Mamy tabelę wyliczeń netto i brutto świadczenia w nowym roku [22.01.2024 r.] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie nurtuje wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez obecne rządy pozostaje w mocy także w 2024 roku. Przygotowaliśmy również wstępne obliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - sprawdźcie tabele zarówno dla kwot brutto, jak i netto.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [22.01.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika. 📢 Maria Luisa z serialu Akacjowa 38 - taka prywatnie jest aktorka Cristina Abad [22.01.2024 r.] Cristina Abad już w bardzo młodym wieku została zapisana przez rodziców do akademii aktorskiej, gdzie w wieku dziewiętnastu lat uzyskała stopień nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej​, którą jednak porzuciła, aby całkowicie poświęcić się aktorstwu.​Przez lata aktorski talent rozwijała pod okiem takich artystów, jak Roberto Cerda, Fernando Soto i Laila Ripoll. Występowała na deskach teatralnych, a później zaczęła grać w serialach i filmach. Polscy widzowie znają ją jako Marię Luisę z serialu "Akacjowa 38". W galerii przedstawiamy prywatne zdjęcia Cristiny Abad.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to da się odliczyć od podatku i zyskać pieniądze na konto [22.01.2024 r.] Zobaczcie, jak rozliczyć podatki w 2024 roku, aby zyskać dodatkowe pieniądze i nie tylko nie dopłacać do podatku, ale dostać jeszcze przelew z urzędu skarbowego na sporą sumkę. Zebraliśmy dla Was ulgi podatkowe na których będzie można najwięcej zyskać w 2024 roku. Zobaczcie, czy możecie je odliczyć i jakie dokumenty będą potrzebne.

📢 Dona Lurdes de Palacios z serialu Akacjowa 38 - taka jest Cuca Escribano prywatnie [22.01.2024 r.] W serialu "Akacjowa 38" Trini jest coraz bliższa poznania prawdy o tym, co ukrywa Lourdes. Czy Trini odkryje tajemnicę dony de Palacios? Tego wkrótce dowiedzą się telewidzowie. W rolę dony Lourdes de Palacios wciela się hiszpańska aktorka Antonia Escribano García-Conde, bardziej znana jako Cuca Escribano. Poniżej więcej informacji o aktorce, a w galerii artykułu prywatne zdjęcia. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły wśród ludzi - horoskop [22.01.2024 r.] Zawsze pomocne, miłe, służące dobrą radą. Te znaki zodiaku mają najlepsze charaktery. To prawdziwe anioły, których wyróżnia bezinteresowność i troska o drugiego człowieka. Wśród znaków zodiaku jest ich wiele. Oto najnowszy horoskop Wróżki Romy. Osoby spod tych znaków zodiaku mają najlepsze charaktery. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Marszałek sejmu ma piękny dom pod Warszawą [22.01.2024 r.] Szymon Hołownia to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Dziennikarz, prowadzący "Mam talent", a wreszcie polityk i marszałek sejmu. Nie da się ukryć, że Hołownia znajduje się teraz w centrum wydarzeń politycznych. Na co dzień nowy marszałek sejmu mieszka w pięknym domu pod Warszawą. Widok na las, pokaźna kolekcja książek, piękna kuchnia. Tak mieszka Szymon Hołownia. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Zagrał Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies" w 1970 r. Tak zmienił się Włodzimierz Press [22.01.2024 r.] Włodzimierz Press, urodzony 13 maja 1940 r. we Lwowie w rodzinie żydowskiej, jest polskim aktorem znany z kariery scenicznej i filmowej. Jego życie związane jest z dramatycznymi wydarzeniami wojennymi, które miały wpływ na jego młodość. Urodził się jako syn Janiny Planer, komunistki, i Grzegorza Pressa, który zginął w getcie warszawskim.

📢 Tak wygląda córka Macieja Stuhra, Matylda. Kim jest i co robi? [22.01.2024 r.] Maciej Jerzy Stuhr to urodzony 23 czerwca 1975 r. w Krakowie – aktor, reżyser, scenarzysta filmowy i teatralny, a także felietonista, konferansjer, psycholog, wykładowca akademicki. Niedawno odbyła się premiera filmu "Fuks 2", na której pan Maciej pojawił się w towarzystwie córki, Matyldy. Zobacz, jak wygląda córka tego znanego aktora. Kim jest i co robi?

📢 To wydarzy się w serialu "Dziedzictwo" po weekendzie. Choroba Yusufa zbliża do siebie Yamana i Seher [22.01.2024 r.] Choroba Yusufa spada jak grom z jasnego nieba na Seher i Yamana. I choć małżeństwo nie dogaduje się i Seher coraz poważniej myśli o ucieczce, to choroba chłopca sprawia, że zakochani postanawiają się zjednoczyć. Czy próba od losu zbliży ich do siebie? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków. Zobaczcie, co po weekendzie wydarzy się w serialu "Dziedzictwo". Przedstawiamy streszczenia! 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie. Cagatay wyznaje miłość Yildiz! [22.01.2024 r.] Cagatay już nie kryje się z tym, że chce odzyskać Yildiz. Podstępem zwabia ją na spotkania, a następnie informuje o wszystkim Dogana. Ten jest wściekły i dzwoni z pretensjami do żony. Ta jednak zaskakuje go szczerym wyznaniem o spotkaniu z byłym mężem. Czy Yildiz da szansę Cagatayowi? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków serialu "Zakazany owoc". Zobaczcie, co wydarzy się po weekendzie!

📢 Serial "Złoty chłopak" - to wydarzy się do końca stycznia. Seyran i Ferit uciekają! [22.01.2024 r.] Serial "Złoty chłopak" emitowany jest na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.00. W ostatnich dniach stycznia widzowie serialu będą świadkami wielu zwrotów akcji. Seyran i Ferit dostaną rozwód. Ferit oświadczy się innej kobiecie, a Seyran zostanie obiecana innemu mężczyźnie. Ostatecznie para postanowi uciec... Przeczytaj, co wydarzy się w telenoweli "Złoty chłopak" w najbliższych dniach. Streszczenia zamieszczamy w galerii.

📢 Działki ROD - ile trzeba zapłacić na początku 2024 roku w Bydgoszczy i okolicach? Mamy zdjęcia i ceny [22.01.2024 r.] Sprawdzamy ceny działek zlokalizowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych w Bydgoszczy i okolicy. Co można kupić za około 70, 150, 190 albo 360 tysięcy złotych? W galerii zamieszczamy przykładowe oferty sprzedaży wraz ze zdjęciami. Są tu zarówno małe drewniane altanki, jak i murowane, wielopoziomowe domki.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się pod koniec stycznia i na początku lutego. Yusuf trafia do szpitala [22.01.2024 r.] To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje pod koniec stycznia i na początku lutego: Yaman znajduje onkologa, który może podjąć się leczenia Yusufa. Yusuf spędza w domu ostatni dzień przed rozpoczęciem leczenia w szpitalu. Adalet znajduje w telefonie siostrzenicy miłosne wiadomości od Bory i postanawia przejść do działania. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków. 📢 Tak zmieniła się Kasia z "13 Posterunku". Będziecie zaskoczeni tym, co dziś robi! Zobacz zdjęcia [22.01.2024 r.] 13 Posterunek to kultowy polski serial komediowy, który mimo upływu czasu wciąż ma wielu miłośników. Ten polski sitcom zdobył sporą popularność dzięki zabawnym kreacjom i charakterystycznym aktorskim rolom. Jedną z zapadających w pamięć postaci była posterunkowa Kasia, w którą wcieliła się Aleksandra Woźniak. Aktorka, która obecnie ma 49 lat, skończyła karierę aktorską i poświęciła się psychologii.

📢 „Od 1 lutego w Hali Targowej w Bydgoszczy nie zostanie żaden lokal”. Najemcy zapowiadają wypowiedzenie umowy [22.01.2024 r.] Na początku roku z Hali Targowej w Bydgoszczy zniknęło pięć lokali. Pozostali najemcy zdecydowali, że również wypowiedzą operatorowi umowę. Możliwy jest scenariusz, w którym za 2 tygodnie w hali wszystkie boksy gastronomiczne będą puste.

📢 Germán z serialu "Akacjowa 38" uśmiercony. Grał go Roger Berruezo - zdjęcia [22.01.2024 r.] Roger Berruezo to ceniony hiszpański aktor teatralny i telewizyjny. W serialu "Akacjowa 38", który polscy widzowie mogą oglądać od ponad roku, wcielał się w jedną z głównych postaci - Germána. Pod koniec pierwszego sezonu telenoweli Germán oraz Manuela umierają. W Hiszpanii nakręcono w sumie pięć sezonów serialu "Akacjowa 38". 📢 Akacjowa 38 (Acacias 38). To wydarzy się w serialu pod koniec stycznia: Groby Manueli i Germana zostają otwarte! [22.01.2024 r.] Sprawdzamy, co wydarzy się w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", emitowanym na antenie TVP 2, które zobaczyć będzie można pod koniec stycznia i na początku lutego. Streszczenia odcinków zamieszczamy w podpisach zdjęć w galerii. Wkrótce w serialu: Lekarz odkrywa, dlaczego Maximilian jest impotentem. Cayetana chce doprowadzić do otwarcia grobów Germana i Manueli. Maria Luisa nie radzi sobie z robotnikami odnawiającymi kamienicę jej ojca. Fabiana uważa, że Cayetana jest niewinna i że jej uwięzienie jest błędem. Co jeszcze się wydarzy?

📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy dostaniesz w styczniu! Wyliczenia brutto i netto na Nowy Rok Styczniowe emerytury będą w 2024 roku wyższe niż te z początku 2023 roku. Stanowią one przedsmak czekającej nas waloryzacji. Ile dostaniemy w styczniu? Jakie stawki będą obowiązywały 1 stycznia 2024 roku? Oto szczegóły! 📢 Podwyżki dla seniorów już w marcu? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Emerytura wolna od podatku 2024. Kto nie zapłaci za otrzymane świadczenie? Więcej emerytów zapłaci wyższy podatek! Polscy emeryci muszą mierzyć się ze skutkami niezwykle wysokiej inflacji. W tym roku czeka ich bardzo wysoka waloryzacja emerytur, jednak nie każdy na tym zyska tak dużo, jak mogłoby się wydawać. Tym bardziej, że pod znakiem zapytania stoi wzrost kwoty wolnej od podatku dochodowego. Kto jednak nie zapłaci podatku od emerytury? Czy emeryci zaoszczędza więcej w 2024 roku?

📢 Nowe limity Renty Wdowiej! Będzie niższa niż zakładano? Wyliczenia Otrzymywanie renty wdowiej jest odpowiedzią na palące potrzeby wsparcia finansowego osób, które straciły współmałżonka. Od dłuższego czasu wskazuje się na to, że obecnie funkcjonujące przepisy są złe i wymagają zmiany. Wciąż jednak klasa polityczna nie doszła w tym miejscu do porozumienia, a mają projekty, które czekają na uchwalenie. I właśnie w ich kontekście zaczęły pojawiać się głosy o tym, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom świadczenia te będą jednak o wiele niższe! 📢 Zmiany w szpitalach i przychodniach! Lepiej się przygotuj. Te przepisy będą obowiazywać od 1 lutego 2024 roku! Już od 1 lutego 2024 wchodzą w życie ważne przepisy, które mają usprawnić życie pacjentów. Co więcej, będzie nowa grupa uprawniona do otrzymywania świadczeń poza kolejką. Kto na tym zyska? Dlaczego wprowadzane są te zmiany? Wyjaśniamy!

📢 Mieszkanie Macieja Zakościelnego w modnej dzielnic. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak styl pokochał Maciej Zakościelny Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia.

📢 Jak niedziela, to morsy są w Pieckach pod Bydgoszczą. Zobaczcie, jak się bawili - zdjęcia Kolejne spotkanie morsów na plaży w Pieckach odbyło się w niedzielę. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Bydgoszczanie oglądali cuda myślęcińskiego "botanika" - zobacz zdjęcia! Zwykle dwa razy do roku jest szansa odwiedzenia Ogrodu Botanicznego Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego (tak brzmi pełna nazwa myślęcińskiego "botanika"). Jedną z tych okazji mieliśmy w ten styczniowy weekend. 📢 Zacięła się winda w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy. Panika wisiała na włosku. Urząd tłumaczy, że zgłoszenie przyjęto Według interesantki urzędu, która znalazła się w zaciętej windzie, nikt z obsługi budynku nie zareagował na zgłoszenie o awarii. Opisuje sytuację, w której lada moment mogło dojść do paniki. Ze strony urzędu wojewódzkiego pada zapewnienie, że usterka została zgłoszona, a pracownicy zareagowali prawidłowo. 📢 Pierwsza sauna na wodzie w Bydgoszczy. Obiekt stacjonuje w centrum miasta - wideo Naprzeciwko Opery Nova, w marinie Przystań Bydgoszcz przy ul. Tamka 2, pojawił się nowy obiekt. Od 1 stycznia 2024 roku bydgoszczanie oraz przyjezdni mogą zrelaksować się w pierwszej saunie na wodzie w mieście.

📢 Niedziela, 21 stycznia, bez nudy w Bydgoszczy. Sprawdź, co się będzie działo i gdzie warto się wybrać 21 stycznia w Bydgoszczy atrakcji nie zabraknie i dla młodszych, i dla starszych. W galerii artykułu podajemy informacje na temat wydarzeń, które odbywać się będą w trzecią niedzielę stycznia. Zobacz, co się będzie działo. 📢 Tak teraz wygląda Zehra z serialu Więzień Miłości. Metamorfoza Hazal Subasi po latach Hazal Subasi, uwielbiana zarówno przez fanów w Turcji, jak i w Polsce, wcieliła się w rolę serialowej Zehry w "Więźniu Miłości". Jednak codzienne życie tej utalentowanej aktorki znacząco różni się od postaci, którą gra na ekranie. Zresztą - zobaczcie zdjęcia.

📢 Fabienne Wiśniewska - tak teraz wygląda. To córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny Dzieci Michała Wiśniewskiego nie dość, że na loterii wygrały znanych rodziców, to jeszcze odziedziczyły po nich cały wachlarz talentów. Fabienne Wiśniewska, najstarsza córka wokalisty i Marty "Mandaryny" Wiśniewskiej świętuje właśnie prywatny sukces.

📢 Tak mieszka Magda Gessler. Dom pod Warszawą i willa w Kanadzie - zdjęcia Magda Gessler to niekwestionowana gwiazda TVN i ulubienica publiczności. Zasłynęła dzięki "Kuchennym rewolucjom", których jest prowadzącą od ponad 10 lat. Restauratorka z bujnymi blond lokami słynie z niepowtarzalnego stylu. Na co dzień dzieli życie między Warszawą i Kanadą. W obu posiadłościach widać kolorowy styl celebrytki. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Magda Gessler. 📢 Kobiety spod tych znaków zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Fałsz bije od nich na kilometr! Nie ma chyba nic gorszego, od fałszywej przyjaciółki. Osoby, która pozornie ci dobrze życzy, a gdy tylko odwracasz wzrok, cieszy się z twojej porażki. Mało tego, nie ma skrupułów podrywać twojego faceta, a także obgadywać się z innymi. Niektórzy takie zachowania mają zapisane już w horoskopie. Zobaczcie w naszej galerii, które znaki zodiaku są najgorszymi przyjaciółkami. Kulisy zdradza Wróżka Roma.

📢 Manifestacja pod urzędem wojewódzkim. "Ruda wrona", "Boże coś Polskę" i wizerunki Wąsika i Kamińskiego Flagi biało-czerwone i grafiki przedstawiające dwóch polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w oprawie pieśni patriotycznych i skandowania, m.in. "Uwolnić posłów!" to główne elementy manifestacji, która odbyła się przed urzędem wojewódzkim w Bydgoszczy. W wydarzeniu uczestniczyli radni PiS i poseł Paweł Szrot.

📢 Sami znamienici goście! Marszałkowski Bal Dobroczynny 2024 w Toruniu. Zobaczcie naszą fotorelację! Marszałkowski Bal Dobroczynny odbywa się po raz dwunasty. Pojawili się na nimi goście ze świata polityki, filmu, biznesu, nauki i innych. Zebrano fundusze na wybrane placówki, a zabawa jeszcze trwa i jest zaplanowana niemal do białego rana. Zobaczcie galerię zdjęć z jednego z ważniejszych wydarzeń w Toruniu! 📢 Rower, basen i bieganie - za nami kolejna odsłona Enea Bydgoszcz Triathlon pod Dachem. Zobaczcie zdjęcia Drugie zawody z tej edycji cyklu odbyły się w sobotę. Zobaczcie, jak radzili sobie uczestnicy rywalizacji.

📢 Serial "Zakazany owoc" - Cagatay wyznaje Yildiz miłość. Co wydarzy się w drugiej połowie stycznia? Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" w drugiej połowie stycznia 2024. Cagatay mówi Yildiz, że chce do niej wrócić. Ma zamiar wyznać jej miłość... Handan zawiera przymierze z Ender i nagrywa z Yildiz kompromitującą rozmowę. Streszczenia telenoweli "Zakazany owoc" zamieszczamy w galerii - przeczytaj, co wydarzy się do 26 stycznia. 📢 To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc". Yildiz zdradzona przez kolejnego męża. Wróci do Cagataya? Yildiz postanawia zbliżyć się do Kumru. Ta jednak stara się uniezależnić od pieniędzy ojca. Cagatay pod pretekstem spotkania z Halitcanem wyciąga Yildiz na rodzinny obiad. Biznesmen upewnia się, że ta wiadomość dotrze do Dogana. Również Ender chce dopiec mężczyźnie. Yildiz przyłapuje Dogana i Meric w dwuznacznej sytuacji. Zobaczcie w naszej galerii najnowsze streszczenia. To wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" po weekendzie.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie. Cayetana aresztowana za zabójstwo Germana i Manueli Cała Akacjowa cierpi po śmierci Germana i Manueli. Cayetana ma nie lada kłopoty. Intrygantka i wdowa po lekarzu została aresztowana i oskarżona o zabójstwo męża i jego ukochanej. Kobieta postanawia się bronić i domaga się otwarcia ich grobów. Wie bowiem doskonale, że nie ma tam ciał Germana i Maneuli. Czy podła kobieta odpowie za swoje zbrodnie? Tego dowiemy się z najnowszych odcinków serialu "Akacjowa 38". To wydarzy się w odcinkach po weekendzie.

📢 Dziedzictwo - to wydarzy się w drugiej połowie stycznia. Yusuf traci przytomność i trafia na badania do szpitala To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP wyemituje do 15 stycznia 2024: Zuhal próbuje za wszelką cenę zdobyć sympatię Yusufa. Ziya zarzuca Yamanowi złe traktowanie Seher. Yaman ratuje Seher z rąk bandytów. Niepodziewanie Yusuf traci przytomność! Chłopiec trafi do szpitala i przejdzie badania. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.

📢 Obchody 104. rocznicy powrotu Bydgoszczy do wolnej Polski. Zobaczcie zdjęcia Obchody 104. rocznicy powrotu Bydgoszczy do wolnej Polski rozpoczęto w naszym mieście już w piątek. Kulminacja świętowania przypadła na sobotę, kiedy to obok podniosłych wydarzeń patriotycznych, zadbano również o przygotowanie imprez kulturalnych, nawiązujących klimatem do lat międzywojennych. 📢 Świetna w obronie Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz wygrywa wysoko w Pelplinie Enea Abramczyk Astoria prawidłowo zareagowała na słaby mecz w Koszalinie. Nawet bez dwóch podstawowych graczy bydgoszczanie bardzo pewnie ograli groźną Deckę Pelplin. 📢 Mała kultura na świeżym z buta weszła w 2024 rok. Spacer ze Smukały do centrum Bydgoszczy wzdłuż Brdy W sobotę (20 stycznia) odbył się pierwszy w 2024 roku oraz jedenasty w ogóle spacer z cyklu „Mała kultura na świeżym”. Uczestnicy spotkali się przy sklepie spożywczym przy ul. Biwakowej, by 13-kilometrową trasą wzdłuż Brdy dotrzeć do centrum Bydgoszczy.

📢 Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprosił na Dzień Babci i Dziadka. Zobaczcie zdjęcia Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zorganizował 20 stycznia wydarzenie pod hasłem "Integracyjna kraina z Babcią i Dziadkiem. Razem bezpieczni, razem silni". Okazją były przypadające właśnie Dzień Babci i Dzień Dziadka.

📢 Studniówka 2024 bydgoskiej Samochodówki. Maturzyści bawili się w Hotelu Park - zobacz zdjęcia Styczeń upływa w Bydgoszczy pod znakiem studniówek. W piątek (19 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu w Hotelu Park pojawili się maturzyści z Technikum Samochodowego nr 12. Na miejscu był nasz fotoreporter - zobaczcie zdjęcia. 📢 Małgorzata Ohme - tak mieszka. Dom w Milanówku z basenem i pięknym ogrodem Małgorzata Ohme pod koniec czerwca straciła pracę w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka nie kryła rozczarowania decyzją władz stacji, ale już kilka dni później nagrała pierwszy podcast na swoim kanale Lajf noł makeup. Wolne chwile spędza w swoim pięknym domu w Milanówku pod Warszawą, w którym może liczyć na towarzystwo ukochanych psów. Zobacz, jak wyglądają wnętrza domu Małgorzaty Ohme!

📢 Babcia, mama i wnuczka mieszkają w altance w Bydgoszczy. Śpią na jednej kanapie w jedynym pokoju Babcia, mama i córka śpią w jednym pokoju, bo tylko jeden mają. - Mieszkamy w altanie - mówi seniorka z Bydgoszczy. Chcą dostać mieszkanie od gminy, ale gmina nie zamierza dać. Podaje powód. 📢 Zabytkowe autobusy na liniach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Do kiedy będą jeździć? Starych, zabytkowych autobusów, które wypuszczono na linie komunikacyjne w Bydgoszczy w ubiegłym roku, nie prowadzą kierowcy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. Mają niższe stawki - to sposób na poradzenie sobie z ciągłym niedoborem kierujących w MZK. Zabytki mają jeździć do końca lutego, co potem - nie wiadomo. W tym tygodniu inspektorzy ITD zatrzymali do kontroli jeden z pojazdów. Wykazali liczne usterki i zatrzymali dowód rejestracyjny.

📢 Mieszkańcy Bydgoszczy mogą składać wnioski do ważnego dokumentu. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań Miasto rozpoczęło prace nad Planem ogólnym dla Bydgoszczy. Mieszkańcy mogą składać wnioski do przygotowanego dokumentu do 17 marca. Plan określi funkcje poszczególnych stref miasta i standardy urbanistyczne. 📢 Jak spędzić weekend w Bydgoszczy? Propozycje na 20 i 21 stycznia 2024 Zastanawiacie się, jak spędzić najbliższy weekend? Mamy dla Was podpowiedzi, co będzie się działo w Bydgoszczy w sobotę i niedzielę (20-21 stycznia 2024). Zachęcamy do lektury naszego cotygodniowego przeglądu weekendowych wydarzeń w Bydgoszczy. 📢 Tak wygląda wewnątrz sortowni odpadów ProNatury w Bydgoszczy - najnowocześniejszej w kraju Nie pracuje tu wiele osób, wszystko robią maszyny i komputery. Najnowocześniejsza sortownia odpadów w Polsce ruszyła w grudniu i pracuje na pełnych obrotach. Dzięki tej ważnej dla Bydgoszczy inwestycji jeszcze skuteczniej odzyskiwane będą surowce wtórne.

📢 Telenowela "Złoty chłopak" - to wydarzy się po weekendzie. Oświadczyny Ferita! Co wydarzy się w drugiej połowie stycznia w tureckim serialu "Złoty chłopak"? Niebawem Ferit i Seyran dostaną rozwód. Chłopak obiecuje ślub Pelin, rozpoczynają się przygotowania do ceremonii. Tymczasem Seyran została już obiecana innemu mężczyźnie... Telenowelę "Złoty chłopak" można oglądać od poniedziałku do piątku w TVP 1 (godz. 14.00). W galerii zamieszczamy streszczenia na dwa tygodnie. 📢 Najlepsze kreacje minionego roku Agaty Kornhauser-Dudy. Te stylizacje są modne i ponadczasowe. Pięćdziesięciolatko zainspiruj się Miniony rok pod względem wizerunkowym był dla Agaty Kornhauser-Dudy przełomowy. Pierwsza dama postawiła zmienić fryzurę. Pożegnała swoje uczesanie i krótkie włosy na rzecz modnego krótkiego boba. Działo się również wiele w jej stylizacjach. Oto te, które z powodzeniem może założyć każda z was.

📢 Co z budową drugiego mostu przez Wisłę w Fordonie? Mamy nowe informacje 5 października 2023 r. ówczesny minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił, że powstanie nowy most nad Wisłą, obok istniejącego Mostu Fordońskiego. Od tamtego dnia odbyły się dwa spotkania poświęcone budowie przeprawy. - Program tej inwestycji jest w przygotowaniu - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawdzamy, na jakim etapie jest ten temat, czy budowa drugiego mostu jest realna. 📢 Jest matką chrzestną gwiazdy, jej piosenkę śpiewała Whitney Houston, sklonowana owca nosi jej imię. Dolly Parton obchodzi 78 urodziny Dolly Parton piękna blondynka z natapirowanymi włosami, mocnym makijażem i pieprzykiem na twarzy zachwyca urodą do dnia dzisiejszego. Była obiektem westchnień wielu mężczyzn. W tym roku kończy 78 lat i prawie od 60 lat jest z jednym mężczyzną, co w światowym show-biznesie to rzadkość. Poznaj nieznane fakty i ciekawostki z życia gwiazdy.

📢 To ona zagrała Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Sheyla Fariña na prywatnych zdjęciach Sheyla Fariña wcieliła się w rolę Manueli w hiszpańskim serialu "Akacjowa 38", który od stycznia 2023 roku mogą oglądać widzowie TVP. Manuela od pierwszych odcinków jest wiodącą postacią telenoweli, jej postać zniknie jednak z serialu po pierwszym sezonie (w sumie nakręcono ich siedem). Jaka prywatnie jest aktorka Sheyla Fariña? Zobaczcie w galerii zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych. 📢 Nowa atrakcja turystyczna w Kujawsko-Pomorskiem. Rejsy z Bydgoszczy do Lubostronia Kanałem Noteckim W maju mogą się zacząć rejsy turystyczne statkiem z Bydgoszczy do Lubostronia. Pierwszy techniczny rejs już się odbył - z powodzeniem. Pojawił się też pomysł rejsów na trasie Barcin - Lubostroń - Łabiszyn - Barcin. Tymczasem zabytkowy, kupiony przez Bydgoszcz, holownik Certa zimuje - czeka na remont.

📢 TOP 10 techników w Bydgoszczy. W tym szkołach zdobędziesz solidną wiedzę Dokładnie 11 stycznia br. już po raz 26. poznaliśmy wyniki ogólnopolskiego Rankingu Techników Perspektywy 2024. Na ich podstawie prezentujemy naszym Czytelnikom najlepszą dziesiątkę techników w Bydgoszczy. 📢 Grała małą Zosię w serialu Rodzinka.pl. Dziś pełnoletnia Emilia Dankwa zachwyca urodą i figurą Emilia Dankwa to dobrze znana i lubiana Zosia z serialu "Rodzinka.pl". Aktorka zadebiutowała na planie filmowym w wieku 7 lat! W tak młodym wieku dołączyła do obsady serialu "Rodzinka.pl". Widzowie doskonale pamiętają sympatyczną i rezolutną dziewczynkę. Emilia Dankwa ma dziś już 18 lat i jest piękną młodą kobietą - zobaczcie, jak wypoczywa na plaży! 📢 Klaudia El Dursi pokazała sześciopak na brzuchu, internauci w szoku [zdjęcia] Klaudia El Dursi jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie publikuje swoje zdjęcia. Niedawno piękna bydgoszczanka opublikowała zdjęcia, na których zaskoczyła fanów nową fryzurą, wkrótce potem okazało się, że modelka sfotografowała się w peruce. Później wrzuciła na swój profil fotkę w bikini. Klaudia El Dursi pokazuje umięśniony, szczupły brzuch, a internauci są w szoku.

📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach. 📢 TOP 10 liceów ogólnokształcących w Bydgoszczy. To szkoły ze znakiem jakości Perspektywy 2024 Na podstawie najnowszego Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2024 prezentujemy najlepszą dziesiątkę liceów w Bydgoszczy. Które szkoły się w niej znalazły? Sprawdźcie sami. To licea, w których warto się uczyć. 📢 Ładunek termobaryczny z bydgoskiego Nitro-Chemu. Pierwszy taki w Polsce Nowa technologia produkcji termobarycznego materiału wybuchowego, opracowana w Wojskowej Akademii Technicznej we współpracy z bydgoskim Nitro-Chemem, może służyć do granatów ręcznych i granatników. Wojsko Polskie jest zainteresowane pozyskaniem tego typu amunicji. Nie jest ona w kraju jeszcze produkowana.

📢 Studniówka 2024 XI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Bal w Hotelu Best Inn [zdjęcia] Z gracją zatańczony polonez, podziękowania dla nauczycieli, duża dawka humoru oraz dobrej zabawy - w sobotę (13 stycznia) w Hotelu Best Inn w Bydgoszczy rozpoczęła się studniówka maturzystów XI LO im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego. 📢 Studniówka 2024 Technikum Logistyczno-Spożywczego nr 13 w Bydgoszczy. Bal w Restauracji Telimena - zobacz zdjęcia Jeszcze na początku tego tygodnia mieli egzaminy zawodowe, ale w piątek (12 stycznia) nikt nie myślał o nauce, tylko o dobrej zabawie. Maturzyści z Technikum Logistyczno-Spożywczego nr 13 w Bydgoszczy spotkali się tego dnia na studniówce.

📢 Studniówka 2024 Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Uczniowie bawili się w Hotelu City [zdjęcia] Sezon studniówkowy nabiera tempa. W sobotę (13 stycznia) na swoim pierwszym ważnym balu w życiu pojawili się maturzyści z Technikum Budowlanego nr 3 w Bydgoszczy. Na parkiecie w Hotelu City bawiło się łącznie prawie 300 osób.

📢 Studniówka 2024 Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Był walc zamiast poloneza [zdjęcia] Nie poloneza, lecz walca zatańczyli w tym roku maturzyści z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy podczas studniówki, która w sobotę (13 stycznia) rozpoczęła się w Hotelu Holiday Inn. W galerii zamieszczamy zdjęcia z pierwszych godzin. 📢 Studniówka VI LO w Bydgoszczy. Maturzyści bawili się w Hotelu City - zobaczcie zdjęcia Tradycyjny polonez otworzył w piątek (5 stycznia) studniówkę tegorocznych maturzystów z VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dla uczniów to był niezapomniany wieczór. 📢 Rosina z serialu Akacjowa 38 zostanie wdową! Sandra Marchena opowiada o swojej roli [zdjęcia] W serialu "Akacjowa 38" Sandra Marchena wciela się w rolę Rosiny, która za wszelką cenę chce znowu czuć się młodo i nie chce być babcią. Uważa, że jest na to za młoda. Aby sobie to udowodnić, usiłuje zaciągnąć Maximiliana do łóżka, ale nie udaje się to jej. Nie poddaje się i znowu chce skłonić męża do erotycznych igraszek... W artykule przedstawiamy sylwetkę Sandry Marchena, która opowiada o swojej roli w telenoweli Acacias 38, o tym, co spotka Rosinę i mówi również o swoim życiu prywatnym. W galerii publikujemy zdjęcia hiszpańskiej aktorki.

📢 Kłamią, manipulują, wykorzystują do własnych celów. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni Związek z nimi to prawdziwa sinusoida emocji. Jednego dnia potrafią być czuli i kochani, drugiego całkowicie obojętni i chłodni. Odchodzą bez słowa lub co gorsze - o wszystko obwiniają ciebie. Nawet o zdradzę... Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są najbardziej toksyczni. Unikaj ich jak ognia, bo możesz się łatwo poparzyć! 📢 Nieodśnieżone chodniki w Bydgoszczy. Co na ten temat mówią przepisy? Przez prace Miejskich Wodociągów i Kanalizacji niektóre chodniki spadły w kategorii odśnieżania o stopień niżej - zalega na nich lód i śnieg. Sytuacja na drogach dla pieszych w niektórych miejscach jest dramatyczna, choć strażnicy miejscy nie mają wielu zgłoszeń. Ale uwaga - w pewnych punktach miasta zmieniły się obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości!

📢 Studniówka IV LO w Bydgoszczy. Z gracją zatańczyli poloneza - zobaczcie zdjęcia Wieczorowe kreacje, eleganckie garnitury i duża dawka pozytywnej energii - maturzyści z IV LO im. Kazimierza Wielkiego w piątek (5 stycznia) zatańczyli poloneza. To była wyjątkowa studniówka, bo odbyła się w roku jubileuszu 70-lecia szkoły. 📢 Dorota Gardias - dieta. Wygląda jak bogini i zdradza internautom sekret swojej diety Dorota Gardias to znana i popularna dziennikarka TVN. Można ją oglądać jako prezenterkę pogody w stacji TVN, występuje także na antenie TVN Turbo i TVN Meteo Active. Mimo upływu lat, Dorota Gardias może pochwalić się sylwetką i urodą nastolatki! W czym tkwi sekret jej piękna? Popularna dziennikarka zdradziła, jak dba o swoją formę! W galerii zdjęć znajdziecie fotografie, na których można podziwiać piękna sylwetkę Doroty Gardias. Niedawno Dorota Gardias rozebrała się do naga przed kamerą - wideo znajdziecie w artykule.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z zapisanymi w budżecie szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełożyłby się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Eda Ece pokazała, jak wyglądała jako dziecko. Yildiz z serialu "Zakazany owoc" zdradza, jakiej płci będzie jej dziecko W serialu "Zakazany owoc" sporo się dzieje. Yildiz, w którą wciela się bohaterka naszej publikacji, aktorka Eda Ece, spędza noc z Doganem. Jakiś czas potem Yildiz robi sobie test ciążowy... Wszyscy zaczynają podejrzewać, że serialowa Yildiz spodziewa się dziecka. W życiu prywatnym aktorki nikt już niczego nie podejrzewa. Eda Ece potwierdziła, że jest w ciąży i poinformowała swoich fanów, jakiej płci będzie dziecko. Aktorka pokazała też, jak wyglądała w latach 90., kiedy sama była dziewczynką. 📢 W 2024 r. będą dwie waloryzacje emerytur? To możliwe, ale spełniony musi zostać jeden warunek Miliony polskich seniorów czekają na ostateczną wysokość marcowej waloryzacji rent i emerytur. Wiele wskazuje na to, że marcowa waloryzacja nie będzie jedyną w 2024 roku. Nowy rząd obiecał Polakom wprowadzenie drugiej waloryzacji emerytur. Jednak, aby tak się stało, spełniony musi zostać jeden warunek. Szczegóły dotyczące drugiej waloryzacji emerytur znajdziecie w tekście poniżej.

📢 Podróż do lat 90. Kolejka przed bydgoskim Géantem, na ulicach "maluchy" i polonezy [zdjęcia] Co jakiś czas zabieramy was w podróż po dawnej Bydgoszczy. Tym razem przygotowaliśmy ponad dwadzieścia archiwalnych zdjęć zrobionych w latach 90. przez naszych fotoreporterów. Żyjące handlowe ulice i targowiska, pierwsze galerie, do których z wielką ciekawością zaglądali bydgoszczanie... Jak się wtedy ubieraliśmy, jakimi autami jeździliśmy? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii. 📢 Przepowiednie na 2024 rok. Lek na alzheimera, wojna w Europie i śmierć wielkiego przywódcy Rok 2023 pomału przechodzi do historii. Przed nami nowy, kolejny rok - 2024. Dla osób wyznających motto - "Nowy Rok, Nowa Ja", to czas postanowień, większych motywacji i pozytywnego nastawienia do walki o lepsze życie. Wróżka Roma specjalnie na życzenie naszych czytelników postanowiła sprawdzić, co przyniesie nam 2024 rok. Z pewnością będzie ciekawie. Oto przepowiednie na 2024 roku. Zobacz, co wywróżyła nam Wróżka Roma!

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz [29.12.2023 r.] Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Serialowa Elif wkrótce skończy 15 lat! Tak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir z serialu "Elif" Już wkrótce, bo 18 stycznia 2024 roku piętnaste urodziny będzie świętować gwiazda serialu "Elif" - produkcji, którą pokochali swego czasu polscy widzowie. Młoda aktorka szybko zdobyła ogromną popularność, a losy jej i jej mamy, Melek, z zapartym tchem śledzili telewidzowie TVP 1. Przypominamy postać Elif i sprawdzamy, co u niej słychać. W galerii zdjęć zobaczysz, jak wygląda teraz Isabella Damla Güvenilir, aktorka wcielająca się w serialową Elif.

📢 Manuela z telenoweli "Akacjowa 38" - taka jest aktorka Sheyla Fariña. Zmaga się z poważną chorobą Sheyla Farina to 37-letnia hiszpańska aktorka, która polscy telewidzowie będą poznawać jako Manuelę w serialu "Akacjowa 38". Ta telewizyjna produkcja na antenie TVP 2 zastąpiła turecką telenowelę pt. "Zranione ptaki". Poniżej interesujące szczegóły na temat urodziwej aktorki, a w galerii zdjęć - prywatne fotki serialowej Manueli Manzano. 📢 Bora z serialu Dziedzictwo - nowa postać w telenoweli. Göksel Kayahan miał być trenerem sportowym, został aktorem [zdjęcia] Obsada serialu Emanet (Dziedzictwo) stale się powiększa. W 178. odcinku widzowie poznają kolejnego męskiego bohatera tureckiej telenoweli - to Bora, w którego wciela się aktor Göksel Kayahan. Co wiemy o nim i o jego postaci? Zobacz informacje poniżej. W galerii artykułu zdjęcia z prywatnego profilu w mediach społecznościowych Göksela Kayahana.

📢 Roksana Węgiel przesadziła z odważnym dekoltem? Internauci wyliczają, ile wydała na stylówkę Roksana Węgiel za niecałe dwa miesiące skończy 19 lat. Wokalistka co rusz wzbudza kontrowersje - a to swoim ubiorem, odważnymi zdjęciami lub zachowaniem. Niedawno znowu wywołała lawinę komentarzy, po tym jak pojawiła się MCM x VITKAC w odważnej stylizacji. Internauci komentują i wyliczają, ile kosztowała ta stylówka. 📢 Jolanta Pieńkowska - tak dziś wygląda. Kiedyś była prezenterką Wiadomości w TVP Jolanta Pieńkowska przez czternaście lat była prowadzącą głównego wydania "Wiadomości" w Telewizji Polskiej. Od 2006 roku związana jest z grupą TVN, gdzie obecnie prowadzi "Fakty po południu" w TVN24. Na początku XXI wieku była jedną z najbardziej popularnych dziennikarek w naszym kraju. Przypominamy, jak Jolanta Pieńkowska zmieniała się przez lata. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jak wygląda obecnie!

📢 Bydgoszcz na zdjęciach z dawnych lat. Zobaczcie, jak miasto wyglądało w czasach PRL-u Pamiętacie stary Dworzec PKP, budujące się miasto, hotel Orbis, księgarnię Współczesną, dawne tramwaje na Dworcowej, które jeździły aż do obecnej Gdańskiej (kiedyś Aleje 1 Maja), małe i duże fiaty, wartburgi, warszawy i moskwicze na bydgoskich ulicach? Zobaczcie zdjęcia dawnej Bydgoszczy! 📢 Studniówka VII LO w Bydgoszczy. Piękny polonez w wykonaniu maturzystów [zdjęcia] Tradycyjny polonez zatańczony z wielką klasą i elegancją otworzył studniówkę tegorocznych maturzystów z VII LO im. Janusza Kusocińskiego w Bydgoszczy. Zabawa odbyła się w sobotę (28 stycznia) w Hotelu City. Ależ to był wspaniały bal! 📢 Życzenia Imieninowe dla Agnieszki. Najlepsze wierszyki i śmieszne życzenia [KRÓTKIE, SMS - 21.01.2019] Zobacz znalezione przez nas propozycje życzeń imieninowych dla Agnieszki. Są życzenia poważne, ale i takie nadające się na wysłanie śmiesznego sms. Imieniny Agnieszki najczęściej obchodzone są 21 stycznia.

